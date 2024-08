Einstellen nach kultureller Eignung: Strategien für HR-Fachleute

Bei der Einstellung geht es nie nur um Fähigkeiten. Unternehmen wissen, wie wichtig es ist, Mitarbeiter einzustellen, die ihre Werte teilen und gut in das Team passen.

Sie brauchen wirksame Strategien, um Bewerber mit den richtigen Fähigkeiten zu finden und einzustellen, die zur Unternehmenskultur passen. Wenn Sie bei der Einstellung von Mitarbeitern die kulturelle Passung in den Vordergrund stellen, können Sie stärkere Teams bilden, die zusammenhalten und gemeinsam erfolgreich sind.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einfache, aber effektive Tipps vor, wie Sie bei der Einstellung die kulturelle Passung berücksichtigen können, um ein glückliches und erfolgreiches Arbeitsumfeld zu schaffen.

Kulturpassung verstehen

Kulturelle Passung bedeutet, wie gut die Überzeugungen und Handlungen der Mitarbeiter mit den Werten, Zielen, der Dynamik der Teamarbeit und den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen.

Wenn ein Unternehmen Mitarbeiter einstellt, geht es um mehr als nur um Fähigkeiten. Es möchte jemanden, der sich sofort einarbeiten, mit dem Team zusammenarbeiten und das Unternehmenswachstum vorantreiben kann, um den Arbeitsplatz für alle zu verbessern.

Im Folgenden finden Sie einige weitere Faktoren, die die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Einstellung und Bindung von Mitarbeitern unterstreichen:

Arbeitszufriedenheit und Engagement: Mitarbeiter, die gut in die Unternehmenskultur passen, sind mit ihrer Arbeit zufriedener. Sie kultivieren ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Engagements unter den Mitarbeitern, was zu höheren Bindungsquoten führt

Bindung: Kulturelle Passung trägt zur Mitarbeiterbindung bei und spart die mit der Fluktuation verbundenen Kosten, die erheblich sein können

Zusammenhalt: Gemeinsame zentrale Werte erleichtern die Aufrechterhaltung eines kohäsiven Arbeitsumfelds und die Lösung von Konflikten

Positives Markenimage: Die Einstellung von Mitarbeitern, die mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen, kann das Markenimage und den Ruf verbessern

Verbesserung der Leistung: Kulturelle Kompatibilität führt häufig zu einer verbesserten Leistung, da sich die Mitarbeiter motiviert und verpflichtet fühlen

Identifizierung von Verbesserungsbereichen: Die Bewertung von Bewerbern hinsichtlich ihrer kulturellen Übereinstimmung kann Bereiche innerhalb des Unternehmens aufzeigen, die verbessert werden müssen

Langfristiger Erfolg: Die Einstellung von Personen, die zur Kultur passen, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolgs sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen

Kollaboratives Umfeld: Eine solide Unternehmenskultur fördert die Zusammenarbeit und Teamarbeit, was zu einer höheren Produktivität führt

Nachteile der Einstellung von Mitarbeitern, die zur Kultur passen

Kulturelle Passung ist zwar wichtig, aber wenn man sich zu sehr darauf verlässt, kann das für Unternehmen, die vielfältige, innovative und widerstandsfähige Teams aufbauen wollen, erhebliche Nachteile mit sich bringen.

Schauen wir uns einige der Nachteile der Einstellung nach kultureller Passung an:

Mangelnde Vielfalt: Wenn Unternehmen ausschließlich auf der Grundlage der kulturellen Passung einstellen, haben sie am Ende eine Belegschaft, die so ziemlich alle gleich ist. Vielfalt ist der Motor für Innovation, daher kann es für ein Unternehmen hinderlich sein, immer dieselbe Art von Mitarbeitern einzustellen

geringe Mitarbeiterbindung: Manchmal entspricht die von einem Unternehmen propagierte Kultur nicht der Realität. Da der Einzelne Wert auf die Unternehmenskultur legt (manchmal sogar mehr als auf seinen Gehaltsscheck), ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er weiterzieht, wenn er sich nicht wohl fühlt

Persönlichkeitsüberlastung: Es ist wichtig, die Persönlichkeit bei der Einstellung zu berücksichtigen, aber nur eine Art von Persönlichkeit einzustellen, kann zu einem Ungleichgewicht führen. Verwenden Sie verschiedene Tests, um die richtigen Kandidaten zu finden und um die Beurteilung der kulturellen Eignung fair und messbar zu machen

Voreingenommenheit bei der Einstellung: Viele Unternehmen kämpfen mit unbewusster Voreingenommenheit bei ihren Einstellungsverfahren. Wenn immer wieder dieselbe Art von Mitarbeitern eingestellt wird, können diese Vorurteile verstärkt werden, indem Kandidaten bevorzugt werden, die den derzeitigen Mitarbeitern ähnlich sind, und qualifizierte Kandidaten mit unterschiedlichem Hintergrund ausgeschlossen werden

Unzufriedenheit der Mitarbeiter: Einstellungen, die ausschließlich auf kultureller Übereinstimmung beruhen, können zu Unzufriedenheit der Mitarbeiter führen, die sich nicht zugehörig fühlen oder für ihren einzigartigen Beitrag nicht wertgeschätzt werden

Echte Talente übersehen: Nur weil jemand zur Kultur passt, heißt das nicht, dass er der beste Kandidat ist. Wenn sich Unternehmen zu sehr auf die Passung zur Kultur konzentrieren, kann dies dazu führen, dass sie talentierte Kandidaten übersehen

Die Suche nach Mitarbeitern, die zu den Werten eines Unternehmens passen, kann alle Beteiligten zusammenbringen, birgt aber auch die Gefahr, dass unterschiedliche Perspektiven ausgeschlossen werden.

Dieser Ansatz führt oft zu einer unbewussten Voreingenommenheit gegenüber Kandidaten, die in Bezug auf Hintergrund, Persönlichkeit oder Zinsen den bestehenden Mitarbeitern ähneln.

Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, in dem alle Mitarbeiter in den Pausen gerne Fußball spielen und oft über ihre bevorzugten Teams sprechen. Bei der Einstellung werden vielleicht nur Leute ausgewählt, die ihre Zinsen für Fußball freigeben. Was aber, wenn es einen talentierten Bewerber gibt, der lieber Basketball oder Baseball spielt?

Wenn man bei der Einstellung nur auf die kulturelle Eignung achtet, kann es passieren, dass man jemanden übersieht, der wertvolle Fähigkeiten und Perspektiven in das Team einbringen könnte, weil er andere Zinsen hat.

Bewertung und Einstellung nach kultureller Eignung

Bei der Bewertung von Bewerbern im Hinblick auf ihre kulturelle Eignung müssen ihre Werte und ihre Persönlichkeit beurteilt werden, arbeitsstile und Überzeugungen, um sicherzustellen, dass sie mit der Kultur des Unternehmens übereinstimmen. Zu erledigen ist dies durch Vorstellungsgespräche, Verhaltensbeurteilungen, Überprüfung von Referenzen und Beobachtung der Interaktion mit den derzeitigen Mitgliedern des Teams.

Befolgen Sie diese Schritte, um die kulturelle Eignung von Bewerbern zu beurteilen:

1. Definieren Sie Ihre Kultur

Bevor Sie Kandidaten auf ihre kulturelle Eignung prüfen, sollten Sie die Werte, den Auftrag und die Kultur Ihres Unternehmens kennen, um festzustellen, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen dazu passen.

Ein Einblick in Ihre Kultur hilft Ihnen, den Einstellungs- und Auswahlprozess zu steuern.

2. Kriterien entwickeln und vermitteln

Sobald Sie die Kultur Ihres Unternehmens definiert haben, erstellen Sie eine Liste mit spezifischen Merkmalen, Werten und Verhaltensweisen, die diese Kultur widerspiegeln. Bringen Sie diese über verschiedene Kommunikationsmedien (Websites, Einstellungsportale usw.) zum Ausdruck.

Diese Kriterien sind ein Leitfaden für die Beurteilung von Bewerbern während des Vorstellungsgesprächs und stellen sicher, dass Sie Personen einstellen, die sich an Ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen.

3. Fragen zur kulturellen Eignung in Vorstellungsgespräche einbeziehen

Stellen Sie während des Vorstellungsgesprächs Fragen, um die Werte des Bewerbers zu verstehen und zu erfahren, wie er arbeitet, kommuniziert und Probleme löst. Nutzen Sie Tools wie Verhaltenstests oder Persönlichkeitstests, um herauszufinden, wie der Bewerber in die Unternehmenskultur passen könnte.

4. Referenzen prüfen

Sprechen Sie mit Referenzen, um zusätzliche Informationen über den Arbeitsstil, die Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und die kulturelle Eignung des Bewerbers in früheren Rollen zu erhalten. Auf diese Weise können Sie die frühere Arbeitsleistung des Bewerbers und seine Fähigkeit, sich in verschiedenen Unternehmenskulturen zurechtzufinden, besser einschätzen.

5. Beobachten und bewerten

Beobachten Sie, wie sich die Bewerber während des Gesprächs verhalten, kommunizieren und interagieren. Dies hilft zu verstehen, wie sie in Ihr Unternehmen passen könnten.

Beurteilen Sie ihre Ausrichtung auf der Grundlage der gesammelten Informationen und Beobachtungen. Beurteilen Sie, ob sie wahrscheinlich einen positiven Beitrag zur Position leisten werden.

6. DEI berücksichtigen

Berücksichtigen Sie bei der Beurteilung der kulturellen Eignung auch das Potenzial des Bewerbers, einen Beitrag zu den Initiativen für Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration (DEI) im Unternehmen zu leisten. Weitere Einzelheiten zu diesem Aspekt werden im folgenden Abschnitt erörtert.

7. Fundierte Entscheidungen treffen

Nutzen Sie die gesammelten Informationen, um zu entscheiden, ob der Bewerber gut zur Kultur Ihres Unternehmens passt. Stellen Sie sicher, dass Sie Kandidaten einstellen, die sich wohlfühlen und zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen werden.

Durch die Umsetzung dieser Strategien können Sie professionelle Teams aufbauen, die hervorragende Leistungen erbringen und einen positiven Beitrag zur Unternehmenskultur leisten.

Kulturelle Passung und Einstellungsstrategien

Im Folgenden finden Sie einige Einstellungsstrategien, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr nächster Mitarbeiter gut zu Ihnen passt:

Strategie 1: Berücksichtigen Sie DEI in Ihrem Einstellungsprozess

Eine DEI-Einstellungsstrategie konzentriert sich auf die bewusste Gestaltung eines vielfältigen und integrativen Einstellungsprozesses.

Zur Umsetzung einer solchen Strategie gehört es, sich mit den unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnissen der Menschen auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht nur um ihr Alter oder ihre Herkunft, sondern auch um ihre Orientierung, ihren sozioökonomischen Status, ihre Behinderung, ihre Sprache, ihre Kultur und ihre Erfahrungen.

Der Übergang vom Verständnis von Plänen zur Umsetzung von Maßnahmen erfordert eine durchdachte und personalisierte Strategie. Zu erledigen ist Folgendes, um den Plan in die Tat umzusetzen:

Aktive Suche nach vielfältigen Talentpools

Unvoreingenommene Einstellungsprozesse sicherstellen

Bieten Sie integrative Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten an

Fördern Sie eine integrative Arbeitsplatzkultur

Regelmäßige Bewertung und Anpassung der Strategien, um die sich entwickelnden Bedürfnisse in Bezug auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration zu erfüllen

Strategie 2: Den Bewerbern einen umfassenden Einblick in die Unternehmenskultur geben

Eine wertvolle Einstellungsstrategie besteht darin, den Bewerbern einen umfassenden Einblick in die Unternehmenskultur zu geben. Dieser Ansatz besteht darin, den Bewerbern aus erster Hand Erfahrungen mit dem Umfeld, den Werten und der Kultur des Unternehmens zu vermitteln team-Kultur die Folgendes umfasst:

Bürobesuche: Kandidaten erhalten einen Einblick in die Atmosphäre am Arbeitsplatz, das Layout und die Interaktion mit den Mitarbeitern

Kandidaten erhalten einen Einblick in die Atmosphäre am Arbeitsplatz, das Layout und die Interaktion mit den Mitarbeitern Meeting mit Schlüssel-Mitgliedern des Teams: Vorstellung der Kandidaten bei den wichtigsten Mitgliedern des Teams, um diese zu präsentieren team-Struktur und die Dynamik der Zusammenarbeit

Vorstellung der Kandidaten bei den wichtigsten Mitgliedern des Teams, um diese zu präsentieren team-Struktur und die Dynamik der Zusammenarbeit Feedback-Sitzungen: Befragen Sie die Kandidaten nach der immersiven Erfahrung nach ihren Gedanken und Eindrücken. Dies wird wertvolle Einblicke in ihre Kompatibilität mit der Unternehmenskultur offenbaren

Strategie 3: Nutzen Sie Selbsteinschätzungsstudien zur Beurteilung der kulturellen Eignung

Mit Hilfe von Selbsteinschätzungsstudien wie Assessments oder Fragebögen können die Persönlichkeitsmerkmale, Werte und Arbeitsvorlieben der Teilnehmer ermittelt werden.

Diese Studien ermöglichen es den Bewerbern, selbst einzuschätzen, ob sie zur Unternehmenskultur passen. Das einstellende Team kann die Ergebnisse analysieren und entsprechende Entscheidungen treffen.

Strategie 4: Stellenausschreibungen neu überdenken

Traditionell konzentrierten sich Stellenausschreibungen auf die Beschreibung der Aufgaben, Qualifikationen und Anforderungen einer Stelle. Sie müssen jedoch Stellenausschreibungen neu konzipieren, um die kulturelle Ausrichtung und das Engagement der Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen.

Verwenden Sie verschiedene talentmanagement-Software um Stellenausschreibungen zu erstellen, die potenzielle Mitarbeiter mit den erforderlichen Fähigkeiten anziehen und mit den Werten, der Mission und der Kultur des Unternehmens übereinstimmen.

Gestalten Sie Stellenbeschreibungen so um, dass sie qualifizierte Kandidaten anziehen, die mit dem Ethos des Unternehmens übereinstimmen.

Strategie 5: Einstellungspersonal schulen

Schulen Sie Ihr Team, damit es weiß, wie man Mitarbeiter auswählt, die zur Unternehmenskultur passen.

Die Schulung hilft dem Personal, bessere Gesprächstechniken zu erlernen, wie z. B. das Erfragen früherer Erfahrungen oder die Verwendung von Verhaltensfragen, um festzustellen, ob die Bewerber zur Unternehmenskultur passen.

Strategie 6: Die kulturelle Eignung der Mitarbeiter auch nach der Einstellung bewerten

Eine fortlaufende Bewertung nach dem Onboarding hilft dabei, Diskrepanzen frühzeitig zu erkennen, so dass die einstellenden Teams proaktiv darauf reagieren können und eine positives Arbeitsumfeld begünstigt das Engagement und den Erfolg der Mitarbeiter.

Integrieren Sie die Beurteilung der kulturellen Eignung in die regelmäßige Leistungsbewertung, um sicherzustellen, dass die kulturelle Anpassung während der gesamten Dauer der Anstellung eine Priorität bleibt.

Die ultimative HR- und Rekrutierungsmanagement-Lösung

Während viele software zur Mitarbeiterverwaltung clickUp ist eine All-in-One-Lösung, die jeden Aspekt des Einstellungs- und Rekrutierungsprozesses rationalisiert.

Von der Suche nach den perfekten Kandidaten bis hin zum nahtlosen Onboarding und der kontinuierlichen Mitarbeiterentwicklung - mit ClickUp können Sie Ihr Traumteam mühelos aufbauen und verwalten.

Mit ClickUp's HR und Rekrutierungsmanagement features können Sie ein maßgeschneidertes System erstellen, das die Einstellung, das Onboarding und den Weg des Mitarbeiters vereinfacht und eine reibungslose und effiziente Rekrutierung von Anfang bis Ende gewährleistet.

Sichern Sie das Wachstum und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter durch die ClickUp Personalplattform

befreien Sie sich von lästigen administrativen Aufgaben und sehen Sie sich an, wie dieses Tool Ihre Rekrutierungsreise reibungslos und effizient gestaltet. Mit anpassbaren Features für verschiedene verwaltungsstile gewährleistet ClickUp die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Organisationsstrukturen und Präferenzen.

Recruiting Pipeline Management

ClickUp organisiert Ihre Rekrutierungspipeline, indem es Kandidaten, Bewerbungen und den Aufwand für die Kontaktaufnahme zentralisiert.

Kandidatenbewertung: Anpassbar vorlagen für Vorstellungsgespräche und Status ermöglichen es Ihnen, strukturierte Bewertungsprozesse zu erstellen. Eine solche Vorlage istClickUp's Vorlage für die Einstellung von Bewerbern, die Ihnen hilft:

Einfache Bewertung potenzieller Mitarbeiter mit anpassbaren Bewertungsskalen für einen effizienten Vergleich Mit Checklisten, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen bleiben Sie organisiert, sparen Zeit und erfassen umfassende Bewerberinformationen Mühelose Vergleiche von Bewerbern mit Hilfe von Boards und Tabellen zur Nachverfolgung, um die beste Eignung für Ihr Team sicherzustellen

Anpassbar vorlagen für Vorstellungsgespräche und Status ermöglichen es Ihnen, strukturierte Bewertungsprozesse zu erstellen. Eine solche Vorlage istClickUp's Vorlage für die Einstellung von Bewerbern, die Ihnen hilft:

Die ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nachverfolgung und Verwaltung des Einstellungsprozesses zu helfen.

Benutzerdefinierte Status: Maßgeschneiderte Status, die verschiedene Phasen des Rekrutierungsprozesses widerspiegeln, wie z.B. Screening, Interviewing oder Offer Extended

Maßgeschneiderte Status, die verschiedene Phasen des Rekrutierungsprozesses widerspiegeln, wie z.B. Screening, Interviewing oder Offer Extended Automatisierungen: Richten Sie Regeln ein, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. die Planung von Vorstellungsgesprächen oder die Weiterleitung von Bewerbern in die nächste Phase auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen, um Zeit und Aufwand zu sparen

Müheloses Onboarding von Mitarbeitern

Unter der Vielzahl von onboarding-Software clickUp bietet ein nahtloses Onboarding-Erlebnis für neue Mitglieder eines Teams, das sie vom ersten Tag an zum Erfolg führt. So geht's:

Erstellen Sie ein System zur Vereinfachung der Mitarbeiterentwicklung mit der HR-Management-Plattform von ClickUp

Nachvollziehbare Aufgaben: Zuweisung und Überwachung von Onboarding-Aufgaben, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter die erforderlichen Schulungs- und Orientierungsaktivitäten abschließen

Zuweisung und Überwachung von Onboarding-Aufgaben, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter die erforderlichen Schulungs- und Orientierungsaktivitäten abschließen Collaboration tools: Ermöglichen Sie es neuen Mitarbeitern, mit Mitgliedern des Teams zusammenzuarbeiten, Fragen zu stellen und durch Kommentare und Diskussionen zu Dokumenten und Aufgaben Feedback zu geben

Ermöglichen Sie es neuen Mitarbeitern, mit Mitgliedern des Teams zusammenzuarbeiten, Fragen zu stellen und durch Kommentare und Diskussionen zu Dokumenten und Aufgaben Feedback zu geben Dokumentenverwaltung: Speichern Sie wichtige Einarbeitungsdokumente wie Unternehmensrichtlinien, Mitarbeiterhandbücher und Schulungsunterlagen an einem zentralen Speicherort und geben Sie sie für einen einfachen Zugriff frei

HR-Management-System

Fügen Sie Merkmale hinzu und kategorisieren Sie Ihre Daten entsprechend, damit alles übersichtlich bleibt

Mit ClickUp können Sie Ihre Einstellungsprozesse und Aufgaben in der Mitarbeiterverwaltung benutzerdefiniert an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Lassen Sie uns das erkunden:

Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie Felder zur Nachverfolgung bestimmter Mitarbeiter-/Bewerberinformationen hinzu, z. B. Fähigkeiten, Zertifizierungen oder Präferenzen

Fügen Sie Felder zur Nachverfolgung bestimmter Mitarbeiter-/Bewerberinformationen hinzu, z. B. Fähigkeiten, Zertifizierungen oder Präferenzen Benutzerdefinierte Workflows: Entwerfen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Status, die die Einstellungs- und Entwicklungsprozesse Ihres Unternehmens widerspiegeln. Diese Workflows können auch schulungsbezogene Phasen einbeziehen, z. B. Einschreibung, Modulabschluss und Kompetenzbewertungen

Wie Sie sicherstellen, dass neu eingestellte Mitarbeiter die Unternehmenskultur verstehen

Um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter das Wesentliche der Unternehmenskultur verstehen, müssen sie transparenz in der Führung , die Durchführung eines soliden Einführungsprogramms und die Förderung einer effektiven Kommunikation.

Die Vorlagen von ClickUp bieten einen strukturierten Rahmen für die Visualisierung, Einführung und Integration neuer Mitarbeiter in die Unternehmenskultur.

Sehen wir uns einige Vorlagen an, die Teams dabei unterstützen, die Unternehmenskultur zu verinnerlichen und neue Mitarbeiter in Ihr Team zu integrieren 👇

Vorlage 1: Vorlage für die Unternehmenskultur

A vorlage zur Unternehmenskultur verbessert die Stärke und Beständigkeit des Arbeitsplatzes und führt zu höherer Produktivität, Zusammenarbeit, Mitarbeiterengagement und erfolgreichem Aufwand bei der Personalbeschaffung. Sie hilft auch bei:

Visualisierung und Ausrichtung von Teams auf die zentralen Werte

Identifizierung und Priorisierung von Kulturinitiativen

Zusammenführung von Teams mit gemeinsamen Erwartungen und Werten

Die ClickUp Vorlage für Unternehmenskultur wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Essenz Ihrer Unternehmenskultur an einem Ort zu erfassen.

Vorlage 2: Meet the Team Vorlage

Die effektive Vorstellung von Mitgliedern des Teams ist wichtig für verbesserung der Moral im Team und die Präsentation von Talenten. ClickUp's Meet the Team Vorlage ermöglicht es Ihnen:

Visuell ansprechende Profile für jedes Mitglied des Teams erstellen

Besondere Fähigkeiten und Leistungen hervorheben

Aktualisierungen in Echtzeit für Genauigkeit und Relevanz pflegen

Weitere Vorteile sind aufbau von Vertrauen zwischen den Mitgliedern des Teams , einfache Aktualisierungen und ein professionelles Erscheinungsbild der Website.

Die ClickUp Vorlage "Meet the Team" hilft Ihnen bei der Vorstellung und Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Mitglieder im Team.

Vorlage 3: Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern

Sorgen Sie für ein reibungsloses Onboarding mit einer Checkliste, die auf rollenspezifische Ziele und Meilensteine für die ersten 60 Tage zugeschnitten ist. ClickUp's Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern verhindert verpasste Schritte und stellt sicher, dass sich neue Mitarbeiter effektiv akklimatisieren und so zum Verständnis und zur Anpassung der Unternehmenskultur beitragen.

Verpassen Sie keinen Schritt im Onboarding-Prozess, indem Sie eine Checkliste für das Onboarding Ihrer Mitarbeiter erstellen, die auf den Zielen und Meilensteinen der Rolle basiert, die in den ersten 60 Tagen erreicht werden sollen.

Mit ClickUp zur Kultur passend einstellen

Wenn wir über die Zukunft der Personalbeschaffung nachdenken, ist eines klar: Kulturelle Passung wird weiterhin entscheidend sein, um solide Teams zu bilden.

Der Einsatz von Tools wie ClickUp kann Ihre Fähigkeit verbessern, die kulturelle Passung während der Einstellung zu bewerten.

Verwenden Sie ClickUp's kostenlose HR Vorlagen zur Rationalisierung der Talentakquise und Optimierung der HR-Workflows. Finden Sie Kandidaten, die mit den Werten Ihres Unternehmens übereinstimmen, und schaffen Sie integrative Arbeitsplätze, an denen sich jeder wertgeschätzt fühlt. Anmeldung für ClickUp um Ihr HR-Management auf die nächste Stufe zu heben.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie stelle ich die richtige Person ein? Zu erledigen?

Suchen Sie nach Bewerbern, die dieselben Werte teilen und gut mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um die richtige kulturelle Passung zu finden. Fragen Sie sie nach ihren bisherigen Erfahrungen und wie sie mit Situationen umgehen, um festzustellen, ob sie zu Ihrer Unternehmenskultur passen.

2. Zu erledigen: Wie beurteilen Sie, ob ein Bewerber zur Unternehmenskultur passt?

Um zu beurteilen, ob ein Bewerber zur Unternehmenskultur passt, beobachten Sie, wie er während des Gesprächs interagiert, und bewerten Sie seine Einstellung, seinen Kommunikationsstil und seine Werte. Sie können auch situationsbezogene Fragen stellen, um herauszufinden, wie der Bewerber mit bestimmten Situationen an Ihrem Arbeitsplatz umgehen würde.

3. Was sind die Kriterien für die kulturelle Eignung?

Zu den Kriterien für die kulturelle Eignung gehören die Übereinstimmung mit den Werten des Unternehmens, die Fähigkeit zur Teamarbeit, das Management von Aufgaben, die Anpassungsfähigkeit und die Einstellung zur Arbeit.