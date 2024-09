Wie Sie Ihre Einstellungsfähigkeiten verbessern können

was wie eine unbedeutende Begegnung aussah, entpuppte sich als eine meiner besten Anstellungen

Dieses Zitat bezieht sich auf eine Begegnung zwischen William Tincup - Vordenker, Präsident von RecruitingDaily und eine Berühmtheit in der HR-Welt - und einem Einhorn-Kandidaten, den er traf, als er in der Schlange vor einem Supermarkt stand. Der Kandidat wurde später zum " einer der besten Projektmanager, mit denen er je zusammenarbeiten durfte ."

Natürlich kann nicht jeder Personalverantwortliche darauf hoffen, den Kandidaten seiner Träume in einem Lebensmittelgeschäft zu treffen. Den richtigen Kandidaten für eine Stelle zu finden, ist in der Regel eine Achterbahnfahrt, die mehrere Stellenausschreibungen, Sitzungen zur Kandidatenauswahl, Vorstellungsgespräche und Angebotsverhandlungen umfasst.

Ja, die Talentakquise ist schwieriger denn je - fast 80% der Arbeitgeber weltweit berichteten über Schwierigkeiten bei der Suche nachqualifizierte Talente im Vergleich zu nur 35 % ein Jahrzehnt zuvor.

Der Haken an der Sache ist jedoch, dass es bei einem erfolgreichen Personalvermittler nicht darum geht, Positionen zu besetzen, wenn Bedarf besteht, sondern sinnvolle, für beide Seiten vorteilhafte und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihre Recruiting-Fähigkeiten schärfen - eine Mischung aus Soft Skills, rekrutierungsspezifischen Hard Skills und Branchenwissen. Diese Fähigkeiten helfen Ihnen, Beziehungen zu knüpfen und strategische Entscheidungen im besten Interesse von Unternehmen und potenziellen Bewerbern zu treffen. Darin liegt der Weg zum Nirwana der Personalabteilung - glückliche neue Mitarbeiter und zufriedene Unternehmen.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie das erledigen können.

Schlüssel-Soft Skills und Kernkompetenzen eines Recruiters

Einstellungskompetenzen umfassen einen breiten Bereich von Fähigkeiten und Kompetenzen. Ihr Job besteht nicht darin, Lebensläufe zu sichten. Ein ausgeprägtes Interesse an Menschen und ein scharfes Verständnis für berufliche Rollen und die Branche sind wesentliche Fähigkeiten, die mit dem Beruf einhergehen.

Mit den oft wiederholten Worten von Josh Bersin, Prinzipal und Gründer von Bersin by Deloitte "Der Personalberater von heute muss Marketer, Verkäufer, Karrierecoach und Psychologe in einem sein." Klingt das nach einem zu schwierigen Job?

Das muss es nicht sein. Die speziellen Fähigkeiten von Personalvermittlern sollen Ihnen die Arbeit erleichtern und zu den besten Ergebnissen bei der Einstellung führen. Und die Grundvoraussetzung für jeden erfolgreichen Recruiter ist eine solide Basis an Soft Skills.

Warum sind Soft Skills bei der Personalbeschaffung so wichtig?

Jede neue Beziehung bringt ein Spektrum von Emotionen mit sich - Aufregung, Nervosität und Hoffnung zum Beispiel. Der Umgang mit Emotionen und Erwartungen ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Einstellungsprozesses. Um dabei erfolgreich zu sein, braucht man die richtigen Soft Skills.

Soft Skills sind also das Herzstück einer effektiven Personalbeschaffung. Als qualifizierter Personalvermittler sind Sie mehr als nur ein Vermittler; Sie sind das entscheidende Bindeglied zwischen den Bedürfnissen des Unternehmens und den Wünschen der Bewerber.

Diese Fähigkeiten kann man nicht über Nacht erlernen. Aber kein erfolgreicher Personalvermittler kann ohne sie auskommen, daher ist die Zeit, die Sie für die Feinabstimmung dieser Fähigkeiten aufwenden, gut investierte Zeit.

Ein hervorragender Personalvermittler muss die folgenden Fähigkeiten kultivieren:

Fähigkeit, Erwartungen zu managen

Gute Personalvermittler sind sich über die Rollen, die Aufgaben und das, was das Unternehmen zu bieten hat, im Klaren. Dies ist ein wichtiger Aspekt beim Aufbau von Beziehungen und gewährleistet einen reibungslosen Rekrutierungsprozess für alle Beteiligten.

Gute Zuhörfähigkeiten

Zuhören - wirklich zuhören - ist eine unverzichtbare Fähigkeit, die es Ihnen ermöglicht, subtile Hinweise aufzugreifen und das wahre Potenzial eines Bewerbers einzuschätzen. Aktives Zuhören ist besonders wichtig bei der Rekrutierung unter hohem Druck, z. B. bei der Rekrutierung von Nischenkandidaten für Start-ups, da Patrick Collison, CEO von Stripe, erklärt stripe hat es langsam angehen lassen und fast 2 Jahre gebraucht, um die ersten 10 Mitarbeiter einzustellen.

Starke Fähigkeiten zum Aufbau von Netzwerken und Beziehungen

Diese sind ebenso wichtig wie gute Zuhörfähigkeiten. Durch die Pflege von Beziehungen zu Bewerbern und Personalverantwortlichen legen Sie den Grundstein für langfristigen Erfolg.

Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke

Vertrauen ist alles in der Personalbeschaffung. Ihre Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren und eine Beziehung zu potenziellen Bewerbern aufzubauen, macht den Unterschied aus. Unklarheiten haben in einem transparenten Rekrutierungsprozess nichts zu suchen und führen lediglich zu frustrierten Bewerbern, schlechten Bewertungen des Unternehmens in Jobbörsen und letztlich zu Zeitverschwendung für alle Beteiligten.

Eine natürliche Neugierde

Seien wir ehrlich ein typischer Tag im Leben eines Personalchefs läuft Gefahr, in eine Reihe sich wiederholender Aufgaben abzurutschen. Aber es gibt einen Grund, warum Sie in die Personalabteilung gegangen sind: ein angeborenes Interesse an Menschen und daran, wie sie ticken. Ein aufrichtiges Interesse an Arbeitssuchenden und ihren Wünschen verleiht den alltäglichen Aufgaben wie dem Einstellen von Stellenanzeigen oder der Planung von Vorstellungsgesprächen eine frische und persönliche Note.

Vertrauen

Und schließlich: Vertrauen. Der Bewerber, der vor Ihnen steht, erwägt, einen Vertrauensvorschuss zu erhalten. Ein guter Personalverantwortlicher kann kein Zögern oder Unsicherheit projizieren. Sie - die Aura, die Sie projizieren - werden als Wegweiser dienen und den ersten und bleibenden Eindruck von der neuen Rolle und dem Unternehmen prägen.

Kernkompetenzen, über die jeder erfolgreiche Personalverantwortliche verfügen sollte

Wie erledigen Sie die wichtigsten Soft Skills für Personalverantwortliche? Lassen Sie uns diese in Kernkompetenzen aufschlüsseln.

Emotionale Intelligenz: Emotionale Intelligenz ermöglicht es Ihnen, mit Bewerbern in Verbindung zu treten und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt und verstanden werden. Das wiederum hilft Ihnen zu erkennen, ob jemand ein geeigneter Kandidat ist und gut in die Unternehmenskultur passt

Emotionale Intelligenz ermöglicht es Ihnen, mit Bewerbern in Verbindung zu treten und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt und verstanden werden. Das wiederum hilft Ihnen zu erkennen, ob jemand ein geeigneter Kandidat ist und gut in die Unternehmenskultur passt Problemlösungsfähigkeiten: Ob es sich um einen Bewerber handelt, der in letzter Minute seine Bewerbung zurückgezogen hat, oder um einen einstellenden Manager mit wechselnden Anforderungen, Sie müssen schnell denken und Lösungen finden

Ob es sich um einen Bewerber handelt, der in letzter Minute seine Bewerbung zurückgezogen hat, oder um einen einstellenden Manager mit wechselnden Anforderungen, Sie müssen schnell denken und Lösungen finden Multitasking-Fähigkeiten und Zeitmanagement: Das Jonglieren mit mehreren Bewerbern, Stellenangeboten und Fristen erfordert gute Multitasking-Fähigkeiten und effektives Zeitmanagement

Das Jonglieren mit mehreren Bewerbern, Stellenangeboten und Fristen erfordert gute Multitasking-Fähigkeiten und effektives Zeitmanagement Verhandlungsgeschick: Von Gehaltsverhandlungen bis hin zu Gesprächen über ein Stellenangebot - Ihre Fähigkeit, den perfekten Kandidaten mit dem perfekten Angebot zusammenzubringen, gepaart mit starken Kommunikationsfähigkeiten, schafft ein Win-Win-Ergebnis sowohl für den Kandidaten als auch für das Unternehmen

Von Gehaltsverhandlungen bis hin zu Gesprächen über ein Stellenangebot - Ihre Fähigkeit, den perfekten Kandidaten mit dem perfekten Angebot zusammenzubringen, gepaart mit starken Kommunikationsfähigkeiten, schafft ein Win-Win-Ergebnis sowohl für den Kandidaten als auch für das Unternehmen Anpassungsfähigkeit und kritisches Denken: Die Personalbeschaffungslandschaft entwickelt sich ständig weiter, und das sollten Sie auch. Die Fähigkeit, sich an die sich entwickelnden Arbeitsmärkte anzupassen und Szenarien objektiv zu bewerten, wird Ihnen helfen, den Branchentrends voraus zu sein und Ihre Strategien auf der Grundlage der Branche anzupassen

Die Bedeutung von Hard Skills in der Personalbeschaffung

Während Soft Skills von entscheidender Bedeutung sind, bilden Hard Skills oder technische Fähigkeiten das Rückgrat der Personalbeschaffung. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, Technologien zu nutzen, Daten zu analysieren und Stellenangebote effektiv zu vermarkten.

Hier sind einige Schlüsselqualifikationen, die jeder Personalverantwortliche besitzen sollte:

Marketing- und Verkaufsfähigkeiten : Die Personalbeschaffung wird oft mit dem Verkauf verglichen. Gute Verkaufsfähigkeiten können Ihnen helfendie Stelle und die Unternehmenskultur bei potenziellen Bewerbern bekannt zu machen. Starke Fähigkeiten im Personalmarketing ermöglichen es Ihnen, überzeugende Angebote so zu gestalten, dass sie bei Top-Talenten Anklang finden

: Die Personalbeschaffung wird oft mit dem Verkauf verglichen. Gute Verkaufsfähigkeiten können Ihnen helfendie Stelle und die Unternehmenskultur bei potenziellen Bewerbern bekannt zu machen. Starke Fähigkeiten im Personalmarketing ermöglichen es Ihnen, überzeugende Angebote so zu gestalten, dass sie bei Top-Talenten Anklang finden LinkedIn und Rekrutierung über soziale Medien : Soziale Medien sind nicht mehr nur für den persönlichen Gebrauch gedacht, sondern auch ein leistungsstarkes Tool für die Personalbeschaffung, bei dem Sie Ihre Vertriebsfähigkeiten einsetzen können. Ihre Fähigkeit, Plattformen wie LinkedIn effektiv zu nutzen, um Kandidaten zu finden, Verbindungen aufzubauen und Stellenangebote freizugeben, kann Ihren Talentpool erheblich erweitern

: Soziale Medien sind nicht mehr nur für den persönlichen Gebrauch gedacht, sondern auch ein leistungsstarkes Tool für die Personalbeschaffung, bei dem Sie Ihre Vertriebsfähigkeiten einsetzen können. Ihre Fähigkeit, Plattformen wie LinkedIn effektiv zu nutzen, um Kandidaten zu finden, Verbindungen aufzubauen und Stellenangebote freizugeben, kann Ihren Talentpool erheblich erweitern Fähigkeit, Technologie zu nutzen : Im digitalen Zeitalter ist die Beherrschung der Rekrutierungstechnologie nicht mehr wegzudenken. Tools wie Customer Relationship Management (CRM)-Systeme undApplicant Tracking Systems (ATS) und Vorlagen helfen Ihnen bei der Verwaltung von Bewerberinformationen, der Nachverfolgung von Bewerbungen, der Überprüfung von Kandidaten und der Rationalisierung Ihres Einstellungsprozesses. Der Einsatz von Technologie ist besonders wichtig für Unternehmen, die bei Bewerbern beliebt sind

: Im digitalen Zeitalter ist die Beherrschung der Rekrutierungstechnologie nicht mehr wegzudenken. Tools wie Customer Relationship Management (CRM)-Systeme undApplicant Tracking Systems (ATS) und Vorlagen helfen Ihnen bei der Verwaltung von Bewerberinformationen, der Nachverfolgung von Bewerbungen, der Überprüfung von Kandidaten und der Rationalisierung Ihres Einstellungsprozesses. Der Einsatz von Technologie ist besonders wichtig für Unternehmen, die bei Bewerbern beliebt sind Datengesteuerte Mentalität : Als Personalvermittler müssen Sie Einstellungsdaten analysieren, um Trends zu erkennen, die Leistung zu messen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Eine datengesteuerte Mentalität hilft Ihnen, Ihre Rekrutierungsstrategien zu optimieren und die Ergebnisse zu verbessern

: Als Personalvermittler müssen Sie Einstellungsdaten analysieren, um Trends zu erkennen, die Leistung zu messen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Eine datengesteuerte Mentalität hilft Ihnen, Ihre Rekrutierungsstrategien zu optimieren und die Ergebnisse zu verbessern SEO und digitales Marketing : Businesses nutzen SEO, um Kunden zu gewinnen; Sie können es nutzen, um den richtigen Kandidaten zu finden. Wenn Sie wissen, wie man Stellenanzeigen für Suchmaschinen optimiert, können Sie sicherstellen, dass Ihre Angebote die richtige Zielgruppe erreichen

: Businesses nutzen SEO, um Kunden zu gewinnen; Sie können es nutzen, um den richtigen Kandidaten zu finden. Wenn Sie wissen, wie man Stellenanzeigen für Suchmaschinen optimiert, können Sie sicherstellen, dass Ihre Angebote die richtige Zielgruppe erreichen Analytik: Bei der Personalbeschaffung geht es nicht nur um das Bauchgefühl, sondern auch um Zahlen. Analytics hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Metriken wie Time-to-Fill, Cost-per-Hire und Fluktuationsrate im ersten Jahr. Einblicke in diese Indikatoren gewährleisten eine kontinuierliche Verbesserung der Rekrutierungsprozesse

Der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Personalbeschaffung

Die durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerte Talentgewinnung revolutioniert die Personalbeschaffungsbranche. Von der KI-gesteuerten Bewerberauswahl bis zur automatisierten Planung von Vorstellungsgesprächen, KI-Tools für die Personalbeschaffung können sich wiederholende Aufgaben übernehmen, so dass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten erledigen - strategische Einstellungsentscheidungen.

Obwohl nur 12 % der Personalverantwortlichen im Jahr 2023 KI einsetzen als Teil ihrer Einstellungsprozesse, aber dieser Prozentsatz wird sicherlich noch steigen.

Natürlich kann KI den Rekrutierungsprozess verbessern, aber sie kann die menschliche Note nicht ersetzen, die der Grundstein für eine erfolgreiche Einstellung ist. Amazons unglücklicher Vorstoß in die KI-basierte Bewerberauswahl ist ein bekanntes abschreckendes Beispiel .

Dennoch kann der Einsatz von KI-Tools als Assistenten für sich wiederholende Aufgaben ein Lebensretter sein, wenn es darum geht, die Zeit bis zur Einstellung zu verkürzen, verborgene Talente aufzuspüren und die Erfahrung der Bewerber zu verbessern, insbesondere bei der Rekrutierung großer Mengen. Übrigens, Amazon immer noch KI für die Personalbeschaffung -und behält dabei die Ergebnisse streng im Auge.

Wie Sie Ihre Recruiting-Fähigkeiten verbessern können

Verbesserung ist ein ständiger Prozess, und die Personalbeschaffungsbranche ist da keine Ausnahme. Egal, ob Sie Ihr Verhandlungsgeschick verfeinern oder sich neue Fachkenntnisse aneignen wollen - hier erfahren Sie, wie Sie die Nase vorn behalten.

Mit neue recruitment tools , Strategien und Trends, die regelmäßig auftauchen, müssen Sie auf dem Laufenden bleiben.

Beim kontinuierlichen Lernen geht es jedoch nicht nur darum, auf dem Laufenden zu bleiben, sondern auch darum, die Nase vorn zu haben. Ob in Online-Kursen, Workshops oder bei Ereignissen zur Vernetzung - je mehr Sie lernen, desto mehr Wert können Sie bieten. Kontinuierliches Lernen bedeutet letztlich, in sich selbst zu investieren.

Sehen wir uns an, wie Sie das erledigen können.

Die besten Personalvermittler feilen ständig an ihren Rekrutierungsstrategien und erforschen neue software für das Personalwesen denn gute Recruiter-Fähigkeiten müssen mit guten Recruiting-Tools gepaart werden.

Experimentieren Sie mit Ihren Sourcing-Praktiken

Eine der effektivsten Möglichkeiten, Ihre Recruiting-Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten, ist die aktive Suche nach noch nicht erforschten Möglichkeiten der Bewerbersuche. Lesen Sie die neuesten Nachrichten im Bereich Social Media Recruiting, erkunden Sie Nischen-Jobbörsen oder nutzen Sie KI-gesteuerte Plattformen, die Ihnen helfen, Top-Talente effizienter zu identifizieren und anzusprechen.

Die regelmäßige Teilnahme an Webinaren, Konferenzen und Netzwerkveranstaltungen der Branche kann Ihnen wertvolle Einblicke in neue Trends und Best Practices bei der Personalbeschaffung geben.

💡Pro-Tipp: Abonnieren Sie führende Recruitment-Blogs und Podcasts, um über die neuesten Branchennachrichten und -trends informiert zu bleiben, wie z. B. ' Die Zukunft der Rekrutierung ' von Matt Alder.

Bleiben Sie an der Spitze der Trends

Ein weiterer wichtiger Schlüssel ist das Verständnis der neuesten Trends im Bereich der Bewerbererfahrung. Die Bewerber von heute erwarten eine persönlichere und ansprechendere Interaktion während des gesamten Einstellungsprozesses.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Methoden zur Verbesserung des Bewerbererlebnisses - wie z. B. mobilfreundliche Bewerbungsprozesse, KI-gestützte Chatbots für das erste Screening oder Video-Interview-Plattformen - und machen Sie sich zu einem Recruiter, der die Zeit der Bewerber wirklich wertschätzt.

💡Pro-Tipp: Treten Sie professionellen Recruiting-Communities oder Foren bei, um Ideen auszutauschen, Fragen zu stellen und von Gleichgesinnten zu lernen. Hier ist eine, die wir gefunden haben: die Gesellschaft für Human Resource Management .

Aktualisieren Sie Ihr technisches Paket

Schließlich hilft die Beherrschung fortschrittlicher Rekrutierungstechnologien den Personalvermittlern, die sich profilieren wollen. Dazu gehört, sich mit Systemen zur Nachverfolgung von Bewerbern (ATS) vertraut zu machen, zu lernen, wie man Datenanalysen nutzt, um fundierte Einstellungsentscheidungen zu treffen, und sich über die neuesten CRM-Tools auf dem Laufenden zu halten, die die Kommunikation mit Bewerbern optimieren. Informieren Sie sich über diese Tools in Online-Kursen und Tutorials.

Profi-Tipp: Experimentieren Sie mit neuen Tools in einer Sandbox-Umgebung, bevor Sie sie vollständig in Ihren Prozess integrieren, damit Sie ihr Potenzial erkunden können, ohne Ihren aktuellen Workflow zu stören.

Werfen Sie jetzt einen Blick auf ClickUp -ein One-Stop-Tool für Projektmanagement, das moderne Personalverantwortliche lieben.

Wie ClickUp Ihnen hilft, ein Star-Recruiter zu werden

Mit der ClickUp-Personalmanagement-Plattform können Sie Ihre Aufgaben in verschiedenen Formaten (z. B. Liste, Tabelle, Box und Gantt-Ansicht) je nach Bedarf anzeigen lassen ClickUp's Plattform für Personalmanagement ist ein zentraler Hub für alle Mitarbeiterinformationen, der es Personalverantwortlichen ermöglicht, einfach auf Kandidatenprofile zuzugreifen und diese zu verwalten, den Fortschritt bei der Einstellung zu verfolgen und die Kommunikation aufrechtzuerhalten.

So hilft sie:

ClickUp Ansichten : Passen Sie Ihre Dashboards so an, dass sie sich auf bestimmte Metriken oder Phasen des Einstellungsprozesses konzentrieren. Verwenden Sie zum Beispiel dieKalender-Ansicht um Interviews und Folgegespräche zu planen

Verwenden Sie die Ansicht "Kalender", um Vorstellungsgespräche mit Bewerbern zu planen

ClickUp-Erinnerungen: Legen Sie Erinnerungen für wichtige Aufgaben fest und markieren Sie sie, stellen Sie sie zurück, verschieben Sie sie oder delegieren Sie sie je nach Bedarf

ClickUp Aufgaben: Optimieren Sie Ihre Rekrutierungsprozesse durch die Erstellung von Listen mit Aufgaben für Stellenausschreibungen, die Überprüfung von Bewerbern, die Planung von Vorstellungsgesprächen und die Überprüfung von Referenzen. Dies gewährleistet eine Nachverfolgung in Echtzeit und stellt sicher, dass alle Schritte der Personalbeschaffung organisiert und effizient abgeschlossen werden

Erstellen Sie mit ClickUp Aufgaben eine Liste von Aufgaben als Teil Ihres Rekrutierungsplans

ClickUp Dokumente: Erstellen Sie Onboarding-Dokumente, Richtlinien und Hilfeseiten für neue Mitarbeiter, die notwendige Aufgaben wie Papierkram, Setup der Ausrüstung, Schulungen und Team-Einführungen umreißen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang für neue Mitarbeiter

ClickUp Dashboards: Nutzen Sie die Leistungsdaten Ihrer Mitarbeiter aus anpassbaren Dashboards, um Fähigkeiten und Eigenschaften erfolgreicher Mitarbeiter zu identifizieren und Ihre Einstellungsstrategien zu optimieren

Analysieren Sie Daten über Ihre Einstellungen mit ClickUp Dashboards

Zur Nachverfolgung Ihrer übergreifenden Rekrutierungsziele für das Quartal oder das Jahr verwenden Sie ClickUp-Ziele . Sie können auch einzelne Aufgaben (wie z. B. "Fachgespräch einrichten" und "Referenzprüfungen durchführen") mit einem größeren oder langfristigen Ziel verknüpfen ("Rekrutierungsprozess für Abteilung X abschließen").

Verfolgen Sie den Fortschritt bei Ihren individuellen Zielen und Aufgaben mit ClickUp Goals

ClickUp hilft uns, unsere Projekte besser zu managen und macht den gesamten Prozess einfacher und schneller. Außerdem sorgt es für Informationstransparenz, was für unsere Teams entscheidend ist, um auf derselben Seite zu bleiben._ Ewa Lale, geschäftspartnerin für Personalbeschaffung, Red Sky

Wenn Sie sich einen Assistenten wünschen, der Ihnen bei diesen sich wiederholenden Aufgaben hilft, nutzen Sie unser KI-Tool, ClickUp Gehirn . Es kann automatisierte Rekrutierungszusammenfassungen und -aktualisierungen erstellen, benutzerdefinierte Elemente hervorheben und benutzerdefinierte Rekrutierungspläne für Sie erstellen.

Automatisieren Sie viele Aufgaben der Personalbeschaffung, wie z.B. das Schreiben von Stellenbeschreibungen (JDs) und das Screening von Lebensläufen, mit ClickUp Brain

💡Pro-Tipp: Wenn Sie daran arbeiten, Soft- oder Hard-Skills zu erwerben, verwenden Sie ClickUp Goals, um Einzelziele für Ihr Lernen einzustellen und Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Wie Personalverantwortliche die strategischen Vorlagen von ClickUp für die Personalbeschaffung nutzen können

ClickUp's nutzen kostenlose HR Vorlagen können Ihren Einstellungsprozess erheblich vereinfachen. Betrachten Sie diese Vorlagen als zuverlässige Helfer, die Ihnen die schwere Arbeit abnehmen, damit Sie sich auf die Verbindung mit den besten Bewerbern konzentrieren und fundierte Einstellungsentscheidungen treffen können.

Schauen Sie sich zunächst die ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Rekrutierung .

Einfaches Finden, Überprüfen und Einbinden von Bewerbern mit der ClickUp Vorlage für den Recruitment Action Plan

Ganz gleich, ob Sie eine groß angelegte Einstellungskampagne planen oder eine Nischenrolle besetzen wollen, diese Vorlage hilft Ihnen, einen klaren Aktionsplan zu erstellen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Features, die Sie bei Ihren Plänen zur Personalbeschaffung unterstützen werden:

Visuelle Workflow-Organisation: Verwenden Sie visuelle Boards, um Ihren Workflow zu organisieren, und erleichtern Sie so die Nachverfolgung des Fortschritts von Einstellungsaktivitäten

Verwenden Sie visuelle Boards, um Ihren Workflow zu organisieren, und erleichtern Sie so die Nachverfolgung des Fortschritts von Einstellungsaktivitäten Benutzerdefinierte Status: Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie "Offen", "Abgeschlossen", "In Bearbeitung", "Nicht geeignet" und "In der Warteschleife", um die Nachverfolgung der einzelnen Rekrutierungsmaßnahmen zu erleichtern

Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie "Offen", "Abgeschlossen", "In Bearbeitung", "Nicht geeignet" und "In der Warteschleife", um die Nachverfolgung der einzelnen Rekrutierungsmaßnahmen zu erleichtern Zeitleistenmanagement: Halten Sie den Rekrutierungsprozess auf Kurs und sorgen Sie mit einer integrierten Zeitleiste für rechtzeitige Einstellungen

Halten Sie den Rekrutierungsprozess auf Kurs und sorgen Sie mit einer integrierten Zeitleiste für rechtzeitige Einstellungen Tools für das Projektmanagement: Verbessern Sie die Nachverfolgung von Personalbeschaffungsmaßnahmen mit Features wie Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung, Kommentarreaktionen und Automatisierung, die die Gesamteffizienz verbessern

Als nächstes haben wir die ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern damit können Sie sicherstellen, dass jeder Schritt des Einstellungsprozesses abgedeckt ist.

Bewerten Sie Kandidaten anhand von anpassbaren Bewertungsskalen, um ihre Qualifikationen und ihre Eignung für die Rolle zu beurteilen, indem Sie die ClickUp-Vorlage für die Einstellung von Kandidaten verwenden

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum endgültigen Angebot hilft Ihnen diese Vorlage, Ihre Vorgehensweise konsistent und gründlich zu gestalten. Sie ist besonders nützlich für die Standardisierung von Prozessen über mehrere Rollen oder Teams hinweg, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen und einen fairen und einheitlichen Einstellungsprozess verfolgen.

Sie können die Vorlage ganz einfach benutzerdefiniert an die spezifischen Anforderungen jeder Position anpassen und so sicherstellen, dass Sie keine entscheidenden Schritte auslassen - egal, ob es sich um eine schlüssel-Interviewfrage oder eine weiterführende Aufgabe. Mit der Vorlage können Sie auch mit Hilfe von interaktiven Tabellen und Nachverfolgungs-Boards die Bewerber Seite an Seite vergleichen, um schnell die beste Eignung für die Position zu ermitteln.

Wenn Sie eine Vorlage benötigen, um den gesamten Einstellungsprozess von Anfang bis Ende zu verwalten, ist die ClickUp Recruiting & Hiring Vorlage ist Ihre Lösung.

Optimieren Sie Ihre Pläne für die Personalbeschaffung, sparen Sie Zeit und treffen Sie fundiertere Einstellungsentscheidungen mit der ClickUp Recruiting & Hiring Vorlage

Egal, ob Sie mehrere offene Stellen verwalten oder Ihre Einstellungsstrategie verfeinern wollen, diese Vorlage bietet einen strukturierten, anpassbaren Ansatz, der Ihnen hilft, organisiert und effizient zu bleiben. Hier sind einige Features, die Sie lieben werden:

Einfache Stellenausschreibungen: Die Vorlage bietet ein strukturiertes Format für die Erstellung und Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und gewährleistet so Konsistenz und Klarheit für alle Ihre offenen Positionen

Die Vorlage bietet ein strukturiertes Format für die Erstellung und Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und gewährleistet so Konsistenz und Klarheit für alle Ihre offenen Positionen Effiziente Nachverfolgung von Bewerbern: Es bietet ein zentrales System zur Nachverfolgung von Bewerbern während des gesamten Einstellungsprozesses, von der ersten Bewerbung bis zur endgültigen Auswahl. Dieses Feature hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und den Überblick über Ihren Aufwand bei der Personalbeschaffung zu behalten

Es bietet ein zentrales System zur Nachverfolgung von Bewerbern während des gesamten Einstellungsprozesses, von der ersten Bewerbung bis zur endgültigen Auswahl. Dieses Feature hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und den Überblick über Ihren Aufwand bei der Personalbeschaffung zu behalten Standardisierte Scorecards für Vorstellungsgespräche: Die Vorlage enthält vorgefertigte Scorecards für Vorstellungsgespräche, mit denen Sie die Bewerber objektiv anhand vordefinierter Kriterien bewerten können. Diese Standardisierung gewährleistet Fairness und Konsistenz in Ihrem Interviewprozess

Mit ClickUp können Sie Ihren Rekrutierungsprozess verbessern und sicherstellen, dass Ihr Unternehmen die besten Bewerber einstellt.

Verbessern Sie Ihr Rekrutierungsspiel mit ClickUp

Denken Sie immer daran, dass Recruiting-Fähigkeiten mehr sind als nur die Besetzung von Positionen mit den besten Kandidaten. Ein erfolgreicher Recruiter muss ständig lernen, sich verbessern und vor allem mit der neuesten Technologie in Kontakt bleiben.

Die richtigen tools zur Verfügung zu haben, ist ein Muss. ClickUp bietet Personalverantwortlichen eine umfassende Lösung, mit der jeder Aspekt des Rekrutierungsprozesses optimiert werden kann.

Von der Verwaltung von Bewerberinformationen und der Planung von Vorstellungsgesprächen bis hin zur abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit mit Interviewern und der Nachverfolgung des Fortschritts für Ihre Personalverantwortlichen - ClickUp kann auf alle Ihre Rekrutierungsanforderungen zugeschnitten werden. Und es ist auch in anderen Bereichen großartig; damit Ihre neuen Mitarbeiter sofort loslegen können, sehen Sie sich einige der folgenden Punkte an onboarding-Vorlagen .

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Probieren Sie es selbst aus. Es ist kostenlos! Anmelden bei ClickUp heute! 🙌