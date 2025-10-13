Seien wir ehrlich – Notizen während Meetings zu machen, kann ein echter Balanceakt sein. Man versucht, sich auf eine wichtige Diskussion zu konzentrieren, während man gleichzeitig hastig Notizen macht, um nichts zu vergessen.

Aber was wäre, wenn Sie sich nicht zwischen aufmerksam zuhören und jedes wichtige Detail festhalten müssten entscheiden müssten?

Dank KI-basierter Tools zur Zusammenfassung von Meetings müssen Sie das nicht. Mit diesen Tools können Sie sich voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, da Sie wissen, dass die KI die Notizen zum Meeting für Sie erfasst und zusammenfasst. 🤖

Von der Erfassung von Aktionselementen bis hin zur Erstellung übersichtlicher Zusammenfassungen machen KI-Tools zur Zusammenfassung von Meetings manuelle Notizen überflüssig, sodass Sie in Ihren Meetings präsenter und produktiver sein können.

Weckt das Ihr Interesse? 🤔

Lesen Sie also weiter, während wir die 10 besten KI-Tools zur Zusammenfassung von Meetings vorstellen, die Ihnen helfen können, Ihren Workflow zu optimieren.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Tool zur Zusammenfassung von Notizen achten?

Die Wahl des richtigen KI-Tools zur Zusammenfassung von Meetings ist mehr als nur die Suche nach einem Tool, das „einfach funktioniert“. Es sollte leistungsstark, benutzerfreundlich und reaktionsschnell sein. Abgesehen davon gibt es noch einige weitere wesentliche Eigenschaften, auf die Sie achten sollten:

Genauigkeit: Wählen Sie ein KI-Tool zur Zusammenfassung von Meetings, das genaue Protokolle der Meetings erstellt. Es erleichtert das Anfertigen von Notizen und gewährleistet maximale Zuverlässigkeit.

Anpassbarkeit: Entscheiden Sie sich für ein tool, das Anpassungsmöglichkeiten bietet. Ein hochwertiger KI-Meeting-Zusammenfassungsdienst sollte es Ihnen beispielsweise ermöglichen, verschiedene Meeting-Notizen je nach Länge, Details, Kernpunkten usw. benutzerdefiniert anzupassen.

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein Tool, das sich in Tools und Software von Drittanbietern integrieren lässt. Dazu gehören beliebte Videokonferenz-Apps und -Tools wie Zoom und Google Meet, Kollaborationsplattformen wie Microsoft Teams sowie Kalender-Tools wie Calendly

Sprachunterstützung: Finden Sie ein tool, das verschiedene globale und regionale Sprachen unterstützt. Dies erleichtert die Echtzeit-Transkription und hilft dabei, Meetings effizienter aufzuzeichnen.

Sicherheit: Wählen Sie ein KI-Tool zur Zusammenfassung von Besprechungsnotizen, das robuste Sicherheitsmaßnahmen bietet und die Datenschutzbestimmungen einhält, damit die Details, die Sie in Ihren Videos freigeben, vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

Die 10 besten KI-Tools zur Zusammenfassung von Notizen

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Tools auf dem Markt, der Ihnen dabei hilft, den richtigen KI-Meeting-Zusammenfassungsdienst für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Wir haben sie nach ihren besten Anwendungsfällen, wichtigsten Features, Preisen und der Verfügbarkeit eines Free-Plans kategorisiert. So können Sie ganz einfach das Tool finden, das zu Ihrem Workflow und Ihrem Budget passt.

Tool Am besten geeignet für Free-Plan Bezahlte Pläne ab Wichtigste Features ClickUp KI-gestützte Zusammenfassung von Meeting-Notizen Ja 7 $/Monat Echtzeit-Transkription, Aufgabe-Umwandlung, Dokumentenspeicher Fireflies.KI Automatische Notizen zum Meeting erstellen Ja 18 $/Monat Fasst Video-Meetings zusammen und bietet eine Erweiterung für den Browser für einfache Nutzung Otter.ai Zusammenfassung von Online-Meetings Ja 16,99 $/Monat Erstellt Zusammenfassungen der Meetings, bietet eine App und hebt wichtige Punkte hervor Avoma Einblicke in Meetings gewinnen Ja 24 $/Monat Liefert Einblicke in Meetings, Durchführung der Bearbeitung von Transkripten, CRM-Integration Fathom Zusammenfassung von Meeting-Videos Ja 19 $/Monat Fasst Video-Meetings zusammen, Browser-Erweiterung für einfache Nutzung Fellow Erstellen von Agenden für Meetings Ja 11 $/Monat Live-Notizen, Aufgabenverteilung, Benachrichtigungen in Echtzeit Sembly KI Meetings aufzeichnen Ja 29 $/Monat pro Platz Tags: wichtige Momente, unterstützt 48 Sprachen, Stichwortsuche Laxis Notizen aus Meetings extrahieren Ja 13,33 $/Monat Fasst Kundengespräche zusammen und generiert umsetzbare Erkenntnisse Jamie KI Zusammenfassung von Meetings (virtuell und persönlich) Ja 26,31 $/Monat Übersetzt Transkripte in über 20 Sprachen und legt wichtige Momente mit Tags fest Noch einmal ansehen Videos notieren Ja 23,75 $/Monat Organisiert Meetings nach Kanälen, bietet Analysen und gibt Zusammenfassungen frei

Nachdem Sie nun einen kurzen Vergleich der besten KI-Tools zur Zusammenfassung von Meetings gesehen haben, wollen wir uns genauer ansehen, wodurch sich jedes Tool auszeichnet. Von Echtzeit-Transkription über nahtlose Integrationen bis hin zu Features der Automatisierung – wir werden die einzigartigen Vorteile und Limite dieser Tools untersuchen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, welches davon den Anforderungen Ihres Teams am besten entspricht.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die KI-gestützte Zusammenfassung von Meeting-Notizen)

Suchen Sie einen KI-Assistenten für den Arbeitsplatz, der robust, vielseitig und leistungsstark ist? Dann sind Sie hier genau richtig – ClickUp ist die ultimative Lösung für Sie. 🏆

Als All-in-One-Plattform für das Projektmanagement bietet ClickUp alle Tools und Features, die Sie benötigen, um jeden Aspekt Ihrer Arbeit zu vereinfachen – und das Erstellen von Notizen bildet da keine Ausnahme.

Was macht ClickUp zum Branchenführer im Geschäft? Das Geheimnis ist bekannt – seine Vielseitigkeit! Im Gegensatz zu anderen tools bietet ClickUp Lösungen zur Optimierung der Notizenerstellung für synchrone und asynchrone Meetings.

Stellen Sie sich eine Komplettlösung vor, mit der Sie Besprechungsagenden erstellen, Besprechungsinhalte zusammenfassen und automatisierte Besprechungsnotizen erhalten können. Entdecken Sie ClickUp Meetings.

Umfassendes Meeting-Management, das Ihnen bei allen Echtzeit-Herausforderungen Ihres Teams zur Seite steht.

Aber Moment mal – das ist noch nicht einmal die Hälfte dessen, was ClickUp zu bieten hat.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofortige Echtzeit-Zusammenfassungen und Notizen zu jedem Meeting

Verbesserte Transkription von Video-Meetings mit ClickUp Brain und Clips

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Meeting-Agenden, Echtzeit-Transkripte, Zusammenfassungen, wichtige Erkenntnisse und Dokumente zu erstellen – und das alles mit nur wenigen Eingaben. Außerdem unterstützt es Sie dabei, Diskussionen zu analysieren und Aktionspunkte automatisch hervorzuheben. Anschließend wandelt es diese in Aufgaben um und weist sie den jeweiligen Verantwortlichen zu.

Das Feature des Tools erstellt zudem mit nur wenigen Klicks eine kurze Übersicht über die wichtigsten Entscheidungen, Aktionspunkte und Erkenntnisse.

Das ist noch nicht alles! Kombinieren Sie ClickUp Brain mit ClickUp Clips, um alle asynchronen Video-Meetings perfekt zu transkribieren!

Organisieren Sie Ihre Notizen zu Meetings, Tagesordnungen, Diskussionen usw. an einem Ort mit ClickUp Docs

Übersichtliche Dokumente mit ClickUp Docs

Ein großer Nachteil herkömmlicher KI-Tools zur Zusammenfassung von Meetings ist die Skalierbarkeit. Wenn Ihr Team wächst, wird es schwierig, die wichtigsten Punkte jedes Meetings zu dokumentieren. Nicht so mit ClickUp Docs.

Mit diesem Tool können Sie alle Ihre bisherigen Notizen zu Meetings, Protokolle, Zusammenfassungen und Videos an einem Ort zusammenführen.

Darüber hinaus bietet ClickUp zwei gebrauchsfertige, anpassbare Vorlagen für die Verwaltung von Meetings und Notizen.

Vorlagen für Meetings, die Sie verwenden können

Mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen legen Sie klare Richtlinien und Strukturen für Ihr Meeting, seine Tagesordnung, Notizen, Diskussionen, Aktionspunkte usw. fest. Außerdem erstellt sie automatisch Aufgaben aus den Aktionspunkten des Meetings, zentralisiert Meeting-Dokumente für einen einfachen Zugriff und optimiert die Zusammenarbeit durch Echtzeit-Updates und Kommentare.

Darüber hinaus bietet die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle eine Grundstruktur für die Erstellung von Meeting-Protokollen als Dokument auf der ClickUp-Plattform. Sie hilft Ihnen dabei, Meeting-Protokolle zu erstellen, Diskussionen, Entscheidungen und Folgemaßnahmen in einem strukturierten Format zu organisieren sowie Meeting-Protokolle einfach mit Ihrem Team zu freigeben und zu aktualisieren.

✅ Ideal für: Projektmanager und Teams, die mehrere Projekte gleichzeitig betreuen und detaillierte Zusammenfassungen der Meetings, Aufgabenverteilungen sowie eine nahtlose Integration mit anderen Tools für das Projektmanagement benötigen.

Die besten Features von ClickUp

Wandeln Sie Notizen und Aktionselemente direkt in Aufgaben um und weisen Sie Verantwortlichkeiten in Echtzeit zu

Richten Sie automatische Erinnerungen für Folgeaufgaben ein, damit nach dem Meeting keine To-do-Elemente übersehen werden

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Team-Mitgliedern live an Meeting-Dokumenten, sodass jeder gleichzeitig Beiträge leisten kann

Nutzen Sie Rich-Text-Optionen wie Fettdruck, Überschriften und Aufzählungszeichen, um Ihre Meeting-Notizen übersichtlich zu formatieren und zu organisieren

Durchsuchen Sie ganz einfach vergangene Notizen zu Meetings und Diskussionen und greifen Sie schnell auf wichtige Informationen zu

Führen Sie eine Synchronisierung mit den wichtigsten Meeting-Plattformen und Kalendern wie Google Meet und Outlook durch, um Meetings zu planen und Notizen mit bestimmten Ereignissen zu verknüpfen

Limitierungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann es eine kurze Einarbeitungszeit geben

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Fireflies.ai (Am besten geeignet für Notizen zu Meetings)

Fireflies.ai ist ein intuitiver KI-Assistent für Meetings, der automatisch Notizen zum Meeting erstellt.

Mit dem Tool können Sie wichtige Themen filtern und anhören, Kommentare hinzufügen, Teammitglieder markieren, die Redezeit der Sprecher verfolgen und vieles mehr. Es eignet sich perfekt für die Erstellung kompakter Zusammenfassungen, die Ordnung in lange Meetings bringen.

✅ Ideal für: Remote- oder verteilte Teams, die schnelle, kompakte Zusammenfassungen langer Meetings benötigen und Notizen einfach über Plattformen wie Slack oder Asana freigeben möchten.

Die besten Features von Fireflies.ai

Durchsuchen Sie vergangene Meetings und Protokolle mithilfe von Stichwörtern und Phrasen mit der KI-gestützten Suche

Erfassen und fassen Sie Aktionselemente aus Unterhaltungen mithilfe von Conversation Intelligence zusammen

Freigeben Sie Meeting-Notizen sofort Ihrem Team über Slack, Notion, Asana usw.

Integrieren Sie die Tools in Kalender-Apps wie Google Kalender, um Meetings zu planen und zu synchronisieren

Limitierungen von Fireflies.ai

Hohe Kosten für erweiterte Features

Erfordert ein hohes manuelles Setup für benutzerdefinierte Workflows

Minimale Offline-Unterstützung

Preise für Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 29 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: 39 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (über 490 Bewertungen)

Capterra: NA

3. Otter.ai (Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Online-Meetings)

Otter.ai ist ein bekanntes KI-Tool zur Zusammenfassung von Meetings, das entwickelt wurde, um die Zusammenarbeit zwischen Remote-Teams zu erleichtern.

Das Tool führt die Automatisierung aller Aktivitäten in Ihrem Besprechungsraum durch. Es erstellt Besprechungszusammenfassungen, weist Teammitgliedern Aufgaben zu, erstellt Untertitel für persönliche und virtuelle Meetings usw.

✅ Ideal für: Teams, die unterwegs klare Zusammenfassungen der Meetings erstellen müssen, mit starker Unterstützung durch mobile Apps und Integration in Videokonferenz-Tools.

Die besten Features von Otter.ai

Sparen Sie Zeit, indem Sie sich 30-sekündige Zusammenfassungen von einstündigen Protokollen von Meetings anhören

Nutzen Sie die mobile App, um unterwegs an Meetings teilzunehmen und Protokolle zu erstellen

Erhalten Sie mit der Otter-KI-Chat-Feature direkte Einblicke in die wichtigsten Themen, die in einem Meeting besprochen wurden

Einschränkungen von Otter.ai

Eingeschränkte Exportoptionen

Der Free-Plan unterliegt Einschränkungen

Eingeschränkte Integration mit Tools von Drittanbietern

Preise für Otter.KI

Basic: Free Forever

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

4. Avoma (Am besten geeignet, um Einblicke in Meetings zu gewinnen)

via Avoma

Avoma ist ein KI-Besprechungsassistent, der dafür bekannt ist, die Automatisierung des gesamten Meeting-Zyklus zu übernehmen – von der Planung bis zur Durchführung.

Es hilft Ihnen dabei, Besprechungsagenden zu erstellen, Besprechungen zu transkribieren, präzise Zusammenfassungen und Notizen zu erhalten und vieles mehr. Avoma konzentriert sich auf die Verbesserung der Vertriebs- und Marketingergebnisse und liefert umsetzbare wichtige Erkenntnisse aus Kundengesprächen, die sich beim Abschluss eines Geschäfts als wertvoll erweisen.

✅ Ideal für: Vertriebsteams, die aus Kundengesprächen umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, Gesprächsmuster verfolgen und die Effizienz ihrer Meetings verbessern möchten, um Geschäfte schneller abzuschließen.

Die besten Features von Avoma

Führen Sie die Bearbeitung von Meeting-Transkripten in Echtzeit durch, um Zusammenfassungen zu optimieren oder zusätzliche Notizen hinzuzufügen

Verfolgen Sie Daten der Unterhaltungen wie Redeanteile, Sprechtempo und Interaktionsmuster, um die Effizienz Ihrer Meetings zu steigern

Integrieren Sie einen Bereich von CRM-, Kalender-, Konferenz- und Dialer-Tools

Limitierungen von Avoma

Höhere Lernkurve

Teuer für kleine Teams

Aufgrund von Genauigkeitsproblemen nicht ideal für die Transkription von nicht-englischsprachigen Meetings

Preise für Avoma

Basic: Free Forever

Starter: 24 $/Monat pro Benutzer

Plus: 59 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 109 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.320 Bewertungen)

Capterra: NA

5. Fathom (Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Meeting-Videos)

via Fathom

Wenn Sie auf der Suche nach einem KI-Tool zur Zusammenfassung von Meetings sind, um interne Meetings in Ihrem Unternehmen zu vereinfachen, sollten Sie sich Fathom ansehen. Es ist umfassend und dennoch recht einfach zu bedienen.

Fathom erledigt alles – von der Aufzeichnung von Meeting-Videos bis hin zu deren Transkription. Es hilft Ihnen dabei, Meeting-Zusammenfassungen zu erstellen, Aufgaben mit Ihrem CRM zu synchronisieren und Meeting-Notizen mit Ihren Kollegen freizugeben. Darüber hinaus bietet Fathom vorgefertigte Vorlagen für Meeting-Notizen, um den Prozess zu beschleunigen.

✅ Ideal für: Unternehmen, die häufig Video-Meetings abhalten und leicht verständliche Zusammenfassungen sowie Aktionspunkte wünschen, ohne stundenlange Videos durchforsten zu müssen.

Die besten Features von Fathom

Erhalten Sie nach jedem Meeting prägnante Zusammenfassungen, um das Durchlesen langwieriger Protokolle zu vermeiden

Tag wichtige Diskussionen, um sicherzustellen, dass wichtige Erkenntnisse und Aktionspunkte hervorgehoben und leicht zugänglich sind

Nutzen Sie die Browser-Erweiterung von Fathom, um Meetings aufzuzeichnen und zu transkribieren, ohne eine Desktop-App installieren zu müssen

Limitierungen von Fathom

Unterstützt nur Videoanrufe

Eingeschränkte Export- und Freigabe-Features im Free-Plan

Preise für Fathom

Free Forever

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fathom

G2: 5/5 (über 3.270 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 490 Bewertungen)

6. Fellow (Am besten geeignet für die Erstellung von Agenden für Meetings)

via Fellow

Fellow ist nicht nur ein beliebtes Tool zur KI-gestützten Zusammenfassung von Meetings, sondern vor allem dafür bekannt, gut geplante, KI-gestützte Meeting-Agenden zu erstellen.

Das Tool eignet sich ideal zum Erstellen von Meeting-Notizen und hilft dabei, vollständige Protokolle zu erstellen, wichtige Momente hervorzuheben, KI-Meeting-Notizen zu durchsuchen und Zusammenfassungen für den Kontext zu erstellen.

Dennoch kann die Bedienung komplex sein, insbesondere wenn Sie noch nie zuvor ein ähnliches Tool verwendet haben.

✅ Ideal für: Teams, die strukturierte, agendagesteuerte Meetings benötigen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Diskussionspunkte erfasst und Folgeaufgaben klar definiert werden.

Die besten Features von Fellow

Erfassen Sie Notizen zum Meeting während Live-Unterhaltungen auf Zoom, Google Meet usw., um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte in Echtzeit dokumentiert werden

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen zu Aktionspunkten, die sich aus Meetings ergeben

Weisen Sie Ihren Teamkollegen direkt über die Plattform Aufgaben und Aktionselemente aus den Protokollen der Meetings zu

Limitierungen von Fellow

Eingeschränkte Features der Automatisierung

Teuer für größere Teams

Preise für Fellow

Free Forever

Pro: 11 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Nutzern

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

7. Sembly KI (Am besten geeignet für die Aufzeichnung von Meetings)

via Sembly KI

Sembly ist ein KI-Tool für Meetings, das automatische Notizen zu Meetings und kurze, intelligente Zusammenfassungen liefert.

Mit diesem Tool können Sie das vollständige Protokoll eines aufgezeichneten Meetings mit Ihrem Team freigeben. Darüber hinaus lässt sich Sembly in verschiedene Tools integrieren, um die Zusammenarbeit und Workflows zu optimieren, und unterstützt 48 Sprachen.

✅ Ideal für: Globale Teams, die ein tool benötigen, das mehrsprachige Unterstützung und die automatische Transkription von Notizen zu Meetings bietet und so die Zusammenarbeit über Sprachgrenzen hinweg erleichtert.

Die besten Features von Sembly KI

Markieren Sie wichtige Momente während der Unterhaltungen, damit Sie später wichtige Gesprächspunkte im Protokoll leicht wiederfinden können

Durchsuchen Sie Meeting-Zusammenfassungen mithilfe von Stichwortfiltern, um bestimmte Diskussionen oder Aktionspunkte schnell zu finden

Führen Sie die Synchronisierung von Meeting-Notizen automatisch mit Tools wie Asana, Trello und Slack durch für eine verbesserte Zusammenarbeit

Einschränkungen von Sembly KI

Keine Bearbeitung in Echtzeit

Transkriptionen können ungenau sein

Steile Lernkurve bei der Nutzung des Tools

Preise für Sembly KI

Privat: Free Forever

Professional: 15 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team: 29 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly KI

G2: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: NA

8. Laxis – Am besten geeignet zum Extrahieren von Notizen

via Laxis

Suchen Sie nach KI-Tools zur Zusammenfassung von Meetings, die wichtige Erkenntnisse aus langwierigen Kundeninteraktionen extrahieren können? Schauen Sie sich Laxis an.

Unter dem Motto „Von Unterhaltungen zu Conversions“ erstellt dieser KI-Notiz-Assistent prägnante Zusammenfassungen von Kundengesprächen. So erhalten Sie Zugriff auf wichtige Aktionspunkte, an denen Sie arbeiten können, um Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus lässt sich Laxis in CRM-Tools integrieren, damit Sie Ihre Meeting-Notizen organisieren und griffbereit halten können.

✅ Ideal für: Teams für Kundenerfolg und Vertrieb, die Kundengespräche schnell in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln müssen, um die Ergebnisse von Meetings zu optimieren.

Die besten Features von Laxis

Fassen Sie Meetings mit KI-gestützten Erkenntnissen zusammen , um automatisch Aktionselemente, Kernaussagen und Folgeschritte zu generieren

Erfassen Sie wichtige Schlüsselpunkte und Formulierungen während Meetings, um später leicht darauf zugreifen zu können

Limitierungen von Laxis

Grundlegende Optionen zur Extraktion von Notizen

Minimales Support-Level für Live-Meetings und Zusammenarbeit

Preise für Laxis

Basic: Free Forever

Premium: 13,33 $/Monat

Geschäft: 24,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Laxis

G2: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: NA

9. Jamie KI (Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Meetings)

via Jamie KI

Jamie ist eine KI-App zum Erstellen von Notizen, die automatisch Notizen auf Plattformen wie Google Meet generiert. Aber das ist noch nicht alles.

Selbst wenn Sie an einem persönlichen Meeting teilnehmen, kann Jamie Ihnen dabei helfen, prägnante Zusammenfassungen, Protokolle und Aktionselemente zu erstellen. Außerdem können Sie sich Zusammenfassungen oder Aufzeichnungen vergangener Meetings ansehen, um Einblicke zu gewinnen und auf wichtige Informationen zuzugreifen.

✅ Ideal für: Teams, die sowohl virtuell als auch physisch arbeiten, da es wichtige Diskussionspunkte sowohl aus persönlichen als auch aus Online-Meetings effizient erfasst und zusammenfasst.

Die besten Features von Jamie KI

Nutzen Sie Jamies KI, um Aktionspunkte und nächste Schritte für schnelles Handeln zu identifizieren

Markieren Sie wichtige Momente automatisch in Echtzeit, um wesentliche Punkte später noch einmal nachlesen zu können

Lassen Sie Protokolle von Meetings in über 20 Sprachen übersetzen, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten

Einschränkungen von Jamie KI

Begrenzte Integrationen mit Plattformen

Minimale Format-Optionen

Free Forever

Standard: 26,31 $/Monat (umgerechnet am 10.07.24)

Pro: 51,53 $/Monat (umgerechnet am 10.07.24)

Executive: 108,54 $/Monat (umgerechnet am 10.07.24)

Jamie KI – Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (Am besten geeignet für die Aufnahme von Videos als Notiz)

via Rewatch

Rewatch, ein weiteres recht beliebtes KI-Tool zum Erstellen von Notizen, dient gleichzeitig als Bildschirmrekorder für Teams und Fachleute.

Erhalten Sie Besprechungszusammenfassungen, Transkripte und Aktionspunkte – alles mit Rewatch. Das tool ist kollaborativ und umfassend und dient als Komplettlösung für alle Anforderungen an Online-Meetings.

✅ Ideal für: Teams, die Video-Inhalte aufzeichnen und darauf zurückgreifen, und die detaillierte Zusammenfassungen, Analysen zum Teamengagement sowie übersichtliche Archive für Meetings zur einfachen Nachschlagezwecken benötigen.

Die besten Features noch einmal ansehen

Erstellen Sie Kanäle, um Meetings nach Teams oder Projekten zu organisieren,

Freigeben Sie automatisierte Zusammenfassungen oder bestimmte Clips aus dem Meeting an Ihr Team

Erhalten Sie Analysen zu Team-Engagement, Videoaufrufen, Suchanfragen usw.

Limitierungen bei der Wiedergabe

Teuer bei regelmäßiger Nutzung

Erfordert hohe Bandbreite

Transkribiert keine Telefonate

Preise für Rewatch

Kostenlos: Free Forever

Team: 23,75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen erneut ansehen

G2: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: NA

Halten Sie alle Ihre Meetings mit dem besten KI-Tool zur Zusammenfassung von Meetings fest – ClickUp!

In der schnelllebigen Welt von heute kann das manuelle Anfertigen von Meeting-Notizen einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten und ablenkend wirken. Hier kommt ein KI-Meeting-Zusammenfassungs-Tool ins Spiel, um den Prozess zu optimieren.

Diese Tools sparen Zeit, indem sie automatisch Notizen zu Meetings erstellen, und stellen sicher, dass alle wichtigen Punkte, Kernaussagen und Aktionselemente aus Ihren Meetings genau erfasst werden. ✍️

Viele dieser Tools lassen sich mühelos in gängige Videokonferenzsoftware wie Google Meet integrieren, sodass Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können, während die KI die Notizen übernimmt. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug zur Steigerung der Produktivität, Genauigkeit und Zusammenarbeit.

Warten Sie also nicht länger – holen Sie sich ClickUp noch heute. Melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an! 🚀