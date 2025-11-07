Die 15 besten Apps für die tägliche Routine im Jahr 2026

Eine App für die tägliche Routine kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Tages entscheiden.

Die perfekte App kann mehr als nur Termine planen – sie steigert die Produktivität, hilft beim Aufbau besserer Gewohnheiten und hält Sie motiviert.

Nach umfangreichen Tests und Analysen mit meinem Team habe ich eine Liste der besten Apps für die tägliche Routine zusammengestellt. Diese Top-Auswahl wird Ihren Tag optimieren und Ihnen helfen, Ihre Ziele mühelos zu erreichen. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Übersicht über die besten Apps für die tägliche Routine: ClickUp (Am besten geeignet für die All-in-One-Planung der täglichen Routine mit KI)

Todoist (Am besten geeignet für die detaillierte Priorisierung von Aufgaben)

TickTick (Am besten geeignet für Aufgabenorganisation und Spracheingabe)

Any.do (Am besten geeignet für schnelle Erinnerungen an Aufgaben und Kalenderintegration)

Sunsama (Am besten geeignet für einen geführten Workflow bei der Tagesplanung)

Routine (Am besten geeignet für Zeitblockierung und Kalenderintegration)

Notion Kalender (Am besten geeignet für integriertes Zeit- und Aufgabenmanagement)

Evernote (Am besten geeignet für die notizbasierte Organisation von Aufgaben)

Habitica (Am besten geeignet für den Aufbau von Gewohnheiten durch Gamification)

Way of Life (Am besten geeignet für die einfache Nachverfolgung von Gewohnheitstrends)

Streaks (Am besten geeignet für die Aufrechterhaltung von Gewohnheitsserien)

stickK (Am besten geeignet für Zielverpflichtung mit Verantwortlichkeit)

Clockify (Am besten geeignet für Zeiterfassung und Analyse der Produktivität)

Trello (Am besten geeignet für visuelles Aufgabenmanagement)

Habitify (Am besten geeignet für den gezielten Aufbau von Gewohnheiten)

Worauf sollten Sie bei Apps für die tägliche Routine achten?

Wenn ich eine App für die tägliche Routine bewerte, achte ich als Erstes auf Einfachheit. Wenn sie zu kompliziert ist, verursacht sie eher Stress, anstatt Ihren Tag zu optimieren – und das verfehlt den Zweck völlig.

Darauf sollten Sie bei einer App für die tägliche Routine achten:

Anpassbare Routinen: Flexibilität ist unerlässlich, egal ob es darum geht, Projekte der Arbeit zu organisieren oder die Nachverfolgung persönlicher Gewohnheiten durchzuführen. Da nicht jeder Tag wie geplant verläuft, ist eine App, die sich an wechselnde Zeitpläne anpasst, ein Muss

Integration mit anderen Tools: Apps für Tagesplanung und Gewohnheits-Tracking sind effektiver bei einer Synchronisierung mit Kalendern und anderen häufig genutzten Tools von Drittanbietern, sodass sich alles einfacher an einem Ort verwalten lässt

Freundliche Erinnerungen: App-Benachrichtigungen sollten unterstützen, nicht aufdringlich sein – hilfreiche Erinnerungen helfen den Benutzern, am Ball zu bleiben, ohne sie zu überfordern

Nachverfolgung des Fortschritts: Tagesplaner-Apps, die eine Nachverfolgung des Fortschritts bieten, sind äußerst wertvoll, da sie Einblicke in verbesserungswürdige Bereiche und notwendige Anpassungen geben. Letztendlich sollten die Apps Beständigkeit und Produktivität unterstützen

🍭 Bonus: Erfahren Sie, wie Sie einfache Routineaufgaben mit KI automatisieren können. So geht’s! 👇🏼

Die 15 besten Apps für die tägliche Routine im Jahr 2025

1. ClickUp (Beste KI-gestützte App für die Tagesplanung)

Erste Schritte mit dem ClickUp-Kalender Visualisieren Sie Ihre Arbeit, planen Sie Aufgaben neu und verwalten Sie Ihren Tagesablauf mit einem flexiblen Kalender von ClickUp

ClickUp ist ein leistungsstarkes tool zur Verwaltung Ihrer täglichen Routinen und zur Optimierung Ihres Tagesablaufs.

Über ein personalisiertes Dashboard fasst ClickUp Ihre wichtigsten Aufgaben, Erinnerungen, Ziele und Kalender-Ereignisse an einem Ort zusammen und erleichtert so die Planung und Priorisierung Ihrer täglichen Aktivitäten.

Die ClickUp-Kalender-Ansicht eignet sich hervorragend als Tagesplaner-App, die sich direkt mit ClickUp-Aufgaben synchronisiert und es so einfacher macht, zu visualisieren, was ansteht. Durch die nahtlose Integration mit Anwendungen von Drittanbietern bleiben alle Termine und Fristen an einem Ort.

In den To-Do-Listen von ClickUp können Sie Aufgaben ganz einfach formatieren, in Farben kennzeichnen und verknüpfen, um von überall aus einen umsetzbaren Workflow zu erstellen.

Das beste Feature von ClickUp für das Management der täglichen Routine ist ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp. Er hilft beim Erstellen von To-do-Listen, fasst fertiggestellte Aufgaben zusammen und beantwortet sogar wichtige Fragen wie: Woran sollte ich als Nächstes arbeiten? oder Welche Aufgaben sind am dringendsten? Außerdem fungiert ClickUp Brain als hervorragender KI-Planer durch Automatisierung der Aktionspunkte und der Planung von Unteraufgaben.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain einen personalisierten Gewohnheits-Tracker

ClickUp bietet außerdem verschiedene Vorlagen zur Optimierung Ihrer täglichen Routine. Mit der ClickUp-Vorlage „Daily Planner“ können Sie Aufgaben, Termine und Besorgungen in drei verschiedene Kategorien einteilen – „Persönlich“, „Arbeit“ und „Ziele“ –, um Ihren Tag besser zu planen. Die Vorlage hilft Ihnen zudem dabei, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, indem Sie wiederholende Aufgaben erstellen. Für alle, die die Nachverfolgung ihrer Gewohnheiten durchführen möchten, bietet ClickUp außerdem eine nützliche Vorlage namens „ClickUp Personal Habit Tracker“ an.

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Tagesplaner-Vorlage von ClickUp, um Aufgaben zu priorisieren und Ihr Zeitmanagement zu verbessern

Die besten Features von ClickUp

Die Kalenderansicht von ClickUp organisiert Aufgaben und Erinnerungen visuell, sodass Sie den Fortschritt leichter verfolgen und Ihre Routinen konsequent einhalten können

Mit ClickUp Brain können Sie Ihre Ideen und Aufgaben mithilfe der Leistungsfähigkeit von KI erfassen und organisieren

Das Feature für die Zeiterfassung von ClickUp hilft dir dabei, die Dauer von Aufgaben zu erfassen, wodurch sich deine tägliche Routine leichter planen lässt hilft dir dabei, die Dauer von Aufgaben zu erfassen, wodurch sich deine tägliche Routine leichter planen lässt

ClickUp Aufgaben vereinfachen die Verwaltung Ihrer täglichen Routine, indem sie Ihnen ermöglichen, Aufgaben benutzerdefiniert anzupassen und zu priorisieren, sodass jede Aufgabe auf Ihre vereinfachen die Verwaltung Ihrer täglichen Routine, indem sie Ihnen ermöglichen, Aufgaben benutzerdefiniert anzupassen und zu priorisieren, sodass jede Aufgabe auf Ihre persönlichen Ziele und Zeitpläne abgestimmt ist

ClickUp Goals hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Routineziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts im Blick zu behalten hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Routineziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts im Blick zu behalten

ClickUp Erinnerungen informieren Sie über anstehende berufliche und private Aufgaben, damit Sie keine Frist verpassen informieren Sie über anstehende berufliche und private Aufgaben, damit Sie keine Frist verpassen

Integrieren Sie beliebte Tools wie Google Kalender, Outlook und Calendly

Einschränkungen von ClickUp

Bei einigen Benutzern kann es aufgrund der Vielzahl an Features zu einer gewissen Einarbeitungszeit in die Benutzeroberfläche der Plattform kommen

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertung

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Todoist (Am besten geeignet für detailliertes Management von Aufgaben)

via Todoist

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Überblick über Ihre Aufgaben und Termine zu behalten, oder sich leicht davon überfordert fühlen, probieren Sie Todoist aus. Es handelt sich um einen einfachen Aufgabenmanager und eine To-do-Liste-App, die tägliche Aktivitäten in verschiedene Kategorien wie Fitness, Termine, Projekte usw. einteilt.

Sie können Aufgaben nach verschiedenen Prioritäten ordnen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Mit Todoist können Sie außerdem Unteraufgaben erstellen, um besser zu planen und zu organisieren. Außerdem hilft es Ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts täglich und wöchentlich.

Die besten Features von Todoist

Nutzen Sie Beschreibungen , Prioritäten und Kategorien, um Aufgaben einfach zu organisieren und sich dabei auf das Wesentliche zu konzentrieren

Richten Sie Erinnerungen für Ihre Aufgaben ein, um sicherzustellen, dass Sie für Ihre Aufgaben ein, um sicherzustellen, dass Sie Fristen einhalten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und führen Sie die Nachverfolgung der täglichen To-do-Listen durch

Limitierungen von Todoist

Sie bietet keine integrierte Zeiterfassung, was für diejenigen, die ihre Arbeitszeiten genau verwalten müssen, ein Nachteil sein könnte

Preise für Todoist

Kostenlos: Einfaches Projektmanagement mit bis zu 5 persönlichen Projekten

Pro: 4 $ pro Monat und Benutzer

Geschäft: 6 $ pro Monat und Benutzer

Todoist-Bewertung

G2: 4,4/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.400 Bewertungen)

3. TickTick (Am besten geeignet zum Organisieren von Aufgaben)

via TickTick

TickTick ist eine großartige App zur Organisation Ihres Tagesablaufs. Mit der Spracheingabe können Sie Aufgaben ganz einfach diktieren und Ihrer To-do-Liste hinzufügen. Außerdem können Sie E-Mails in Aufgaben umwandeln. Sie können Ihre Aufgabenlisten mit Freunden, Familie oder Kollegen freigeben.

Was mir an TickTick am besten gefallen hat, ist, dass es Fälligkeitsdaten für Aufgaben automatisch in den Kalender einträgt, sodass man keine Fristen verpasst. Außerdem lassen sich tägliche Aktivitäten ganz einfach in Ordnern, Aufgaben und Checklisten organisieren.

Die besten Features von TickTick

Steigern Sie Ihre Effizienz bei der Erledigung von Aufgaben mit dem Pomodoro-Timer, um bei der Arbeit konzentriert zu bleiben

Entdecken Sie die kostenlose Habit-Tracker-App für die Nachverfolgung Ihrer täglichen Gewohnheiten und Ziele direkt in der App

Sehen Sie sich Statistiken zur Aufgabenbearbeitung an und erhalten Sie Übersichten über Ihren Workflow, um Ihren Tag besser zu organisieren

Einschränkungen von TickTick

Die Verwaltung größerer Projekte mit komplexen Abhängigkeiten zwischen Aufgaben kann aufgrund der begrenzten erweiterten Features zur Visualisierung und Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben mühsam werden

Preise für TickTick

Free

Premium: 35,99 $ pro Jahr

TickTick-Bewertung

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. Mit ClickUp können Benutzer jedoch bis zu fünf oder mehr Apps über unsere Plattform zusammenführen! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach in freie Zeitfenster in Ihrem Kalender eingeordnet werden können. Über ClickUp Brain können Sie zudem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von unnötigem Arbeitsaufwand!

4. Any.do (Am besten geeignet, um den Überblick über Ihre Liste mit Dingen, die Sie zu erledigen haben, zu behalten)

via Any.do

Wenn Sie nach einer einfachen App suchen, die alle Ihre Aufgaben und Kalenderereignisse an einem Ort anzeigt, probieren Sie Any.do aus. Sie können direkt an Ihren Meetings teilnehmen, indem Sie in Any.do auf Kalenderereignisse klicken. Das interessanteste Feature ist WhatsApp-Erinnerungen. Erstellen Sie einfach Aufgaben und erhalten Sie Erinnerungen über WhatsApp, damit Sie nichts verpassen.

Mir haben auch die Widgets von Any.do gefallen, die eine schnelle Übersicht über anstehende Ereignisse und Aufgaben bieten. Die App bietet separate Listen für private Aktivitäten, Arbeit, Einkaufen usw., was dir helfen kann, deinen Tag besser zu planen und zu organisieren.

Die besten Features von Any.do

Erhalten Sie intelligente Vorschläge zu wichtigen Aufgaben für jeden Tag

Nehmen Sie mit einem Klick an Team-Meetings teil, indem Sie Kalender-Ereignisse in Any.do hinzufügen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team oder Ihrer Familie zusammen, um Listen freizugeben und Aufgaben zuzuweisen

Halten Sie Ihre Aufgaben und Listen auf dem neuesten Stand – dank plattformübergreifender Synchronisierung auf allen Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets, Desktops und sogar Ihrer Apple Watch

Einschränkungen von Any.do

Die Benutzeroberfläche der App ist zwar übersichtlich, kann aber manchmal langsam laden, insbesondere bei der Bearbeitung einer großen Anzahl von Aufgaben oder Listen

Preise für Any.do

Free: Zur Organisation des Privatlebens

Premium: 47,99 $ pro Monat und Benutzer

Familie: 89,99 $ pro Monat für 4 Mitglieder

Teams: 47,99 $ pro Monat und Mitglied

Any.do-Bewertung

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

5. Sunsama (Am besten geeignet für den geführten Plan für den Tag)

via Sunsama

Sunsama ist ein digitaler Tagesplaner, der Ihnen einen schrittweisen Prozess zur Erstellung einer täglichen Routine bietet. Beginnen Sie damit, die Aufgaben hinzuzufügen, die Sie an einem Tag abschließen möchten. Sie können Aufgaben aus E-Mails, Trello und Asana hinzufügen, um alles an einem Ort zu verwalten.

Weisen Sie anschließend jeder Aufgabe eine Dauer zu und tragen Sie die Aufgaben in den Kalender ein. Sie können E-Mails aus Ihrem Postfach per Drag & Drop in Aufgaben umwandeln, um Zeit für die Bearbeitung wichtiger E-Mails einzuplanen.

Die besten Features von Sunsama

Nutzen Sie den Workflow zur Tagesplanung , um Aufgaben zu organisieren und zu priorisieren. Er hilft Ihnen dabei, sich nur auf das zu konzentrieren, was an einem Tag machbar ist.

Verwalten Sie Ihre Aufgaben und Meetings dank der Integration von Kalender- und Aufgabenfunktionen

Planen Sie ablenkungsfreie Arbeitssitzungen mit dem Fokusmodus

Limitierungen von Sunsama

Die Preise mögen höher erscheinen als bei anderen Apps, was für viele Benutzer möglicherweise nicht geeignet ist

Preise für Sunsama

Kostenlos: 14-tägige Testversion

Abonnement: 20 $ pro Monat

Sunsama-Bewertung

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Über 20 Bewertungen

6. Routine (Am besten geeignet für Zeitblockierung)

via Routine

Routine ist eine App für die Produktivität, die entwickelt wurde, um Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen. Sie können Aufgaben hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen und Aufgaben entsprechend Ihrer Workload planen. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, den gesamten Tag oder die gesamte Woche mithilfe verschiedener Layouts zu visualisieren.

Routine verwaltet außerdem Daten aus allen Kalendern an einem Ort. Das ZeitblockierungsFeature ist ideal, um Dinge zu erledigen. Sie können Ihre wichtigen Aufgaben einfach in den Kalender ziehen, um Zeit zu reservieren und sich besser zu konzentrieren.

Die besten Features von Routine

Organisieren Sie Ihren Tag besser, indem Sie wissen, wie viel Zeit Ihnen zwischen zwei Ereignissen bleibt

Integriert Aufgaben, Notizen und Kalender-Ereignisse, um eine klare Übersicht über Ihren Tag zu erhalten

Erhalten Sie Erinnerungen an Meetings und benachrichtigen Sie andere mit einem einzigen Klick, wenn Sie sich verspäten

Einschränkungen bei Routinen

Einige Benutzer berichten, dass die App etwas weniger intuitiv zu bedienen ist und manche Bereiche nicht ganz zum Rest passen

Preise für Routine

Free

Professional: 12 $ pro Monat

Geschäft: 15 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertung der Routine-Apps

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Über 20 Bewertungen

7. Notion Kalender (Am besten für Zeitmanagement geeignet)

via Notion

Notion ist eine weitere beliebte App, die beim Zeitmanagement hilft, indem sie alle Ihre privaten und beruflichen Verpflichtungen in einem Space organisiert. Ein tolles Feature ist die direkte Teilnahme an Anrufen über das Menü, sodass Sie nicht nach den Meeting-Links suchen müssen.

Sie verfügt über ein integriertes TerminplanungsFeature, sodass andere Termine mit Ihnen vereinbaren können, ohne dass Sie zu einer anderen App wechseln müssen. Notion vereint zudem Aufgabenverwaltung, Notizen und Projektdatenbanken für mehr Produktivität.

Die besten Features des Notion-Kalenders

Verbinden Sie Aufgaben mit Notizen, Ressourcen oder Kalender-Ereignissen über verknüpfte Datenbanken

Senden Sie über Notion einen Terminplanungslink, damit andere Termine mit Ihnen vereinbaren können

Erstellen Sie effiziente Workflows mithilfe des Befehlsmenüs und von Verknüpfungen

Einschränkungen des Notion-Kalenders

Es fehlt eine Offline-Funktion, was für diejenigen ein Nachteil sein kann, die unterwegs ohne Internetzugang auf ihre Arbeit zugreifen müssen

Preise für Notion Kalender

Free

Plus: 12 $ pro Monat pro Platz

Geschäft: 18 $ pro Monat und Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion Kalender Bewertung

G2: 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

8. Evernote (Am besten geeignet zum Organisieren von Notizen)

via Evernote

Wenn Sie Notizen machen, Projekte planen und das finden möchten, was Sie brauchen, könnte Evernote die richtige Wahl für Sie sein. Mit Evernote können Sie sowohl kurzfristige Aufgaben als auch langfristige Projekte an einem Ort im Blick behalten. Hier können Sie all Ihre Gedanken, Ideen und Aufgaben an einem Ort sammeln. Sie können auch direkt aus Ihren Notizen Aufgaben erstellen und diese zu Ihrer täglichen Routine hinzufügen.

Die besten Features von Evernote

Speichern Sie Texte, Bilder, Sprachmemos und Webausschnitte – dank des erweiterten Features für Notizen ist dies ein leistungsstarkes tool zur Organisation sowohl privater als auch beruflicher Inhalte.

Verwalten Sie To-do-Listen und Erinnerungen direkt in Ihren Notizen, damit Sie Aktionen mit bestimmten Projekten oder Ideen verknüpfen können, um den Kontext besser zu verstehen

Verknüpfen Sie Notizen mit Kalender-Ereignissen, um Ihre täglichen Meetings zu planen

Limitierungen von Evernote

Evernote kann mit seinen zahlreichen Features überladen wirken und hat eine steile Lernkurve, was es für diejenigen weniger intuitiv macht, die einen einfachen, übersichtlichen Aufgabenmanager bevorzugen

Preise für Evernote

Free

Privat: 14,99 $ pro Monat

Evernote-Bewertung

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

9. Habitica (Am besten geeignet für die spielerische Gewohnheitsbildung und Nachverfolgung)

via Habitica

Wenn Sie ein Fan von Videospielen sind, kann Habitica ein großartiges tool für Ihre tägliche Routine sein. Es verwandelt das Aufbauen von Gewohnheiten sowie die Nachverfolgung von täglichen Zielen und To-do-Listen in ein Spiel, damit Sie einen organisierten Tagesablauf haben. Indem es Ihre Aufgaben und Ziele wie Quests in einem Rollenspiel (RPG) behandelt, motiviert Habitica Benutzer dazu, bessere Gewohnheiten zu entwickeln, Aufgaben abzuschließen und ihre Ziele durch einen unterhaltsamen, interaktiven Ansatz zu erreichen.

Wenn du Aufgaben abschließen, steigst du im Level auf und kannst deinen Avatar ändern. Du kannst sogar mit deinen Freunden spielen und gegen Monster kämpfen, um neue Features freizuschalten, wie zum Beispiel Rüstungen und magische Fähigkeiten.

Die besten Features von Habitica

Sammeln Sie Punkte, schalten Sie Belohnungen frei und verbessern Sie Ihr Zeichen, indem Sie tägliche Aufgaben, To-dos und Gewohnheiten mit Hilfe von Gamification abschließen

Entwickeln Sie auf unterhaltsame und motivierende Weise gute Gewohnheiten und legen Sie schlechte ab

Nehmen Sie an Partys teil und messen Sie sich in Herausforderungen mit Freunden oder anderen Benutzern dank der Features für Teams und Social Media, die Verantwortungsbewusstsein und Zusammenarbeit fördern

Limitierungen von Habitica

Die spielerische Benutzeroberfläche kann schnell überwältigend wirken, besonders wenn Sie kein Fan von Gamification-Elementen sind

Preise für Habitica

Free

Plan für Gruppen: 9 $ pro Monat + 3 $ pro Mitglied

Habitica-Bewertung

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

10. Way of Life (Bester intuitiver Gewohnheits-Tracker)

via Way of Life

Wenn es Ihnen schwerfällt, Gewohnheiten zu entwickeln, probieren Sie eine intuitive App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten wie Way of Life aus. Sie bietet einen lebendigen, farbcodierten Stil zur Überwachung der täglichen Routinen und zur Organisation von Aufgaben. Sie erhalten so lange Erinnerungen, bis Sie gute Gewohnheiten entwickelt haben.

Das Beste daran ist das Feature zur Notizführung, mit dem Sie Ihre tägliche Stimmung eintragen und die Auslöser nachverfolgen können, die dazu geführt haben, die Serie zu unterbrechen.

Die besten Features von Way of Life

Erfassen Sie Ihre Gewohnheiten mit nur wenigen Fingertipps und führen Sie so ganz einfach die Nachverfolgung Ihres Fortschritts durch, ohne sich zu überfordern

Analysieren Sie Diagramme und Grafiken, die Ihre Erfolgsraten im Zeitverlauf darstellen, damit Sie Trends erkennen und Ihre täglichen Routinen entsprechend anpassen können

Bleiben Sie am Ball und entwickeln Sie eine tägliche Routine mit Erinnerungen an Aufgaben

Einschränkungen des Lebensstils

Es handelt sich in erster Linie um eine App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, daher könnten Benutzer, die nach einem umfassenden Aufgabenmanager suchen, in diesem Bereich zu kurz kommen

Die kostenlose Version schränkt die Anzahl der Gewohnheiten ein, die Sie verfolgen können, was für Nutzer mit komplexeren Routinen einschränkend sein kann

Preise für Way of Life

Kostenlos: Führen Sie die Nachverfolgung von bis zu 3 Gewohnheiten mit Grundfeatures durch

Premium: 4,99 $ pro Monat und Benutzer

Way of Life-Bewertung

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. Streaks (Am besten geeignet für die tägliche Nachverfolgung von Gewohnheiten)

via Streaks

Mit dem einfachen und effektiven Feature zur Nachverfolgung von Gewohnheiten von Streaks können Sie gute Gewohnheiten aufbauen, indem Sie sich darauf konzentrieren, tägliche Aktivitäten kontinuierlich fortzusetzen. Die App legt Wert auf Beständigkeit und belohnt Benutzer dafür, dass sie Tag für Tag Aufgaben und Gewohnheiten abschließen.

Mir gefällt, dass man Aufgaben für benutzerdefinierte Tage statt für die ganze Woche festlegen kann. Außerdem bietet die App Statistiken zur Aufgabenbearbeitung, um die Motivation der Benutzer aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Streaks

Behalten Sie Ihre täglichen Gewohnheiten bei, indem Sie eine Serie aufrechterhalten, was ein Element der Herausforderung und Belohnung hinzufügt

Legen Sie Aufgaben als tägliche oder an bestimmten Wochentagen an und profitieren Sie von Flexibilität beim Aufbau von Gewohnheiten, die zu Ihrem Lebensstil passen

Erstellen Sie täglich bis zu 24 Aufgaben in verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch

Limitierungen bei Streaks

Streaks bietet über die Nachverfolgung von Gewohnheiten hinaus nur begrenzte Möglichkeiten zur Aufgabenverwaltung, was für Benutzer, die komplexere Features zur Produktivität benötigen, möglicherweise nicht ausreicht

Es gibt keine Android-Version

Preise für Streaks

4,99 $ pro Monat und Benutzer

Streaks-Bewertung

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

12. stickK (Am besten geeignet, um die Motivation zum Erreichen von Zielen zu stärken)

via stickK

Das Schwierigste an der Produktivität ist, eine konsequente Routine einzuhalten und Disziplin zu wahren. Hier kann stickK Ihnen helfen. Die App motiviert Sie, Ihre Ziele durch Verpflichtung zu erreichen.

Ich finde stickK besonders einzigartig, weil es Verhaltensökonomie nutzt, um uns dabei zu helfen, unsere Ziele einzuhalten. Es basiert auf dem Konzept der Verpflichtungsverträge, bei denen Sie sich ein Ziel setzen, eine finanzielle oder soziale Konsequenz für das Nichterreichen dieses Ziels festlegen und einen Schiedsrichter oder Unterstützer rekrutieren, der Sie zur Rechenschaft zieht.

Die besten Features von stickK

Setzen Sie sich ein Ziel und verpflichten Sie sich, einen Geldbetrag zu zahlen, den Sie verlieren, wenn Sie Ihr Ziel nicht erreichen – so setzen Sie finanzielle Anreize, um Ihre Beständigkeit zu stärken

Tauschen Sie sich aus, unterstützen Sie andere und geben Sie bewährte Best Practices an Gleichgesinnte weiter, die sich ebenfalls Ziele setzen.

Verbessern Sie Ihre Zielsetzung durch eine Kombination aus Anreizen und Verantwortlichkeit

Limitierungen von stickK

Manchen Benutzern könnte der finanzielle Aspekt etwas zu intensiv erscheinen, insbesondere wenn sie nicht bereit sind, Geld zu riskieren

Preise für stickK

Basic: 25 Benutzer pro Abonnement

Pro: 99 $ pro Monat für 250 Benutzer pro Vertrag

All-Access: 19 $ pro Monat für 100 Benutzer pro Vertrag

stickK-Bewertung

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. Clockify (Am besten für die Zeiterfassung)

via Clockify

Wenn Ihr Tag viel zu schnell vergeht und Sie das Gefühl haben, nicht viel geschafft zu haben, probieren Sie Clockify aus. Nutzen Sie die App für die Nachverfolgung der Zeit für jede Aufgabe und um zeitaufwändige Aufgaben zu identifizieren, damit Sie Ihren Tag entsprechend planen können.

Das Beantworten von E-Mails nimmt zum Beispiel viel Zeit in Anspruch, daher versuche ich, mir morgens eine Stunde dafür zu reservieren. So habe ich meine Zeit besser im Griff und kann meinen Tag effizient planen, da ich weiß, wie viel Zeit ich für jede Aufgabe einplanen muss.

Die besten Features von Clockify

Erfassen Sie mit der Funktion für die Zeiterfassung die für verschiedene Aufgaben und Projekte aufgewendeten Stunden, um zu verstehen, wohin Ihre Zeit fließt, und um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren

Erhalten Sie detaillierte Berichte und Analysen zu Ihren Mustern der Produktivität und passen Sie Ihre Routine an, um die Effizienz zu maximieren

Integrieren Sie Clockify in andere beliebte Apps für Projektmanagement und Produktivität für ein nahtloses Workflow-Management

Limitierungen von Clockify

Die kostenlose Version bietet grundlegende Funktionen für Berichterstellung und Teammanagement

Preise für Clockify

Free

Standard: 6,99 $ pro Monat und Benutzer

Pro: 9,99 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: 14,99 $ pro Monat und Benutzer

Paket zur Produktivität: 15,99 $ pro Monat und Benutzer

Clockify-Bewertung

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.500 Bewertungen)

14. Trello (Am besten geeignet zur Visualisierung von Aufgaben)

via Trello

Die Visualisierung Ihrer täglichen Aufgaben ist eine der besten Methoden, um einen effizienten Tag zu planen. Sie hilft Ihnen dabei, klare Prioritäten zu setzen und Stress abzubauen. Trello ist hierfür ein hervorragendes Tool. Es bietet ein Kanban-Board, mit dem Sie tägliche Aufgaben notieren und in verschiedene Listen wie „Erledigt“, „In Bearbeitung“ und „Fertiggestellt“ einteilen können.

Die Vorlage für persönliche Produktivität hilft dir dabei, alle Aufgaben zu verwalten und anstehende Aufgaben oder Ereignisse einfach einzusehen. Mir hat auch die Kalenderansicht von Trello gefallen, mit der du deine privaten Termine im Blick behalten und berufliche Aufgaben verwalten kannst.

Die besten Features von Trello

Verwenden Sie Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und Checklisten auf Karten, um Ihre täglichen Aufgaben nach Priorität zu organisieren

Richten Sie Automatisierungen ein, um eine Aufgabe von einer Liste in eine andere zu verschieben

Fügen Sie über 150 Power-Ups hinzu, darunter Notion und Zapier, um wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Limitierungen von Trello

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $ pro Monat und Benutzer

Premium: 12,50 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: 17,50 $ pro Monat und Benutzer

Trello-Bewertung

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

15. Habitify (Am besten geeignet zum Aufbau von Gewohnheiten)

via Habitify

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, positive Gewohnheiten aufzubauen und beizubehalten und gleichzeitig negative abzulegen, sollten Sie sich Habitify ansehen. Mit ihrer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche fördert sie eine konsequente tägliche Nutzung, wodurch es Ihnen leichter fällt, die Nachverfolgung Ihres Fortschritts durchzuführen und motiviert zu bleiben.

Habitify hilft dabei, separate Routinen für den Morgen, den Nachmittag und den Abend zu erstellen, damit Sie sich langsam Gewohnheiten aneignen können. Außerdem zeigt es Gewohnheitsserien an, was die Motivation der Benutzer aufrechterhält. Durch Gamification und die Einbindung von Ranglisten-Dashboards macht es die Nachverfolgung von Gewohnheiten zudem interessant.

Die besten Features von Habitify

Verpassen Sie dank regelmäßiger Erinnerungen und Benachrichtigungen den ganzen Tag über nie wieder das Aufzeichnen Ihrer Gewohnheiten

Erhalten Sie wertvolle Einblicke und Statistiken zu Ihrem Fortschritt im Laufe der Zeit, die Ihnen helfen, Muster zu erkennen und Ihre Routinen bei Bedarf anzupassen

Halten Sie Ihre täglichen Gedanken mit der integrierten Funktion für die Nachverfolgung von Notizen fest

Limitierungen von Habitify

Mit der kostenlosen Version können Sie eine begrenzte Anzahl von Gewohnheiten verfolgen

Preise für Habitify

Free

Kostenpflichtig: 4,99 $ pro Monat

Bewertung von Habitify

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Verwalten Sie Ihren Tagesablauf effizient mit ClickUp

Mit ClickUp wird die Verwaltung Ihrer täglichen Routine um einiges einfacher. Es ist ein hervorragender Tagesplaner und ein Projektmanagement-Tool, das alles an einem Ort organisiert.

ClickUp hilft Ihnen außerdem dabei, das Wichtigste zu priorisieren, und macht die Planung Ihres Tages zum Kinderspiel.

Egal, ob Sie Aufgaben aus der Arbeit oder persönliche Ziele unter einen Hut bringen müssen – ClickUp bietet Ihnen die Tools, um den Überblick zu behalten und jeden Tag optimal zu nutzen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!