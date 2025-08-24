10 atemberaubende Beispiele für KI-generierte Kunst

In den frühen 1970er Jahren begann der Künstler Harold Cohen an der University of California in San Diego mit der Entwicklung von KI-Kunstsystemen. Seitdem haben Forscher vom MIT, von der Stanford University und anderen Universitäten weltweit Kunst mithilfe von KI geschaffen. Im Grunde gibt es also schon seit über einem halben Jahrhundert Beispiele für KI-Kunst.

Harold Cohens KI-Kunst aus den Jahren 1977–78 (Quelle: Whitney Museum of American Art )

Der größte Unterschied zwischen diesen frühen Werken und der heutigen KI-Kunst ist die Möglichkeit, dass jeder – du, ich und so ziemlich jeder mit einer funktionierenden Internetverbindung – sie selbst erschaffen kann.

In den letzten zehn Jahren hat sich KI-Kunst exponentiell weiterentwickelt und Möglichkeiten eröffnet, die wir noch nie zuvor gesehen haben. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige beliebte Beispiele für KI-Kunst vor, um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, was Sie mit GenAI alles zu erledigen haben.

Die Erstellung von KI-Kunst verstehen

KI-Kunst bezeichnet jedes visuelle Werk, das mit Hilfe generativer KI erstellt oder verbessert wurde. In der Regel geben Sie eine textuelle Beschreibung Ihrer Idee ein, und die KI erstellt das Bild.

Ganz gleich, ob du die KI von Canva nutzt, um den Hintergrund aus deinem Foto zu entfernen, oder Midjourney, um eine Idee zum Leben zu erwecken – du schaffst KI-Kunst.

Anwendungsbeispiele für KI-Kunst

Brauchst du ein formelles Foto für dein LinkedIn-Profil? Kein Problem. Ein KI-generiertes Porträt kann deinem gerade aufgenommenen Selfie einen Anzug und eine Krawatte hinzufügen. Möchtest du ein Kunstwerk für dein Wohnzimmer in Auftrag geben, hast aber nicht das nötige Budget? Erstelle einfach ein KI-generiertes Gemälde.

Branchenübergreifend kann KI noch viel mehr leisten. Als aufstrebende Technologie finden Beispiele für KI-Kunst vor allem in folgenden Anwendungsbereichen Verbreitung:

Marketing : Digitale Banner, Bildmaterial und Social-Media-Beiträge auf Basis spezifischer Markenrichtlinien

Prototyping : Insbesondere im Architektur- oder Modedesign, um Prototypen zu erstellen, deren Herstellung sonst teuer oder zeitaufwendig wäre

Bildverbesserung : Hinzufügen zusätzlicher Elemente zu bestehenden Bildern, z. B. das Einfügen eines eleganten Anzugs oder eines schicken Autos in ein Foto

Skalierung: Bilder durch einfache Änderungen vervielfältigen, beispielsweise hinsichtlich der Größe, eines Bildausschnitts oder des darin enthaltenen Textes. Ein : Bilder durch einfache Änderungen vervielfältigen, beispielsweise hinsichtlich der Größe, eines Bildausschnitts oder des darin enthaltenen Textes. Ein KI-Tool für soziale Medien , das dies beherrscht, ist ein Segen für Marketingteams.

Je nach Bedarf und Komplexität des jeweiligen Anwendungsfalls unterscheiden sich die verwendeten Tools stark voneinander. Hier sind einige gängige KI-Kunstgeneratoren, mit denen Sie sich selbst an der Erstellung von KI-generierten Kunstwerken versuchen können.

ClickUp Brain

Als weltweit umfassendste KI für die Arbeit beschränkt sich ClickUp Brain nicht mehr nur auf textbasierte Unterstützung. Es ermöglicht dir nun, Kunst direkt in deinem Workspace zu erstellen. Ganz gleich, ob du Konzepte skizzierst oder visuelle Akzente setzt – mit Brain kannst du KI-generierte Bilder erstellen und diese direkt in deine ClickUp-Aufgabenkommentare, Dokumente, den Chat oder auf Whiteboards einfügen, ohne das Tool wechseln zu müssen!

Geben Sie in ClickUp Whiteboards einfach Ihre Konzeptvorgabe ein oder markieren Sie sie – zum Beispiel „eine farbenfrohe, aber realistisch wirkende Seitenansicht des menschlichen Gehirns, in der Neuronen funkeln und vor Ideen leuchten“ – und Brain verwandelt sie in Sekundenschnelle in ausgefeilte Grafiken. Diese Bilder sind nicht nur Platzhalter – sie lassen sich teilen, bearbeiten und dienen als Inspiration oder Ausgangspunkt für Ideen!

Erstellen Sie KI-Bilder mit ClickUp Brain in ClickUp Whiteboards

💡 Profi-Tipp: Hast du es satt, die langen Eingabeaufforderungen einzutippen, die nötig sind, um gute KI-Kunst zu generieren? Brain MAX, die KI-Super-App von ClickUp, vereinfacht dies mit „Talk to Text“. Dikte der KI einfach deine Eingabeaufforderung, um Bilder zu generieren, und erstelle gleichzeitig Aufgaben, Nachrichten oder Projekte – genauso einfach wie deine getippten Befehle in ClickUp!

DALL-E von OpenAI

DALL-E, bekannt als der erste Mainstream-KI-Bildgenerator, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die von der neuesten Version, DALL-E 3, erstellten Bilder sind in der Regel äußerst realistisch und von hoher Qualität.

Google’s Imagen 2

Mit Googles Gemini, früher bekannt als Bard, können Sie nun direkt über die Benutzeroberfläche Bilder generieren. Die größten Vorteile von Gemini sind die übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche, die der Google-Suche ähnelt, und die Tatsache, dass es kostenlos ist!

Midjourney

Midjourney gilt als einer der stabilsten Kunstgeneratoren und liefert Ergebnisse von sehr hoher Qualität, die sogar schon Preise gewonnen haben. Der größte Kritikpunkt an Midjourney ist, dass es nicht benutzerfreundlich ist und nur über Discord zugänglich ist.

Wenn Sie bereit sind, diesen zusätzlichen Schritt zu gehen, um das Tool zu nutzen, finden Sie hier einige Beispiele für Midjourney-Prompts, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Adobe Firefly

Als natürliche Erweiterung seiner kreativen Produktpalette hat Adobe kürzlich Firefly eingeführt, ein KI-Tool für Designer. Firefly erstellt nicht nur Bilder auf Basis von Eingabeaufforderungen, sondern akzeptiert auch Referenzbilder. Das bedeutet, dass Sie dem Tool eine Skizze oder ein Kunstwerk zuführen und Firefly bitten können, ein ähnliches Ergebnis zu erstellen. Und voilà!

Microsoft Designer

Im Gegensatz zu den oben genannten tools, die ihre eigenen Modelle verwenden, nutzt der Designer von Microsoft DALL-E. Er bietet eine einfache, leicht zugängliche, einsteigerfreundliche und kostenlose Alternative zu ChatGPT Plus, was ihn für Amateure und Enthusiasten gleichermaßen äußerst attraktiv macht.

Darüber hinaus ist es als Teil der Copilot-Produktsuite eine hervorragende Ergänzung zu den KI-Tools von Microsoft zur Erstellung von Inhalten.

Canva

Canva Magic Media integriert KI-Bilder in den kreativen Workflow

Mit der KI-gestützten Design-Kollaborationssoftware von Canva kannst du Bilder aus Text generieren, Stile ändern, die Größe anpassen, Bilder bereinigen, Hintergründe entfernen und vieles mehr! Außerdem kannst du die neuesten Grafikdesign-Trends mühelos in deine Arbeit integrieren.

Im Gegensatz zu proprietären Tools integriert der KI-Bildgenerator von Canva eine Reihe von Modellen wie Magic Media, Dall-E und Imagen, um Funktionen zur Erstellung von Kunst direkt auf der Plattform anzubieten. Dies ist ein großer Vorteil für alle, die ihre Aufgabe noch nicht abgeschlossen haben und vor dem Abschließen mehrere Modelle ausprobieren möchten.

Trotz ihrer unzähligen Möglichkeiten unterscheidet sich KI-Kunst von traditioneller Kunst. Dies bringt einzigartige Herausforderungen mit sich.

Traditionelle Kunst vs. KI-Kunst

Bei der traditionellen Kunst werden visuelle Artefakte geschaffen, in der Regel von Hand oder digital unter Verwendung von Design-Tools. Bei der KI übernimmt das Tool das Schaffen, während der Benutzer lediglich die Eingaben vornimmt.

Weitere wesentliche Unterschiede sind:

Fähigkeiten: Traditionelle Kunst wird von Designern geschaffen, die über gewisse Fähigkeiten in diesem Bereich verfügen. Für die Erstellung von KI-Kunst sind keine Designfähigkeiten erforderlich, aber du benötigst gewisse Fähigkeiten im Formulieren von Eingabeaufforderungen.

Begeisterte Anhänger der KI-Kunst argumentieren, dass in Zukunft Vorstellungskraft einen höheren Wert haben wird als das Entwerfen (im traditionellen Sinne).

Input: Bei der traditionellen Kunst muss der Benutzer das Bild mithilfe verschiedener Gestaltungselemente zusammenstellen. Oft fügen Designer akribisch Formen, Farben, Symbole und Fotos hinzu, um ein stimmiges Ergebnis zu erzielen.

KI-Kunst lässt sich erstellen, indem man einfach eingibt, was man möchte. Wenn Sie beispielsweise „Katze, die ein Buch liest, eine Lesebrille trägt und in einer Bibliothek im Vintage-Stil sitzt“ in Microsoft Designer eingeben, erhalten Sie wahrscheinlich folgendes Ergebnis.

Ein Beispiel für KI-Kunst, erstellt mit Microsoft Designer

Zeit: Traditionelle Kunst ist akribisch und zeitaufwendig. AI-Kunst ist schnell – die Erstellung des obigen Bildes dauerte 10 Sekunden.

Iteration: Traditionelle Kunst erfordert Zeit und Geschick, um sie weiterzuentwickeln. Jede Ergänzung zum ursprünglichen Auftrag kann erheblichen Aufwand bedeuten. KI-Kunst lässt sich sehr schnell weiterentwickeln. Indem ich dem obigen KI-Kunst-Befehl „Mach die Katze weiß. Füge einen Füllfederhalter hinzu.“ hinzufügte, erhielt ich sofort die folgenden Bilder.

Mit Microsoft Designer erstellte KI-Kunstvarianten

Das obige Beispiel zeigt, wie man sich etwas vorstellen und sofort ein Bild davon erstellen kann. So einfach ist das!

Werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten und atemberaubendsten Beispiele für KI-Kunst, um zu verstehen, welche Möglichkeiten sich uns tatsächlich eröffnen.

KI-Kunst in Beispielen aus der Praxis

Jede Kunst, die mit KI-Tools wie DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon oder Runway erstellt wurde, ist KI-Kunst. Hier sehen Sie, was Early Adopters und Pioniere der KI-Kunst bisher geschaffen haben.

1. Porträt von Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Quelle: Wikimedia Commons )

Im Jahr 2018 nutzten Mitglieder des Pariser Kollektivs Obvious generative KI, um ein Porträt von Edmond de Belamy zu erstellen, einer von ihnen erfundenen fiktiven Figur. Sie verwendeten einen Open-Source-Algorithmus und trainierten ihn anhand von 15.000 Porträts aus dem 14. bis 19. Jahrhundert.

Diese Arbeit erlangte Berühmtheit, als es als erste Arbeit mit KI geschaffenes Kunstwerk bei Christie’s in New York versteigert wurde. Das Gemälde wurde bei dieser Auktion für 432.500 Dollar verkauft.

2. DeepDream von Google

Bild erstellt mit DeepDream (Quelle: Wikimedia Commons )

DeepDream ist eine Form der KI-Kunst, die algorithmische Pareidolie nutzt, um eine traumhafte, psychedelische Version bestehender Bilder zu erzeugen. Seitdem haben Forscher DeepDream in Verbindung mit Virtual-Reality-Umgebungen für Experimente in der kognitiven Psychologie und der Hirnforschung eingesetzt.

3. Künstliche Realitäten von Refik Anadol

Künstliche Realitäten: Coral von Refik Anadol (Quelle: refikanadol.com )

Im Auftrag des Weltwirtschaftsforums kombiniert dieses KI-Kunstwerk von Refik Anadol riesige Datensätze mit Korallenbildern, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen. Es handelt sich um ein multidisziplinäres Projekt, das Datenvisualisierung, maschinelles Lernen und 3D-Druck miteinander verbindet.

4. Hybride Organismen von Sofia Crespo

Neural Zoo von Sofia Crespo (Quelle: neuralzoo.com )

Die argentinische Künstlerin Sofia Crespo nutzt Daten aus der Natur und erschafft spekulative Lebensformen. Im Projekt „Neural Zoo“ nimmt sie Bilder aus der Natur und ordnet sie neu an, um atemberaubende Darstellungen einer imaginären Natur zu schaffen, die die Funktionsweise menschlicher Kreativität widerspiegeln. Mit dieser Form hinterfragt sie den Einfluss von KI auf Kunst und Kreativität und wirft dabei zentrale Fragen für deren Zukunft auf.

5. Die digitale Kunstkampagne von BMW

BMW Art Cars (Quelle: bmw.com )

Kunst ist nicht nur auf Museen und Ausstellungen beschränkt. Das gilt auch für KI-Kunst. Zahlreiche Geschäfte haben KI-Kunst auf vielfältige Weise eingesetzt. Eine der atemberaubendsten Kampagnen der jüngsten Vergangenheit sind die Art Cars von BMW.

Im Rahmen seines Förderprogramms für Kunst und Kultur arbeitete BMW mit dem Kreativtechnologen Nathan Shipley und dem Kunstsammler Gary Yeh zusammen, um eine KI mit 900 Jahren Kunstgeschichte zu trainieren und 50 neue Kunstwerke zu schaffen. Diese wurden dann mittels Projektionsmapping auf eine virtuelle Darstellung des 8er Gran Coupé übertragen.

6. Einzigartige Beschreibungen von Nutella

Von KI generierte Beschreibungen der Produkte von Nutella (Quelle: Ogilvy Italia )

Die Produktkennzeichnung ist eine der alltäglichsten Aufgaben in der Fertigungslinie. Ein vorgefertigtes Etikett wird gedruckt und auf alle Produkte eingefügt, um Einheitlichkeit und Markenidentität zu gewährleisten. Nutella hat dies mithilfe von KI-Kunst geändert.

Nutella hat sieben Millionen einzigartige Beschreibungen für den italienischen Markt entworfen. Dies weckte Neugier und steigerte die Nachfrage. Viele Nutella-Liebhaber freuten sich zudem darauf, ein einzigartiges, unverwechselbares Glas zu besitzen.

7. Ich kann den Winter in NYC kaum erwarten

Pixelbasierte KI-Kunst von Reddit-Benutzer (Quelle: BlickyBloop )

Es gibt Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Fotos, die versuchen, die Stimmung des Winters in New York City einzufangen. In Filmen, Musik, Fernsehen und vielem mehr wird er romantisiert. Doch dieser Reddit-Benutzer hat einen einfachen, aber herausragenden Weg gefunden, eine klassische Winterszene im Big Apple mithilfe von KI darzustellen.

Die Ebenen, die Tiefe und die kleinen Details (einschließlich der fallenden Schneeflocken) erzeugen einen fesselnden Effekt in einem Bild, das eigentlich recht gewöhnlich ist. Der Benutzer hat eine alte, an Videospiele erinnernde visuelle Gestaltung angewendet, um die KI-generierte Kunst sowohl vintage als auch ultramodern wirken zu lassen.

8. Imaginäre „I Love Lucy“-Spielzeuge

Von DALL-E generierte „I Love Lucy“-Spielzeuge (Quelle: Fast Company )

Harry McCracken, Technologie-Editor bei Fast Company, probierte DALL-E aus und entwarf einige „I Love Lucy“-Spielzeuge. „Die Vitameatavegamin-Flaschen sind eine nette Idee“, gab er zu.

Ist es nur eine Frage der Zeit, bis Menschen anfangen, gefälschte Vintage-Elemente zu entwerfen und diese im 3D-Druck herzustellen? Die Zeit wird es zeigen. Er inspirierte auch andere Vintage-Kreative, über einige davon kannst du hier in seinem Artikel lesen.

9. Postapokalyptische Roboter

Postapokalyptische Roboter (Quelle: Midjourney-Showcase )

Ein Midjourney-Benutzer stellt sich eine postapokalyptische Welt vor, in der ein verrosteter Roboter in einer rauen Stadtlandschaft mit Blumen interagiert. Das Modell interpretiert die Vorgaben für die KI-Kunst präzise und fügt gelbe Wolken, eine mit Graffiti bedeckte Wand usw. hinzu.

Die Fähigkeit der KI, solch sorgfältig gestaltete KI-Kunstwerke zu entwickeln, ist ein Meilenstein für das Prototyping. Stellen Sie sich vor, ein aufstrebender Hollywood-Drehbuchautor könnte seine eigenen Moodboards und Storyboards erstellen, um seine Ideen effektiver zu präsentieren!

10. Vorspann von „Secret Invasion“

Bild aus dem Vorspann von „Secret Invasion“ (Quelle: The Verge )

Apropos Hollywood: Die Produzenten von Marvels „Secret Invasion“ haben KI eingesetzt, um den Vorspann zu erstellen. Das ist besonders interessant, da der ausführende Produzent erklärte, man habe sich bewusst für den Einsatz von KI entschieden, weil diese „mit den eigentlichen Themen der Serie spielt“, d. h. mit einer Gestaltwandler-Population der Skrulls.

Dieser Anwendungsfall hat jedoch in der Kunstwelt eine Flut von Fragen rund um Trainingsdaten, Künstlerrechte, die Gefahren der KI und ethische Kreativität ausgelöst.

Die Zukunft der KI-generierten Kunst

Die oben genannten Beispiele für KI-Kunst zeigen zwei Dinge: die unendlichen Möglichkeiten der KI-Kunst und den tatsächlichen Einfluss, den sie auf die Zukunft des menschlichen Lebens haben kann.

Zwar kann man jedes beliebige tool nutzen und damit unzählige Möglichkeiten erschließen, doch die Auswirkungen von KI-Kunst sind Gegenstand heftiger Debatten. Zu den wichtigsten Diskussionspunkten gehören:

Fähigkeiten: Als kreatives Hilfsmittel ist KI leistungsfähiger als jedes andere tool, das Künstler bisher verwendet haben. Sie ermöglicht nicht nur eine schnelle Erstellung, sondern treibt auch Iterationen und Verbesserungen in hohem Tempo voran. Mit der Weiterentwicklung der Modelle erwarten wir, dass sich dies noch weiter verbessern wird – und zwar dramatisch.

Daten: Einer der grundlegenden Aspekte der KI-Kunst sind die Daten, die zum Trainieren der Modelle verwendet werden. Viele KI-Kunstgeneratoren legen ihre Trainingsdaten nicht offen, was zu einer heiklen Situation führt, wenn es um Urheberrechtsverletzungen und die Rechte traditioneller Künstler geht, die diese Stile entwickelt haben.

So ähnelte beispielsweise die Funktion für Sprache von OpenAI’s ChatGPT der der Schauspielerin Scarlett Johansson so sehr, dass dies rechtliche Konsequenzen nach sich zog.

KI-Ethik: Der ethische Umgang mit solchen Daten ist ebenfalls kompliziert, insbesondere für Künstler, die möglicherweise nicht technisch versiert genug sind, um die Grundlagen einer solchen Nutzung zu verstehen.

Als Beispiel gab Ali Selim, Regisseur und ausführender Produzent von „Secret Invasion“, an, dass er zwar nicht wirklich verstehe, wie KI funktioniere, aber fasziniert sei von dem, was sie erschaffen könne. Es gibt offensichtlich noch viel zu lernen und zu bewerten, sowohl für Künstler als auch für die Entwickler von KI-Kunstgeneratoren.

Urheberrechte: Ein US-Gericht entschied im vergangenen Jahr, dass KI-generierte Bilder ohne jeglichen menschlichen Input nach US-Recht nicht urheberrechtlich geschützt werden können. Ohne klare Kenntnis der Trainingsdaten – die ein wesentlicher Bestandteil dessen sind, was unter „Input“ zu verstehen ist – fehlt es an einem Konsens darüber, was geistiges Eigentum ausmacht.

Allerdings handelt es sich hierbei um typische Anlaufschwierigkeiten, mit denen jede neue Technologie zu kämpfen hat. Um eine Lösung zu finden, die für alle funktioniert, müssen sich die Kunstszene sowie Rechts- und Technologieexperten zusammensetzen und die Details ausarbeiten.

Unter dem Strich kommt eine fruchtbare, faire Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Algorithmen allen zugute. Die oben genannten Beispiele für KI-Kunst zeigen, dass KI die Fähigkeit, Kunst zu schaffen, demokratisiert. Sie müssen vielleicht nicht wissen, wie man Aquarellfarben mischt, oder sich mit den Prinzipien des Designs auskennen, aber Ihre Vorstellungskraft und Ihre Ausdrucksfähigkeit werden der Schlüssel zur Schaffung großartiger KI-Kunst sein.

KI-Tools produzieren zudem blitzschnell Iterationen und Variationen und schaffen so eine außergewöhnliche Effizienz in großem Maßstab – sowohl für Menschen als auch für Unternehmen.

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Obwohl sich KI bereits seit 50 Jahren entwickelt, hat sie erst seit kurzem Einfluss auf die Welt der Kunst genommen. Mit KI-Produkten kann jeder, der über Vorstellungskraft verfügt, Kunst schaffen – unabhängig von seinen Fähigkeiten im Umgang mit Design-Tools.

Da immer mehr Menschen die Fähigkeit erlangen, Kunst zu schaffen, ist mit einer explosionsartigen Zunahme visueller Inhalte zu rechnen. Marketingteams können vielfältige Inhalte in großem Umfang erstellen. Enthusiasten werden jeden Tag neue Kunstwerke veröffentlichen, wie sie es auf Reddit bereits tun. Produktdesigner werden schnell Prototypen erstellen und so schneller mehr Iterationen entwickeln.

Wenn Sie als Profi KI für das Design nutzen, kann die Verwaltung Ihrer Ergebnisse schnell unübersichtlich werden. Um all Ihre KI-Kunstprojekte effizient zu bewältigen, benötigen Sie ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp.

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