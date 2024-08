Der Umgang mit toxischen Menschen am Arbeitsplatz: 10 Strategien für den Erfolg

Die meisten von uns haben schon einmal mit giftigen Menschen im Büro zusammengearbeitet.

A umfrage der American Psychological Association ergab, dass 76 % der Arbeitnehmer, die am Arbeitsplatz Toxizität erlebten, das Gefühl hatten, dass ihre psychische Gesundheit durch die Arbeit beeinträchtigt wurde.

Die Auswirkungen toxischer Menschen am Arbeitsplatz können weitreichend und oft sehr schädlich für das gesamte Team und das Unternehmen sein, von einer gesunkenen Moral im Team und einem erhöhten Stresspegel bis hin zu geringerer Produktivität und höherer Mitarbeiterfluktuation.

Aber wer sind diese toxischen Menschen? Sie wissen schon: Es sind diejenigen, die durch ihr Verhalten (wissentlich oder unwissentlich) anderen schaden.

Sie geben hinterhältige Kommentare ab oder handeln aus Eifersucht.

Sie lieben es, zu tratschen und zu kritisieren.

Sie beschuldigen andere, ihre Arbeit nicht zu erledigen, und haben immer Ausreden, wenn sie ihre Arbeit nicht erledigen.

Und die Liste geht noch weiter.

Es ist anstrengend, mit einer so schwierigen Person umzugehen, aber Sie können es vielleicht nicht vermeiden, wenn Sie mit ihnen zusammenarbeiten.

Wie also kann man den Umgang mit toxischen Menschen am Arbeitsplatz effektiv erledigen?

Wir erörtern, wie Sie mit toxischen Menschen bei der Arbeit umgehen können. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie sie erkennen, ihnen Grenzen setzen und schwierige Situationen meistern können.

Spotting Toxic People at Work

Jeder Arbeitsplatz besteht aus Menschen mit unterschiedlichen Arbeitsverläufen, Arbeitsstilen und Persönlichkeiten. Auch wenn jeder Mensch seine eigene Persönlichkeit in die Arbeit einbringt, gibt es einige Möglichkeiten, wie Sie toxische Kollegen erkennen können.

Anzeichen und Verhaltensweisen von toxischen Personen am Arbeitsplatz

Bevor wir lernen können, wie wir mit toxischen Menschen bei der Arbeit umgehen, müssen wir wissen, wie wir sie erkennen können. Die folgende Liste ist zwar nicht vollständig, aber ein guter Ausgangspunkt, um toxische Mitarbeiter zu erkennen.

Leicht beleidigt

Sie wollen immer Recht haben

Versuchen, die Situation zu kontrollieren

Unsensible Kommentare abgeben

Aggressiver Konkurrenzkampf

Sabotieren die Arbeit anderer Leute

Ständig jammern oder sich beschweren

Beschuldigen andere häufig, im Unrecht zu sein

Ständig ihre Meinung anderen aufzwingen

Spezifische Arten von giftigen Menschen bei der Arbeit

Solche Menschen können auch in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, wie z. B:

1. Der Kiss Up/Kick Downer

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass ein Kollege ältere Mitarbeiter lobt, aber später in deren Abwesenheit Teammitglieder, einschließlich Ihnen, für kleine Fehler kritisiert? Das ist ein "Kiss Up/Kick Downer" für Sie.

Solche Leute wollen sich mit allen Mitteln in ein gutes Licht rücken, selbst wenn das bedeutet, dass sie die Erfahrung ihres Teams vor einem leitenden Angestellten in Frage stellen, sich freiwillig für aggressive Einzelziele einsetzen oder das Guthaben für die Arbeit anderer einstecken.

Im Team werden Sie feststellen, dass sie unrealistische Fristen einstellen, zusätzliche Arbeit anhäufen oder abfällige Bemerkungen machen. Sie versuchen zu beweisen, dass sie das Sagen haben, indem sie allen anderen das Leben schwer machen.

2. Der Mikromanager

Haben Sie schon einmal Stunden mit der Arbeit an einem Bericht verbracht, nur damit Ihr Teamleiter jede Zeile überwacht und kleine Änderungen vorschlägt, die Sie an Ihrer Kompetenz zweifeln lassen?

Die Ironie des Mikromanagers ist, dass Sie, wenn Sie einen haben, wahrscheinlich am härtesten arbeiten und am wenigsten erledigt bekommen. Sie weisen die Arbeit zu einem unangemessenen Zeitpunkt zu. Alle Aufgaben, ob groß oder klein, sind gleichermaßen dringend und müssen sofort erledigt werden.

Bei einem Mikromanager gibt es keine Autonomie oder Unabhängigkeit, um Entscheidungen zu treffen. Ständig werden Sie um Aktualisierungen gebeten. Ein Mikromanager konzentriert sich auf unwichtige Details und nicht auf das große Ganze. Das Schlimmste daran ist, dass sie zunächst nicht einmal praktische Ratschläge geben, sondern schnell Fehler finden.

3. Der Gaslighter

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem wichtigen Projekt, und plötzlich ändern sich die Ziele, die Sie anstrebten, über Nacht. Als Sie Ihre Bedenken äußern, beharrt Ihr Vorgesetzter darauf: "Wir haben diese Einzelziele schon immer angestrebt; Sie haben nur nicht aufgepasst." Sie sind verwirrt und stellen Ihr Verständnis der Ziele des Projekts in Frage.

Oder haben Sie schon einmal an einem Ereignis für ein Team teilgenommen, nur um festzustellen, dass es einen Dress Code gibt, von dem Ihnen niemand etwas gesagt hat? Sie fühlen sich völlig fehl am Platz, und wenn Sie es später ansprechen, reagiert Ihr Kollege überrascht und Sie fragen sich, ob Sie das Memo verpasst haben, obwohl es in Wirklichkeit nie freigegeben wurde.

Die giftigsten von allen, die Gaslighter, lieben es, Menschen zu kontrollieren, indem sie ihre Wahrnehmung der Realität verdrehen. Sie nutzen ihre Macht aus, um sich immer als richtig darzustellen, und machen es anderen schwer, sie in Frage zu stellen. Sie haben auch eine schlechte arbeitsethik und geringe emotionale Intelligenz.

4. Die Planierraupe

Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie Ihrem Vorgesetzten Ihre Ideen vorgetragen haben, Ihr Kollege Sie aber völlig abblitzen ließ und stattdessen eine neue Agenda vorstellte, weil er glaubte, sein Ansatz oder seine Lösung sei der richtige Weg?

Bulldozer sind gut vernetzte Mitarbeiter, die sich nicht scheuen, ihren Einfluss geltend zu machen, um zu bekommen, was sie wollen. Sie setzen ihre Macht früh durch, indem sie zum Beispiel die ersten fünf Minuten eines Meetings übernehmen, wenn sich alle vorstellen oder einrichten. Sie glauben daran, dass sie Kollegen einschüchtern oder zwingen können, um ihren eigenen Willen durchzusetzen.

Sie zögern nicht, sich über organisatorische Normen hinwegzusetzen oder die Auswirkungen ihres Handelns auf die Dynamik und Moral des Teams zu übersehen. Sie können sogar hinter den Kulissen zu den leitenden Angestellten gehen, um die Dinge zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Bulldozer gehen niemals Kompromisse ein.

Wie man mit toxischen Menschen bei der Arbeit umgeht

Das destruktive Verhalten eines Mitarbeiters, sei es ein Kollege oder ein Vorgesetzter, kann jeden aus der Fassung bringen und demotivieren. Hier erfahren Sie, wie Sie mit toxischen Menschen bei der Arbeit umgehen, damit Sie Ihr Arbeitsleben im Griff behalten:

1. Legen Sie feste Grenzen fest, um sich zu lösen

Nur weil Sie mit einer giftigen Person zusammenarbeiten, heißt das nicht, dass Sie ihr keine Grenzen setzen können. Legen Sie eine Ausstiegsstrategie fest und überlegen Sie, ob Sie nicht schon im Voraus ein paar Sprüche parat haben, die Sie bei Bedarf abrufen können.

Hier sind einige Ideen:

Wenn Sie in einer giftigen Unterhaltung feststecken, nutzen Sie eine Ausrede , um zu gehen. Sie könnten sagen: "Es tut mir leid, aber ich muss das in einer Stunde abschließen. Können wir später reden?" oder "Tut mir leid, ich muss zu einem Meeting. Können wir das Gespräch später fortsetzen?

, um zu gehen. Sie könnten sagen: "Es tut mir leid, aber ich muss das in einer Stunde abschließen. Können wir später reden?" oder "Tut mir leid, ich muss zu einem Meeting. Können wir das Gespräch später fortsetzen? Wenn Ihr Vorgesetzter beginntihre Arbeit im Detail zu überwachen Lernen Sie zu kontern , indem Sie sagen: "Ich schätze Ihre Anleitung. Es ist gut, jeden Tag etwas Neues zu lernen.' Kommunizieren Sie, dass Sie offen für konstruktives Feedback sind, aber für Ihre Arbeit einstehen.

, indem Sie sagen: "Ich schätze Ihre Anleitung. Es ist gut, jeden Tag etwas Neues zu lernen.' Kommunizieren Sie, dass Sie offen für konstruktives Feedback sind, aber für Ihre Arbeit einstehen. Wenn Ihr giftiger Kollege in einer Einstellung abfällige Bemerkungen über Sie macht, bleiben Sie ruhig und sagen Sie: "Konzentrieren wir uns erst einmal auf die Ergebnisse des Projekts

In jedem Szenario sagen Sie etwas Objektives, um die Situation zu entschärfen, ohne unhöflich zu sein. Wenn möglich, können Sie auch andere Dinge zu erledigen, um den Kontakt mit dem giftigen Mitarbeiter zu minimieren:

Ändern Sie Ihren Zeitplan (oder die Bürozeiten)

Bitten Sie um einen anderen Platz oder sogar ein anderes Team

Kommunizieren Sie so oft wie möglich per E-Mail, anstatt sich in persönlichen Meetings zu treffen

2. Verwenden Sie die "Grauer Fels"-Methode

Dies ist eine psychologische Strategie für den Umgang mit Personen, die emotional manipulativ oder giftig sind. Sie ist nach dem Konzept benannt, so uninteressant und unempfänglich wie ein grauer Stein zu werden.

Sie können die "Grauer Fels"-Methode anwenden, indem Sie:

Eine monotone Stimme verwenden, um die Unterhaltung langweilig und weniger einnehmend zu gestalten

Vermeiden Sie den Blickkontakt, um Ihrem Gegenüber zu signalisieren, dass Sie kein Interesse daran haben, sich mehr als nötig zu unterhalten

sich auf banale Themen konzentrieren, die kaum Zinsen oder emotionale Reaktionen hervorrufen, wenn sie in eine Unterhaltung gezwungen werden

Wenn Sie eine emotionale Distanz wahren und so langweilig wie ein grauer Stein erscheinen, entziehen Sie toxischen Menschen den Treibstoff, den sie brauchen, um ihr negatives Verhalten Ihnen gegenüber fortzusetzen.

3. Schaffen Sie einen persönlichen Wirkungsfilter

Dieser Filter umfasst eine Reihe von Fragen oder Kriterien, die Sie nach der Interaktion mit einem toxischen Mitarbeiter durchgehen, um dessen tatsächliche Auswirkungen auf Ihre Arbeit und Ihr Wohlbefinden zu bewerten. Dies hilft Ihnen, die emotionale und mentale Belastung durch diese Interaktionen zu verringern.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Technik anwenden können:

Stellen Sie fest, was Ihnen wirklich wichtig ist. Zu den Kriterien könnten Fragen gehören wie: "Beeinträchtigt dies die Qualität meiner Arbeit?" oder "Wirkt sich dies auf meine beruflichen Beziehungen aus?

Fragen Sie sich nach einer Begegnung mit einem toxischen Mitarbeiter, ob die Interaktion eines Ihrer vordefinierten Kriterien erfüllt

Wenn die Interaktion Ihren Filter nicht durchläuft, entscheiden Sie sich bewusst dafür, sie loszulassen; sagen Sie sich, dass sie Ihre Energie nicht wert ist

Diese Methode stärkt Ihre Kontrolle darüber, wie Sie auf Interaktionen reagieren und diese verarbeiten, und befähigt Sie, Gelassenheit und Professionalität zu bewahren.

4. Sokratische Befragung anwenden

Bei der sokratischen Befragung handelt es sich um einen disziplinierten und durchdachten Dialog zwischen zwei oder mehreren Personen. Wenn Sie es mit einem giftigen Kollegen zu tun haben, nutzen Sie diese Methode, um ihre Negativität oder problematischen Behauptungen zu hinterfragen, ohne sie direkt zu konfrontieren.

Hier ist ein Beispiel:

Ihr toxischer Kollege beschwert sich häufig über Entscheidungen im Team und behauptet, er werde immer von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen.

Sie können die Toxizität in der Erzählung reduzieren, indem Sie bohrende Fragen stellen, die ihn dazu ermutigen, seine Gedanken und sein Verhalten zu erklären.

Sie: Sie haben erwähnt, dass Sie sich bei Entscheidungen übergangen fühlen. Bei welchen Entscheidungen genau?

Toxische Mitarbeiterin: Ich wurde nicht nach der Zeitleiste für das Projekt gefragt.

Sie: Ich habe verstanden. Wie hätte Ihr Beitrag die Zeitleiste verändern können?

Toxischer Kollege: Ich hätte etwas Realistischeres vorgeschlagen.

Sie: Interessant. Was ist Ihre Idee für die Zeitleiste, und warum? Wie können wir Ihre Erkenntnisse in der Zukunft berücksichtigen?

Wenn diese Unterhaltung nicht zu einem positiven Ergebnis führt, stellen Sie sie zumindest ins Rampenlicht und bitten sie, ihr Verhalten indirekt zu rechtfertigen.

5. Machen Sie Ihre Interaktionen mit dem toxischen Mitarbeiter zum Spiel

Verwandeln Sie Ihre Unterhaltungen mit einer solchen Person in ein persönliches Spiel. **Setzen Sie sich Ziele, wie Sie die Ruhe bewahren können, um den Umgang mit der Person weniger stressig zu gestalten.

Nehmen Sie sich zum Beispiel vor, dreimal tief durchzuatmen, bevor Sie auf negative Gefühle oder Kommentare reagieren. Wenn Sie während der Woche in allen Unterhaltungen ruhig bleiben, belohnen Sie sich mit etwas, das Ihnen Spaß macht (z. B. mit einer besonderen Tasse Kaffee oder einer zusätzlichen Pause).

Oder setzen Sie sich das Ziel, in Meetings oder zwanglosen Unterhaltungen mindestens einen Punkt zu finden, in dem Sie mit der giftigen Person übereinstimmen. Dies würde Ihnen helfen, positiv mit Toxizität umzugehen, ängste am Arbeitsplatz reduzieren und verbessern Sie Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten.

6. Machen Sie die berufliche Entwicklung zu einer Priorität

Halten Sie sich bei der Arbeit beschäftigt und produktiv.

Lenken Sie Ihre Energie und Ihren Fokus auf Ihre Arbeit oder Projekte, die Ihrer beruflichen Entwicklung zugute kommen. Ein Beispiel:

Nehmen Sie an Weiterbildungsprogrammen, Workshops oder Online-Kursen teil, die Ihre Fähigkeiten verbessern . Dadurch werden Sie für Ihr derzeitiges Team wertvoller und können neue Projekte in Angriff nehmen, bei denen Sie weniger mit unliebsamen Mitarbeitern zu tun haben und mehr Spaß habenflexibilität am Arbeitsplatz *Melden Sie sich freiwillig für neue Projekte, insbesondere für solche, die abteilungsübergreifend sind oder die Arbeit mit verschiedenen Teams erfordern. Dadurch können Sie Ihre Arbeitserfahrungen innerhalb des Unternehmens diversifizieren und sind weniger anfällig für einen bestimmten toxischen Mitarbeiter

. Dadurch werden Sie für Ihr derzeitiges Team wertvoller und können neue Projekte in Angriff nehmen, bei denen Sie weniger mit unliebsamen Mitarbeitern zu tun haben und mehr Spaß habenflexibilität am Arbeitsplatz *Melden Sie sich freiwillig für neue Projekte, insbesondere für solche, die abteilungsübergreifend sind oder die Arbeit mit verschiedenen Teams erfordern. Dadurch können Sie Ihre Arbeitserfahrungen innerhalb des Unternehmens diversifizieren und sind weniger anfällig für einen bestimmten toxischen Mitarbeiter Nehmen Sie an Konferenzen, Seminaren und Ereignissen der Branche teil. Ein starkes berufliches Netzwerk kann Sie unterstützen und beraten, was möglicherweise zu weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten führt

7. Suchen Sie professionelle Mediation

Wenn sich die Situation nicht bessert, schlagen Sie eine Schlichtung durch die Personalabteilung, einen Vorgesetzten oder sogar einen Kollegen vor, um anhaltende Konflikte zu lösen.

Wenn Sie beispielsweise ein Projekt fristgerecht abschließen möchten, aber aufgrund des Verhaltens oder der mangelnden Kooperationsbereitschaft eines toxischen Mitarbeiters vor Herausforderungen stehen, kann eine professionelle Mediation Ihnen helfen, das Problem in eine produktive Richtung zu lenken.

Durch diesen strategischen Ansatz können Sie und der toxische Mitarbeiter in einem kontrollierten Umfeld unter der Leitung eines neutralen Mediators über Bedenken, Erwartungen und Hindernisse sprechen.

Selbst wenn nichts Positives dabei herauskommt, können Sie den Mediator zumindest über das Problem und die Gründe für die Verzögerungen durch das Verhalten der anderen Person informieren.

8. Bauen Sie Ihr Support-System auf

Leiden Sie nicht im Stillen.

Jeder hat irgendwann in seinem Leben mit Toxizität zu tun. Vertrauen im Team aufbauen wird Ihnen helfen, Stress abzubauen, stark zu bleiben und eine gesunde Perspektive bei der Arbeit zu bewahren.

Sprechen Sie mit engen Kollegen, Freunden oder der Familie über das, was Sie gerade erleben. Manchmal hilft es, sich über die Situation auszulassen, damit Sie sich besser und weniger überfordert fühlen. Außerdem können die Menschen, mit denen Sie darüber sprechen, Ihnen wertvolle Ratschläge oder Einsichten zum Umgang mit der Situation geben.

9. Bewahren Sie eine positive Einstellung

Giftige Menschen können jeden in den Wahnsinn treiben, weil ihr Verhalten irrational ist. Lassen Sie sich nicht hineinziehen und reagieren Sie nicht emotional auf sie. Bleiben Sie positiv.

10. Kümmern Sie sich um sich selbst

Denken Sie daran: Selbstfürsorge ist kein Luxus, sondern ein Dienst, den Sie sich selbst zu erledigen haben. Entwickeln Sie geeignete Bewältigungsmechanismen, um in einer stressigen Situation stark zu bleiben.

Ernähren Sie sich gesund, schlafen Sie ausreichend, treiben Sie Sport und halten Sie sich mit Flüssigkeit versorgt. Sie können auch ein privates Tagebuch führen, meditieren oder eine Kunsttherapie machen, um Ihre Emotionen konstruktiv zu verarbeiten und ein Gefühl der Ruhe in Ihren Tagesablauf zu bringen.

Wenn Sie auf so viele kreative Möglichkeiten zurückgreifen können, werden Sie beschäftigt sein und Ihre Gedanken nicht immer um den toxischen Mitarbeiter kreisen.

Wie man mit giftigen Menschen bei der Arbeit umgeht: Rekapitulation

Setzen Sie Grenzen und minimieren Sie die Interaktion

Seien Sie der "graue Fels" - uninteressant und unempfänglich

Beurteilen Sie den tatsächlichen Einfluss dieser Personen auf Sie

Stellen Sie ihre Negativität in Frage

Belohnen Sie sich selbst dafür, dass Sie ruhig bleiben

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Wachstum

Suchen Sie Hilfe

Bauen Sie ein unterstützendes Netzwerk auf

Bleiben Sie positiv

Üben Sie Selbstfürsorge und Bewältigungstechniken

Die Rolle von Managern bei der Limitierung der Auswirkungen toxischer Mitarbeiter

Wenn Sie Manager oder Teamleiter sind, müssen Sie wissen, was in Ihrem Team vor sich geht. Sie werden zustimmen, dass toxisches Verhalten, wenn es unkontrolliert bleibt, die Botschaft aussendet, dass dieses Verhalten toleriert wird, was zu einem Rückgang der allgemeinen Moral und Produktivität im Team führt.

Außerdem wechseln Ihre leistungsstarken Mitarbeiter möglicherweise das Team oder verlassen das Unternehmen, um ein gesundes Arbeitsumfeld zu finden, was zu einer erhöhten Fluktuation führt.

Zu erledigen ist, was Sie tun können, um die Auswirkungen von toxischen Mitarbeitern zu limitieren:

1. Dokumentieren Sie toxisches Verhalten

Halten Sie genau fest, was vor sich geht, um ein Protokoll zu erstellen, falls Sie Maßnahmen gegen den Mitarbeiter ergreifen müssen. Sprechen Sie zunächst mit allen Mitgliedern des Teams und bitten Sie sie, Details über Incidents freizugeben, bei denen sie toxisches Verhalten eines Kollegen erlebt haben.

Sammeln Sie E-Mails und Beispiele, die zeigen, wie der toxische Mitarbeiter seine Kollegen untergräbt oder beleidigt.

Greifen Sie auf die mitarbeiterhandbuch zur Orientierung.

Ergreifen Sie keine Maßnahmen aufgrund von Hörensagen; verlassen Sie sich auf Beweise, um die Angelegenheit zu eskalieren. Sie müssen sicher sein, dass es sich um ein dauerhaftes Muster toxischen Verhaltens handelt und nicht um isolierte Incidents wie eine vorübergehende schlechte Laune oder einen einmaligen Ausbruch.

2. Identifizieren Sie die Quelle des Problems

Sobald Sie toxisches Verhalten dokumentiert haben, wenden Sie sich an den Mitarbeiter, um die Gründe für sein Verhalten zu verstehen. Instanz können Sie feststellen, dass die Person Überstunden macht, die sie für unnötig hält, und ihren Frust an den Kollegen auslässt.

Oder, wenn sie nicht über die entsprechenden Fähigkeiten oder die entsprechende Ausbildung verfügt, könnte sie zeit im Büro verschwenden oder andere aus Eifersucht kritisieren. Sich durch den Erfolg eines Kollegen bedroht zu fühlen, kann auch zu toxischem Verhalten führen, wie Klatsch oder Untergrabung anderer.

3. Lösungen finden und umsetzen

Nach der Vorarbeit sollten Sie eine Lösung für den toxischen Mitarbeiter und das Team finden. Überlegen Sie je nach Situation, ob remedialer Aufwand helfen kann.

Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass der toxische Mitarbeiter andere anschnauzt und bei der Arbeit generell demotiviert ist, weil er zu wenig lernt, melden Sie ihn zu Workshops an, in denen er sich weiterbilden, an neuen Projekten arbeiten und zufriedener werden kann.

Wenn solche Aufwände nicht hilfreich sind, sollten Sie die Möglichkeit einer Versetzung des Mitarbeiters in ein anderes Projekt, eine andere Rolle oder ein anderes Team prüfen.

Zum Beispiel könnten sie von einem Software-Entwicklungsteam mit hohem Risiko in ein Legacy-Wartungsprojekt versetzt werden, wo ihre Interaktion mit dem Kernteam minimal ist und die Auswirkungen auf wichtige Ergebnisse begrenzt werden können.

4. Seien Sie bereit, schwierige Entscheidungen zu treffen

Selbst wenn Sie dem toxischen Mitarbeiter das Problem mitgeteilt und eine Lösung erarbeitet haben, kann es sein, dass sich die Situation nicht verbessert. Wenn sich das Verhalten des Mitarbeiters nicht ändert, müssen Sie ihm möglicherweise kündigen.

Das ist ein schwieriger Schritt, aber ein wichtiger, wenn Sie Ihr Team schützen und ihm die Möglichkeit geben wollen, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, ohne von der Toxizität eines Mitarbeiters traumatisiert zu werden.

lesen Sie auch:*_ Führungsstrategien zur Verbesserung der Leistung von Teams*

Um zu lernen, wie man mit toxischen Menschen bei der Arbeit umgeht, muss man sich in komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen zurechtfinden team-Kultur probleme. Technologie allein kann diese zwar nicht lösen, aber sie kann helfen, Kommunikation und Feedback effektiver zu gestalten.

Ein Beispiel, ClickUp's Erkennung der Zusammenarbeit feature macht die professionelle Zusammenarbeit zu einem Kinderspiel, ermöglicht Transparenz und verhindert Fehlkommunikation.

Sie lässt Sie wissen, ob ein Teamkollege gleichzeitig eine Ansicht zu einer Aufgabe anzeigt, einen neuen Kommentar hinzufügt oder Dokumente in Echtzeit bearbeitet. Sie können auch automatische und sofortige Rückmeldungen über neue Kommentare, Statusänderungen und alles, was mit einer Aufgabe zu tun hat, erhalten. Da alle Aktionen im Aufgabenverlauf einsehbar sind, gibt es keinen Spielraum für Gaslighting oder anderes schädliches Verhalten.

Verwendung von ClickUp Chat Ansicht mit ClickUp Chat View können Sie die Kommunikation im Team mit Echtzeit-Chat-Kanälen rationalisieren. Fügen Sie jede Person mit @Mentions zu Unterhaltungen bei der Arbeit hinzu und weisen Sie Kommentare zu, um Ihr Team, einschließlich derjenigen, die Probleme bei der Arbeit verursachen, bei der Bearbeitung von Elementen auf Trab zu halten.

Zusammenarbeit vom Büro bis zur Baustelle mit der ClickUp Chat-Ansicht, in der Sie Kommentare hinzufügen, Ihr Team taggen und in Echtzeit von jedem Gerät aus chatten können

Manager und Eigentümer von Aufgaben können sofort Elemente für Aktionen erstellen und sie anderen oder sich selbst zuweisen, indem sie ClickUp's Kommentare zuweisen feature. Auf diese Weise erhöhen Sie die Rechenschaftspflicht Ihres Teams und beseitigen jeglichen Raum für Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte in Bezug auf die Arbeit oder Fristen.

Weisen Sie dem Team innerhalb einer ClickUp Aufgabe einfach Kommentare zu, um Ihre Gedanken schnell in ein Element zu verwandeln

Eine weitere Möglichkeit, genau zu sehen, wo sich jede Aufgabe innerhalb des Workflows befindet, ist durch ClickUp Ansichten . ClickUp Listenansicht ermöglicht Ihnen und Ihrem Team die Ansicht von Aufgaben unter bestimmten Spaces, Ordnern oder Listen, geordnet nach Status innerhalb jeder Hierarchie-Ebene. Außerdem gibt es ClickUp Board-Ansicht mit Drag-and-Drop-Funktionen für die Verwaltung agiler Teams.

Die richtige Organisation von Aufgaben macht es einfacher, Mitarbeiter für ihre Beiträge (oder deren Fehlen) zur Verantwortung zu ziehen. Außerdem entmutigt es toxische Mitarbeiter, sich vor der Verantwortung zu drücken oder die Arbeit anderer Mitglieder des Teams als ihre eigene zu beanspruchen. ClickUp's Gantt-Ansicht ermöglicht es Ihnen, alle Team-Aktivitäten objektiv zu bewerten und Engpässe und Problembereiche zu identifizieren, die auf toxisches Verhalten zurückzuführen sein könnten.

Mit der Ansicht der Zeitleiste können Sie die Workload der einzelnen Mitglieder des Teams einschätzen, so dass die Arbeit fair verteilt wird und niemand unter unangemessenen Arbeitsstress gerät.

Zeigen Sie individuelle oder teamweite Zeitleisten in chronologischer oder alphabetischer Reihenfolge oder nach Fälligkeitsdatum oder Startdatum mit der ClickUp Zeitleiste-Ansicht an, um wichtige Aufgaben im Blick zu behalten

Sie können Zeitleisten und Prioritäten anpassen, um die negativen Auswirkungen auf Projekttermine und die Arbeitsmoral des Teams abzumildern, indem Sie datengestützte Erkenntnisse nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Und schließlich fördern Sie eine Umgebung der offenen Kommunikation durch die Verwendung von ClickUp Dokumente für Projektdokumentationen und -diskussionen, die es den Mitgliedern des Teams ermöglichen, Bedenken und Vorschläge konstruktiv zu äußern.

Erstellen Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team mit ClickUp Docs

Wandeln Sie Diskussionen in umsetzbare Aufgaben um, um sicherzustellen, dass gute Ideen erkannt und umgesetzt werden. Dies kann dazu beitragen, negative Verhaltensweisen zu verdrängen, indem man sich auf positive Beiträge konzentriert.

Lernen, wie man mit toxischen Menschen bei der Arbeit umgeht

Manchmal werden Sie in Ihrer Karriere mit toxischen Menschen zusammenarbeiten müssen. Sie müssen verstehen, dass ihr Verhalten ihren inneren Zustand widerspiegelt, nicht Ihren Wert.

Sie können sie nicht ändern, aber es liegt an Ihnen, zu entscheiden, wie Sie mit der Situation umgehen und weitermachen wollen. Ich hoffe, dass die Strategien in diesem Blog Ihnen dabei helfen werden, zu lernen, wie Sie mit giftigen Menschen bei der Arbeit umgehen können. Ergreifen Sie die notwendigen Schritte, um sich in der Dynamik am Arbeitsplatz eine positive Darstellung zu verschaffen. Software für kollaborative Arbeit und Kommunikation wie ClickUp kann dazu beitragen, die Dinge am Arbeitsplatz professionell zu halten, indem sie Transparenz schafft und Verantwortlichkeit erzeugt. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an .

Häufig gestellte Fragen

1. Zu erledigen: Wie geht man mit toxischen Menschen um?

Erfahren Sie, wie Sie mit toxischen Menschen bei der Arbeit umgehen können. Legen Sie klare Grenzen fest, um Ihre psychische Gesundheit zu schützen. Kommunizieren Sie klar und selbstbewusst, ohne konfrontativ zu sein. Limitieren Sie den Umgang mit diesen Menschen und setzen Sie sich nicht ihrer negativen Einstellung aus. Suchen Sie Unterstützung bei vertrauenswürdigen Kollegen oder einem Mentor und eskalieren Sie das Problem gegebenenfalls bei der Personalabteilung oder der Geschäftsführung, nachdem Sie alle Instanzen toxischen Verhaltens dokumentiert haben.

2. Wie erledigen Sie einen toxischen Mitarbeiter?

Sie können die folgenden Schritte unternehmen, um einen toxischen Mitarbeiter zu überlisten:

Vermeiden Sie Klatsch und Tratsch oder Konflikte.

Bauen Sie ein Support-Netzwerk auf, indem Sie sich auf den Aufbau positiver Beziehungen zu Kollegen und Vorgesetzten konzentrieren.

Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen weiter, indem Sie Workshops besuchen und an Seminaren teilnehmen.

Arbeiten Sie freiwillig an Projekten mit anderen Abteilungen mit.

Denken Sie an Ihre berufliche Entwicklung und nicht an das, was andere Leute sagen.

3. Zu erledigen: Wie reagieren Sie auf giftige Menschen am Arbeitsplatz?

Wie man mit giftigen Menschen am Arbeitsplatz umgeht: