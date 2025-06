die 10 besten KI-Apps für To-Do-Listen und Aufgabenmanager im Jahr 2025

Wenn Sie jemals Schwierigkeiten hatten, den Überblick über alles zu behalten, was Sie an einem Tag erledigen müssen, können KI-To-Do-Listen-Apps helfen.

Heutzutage gibt es viele KI-Apps für das Aufgabenmanagement, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Elemente helfen. Dazu gehören wichtige Features wie erweiterte Nachverfolgung von Aufgaben, automatische Planung, Priorisierung von Aufgaben und intelligente Vorschläge, sodass Sie immer wissen, welche Aktivität Sie als Nächstes erledigen müssen und wie viel Zeit Sie dafür einplanen sollten.

Aber das perfekte Tool für To-Do-Listen zu finden, ist leichter gesagt als getan. Deshalb haben wir die zehn besten KI-Apps getestet, die Ihnen helfen sollen, Ihre täglichen Aufgaben mit größerer Leichtigkeit zu erledigen, unabhängig davon, in welchem Bereich Sie arbeiten.

Die Ergebnisse werden Sie nicht enttäuschen.

Legen wir los.

Worauf sollten Sie bei KI-To-Do-Listen-Apps achten?

Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und Gewohnheiten, daher sind nicht alle KI-To-Do-Listen-Apps für Sie geeignet. Bei der Auswahl aus der Vielzahl der verfügbaren Optionen sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

Optimieren Sie Ihre Aufgabenverwaltungsprozesse: Sie möchten die Einarbeitungszeit verkürzen und schnell mit der Nutzung der App beginnen können; alle Setup-Prozesse sollten einfach und soweit wie möglich durch KI automatisiert sein

Intuitive App-Oberfläche: Dies erleichtert die Navigation und Organisation Ihrer Aufgaben; Sie sollten in der Lage sein, die App zu durchsuchen und sie logisch und schnell zu bedienen

Integrationen von Drittanbietern: Das Tool sollte mit anderer Software in Ihrem täglichen Workflow kompatibel sein, z. B. Gmail oder Slack, und sich mit nur wenigen Klicks einfach integrieren lassen, einschließlich der Einstellung von App-Berechtigungen und der Synchronisierung von Daten

Datenverwaltungsfunktionen: Die KI-To-Do-Listen-Apps, die Sie in Betracht ziehen, sollten Ihnen dabei helfen, Ihre Prozesse nachzuverfolgen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Sie Ihren Workflow optimieren können; dies kann in Form von regelmäßigen wöchentlichen Updates oder Diagrammen erfolgen, die Sie bei Bedarf aufrufen können

Verschlüsselung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Ihre Sicherheit und der Datenschutz müssen unter allen Umständen gewährleistet sein. Insbesondere sollten Sie über die notwendigen Informationen darüber verfügen, wie die To-Do-Listen-App Ihre Aktivitätsdaten verwendet

die 10 besten KI-Apps für To-Do-Listen

1. ClickUp (Bestes KI-Tool für Aufgabenmanagement)

Erste Schritte mit ClickUp Brain Nutzen Sie ClickUp Brain als zuverlässigen Sparringspartner, Schreibassistent und Wissensmanager

ClickUp ist eine All-in-One-App für To-Do-Listen mit vielseitigen Funktionen für Projektmanagement, Zusammenarbeit und Analyse. Mit der ClickUp Online-To-Do-Liste, den Aufgaben, Dokumenten oder Notizen kann ich in jedem Bereich meines Workspace multifunktionale und detaillierte Listen erstellen.

Mit ClickUp Aufgaben kann ich beispielsweise jeder Aufgabe auf der Plattform Checklisten hinzufügen und so klare Prozesse für mich und mein Team erstellen. Durch die Einbettung interaktiver Checklisten in ClickUp Dokumente kann ich wiederum die in einem Dokument aufgeführten Aktionselemente abhaken.

Mit ClickUp Aufgaben planen, organisieren und gemeinsam an jeder To-Do-Liste arbeiten

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Checklisten aus dem ClickUp Notepad oder über die Browser-Erweiterung zu erstellen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen und meinen Workflow zu unterbrechen.

Wenn ich zu viel im Kopf habe und keine Listen manuell erstellen möchte, verwende ich ClickUp Brain. Es automatisiert die Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben, liefert schnelle Antworten auf Fragen zu Aufgaben und Dokumenten und fasst Aufgabendetails effizient zusammen.

Fassen Sie lange Kommentar-Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mithilfe von ClickUp AI sofort zusammen

Um die Fähigkeiten dieses KI-Features zu testen, habe ich ein Projekt mit dem Titel "Launch einer neuen Marketingkampagne" erstellt und relevante Teammitglieder hinzugefügt, um Ideen und Strategien zu sammeln.

Wir diskutierten unseren Plan für das Team, die Ziele, die Zielgruppe und den allgemeinen Ansatz, den wir für die Kampagne verfolgen wollten. Innerhalb eines kurzen Zeitraums begann ClickUp Brain, benutzerdefinierte Unteraufgaben vorzuschlagen, die auf dem Kontext unserer Diskussion basierten.

Dazu gehörten die Durchführung von Marktforschungen, um Kundenpräferenzen zu verstehen, die Entwicklung kreativer Inhalte für soziale Medien, die Koordination mit Grafikdesignern zur Erstellung von Werbematerialien und die Festlegung einer Zeitleiste für die Einführung der Kampagne.

Die proaktive Unterstützung optimierte unseren Planungsprozess und listete alle wichtigen Schritte auf, die wir benötigten – das verschaffte uns einen ziemlich guten Vorsprung. Es gibt nichts Besseres als ClickUp, um zu lernen, wie man KI für alltägliche Aufgaben nutzt.

Die besten Features von ClickUp

KI-Notizbuch zum automatischen Dokumentieren von Meetings in Apps von Drittanbietern wie Zoom, Teams und Google Meet

Priorisieren Sie Aufgaben anhand von Faktoren wie Wichtigkeit, Dringlichkeit oder Aufwand

Personalisieren Sie Aufgabentypen, indem Sie Ihre Namenskonventionen in die benutzerdefinierten Felder von ClickUp integrieren

Greifen Sie nahtlos von Ihrem Desktop, Mobilgerät oder Webbrowser auf Ihre ClickUp-To-Do-Liste zu

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihre Aufgaben am Ende des Tages mit den KI-gestützten Standups von ClickUp zusammenfassen

Organisieren Sie Projekte mit Listen, Unteraufgaben und Fristen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit Tools wie Gantt-Diagrammen oder Kanban-Boards

Vorgefertigte Vorlagen für To-Do-Listen mit KI zur Verwaltung von Aufgaben in einem lebendigen Dokument. Starten Sie mit der To-Do-Listen-Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Führen Sie mit der To-Do-Listen-Vorlage von ClickUp eine fortlaufende To-Do-Liste

Limits von ClickUp

Nicht alle Features von ClickUp sind derzeit in der mobilen App verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.100 Bewertungen)

2. Taskade (Am besten geeignet für Echtzeit-Workspace für Aufgaben, Notizen und Zusammenarbeit per Video)

via Taskade

Taskade ist eine KI-gestützte Notiz-App zum Erstellen von Inhaltskalendern, Flussdiagrammen, Projekt-Sprints und sogar SOPs – alles in einer einzigen, intuitiven Benutzeroberfläche. Sie bietet bis zu 1 TB Speicherplatz für Dateien.

Es ist ziemlich cool, wie die KI-Agenten von Taskade ständig die Prioritäten von Aufgaben bewerten und in Echtzeit dynamische Verbindungen und Hierarchien zwischen den Aufgaben erstellen. Mit diesem Feature wissen Sie immer, welche Aufgaben Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern und wie sie mit dem Projekt zusammenhängen.

Die besten Features von Taskade

Visualisieren Sie Ihre Listen in mehreren Dimensionen – Tabellen, Boards, Listen, Mindmaps, Kalender und mehr

Brainstorming, Gliederung und Festhalten aller Aufgaben und Notizen mit einem KI-basierten Schreib- und Aufgabenassistenten

Teilen Sie Ihre Arbeit ganz einfach mit Teams, Clients und Gästen; chatten Sie und arbeiten Sie nahtlos über Web, Mobilgeräte und Desktop hinweg

Einschränkungen von Taskade

Es fehlen erweiterte Optionen wie das Hinzufügen von Bildern und Videos oder das Erstellen komplexer Tabellen

Die Formatierung kann eine Herausforderung sein, wenn Sie nicht mit Markdown-kompatiblen Editoren vertraut sind

Preise für Taskade

Kostenlos: 0

Taskade Pro: 10 $ pro Monat und Benutzer

Taskade für Teams: 20 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Motion (Am besten geeignet für die Erstellung adaptiver Workflows und die automatisierte Aufgabenplanung)

via Motion

Motion ist ein KI-Assistent mit einem dynamischen Planungsfeature. Immer wenn ich meine Aufgaben, Termine und Meetings in die Plattform eingebe, organisiert die KI für Zeitmanagement automatisch meinen Zeitplan, um sicherzustellen, dass ich optimal arbeite.

Im Gegensatz zu einigen KI-Aufgabenmanagern passt sich Motion in Echtzeit an Änderungen an. Wenn beispielsweise ein Meeting verschoben wird oder eine neue Aufgabe hinzukommt, passt es meinen Tag neu an, damit alles passt, ohne dass ich manuell Anpassungen vornehmen muss.

Außerdem wurde ein kleines Banner auf meinem Bildschirm angezeigt, um mich daran zu erinnern, Ablenkungen zu beseitigen – ein Feature, das in dieser Motion-Rezension erwähnenswert ist.

Die besten Features von Motion

Erstellen Sie tägliche oder wöchentliche Aufgaben und blockieren Sie entsprechend Zeit in Ihrem Kalender, um sie zu erledigen

Erstellen Sie detaillierte Notizen und speichern Sie Informationen zu Ihren To-Do-Listen für einen einfachen Zugriff

Verschieben Sie Ihre Aufgaben mit einem Klick, wenn ein Meeting oder eine dringende Arbeit in letzter Minute dazwischenkommt

Bewegungsbeschränkungen

Sie können Aufgaben nicht duplizieren, sondern müssen sie jedes Mal neu erstellen

Es gibt keine Möglichkeit, Workspaces alphabetisch oder manuell neu anzuordnen

Es gibt keinen kostenlosen Plan, nur eine kostenlose Testversion

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

Einzelperson: 34 $ pro Monat

Team: 20 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Motion

G2: 4,1/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

4. TimeHero (Am besten geeignet für die Verwaltung und Automatisierung von Teamaufgaben mit Einblicken in Produktivitätsmuster)

via TimeHero

TimeHero ist ein intelligentes Tool für die Planung und Verwaltung von Aufgaben. Es ermöglicht die Planung, Verwaltung und Automatisierung von täglichen Arbeitselementen, Projekten und Kalenderereignissen – alles an einem Ort. Es hat Aufgaben automatisch in meinen Kalender eingeplant, basierend auf meinen Terminen, Prioritäten und Verfügbarkeiten.

TimeHero lieferte mir auch Einblicke in die Produktivitätsmuster meines Teams. Ich konnte die Kapazitäten meiner Teammitglieder einsehen, Ad-hoc-Aufgaben einfach zuweisen und andere in Aufgaben-Chats @erwähnen – ohne Check-ins oder Update-Meetings. Das macht die Automatisierung von Aufgaben mit KI ziemlich einfach.

Die besten Features von TimeHero

Starten Sie einen Timer von überall aus und erledigen Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig; greifen Sie auf detaillierte und hilfreiche Timesheets zu

Verwenden Sie Workflow-Vorlagen, um Ihre üblichen To-Do-Listen schnell zu erstellen; verknüpfen Sie Start- und Fälligkeitsdaten mit anderen Aktivitätsprotokollen oder Ereignissen

Erhalten Sie intelligente Benachrichtigungen, die Sie über bevorstehende Termine, Änderungen im Tagesplan und den Abschluss von Aufgaben informieren

Limits von TimeHero

Das Tool kann keine programmierten oder automatischen Updates oder Erinnerungen per E-Mail versenden, da es über keine koordinierte Kontaktliste verfügt

Benutzer haben gelegentlich Probleme beim Auffinden von Aufgaben und Unteraufgaben gemeldet

Preise für TimeHero

Basis: 5 $ pro Benutzer und Monat

Professional: 12 $ pro Monat und Benutzer

Premium: 27 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeHero

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Trello (Am besten geeignet für anpassbare To-Do-Listen und Aufgabenverwaltung mithilfe eines Kanban-Board-Systems)

via Trello

Nachdem ich Trello ausprobiert habe, verstehe ich, warum es sofort zu meinen Favoriten für die Verwaltung von Aufgaben geworden ist. Die benutzerfreundliche, optisch ansprechende Oberfläche basiert auf dem Kanban-System, bei dem To-dos als Karten auf einem Board dargestellt werden.

Ich konnte bestimmte Aufgaben auf einzelnen Karten festhalten und sie mit Fälligkeitsdaten, Anhängen und Beschreibungen anpassen, sodass ich immer einen klaren Überblick darüber hatte, was ich wann zu erledigen hatte.

Mit den Power-Ups von Trello konnte ich meine Boards auch an spezifische Anforderungen anpassen, z. B. durch Hinzufügen einer Kalenderansicht, Automatisierung sich wiederholender Aufgaben oder Integration von Apps von Drittanbietern wie Whereby und OneDrive.

Allerdings wirkt sie recht einfach und ich glaube nicht, dass sie für komplexere Projekte geeignet ist.

Die besten Features von Trello

Behalten Sie mit der Zeitleisten-Ansicht den Überblick über alle Karten, führen Sie Befehle aus und legen Sie automatisierte Regeln für fast alle Aktionen auf der Plattform fest

Verwalten Sie mit nur wenigen Klicks die Berechtigungen für die Verwaltung von Inhalten für Ihr Board und verwalten Sie Teammitglieder ganz einfach in Echtzeit

Teilen Sie komplexe Aufgaben mithilfe der Checkliste-Funktion auf derselben Karte auf, um Aufgaben effizient mit KI aufzuteilen

Limits von Trello

Die jüngste Aktualisierung der Richtlinien beschränkt die Zusammenarbeit auf nur zehn Mitglieder pro Board, was die Nützlichkeit für größere Teams einschränkt

Bei sehr komplexen Projekten kann das Kartensystem schwierig zu verwalten und zu verstehen sein

Preise für Trello

Kostenlos: 0

Standard: 6 $ pro Monat und Benutzer

Premium: 12,50 $ pro Monat und Benutzer

Enterprise: 17,50 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.100 Bewertungen)

6. Asana (Am besten geeignet für die Optimierung von Aufgaben- und Projekt-Workflows in einer visuell intuitiven Benutzeroberfläche)

via Asana

Asana ist eine Projektmanagement-Software, die man kaum ignorieren kann. Sie ist bekannt für ihre übersichtliche und dynamische Benutzeroberfläche und ihre robusten KI-Features, die dabei helfen, die Arbeit effizient zu organisieren, nachzuverfolgen und zu verwalten.

Sie können Teammitgliedern Aufgaben mit Fälligkeitsdaten zuweisen, Kommentare oder Anweisungen hinzufügen und Dateien für zusätzlichen Kontext anhängen, sodass die gesamte Kommunikation an einem Ort organisiert bleibt.

Mit dem Projektmanagement-Tool können Sie auch zwischen verschiedenen Layouts wechseln, um To-Do-Listen auf verschiedene Arten anzuzeigen, darunter ein Kanban-Board, ein Gantt-Diagramm, eine Liste, ein Kalender oder eine Zeitleiste.

Die besten Features von Asana

Fügen Sie Ihren To-Do-Listen Beschreibungen hinzu, damit Sie Ihre Arbeit sortieren, filtern und automatisch Berichte erstellen können

Erstellen Sie Vorlagen für gängige Aufgaben oder Listentypen, von Arbeitsanfragen bis hin zu Aktionspunkten für Meetings

Erhalten Sie mit Asana KI eine Zusammenfassung der Ereignisse in einem Portfolio, Projekt oder einer Aufgabe, um immer auf dem Laufenden zu bleiben

Limits von Asana

Benachrichtigungen könnten anpassbarer sein – beispielsweise können Benutzer nicht auswählen, dass sie Benachrichtigungen für Aufgaben erhalten, die für sie freigegeben wurden, aber nicht für alle Aufgaben in ihrem Workspace

Es fehlt eine Option, um Elemente auf der To-Do-Liste manuell zu priorisieren

Preise für Asana

Persönlich: 0 $

Starter: 13,49 $ pro Monat und Benutzer

Erweitert: 30,49 $ pro Monat und Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 12.700 Bewertungen)

7. Monday. com (Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows mit starkem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und visuelle Anpassung)

via Monday

Monday. com bietet eine sehr visuelle und flexible Plattform, die sich an verschiedene Workflows und Projektarten anpassen lässt.

Das Erstellen von Aufgabenlisten war unkompliziert. Ich konnte anpassbare Vorlagen verwenden oder eine laufende Liste von Grund auf in einem Monday-Arbeitsdokument erstellen und Spalten für Status, Fristen, Prioritäten und mehr hinzufügen.

Ich konnte auch entscheiden, wie ich den Fortschritt des Projekts verfolgen wollte, ob über einen Kalender, eine Zeitleiste, ein Gantt-Diagramm oder eine Kanban-Ansicht. Wenn meine Teammitglieder eine gemeinsame Aufgabenliste hatten, konnten sie jeweils ihre eigenen Ansichten hinzufügen.

Monday.com – die besten Features

Passen Sie Ihre Dashboards mit einer Vielzahl von Widgets an, darunter das Widget "To-Do-Liste", in dem Sie Aufgaben hinzufügen und abhaken können, bis alles erledigt ist

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Termine näher rücken, damit Sie sicher sein können, dass Sie alles rechtzeitig erledigen

Priorisieren Sie Ihre Arbeit anhand von bevorstehenden Fälligkeitsdaten, aktuellen Status oder ganz nach Ihren Wünschen

Monday.com-Einschränkungen

Benutzer haben bemängelt, dass es nicht möglich ist, mehrere Dashboards automatisch zu einem bestimmten Ordner hinzuzufügen, was sich negativ auf ihre Analyseerfahrung auswirkt

Es fehlt eine detaillierte Kontrolle über Berechtigungen und Zugriffsebenen für Gast-Benutzer, was für die Verwaltung von Listen und Projekten mit sensiblen Informationen nicht ideal ist

Preise für Monday.com

Kostenlos: 0

Basis: 12 $ pro Monat und Platz

Standard: 14 $ pro Monat und Platz

Pro: 24 $ pro Monat und Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday. com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.800 Bewertungen)

8. Tara AI (Am besten geeignet für KI-gesteuertes Aufgabenmanagement und agile Projektplanung für Softwareentwicklungsteams)

via Tara AI

Tara AI wurde speziell für Software-Teams entwickelt und bietet eine einzigartige Kombination aus agiler Projektplanung und Aufgabenmanagement-Apps.

Eines der wichtigsten Highlights von Tara AI ist die Fähigkeit, Sprints auf der Grundlage von Verlaufsdaten vorherzusagen und zu planen. Ich fand dies unglaublich nützlich, da ich so Ressourcen effektiver zuweisen, potenzielle Engpässe vorhersehen und sicherstellen konnte, dass meine To-Dos im Zeitplan blieben und die Fristen eingehalten wurden.

Die Zusammenarbeit im Team innerhalb von Tara AI ist ebenfalls unkompliziert und effizient. Mit dem umfangreichen Text-Editor können Sie ganz einfach Aufgaben zuweisen, Kommentare hinterlassen und relevante Dokumente anhängen, sodass Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Die besten Features von Tara AI

Verwenden Sie die praktische Kanban-Ansicht, um Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt des Projekts zu überwachen

Führen Sie wöchentliche und tägliche Stand-up-Meetings durch, um zu sehen, wie Ihr Team im Vergleich zum Aktionsplan Fortschritte macht

Profitieren Sie von der 2-Wege-Synchronisierung mit GitHub, Trello und Asana sowie dem Import von Aufgaben; Aktualisierungen von Aufgaben auf einer Plattform werden in allen synchronisierten Tools übernommen

Limits von Tara AI

Es gibt keinen Free-Plan und auch keine kostenlose Testversion

Während des automatischen Sprint-Managements werden die überlasteten Punkte nicht entsprechend aktualisiert, wenn Aufgaben fertiggestellt und zwischen Sprints verschoben werden

Preise für Tara AI

Insights Core: 25 $ pro Monat und Mitwirkendem (jährliche Abrechnung)

Insights Plus: 35 $ pro Monat und Mitwirkendem (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tara AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Notion AI (Am besten geeignet für einen vielseitigen All-in-One-Workspace mit KI-gestütztem Schreiben und Aufgabenorganisation)

via Notion AI

Der Einstieg in Notion AI war eine spannende Erfahrung, da es die Vielseitigkeit des All-in-One-Workspace von Notion mit der Leistungsfähigkeit von KI kombiniert.

Der KI-Assistent kann dabei helfen, automatisch To-Do-Listen aus Meeting-Notizen, Aufzeichnungen von Verkaufsgesprächen usw. zu erstellen. Natürlich können Sie auch auf herkömmliche Weise eine Liste mit Kontrollkästchen erstellen, indem Sie in Notion einen Listenblock hinzufügen. Dazu gibt es auch einen Slash-Befehl, mit dem Sie dies schnell erledigen können.

Sie können damit Fristen für ganze Listen oder Elemente in der Liste hinzufügen, Aufgaben an Personen vergeben und den Fortschritt in einem Statusfeld verfolgen. Sie können auch den KI-Autor dazu verwenden, Ideen und Elemente für Listen zu sammeln oder To-Do-Listen für bestimmte Aufgaben automatisch auszufüllen.

Darüber hinaus finden Sie in Notion verschiedene Beispiele und Vorlagen für To-Do-Listen, mit denen Sie Aufgaben effektiv organisieren und priorisieren können.

Die besten Features von Notion AI

Listen auf Japanisch, Spanisch, Deutsch und mehr schreiben und übersetzen

Erlauben Sie anderen, Kommentare oder Bearbeitungsvorschläge zu Ihrer Liste zu machen; geben Sie einfach die Taste @ ein, um sie zu benachrichtigen

Lassen Sie die automatische Ausfüllfunktion in wenigen Minuten Hunderte von Dokumenten durchsuchen und Listen, Einblicke, Zusammenfassungen und mehr erstellen

Limits von Notion AI

Es gibt kein integriertes Tool für die Berichterstellung, was Ihre Möglichkeiten zur Nachverfolgung Ihrer Projekte einschränkt

Die KI-Feature kostet zusätzlich 10 US-Dollar pro Monat und Benutzer, was für Teams teuer werden kann

Notion AI Preise

Free

Plus: 12 $ pro Monat und Platz

Business : 18 $ pro Monat und Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Trevor AI (Am besten geeignet für die gemeinsame Verwaltung von Aufgaben mit Integrationsfunktionen)

via Trevor AI

Der letzte Eintrag auf unserer Liste der KI-Task-Manager-Apps ist Trevor AI, ein intelligenter Assistent für die tägliche Planung. Mit ihm konnte ich Aufgaben in einer Liste organisieren, farbige Beschreibungen und Notizen hinzufügen und Drittanbieter-Software wie Google Kalender und Todoist integrieren, um meine Termine, Meetings und Aktivitäten zu synchronisieren.

Trevor AI lieferte auch personalisierte Vorschläge für die Zeitplanung, sodass ich meine Aufgaben immer im Blick hatte. Es gab detaillierte Analysen darüber, wie ich meine Zeit verbracht habe und was ich tun könnte, um meine To-Do-Liste so optimal wie möglich abzuarbeiten.

Die besten Features von Trevor AI

Nutzen Sie die vorausschauenden KI-Funktionen, um die Dauer von Aufgaben anhand Ihrer Verfügbarkeit und Ihres bisherigen Verhaltens genau zu schätzen

Erhalten Sie per E-Mail umsetzbare Vorschläge zur Verbesserung Ihres Tagesplans, die speziell auf Sie zugeschnitten sind

Konzentrieren Sie sich auf Ihre aktuelle Aufgabe, indem Sie einen Timer und ein Feld für Notizen im Fokusmodus verwenden

Einschränkungen von Trevor AI

Sie basiert auf Cloud-Synchronisation, was ihre Funktionalität ohne Internetverbindung einschränkt

Für alles, was über die grundlegende Planung hinausgeht, benötigen Sie den kostenpflichtigen Plan

Preise für Trevor AI

Kostenlos: 0

Pro-Plan: 3,99 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Trevor AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Verbessern Sie Ihre Listenerstellung und Aufgabenverwaltung mit einem KI-Assistenten

Eine gut ausgewählte KI-gestützte App kann Ihnen dabei helfen, Ihre To-Do-Liste in den Griff zu bekommen und ein für alle Mal maximale Produktivität zu erreichen. Die besten Apps bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit, Intuitivität, Flexibilität, Sicherheit und Integration von Drittanbietern, sodass Sie das Tool für sich arbeiten lassen können und nicht umgekehrt.

Künstliche Intelligenz ist zweifellos ein Wegbereiter für mehr Produktivität. Unabhängig davon, wie Ihr Arbeitstag aussieht, kann sie Ihnen helfen, Zeit zu sparen und Ihre Energie auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren. KI-To-Do-Listen-Apps können Ihren Workflow optimieren, indem sie Aufgaben priorisieren und Ihnen jede Woche mehrere Stunden Zeit zurückgeben.

Mit ClickUp bleiben Sie produktiv, indem Sie in wenigen einfachen Schritten KI-gesteuerte To-Do-Listen erstellen. Darüber hinaus bietet es mehrere Funktionen für Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität, die Ihren Arbeitsalltag vereinfachen können.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Arbeit verwalten oder die Aufgaben eines Teams erledigen möchten, unsere Plattform lässt sich nach Bedarf skalieren.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.