8 kostenlose Vorlagen für Meeting-Protokolle

Wir alle haben schon an Meetings teilgenommen, die gut angefangen haben, aber in einem Wirrwarr von Ideen, Entscheidungen und halbfertigen Notizen endeten.

Während die Unterhaltungen nur so dahinfliegen, fühlt es sich unmöglich an, den Überblick über alles zu behalten. Es bleiben Seiten mit chaotischen Kritzeleien zurück, ohne dass man weiß, was zu erledigen ist. Hier kann ein strukturiertes Meeting-Protokoll die Rettung sein. Mit einer gut durchdachten Vorlage können Sie Diskussionen und Entscheidungen in Echtzeit festhalten.

In diesem Blog stellen wir Ihnen acht kostenlose Vorlagen für Meeting-Protokolle vor, die Ihnen dabei helfen, organisiert zu bleiben, Rechenschaft abzulegen und die Brainstorming-Sitzungen in umsetzbare Schritte zu verwandeln, denen jeder folgen kann. 📋

Was sind Vorlagen für Meeting-Protokolle?

**Vorlagen für Sitzungsprotokolle sind vorformatierte Dokumente, in denen die wichtigsten Punkte, Entscheidungen und Elemente, die während eines Meetings besprochen wurden, festgehalten und organisiert werden

Diese standardisierten Vorlagen enthalten in der Regel Abschnitte für die Aufzeichnung des Datums des Meetings, der Teilnehmer, der Elemente der Tagesordnung, der Diskussionsthemen und der nachfolgenden Aufgaben.

Durch die Verwendung dieser Vorlagen können Sie Ihre meeting-Notizen in allen Einstellungen, sei es für geschäftliche, akademische oder andere Zwecke.

Hier ist, warum sie ein großartiges tool sind. 👇

Konsistenz: Jedes Meeting hat das gleiche Format, was die Nachverfolgung erleichtert

Jedes Meeting hat das gleiche Format, was die Nachverfolgung erleichtert Effizienz: Sie beschleunigen das Anfertigen von Notizen, sodass Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können

Sie beschleunigen das Anfertigen von Notizen, sodass Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können Klarheit: Sie haben eine klare, präzise Aufzeichnung, auf die Sie sich beziehen können, wenn es Missverständnisse gibt

Sie haben eine klare, präzise Aufzeichnung, auf die Sie sich beziehen können, wenn es Missverständnisse gibt Rechenschaftspflicht: Aufgaben und Fristen werden festgelegt, so dass jeder zur Verantwortung gezogen werden kann

Was macht eine gute Vorlage für ein Meeting-Protokoll aus?

Eine gute meeting-Protokolle vorlage bleibt alles einfach, klar und übersichtlich. Außerdem hilft sie Ihnen, die richtigen Details zu erfassen und alle auf derselben Seite zu halten.

Schauen wir uns die Schlüssel an, die eine einfache Vorlage zu einem Tool für jedes Meeting machen.

Grundlegende Details: Datum, Uhrzeit, Speicherort und Zweck des Meetings

Datum, Uhrzeit, Speicherort und Zweck des Meetings Teilnehmer: Eine Liste der Teilnehmer, ihrer Rollen und der abwesenden Personen

Eine Liste der Teilnehmer, ihrer Rollen und der abwesenden Personen Tagesordnung: Die wichtigsten Diskussionspunkte und eine Zusammenfassung der einzelnen Elemente

Die wichtigsten Diskussionspunkte und eine Zusammenfassung der einzelnen Elemente Beschlüsse: Eine Aufzeichnung aller Beschlüsse, einschließlich Abstimmungen

Eine Aufzeichnung aller Beschlüsse, einschließlich Abstimmungen Aktionselemente: Eine Aufgabenliste mit Mitarbeitern und Fristen

Eine Aufgabenliste mit Mitarbeitern und Fristen Nächstes Meeting: Vorläufiges Datum, Uhrzeit und Tagesordnung für das nächste Meeting

Vorläufiges Datum, Uhrzeit und Tagesordnung für das nächste Meeting Unterschrift: Unterschrift des Erstellers und des Genehmigers

Unterschrift des Erstellers und des Genehmigers Relevante Dokumente: Alle Dokumente, die für das Meeting relevant sind, wie Berichte oder Präsentationen

8 Kostenlose Vorlagen für Meeting-Protokolle

Die Erstellung eines effektiven Meeting-Protokolls muss sich nicht wie eine lästige Pflicht anfühlen.

Egal, ob Sie ein kleines Team leiten oder ein umfangreiches Projekt aktualisieren, Sie können einfache Vorlagen verwenden, um Zeit zu sparen. Vorbereitungen für ein Meeting beginnt mit der Auswahl der richtigen Vorlage für ein Meeting-Protokoll.

Hier sind acht kostenlose Vorlagen, mit denen Sie tadellose Notizen erstellen können. ✅

1. ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle

Die benutzerdefinierte Vorlage für das Meeting-Protokoll von ClickUp vereinfacht die Organisation der Teilnehmer, der Tagesordnung und der Elemente, die Nachverfolgung der wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse für die Beteiligten sowie die Zuweisung neuer Aufgaben an die Teammitglieder.

Der erste auf unserer Liste, die ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage ist eine All-in-One-Lösung für die Nachverfolgung von Teilnehmern, Elementen der Tagesordnung und Aktionspunkten während Meetings.

Während sich die Diskussionen entwickeln, können Sie die Erkenntnisse für jedes Element notieren, um alle Schlüsselpunkte und Entscheidungen in Echtzeit zu erfassen. Außerdem können Sie die Teilnehmer protokollieren und mit Tags versehen, damit alle Teilnehmer erfasst werden.

Möchten Sie ihre Meeting-Notizen benutzerdefiniert gestalten ? Diese Vorlage ist äußerst flexibel. Sie können Felder für Fristen, Teilnehmerrollen oder zusätzliche Details hinzufügen, die zu Ihrem Meeting-Stil passen. Sie enthält sogar Features zur Nachverfolgung und Analyse, um die Ergebnisse zu visualisieren und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu überwachen.

2. ClickUp Vorlage für wiederkehrende Notizen für Meetings

Die ClickUp Vorlage für wiederkehrende Notizen zu Meetings wurde entwickelt, um Ihre Notizen zu rationalisieren und sicherzustellen, dass nichts Wichtiges verloren geht.

Die ClickUp Vorlage für wiederkehrende Notizen zu Meetings hält Ihre wiederkehrenden Meetings effizient und gut organisiert. Sie wurde entwickelt, um wichtige Informationen zu erfassen und sicherzustellen, dass Ihr Team bei jedem Meeting auf dem gleichen Stand bleibt.

Eines der herausragenden Features ist die Möglichkeit, vergangene Meeting-Protokolle schnell zu überprüfen und so die Kontinuität zu wahren. Sie können eine einzige Quelle der Wahrheit für eine effektive Zusammenarbeit einrichten und Ihre Notizen sogar mit benutzerdefinierten Status und Feldern kategorisieren.

Diese Vorlage bietet außerdem mehrere Ansichten - Liste, Gantt, Workload-Ansicht und ClickUp Kalender Ansicht -so können Sie Meetings und Aufgaben entsprechend Ihrem Workflow nachverfolgen. Sie werden feststellen, dass dies viel dynamischer ist als statische Notizen.

3. ClickUp Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage

Die ClickUp Vorlage "Mitarbeiter & Manager 1-on-1" wurde entwickelt, um Managern und Mitarbeitern zu helfen, sinnvolle und produktive Unterhaltungen zu führen.

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter und Manager 1-on-1 ist ein praktisches tool, um Meetings zwischen Mitarbeitern effektiver und produktiver zu gestalten. Es garantiert, dass Ihre Unterhaltungen fokussiert sind und hilft Ihnen, mit geplanten Check-ins organisiert zu bleiben.

Diese detaillierte Vorlage für Meeting-Protokolle bietet außerdem mehrere Schlüsselvorteile, wie z. B.:

Zeitersparnis durch ein strukturiertes Format für Meetings

Sicherstellung der Konsistenz durch regelmäßige Behandlung der Schlüssel-Themen

Ermutigt zu offener Kommunikation mit Space für Feedback

Nachverfolgung von Fortschritten durch dokumentierte Diskussionen

Fördert das Engagement der Mitarbeiter durch gezielte Maßnahmen, produktiven Meetings

4. ClickUp Client Meeting Notizen Vorlage

ClickUp's Vorlage für Notizen zum Client Meeting ist das perfekte tool, um die Nachverfolgung all Ihrer Meetings und Diskussionen mit Ihren Kunden zu gewährleisten.

Die ClickUp Client Meeting Notizen Vorlage vereinfacht die Erfassung und Organisation von Informationen in Client Meetings. Sie ist durchdacht strukturiert, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen, und gleichzeitig flexibel genug, um sich an die individuellen Bedürfnisse eines jeden Clients anzupassen.

Mit dieser Vorlage haben Sie alle wichtigen Punkte - von der Tagesordnung über das Feedback des Clients bis hin zu Aufgaben zur Nachbereitung - an einem Ort. Sie können sogar nachverfolgen client Meetings im Laufe der Zeit, um eine klare Aufzeichnung der laufenden Diskussionen und Entscheidungen zu schaffen.

Die Vorlage sorgt für einheitliche Interaktionen in Ihrem Team. Durch die Verwendung desselben Formats für Notizen und Aufgaben zur Nachverfolgung erhalten die Kunden eine nahtlose Erfahrung, unabhängig davon, mit wem sie zusammenarbeiten.

Die Nachverfolgung von Elementen und Folgemaßnahmen direkt in der Vorlage ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse des Kunden. Dies zeigt Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement für den Erfolg des Kunden, was die Beziehung vertieft.

5. ClickUp Meeting-Berichtsvorlage

Erstellen Sie mit der ClickUp Meeting Report Vorlage eine Liste mit Aufgaben für Ihr Team während Meetings

Die ClickUp Meeting-Berichtsvorlage bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, kritische Details zu erfassen, damit nichts Wichtiges übersehen wird. Dieses Format hilft Ihnen dabei, den Überblick über interne Nachfassaktionen zu behalten, und sorgt dafür, dass Führung und Mitglieder des Teams sich abstimmen.

In der Vorlage wird das Meeting bis ins kleinste Detail beschrieben, wobei der Moderator, der Protokollführer, der Zeitnehmer, der Speicherort, die Art des Meetings, die Dauer und sogar die Anzahl der Teilnehmer festgehalten werden.

Darüber hinaus sorgt der Abschnitt "Nächste Schritte" für einen soliden Plan nach dem Meeting. Da alles in der Vorlage festgehalten ist, erleichtert sie die Kommunikation und sorgt dafür, dass alle Beteiligten zur Verantwortung gezogen werden, damit Ihre Meetings produktiv und umsetzbar sind.

💡 Profi-Tipp: Legen Sie für jedes Thema in Board Meetings bestimmte zeitliche Limits fest, um die Diskussionen konzentriert zu halten und sicherzustellen, dass sich jeder mit wichtigen Problemen befasst. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein Thema die Unterhaltung dominiert, und die Zeit aller Beteiligten wird respektiert, was zu produktiveren Ergebnissen für die Mitglieder des Boards führt.

6. ClickUp Meetings Vorlage

Zentralisieren Sie Ihre Meeting-Protokolle, Agenda-Elemente und Nachfassaktionen mit der ClickUp Meeting-Vorlage

Die ClickUp Meetings Vorlage bietet eine abgerundete Lösung für die effiziente Verwaltung von Meetings.

Anstatt sich nur auf die meeting-Agenda oder Notizen, diese Vorlage organisiert alles - Elemente der Tagesordnung, Notizen und Folgemaßnahmen - und macht es einfacher, nachzuvollziehen, was besprochen wurde und was als nächstes geschehen muss.

Sie verwendet ClickUp Meetings bietet Ihnen eine nahtlose Möglichkeit, Ihre Meetings zu verwalten und zu benutzerdefinieren. Sie können die Vorlage auch leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen und sie mit anderen verwandten Vorlagen verknüpfen, um die Kontinuität zu verbessern. Dieser vernetzte Ansatz sorgt dafür, dass alles aufeinander abgestimmt ist und verhindert, dass Meetings zu isolierten Ereignissen werden.

Diese Vorlage ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie auf der Suche nach einer Vorlage sind, bei der Klarheit und Ordnung in Ihren Meetings im Vordergrund stehen.

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir in Meetings einsparen, seit wir auf ClickUp umgestiegen sind. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas über eine Stunde. Die beteiligten Teams haben jetzt mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Alaina Maracotta, Veranstaltungsmarketing, Vida Health über ClickUp

7. ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Meetings

ClickUp's Vorlage für Mitarbeitergespräche wurde entwickelt, um Ihnen bei der Einstellung und Verwaltung von Meetings mit Mitarbeitern zu helfen.

Die ClickUp Vorlage für One-on-One-Meetings für Mitarbeiter macht One-on-One Meetings mit Mitarbeitern produktiver und zielorientierter.

Sie fördert den offenen Dialog und die Nachverfolgung des Fortschritts und bietet Projektmanagern eine klare Möglichkeit, die Ziele des Einzelnen und des Teams aufeinander abzustimmen. Mit der Vorlage können Sie sich auch auf künftige team Meetings und ermöglicht es Ihnen, die Hauptagenda für Ihr nächstes persönliches Gespräch zu organisieren.

Diese ClickUp-Vorlage kann auch für Teams mit entfernten Standorten angepasst werden. Ihr strukturiertes Format unterstützt regelmäßige Check-Ins, die für Arbeitsumgebungen, in denen persönliche Gespräche selten sind, unerlässlich sind. ClickUp Gehirn verbessert diesen Prozess durch die Zusammenfassung von Notizen aus Meetings und kritischen Diskussionen. Es automatisiert Abschriften und hilft bei der Erstellung einer umfassenden Wissensdatenbank für Ihr Team. Auf diese Weise kann Ihr Team in Verbindung bleiben und sich abstimmen, unabhängig davon, wo oder in welcher Zeitzone es sich befindet.

💡 Profi-Tipp: Erkunden KI-Tools für Meetings um Ihre Vor- und Nachbereitung zu vereinfachen. Diese Tools können Protokolle von Board-Meetings verwalten, Diskussionstrends analysieren und sogar Teammitglieder an ihre zugewiesenen Aufgaben erinnern, damit Ihre Meetings reibungsloser und effektiver ablaufen.

8. Canva Vorlage für Meeting-Protokolle

Über: Canva

Die Canva Vorlage für Meeting-Protokolle bietet eine visuell ansprechende und flexible Möglichkeit, Ihre Meetings zu dokumentieren.

Sie können den Text ändern, Farben anpassen und das Layout nach Ihren Wünschen gestalten. So wird sichergestellt, dass das formelle Meeting-Protokoll die wichtigsten Punkte hervorhebt und gleichzeitig ein optisch ansprechendes Aussehen hat.

Die Vorlage ist so konzipiert, dass sie für Ordnung und Übersicht sorgt. Sie ermöglicht es Ihnen, wichtige Details wie das Datum des Meetings, die Teilnehmer, die Elemente der Aktion und andere relevante Informationen festzuhalten.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine checkliste zur Vorbereitung eines Meetings die wichtige Elemente wie das Datum des nächsten Meetings und eine Überprüfung der Notizen des letzten Meetings enthält. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Teilnehmer vorbereitet sind und verstehen, was Sie beim letzten Mal besprochen haben und was in der nächsten Board-Sitzung behandelt werden muss.

'Meeting' Ihre Dokumentationsbedürfnisse mit ClickUp

Jetzt, da Sie über eine solide Auswahl an detaillierten Vorlagen für Meeting-Protokolle verfügen, sind Sie bestens gerüstet, um die Details zu erfassen (Wortspiel beabsichtigt) und Ihre Meetings zu strukturieren.

Sie können alle Beteiligten bei der Stange halten, indem Sie sie für Einzelgespräche, Client-Check-Ins oder Meetings der Geschäftsführung verwenden.

ClickUp verwandelt einfache Notizen in ein leistungsstarkes, umfassendes Tool für die Aufzeichnung und das Projektmanagement. Dank der nahtlosen Integration in Ihr Aufgabenmanagement können Sie Diskussionen in Echtzeit in die Tat umsetzen.

Weisen Sie Aufgaben zu, setzen Sie Prioritäten, verfolgen Sie Termine und halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden - und das alles über dieselbe Plattform, die Sie für die Verwaltung Ihrer Projekte nutzen. Anmeldung für ClickUp und ersparen Sie sich den Ärger mit unstrukturierten Notizen zu Meetings!