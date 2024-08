100+ lustige virtuelle Teambuilding-Aktivitäten zur Stärkung der Team-Moral

Selbst mit all den vorteile von virtuellen Teams über 53% der Fernmitarbeiter haben das Gefühl, dass es schwer ist, hinter dem Bildschirm mit ihren Kollegen in Kontakt zu treten.

Das haben wir alle schon erlebt!

So praktisch die Fernarbeit auch ist, manchmal fühlen sich die Mitarbeiter einsam.

Virtuelle Teambuilding-Aktivitäten sind unterhaltsame Spiele und Übungen, die den Mitarbeitern helfen, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind. So lernt man sich besser kennen und baut Beziehungen auf, was den Zusammenhalt und die Kreativität fördert.

Die meisten Ihrer Mitarbeiter werden die Ankündigung einer Teambuilding-Veranstaltung als "langweilig" empfinden, weil sie ein weiteres langweiliges Treffen ohne das Element "Spaß" befürchten.

Um Ihre Teambuilding-Bemühungen mit Remote-Mitarbeitern zu verbessern, haben wir eine Liste mit 100+ unterhaltsamen virtuellen Teambuilding-Aktivitäten und Tools zusammengestellt, die die Zusammenarbeit und das Engagement in Remote-Teams verbessern.

Los geht's 🎉

Bedeutung von virtueller Teambildung

Virtuelle Teambildung ist für Remote-Teams unerlässlich, um die Isolation zu überwinden und die Kommunikation zu verbessern, teamvertrauen aufzubauen und halten die Mitarbeiter bei der Stange. Sehen wir uns an, wie virtuelle Teambuilding-Aktivitäten Remote-Teams dabei helfen, in Verbindung zu bleiben.

Hilfe beim Aufbau von Beziehungen: Virtuelle Teambuilding-Aktivitäten helfen Mitarbeitern an entfernten Standorten, sich persönlich kennenzulernen, auch wenn sie sich nicht am selben Ort befinden. Diese Aktivitäten tragen zum Aufbau stärkerer Beziehungen bei, die für die Maximierung der Zusammenarbeit und der Teamproduktivität unerlässlich sind

Virtuelle Teambuilding-Aktivitäten helfen Mitarbeitern an entfernten Standorten, sich persönlich kennenzulernen, auch wenn sie sich nicht am selben Ort befinden. Diese Aktivitäten tragen zum Aufbau stärkerer Beziehungen bei, die für die Maximierung der Zusammenarbeit und der Teamproduktivität unerlässlich sind

Mit Spaß und interaktiven Aktivitäten teambildende Maßnahmen aktivitäten bieten eine Pause vom Alltag und ermöglichen es den Teammitgliedern, sich zu entspannen und zu erholen. Solche Pausen tragen zum Stressabbau bei und führen zu einer verbesserten Arbeitsmoral und allgemeinem Wohlbefinden Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten: Unsere Liste enthält viele unterhaltsame virtuelle Teambuilding-Aktivitäten zur Verbesserung der Kommunikation und des Teamzusammenhalts. Zu diesen Aktivitäten gehören aktives Zuhören, die klare Formulierung von Ideen und konstruktives Feedback anremote-Mitarbeiter zu beschäftigen. Wenn Sie es leid sind, dass die Produktivität aufgrund von Kommunikationsfehlern beeinträchtigt wird, sollten Sie diese Aktivitäten unbedingt ausprobieren!

Unsere Liste enthält viele unterhaltsame virtuelle Teambuilding-Aktivitäten zur Verbesserung der Kommunikation und des Teamzusammenhalts. Zu diesen Aktivitäten gehören aktives Zuhören, die klare Formulierung von Ideen und konstruktives Feedback anremote-Mitarbeiter zu beschäftigen. Wenn Sie es leid sind, dass die Produktivität aufgrund von Kommunikationsfehlern beeinträchtigt wird, sollten Sie diese Aktivitäten unbedingt ausprobieren!

100 virtuelle Teambuilding-Aktivitäten, die Sie 2024 ausprobieren sollten

Hier finden Sie eine Liste mit 100+ unterhaltsamen virtuellen Teambuilding-Aktivitäten, die es Ihrem Team erleichtern, zusammenzukommen und maximale Effizienz zu erreichen.

1. Virtuelle Eisbrecher

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Teammitglieder einander noch nicht kennen? Dann ist es an der Zeit, das Eis zu brechen! 🥶

Virtuelle Eisbrecher sind Aktivitäten und Übungen, die Gespräche mit Ihren Teammitgliedern anregen.

Der Hauptzweck von Eisbrecher-Aktivitäten besteht darin, den Teammitgliedern die Möglichkeit zu geben, in einer unterhaltsamen, informellen Umgebung Gespräche in freier Form zu führen.

Zum Beispiel ist 'Zwei Wahrheiten, eine Lüge' ein ausgezeichneter Eisbrecher. Jedes Teammitglied muss sich drei Aussagen über sich selbst einfallen lassen. Zwei dieser Aussagen sind Wahrheiten und eine ist eine Lüge. Der Rest des Teams hört aufmerksam zu und versucht zu erraten, welche Aussage die Lüge ist. Wenn alle abgestimmt haben, fahren Sie fort und geben die Antwort bekannt.

In ähnlicher Weise gibt es auch andere virtuelle Eisbrecher-Aktivitäten, wie 'Six Word Memoirs' und _'Desert Island Intelligences'

Apropos Vorstellungsrunde: Es ist nicht leicht, sich in nur einer Sitzung alles über jeden zu merken. Das ist der Grund 'Das Team kennenlernen' vorlagen können Ihnen helfen, alle Mitarbeiter schnell vorzustellen. Halten Sie diese Vorlagen griffbereit, um die Berufsbezeichnungen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Kontaktinformationen aller Mitarbeiter an einem Ort zu sehen.

Sie können auch Vorlagen für eine Teamcharta verwenden, um die Aufgaben und Ziele Ihres Teams zu dokumentieren, damit alle auf derselben Seite stehen.

2. Virtuelle Spiele zur Teamentwicklung

Interaktive Spiele wie Pictionary oder Dumb Charades sind eine unterhaltsame Möglichkeit, die Teamarbeit und den freundschaftlichen Wettbewerb zu verbessern.

Diese Spiele sind nicht das, was man als "Eisbrecher" bezeichnen würde. Sie werden in der Regel gespielt, sobald Sie eine gewisse Beziehung zu Ihren Teammitgliedern aufgebaut haben.

Das Gute daran ist, dass die meisten Videokonferenz-Apps wie Zoom, Projektmanagement-Tools wie ClickUp und Collaboration-Apps wie MS Teams mit Zeichentools und Elementen ausgestattet sind, mit denen Sie Pictionary spielen können, ohne dass Ihr Team eine weitere App installieren muss.

3. Virtuelle Talentshows

Wenn Sie die Interessen und Leidenschaften Ihrer Teammitglieder verstehen, können Sie besser mit ihnen interagieren. Manchmal bedeutet das auch, dass Sie Ihre Kollegen für ihre einzigartigen Talente schätzen.

Virtuelle Talentshows können dafür ein nützliches Instrument sein. Sie und Ihre Kollegen können ihre kreativen Seiten zeigen, und wenn Sie feststellen, dass sich ihre Interessen mit den Ihren überschneiden, können Sie und Ihr Team besser zusammenarbeiten!

4. Online-Workshops zur Teambildung

Eine weitere großartige Möglichkeit zur Teambildung ist die Veranstaltung von virtuellen Workshops oder Schulungssitzungen. Themen könnten sein teamführung , Kommunikationsfähigkeiten, Teamdynamik und die Förderung der beruflichen Entwicklung und Zusammenarbeit. Workshops mit Rollenspielen und Gruppendiskussionen sind besonders erwähnenswert.

Diese Workshops werden Ihren Teammitgliedern helfen, sich weiterzuentwickeln, aber um das Beste aus jedem Mitglied herauszuholen, muss man sich auf Folgendes konzentrieren verschiedene Stufen der Teamentwicklung

Bildung, Sturm, Normierung, Leistung und Vertagung. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie in jeder Phase dabei sind, um Ihre Mitarbeiter zu begleiten.

Essen ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Menschen zusammenzubringen. Virtuelle Mittagstreffen ermöglichen es den Teammitgliedern, sich online zu treffen, gemeinsam zu essen, zu chatten und sich beim Essen kennenzulernen. Das Gute daran ist, dass diese Treffen unglaublich einfach und leicht durchführbar sind.

Darüber hinaus ist ein virtuelles Treffen beim Mittagessen einmal pro Woche eine hervorragende Methode, um Beziehungen außerhalb von arbeitsbezogenen Diskussionen aufzubauen. Nutzen Sie diese virtuellen Treffen, um mehr über Ihre Mitarbeiter zu erfahren - über ihre Essensvorlieben, ihre Lieblingsrestaurants und darüber, wie sie ihre Zeit außerhalb der Arbeit am liebsten verbringen.

6. Ferngesteuerte Filmabende

Essen verbindet, und Filme stehen an zweiter Stelle. 🎬

Um Ihr virtuelles Teambuilding zu verbessern, können Sie virtuelle Filmabende veranstalten, bei denen die Teammitglieder über synchronisierte Streaming-Plattformen gemeinsam Filme ansehen.

Zum Beispiel, Netflix-Party ist im Moment der große Fisch im Ökosystem der Remote-Watching-Partys. Es handelt sich um eine Browsererweiterung, mit der bis zu 50 Personen gemeinsam etwas auf Netflix ansehen können.

Auch Apps von Drittanbietern wie Scener ermöglichen das Ferngucken über Netflix, Disney+, HBO und andere.

7. Gruppenmeditation oder Yoga-Sitzungen

Als Teamleiter, der genau weiß, wie stressig das Arbeitsumfeld sein kann, müssen Sie Ihr Team durch Aktivitäten ermutigen, die Folgendes fördern psychisches Wohlbefinden .

Wenn Sie sich für Meditation und Yoga interessieren, könnten Sie virtuelle Sitzungen leiten, um Entspannung, Achtsamkeit und Stressabbau unter den Teammitgliedern zu fördern. Wenn nicht, können Sie Gruppen-Yoga-/Meditationssitzungen mit Hilfe von Videoanleitungen auf YouTube durchführen, die allen eine dringend benötigte Entspannung bringen werden!

8. Online-Kochkurse

Können Sie kochen? Wenn ja, bringen Sie Ihrem Team vielleicht ein oder zwei Rezepte bei oder lernen Sie sogar ihre Lieblingsrezepte. 🍴

Alternativ könnten Sie auch ein Teammitglied einen virtuellen Kochkurs leiten lassen. Wenn niemand in Ihrem Team kocht, können Sie Gruppensitzungen abhalten, in denen Sie aus den unzähligen Videos im Internet lernen können!

9. Online-Comedy-Sitzungen

Was ist etwas, das alle lieben, abgesehen vom Essen? Lachen, natürlich!

Sie könnten mit Ihrem Team Online-Comedy-Sitzungen veranstalten, bei denen jeder über den anderen oder über das, was in seinem Leben passiert, Witze erzählt. Vielleicht entdecken Sie dabei das verborgene Talent eines Kollegen für Stand-up! Und wenn Sie Ihrem Team die Möglichkeit geben, Sie offen über Ihre Macken zu lästern und es sportlich zu nehmen, werden Sie der coolste Teamleiter aller Zeiten sein!

10. Online-Fitness-Herausforderungen

Wenn es eine Sache gibt, die wir alle von 2020 und 2021 gelernt haben, dann ist es die Bedeutung eines gesunden Körpers für einen gesunden Geist. Sich gegenseitig Fitnessziele zu setzen, hilft nicht nur dabei, gesund zu bleiben, sondern fördert auch das Gefühl, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, und das Gesamtergebnis wird sich mit Sicherheit auf den Output Ihrer Projekte auswirken!

Suchen Sie nach weiteren Vorschlägen für virtuelle teambildende Aktivitäten? Hier finden Sie einige weitere Teambuilding-Aktivitäten für Ihr Remote-Team.

Spiele, Quiz und Quizfragen

11. Virtueller Brettspielabend

12. Virtuelles Bingo

13. Augmented-Reality-Spiel

14. Virtuelles "Ich habe noch nie "

15. Bucket List Challenge

16. Quiz zum Persönlichkeitstest

17. Virtuelles "Emoji-Konversations"-Spiel

18. Virtuelles Code-Knacken

19. Virtueller Krimi

20. Quizfragen zum digitalen Marketing

21. Online-Quizspiele

22. Virtuelle Schnitzeljagd

23. Virtuelles Zeigen und Erzählen

24. Virtueller Escape Room

25. Errate die Emoji-Wettbewerbe

26. Virtuelles "Wer bin ich "

27. Online-Zeitmaschinen-Quiz

28. Erraten Sie den Slogan

29. Logo-Quiz

30. Podcast-Quiz

32. Virtuelle Rennspiele

33. Virtueller Fünf-Finger-Showdown

Essen und Trinken

34. Virtueller Kneipenbummel

35. Virtueller Mixologie-Kurs

36. Digitale Dessertparty

37. Virtuelle Happy Hour

38. Kochbuch-Club

39. Trivia-Kochwettbewerb

Musik und Tanz

40. Virtuelle Karaoke-Sessions

41. Gemeinsames Schreiben von Online-Stücken

42. Virtuelle Tanzparty

43. Virtuelle Open-Mic-Nacht

44. Karaoke-Wettbewerb für Gruppen

45. Virtuelle DJ-Schlacht

46. Online-Musik-Jam-Sessions

47. Zusammenarbeit in Gruppenwiedergabelisten

48. herausforderung "Nenne die Melodie "

Kreative Ausdrücke

49. Was wäre, wenn du X wärst (ein CEO, ein Filmstar oder eine ähnliche erkennbare Rolle)

50. Foto-Sharing-Herausforderung

51. Virtuelle Improvisationssitzung

52. Fernwettbewerbe für kreatives Schreiben

53. Digitaler Wettbewerb zum Schreiben von Theaterstücken

54. Sitzung zum Geschichtenerzählen aus der Ferne

55. Virtuelle Kunstherausforderung

56. Malen und Schlürfen aus der Ferne

57. Remote-Crafting-Sitzungen

58. Tabellenkalkulations-Pixelkunst

59. DIY-Bastelwettbewerb

60. Virtuelle Origami-Sitzung

61. Zusammenarbeit bei digitaler Kunst

62. Virtuelle Modenschau

63. DIY-Wettbewerb für Wohnkultur

64. Teaminterne Fotowettbewerbe

65. Online-Skizzierkurs

Intellektuelle Beschäftigungen

66. Debattierclub

67. Virtuelle Sudoku-Sitzungen

68. Virtueller Buchclub

69. Power-Stunde

70. Tabellenkalkulationskriege

Interaktive teambildende Maßnahmen

71. Leiter-Rollenspiel

72. Wöchentliche Siegesfeier

73. Produktivitäts-Tipp-Showdown

74. Herausforderung Produktpräsentation

75. Tag des Abteilungswechsels

76. Virtueller Workshop über Kommunikation

77. Online-Brainstorming-Sitzungen

78. Virtuelle Teamverfolgung

79. Abteilungsübergreifendes Mentorenprogramm

80. verhandlungsspiel "Deal or no Deal "

81. Tag des Abteilungswechsels

82. Workshops zur Ermächtigung

83. Online-Spendenaktionen

84. Erstellung von Kunden-Personas

85. Virtuelles Wichteln

86. Dankbarkeitskreis

87. Virtuelles Geschichtenerzählen im Team mit Objekten aus Ihrer Umgebung

88. Virtuelle teambildende Erfahrungen

89. Virtuelle Unterstützungsgruppe Soziales

Kultureller Austausch und Vielfalt

90. Buchtauschbörse

91. Virtuelles Reisegespräch

92. Virtuelle Museumsführungen

93. Virtueller Pflanzenladen

94. DIY-Wellness-Tag

95. Lieblingsfilmzitate teilen

96. Digitale Flucht in die Natur

97. Diskussionen im Buchklub aus der Ferne

98. Virtueller Sprachaustausch

99. Virtuelle Kulturaustausch-Sitzung

100. Podiumsdiskussionen zur Diversität

Jetzt, wo Sie die Liste der besten Aktivitäten zur Bildung virtueller Teams haben, brauchen Sie die richtigen Werkzeuge, um sie auszuführen. Bevor Sie die Aktivitäten für den Monat auswählen, sollten Sie sie mit anderen Mitgliedern besprechen.

Verwandeln Sie Ideen in koordinierte Aktionen mit ClickUp Whiteboards

Verwenden Sie ClickUp-Whiteboards um verschiedene Aktivitäten zu besprechen und Ihre Teammitglieder um Vorschläge zu bitten. Es gibt viele lustige Aktivitäten in unserer Liste oben, die Sie mit unserem virtuellen Whiteboard durchführen können.

Sobald Sie die richtigen virtuellen Teambuilding-Aktivitäten gefunden haben, müssen Sie dafür sorgen, dass sich alle daran beteiligen. Da sich Ihre Teammitglieder möglicherweise in verschiedenen Teilen der Welt befinden, sollten Sie dafür sorgen, dass die Sitzungen in ihren Kalendern eingetragen werden und sie an die bevorstehenden Aktivitäten erinnern.

Mit ClickUp-Erinnerungen mit ClickUp Reminders müssen Sie keine Erinnerungen mehr manuell an Ihre Teammitglieder verschicken. Sie werden automatisch und regelmäßig benachrichtigt, um sicherzustellen, dass alle an den lustigen Aktivitäten teilnehmen.

Setzen Sie Erinnerungen in ClickUp, um neue positive Gewohnheiten zu behalten

Auch wenn Teambuilding-Aktivitäten viel Spaß machen, bietet unsere Plattform auch Funktionen, mit denen Ihre Remote-Teams organisiert bleiben. ClickUp-Teams ermöglicht es Ihnen, mit verteilten Teams zusammenzuarbeiten, sich auf gemeinsame Ziele auszurichten und Fortschritte zu verfolgen.

Visualisieren Sie den Fortschritt mit ClickUp's Dashboard

Bei der Zusammenarbeit mit virtuellen Teams besteht die Gefahr von Missverständnissen, wenn Sie sich ausschließlich auf Meetings verlassen. Sie müssen Ihre Prozesse, den Aktionsplan und den Fortschritt visualisieren, damit alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben.

Das ist genau das, was unser visuell überzeugendes ClickUp Dashboards werden Ihnen dabei helfen. Sie sorgen dafür, dass alle Teammitglieder hinsichtlich der Teamziele auf dem gleichen Stand sind und verfolgen den Projektfortschritt. Durch die Zuweisung von Aufgaben an die Teammitglieder sind diese auch jederzeit rechenschaftspflichtig.

Die ClickUp-Aufgaben funktion verbessert die Verantwortlichkeit und die Diskussionen im Team weiter. Fügen Sie Kommentare hinzu, weisen Sie Aufgaben mit Kommentaren zu, sprachclips aufnehmen und weitergeben und fügen Sie Prioritäten hinzu, damit jeder im Team weiß, woran er zuerst arbeiten muss.

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen

Zusätzlich können kollaborative ClickUp-Dokumente erleichtern die Synchronisierung von Arbeiten und halten alle Beteiligten unabhängig von Ort und Zeit auf dem Laufenden (ein großes Lob für hybride und entfernte Teams!) Unsere Chat-Ansicht macht es auch bequem, mit Ihrem Team in Echtzeit zu chatten. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie Zoom-Anrufe innerhalb von ClickUp arrangieren.

Bonus: Wie produktiv ist Ihr Team? Produktivitätsquiz um es herauszufinden!_

Keep Remote Teams Engaged and Productive with ClickUp

Es ist eine ernste Angelegenheit, dafür zu sorgen, dass Ihr Remote-Team Spaß an der Arbeit hat! Probieren Sie eine oder mehrere der vorgeschlagenen Ideen zur virtuellen Teambildung aus, um die Monotonie der Arbeit zu durchbrechen und die Teams näher zusammenzubringen.

Eine weitere Möglichkeit, Ihr virtuelles Team produktiv zu halten, ist der Einsatz von Tools für das kollaborative Aufgabenmanagement wie ClickUp. ClickUp wurde entwickelt, um das gesamte Team bei der effizienten Zusammenarbeit zu unterstützen, unabhängig vom Standort, und ist die bevorzugte Plattform für große und kleine Teams weltweit.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Remote-Arbeit mit ClickUp einfacher wird? Buchen Sie noch heute eine Demo !

FAQs

1. Was sind teambildende Maßnahmen für die virtuelle Arbeit?

Virtuelle Teambuilding-Aktivitäten stärken den Zusammenhalt, steigern die Moral und fördern die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern von Remote-Teams.

Zu diesen Aktivitäten können virtuelle Eisbrecher gehören, wie z. B. lustige Quizspiele oder Online-Spiele, die den Teammitgliedern helfen, einander besser kennenzulernen.

2. Wie kann man Teamarbeit online aufbauen?

Online-Teamarbeit findet über Arbeitsmanagement-Plattformen wie ClickUp statt.

Diese umfassen gestraffte Prozesse, die einen reibungslosen Arbeitsablauf gewährleisten, sowie Aktivitäten und Spiele, an denen Teammitglieder weltweit teilnehmen können, während sie von zu Hause aus arbeiten.

Das Ziel ist es, alle Teammitglieder zu vereinen, unabhängig davon, in welchem Teil der Welt sie leben.

3. Wie kann man den Teamgeist virtuell fördern?

Der virtuelle Aufbau von Teamgeist erfordert Kreativität und bewusste Anstrengungen.

Beginnen Sie mit der Planung regelmäßiger virtueller Treffen, bei denen die Teammitglieder interagieren, Neuigkeiten austauschen und zwanglose Gespräche führen können, um ein gutes Verhältnis aufzubauen.

Nutzen Sie eine Videokonferenzplattform für persönliche Interaktionen, um das Gefühl zu vermitteln, sich im selben Raum zu befinden. Integrieren Sie virtuelle Teambuilding-Aktivitäten wie Online-Spiele, Quizze oder Herausforderungen, die die Zusammenarbeit und das Teamwork auf spielerische Weise fördern.