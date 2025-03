11 beste KI-Übersetzer-Tools im Jahr 2025

KI-Übersetzungstools haben die Art und Weise, wie wir miteinander in Verbindung treten, verändert, indem sie dafür sorgen, dass die Sprachbarriere auf ein Minimum reduziert wird.

Diese Tools können Sprachen in Echtzeit entziffern, übersetzen und interpretieren. Sie nutzen Techniken des maschinellen Lernens und des natürlichen Lernens, um Texte zu übersetzen, ohne dass die Bedeutung und der Kontext verloren gehen.

Die Suche nach dem richtigen Tool kann sich als schwierig erweisen, da es auf dem Markt von verschiedenen Tools wimmelt, die alle behaupten, die besten zu sein. Aber keine Sorge, wir stellen Ihnen die besten KI-Übersetzungstools auf dem Markt vor und geben Ihnen eine Liste mit den wichtigsten Features.

Bei der Auswahl eines KI-Übersetzungstools sollten Sie auf die folgenden Punkte achten:

Genauigkeit: Suchen Sie nach Tools, die genaue und präzise Übersetzungen in verschiedenen Sprachen und Kontexten liefern. Eine hohe Genauigkeit gewährleistet, dass Ihre Botschaften korrekt übermittelt werden, ohne dass Bedeutung oder Nuancen verloren gehen

Sprachunterstützung: Prüfen Sie, welche Sprachen das Tool unterstützt. Die besten KI-Übersetzungstools bieten mehrere Sprachen an, um den unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden

Echtzeitübersetzung: Entscheiden Sie sich für Tools, die Echtzeitübersetzungen in Unterhaltungen, Meetings oder auf Reisen anbieten

Sicherheit und Datenschutz: Achten Sie auf die Sicherheitsmaßnahmen des Tools zum Schutz sensibler Daten, die die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und Branchenstandards gewährleisten

Benutzeroberfläche: Prüfen Sie die Benutzeroberfläche des Tools auf Benutzerfreundlichkeit und intuitive Navigation. Eine benutzerfreundliche Oberfläche steigert die Produktivität und Effizienz

Preisgestaltung und Skalierbarkeit: Beurteilen Sie die Preisstruktur und die Skalierbarkeitsoptionen, um festzustellen, ob das Tool mit Ihrem Budget und Ihren Wachstumsplänen vereinbar ist

Integration: Wenn Sie planen, das Tool innerhalb bestehender Workflows oder Anwendungen einzusetzen, achten Sie auf Kompatibilität und Integrationsmöglichkeiten mit anderen Plattformen oder Software

Kundensupport: Suchen Sie nach KI-Übersetzungstools, die einen zuverlässigen Kundensupport bieten, einschließlich technischer Unterstützung und Ressourcen zur Fehlerbehebung, um Probleme umgehend zu lösen

11 beste KI-Übersetzer-Tools im Jahr 2025

Hier sind die besten KI-Tools für die Übersetzung, die Sie im Jahr 2025 verwenden sollten:

1. ClickUp

Aktion mit ClickUp AI übersetzen

ClickUp Gehirn ist ein zentraler Wissens-Hub, der all Ihre Dokumente, Personen und Ihr Unternehmenswissen mit KI verbindet, um Ihnen eine nahtlose und intelligente Erfahrung zu bieten. Es ist in allen ClickUp Features verfügbar, so dass Sie es von überall und jederzeit nutzen können.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihre Notizen, Schriftsätze, Berichte und vieles mehr zu übersetzen, um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in Ihrem Geschäft zu unterstützen. Vom Recherchieren und Erstellen von Inhalten bis hin zum Zusammenfassen von Daten und Analysieren von Informationen - ClickUp Brain hat das Zeug dazu, Ihre Arbeit zu revolutionieren. Sie können Sprachclips einfach transkribieren und Ihre Inhalte übersetzen und lokalisieren.

Und das ist noch nicht alles! Sie können Inhalte erstellen, indem Sie benutzerdefinierte Prompts eingeben, die Eingaben bearbeiten, rollenspezifische Inhalte erstellen, vorhandene Inhalte bearbeiten, Team-Updates schreiben, Inhalte und Chats zusammenfassen und sogar E-Mails beantworten.

ClickUp Brain beste Features

Mühelose Übersetzung und Lokalisierung Ihrer Inhalte

Erstellen Sie Inhalte mit KI-Prompt-Vorlagen Schnelles Beantworten von E-Mails

Integration mit über 1.000 Tools zur Steigerung der Produktivität

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie präzise Antworten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Informationen, die in ClickUp gespeichert sind

Fassen Sie Ihre Chats, Kommentare und Inhalte zusammen

Nutzen Sie die integrierte Rechtschreib- und Grammatikprüfung für fehlerfreies Schreiben

Erstellen Sie Tabellen und Vorlagen, um Ihre Informationen zu organisieren

Sorgen Sie mit strengen Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen für ein sicheres Gefühl

Erstellen Sie rollenspezifische Inhalte wie Projektpläne usw.

ClickUp Brain Limits

Hat eine Lernkurve

Einige Kunden finden die benutzerdefinierten Optionen überwältigend

ClickUp Brain Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Brain Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,400+ Bewertungen)

4.7/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. QuillBot KI

via QuillBot KI-Übersetzer Der QuillBot Translator ist ein KI-gestütztes Übersetzungs-Tool, das 2023 eingeführt wurde und seit kurzem die Quillbot-Suite von Schreibdiensten ergänzt. Es bietet Übersetzungen in über 40 Sprachen und kann die Eingabesprache automatisch erkennen.

Es ist besonders praktisch für Menschen, die es zum Paraphrasieren oder zur Bearbeitung verwenden, da sie den Text auf derselben Plattform übersetzen können.

Sie können bis zu 5.000 Zeichen auf einmal übersetzen. Das Tool ist völlig kostenlos und wird ständig um neue Sprachen erweitert, was es zum perfekten Tool macht KI-Tool für gemeinnützige Organisationen , Einzelpersonen und Geschäfte.

QuillBot KI beste Features

Übersetzen Sie kürzere und längere Texte in Ihre Zielsprache

Kostenlose Übersetzung in über 40 Sprachen

Bearbeiten, paraphrasieren, zitieren und übersetzen Sie auf einer einzigen Plattform

Erleben Sie eine mobilfreundliche und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche

Übersetzen Sie in neue Sprachen, denn die App wird ständig um weitere Sprachen und Features erweitert

QuillBot KI Limits

Da sich das Produkt noch in der frühen Phase befindet, unterstützt es weniger Sprachen als seine Mitbewerber

Es besteht keine Möglichkeit, Dokumente zu erledigen

Erlaubt nur die Übersetzung von 5.000 Zeichen auf einmal

QuillBot KI Preise

Free

Premium: $9.95/Monat

$9.95/Monat Team Plan: 5-10 Plätze: $3,75/Monat pro Platz 11-50 Plätze: $3,33/Monat pro Platz 51+ Plätze: $2,91/Monat pro Platz



QuillBot KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

3. Copy.ai

/via_ Copy.ai Übersetzer Copy.ai nutzt künstliche Intelligenz, um herausragende Übersetzungsleistungen zu bieten. Es erledigt zu, was die maschinelle Übersetzung oft nicht schafft - die Übersetzung von Wörtern unter Beibehaltung ihrer Nuancen und Intention. Sie können damit Marketingtexte, Blogbeiträge, Sequenzen für kalte E-Mails und vieles mehr erstellen.

Besonders nützlich ist es für Marketing- und Vertriebsteams, denn es funktioniert wie ein KI-Textwerkzeug um Ihre Botschaften zu transkribieren und zu lokalisieren. Teams können ihren eigenen Sprachführer hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse so genau und relevant wie möglich sind.

Es bietet Übersetzungen in über 25 Sprachen. Das Beste daran ist, dass der Datenschutz ohne Vorratsspeicherung gilt. Der einzige Nachteil ist, dass es sich nicht primär um ein Übersetzungstool handelt.

Copy.ai beste Features

Erkunden Sie über 25 Sprachen

Erhalten Sie relevante und qualitativ hochwertige Übersetzungen

Verbessern Sie Ihre Übersetzungen durch Hinzufügen von Marken-Sprachführern für bessere Ergebnisse

Navigieren Sie mühelos durch eine benutzerfreundliche Schnittstelle

Nutzen Sie vorgefertigte Workflow-Vorlagen

Nutzen Sie die Vielseitigkeit des Programms für das Schreiben und Übersetzen von Blogs, Produktbeschreibungen, Übersetzungen von Inhalten und mehr

Gewährleisten Sie die Sicherheit und den Datenschutz Ihrer Daten mit robusten Maßnahmen

Nahtlose Integration mit über 2.000 Plattformen

Copy.ai Beschränkungen

In erster Linie kein Übersetzungstool, daher sind die Features limitiert

Einige Benutzer haben sich über nicht reagierenden Kundensupport beschwert

Kopy.ai Preise

Free

Pro: $49/Monat

$49/Monat Team: $249/Monat

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60 Bewertungen)

4. Google Translate

via Google Translate Google Translate wurde 2006 als kostenloser maschineller Übersetzungsdienst ins Leben gerufen und kann Texte, Bilder, Dokumente und Websites einfach und genau übersetzen. Im Jahr 2016 wurde der Dienst auf neuronale maschinelle Übersetzung umgestellt, um natürlichere und relevantere Übersetzungen zu ermöglichen.

Das Tool ist leicht zugänglich und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Benutzer in über 130 Sprachen übersetzen können.

Das Besondere an diesem Tool ist, dass es geschriebene Wörter, Websites, verschiedene Dokumente, Sprache, Bilder und handschriftliche Sprachen übersetzen kann. Es eignet sich auch für die Übersetzung zweisprachiger Unterhaltungen und als KI-Transkriptionstool .

Google Translate ist ideal für Einzelpersonen, Sprachschüler und Teams, die keine umfangreichen Features für die Übersetzung benötigen.

Die besten Features von Google Translate

Einfache und interaktive Benutzererfahrung

Kostenloser Zugriff auf Übersetzungen für über 130 Sprachen

Nutzen Sie das Feature "Sprache erkennen

Zugriff auf Offline-Übersetzungen in der mobilen App

Übersetzen Sie direkt durch Scannen des Textes mit Ihrer Kamera

Herunterladen von Sprachen für Offline-Übersetzungen

Speichern Sie Wörter und Phrasen für eine schnellere Übersetzung

Erleichtern Sie die reibungslose Unterhaltung zwischen Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen

Google Translate Einschränkungen

Kann ungenaue Übersetzungen anbieten

Garantiert nicht den Datenschutz der freigegebenen Eingabe oder Ausgabe

Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass das Tool die Nuancen der Sprachen nicht erfasst

Google Translate Preise

Free

Google Translate Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 600 Bewertungen)

5. Klugscheißer

via Schlau übersetzen Smartling ist ein KI-gestütztes Übersetzungstool, das schnelle und genaue Übersetzungen und die Lokalisierung von Inhalten ermöglicht. Es bietet verschiedene Features, wie Leistungs- und Fortschritts-Dashboards, kontextbezogene CAT-Tools und vorgefertigte Integrationen.

Ob Sie nun eine menschliche Übersetzung oder eine neuronale Maschinenübersetzung wünschen, Smartling bietet alles. Es unterstützt Übersetzungen in über 150 Sprachen und ermöglicht Ihnen die Integration Ihres Content-Management-Systems für eine reibungslose Verwaltung von Inhalten.

Sie können Tutorials, Testimonials, Anzeigen, Videos, Interviews und vieles mehr in Ihre Einzelziele übersetzen. Smartling bietet auch Sprachübersetzung, Transkription und Untertitelungsdienste an.

Smartling beste Features

Übersetzen Sie in über 150 Sprachen

Nutzung menschlicher Übersetzung

Einfache Integration von Smartling in CMS

Erleben Sie einen völlig transparenten Workflow

Profitieren Sie von einer strengen Bewertung der Übersetzungsqualität

Entwicklung von Stilrichtlinien und Glossaren

Verwendung von Translation Memory und Terminologieverwaltung

Smartling Einschränkungen

Bietet keine transparente Preisgestaltung

Hat eine steile Lernkurve

Smartling-Preise

Kern: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Wachstum: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Enterprise: Nicht verfügbar

Smartling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

4.5/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 3.5/5 (15+ Kritiken)

6. DeepL

via DeepL übersetzer Unter den vielen auf dem Markt erhältlichen Tools für die maschinelle Übersetzung ist DeepL für seine genauen und nuancierten Übersetzungen bekannt. Es konzentriert sich darauf, die Nuancen und die Bedeutung hinter den Wörtern zu erfassen, um die relevanteste Ausgabe zu liefern.

Die Schnittstelle ist intuitiv und unterstützt 30 Sprachen. Mit Hilfe von neuronalen Netzen erstellt das Tool genaue und kontextgerechte Übersetzungen.

Sie können damit PDFs, Word-Dokumente und PowerPoint-Dateien übersetzen. Sie können auch alternative Wörter oder Ausdrücke auswählen und die anderen Ausdrücke entsprechend der Auswahl automatisch anpassen.

Die kostenlose Version von DeepL ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Glossar zu erstellen, bietet ein integriertes Wörterbuch und legt Regeln für bestimmte Übersetzungen fest.

Mit DeepL Pro können Sie auch den Ton Ihrer Übersetzungen anpassen, es mit Ihrem CAT-Tool integrieren und vieles mehr.

DeepL besten Features

Verwenden Sie eine einfache und freundliche Benutzeroberfläche

Nahtlose Integration mit Windows, iOS und Chrome

Zugriff auf Expertenwissen und außergewöhnliche Genauigkeit in den angebotenen Sprachen

Festlegen von Regeln für Wörter und Sätze

Übersetzen Sie größere Dateien mit einfacher Sprachübersetzung

Beibehaltung des ursprünglichen Formats des Textes mit der Pro Version

Gewährleisten Sie hohe Sicherheit für Ihre Eingaben und Ausgaben

DeepL Beschränkungen

Viele Features sind nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

In der kostenlosen Version können nur 1.500 Zeichen übersetzt werden

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

DeepL Preise

Free

Einsteiger: $10.49/Monat pro Benutzer

$10.49/Monat pro Benutzer Erweitert: $34.49/Monat pro Benutzer

$34.49/Monat pro Benutzer Ultimativ: $68.99/Monat pro Benutzer

DeepL Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (130+ Bewertungen)

7. Microsoft Bing Übersetzer

via Microsoft Bing Translator Microsoft Bing Translator ist ein Teil der Microsoft Cognitive Services, der mit Microsoft Office, Edge, Bing, Skype und anderen Programmen zusammenarbeitet. Er bietet Text, Sprache, geräteübergreifende Unterhaltung, Bilder und Offline-Übersetzungen (nur für Android).

Das Übersetzungstool unterstützt über 100 Sprachen. Die Schnittstelle ist benutzerfreundlich. Es bietet eine nahtlose Integration mit Microsoft-Produkten. Sie können den Übersetzer zu Ihrem Outlook hinzufügen, wenn Sie regelmäßig E-Mails übersetzen.

Microsoft Translator for Business bietet benutzerdefinierte Features für bessere und relevantere Übersetzungen.

Microsoft Bing Translator beste Features

Übersetzen Sie mühelos mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Unterhaltung in Echtzeit und Sprachübersetzung

Nahtlose Integration in Microsoft Apps

Automatische Erkennung der Sprache für eine schnelle Übersetzung

Schnelles Übersetzen mit den auf der Plattform verfügbaren, häufig verwendeten Phrasen

Übersetzen Sie in über 100 Sprachen

Einschränkungen von Microsoft Bing Translator

Benutzer haben sich über ungenaue Sprachübersetzungen in langen Texten beschwert

Das sprechende Feature ist nicht für alle Sprachen verfügbar

Es ist nicht möglich, übersetzte Wörter zu erledigen

Preise für Microsoft Bing Translator

Free

Zahlung nach Aufwand: Textübersetzung: $10/Million Zeichen Übersetzung von Dokumenten: $15/Million Zeichen Benutzerdefinierte Übersetzung: $40/Million Zeichen jeweils für Text- und Dokumentübersetzung



Microsoft Bing Translator Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

4.3/5 (90+ Bewertungen) Kapitelra: NA

8. Unbabel

/via *[_Unbabel Translator]( https://help.unbabel.com/hc/en-us/articles/360057591253-Translation-Models-what-are-they-and-what-options-do-I-have)* Unbabel ist eine LangOps-Plattform, die eine Kombination aus menschlichen und KI-Übersetzungen bietet, um äußerst präzise Ergebnisse zu erzielen. Sie eignet sich am besten für Geschäfte und Teams, da sie ein umfassendes Set an fortschrittlichen Features bietet, darunter Berichterstellung in Echtzeit, Transparenz und KI-gesteuerte Workflows, die Zeit und Kosten sparen.

Die KI-Qualitätseinschätzung bietet einen transparenten Einblick in Ihre Übersetzungsleistung. Darüber hinaus ist sie ISO 27001-zertifiziert und damit eine sichere Plattform.

Unbabel beste Features

Zugriff auf Übersetzungen in 90 Sprachen

Nutzung einer Kombination aus KI und menschlichen Übersetzern für hochwertige Übersetzungen

Integration in einen großen Bereich von Tools wie Zendesk, Salesforce und HubSpot

Bewerten Sie die Qualität von Übersetzungen, um deren Genauigkeit sicherzustellen

Passen Sie Übersetzungsworkflows an Ihre Bedürfnisse an

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen

Einschränkungen einschränken

Kann Fehler in Übersetzungen machen

Einige Benutzer beschwerten sich über die lange Übersetzungszeit

Unbabel Preise

Starter: Standard: Ab 0,00050 $ pro Wort bei einem jährlichen Mindestbetrag von 30.000 $

Ab 0,00050 $ pro Wort bei einem jährlichen Mindestbetrag von 30.000 $ Enterprise: Ab 0,00046 $ pro Wort mit einer jährlichen Mindestverpflichtung von 125.000 $

Unbabel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (190 Bewertungen)

4.6/5 (190 Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (4 Bewertungen)

9. Smartcat

via Wikipedia Smartcat ist ein KI-Übersetzungstool, das kontextbezogene Übersetzungen und eine intuitive Benutzeroberfläche bietet. Es bietet kollaborative Workflows und schnelle Übersetzungen, was es perfekt für globale Unternehmen und Teams macht. Sie können so viele Benutzer hinzufügen, wie Sie möchten.

Die Qualität und Genauigkeit der Übersetzungen verbessert sich mit zunehmender Nutzung. Das Tool unterstützt über 280 Sprachen und 50 Formate. Sie können sich mit über 30 Integrationen verbinden, um Ihre Arbeit zu rationalisieren.

Smartcat beste Features

Zugriff auf Glossare und Translation Memories zur Verbesserung der Konsistenz

Ansicht von Genauigkeitsbewertungen für bestimmte Sprachpaare

Übersetzen Sie in über 280 Sprachen

Nutzen Sie die Kombination aus menschlichem Fachwissen und KI-Übersetzungen

Nutzen Sie die Leistung von GPT-4 für erweiterte Übersetzungsmöglichkeiten

Nutzen Sie KI-Matching, um die besten Linguisten zu finden

Bearbeiten und überprüfen Sie übersetzte Inhalte im Smartcat Editor

Smartcat Beschränkungen

Keine kostenlose Version

Einige Benutzer beschwerten sich über den nicht reagierenden Kundensupport

Smartcat Preise

Starter : $99/Monat (jährlich abgerechnet)

: $99/Monat (jährlich abgerechnet) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Smartcat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

10. Reverso Übersetzung

via Reverso Translation Reverso verwendet neuronale maschinelle Übersetzungsmodelle, um natürlich klingende, genaue Übersetzungen für über 25 Sprachen zu liefern. Sie können den Text eingeben oder ein Dokument wie eine PPT, ein Word-Dokument oder ein PDF hinzufügen.

Mit der kostenlosen App haben Sie Zugriff auf Features wie Lesezeichen, dunkle Modi, keine Werbung und Ein-Klick-Übersetzungen. Sie können das integrierte Wörterbuch verwenden, um Ihre Texte zu bearbeiten und zu verfeinern, die Grammatik mithilfe der integrierten Grammatikprüfung zu überprüfen und die Aussprache zu verbessern, indem Sie sich die Texte anhören.

Die App ist für Mac, Windows, iOS, Android, Chrome und Firefox verfügbar.

Die besten Features von Reverso Translation

Einfache und schnelle Übersetzung

Erstellen Sie Vokabeln und lernen Sie mit Karteikarten

Zugriff auf inhaltsbezogene Beispiele

Übersetzen Sie Dokumente und Texte mit Leichtigkeit

Profitieren Sie von zuverlässigem Datenschutz

Schalten Sie mit der kostenpflichtigen Version längere Texte, Sofortübersetzung und keine Werbung frei

Reverso Übersetzungsbeschränkungen

Viele Features sind in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Unterstützt weniger Sprachen als Alternativen

Preise für Reverso Translation

Free

Premium: 9,99 €/Monat

9,99 €/Monat Unternehmensübersetzer: Benutzerdefinierte Preise

Reverso Übersetzung Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

11. Systran

via Systran-Übersetzer Systran ist eine Echtzeit-Übersetzungssoftware, die sich perfekt für Unternehmen eignet, die mit Kunden und Mitarbeitern weltweit zusammenarbeiten möchten. Sie wird von einigen der größten Namen der Branche verwendet, wie Deloitte, Nestle und der Schweizerischen Post.

Sie unterstützt über 55 Sprachen und bietet in der kostenlosen Version bis zu 5.000 Zeichen für die Übersetzung. Die kostenpflichtige Version bietet domänenspezifische Übersetzungsfeatures, unbegrenzte Textübersetzung und Dokumentenübersetzung.

Systran beste Features

Garantiert einen soliden Datenschutz

Trainieren Sie Ihr eigenes KI-Modell für bessere Ergebnisse

Erhalten Sie branchen- und domänenspezifische Übersetzungen

Benutzerdefinierte Übersetzungen für Ihre individuellen Anforderungen

Erstellen Sie Ihr Glossar und Translation Memory

Verwenden Sie erweiterte Benutzer-Wörterbücher

Definieren Sie benutzerdefinierte Regeln zur Verfeinerung der Übersetzungsausgabe

Systran-Einschränkungen

Die Übersetzung von Dokumenten ist nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Steile Lernkurve

Preise von Systran

Free

Pro Plus: €19,99/Monat/Benutzer

€19,99/Monat/Benutzer Pro Premium: 44,99 €/Monat/Benutzer

44,99 €/Monat/Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Systran Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (2 Bewertungen)

: 4.8/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6 Kritiken)

Die Macht der KI-Übersetzungstools nutzen

Von Echtzeit-Übersetzungen bis hin zu anpassbaren Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, können KI-Tools alles zu erledigen. Sie ermöglichen es Unternehmen, neue Märkte zu erschließen, Einzelpersonen, sich in unbekannten Gebieten zurechtzufinden, und Menschen, vielfältigere Verbindungen zu knüpfen.

KI-gestützte Sprachübersetzungsprozesse bieten bessere Genauigkeit, Kontextwissen, niedrige Kosten und schnelle Übersetzungen. Achten Sie bei der Auswahl Ihres Tools auf Genauigkeit, Geschwindigkeit, eine benutzerfreundliche Oberfläche, Integrationen und die Nummer der unterstützten Sprachen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenderen Tool sind, das Ihre Prozesse bei jedem Schritt verbessert, wird ClickUp Sie nicht enttäuschen. Es eignet sich für Teams jeder Größe und verbessert die Zusammenarbeit wie nie zuvor. Melden Sie sich für Ihr kostenloses ClickUp-Konto an noch heute!