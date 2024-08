Tipps und tools zum Abbau von Ängsten am Arbeitsplatz

Hallo! 👋

Quick mental health check: Wie geht es dir heute zu erledigen?

Nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um einzuschätzen, wie es Ihnen (wirklich) geht:

über Delphis.org wir hoffen, dass es Ihnen gut geht, aber wenn Sie Probleme haben, wird es von hier an besser - wir sind für Sie da. Wir haben diesen Artikel verfasst, um Ihnen einige Tipps und Anregungen zu geben, wie Sie Ihren Stress und Ihre Ängste bei der Arbeit in den Griff bekommen können._ 💜

Es ist kein Geheimnis, dass psychische Gesundheit heutzutage ein wichtiges Thema ist - und das sollte sie auch sein. Mit der jüngsten Pandemie ist die Diskussion über psychische Gesundheit normaler geworden als je zuvor, und die Unterhaltungen erreichen endlich auch den Arbeitsplatz.

Als Gesellschaft haben wir begonnen, psychisches Wohlbefinden als integralen Bestandteil unserer allgemeinen Gesundheit zu begreifen. Doch auch wenn die Unterhaltung darüber zugenommen hat, kann es eine Herausforderung sein, sich seines eigenen psychischen Wohlbefindens bewusst zu sein und es inmitten eines anstrengenden Tages, einer Woche oder eines Monats nicht aus den Augen zu verlieren.

Es erübrigt sich zu sagen, dass man so lange arbeiten sollte, bis man sein Ziel erreicht hat burnout-Punkt ist nicht nachhaltig - es schadet unserer psychischen Gesundheit und führt dazu, dass wir uns Tag für Tag ängstlicher fühlen. Da Angstzustände eine der größten Herausforderungen für die psychische Gesundheit sind, mit denen Menschen jeden Tag konfrontiert sind, ob zu Hause oder bei der Arbeit, ist es an der Zeit, mehr Licht in dieses Thema zu bringen und Wege freizugeben, wie man damit holistisch umgehen kann. ✨

Hier erfahren Sie, was Sie über psychische Gesundheit bei der Arbeit wissen müssen und wie Angst am Arbeitsplatz entsteht sich auf die Produktivität der Menschen auswirkt, zusammen mit einigen wichtigen Tipps und tools, um Ihr gesamtes Wohlbefinden in Form zu halten!

Psychische Gesundheit: Sich um die Schaltzentrale des Körpers kümmern 🧠 🌱

Das Wort "psychische Gesundheit" ist in letzter Zeit viel umhergeworfen worden, daher sollten wir es kurz definieren, um Ihnen mehr Kontext zu geben.

Laut dem Nationales Institut für psychische Gesundheit die psychische Gesundheit umfasst unser emotionales, psychologisches und soziales Wohlbefinden; sie wirkt sich darauf aus, wie wir denken, fühlen, handeln, Entscheidungen treffen und mit anderen umgehen. Sie ist wesentlich für unsere allgemeine Gesundheit und Lebensqualität.

Wir leben in einer Welt, in der wir ständig auf dem Sprung sind, und es kann schwierig sein, einen Schritt zurückzutreten und sich um sich selbst zu kümmern. Tatsache ist, dass unsere psychische Gesundheit einen großen Einfluss auf unsere Beziehungen zu uns selbst, zu anderen und auf unsere Lebensqualität hat.

Wenn wir nicht anfangen, die Notwendigkeit zu erkennen und zu normalisieren, ab und zu eine Pause einzulegen, um einen Check der psychischen Gesundheit zu erledigen oder zumindest auf die Bedürfnisse einzugehen, wenn sie auftauchen, dann laufen wir Gefahr, ins Chaos zu stürzen.

Schließlich ist unser Gehirn das wichtigste Kontrollzentrum unseres Körpers; wenn es im Chaos versinkt, leidet alles andere darunter.

über Nami.org

Ängste: Weit mehr als Sorgen 🎭

Kennen Sie dieses Gefühl? Diese Enge in der Brust, den Kloß im Hals und den Knoten der Panik, der sich bildet, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas schief gehen wird. Was ist mit dem Gefühl, nie voranzukommen oder genug zu erledigen? 🥵

Sie fangen an, jede Entscheidung zu hinterfragen und fragen sich, ob Sie eine gute Entscheidung getroffen haben. Vielleicht ertappen Sie sich sogar dabei, dass Sie ein bereits geschehenes Szenario noch einmal durchspielen und versuchen zu analysieren, wie Sie sich geäußert haben, wie Sie sich verhalten haben usw. Kurz gesagt, Sie haben das Gefühl, dass Ihr Verstand einfach nicht aufhören kann zu denken oder ein negatives zukünftiges Ergebnis vorwegzunehmen - das ist kein normales Grübeln, das ist {\an8}Arbeitsangst .

Die Gesellschaft, in der wir leben, fördert die Hektik, die uns dazu bringt, uns ständig unter Druck zu setzen, weil wir denken, dass wir erfolgreicher sind, wenn wir nie aufhören, uns zu bewegen oder nachzudenken.

Aber wir sind keine Haie - wir müssen manchmal aufhören, uns zu bewegen. ✋ 🛑

Erkennen, wann man auf die Bremse treten und die Schaltfläche "Pause" drücken muss ⏸

Die Gesetz des abnehmenden Ertrags ist ein Begriff aus der Wirtschaftswissenschaft, der sich aber durchaus auch auf unser tägliches Leben und unsere geistige Gesundheit anwenden lässt. Es besagt, dass man bis zu einem gewissen Grad von den Erträgen seiner Investitionen (Zeit, Geld, Energie usw.) profitieren kann, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem die Erträge geringer werden investitionsrendite (ROI) .

Schauen Sie sich das an grafik , zum Beispiel. 👀

über Persönliche Exzellenz Was Sie hier sehen, ist eine Darstellung des Verhältnisses zwischen Ihrem Aufwand und Ihrem Ergebnis. Am "Point of Diminishing Returns" haben Sie Ihre gesamte Energie und Zeit eingesetzt, so dass die Qualität Ihrer Arbeit, Ihres Handelns, Ihrer Ideen usw. weniger optimal und kreativ ist, als wenn Sie ausgeruht sind und Ihr Akku voll aufgeladen ist. 🔋

Längere Arbeitszeiten bedeuten nicht immer, dass man mehr erreicht, und perfektionistische Tendenzen sind nicht immer gesund für die geistige Gesundheit. 😬

Wenn Sie keine Zeit für Selbstfürsorge oder Reflexion haben, wird sich die Angst, die Sie empfinden, weiter verstärken, wenn Sie immer wieder über Ihre Grenzen hinausgehen ... und glauben Sie mir, jeder hat sein letztes Limit. Das wird zu Burnout führen, und vielleicht verlieren Sie sogar die Motivation und wollen ganz aufhören, weil die verheerenden Erschöpfungsgrades .

es ist an der Zeit, unsere geistige Gesundheit zurückzuerobern 👊

Wie man unnötige Ängste abbaut - bei der Arbeit oder zu Hause

Ängstlichkeit, nicht zu verwechseln mit chronische Angst ist eine normale menschliche Emotion, die wir alle im Laufe unseres Lebens in unterschiedlichem Ausmaß erleben. Das Gefühl der Angst kommt und geht, also müssen wir gesunde Gewohnheiten einführen, um den Stress und die Angst zu reduzieren. Dazu gehört es, sich Zeit für die Selbstfürsorge zu nehmen, seinen Lebensstil zu ändern, zu lernen, wann man eine Pause braucht (und sie auch tatsächlich zu nehmen), und Tools einzusetzen, die bei der Organisation und Verwaltung des Workloads helfen.

Hier sind einige Tipps und Bewältigungstechniken zum Abbau arbeitsbedingter Ängste:

💜 Zeit für die Selbstfürsorge nehmen

Selbstfürsorge sieht für jeden anders aus, und es sind nicht immer die sofortigen Genüsse, die der Einzelhandel als "Selbstfürsorge" vermarktet

Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass es bei der Selbstfürsorge um Maniküre, Eis essen, wenn man traurig ist, und sich eine Porenmaske gönnen geht (obwohl man sich damit kurzzeitig besser fühlen kann). Aber diese Art der Selbstfürsorge hat definitiv zu dem Missverständnis beigetragen, dass Selbstfürsorge ein frivoles, verschwenderisches Konzept ist und keine Lebenskompetenz.

Es ist wichtig, dass Sie herausfinden, was Sie brauchen, was Ihnen Spaß macht, was Sie emotional auffüllen kann, und dass Sie bereit sind, ein paar Veränderungen vorzunehmen, um es in Ihre Routine zu integrieren.

Egal, ob Sie morgens vor der Arbeit eine Radtour machen, sich massieren lassen, mit einem Freund oder Therapeuten sprechen oder ins Fitnessstudio gehen: Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. 🌱 #ListentoMoiraRose

Schitt's Creek über GIPHY

Zu erledigen 🏃 Einen Lebensstil-Check

bekommst du genug Schlaf? Trinken Sie genug Wasser? Essen Sie gesunde, ausgewogene Mahlzeiten? Bewegen Sie Ihren Körper jeden Tag ausreichend? Wie hoch ist Ihr Koffeinkonsum?😅 Ich weiß... das ist eine Menge, die man jeden Tag im Kopf behalten muss.

Hier sind einige Lifestyle-Tipps für Sie:

Verbessere die Schlafqualität 💤

Stellen Sie eine Erinnerung an die Schlafenszeit auf Ihrem Telefon ein

Investieren Sie in dierichtige Matratze für einen ununterbrochenen Schlaf

Vermeiden Sie blaues Licht etwa zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen

Verwenden Sie eineschlaf App um Daten über Ihre Schlafqualität zu erhalten

Trinkenentkoffeinierter Betthupferl-Tee Hydrat e, hydrate, hydrate! 💧

Besorgen Sie sich eine wiederverwendbare Wasserflasche oder investieren Sie in eineintelligente Wasserflasche zur Erinnerung an die Flüssigkeitszufuhr, vor allem an anstrengenden Arbeitstagen

Essen Sie gesunde Mahlzeiten 🥗

Holen Sie sich nährstoffreiche Lebensmittel, die Sie eigentlich essen

Reduzieren Sie zuckerhaltige Lebensmittel, verarbeitete Lebensmittel, künstliche Süßstoffe, Alkohol und Koffein

Kümmern Sie sich um Ihredarmgesundheit;essen Sie Lebensmittel, die gut für Ihren Darm sind Bewegen Sie Ihren Körper 💃

Bauen Sie Bewegung in Ihren Tagesablauf ein, um Glückshormone freizusetzen, die "Wohlfühlhormone" genannt werdenendorphineund die Freisetzung anderer Gehirnchemikalien zu stimulieren, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung Ihrer Stimmung spielen

Lenkt Sie von unerwünschten und negativen Gedanken ab

Das ist auch eine Frage der Selbstfürsorge 😉

Übrigens, Tanzen zählt als Sport, also leg deine bevorzugten Melodien auch nur 5-10 Minuten am Tag auf und lass die ängstlichen Gedanken aus deinem Kopf verschwinden 🕺

The Office über GIPHY

Achten Sie auf Ihren Koffeinkonsum ☕️

Notieren Sie, wie viel Koffein Sie täglich konsumieren, und führen Sie über den Tag hinweg Buch über Ihre Stimmung, um zu sehen, wie Koffein auf Sie wirkt

Verringern Sie Ihren Koffeinkonsum oder vermeiden Sie ihn ganz, wenn er zu einerkoffein-induzierte Angstzustände* Steigen Sie von Kaffee oder Energydrinks auf natürliche Alternativen wie Tee um

🤳 Die Bildschirmzeit reduzieren und die Zeit, die man mit sozialen Medien verbringt, verringern

Verringern Sie die Zeit, die Sie mit sozialen Medien verbringen, insbesondere wenn Sie sich ängstlich und überfordert fühlen. Beginnen Sie mit der Einstellung von Zeitlimits für Ihre tägliche Nutzung sozialer Medien, um sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren und Ablenkungen zu begrenzen, die Ihre Produktivität und Ihr Denken beeinträchtigen können. Sie könnten sogar den "Nicht stören"- oder "Konzentrieren"-Modus auf Ihrem Telefon einschalten, um Ablenkungen und die Versuchung, Ihre Benachrichtigungen zu überprüfen, zu erledigen!

✋ Wissen, wann man eine Pause machen sollte (und sie auch tatsächlich einlegen sollte)

Das ist eine Herausforderung, ich weiß! 😬

Denken Sie daran, dass Pausen ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Work-Life-Balance sind. Wenn du dir eine Auszeit nimmst, kann sich dein Gehirn ausruhen und neu aufladen, was zu einer besseren geistigen Klarheit führt. Und wenn Sie sich erfrischt und weniger gestresst fühlen, kann Ihr Gehirn buchstäblich besser arbeiten !

👩‍💻 Nutzen Sie ein Tool zur Verwaltung von Aufgaben und zur Steigerung der Produktivität

Manchmal hat man das Gefühl, dass man einfach zu viel zu tun hat, und je mehr Aufgaben man erledigt, desto mehr neue Aufgaben tauchen auf. In solchen Situationen kann man leicht überfordert werden, weil man ständig an alles denkt, was zu erledigen ist, ohne dass man weiß, wie man es anpacken soll.

Mit Tools für die Aufgabenverwaltung und Produktivität können Sie die Dinge besser in den Griff bekommen. Ein Tool zur Aufgabenverwaltung und Produktivität wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, Ängste abzubauen, indem es Ihre Aufgaben an einem Ort zusammenfasst, Ihre Arbeit organisiert und Ihren Workload verwaltet, nachverfolgung Ihrer Aufgaben und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ideen in Dokumenten, Notepad, Aufgaben und mehr zu speichern, so dass Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen, um sich an jedes kleine Detail zu erinnern!

Bonus: ADHD Productivity Tools! Schlüssel-Features in ClickUp, die Ihnen helfen, die Kontrolle über Ihren Workload wiederzuerlangen:

Integrationen : Verbinden Sie Ihre meistgenutzten work tools (über 1.000+ Optionen) mit ClickUp und bringen Sie Ihre gesamte Arbeit an einen Ort

: Verbinden Sie Ihre meistgenutzten work tools (über 1.000+ Optionen) mit ClickUp und bringen Sie Ihre gesamte Arbeit an einen Ort Hierarchie : Strukturieren Sie Ihre Arbeit nach Spaces, Ordnern, Aufgaben, Unteraufgaben und mehr, um sie zu organisieren und leicht zugänglich zu machen

Strukturieren Sie Ihre Arbeit nach Spaces, Ordnern, Aufgaben, Unteraufgaben und mehr, um sie zu organisieren und leicht zugänglich zu machen Ansicht "Kalender " : Behalten Sie den Überblick, indem Sie Ihre Aufgaben nach Tag, Woche oder Monat planen und anzeigen

Behalten Sie den Überblick, indem Sie Ihre Aufgaben nach Tag, Woche oder Monat planen und anzeigen Workload-Ansicht : Planen und überwachen Sie Ihre Kapazität bei der Arbeit, um Überlastung und Burnout zu vermeiden

Planen und überwachen Sie Ihre Kapazität bei der Arbeit, um Überlastung und Burnout zu vermeiden Me-Modus : Minimieren Sie andere Ablenkungen auf dem Bildschirm und sehen Sie nur Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind

Minimieren Sie andere Ablenkungen auf dem Bildschirm und sehen Sie nur Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind Zeiterfassung : Verwalten Sie Ihre Zeit besser. Erfassen Sie Ihre Zeit und stellen Sie Zeitschätzungen ein

Verwalten Sie Ihre Zeit besser. Erfassen Sie Ihre Zeit und stellen Sie Zeitschätzungen ein Prioritätskennzeichen : Organisieren Sie Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit

Organisieren Sie Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit Zugeordnete Kommentare &Mir zugewiesene Ansicht in Benachrichtigungen: Weisen Sie Ihrem Team (und sich selbst) Kommentare zu und sehen Sie die Ihnen zugewiesenen Kommentare/Aktionselemente in der Ansicht "Mir zugewiesen" in Benachrichtigungen an

Betrachtung des Workloads in der Workload-Ansicht von ClickUp

⏳ Zeitmanagement und Einstellung von Grenzen

Bei der Hektik am Arbeitsplatz ist es kein Wunder, dass sich viele Menschen unruhig fühlen. Bei so viel zu erledigendem Arbeitspensum und zu wenig Zeit am Tag kann das Gefühl der Unruhe leicht überhand nehmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Wege finden, unsere Zeit effektiver zu nutzen!

Zeitmanagementtechniken wie blockieren von Zeit die Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage von Dringlichkeit, Wichtigkeit und Zeitgefühl kann Ihren Arbeitstag strukturieren und Ihnen helfen, Ihr Workload zu kontrollieren.

Sie können mit der Nachverfolgung beginnen, wie viel Zeit Sie für jede Art von Aufgabe aufwenden, um festzustellen, wie anspruchsvoll sie sind, und sie nach Priorität kategorisieren.

⭐️ Pro-Tipp: Wenn Sie einen tool zur Verwaltung von Aufgaben mit Nachverfolgung der Zeiterfassung dann wenden Sie sich an ClickUp, um zu helfen! Verfolgen Sie ganz einfach die für eine Aufgabe aufgewendete Zeit, stellen Sie die geschätzte Zeit für die Fertigstellung ein, um Erwartungen festzulegen, und fügen Sie Prioritätskennzeichen hinzu, um Ihre Aufgaben je nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit zu beschreiben.

Die Einstellung dieser Zeitlimits ist der Schlüssel zur Stressbewältigung und verhindert, dass Sie sich ständig überfordert fühlen.

Globale Zeiterfassung in ClickUp auf dem Desktop und in der mobilen App

✅ SMART-Ziele einstellen

Einstellung SMARTe Ziele können helfen, einen strukturierten Weg zu finden und sich zu konzentrieren. Wenn Sie Ziele einstellen, achten Sie darauf, dass sie Sspezifisch, Mmessbar, Aerreichbar, Rrelevant und Tzeitbasiert.

Wir würden diese Liste gerne noch um realistische Ziele erweitern! Und warum? Nun, wir alle neigen manchmal dazu, nach den Sternen zu greifen (manchmal sogar ohne es zu merken!), aber realistische SMART-Ziele einzustellen, ist eine Möglichkeit für uns, ehrlich und transparent mit uns selbst zu sein. Je realistischer unsere Ziele sind, desto mehr Kontrolle haben wir über das Erreichen unserer übergeordneten Ziele!

⭐️Pro Tipp:Verfolgen Sie alle Ihre Ziele mit ClickUp's Ziele feature. ClickUp Goals hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele so einzustellen und nachzuverfolgen, wie es für Sie am besten passt. Sie können alle Ihre Ziele eingeben, sie nach Ihren Wünschen kategorisieren und jedem Ziel Notizen hinzufügen. Sobald Sie die Einstellung der Ziele erledigt haben, können Sie die Verantwortung übernehmen und mit der Nachverfolgung beginnen!

du schaffst das! 👊 😉

Einstellung von klaren und messbaren Zielen in ClickUp Goals

🙋 Fühlen Sie sich nie schlecht, wenn Sie Hilfe brauchen!

Es ist wichtig zu lernen, wie man um Hilfe bittet, wenn man sich bei der Arbeit überfordert oder ängstlich fühlt. Es mag den Anschein erwecken, dass Sie der Einzige sind, der mit diesen schwierigen Gefühlen zu kämpfen hat, aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Viele Menschen erleben diese Gefühle tagtäglich, und es gehört viel Mut dazu, sich einzugestehen, dass sie Hilfe brauchen. Wenn Sie sich ängstlich fühlen, weil Sie sich zu viel vorgenommen haben und es nicht so aussieht, als könnten Sie das jemals aufholen, bitten Sie um Hilfe oder delegieren Sie Aufgaben entsprechend.

Und noch einmal: Sie sind nicht allein - wir alle brauchen auf die eine oder andere Weise Hilfe. Ganz gleich, ob Sie Ihrem Chef oder Ihren Kollegen freigeben, dass Sie sich mit Ihrem Workload überfordert fühlen, eine Aufgabe nicht bewältigen können oder unsicher sind, welchen Schritt Sie bei einem Projekt als Erstes tun sollen - wenn Sie mit ihnen kommunizieren und transparent sind, können sie Ihre Situation besser verstehen und Ihnen dabei helfen, eine Lösung zu finden.

Lassen Sie uns gemeinsam damit beginnen, das Stigma zu beseitigen, das dem Bitten um Hilfe anhaftet. 🤝 💜

Bonus: Sehen Sie, wie man neurodiverse kann ein Wettbewerbsvorteil sein 😊

Bringen Sie wieder Ruhe in Ihren Arbeitsalltag 🧘‍♀️

Wir glauben daran, wie wichtig es ist, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden und sich Zeit für Entspannung und Dinge zu nehmen, die einen auftanken.

Deshalb haben wir ClickUp eine All-in-One-Plattform, die Ihr Leben ins Gleichgewicht bringt, Ihnen einen Tag pro Woche spart und Ihnen hilft, einen Workflow zu schaffen, der Ihren Stress reduziert, nicht erhöht.

Und wenn Sie einen Tag in der Woche einsparen, nutzen Sie die eingesparte Zeit, um Ihre Tasse aufzufüllen - was auch immer das für Sie ist 😊