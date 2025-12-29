Die 10 besten Alternativen zu Rask KI für die Videoübersetzung

Rask KI ist eine beliebte Wahl für die Übersetzung und Synchronisation von Videos. Doch obwohl es seine Stärken hat, weist es auch Limite auf.

Wenn Sie das Tool bereits genutzt haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die englischen Synchronisationen etwas flach klingen können und manche Stimmen keinen natürlichen Flow haben, sodass oft zusätzliche Bearbeitungen erforderlich sind. Außerdem kann die Übersetzung in mehrere Sprachen mit Rask teuer werden, da jede Sprache separat berechnet wird.

Nach gründlicher Recherche und Tests habe ich 10 Alternativen zu Rask KI gefunden, die zahlreiche Features für die mehrsprachige Video-Bearbeitung, Lokalisierung und Erstellung von Inhalten bieten.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die Features, Limite, Preise und Bewertungen vor, damit Sie die beste Option für Ihre Anforderungen finden können.

Bevor wir jedoch loslegen, wollen wir uns zunächst einer wichtigen Frage widmen.

Meine bevorzugten Rask KI-Alternativen [Top-Auswahl]

Hier sind meine bevorzugten Alternativen zu Rask KI, die ich im Folgenden ausführlich besprechen werde.

ClickUp: Am besten geeignet für das Workflow-Management mit KI Am besten geeignet für das Workflow-Management mit KI

Synthesia: Am besten geeignet für die KI-gestützte Videoerstellung Am besten geeignet für die KI-gestützte Videoerstellung

Descript: Ideal für die AV-Bearbeitung mit Nachvertonung

VEED: Am besten geeignet für die mehrsprachige Online-Video-Bearbeitung

Happy Scribe: Am besten geeignet für Transkription und Untertitelung

Möchten Sie noch mehr Optionen? Sehen Sie sich unten meine vollständige Übersicht über alle meine Empfehlungen an.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Rask KI achten?

Der Markt ist voll von KI-Videokommunikationsplattformen. Bevor Sie jedoch eine Investition tätigen, sollten Sie sich auf bestimmte Features konzentrieren, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Auswahl treffen.

Kernfunktionen: Das tool Ihrer Wahl sollte die wichtigsten Funktionen bieten, die Sie benötigen, wie automatische Transkription, Übersetzung, Untertitelerstellung, Generierung von Inhalt und KI-gestützte Analysen.

Integrationen von Drittanbietern: Stellen Sie die Kompatibilität mit anderer von Ihnen verwendeter Software sicher, wie z. B. Stellen Sie die Kompatibilität mit anderer von Ihnen verwendeter Software sicher, wie z. B. KI-Tools für die Video-Bearbeitung , Content-Management-Systeme oder Kollaborationsplattformen (z. B. Slack, Google Workspace, OneDrive)

Kosten und Lizenzierung: Einige Tools berechnen ihre Gebühren nach der Länge des verarbeiteten Videos, während andere Abonnementmodelle anbieten; wählen Sie ein Tool mit einer Preisstruktur, die zu Ihrem Budget und Ihrem Volumen passt

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche spart Ihnen Zeit, sodass Sie sich auf kreative Aufgaben konzentrieren können, anstatt Probleme zu beheben; berücksichtigen Sie die Einarbeitungszeit für Ihr Team oder nicht-technische Benutzer

Sicherheit und Compliance: Stellen Sie sicher, dass die Plattform Branchenstandards und Vorschriften wie die DSGVO oder HIPAA erfüllt und Verschlüsselung zum Schutz Ihrer geschützten Inhalte bietet.

Sprachunterstützung: Wählen Sie ein Tool, das einen breiten Bereich an Sprachen unterstützt; Sie möchten schließlich nicht an Limiten gehindert sein, wenn Sie Inhalte für verschiedene Regionen synchronisieren.

Die 10 besten Alternativen zu Rask KI

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Tools, die Sie anstelle von Rask AI für videobezogene Arbeiten nutzen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für das Management von Video-Workflows mit KI-Einblicken und Transkriptionen)

Video-Projekte können kompliziert werden – insbesondere, wenn es um Inhalte in mehreren Sprachen, Kampagnen, Termine und Teams in verschiedenen Zeitzonen geht.

Aber genau hier glänzt ClickUp.

Diese Software für das Projektmanagement verfügt über zahlreiche Funktionen wie Asset-Organisation, Aufgabenmanagement und Workflow-Automatisierung, die diese Arbeit in jeder Phase vereinfachen.

ClickUp Clips ist zum Beispiel das ultimative Bildschirmaufzeichnungs-Feature für Agile-Teams.

Probieren Sie ClickUp Clips noch heute aus Nutzen Sie ClickUp Clips, um ein Video aufzunehmen und Ihre Ideen klar zu freigeben

Ich kann eine Zusammenfassung eines Meetings, eine Brainstorming-Sitzung oder sogar ein kurzes Tutorial direkt über die Plattform aufzeichnen und diese mit nur einem Klick direkt in ClickUp-Aufgaben umwandeln.

Es macht die asynchrone Videokommunikation mühelos, indem ich diesen Aufgaben Fälligkeitsdaten, Eigentümern und zusätzliche Kontextdetails zuweisen kann, sodass die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt Maßnahmen ergreifen kann.

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, nicht das gesamte Video erneut ansehen zu müssen, nur um einen 10-Sekunden-Clip zu finden, den Sie für ein Projekt benötigen?

Jeder Clip wird automatisch per KI transkribiert, sodass Sie die Höhepunkte des Clips leichter überfliegen, per Klick auf Zeitstempel innerhalb des Videos springen und Ausschnitte kopieren können, um sie bei Bedarf zu verwenden.

Sie können diesen Clip dann sofort freigeben – entweder direkt in ClickUp einbetten, einen öffentlichen Link versenden oder die Video-Datei herunterladen. Diese Flexibilität ist unerlässlich, wenn Sie mit internationalen Teams oder Clients zusammenarbeiten. Der Clips Hub speichert zudem alle Clips an einem Ort, sodass Sie einfach und schnell darauf zugreifen können.

Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist die Integration mit ClickUp Brain. Dank der KI-gestützten Suche können Sie Ihre Clip-Transkripte in Sekundenschnelle durchsuchen. Das ist ein enormer Vorteil, wenn Sie Informationen aus älteren Projekten sammeln oder bestimmte Details in früheren Videos finden möchten. Anstatt stundenlanges Filmmaterial durchzuwühlen, müssen Sie nur nach den Schlüsselbegriffen suchen – und schon haben Sie alles vor sich.

Klingt toll, oder?

Optimieren Sie die Prozesse zur Erstellung, Bearbeitung und Freigabe von Videos mit ClickUp Brain

ClickUp Brain unterstützt Sie beim Verfassen von Video-Skripten, Marketingtexten und Übersetzungsinhalten und sorgt so für einen reibungslosen kreativen Prozess von der Vorproduktion bis zur Veröffentlichung. Außerdem überprüft es automatisch die Rechtschreibung in Ihren Dokumenten und Aufgaben – ganz ohne Plugins oder Erweiterungen.

Die besten Features von ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Goals , um Ihre Ziele für die Videoproduktion zu definieren, beispielsweise die Erstellung einer neuen Serie oder die Verbesserung der Bearbeitungseffizienz; gliedern Sie diese in umsetzbare Schritte wie Vorproduktionsplanung, Dreharbeiten, Schnitt und Überprüfung in der Postproduktion

Visualisieren Sie Fortschritte, feiern Sie Meilensteine und halten Sie die Motivation aufrecht durch die Nachverfolgung des Fortschritts mit ClickUp Goals

Organisieren Sie Ihre Videoskripte und Storyboards mit ClickUp Docs ; arbeiten Sie mit Ihrem Team an kreativen Ideen, entwerfen Sie Ihre Strategien für Videoinhalte und verknüpfen Sie während der Phase der Bearbeitung oder Überprüfung ganz einfach relevante Clips, um den Kontext zu verdeutlichen.

Organisieren Sie alle Ihre Dokumente und Wikis an einem Ort mit ClickUp Docs

Erhalten Sie Unterstützung für einen breiten Bereich von Videotools von Drittanbietern wie Loom für Bildschirmaufnahmen, Otter.ai für Transkriptionen und Fireflies.ai für Meeting-Notizen mit ClickUp-Integrationen

Nutzen Sie die Universal Search von ClickUp , um wichtige Video-Assets in Ihrem gesamten ClickUp-Workspace schnell zu finden. Suchen Sie nach früheren Videoprojekten, Skripten, Transkriptionen oder Feedback-Clips

Schützen Sie Ihre Video-Dateien und zugehörigen Daten vor unbefugter Nutzung oder unbefugtem Zugriff mit den robusten Features zur Datensicherheit von ClickUp, die sicherstellen, dass sensible Inhalte bei der Nutzung der Plattform sicher behandelt werden

Einschränkungen von ClickUp

Derzeit sind nicht alle ClickUp-Features auf Mobilgeräten verfügbar

ClickUp Brain ist im Free Forever-Plan nicht enthalten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

2. Synthesia (Am besten geeignet für die KI-gestützte Videoerstellung)

via Synthesia

Möchten Sie ein professionelles Video in einer anderen Sprache – wie Französisch, Deutsch oder Spanisch – erstellen, ohne Schauspieler engagieren oder eine ganze Produktion auf die Beine stellen zu müssen? Ich habe festgestellt, dass Synthesia in dieser Hinsicht eine echte Revolution darstellt.

Es macht die Erstellung professioneller, lokalisierter Videoinhalte durch den Einsatz von KI-Avataren und Voiceovers ganz einfach. Synthesia unterstützt über 140 Sprachen. Wenn Sie mit einem Team arbeiten, können Sie Ihre Videos zudem direkt freigeben und andere einladen, Kommentare und Feedback abzugeben.

Die besten Features von Synthesia

Gestalten Sie Ihre Videos individuell mit Ihren Markenfarben, Logos und bevorzugten Avataren

Durchsuchen, duplizieren und passen Sie Vorlagen für Marketing-, Bildungs- und Schulungsvideos ganz einfach benutzerdefiniert an

Fügen Sie Ihrer Datei mit dem Video-Übersetzer automatisch Untertitel in der Zielsprache hinzu

Limitierungen von Synthesia

Die aktuellen KI-Avatare blinzeln nicht, was in längeren Szenen auffällt und die Natürlichkeit der Videos beeinträchtigt.

Neue Features und Anpassungen an der Benutzeroberfläche werden ohne entsprechende Benachrichtigungen eingeführt, sodass Benutzer die Änderungen selbst entdecken müssen

Preise für Synthesia

Free: 0 $/Monat

Starter: 18 $/Monat

Ersteller: 64 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: Unsere Umfragedaten zur Meeting-Effektivität zeigen, dass an 25 % der Meetings durchschnittlich 8 oder mehr Teilnehmer beteiligt sind. Wir haben außerdem festgestellt, dass ein durchschnittliches Meeting etwa 51 Minuten dauert. Diese großen Meetings können auf Organisationsebene das Ergebnis einer wöchentlichen Gesamtmeetingzeit von mindestens 6 bis 8 Stunden sein. Was wäre, wenn Sie das verkürzen könnten? ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams kommunizieren! Anstelle von langwierigen Meetings arbeiten Sie direkt innerhalb der Aufgaben zusammen – mit Kommentaren, Anhängen, Sprachnotizen, Video-Clips und mehr – alles an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: Die globalen Teams von STANLEY Security haben mit unserer All-in-One-App für die Arbeit bereits mehr als 8 Stunden pro Woche bei Meetings und Updates eingespart!

3. Descript (Am besten geeignet für die AV-Bearbeitung mit Overdub-Technologie)

via Descript

Wenn Sie sich schon einmal gewünscht haben, dass die Bearbeitung von Audio- und Videodateien so einfach wäre wie die Bearbeitung eines Word-Dokuments, dann macht Descript dies möglich. Müssen Sie den Dialog in Ihrem Video für ein französisches Publikum anpassen? Bearbeiten Sie einfach das Transkript, und der Ton wird in Echtzeit angepasst.

Was mir an Descript besonders gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie es regenerative KI nutzt, um Hintergrundgeräusche zu entfernen und Stimmen zu verbessern. Sie benötigen keine teuren Mikrofone oder schallisolierten Räume, um mit dieser Rask-AI-Alternative eine hohe Tonqualität zu erzielen.

Die besten Features von Descript

Füllwörter und Pausen aus Video-Botschaften herausschneiden

Transkribieren Sie Audio in über 20 Sprachen und fügen Sie mit dem Feature „Speaker Detective“ Beschreibungen der Sprecher hinzu

Nutzen Sie das Feature zum Klonen von Stimmen: Geben Sie einfach Text ein und lassen Sie ihn mit Ihrer Stimme aussprechen.

Limitierungen von Descript

Bei der Arbeit mit großen Dateien wurden gelegentliche Verzögerungen beobachtet

Die Veröffentlichungsfunktionen sind nicht detailliert genug und bieten keine echte Kontrolle

Preise für Descript

Free

Hobbyist: 19 $/Monat pro Benutzer

Ersteller: 35 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 570 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

4. VEED (Am besten geeignet für die mehrsprachige Online-Video-Bearbeitung)

via VEED

Wenn Sie Videos in mehreren Sprachen schnell veröffentlichen müssen, ist VEED genau das Richtige für Sie. Sie müssen keine Software herunterladen oder sich mit komplizierten Setups herumschlagen – öffnen Sie einfach Ihren Browser, laden Sie Ihr Video hoch und fügen Sie Untertitel oder Voiceovers in jeder gewünschten Sprache hinzu.

Außerdem ist der Online-Transkriptionsdienst von VEED vielseitiger als die meisten anderen. Im Gegensatz zu vielen tools, die Sie auf nur ein Format beschränken, können Sie damit Audio- und Video-Dateien transkribieren.

Die besten Features von VEED

Transkribieren Sie eine 60-minütige Datei in 10 Minuten mit „Auto Transcribe“; laden Sie sie in allen gängigen Formaten herunter, darunter MP3, WAV und MOV

Ändern Sie Stil, Schriftart und Farben Ihrer Untertitel; animieren Sie sie und heben Sie sogar bestimmte Wörter hervor, um einen zusätzlichen Effekt zu erzielen

Erstellen Sie Inhalte mit über 2 Millionen Audio- und Video-Assets aus der lizenzfreien Bibliothek von VEED

Limitierungen von VEED

In dem Feature „Text-To-Speech“ gibt es keine Option, bestimmte Wörter oder Ausdrücke hervorzuheben.

Es fehlt an erweiterten Funktionen wie Multikamera-Bearbeitung und 3D-Effekten

VEED-Preise

Free

Lite: 18 $/Monat pro Benutzer

Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

VEED-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 3,4/5 (über 50 Bewertungen)

5. Happy Scribe (Am besten geeignet für Transkription und Untertitelung in über 120 Sprachen)

via Happy Scribe

Wenn Sie ständig mit Untertiteln, Transkriptionen und Übersetzungen arbeiten, wird Sie dieses tool nicht enttäuschen.

Möchten Sie Ihre Dateien im TXT-, Word-, PDF- oder sogar AVID-Format exportieren? Mit Happy Scribe ist das ganz einfach. Außerdem erleichtert es die Zusammenarbeit mit Beteiligten, da Sie Transkripte und Untertitel in der Ansicht oder im Modus der Bearbeitung freigeben können.

Was mir jedoch besonders aufgefallen ist, sind die Genauigkeit und Geschwindigkeit dieser ausdrucksstarken Sprach-zu-Text-Software, die jedes Mal Ergebnisse von höchster Qualität liefert.

Die besten Features von Happy Scribe

Beauftragen Sie Transkriptionisten von Happy Scribe, um Ihre KI-generierten Transkripte in mehreren Sprachen zu korrigieren

Erstellen Sie Ihr eigenes Glossar, indem Sie Fachbegriffe (Markennamen, Slang, Abkürzungen) hinzufügen, um die Übersetzung zu vereinfachen

Importieren Sie beliebige öffentliche Links und synchronisieren Sie das Tool mit Ihrer aktuellen Technologieumgebung, wie z. B. YouTube, Vimeo und Google Drive

Limitierungen von Happy Scribe

Es gibt keine Möglichkeit, Inhalte gebündelt mit internen Teams und externen Stakeholdern zu teilen.

Einige Benutzer haben Notizen gemacht, dass sich kleinere Rechtschreibfehler in Podcast-Transkriptionen häufig wiederholen

Preise für Happy Scribe

Free

Basic: 17 $/Monat

Pro: 29 $/Monat

Geschäft: 49 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Scribe

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 35 Bewertungen)

6. Lokalise (Am besten geeignet für Übersetzungsmanagement und Multimedia-Projekte)

via Lokalise

Lokalise ist eine cloudbasierte Lokalisierungssoftware, mit der Sie Ihre Strategie für den Inhalt auf lokale Märkte zuschneiden können.

Sie können ganz einfach plattformübergreifende Übersetzungen gleichzeitig bearbeiten und diese in die richtigen Dateiformate mit den für jede Plattform korrekten Namenskonventionen exportieren.

Lokalise lässt sich zudem in Tools wie Figma, GitHub, Gitlab, Webflow und Jira integrieren und sorgt so für reibungslosere und effizientere Workflows.

Die besten Features von Lokalise

Übersetzen Sie umfangreiche mehrsprachige Projekte mithilfe der RESTful-API von Lokalise – mit einfachen Anleitungen und Vorlagen für ein schnelleres Setup

Organisieren Sie Lokalisierungsaufgaben in Pipelines, sodass nach dem Abschließen einer Aufgabe die nächste Aufgabe in der Pipeline automatisch startet

Nehmen Sie mit dem LiveJS-Editor während des Surfens auf Ihrer Website direkte Übersetzungsänderungen in Echtzeit vor

Limitierungen von Lokalise

Tastatur-Verknüpfungen bewegen den Cursor nicht automatisch zum nächsten Segment, sodass für jedes neue Segment die Maus verwendet werden muss.

Übersetzer haben keine Möglichkeit, Spielberichte herunterzuladen, sodass sie hinsichtlich des Zeitpunkts der Berichterstellung und der Wortanzahl auf das Management angewiesen sind

Preise für Lokalise

Free

Ab: 140 $/Monat

Essential: 270 $/Monat

Pro: 990 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lokalise-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

7. HeyGen (Am besten geeignet für KI-generierte Avatar-Videos mit Text-to-Speech)

via HeyGen

Wenn Sie nach Alternativen zu Synthesia AI suchen, um Avatare verschiedener Ethnien, Altersgruppen und Stile für Ihre Videos zu erstellen, sollten Sie sich HeyGen einmal ansehen. Damit können Sie Inhalte in über 175 Sprachen mit mehr als 120 KI-Avataren erstellen – ideal, um ein vielfältiges Publikum zu erreichen.

Das Ein-Klick-Videoubersetzungs-Feature kann Videos in über 40 Sprachen übersetzen und erkennt sogar mehrere Sprecher. Zwar wird die Stimme des ursprünglichen Sprechers nicht nachgebildet, doch können Sie aus über 300 menschenähnlichen Stimmen wählen, um einen Begleitkommentar hinzuzufügen.

Die besten Features von HeyGen

Wenn etwas in Ihrem Video seltsam klingt, laden Sie eine Sprachaufnahme hoch, um der KI beizubringen, wie man es richtig ausspricht.

Integrieren Sie SRT-Dateien (Klartext), die eine Nachverfolgung Ihrer Untertitel durchführen, um präzise Übersetzungen und Skriptanpassungen zu erhalten

Verbessern Sie Ihren Kundensupport mit interaktiven Avataren, die in Echtzeit mit den Besuchern Ihrer Website kommunizieren und ihnen die benötigte Hilfe bieten können

Limitierungen von HeyGen

Die Qualität des Supports ist uneinheitlich; einige Anbieter bieten allgemeine Lösungen an, die spezifische Probleme nicht lösen.

Das mehrmalige Neugenerieren des gleichen Videos ist Berichten zufolge aufgrund von Kreditgebühren kostspielig.

Preise für HeyGen

Free

Ersteller: 29 $/Monat pro Benutzer

Team: 89 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

HeyGen-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 520 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 290 Bewertungen)

8. Wavel.ai (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Audio-Erzählungen, die menschlich klingen)

Wenn Sie Hilfe bei Text-to-Speech, KI-Video-Vertonung oder KI-Stimmgenerierung benötigen, nutzen Sie Wavel.ai. Es handelt sich um eine All-in-One-Software, die ein immersives Erlebnis bietet – nicht nur eine generische, flache Sprachausgabe.

Um Ihr mehrsprachiges Publikum zu erreichen, können Sie Ihren Text mit KI-Tools für Bildunterschriften und Untertitel ganz einfach in über 40 Sprachen übersetzen.

Was mich an diesem KI-Stimmgenerator beeindruckt hat, ist die Möglichkeit, natürlich klingende Stimmen mit regionalen Akzenten hinzuzufügen, darunter britische, australische und indische.

Die besten Features von Wavel.ai

Verleihen Sie verschiedenen Abschnitten des KI-Videos eine emotionale Note mit einer Sammlung von über 1000 emotionsgeladenen Stimmen

Verwandeln Sie Ihre Videos in voller Länge in fesselnde YouTube-Kurzvideos, die in jede beliebige Sprache übersetzt und mit Untertiteln versehen werden.

Fügen Sie Ihren Aufzeichnungen während der Aufnahme Anmerkungen und Notizen hinzu, um das Verständnis für die Zuschauer zu erleichtern

Einschränkungen von Wavel.KI

Manchmal bricht die Verbindung ab, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist

Die Preisstruktur ist möglicherweise nicht für jeden attraktiv, da manche Benutzer vielleicht eine kostengünstigere Tarifstufe mit weniger Features bevorzugen.

Preise für Wavel.ai / KI

Free

Basic: 25 $/Monat

Pro: 40 $/Monat

Geschäft: 80 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wavel.ai / KI

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Dubverse (Am besten geeignet für Automatisierung der Videoversionierung mit benutzerdefinierten Sprachoptionen)

via Dubverse

Wenn Sie Ihren Videos authentisch klingende Voiceovers in mehreren Sprachen hinzufügen möchten, wird Ihnen Dubverse gefallen. Keine manuellen Aufnahmen oder mühsame Bearbeitungen mehr – das Tool fängt die Essenz und die Emotionen Ihres Originalinhalts ein.

Mir hat auch gefallen, wie Dubverse automatisch perfekt mit der Synchronisierung übereinstimmende, präzise Untertitel generiert, wodurch die Videos für jeden Zuschauer klar und zugänglich werden.

Die besten Features von Dubverse

Erstellen Sie Voiceovers für Skripte, die verschiedene Sprachen kombinieren – mit nur einem API-Aufruf

Erstellen Sie mehrere Audiodateien gleichzeitig – egal, ob es sich um eine Reihe von Produktdemos, Podcasts oder Tutorials handelt

Wählen Sie aus über 200 Stimmen, die sich in Alter, Geschlecht, Tonfall und Dialekt unterscheiden, und finden Sie die perfekte Stimme für Ihre Videos

Limitierungen von Dubverse

Aufgrund sprachlicher Unterschiede stimmt das Timing des übersetzten Voiceovers möglicherweise nicht immer mit der Originalstimme überein.

Bei großen Projekten werden die Guthaben schnell aufgebraucht, und es gibt keine Möglichkeit, über das monatliche Limit hinaus weitere Guthaben hinzuzufügen.

Preise für Dubverse

Pro: 18 $/Monat

Supreme: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dubverse

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Colossyan Ersteller (Am besten geeignet für die Erstellung hyperrealistischer KI-Schauspieler)

via Colossyan

Benötigen Sie einen Moderator, der mehr als 30 Sprachen spricht? Mit Colossyan Creator ist das möglich. Es nutzt KI-Avatare, die wie echte Menschen aussehen und klingen, und eignet sich daher ideal für Ersteller von Inhalten, die Inhalte schnell lokalisieren müssen, ohne dabei die persönliche Note zu verlieren.

Sie können mithilfe von KI-Avataren direkt aus Text Videos erstellen und diese durch Interaktivität noch ansprechender gestalten.

Der integrierte GPT-4-KI-Skript-Assistent hilft Ihnen sogar dabei, Ideen zu sammeln, Ihren Schreibstil zu verbessern und die Produktion von Videos zu beschleunigen.

Die besten Features von Colossyan Creator

Personalisieren Sie Videos mit einem digitalen Avatar von sich selbst, indem Sie ein 20-sekündiges Video aus verschiedenen Blickwinkeln, in unterschiedlichen Einstellungen und Outfits aufnehmen

Erstellen Sie KI-Videos in über 70 Sprachen und vermitteln Sie Ihre Botschaften in nur wenigen Minuten effektiver in der Muttersprache Ihres Publikums.

Wenden Sie Markenelemente (Logos, Farben, Textstile und benutzerdefinierte Schriftarten) auf Szenenlayouts an, damit alle Video-Inhalte einheitlich bleiben

Limitierungen von Colossyan Creator

Die Bearbeitung von Inhalten mit vorgefertigten Vorlagen kann mühsam sein, da Animationen nach dem Einfügen nicht immer korrekt angezeigt werden

Für Benutzer mit spezifischen Anforderungen gibt es limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere bei der detaillierten Video-Bearbeitung und der Integration komplexerer personalisierter Elemente.

Preise für Colossyan Ersteller

Starter: 27 $/Monat

Pro: 87 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (über 410 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie eine KI-gestützte App für persönliche Assistenz und delegieren Sie Aufgaben wie Terminplanung und Kundenkontakt, um Ihre Produktivität zu steigern

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Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Video-Strategie

Die Wahl des richtigen KI-Tools hängt davon ab, was für Sie am besten funktioniert. Bei so vielen Optionen kann die Auswahl schnell überwältigend werden. Wenn Sie sich jedoch auf Ihre Prioritäten konzentrieren – wie präzise Übersetzungen, die nahtlose Erstellung von KI-Avataren oder eine natürlich klingende Sprachausgabe –, lässt sich die Auswahl leichter eingrenzen.

Wenn es um die Verwaltung von Video-Workflows geht, ist ClickUp unschlagbar. Es ist die erste Wahl, um Alles im Griff zu behalten.

Mit ClickUp Clips können Sie Produktdemos aufzeichnen oder geografisch verteilte Teams auf Pläne für Projekte und Ziele abstimmen. ClickUp Brain transkribiert automatisch alle Clips, sodass Sie bestimmte Informationen leichter finden und darauf zugreifen können.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie mit Ihrem Publikum über Videos interagieren.