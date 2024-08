Erfahren Sie mehr über einen Tag im Leben eines Recruiters

Haben Sie sich jemals gefragt, was in der Welt der Personalvermittlung hinter den Kulissen geschieht? Personalvermittler fungieren als professionelle Vermittler, die viel harte Arbeit leisten, um potenzielle Kandidaten für offene Stellen zu finden. Das erfordert Fachwissen beim Scannen von Lebensläufen, beim Abgleichen der Bedürfnisse von Arbeitssuchenden und Personalverantwortlichen und in der Rolle des Headhunters. Die Talentakquise mag nicht einfach sein, aber viele Personalvermittler sagen, dass die Vermittlung von Unternehmen ihr Traumjob ist, und sie würden es nicht anders haben wollen.

Aber was genau erledigt ein Personalvermittler? Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus?

Ganz gleich, ob Sie selbst daran interessiert sind, Personalvermittler zu werden, oder ob Sie einfach nur neugierig auf diesen Beruf sind, dieser Leitfaden räumt mit allen Missverständnissen auf und zeigt Ihnen, was Personalvermittler wirklich zu erledigen haben. Wir zeigen Ihnen, wie der Arbeitsalltag eines Personalvermittlers aussieht, welche Tools er verwendet und welche Veränderungen in der Personalbranche bevorstehen, die große Auswirkungen auf diesen Beruf haben könnten.

Was ist ein Recruiter?

Ein Personalvermittler fungiert als Brücke zwischen Arbeitssuchenden und Geschäften und hilft Unternehmen, offene Positionen mit den perfekten Kandidaten zu besetzen. Während die ultimative Ziel eines Personalvermittlers ist es, freie Stellen zu besetzen, aber sie erledigen noch viel mehr.

Im Kern sind Personalvermittler Vermittler. Sie gleichen die Erwartungen von Personalverantwortlichen und Bewerbern aus, was Verständnis erfordert:

Die Stellenbeschreibung

Erforderliche Fähigkeiten

Kulturelle Eignung

Wie man aufmerksamkeitsstarke Stellenausschreibungen veröffentlicht

Den richtigen Lebenslauf zu erkennen, ist ein guter Anfang, aber erfolgreiche Personalvermittler wissen, wie sie die richtigen Kandidaten finden, die sich in ihrer neuen Rolle wohlfühlen - und bleiben. 🤝

Heutzutage nutzen Personalvermittler soziale Medienplattformen wie LinkedIn für die Kandidatensuche. Da sie immer auf der Suche nach Top-Talenten sind, ähneln Personalvermittler damit den Headhuntern. Aber ein guter Personalvermittler besetzt nicht nur Positionen. Sie bleiben am gesamten Einstellungsprozess beteiligt. Sie beraten Unternehmen in Bezug auf Markttrends, Gehaltsbenchmarks und Strategien zur Talentgewinnung.

Darüber hinaus spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines reibungslosen Einstellungsverfahrens, zu dem auch gehört, dass alle Bewerber unabhängig vom Ergebnis eine positive Erfahrung machen.

Ein Tag im Leben eines Personalverantwortlichen

Ein typischer Tag eines Personalvermittlers besteht aus harter Arbeit, egal ob es sich um einen Tech-Recruiter handelt, der sich auf die Suche nach IT-Fachkräften spezialisiert hat, einen Executive-Recruiter, der sich auf Führungspositionen konzentriert, oder einen Generalisten, der verschiedene Rollen übernimmt. Von Terminierung von Vorstellungsgesprächen bis hin zur Koordinierung von Team Meetings, von Gesprächen mit Bewerbern bis hin zu Feedback - der Arbeitstag eines Recruiters ist vielfältig und anspruchsvoll. Hier ein kurzer Überblick über einen Tag im Leben eines Personalvermittlers.

Morgenroutine

Der Arbeitstag eines Personalverantwortlichen in einem Unternehmen beginnt in der Regel mit der Kommunikation. Die erste Reihenfolge im Geschäft ist in der Regel das Abhören von E-Mails und Sprachnachrichten an:

Sich mit den Personalverantwortlichen auszutauschen

Feedback zu den Bewerbungsgesprächen einzuholen

Sichtung der Antworten potenzieller Bewerber

Da die meisten Menschen auf Jobsuche sind, während sie noch beschäftigt sind, ist es nicht ungewöhnlich, dass über Nacht neue Bewerbungen eingehen. E-Mails und Anrufe am frühen Morgen geben den Ton für den Tag an und helfen dem Personalverantwortlichen, seine Aufgaben zu priorisieren und seinen Tag effektiver zu planen.

Tägliche Aufgaben

Recruiter können ihre Vorstellungsgespräche und Meetings aus anderen work tools mit ClickUp synchronisieren, um ihren gesamten Tag in der Ansicht des Kalenders zu verwalten

Nachdem der Kaffee getrunken ist, konzentrieren sich die Recruiter auf die Einstellung der Kandidaten. Dies beinhaltet verschiedene Aufgaben, darunter:

Planen von Vorstellungsgesprächen

Screening der Bewerber durch Telefonanrufe oder Video-Chats

Nachbereitung der Vorstellungsgespräche

Tätigkeit als Einstellungsberater

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. So wichtig es für Personalvermittler ist, mit den Bewerbern in Kontakt zu treten, so wichtig ist es auch, mit den Bedürfnissen der Arbeitgeber in Kontakt zu bleiben. Personalvermittler verbringen einen großen Teil ihres Tages damit, mit Personalverantwortlichen zu kommunizieren, um die Anforderungen für jede offene Position zu verstehen, Stellenbeschreibungen abzustimmen und über die kulturelle Eignung und die Fähigkeiten der Bewerber zu chatten.

Die meisten Menschen suchen online nach Stellen, daher verbringen Recruiter viel Zeit auf Job Boards und Websites wie LinkedIn. Sie veröffentlichen Stellenausschreibungen und suchen proaktiv nach Kandidaten, die gut zu den Rollen passen, die sie besetzen wollen.

Abschluss des Tages

Wenn sich der Tag dem Ende zuneigt, gehen Personalvermittler dazu über, ihren Tag abzuschließen. Dazu gehören in der Regel Aufgaben wie:

Aktualisierung der Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbungen

Beantwortung von weniger komplexen E-Mails oder kurzen Fragen

Einstellung von Aufgaben für den nächsten Tag

Die meisten Personalvermittler arbeiten allein, aber sie sind dennoch Teil eines Teams. Die relative Ruhe am Ende des Tages ist eine gute Gelegenheit, sich mit dem Rekrutierungsteam zu treffen, um sich auszutauschen, Herausforderungen zu besprechen und Team Meetings zu planen.

Verschiedene Perspektiven auf den Job eines Recruiters

Je nachdem, mit wem Sie sprechen, werden Personalvermittler unterschiedlich wahrgenommen. Die Personalbeschaffung ist ein vielseitiger Job, und so ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen Annahmen über diesen Beruf treffen. Gehen wir der Frage nach, was die verschiedenen Menschen über Ihren Job als Personalvermittler denken könnten.

Ansicht von Eltern, Freunden und Bekannten

Ihre Freunde und Verwandten kennen sich vielleicht nicht so gut mit der Personalbeschaffungsbranche aus, und für sie klingt ein Job in der Personalbeschaffung wie eine Mischung aus Personalwesen und Verkauf . Oft wird diese Rolle als hauptsächlich auf die Einstellung und Befragung von Kandidaten ausgerichtet wahrgenommen - und das ist eigentlich gar nicht so falsch.

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Personalvermittler mit Arbeitssuchenden zusammenarbeiten und ihnen helfen, eine Stelle zu finden, aber Ihre Familie versteht vielleicht nicht, wie viel Arbeit wirklich hinter der Suche und dem Headhunting steckt. 👀

Wie Kunden Personalvermittler wahrnehmen

Personalverantwortliche und Unternehmensleiter stellen in der Regel Personalberater oder interne Personalvermittler ein, um ihre offenen Positionen zu besetzen. Sie sehen Personalvermittler als wichtige Partner an, die nicht nur offene Positionen besetzen, sondern auch:

Einblicke in den Stellenmarkt bieten

Beratung zum Einstellungsprozess

Die Komplexität der Einstellung von Fachkräften verstehen Clients sind in der Regel beschäftigt mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt und verlassen sich daher auf Personalvermittler, um die richtigen Kandidaten zu finden und den Einstellungsprozess zu verwalten.

Die Selbstwahrnehmung eines Personalvermittlers im Vergleich zu seinen tatsächlichen Aufgaben

Personalvermittler haben ein differenzierteres Verständnis von ihrer Rolle. Die meisten sehen sich als Karrierevermittler, Talentberater und Branchenspezialisten. Sie wissen, dass ihre Aufgabe über die bloße Besetzung freier Stellen hinausgeht; sie schaffen sinnvolle Verbindungen, formen Karrieren und beeinflussen das Unternehmenswachstum. 🏢

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Aufgaben eines Personalvermittlers nicht immer mit seiner Selbstwahrnehmung übereinstimmen. Vielleicht streben Sie danach, ein strategischer Partner zu sein, der die Fäden in der Hand hält, aber Sie verbringen Ihren Tag mit administrativen Aufgaben wie der Planung von Vorstellungsgesprächen oder der Bearbeitung von Papierkram. Die Herausforderung für Personalvermittler besteht darin, einen Weg zu finden, diese administrativen Aufgaben mit den eher strategischen Aspekten ihrer Rolle in Einklang zu bringen.

Aufgaben, die Recruiter unverzichtbar machen

Einige Personalverantwortliche schrecken zunächst vor der Idee zurück, einen Personalvermittler einzustellen, aber diese Leute erfüllen so viele wichtige Aufgaben. Einstellungsleiter haben in der Regel nicht die Kapazität oder die Erfahrung, um den Einstellungsprozess zu managen, aber das ist das Brot und die Butter für einen Personalvermittler. Personalvermittler sind aus so vielen Gründen unverzichtbar.

Bewerber- und Datenmanagement

Sehen Sie sich die 15+ Ansichten in ClickUp an, um Ihren HR Workflow nach Ihren Bedürfnissen zu benutzerdefinieren

Recruiter wissen, wie man Kandidaten findet. Dabei geht es nicht nur darum, zu sehen, wer verfügbar ist, sondern auch darum, die beste Übereinstimmung mit der Stelle und der Unternehmenskultur zu finden. Recruiter nutzen eine Vielzahl von Tools und Techniken, um potenzielle Kandidaten zu identifizieren, von LinkedIn-Suchen und Networking bis hin zum Anzapfen bestehender Talentpools. 🔍

Aber sie schreiben die Informationen der Kandidaten nicht auf Notizzettel. Erfahrene Personalvermittler verwenden Tools wie ClickUp um eine gut gepflegte Bewerberdatenbank zu erstellen. Damit ist es ein Kinderspiel, potenzielle Kandidaten anzusprechen, ihren Fortschritt im Rekrutierungsprozess nachzuverfolgen und eine Talent-Pipeline für künftige Vakanzen zu pflegen. Eine Datenbank eignet sich hervorragend für die Führung von Aufzeichnungen, ist aber auch ein Muss, wenn es darum geht, fundierte, strategische Übereinstimmungen zu erzielen, die sowohl für den Client als auch für den Kandidaten gut funktionieren.

Regelmäßige Kommunikation

Personalvermittler überbrücken die Kluft, indem sie in ständiger Kommunikation mit Personalverantwortlichen und Kandidaten bleiben. Heutzutage ist es nicht ungewöhnlich, dass auf eine Stelle mehr als 100 Bewerbungen eingehen, so dass Personalvermittler mit Sicherheit viel Arbeit haben.

Die Bearbeitung von Anrufen von Bewerbern nimmt viel Zeit in Anspruch, aber die Personalvermittler bleiben auch mit ihren Clients in Kontakt. Dabei geht es nicht nur darum, sie über den Fortschritt der laufenden Einstellungskampagnen auf dem Laufenden zu halten, sondern auch darum, sie über Markttrends und Gehaltsrichtwerte für jede Rolle zu informieren. Personalvermittler fungieren als Bindeglied zwischen dem Unternehmen und dem Arbeitsmarkt und liefern wertvolle Erkenntnisse, die die Einstellungsentscheidungen und die Personalplanung beeinflussen können.

Kandidatenengagement

Bewerber haben im Einstellungsprozess genauso viel Macht wie das Unternehmen selbst. Gute Personalvermittler wissen, dass es bei ihrer Arbeit nicht nur darum geht, so viele Stellen wie möglich zu besetzen, sondern Beziehungen aufzubauen, die auf Verständnis basieren. Es ist die Aufgabe des Personalvermittlers, die Kandidaten für die Gelegenheit zu begeistern und einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Tools und Techniken, die von Recruitern für tägliche Aufgaben verwendet werden

Bei der Personalbeschaffung steht der Mensch im Vordergrund, aber die Technologie vereinfacht die Arbeit. Personalvermittler nutzen diese Tools und Techniken, um über Trends auf dem Laufenden zu bleiben, mit Clients und Kandidaten zu chatten und durchdachte Matches zu erstellen.

1. Verwenden Sie ein HR- und Recruitment Tool wie ClickUp

Stellen Sie Ihr ideales Team ein und verwalten Sie es mit der HR-Management-Plattform von ClickUp

Moderne Personalbeschaffung ist ohne die richtige Software einfach nicht effizient. Deshalb ist HR-Teams auf ClickUp vertrauen um alles von der Einstellung über das Onboarding bis zur Mitarbeiterbindung zu verwalten. 🤩

Wir wollen uns nicht selbst beweihräuchern, aber unsere Rekrutierungs- und HR-Vorlagen sind sehr hilfreich. Verwenden Sie die ClickUp Recruitment Action Plan Vorlage um Recruiter und Personalverantwortliche für jede offene Position auf die gleiche Seite zu bringen.

ClickUp eignet sich jedoch nicht nur für die Einstellung von Mitarbeitern, sondern Sie können die Plattform auch nutzen, wenn aus einem Bewerber ein Mitarbeiter wird. Zum Beispiel können Sie die ClickUp HR-Handbuch Vorlage um Standards für das Verhalten und die Leistung der Mitarbeiter festzulegen.

2. Netzwerk auf LinkedIn

LinkedIn mag überstrapaziert erscheinen, ist aber immer noch die beste Möglichkeit für Personalverantwortliche, mit Bewerbern in Kontakt zu treten. Es eignet sich perfekt für Networking, die Suche nach Bewerbern und die Veröffentlichung von Stellenangeboten. Außerdem ist es ein Kinderspiel, vielen potenziellen Kandidaten gleichzeitig Nachrichten zu schicken.

3. Verwenden Sie ein System zur Nachverfolgung von Bewerbern - ATS Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern verwalten den Einstellungsprozess von Anfang bis Ende. Systeme wie ClickUp dienen der Nachverfolgung von Bewerbungen, der Organisation von Bewerberinformationen und der Rationalisierung der Kommunikation. Ein ATS kann sogar Bewerbungen nach bestimmten Kriterien wie Ausbildung oder Erfahrung filtern, um Zeit zu sparen.

4. Überprüfen Sie Job Boards und Karriere-Websites

Personalvermittler nutzen häufig Job Boards und Karriere-Websites, um freie Stellen zu veröffentlichen und ein größeres Publikum zu erreichen. Posten Sie sowohl auf allgemeinen Websites als auch auf branchenspezifischen Websites, um Ihre Reichweite zu erhöhen.

5. Vergessen Sie nicht die anderen Sozialen Medien Plattformen

LinkedIn ist das Standardnetzwerk für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, aber es ist nicht der einzige Ort, um Bewerber zu finden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Personalverantwortliche auch Plattformen wie Facebook, Instagram, X (früher Twitter) und sogar TikTok nutzen. Diese Plattformen geben Ihnen Einblicke in die Persönlichkeit, die Zinsen und die kulturelle Eignung des Bewerbers, die über das hinausgehen, was Sie in einem Lebenslauf sehen können.

6. Nutzen Sie ein KI-gestütztes Bewerberscreening

Nutzen Sie ClickUp AI als Teil Ihres Einstellungsprozesses, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Die Rekrutierung von Mitarbeitern kann ein zeitaufwändiger Prozess sein. KI-gestützte Screening-Tools helfen Personalverantwortlichen, die Zahl der Bewerber in den frühen Phasen des Einstellungsverfahrens zu reduzieren und ersparen Ihnen stundenlangen manuellen Aufwand. Diese Tools verwenden Algorithmen, um die am besten geeigneten Bewerber zu ermitteln, und leiten die vielversprechendsten Kandidaten in Rekordzeit an Sie weiter. Natürlich muss der Personalverantwortliche die Entscheidungen der KI noch einmal überprüfen, aber dieses Tool spart dennoch eine Menge Zeit.

7. Versuchen Sie Video-Interviews

Video-Interview-Plattformen sind für Remote-Einstellungen unerlässlich. Sie sind aber auch dann hilfreich, wenn Sie jemanden in der Stadt einstellen, insbesondere wenn Sie einen mehrstufigen Interviewprozess oder einen Personalverantwortlichen an einem anderen Speicherort haben. Video-Interviews imitieren die persönlichen Interaktionen eines persönlichen Gesprächs, ersparen aber allen Beteiligten die Mühe des Pendelns.

8. Check Rekrutierung Analytik

Wie gut funktioniert Ihr Aufwand bei der Personalbeschaffung? Sie werden es nicht wissen, wenn Sie Ihre Leistung nicht überprüfen. Analyse- und Berichterstellungstools für die Personalbeschaffung bieten objektive, datengestützte Einblicke in Ihre Personalbeschaffungsprozesse. Sie erhalten hilfreiche Metriken zur Zeit bis zur Einstellung, zu den Kosten pro Einstellung und zur Effektivität Ihrer Beschaffungskanäle. Überprüfen Sie diese Daten mindestens einmal im Monat, um hilfreiche Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihren Aufwand bei der Personalbeschaffung verbessern.

9. Nehmen Sie an professionellen Netzwerkveranstaltungen teil

Soziale Medien und Job Boards sind großartig, aber nichts funktioniert so gut wie ein persönliches Meeting mit Kandidaten. Personalvermittler nehmen regelmäßig an persönlichen Ereignissen teil, um mit potenziellen Kandidaten in Verbindung zu treten und eine Talentpipeline aufzubauen. Selbst wenn die Kandidaten derzeit nicht auf der Suche nach einer Stelle sind, weiß man nie, wohin eine freundschaftliche Verbindung Sie in Zukunft führen wird. Zeigen Sie sich, und Ihre Pipeline wird im Handumdrehen wachsen. 🙌

10. Ein Empfehlungsprogramm für Mitarbeiter einrichten

Mitarbeiterempfehlungen sind eine gute Möglichkeit, Ihre bestehenden Mitarbeiter zu nutzen, um vielversprechende Kandidaten zu finden. Diese Programme führen in der Regel zu qualitativ hochwertigeren Einstellungen, da die derzeitigen Mitarbeiter die Unternehmenskultur bereits kennen. Außerdem kommen die Leads zu Ihnen, so dass Sie Zeit sparen und die Qualität des Talentpools verbessern können - eine Win-Win-Situation!

Die Zukunft der Einstellung

Nichts bleibt für immer gleich, und das gilt auch für die Personalbeschaffungsbranche. Wir gehen davon aus, dass mehrere Trends die Personalbeschaffung in Zukunft verändern werden, darunter:

KI: Der Einsatz vonKI rationalisiert die Suche nach Kandidaten, das Screening und sogar die ersten Gespräche. Allerdings besteht bei KI-Algorithmen die Gefahr der Voreingenommenheit, so dass Personalvermittler diese Technologie weiterhin genau im Auge behalten müssen

Der Einsatz vonKI rationalisiert die Suche nach Kandidaten, das Screening und sogar die ersten Gespräche. Allerdings besteht bei KI-Algorithmen die Gefahr der Voreingenommenheit, so dass Personalvermittler diese Technologie weiterhin genau im Auge behalten müssen Remote-Einstellung: Remote-Arbeit hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen, so dass immer mehr Personalvermittler Remote-Einstellungsprozesse durchführen werden. Von virtuellen Vorstellungsgesprächen bis hin zudigitalem Onboardingmüssen Personalvermittler die Kunst beherrschen, Kandidaten in einer entfernten Einstellung effektiv zu beurteilen

Remote-Arbeit hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen, so dass immer mehr Personalvermittler Remote-Einstellungsprozesse durchführen werden. Von virtuellen Vorstellungsgesprächen bis hin zudigitalem Onboardingmüssen Personalvermittler die Kunst beherrschen, Kandidaten in einer entfernten Einstellung effektiv zu beurteilen Gleichheit und Zugehörigkeit: Unternehmen legen zu Recht mehr Wert auf Vielfalt und Integration bei der Einstellung. Personalvermittler müssen über die neuesten Gesetze und Best Practices für DEIB-Einstellungsstrategien auf dem Laufenden bleiben

Breeze Through Rekrutierung mit ClickUp

Die Präferenzen der Arbeitnehmer, die Technologie und die sich verändernden Märkte werden die Zukunft der Personalbeschaffung beeinflussen. Während die Technologie einen Großteil der schweren Arbeit übernehmen kann, werden Personalvermittler immer ein wesentliches menschliches Element im Einstellungsprozess sein und die Kluft zwischen Personalverantwortlichen und Kandidaten überbrücken.

Ob es darum geht, modernste Tools wie ClickUp zu nutzen, um den Einstellungsprozess zu rationalisieren, oder sich an die neuesten Trends in der Personalbeschaffungsbranche anzupassen - eine Karriere in der Personalbeschaffung verspricht Wachstum, Wirkung und kontinuierliches Lernen.

Natürlich machen die richtigen tools den Unterschied aus. Die anpassbaren Vorlagen, Datenbanken und Berichterstellungen von ClickUp helfen Recruitern, sich in ihrer Rolle zu behaupten. Erleben Sie den ClickUp Unterschied aus erster Hand: Erstellen Sie jetzt kostenlos Ihren Workspace für die Personalbeschaffung.