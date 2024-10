Kostenlose Google Tabellen Vorlagen für den Vertrieb

Jeder Vertriebsleiter ist bestrebt, mehr Geschäfte abzuschließen, den Umsatz zu steigern, Kunden besser zu betreuen und neue Märkte zu erschließen. Gartners Umfrage zu Vertriebszielen 2024 hebt die wichtigsten Prioritäten für die Vertriebsabteilung hervor: Umsatzsteigerung (52 %), Verbesserung der Kundenerfahrung (50 %), Verbesserung der Erfahrung der Vertriebsmitarbeiter (32 %) und Steigerung der Produktivität (24 %).

Um diese Ziele zu erreichen, müssen jedoch relevante Daten analysiert, die Sichtbarkeit verbessert und den Teams die Möglichkeit gegeben werden, sich auf kreative und strategische Aufgaben zu konzentrieren, anstatt auf sich wiederholende Aufgaben.

Herkömmliche Tabellenkalkulationen sind zwar nützlich, haben aber oft mit großen Datenmengen zu kämpfen, was zu Ineffizienz führt.

Die Lösung? Spezialisierte Google Tabellen Vorlagen für den Vertrieb, die die Abläufe rationalisieren und die Produktivität steigern.

Wir haben eine Liste mit sechs kostenlosen Google Tabellen Vorlagen für den Vertrieb zusammengestellt. Wir erörtern auch ihre Limits und erforschen würdige Google Tabellen Alternativen die Ihnen helfen, Zeit zu sparen und die Effizienz Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu verbessern.

Was macht eine gute Google Tabellen Vorlage aus?

Hier erfahren Sie, was eine gute Google Tabellen Vorlage für den Vertrieb ausmacht:

Benutzerfreundlichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Google Tabellen-Vorlage einfach zu navigieren ist, so dass jedes Mitglied des Teams sie ohne umfangreiche Schulung verwenden kann

Stellen Sie sicher, dass die Google Tabellen-Vorlage einfach zu navigieren ist, so dass jedes Mitglied des Teams sie ohne umfangreiche Schulung verwenden kann Anpassung: Ermöglichen Sie die einfache Änderung von Kundenfeldern, die Einstellung von KPIs und die Verwaltung von Benachrichtigungen, um die spezifischen Vertriebsanforderungen zu erfüllen

Ermöglichen Sie die einfache Änderung von Kundenfeldern, die Einstellung von KPIs und die Verwaltung von Benachrichtigungen, um die spezifischen Vertriebsanforderungen zu erfüllen Zusammenarbeit: Ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit durch das Erstellen von Aufgaben, die Nachverfolgung von Vorgängen, das Hinterlassen von Kommentaren und das Freigeben von Berichterstellungen für das Vertriebsteam

Ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit durch das Erstellen von Aufgaben, die Nachverfolgung von Vorgängen, das Hinterlassen von Kommentaren und das Freigeben von Berichterstellungen für das Vertriebsteam Visualisierung und Berichterstellung: Einschließlich Berichtsfunktionen zur Visualisierung von Verkaufsdaten in Diagrammen, Balkendiagrammen oder Dashboards zur besseren Interpretation

Einschließlich Berichtsfunktionen zur Visualisierung von Verkaufsdaten in Diagrammen, Balkendiagrammen oder Dashboards zur besseren Interpretation Eingebaute Berechnungen: Wählen Sie eine Vorlage mit eingebauten Formeln und fortgeschrittenen Berechnungen, um den Gesamtumsatz und die Umsatzprognose zu automatisieren, Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Wählen Sie eine Vorlage mit eingebauten Formeln und fortgeschrittenen Berechnungen, um den Gesamtumsatz und die Umsatzprognose zu automatisieren, Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren Integration: Gewährleisten Sie die Kompatibilität mit bestehenden CRMs, Marketing-Tools undplattformen zur Produktivität des Vertriebs für einen reibungslosen Datentransfer

Google Tabellen Vorlagen für den Vertrieb

1. Google Tabellen CRM Vorlage von HubSpot

über HubSpot Wenn Sie Aufgaben im Vertrieb nachverfolgen und Kundeninteraktionen verwalten möchten, ohne vollständig in eine CRM-Software zu investieren, dann HubSpot's Google Tabellen CRM Vorlage sollte Ihre Wahl sein.

Sie können diese kostenlose Vorlage für Google Tabellen herunterladen und sie durch Hinzufügen oder Entfernen von Feldern anpassen, um sie an die Vertriebspipeline Ihres Geschäfts anzupassen und ihr volles Potenzial zu nutzen.

Fügen Sie dann Kundendetails wie Name, E-Mail-Adresse, Kontomanager, Kommunikationskanal, Website, Datum und Verkaufsphase hinzu.

Analysieren Sie die Verkaufsdaten und erstellen Sie einen Bericht, um Kundentrends und -muster aufzudecken und das Management der Beziehungen zum Kunden zu verbessern.

2. Google Tabellen Sales Lead Tracker von HubSpot

über HubSpotGoogle Tabellen Sales Lead Tracker von HubSpot ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung der Reise Ihrer Leads und die Analyse der Daten, um den Aufwand für die Kontaktaufnahme zu personalisieren, den Verkaufstrichter zu verbessern und die Konversionen zu steigern. Um mit der Nachverfolgung von Leads mit dieser kostenlosen Vorlage zu beginnen, laden Sie sie im Google Tabellen Format herunter und konfigurieren Sie sie entsprechend Ihrer Verkaufsphasen.

Navigieren Sie zur Registerkarte "Daten", und geben Sie die Details zu Ihren Leads ein: Name, Kontaktperson, Quelle, Region, E-Mail-Adresse, Gewinnwahrscheinlichkeit, Phase und Status des Geschäftsabschlusses und geschätzter Wert.

Anschließend können Sie das Dashboard der Vorlage nutzen, das Einblicke in die Konversionsraten, den durchschnittlichen Wert, den Kundenlebenszyklus und die Größe des Geschäfts bietet. Mit diesen Informationen können Sie vertriebs- und Betriebsstrategien erstellen um den Umsatz zu steigern.

3. Google Tabellen Sales Dashboard Vorlage von HubSpot

über HubSpot Es ist nicht immer einfach, KPIs und Metriken nachzuverfolgen und den Bericht für alle Teams freizugeben, um die Sichtbarkeit und Transparenz zu erhöhen.

Mit HubSpot's Google Tabellen Sales Dashboard Vorlage können Sie mühelos monatliche Verkaufsdaten überwachen, Dashboard-Komponenten anordnen, Filter konfigurieren und Muster erkennen.

Um Einblicke in Ihren Bericht zu erhalten, geben Sie Verkaufsdetails in die Google Tabellen-Vorlage ein und legen wichtige Metriken wie Gesamtumsatz, Konversionsrate, durchschnittlicher Verkaufswert, wöchentlicher und monatlicher Umsatz sowie Kundenakquisitionskosten fest.

Das Beste daran ist, dass Sie automatische Benachrichtigungen einrichten können, um die Beteiligten zu alarmieren, wenn eine Metrik vordefinierte Limits über- oder unterschreitet. So können Sie geschäftliche Erfolge feiern und Kontrollmaßnahmen ergreifen, um Herausforderungen im Vertriebsprozess zu bewältigen.

4. Verkaufsgesprächsprotokoll Vorlage by Template.net

über Vorlage.netVerkaufsgesprächsprotokoll Vorlage von Template.net ist eine einfache, aber leistungsstarke Vorlage für Google Tabellen, die Ihnen hilft, Verkaufsgespräche zu analysieren, um die Effizienz Ihres Teams zu verbessern. Laden Sie die Vorlage im Google Tabellen-Format herunter und passen Sie sie an, um sie in Ihren Vertriebsabläufen zu verwenden.

Darüber hinaus können Sie verschiedene Felder wie Kundenname, Unternehmen, Datum, Uhrzeit und Notizen verwenden, um Kundendetails zu organisieren. Die Tabellenkalkulationsvorlage enthält integrierte Formeln und visuelle Elemente wie Diagramme und Leisten, um Verkäufe effektiv zu projizieren und Daten zu verfolgen.

5. Täglicher Verkaufsbericht Formular Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Möchten Sie die täglichen Transaktionen aufzeichnen und die Leistung der einzelnen Vertriebsmitarbeiter bewerten? Die Täglicher Verkaufsbericht Formular Vorlage by Template.net ist eine großartige Option.

Mit dieser kostenlosen Google Sheet-Vorlage können Sie Ihre täglichen Verkaufsinformationen an einem einzigen Speicherort erfassen. Sie enthält wichtige Details wie den Namen des Vertriebsmitarbeiters, die Uhrzeit, den Produktnamen, die Menge und den Stückpreis. Die Tabellenvorlage berechnet automatisch die Gesamtsumme und zeigt die täglichen Verkäufe jedes Vertreters in einer Leiste an.

So können Sie auf einfache Weise die Leistung nachverfolgen, die umsatzstärksten Produkte ermitteln und die erzielten Einnahmen mit den Einzelzielen vergleichen. Eine großartige Möglichkeit, Fortschritte zu überwachen.

6. Chancenbasierte Umsatzprognose Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Eine genaue Absatzprognose ist entscheidend für eine effektive Ressourcenzuweisung, Budgetierung, Einstellung und Bestandsverwaltung. Die Opportunity-basierte Umsatzprognose Vorlage von Template.net ermöglicht es Ihnen, Verkaufschancen zu konsolidieren und künftige Einnahmen auf einfache Weise genau zu prognostizieren.

Diese Vorlage enthält Felder wie Vermittler, Speicherort, Kontodetails, Prognosebetrag, Wahrscheinlichkeit und Prognoseabschluss. Sie können ganz einfach eine Umsatzprognose für einen bestimmten Zeitraum erstellen - einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr. Die integrierten Berechnungen in dieser Tabellenvorlage füllen dann automatisch die gewichtete Prognose und den Gesamtwert Ihres Geschäfts aus.

Diese Google Sheet-Vorlage bietet auch erweiterte Features, wie z. B. Berichterstellung für die Vertriebs-Pipeline, zeitbasierte Prognosen und chancenbasierte Wertschätzungen zur Vorhersage von Verkaufsumsätzen und Einnahmen.

Empfohlene Lektüre: 10 Google Tabellen Hacks, die Ihnen die Arbeit leichter machen

Limitierungen bei der Verwendung von Google Tabellen für Verkaufsvorlagen

Diese kostenlosen Vorlagen für Google Tabellen sind zwar funktional und benutzerfreundlich, haben aber auch ihre Grenzen. Vertriebsmitarbeiter, die Google Tabellen verwenden, haben möglicherweise Probleme damit:

Mangelnde Automatisierung: Google Tabellen-Vorlagen können die Arbeitsabläufe im Vertrieb nicht automatisieren, indem sie E-Mails versenden, Aufgaben erstellen und Berichte generieren. Auf diese Weise können Vertriebsteams keine Zeit sparen und ihre Produktivität nicht steigern

Google Tabellen-Vorlagen können die Arbeitsabläufe im Vertrieb nicht automatisieren, indem sie E-Mails versenden, Aufgaben erstellen und Berichte generieren. Auf diese Weise können Vertriebsteams keine Zeit sparen und ihre Produktivität nicht steigern Limitierte Integration: Die Integration von Google Tabellen, sogar miteinfache sales toolserfordert oft zusätzliche Add-Ons, die umständlich sein können und die nahtlose Datenübertragung limitieren

Die Integration von Google Tabellen, sogar miteinfache sales toolserfordert oft zusätzliche Add-Ons, die umständlich sein können und die nahtlose Datenübertragung limitieren Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung sind oft limitiert, was es schwierig macht, Vorlagen an komplexe Verkaufsprozesse oder spezielle Anforderungen des Geschäfts anzupassen

Google Tabellen Vertriebsvorlagen Alternativen

Da Sie nun die Angebote, Funktionen und Limits der Google Tabellen Vorlagen für den Vertrieb kennen, sollten Sie sich einige Alternativen ansehen. ClickUp ist eine vielseitige Projektmanagement-Software, die fortschrittliches Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit, Einstellung von Zielen und Nachverfolgung von KPIs ermöglicht. Software für das Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp ermöglicht Ihnen die Verwaltung aller Aufgaben im Vertrieb - von der Nachverfolgung potenzieller Kunden bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team, der Schulung von Mitarbeitern und dem Onboarding von Kunden - alles an einem Ort.

Sie können Silos aufbrechen und sperrige Excel- oder Google-Tabellen ersetzen.

Bringen Sie Nachverfolgung, Nurturing, Customer Onboarding und Zusammenarbeit auf eine Plattform mit der ClickUp Sales Projektmanagement Software ClickUp Gehirn , das neuronale Netzwerk von ClickUp, nutzt KI, um Menschen mit Aufgaben, Dokumenten, Wissensdatenbanken und Kundendaten zu verbinden, um verborgene Erkenntnisse aufzudecken und Umsatzprognosen zu erstellen. Es personalisiert die Ansprache, um das Engagement zu erhöhen, und führt Stimmungsanalysen durch, um Strategien zu verfeinern.

Darüber hinaus ist ClickUp mit einer Bibliothek vorgefertigter, vollständig anpassbarer und kostenloser Vorlagen ein ein unverzichtbares Tool für Ihren technischen Vertrieb .

1. ClickUp Sales Pipeline Vorlage

ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Ihre Vertriebspipeline bietet eine klare Ansicht des gesamten Vertriebsprozesses - von der Akquise über die Lead-Qualifizierung, das Angebot, die Verhandlung und den Abschluss von Geschäften bis hin zur Sicherung von Verträgen. Diese Sichtbarkeit trägt zur Verbesserung der Produktentwicklung, der Bestandsverwaltung, der Umsatzprognose und der Bewältigung von Herausforderungen bei.

Beispiel: Die ClickUp Sales Pipeline Vorlage ist eine vollständig anpassbare Vorlage, die es Ihnen ermöglicht, Lead-Daten zu verwalten und den Verkaufstrichter zu visualisieren.

Mit mehr als 30 benutzerdefinierten Status, vier verschiedenen benutzerdefinierten Ansichten, benutzerdefinierten Feldern und Projektmanagement-Funktionen können Sie jede Phase des Vertriebsprozesses optimieren, die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Vertriebsmitarbeitern verbessern und Leads nach Dringlichkeit, Wert und Potenzial priorisieren.

Weiterlesen: 10 kostenlose Vorlagen für die Vertriebspipeline, um mehr Abschlüsse zu erzielen

2. ClickUp Vorlage für den Vertriebsbericht

Vorlage für den Verkaufsbericht von ClickUp

Die Erstellung eines detaillierten Verkaufsberichts und die Nachverfolgung von Metriken muss nicht umständlich sein. Die ClickUp Vorlage für den Verkaufsbericht erleichtert Ihnen die Nachverfolgung wichtiger Metriken, die Überwachung des Verkaufsfortschritts und die Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder wie Verkaufsregion, Verkaufserfolg, Verkaufsjahr, Verkaufsquartal und mehr, um wichtige Daten zu speichern und zu visualisieren. Verwenden Sie ClickUp's Tabellen-Ansicht zur Analyse von Mustern und Trends in der Verkaufsleistung, um Kunden besser zu verstehen und Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.

Sobald Sie die Überwachung der Daten abgeschlossen haben, geben Sie die Erkenntnisse und Ergebnisse in einem visuellen Bericht für die Beteiligten frei.

💡Pro-Tipp: Der intelligenteste Weg zur Nachverfolgung kritischer Verkaufsdaten und der Leistung des Teams ist über ClickUp Dashboards . Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für den Vertrieb, um wichtige Metriken nachzuverfolgen und hervorzuheben und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

3. ClickUp Vertriebs-KPI-Vorlage

Sales KPI Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Sales KPI Vorlage hilft Ihnen, messbare Ziele einzustellen, die wichtigsten KPIs zu überwachen und den Erfolg Ihrer Vertriebsstrategie zu messen. Dies ist entscheidend für die Verbesserung der Vertriebsleistung, die Nutzung von Chancen und die Steigerung des Umsatzes.

Um die Vertriebsleistung zu visualisieren, richten Sie KPIs mit benutzerdefinierten Feldern ein, z. B. den monatlichen Umsatz, den durchschnittlichen Wert der Reihenfolge, die Konversionsrate, den Customer Lifetime Value und die Wiederholungskäufe.

Betrachten Sie diese Vorlage als eine Karte, die vollständige Transparenz und Klarheit über die KPIs bietet, um eine schnellere Entscheidungsfindung und das Erreichen der Vertriebsziele des Geschäfts zu erleichtern.

4. ClickUp Sales Tracker Vorlage

ClickUp Sales Tracker Vorlage

Sind Sie es leid, mit mehreren Tools zu jonglieren, um Verkaufsdaten zu erfassen?

Verwenden Sie die ClickUp Sales Tracker Vorlage für eine klare Ansicht der beweglichen Teile Ihres Verkaufsprozesses.

Sie können die wöchentlichen und monatlichen Verkaufsziele Ihres Teams einstellen und Aufgaben in fünf Status einteilen, darunter "Ziel erfüllt", "Ziel nicht erreicht", "abgeschlossen", "nicht begonnen" und "laufend", um den Fortschritt zu verfolgen.

Mit dieser kostenlosen Vorlage können Sie die Leistung des Einzelnen und des Teams in Echtzeit überwachen, Daten analysieren, sie mit Verlaufsdaten vergleichen und datengestützte Entscheidungen treffen.

Nach der Analyse der Verkaufsdaten können Sie Ihre Ergebnisse in Form von Berichten oder Präsentationen freigeben, um sie zu überprüfen, Mitarbeiter zu belohnen und neue wöchentliche/monatliche Ziele festzulegen.

Auch gelesen: 10 beste Software zur Nachverfolgung von Verkäufen

5. ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess

ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess

Die ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess leitet Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte und Mitarbeiter des Kundensupports bei der Umwandlung von Leads in Stammkunden an.

Mit dieser einsteigerfreundlichen Vorlage können Sie Ihren Vertriebsprozess verdeutlichen und den Teams Struktur geben, damit sie sich auf die nächsten Schritte konzentrieren können. Die Vorlage zeigt nicht nur Verbesserungsmöglichkeiten auf und ermöglicht es den Teams, den Vertriebsprozess zu optimieren, sondern erleichtert auch die Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeiter, da diese anhand der Vorlage mit der Arbeit beginnen können.

Diese kostenlose Vorlage wurde entwickelt, um allen Mitgliedern des Teams zu helfen, den gesamten Vertriebsprozess schneller und effizienter zu steuern. Sie können den Vertriebsprozess mit fortschrittlichen Features wie Diagrammen, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten, E-Mails usw. optimieren.

6. ClickUp Verkaufsaufrufe Vorlage

ClickUp Sales Calls Vorlage

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Kundenkontakte zu verwalten?

Die ClickUp Vorlage für Verkaufsgespräche unterstützt Sie bei der Aufzeichnung von Gesprächsdetails, der Analyse der Leistung von Vertriebsmitarbeitern und der Zuweisung von Folgeaufgaben. Das Ergebnis: Sie können Ihre Vertriebsabläufe kontrollieren, die Effizienz maximieren und Zeit sparen.

Mit dieser Vorlage können Sie Verkaufsgespräche überwachen und die Leistung der Vertriebsmitarbeiter messen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Sie können Vertriebsmitarbeiter zur Zusammenarbeit einladen und sicherstellen, dass alle Beteiligten mit diesen konsolidierten Daten auf der gleichen Seite stehen.

💡Pro-Tipp: Verwenden ClickUp Dokumente um alle notwendigen Dokumente für Verkaufsgespräche, wie z. B. Skripte, Broschüren, Präsentationen und kostenlose Materialien, an einem einzigen Ort zu speichern. Laden Sie Ihre Mitarbeiter ein, Vorschläge mit dem Feature für Echtzeit-Zusammenarbeit freizugeben.

7. ClickUp Sales Plan Vorlage

ClickUp Sales Plan Vorlage

Als Vertriebsleiter kann die Erstellung des richtigen Plans, die Festlegung klarer Ziele und die Entwicklung von Strategien überwältigend sein.

Die ClickUp Sales Plan Vorlage hilft bei der Erstellung eines umfassenden Plans, um Ergebnisse zu erzielen. Diese einfach zu benutzende Vorlage ist perfekt für alle, die ihre Kunden besser verstehen, eine klare Aufgabenstruktur festlegen und die Sichtbarkeit des Fortschritts im Vertrieb erhöhen möchten.

Mit fünf benutzerdefinierten Status, vier benutzerdefinierten Feldern und fünf verschiedenen benutzerdefinierten Ansichten können Sie problemlos auf Daten zugreifen, die Schritte eines Plans visualisieren und den Fortschritt überwachen. Außerdem können Sie die Nachverfolgung des Plans mit differenzierten Funktionen wie Tags, geschachtelten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Beschreibungen der Priorität verbessern.

Insgesamt ist dies kostenlose Vorlage für einen Plan stellt sicher, dass die Mitglieder des Teams während des gesamten Verkaufsprozesses auf der gleichen Seite stehen - bei der Einstellung von Zielen, der Nachverfolgung von Leistungen, der Überwindung potenzieller Verzögerungen und Herausforderungen sowie beim Erreichen von Erfolgen.

8. ClickUp Sales Onboarding Vorlage

ClickUp Sales Onboarding Vorlage

Es ist zeit- und aufwandsintensiv, Unterlagen für die Einführung in den Vertrieb von Grund auf neu zu erstellen.

Das ist der Grund ClickUp's Sales Onboarding Vorlage vereinfacht den Prozess. Fünf benutzerdefinierte Felder, wie E-Mail, Kontaktnummer, Beschäftigungsart, offizielles Startdatum und Orientierungsdatum, helfen bei der Erfassung der notwendigen Informationen für das Onboarding. ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht ermöglicht die einfache Visualisierung von Onboarding-Workflows, die Verwaltung von Aufgaben mit Beschreibungen der Prioritäten und die Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit.

Nutzen Sie ClickUp Docs, um Ressourcen wie die Dokumentation von Vertriebsprozessen, Produktinformationen und Schulungsmaterialien für neue Mitarbeiter freizugeben. ClickUp Automatisierung hilft, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, um Vertriebsmitarbeiter zu entlasten und zu rationalisieren projektmanagement für Vertriebsteams .

Mit der ClickUp Vorlage für das Sales Onboarding können Sie einen reibungslosen Onboarding-Prozess erstellen, der neuen Mitarbeitern hilft, sich schnell einzuarbeiten und die Produktivität des bestehenden Vertriebspersonals zu maximieren.

9. ClickUp Sales CRM Vorlage

ClickUp Sales CRM Vorlage

Die ClickUp Sales CRM Vorlage hilft bei der Verwaltung von Leads, der Visualisierung von Verkaufschancen, der Organisation von Kontakten und der Aufdeckung einzigartiger Erkenntnisse.

Erstellen Sie Aufgaben mit mehr als 20 benutzerdefinierten Status, z. B. "Aktiv", "Laufend", "In Gesprächen", "Onboarding" und"Geschlossen". ClickUp Automatisierung geht noch einen Schritt weiter, indem es den E-Mail-Workflow automatisiert, um zeitnahe Aktualisierungen ohne manuellen Aufwand zu versenden.

Ein Beispiel: Sie müssen Follow-up-E-Mails an potenzielle Kunden senden, mit denen Sie in der vergangenen Woche Gespräche geführt haben. ClickUp Brain kann personalisierte E-Mails für jeden potenziellen Kunden erstellen. Das spart Stunden und verkürzt den Zyklus durch die Automatisierung der Nachfassaktionen.

Lernen Sie Tipps und Tricks, um mit ClickUp Brain wirkungsvolle E-Mails zu schreiben

Geben Sie einfach Ihre Abfrage ein, und Sie erhalten eine persönliche Anleitung von Ihrem eigenen KI-Assistenten.

Auch gelesen: Die 10 besten B2B CRM Software Tools

Effektive Verkaufsstrategien mit ClickUp

Eine Vorlage für den Vertrieb hilft bei der Nachverfolgung von Updates Ihres Teams, der Verwaltung potenzieller Interessenten, dem besseren Verständnis Ihrer Kunden und der Erstellung effektiver Pläne für den Vertrieb.

Was macht ClickUp so besonders? Seine fortschrittlichen Features ermöglichen Ihnen die Zusammenarbeit innerhalb des Vertriebsteams, helfen bei der nachhaltigen Skalierung und benutzerdefinierten Gestaltung Ihrer Vertriebsworkflows.

Und das Beste daran?

Die Automatisierungs- und KI-Features von ClickUp sparen Ihnen Zeit, verbessern die Effizienz und optimieren den gesamten Vertriebsprozess, sodass Sie Leads in treue Kunden verwandeln können.

Sind Sie bereit, Ihre Vertriebsstrategie zu verbessern? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an um diese effektiven Vorlagen für den Vertrieb herunterzuladen und zu nutzen.