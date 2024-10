Wie man psychologische Sicherheit bei der Arbeit schafft

Laut einer McKinsey-Umfrage, glauben 89% der Angestellten dass psychologische Sicherheit für ihre Zufriedenheit und Produktivität am Arbeitsplatz entscheidend ist. Ohne sie kann das Arbeitsumfeld schnell toxisch werden.

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Umfeld, in dem Ihre Kollegen zögern, Ideen freizugeben oder Bedenken zu äußern, weil sie Rückschläge oder Spott befürchten. In einem solchen Szenario weichen Kreativität und Innovation Ängsten und Misstrauen, was die individuelle Entwicklung und das Potenzial des gesamten Teams behindert.

Psychologische Sicherheit ist das Gegenmittel zu all dem!

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie psychologische Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz schaffen und ein Umfeld fördern können, in dem sich jeder sicher fühlt, einen Beitrag zu leisten, zusammenzuarbeiten und zu gedeihen.

Was ist psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz?

Psychologische Sicherheit bei der Arbeit ist der Glaube, dass der Einzelne seine Meinung sagen, Dinge in Frage stellen und Risiken eingehen kann, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen

Harvard Business School Professor Amy Edmondson definiert es als:

Abwesenheit von zwischenmenschlicher Angst. Wenn psychologische Sicherheit gegeben ist, kann der Einzelne ohne Zögern über arbeitsbezogene Angelegenheiten sprechen.

Amy Edmondson, Verfasserin von Die furchtlose Organisation

Dieses Gefühl des Vertrauens und der Offenheit innerhalb eines Teams oder einer Organisation ermöglicht es dem Einzelnen, sich sicher zu fühlen, wenn er seine Gedanken und Ideen äußert, auch wenn sie anders sind oder möglicherweise eine Herausforderung darstellen

In der Vergangenheit konzentrierte sich die Arbeit auf die Verbesserung von Produktivität und Effizienz, ohne Rücksicht auf wohlbefinden der Mitarbeiter . Nahezu 24% der Angestellten verlassen ihren Arbeitsplatz aufgrund von Misstrauensgefühlen, während 25 % die Fähigkeit ihres Unternehmens in Frage stellen, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Um ein positives und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen, müssen Unternehmen der psychischen Gesundheit Priorität einräumen. Googles Projekt Aristoteles das die Struktur und Dynamik erfolgreicher Teams untersuchte, stellte fest, dass psychologische Sicherheit einer der wichtigsten Faktoren für die Förderung eines effektiven Workspace ist.

Dies kann nicht oft genug betont werden - psychologische Sicherheit ist genauso wichtig wie physische Sicherheit und muss als solche behandelt werden.

Die Bedeutung der psychologischen Sicherheit am Arbeitsplatz

Psychologische Sicherheit ist entscheidend für die Förderung eines gesunden und produktiven Arbeitsplatzes. Wenn sich die Mitarbeiter sicher fühlen, sich auszudrücken, sind sie eher bereit:

Innovativ sein: Psychologische Sicherheit ermutigt den Einzelnen, kreativ zu denken und Risiken einzugehen, was zu neuen Ideen und Lösungen führt

Psychologische Sicherheit ermutigt den Einzelnen, kreativ zu denken und Risiken einzugehen, was zu neuen Ideen und Lösungen führt Effektiv zusammenarbeiten: Psychologisch sichere Teams sind besser in der Lage, zusammenzuarbeiten, Wissen freizugeben und Probleme zu lösen

Psychologisch sichere Teams sind besser in der Lage, zusammenzuarbeiten, Wissen freizugeben und Probleme zu lösen Engagiert sein: Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen, sind eher bereit, sich für ihre Arbeit zu engagieren und sich für das Unternehmen einzusetzen.

Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen, sind eher bereit, sich für ihre Arbeit zu engagieren und sich für das Unternehmen einzusetzen. Höhere Arbeitszufriedenheit: Ein psychologisch sicheres Umfeld kann zu größerer Arbeitszufriedenheit und niedrigeren Fluktuationsraten führen

Erforschung der vier Phasen der psychologischen Sicherheit

Dr. Timothy R. Clark entwickelte eine vier-Phasen-Modell um die Entwicklung der psychologischen Sicherheit in Teams zu beschreiben.

Phase 1: Sicherheit durch Einbeziehung

Bevor sie sich sicher fühlen können, einen Beitrag zu leisten, müssen sich die Mitarbeiter als Mitglieder des Teams eingebunden, respektiert und wertgeschätzt fühlen. Dies ist nur möglich, wenn die Arbeitgeber ein vielfältiges und integratives Umfeld schaffen, eine offene Kommunikation fördern und eine gerechte Behandlung sicherstellen.

Phase 2: Sicherheit der Lernenden

Sobald sich die Mitarbeiter einbezogen fühlen, können sie in die Phase der Sicherheit der Lernenden übergehen.

Hier fühlen sich die Mitarbeiter sicher, um zu lernen, zu wachsen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ohne Angst vor Beurteilung oder Versagen. Dies erfordert ein unterstützendes und ermutigendes Umfeld sowie Möglichkeiten zum Lernen und zur Entwicklung.

Phase 3: Sicherheit der Mitwirkenden

In dieser Phase fühlen sich die Mitarbeiter sicher, ihre Ideen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einzubringen, ohne befürchten zu müssen, abgewiesen oder ignoriert zu werden. In dieser Phase geht es um die Anerkennung und Wertschätzung von Beiträgen, die Förderung der Zusammenarbeit und die Befähigung der Mitarbeiter.

Phase 4: Sicherheit des Herausforderers

Mitarbeiter in dieser Phase fühlen sich sicher, wenn sie den Status quo in Frage stellen, Annahmen in Frage stellen, zwischenmenschliche Risiken eingehen und neue Ideen vorschlagen. Dies erfordert eine Kultur der Innovation, des Experimentierens und der Toleranz gegenüber Misserfolgen.

Emotionale Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung psychologischer Sicherheit. Personen mit hoher emotionaler Intelligenz können sich besser in andere einfühlen, ihre Emotionen besser kontrollieren und effektiv kommunizieren. Auch die Dynamik eines Teams beeinflusst die psychologische Sicherheit. Wenn sich die Mitglieder eines Teams verbunden und unterstützt fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass sie einander vertrauen und sich sicher fühlen, wenn sie ihre Gedanken freigeben.

Der Aufbau starker Beziehungen im Team durch Aktivitäten wie Teambuilding und die Förderung des Kameradschaftsgefühls können zu einem psychologisch sicheren Umfeld beitragen.

Die negativen Auswirkungen eines Mangels an psychologischer Sicherheit bei der Arbeit

Das Fehlen von psychologischer Sicherheit kann sowohl für den Einzelnen als auch für das Unternehmen tiefgreifende negative Auswirkungen haben. Wenn sich Mitarbeiter unsicher fühlen, sich selbst auszudrücken, kann dies zu den folgenden Ergebnissen führen:

Entfremdung: Der Einzelne zieht sich möglicherweise aus Diskussionen und Aktivitäten im Team zurück, was zu einer geringeren Arbeitsmoral und einem erheblichen Rückgang der Produktivität führt

Der Einzelne zieht sich möglicherweise aus Diskussionen und Aktivitäten im Team zurück, was zu einer geringeren Arbeitsmoral und einem erheblichen Rückgang der Produktivität führt Unterdrückte Kreativität und Innovation: Die Angst, den Status quo in Frage zu stellen oder neue Ideen vorzuschlagen, kann die Kreativität unterdrücken und die Innovations- und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen

Die Angst, den Status quo in Frage zu stellen oder neue Ideen vorzuschlagen, kann die Kreativität unterdrücken und die Innovations- und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen Chronischer Stress und Ängste: Atoxisches Arbeitsumfeld kann zu erhöhtem Stress und Angstzuständen am Arbeitsplatz führen. Die Mitarbeiter können sich gefangen und nicht unterstützt fühlen, was sich in körperlichen und psychischen Problemen äußern kann

Atoxisches Arbeitsumfeld kann zu erhöhtem Stress und Angstzuständen am Arbeitsplatz führen. Die Mitarbeiter können sich gefangen und nicht unterstützt fühlen, was sich in körperlichen und psychischen Problemen äußern kann Burnout: Längeres Ausgesetztsein in einer nicht unterstützenden Atmosphäre kann zu Burnout führen, bei dem die Mitarbeiter emotional und körperlich erschöpft sind, was ihre allgemeine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt

Längeres Ausgesetztsein in einer nicht unterstützenden Atmosphäre kann zu Burnout führen, bei dem die Mitarbeiter emotional und körperlich erschöpft sind, was ihre allgemeine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt Hohe Fluktuationsraten: Mitarbeiter, die sich unterbewertet und nicht unterstützt fühlen, suchen eher nach anderen Möglichkeiten, was zu einer erhöhten Fluktuation und den damit verbundenen Kosten für Einstellung und Schulung führt

Auch gelesen: Wie man mit giftigen Menschen bei der Arbeit umgeht: 10 Strategien für den Erfolg

Schritte zur Schaffung eines psychologisch sicheren Arbeitsplatzes

Die Forschung zeigt, dass 17.5% der Angestellten das Gefühl haben dass sie ihre Gedanken am Arbeitsplatz nicht äußern können. Um dem entgegenzuwirken, müssen Führungskräfte proaktive Schritte unternehmen, um ein respektvolles und unterstützendes Umfeld zu schaffen. Vertrauen in Teams aufbauen erfordert konsequentes Handeln, das Respekt, Ehrlichkeit und Transparenz demonstriert.

Hier sind einige wichtige Schritte, die Sie unternehmen können, um die psychologische Sicherheit im Workspace zu verbessern:

Schritt-für-Schritt-Leitfaden zum Aufbau psychologischer Sicherheit

Die Förderung der psychologischen Sicherheit erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der Maßnahmen auf Führungs- und Teamebene umfasst. Zu erledigen ist dies mit dem folgenden Schritt-für-Schritt-Leitfaden:

1. Definieren und bewerten

Formulieren Sie klar und deutlich, was psychologische Sicherheit in Ihrem Unternehmen bedeutet, und vermitteln Sie dies allen Mitarbeitern. Unter software zur Mitarbeiterbeteiligung führen Sie eine Bedarfsanalyse durch, um festzustellen, in welchen Bereichen es an psychologischer Sicherheit mangelt und wo Sie Verbesserungen vornehmen können, um diese zu fördern.

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Formular Ansicht um Antworten von Ihren Mitarbeitern zu sammeln

Erfassen von Mitarbeiterantworten mit ClickUp Formularen

2. Reagieren Sie mit Empathie

Als Führungskraft ist es wichtig, die Fähigkeit zu kultivieren, mit Einfühlungsvermögen zu reagieren und Ihr Team zu ermutigen, dasselbe zu erledigen.

Ein Beispiel: Sie sind Teamleiter in einem Technologieunternehmen, und eines Ihrer Mitglieder hat mit einem persönlichen Problem zu kämpfen, das sich auf seine Arbeit auswirkt. Dies kann dazu führen, dass Fristen nicht eingehalten werden und die Qualität der Arbeit sinkt. Eine Führungskraft, der es an Einfühlungsvermögen mangelt, könnte darauf reagieren, indem sie das Mitglied des Teams zurechtweist oder disziplinarische Maßnahmen androht. Zu erledigen ist damit jedoch wenig, um die psychologische Sicherheit zu fördern.

Einfühlsames Führen bedeutet vielmehr, einen anderen Weg einzuschlagen. Anstatt anzunehmen, dass das Mitglied des Teams einfach nur faul oder unproduktiv ist, nehmen Sie sich die Zeit, eine offene und ehrliche Unterhaltung zu führen. Machen Sie sich ein Bild von der Situation und den Bedürfnissen des Mitarbeiters und erarbeiten Sie gemeinsam einen Plan, wie es weitergehen soll.

Wenn Sie Ihr Team wissen lassen, dass Sie sich wirklich um sie kümmern und ihre Gefühle und Bedürfnisse wertschätzen, können Sie die psychologische Sicherheit in Ihren Teams fördern.

3. Konflikte ansprechen und Support anbieten

Gehen Sie mit Konflikten umgehend und fair um, um zu verhindern, dass sie eskalieren und das Vertrauen beschädigen. Wenn es in einem Projekt zu Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Mitarbeitern kommt, könnte die Führungskraft ein Meeting einberufen, um das Problem offen und respektvoll zu besprechen. Dies hilft zu verhindern, dass der Konflikt eskaliert und das Vertrauen beschädigt wird.

4. Kontinuierliche Bewertung und Verbesserung

Messen Sie die psychologische Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz, indem Sie den Grad des Vertrauens, der Offenheit und des Supports unter den Mitarbeitern regelmäßig überprüfen. Sammeln Sie Erkenntnisse durch Umfragen, Feedback-Sitzungen für Mitarbeiter oder anonyme Bewertungen

Nutzen Sie diese Daten, um verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und Einzelziele zu erreichen.

Strategien zur Aufrechterhaltung der psychologischen Sicherheit in Remote-Arbeit-Einstellungen

Remote-Arbeiten sind immer häufiger anzutreffen und bieten einzigartige HR-Herausforderungen zur Aufrechterhaltung der psychologischen Sicherheit. Hier sind einige Strategien, die Sie berücksichtigen sollten:

1. Priorisieren Sie eine offene und transparente Kommunikation

. Regelmäßige Rückmeldungen, aktives Zuhören und transparente Entscheidungsfindung können Ihnen helfen, eine Kultur der Offenheit und Ehrlichkeit zu schaffen.

Sie können wöchentliche Team Meetings anberaumen, um Projekte zu besprechen, Neuigkeiten auszutauschen und Bedenken anzusprechen. Führungskräfte können aktives Zuhören vorleben, indem sie den Mitarbeitern ihre volle Aufmerksamkeit schenken und auf ihre Fragen und Kommentare aufmerksam eingehen.

**Diese Meetings bieten eine Plattform für Transparenz und ermöglichen es den Mitarbeitern, sich mit den Zielen des Unternehmens verbunden zu fühlen, den Entscheidungsfindungsprozess zu verstehen und zu sehen, wie ihre Beiträge in das Gesamtbild passen. Diese Transparenz kann dazu beitragen, Vertrauen und Loyalität unter den Mitarbeitern aufzubauen.

2. Förderung einer Kultur des Vertrauens und des Respekts

Eine Kultur des Vertrauens und des Respekts ist für die psychologische Sicherheit von grundlegender Bedeutung. Führungskräfte können dies vermitteln, indem sie Verletzlichkeit vorleben, respektvolles Feedback geben und die Leistungen der Mitglieder des Teams anerkennen und würdigen.

Als Führungskraft können Sie Ihre Herausforderungen und Fehler freigeben, um zu zeigen, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Legen Sie Richtlinien für die Abgabe von konstruktivem Feedback fest, um ein sicheres und respektvolles Umfeld zu schaffen. Die Anerkennung und Wertschätzung der Beiträge von Mitgliedern des Teams kann die Arbeitsmoral steigern und das Gefühl der Zugehörigkeit fördern.

3. Fördern Sie soziale Verbindungen und die Bildung von Teams

Virtuelle Teambuilding-Aktivitäten, soziale Chats und vom Unternehmen gesponserte Ereignisse können dazu beitragen, den Zusammenhalt im Team zu stärken und das Gefühl der Isolation zu verringern.

Um die Mitarbeiterbindung zu stärken, können Sie virtuelle Happy Hours, Trivia Freitags oder Kochkurse organisieren. Ein Hack ist die Erstellung eines eigenen Kanals für informelle Unterhaltungen, und das Freigeben von persönlichen Neuigkeiten kann dazu beitragen, ein Gefühl der Kameradschaft zu entwickeln.

Weiterlesen: 100+ lustige virtuelle Teambuilding-Aktivitäten zur Steigerung der Moral im Team

Für den Erfolg und das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist es von entscheidender Bedeutung, ihnen die notwendigen tools und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört der Zugang zu software für Mitarbeiter-Wellness Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie Ressourcen für die psychische Gesundheit

5. Klare Erwartungen und Grenzen setzen

Das Festlegen von Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben und das Angebot flexibler Arbeitsregelungen können die überlastung der Mitarbeiter und eine positive Work-Life-Balance zu fördern.

Sie sollten klare Arbeitszeitrichtlinien, Kommunikationserwartungen und Leistungsvorgaben festlegen. Auch die Ermutigung der Mitarbeiter, gesunde Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zu setzen, kann dazu beitragen, Burnout vorzubeugen und eine positive Work-Life-Balance zu erhalten. Flexible Arbeitsregelungen, wie z. B. flexible Arbeitszeiten, können dazu beitragen, den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden.

Die Einbeziehung des Vertrauensprinzips in Entscheidungsprozesse zur Förderung der psychologischen Sicherheit

Wenn Mitarbeiter ihren Führungskräften und Kollegen vertrauen, fühlen sie sich eher in der Lage, ihre Gedanken und Ideen zu äußern.

Eine Strategie zur Steigerung des Vertrauensniveaus besteht darin, die Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Vermeiden Sie Mikromanagement und ermächtigen Sie die Mitarbeiter, die Eigentümerschaft für ihre Arbeit zu übernehmen

Transparenz und offenes Freigeben von Informationen schaffen ebenfalls Vertrauen. Sie können dazu beitragen, Gerüchte und Missverständnisse zu vermeiden.

Außerdem vertrauen die Mitarbeiter eher konsequenten und zuverlässigen Führungskräften. Wann immer Sie Feedback erhalten und daraufhin handeln, sollten Sie mitteilen, wie das Mitarbeiterfeedback in eine umsetzbare Strategie umgewandelt wurde. Sie können All-Hands Meetings als Plattform nutzen, um solche Initiativen vorzustellen.

Und schließlich trägt die Anerkennung und Wertschätzung der Beiträge der Mitarbeiter wesentlich zur Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds .

Einfluss der Organisationskultur auf die psychologische Sicherheit

Die Organisationskultur spielt eine wichtige Rolle bei der Formung des Klimas der psychologischen Sicherheit am Arbeitsplatz.

Unternehmen mit einer offenen und integrativen Kultur ermutigen ihre Mitarbeiter, ihre Gedanken und Ideen ohne Angst vor Verurteilung oder Repressalien freizugeben

ermutigen ihre Mitarbeiter, ihre Gedanken und Ideen ohne Angst vor Verurteilung oder Repressalien freizugeben Eine Kultur, die das Wachstum und die Entwicklung der Mitarbeiter unterstützt und ihnen die Möglichkeit gibt, die Initiative zu ergreifen, kann ein Gefühl der psychologischen Sicherheit fördern

unterstützt und ihnen die Möglichkeit gibt, die Initiative zu ergreifen, kann ein Gefühl der psychologischen Sicherheit fördern Eine Organisation, die Wert auf Offenheit, Respekt und Vertrauen legt , kann die psychologische Sicherheit fördern, während eine hierarchische, starre oder strafende Kultur sie behindern kann

, kann die psychologische Sicherheit fördern, während eine hierarchische, starre oder strafende Kultur sie behindern kann Eine Kultur, die Wert auf Respekt, Integrität und ethisches Verhalten legt , kann ein sicheres und vertrauenswürdiges Umfeld schaffen

, kann ein sicheres und vertrauenswürdiges Umfeld schaffen Organisationen, in denen es angenehm ist, Risiken einzugehen und aus Fehlern zu lernen, können eine offenere und innovativere Kultur schaffen, die zur psychologischen Sicherheit beiträgt

Die Rolle von Führungskräften und Mitarbeitern bei der Gewährleistung psychologischer Sicherheit

Als Führungskraft sollten Sie eine offene und ehrliche Kommunikation an den Tag legen, den Mitarbeitern aktiv zuhören und andere dazu ermutigen, das Gleiche zu erledigen. Indem Sie psychologische Sicherheit vorleben, können Sie eine Kultur schaffen, in der sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie ihre Meinung äußern. Dies lässt sich erreichen, indem Sie klare Erwartungen an respektvolles Verhalten, offene Kommunikation und konstruktives Feedback stellen.

Die Mitarbeiter können zur Schaffung eines positiven, psychologisch sicheren Arbeitsumfelds beitragen, indem sie ihre Kollegen unterstützen und ermutigen. Ermutigen Sie Ihre Mitglieder im Team, sich zu äußern, wenn sie ein negatives Verhalten beobachten oder erleben, das die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz untergräbt.

Wie ClickUp die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern kann ClickUp ist ein Projektmanagement tool, das viele Hüte tragen kann. Durch die Bereitstellung einer strukturierten und transparenten Plattform für Kommunikation, Zusammenarbeit und Aufgabenmanagement bietet das

ClickUp HR Management System kann dazu beitragen, ein offeneres, unterstützenderes und integrativeres Umfeld zu schaffen, das zur psychologischen Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz beiträgt.

Hier ist, wie es hilft:

Durch die Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung im Laufe der Zeit können Sie plötzliche Veränderungen - nachlassende Produktivität, wiederholte Fehlzeiten - feststellen, die auf Unzufriedenheit oder Unglücklichsein der Mitarbeiter hindeuten könnten

können Sie plötzliche Veränderungen - nachlassende Produktivität, wiederholte Fehlzeiten - feststellen, die auf Unzufriedenheit oder Unglücklichsein der Mitarbeiter hindeuten könnten Durch die Ermöglichung einer direkten, zugänglichen und sicheren Kommunikation zwischen Mitarbeitern, ihren Managern und der Personalabteilung können Sie die Kommunikationslinien offen halten

können Sie die Kommunikationslinien offen halten Die Plattform fördert auch die effiziente Zusammenarbeit durch Features wie Urlaubsmanagementsysteme, die Anträge und Genehmigungen rationalisieren. Wenn Sie sich effizient um die Grundlagen kümmern, fühlen sich die Mitarbeiter sicher

ClickUp enthält auch verschiedene Tools zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements, wie z. B. Umfragen und Feedback-Mechanismen, die Sie nutzen können, um aktiv den Input und das Feedback der Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Wahrnehmung der psychologischen Sicherheit einzuholen.

Andere Features wie der in ClickUp integrierte KI-Assistent, ClickUp Gehirn kann Ihnen dabei helfen, diese Umfragen auf der Grundlage Ihres abschließenden Repositorys für Mitarbeiterinfos zu erstellen, sie einzustellen, Daten zu sammeln und zu verarbeiten und dann die Ansichten durch eine Vielzahl von Grafiken und Diagrammen zu überprüfen.

Einfaches Erstellen und Zuweisen von Aufgaben zur Förderung von Zusammenarbeit und Teamgeist

Ein starkes Gefühl der Zusammenarbeit und des Teamgeistes ist für eine produktive Arbeitsumgebung unerlässlich. Die Mitglieder eines Teams müssen bei der Arbeit an ihren Aufgaben zusammenarbeiten.

Sie können verwenden ClickUp Aufgaben um Aufgaben effizient zu erstellen und zuzuweisen. ClickUp Aufgaben können benutzerdefiniert erstellt und den entsprechenden Mitgliedern des Teams zugewiesen werden. Außerdem können Teammitglieder Kommentare hinterlassen und Unklarheiten direkt in Aufgaben und Dokumenten klären.

Das Erstellen von Aufgaben, die Ansicht der Aufgaben der anderen und die Zusammenarbeit daran ist in ClickUp ein reibungsloses Unterfangen, das ein Gefühl von Teamarbeit und Transparenz fördert.

Erstellen Sie Checklisten für Aufgaben unterwegs in ClickUp Tasks

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen und bestimmte Arbeitsabläufe schnell demonstrieren. Dies ist besonders nützlich für entfernte oder verteilte Teams.

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie ihn über ClickUp Clips für Ihre Mitarbeiter frei

Führen Sie eine transparente und offene Kommunikation ein

Die ClickUp Collaboration Suite umfasst Features wie ClickUp Chat , @mentions und Kommentar-Threads - ermöglicht Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit. Dies macht es den Mitgliedern des Teams leicht, Ideen freizugeben, Fragen zu stellen und einfaches Feedback zu geben.

Initiieren Sie Einzel- und Gruppenunterhaltungen mit Teamkollegen, geben Sie Dateien frei und stellen Sie den Kontext für Diskussionen mit ClickUp Chat bereit

Es kann auch Teams helfen, im Rahmen bestimmter Aufgaben effektiver zusammenzuarbeiten, die Produktivität zu verbessern, verringerung von Konflikten und Verbesserung der Arbeitsmoral.

Teams können Folgendes nutzen ClickUp Dokumente zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit, zur Zuweisung von elemente der Aktion den einzelnen Eigentümern als Aufgaben zuzuweisen und Text in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln, um den Überblick über Ideen zu behalten.

Fördern Sie die Zusammenarbeit mit Live-Bearbeitung von Dokumenten in ClickUp

Durch die Verbindung von Dokumenten und Aufgaben können Teams ihre Arbeit an einem Speicherort zentralisieren und benutzerdefinierte Workflows erstellen, um die Effizienz zu steigern.

💡Pro-Tipp: HR-Manager können Docs nutzen, um Richtlinien, SOPs und andere wichtige Dokumente für das Unternehmen zu entwickeln und freizugeben.

Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten, aber auch Erhaltung der Work-Life-Balance

Die Teams von heute jonglieren mit mehreren Projekten gleichzeitig, weshalb es wichtig ist, einen zentralen Hub für die Überwachung des Fortschritts zu haben. Das ist der Punkt ClickUp Dashboards kommen ins Spiel. Betrachten Sie sie als Ihre Befehls-Zentrale für die effiziente Verwaltung zahlreicher Mitarbeiter und Projekte.

ClickUpDashboards bieten eine Echtzeit-Ansicht der Team-Aktivitäten und des Fortschritts von Aufgaben und sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben. Durch die Visualisierung von Ergebnissen und Erkenntnissen können Sie die Zusammenarbeit verbessern und die Moral im Team steigern.

Mit ClickUp Dashboards sehen Sie den Status von Projekten, Aufgaben und den Aufwand des Teams an einem Ort

Wenn Sie Abhängigkeiten verfolgen und Prioritäten auf einer freigegebenen Zeitleiste verwalten möchten, verwenden Sie ClickUp Gantt Diagramme .

ClickUp Gantt Diagramme bieten eine visuelle Zeitleiste von Aufgaben und Abhängigkeiten und helfen so, Unsicherheiten zu reduzieren und die Koordination und Planung im Team zu verbessern

Gantt Diagramme geben Teammitgliedern ein Gefühl der Kontrolle über ihre Arbeit. Indem sie ihre Rolle und Verantwortlichkeiten sowie die Abhängigkeiten von Aufgaben innerhalb des Projekts verstehen, können sich die Mitglieder des Teams besser in die Lage versetzt fühlen, Entscheidungen zu treffen und die Initiative zu ergreifen.

💡 Pro-Tipp: Um einem Burnout in Ihrem Team vorzubeugen, sollten Sie Vergünstigungen anbieten, die das psychische Wohlbefinden unterstützen, z. B. kostenlose Mitgliedschaften in Fitnessstudios, Abonnements für Meditations-Apps und Sitzungen mit Psychologen.

Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Workflows von Teams

Es ist fantastisch, Ihrem Team Autonomie zu gewähren, aber es ist ebenso wichtig, sie so arbeiten zu lassen, wie es ihnen passt.

Vereinfachen Sie Ihre Aktivitäten mit ClickUp Views ClickUp Ansichten und Workflows bieten einen klaren Überblick über Aufgaben, Zuständigkeiten und Fristen, reduzieren die Angst am Arbeitsplatz aufgrund von Mehrdeutigkeit und Unsicherheit. Außerdem bietet es 15+ anpassbare Ansichten!

Auch gelesen: Wir haben die 15 besten HR-Software für People Teams 2024 getestet Wenn Sie Mitarbeiter im Außendienst haben, bietet das Feature ClickUp Views ihnen einen schnellen Überblick über ihre Aufgaben auf einen Blick. Sie bietet mehrere Ansichten, wie zum Beispiel ClickUp Board-Ansicht , ClickUp Liste , und ClickUp Kalender Ansicht die es den Teams ermöglicht, die Ansicht zu wählen, die am besten zu ihrem Arbeitsablauf und ihren Präferenzen passt.

Machen Sie die Ansicht von Aufgaben mit ClickUp so einfach wie das Überprüfen eines Kalenders

Mit ClickUp können Sie die Gesundheit am Arbeitsplatz überwachen und Wellness-Initiativen einrichten

Die Vorlage für Mitarbeiter-Feedback und die Vorlage für Mitarbeiterengagement von ClickUp sind unschätzbare tools für einen schnellen Start.

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback ist nützlich für die Erfassung von Mitarbeitereinblicken und die Förderung eines psychologisch sicheren Arbeitsumfelds.

Mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterfeedback können Sie schnell aussagekräftige Rückmeldungen von Mitarbeitern einholen und die Stimmung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit nachverfolgen

So nützlich ist diese Vorlage:

Schnelles Setup: Gebrauchsfertige, anpassbare Vorlage für die sofortige Erfassung von Feedback

Gebrauchsfertige, anpassbare Vorlage für die sofortige Erfassung von Feedback Nachverfolgung der Stimmung: Leistungsstarke Visualisierungen zur Überwachung der Mitarbeiterstimmung im Laufe der Zeit

Leistungsstarke Visualisierungen zur Überwachung der Mitarbeiterstimmung im Laufe der Zeit Benutzerdefinierte Felder: Erfassen Sie verschiedenes Feedback mit Attributen wie Unternehmenskultur und Rollenklarheit

Erfassen Sie verschiedenes Feedback mit Attributen wie Unternehmenskultur und Rollenklarheit Mehrere Ansichten: Zugriff auf Antworten über verschiedene Konfigurationen für eine effiziente Analyse. Zugriff über die Ansichten "Alle Befragten", "Liste der Antworten" und "Umfrage"

Zugriff auf Antworten über verschiedene Konfigurationen für eine effiziente Analyse. Zugriff über die Ansichten "Alle Befragten", "Liste der Antworten" und "Umfrage" Integrierte Projektmanagement tools: Nutzen Sie Tagging, Automatisierung und benutzerdefinierte Status, um die Nachverfolgung zu optimieren

Das Engagement der Mitarbeiter ist ein Schlüsselindikator für das allgemeine Wohlbefinden am Arbeitsplatz und zeigt, wie verbunden und motiviert sich Ihr Team fühlt. Die ClickUp Vorlage für eine Umfrage zum Mitarbeiterengagement hilft Ihnen, die Motivation Ihrer Mitarbeiter nachzuverfolgen und zu verbessern.

Rationalisieren Sie Ihr Mitarbeitermanagement, verbessern Sie Ihre HR-Abläufe und steigern Sie das Engagement Ihres Teams mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterengagement

Mit dieser Vorlage können Sie:

Regelmäßig Mitarbeiter befragen, um deren Engagement zu bewerten

Detaillierte Mitarbeiterprofile verwalten und den Einführungsprozess rationalisieren

Aufschlussreiche Leistungsbeurteilungen zur Verbesserung der Team-Dynamik sammeln

Mit ClickUp einen stärkeren und sichereren Arbeitsplatz schaffen

Wenn Mitarbeiter sich sicher fühlen, sich auszudrücken, sind sie eher bereit, sich zu engagieren, kreativ zu sein und mitzuarbeiten. Ein psychologisch sicheres Umfeld kann zu einer höheren Arbeitszufriedenheit, niedrigeren Fluktuationsraten und einer verbesserten Unternehmensleistung führen.

Wenn Sie ClickUp in Ihren Arbeitsplatz integrieren, können Sie einen wichtigen Schritt in Richtung eines psychologisch sicheren Umfelds machen.

Die kollaborativen Features von ClickUp für offene Kommunikation, transparente Workflows, Anerkennung, Feedback und Aufgabenmanagement können dazu beitragen, Vertrauen, Zusammenarbeit und eine positive Arbeitskultur zu fördern.

Registrieren Sie sich für eine kostenloses ClickUp Konto heute.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Mangel an psychologischer Sicherheit bei der Arbeit?

Ein Mangel an psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz liegt vor, wenn Mitarbeiter ihre Gedanken nicht äußern, keine Fragen stellen, keine Bedenken äußern und keine Risiken eingehen können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Dies kann zu einer Kultur der Angst, des Misstrauens und des Desinteresses unter den Mitarbeitern führen.

Was sind inakzeptable Bedingungen am Arbeitsplatz?

Unzumutbare Arbeitsbedingungen können eine Vielzahl von Faktoren umfassen, die sich negativ auf die Gesundheit, die Sicherheit oder das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirken. Dazu können die folgenden gehören:

Gefährliche Umgebungen: Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen, Maschinen oder Bedingungen

Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen, Maschinen oder Bedingungen unsichere Praktiken: Fehlen geeigneter Sicherheitsverfahren oder -ausrüstung

Fehlen geeigneter Sicherheitsverfahren oder -ausrüstung Übermäßige Workload : Übermäßiger Workload führt zu Stress und Burnout

: Übermäßiger Workload führt zu Stress und Burnout Diskriminierendes oder feindseliges Arbeitsumfeld: Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung

Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung Mangel an psychologischer Sicherheit: Eine Kultur der Angst, des Misstrauens oder der Entfremdung

Was ist ein Beispiel für psychologische Sicherheit?

Ein Beispiel für psychologische Sicherheit ist, wenn die Mitarbeiter sich wohl fühlen, wenn sie ihre Bedenken zu einem Projekt freigeben können, ohne Angst haben zu müssen, gemaßregelt oder verspottet zu werden. Dies ermöglicht eine offene Kommunikation, Problemlösung und ein positives Arbeitsumfeld.

Was ist die Definition eines unsicheren Arbeitsumfelds?

In einer unsicheren Arbeitsumgebung sind die Mitarbeiter Gefahren ausgesetzt, die zu Verletzungen oder Krankheiten führen können. Zu diesen Gefahren gehören physische Gefahren wie fehlerhafte Ausrüstung, chemische Belastung, ergonomische Probleme und psychologische Gefahren wie übermäßiger Stress oder ein feindseliges Arbeitsumfeld.

Was ist die OSHA-Definition einer unsicheren Handlung?

Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) definiert eine unsichere Handlung als jede Handlung oder jedes Verhalten, das uns selbst oder andere in Gefahr bringt, Schaden zu nehmen. Dazu gehören z. B. die Verwendung ungeeigneter tools, das Nichttragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA), das Arbeiten ohne entsprechende Genehmigung, das Nichtbefolgen von Sicherheitsverfahren, die unsachgemäße Bedienung von Geräten, Fehler oder einfach nur Ablenkung bei der Arbeit.