Wie lässt sich die Planungsfehlannahme vermeiden?

Voller (übermäßiger) Zuversicht nach dem erfolgreichen Bau des Suezkanals versuchte Ferdinand de Lesseps, einen Kanal auf Meereshöhe durch die Landenge von Panama zu bauen. Leider unterschätzte er die technischen Herausforderungen des panamaischen Geländes erheblich.

Von Krankheiten und mangelnder Fachkenntnis geplagt, musste er das Projekt 1889 aufgeben. Seine Firma ging bankrott, nachdem sie 287 Millionen Dollar dafür ausgegeben hatte.

De Lesseps war Opfer dessen, was die Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky als "Planungsfehler" bezeichnen

Was ist der Planungsirrtum? Warum sind wir dafür anfällig? Wie zeigen sich unsere Vorurteile in unserer Arbeit und unserem Leben? Und was können wir tun, um den Planungsirrtum abzuschwächen? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden!

Die Planungsfehlers im Detail verstehen

1979 definierten die Psychologen Kahneman und Tversky den Planungsfehler als "die Tendenz, den Zeitaufwand für die Erledigung einer zukünftigen Aufgabe zu unterschätzen, was zum Teil auf übermäßig optimistische Leistungsszenarien zurückzuführen ist"

Einfach ausgedrückt ist der Planungsirrtum eine kognitive Verzerrung, die dazu führt, dass Sie die Zeit für die Erledigung einer Aufgabe unterschätzen und Ihre Fähigkeit, diese zu erledigen, überschätzen.

Einige Merkmale des Planungsfehlers sind:

Es beeinflusst die Vorhersagen Ihrer Aufgaben (und die Ihres Teams), aber nicht die anderer

Ihre Vorhersagen basieren in erster Linie auf intuitiven, aber ungenauen Einschätzungen

Fehler sind eher das Ergebnis von Voreingenommenheit und Wunschdenken als zufällig

Dies tritt unabhängig davon auf, ob der Planer in der Vergangenheit ähnliche Misserfolge erlebt hat

Das passiert unabhängig von Persönlichkeitsmerkmalen, Kultur, Geschlecht, Größe der Aufgabe oder Zeit

Aber warum passiert das eigentlich?

Gründe für Planungsfehler

Menschen nehmen Ereignisse asymmetrisch wahr. Wir haben ein angeborenes Verlangen, positiv und hoffnungsvoll zu sein. Wir möchten glauben, dass wir die Macht und Kontrolle haben, eine Aufgabe zu erledigen, auch wenn alle Anzeichen dagegen sprechen. Hier ist der Grund dafür.

Wir sehen das Glas lieber halb voll

Wenn wir ein Projekt planen, konzentrieren wir uns wahrscheinlich auf das Positive. Wir glauben, dass wir aus früheren Fehlern gelernt haben und heute besser sind. Wir wollen einen Plan erstellen, der uns gut aussehen lässt und uns ein gutes Gefühl gibt.

Wie oft haben Sie schon einen Entwickler sagen hören: "Das ist ein Fünf-Minuten-Bugfix"? Der Entwickler glaubt, dass er die Fehlerbehebung in fünf Minuten bewältigen kann, aber die Realität sieht ganz anders aus.

Wir sind resistent gegenüber Veränderungen

Veränderungen erfordern, dass wir unsere ursprüngliche Sicht auf die Welt ändern. Wenn wir mitten in einem Projekt neue Informationen erhalten, die uns zeigen, dass wir auf dem falschen Weg sind, reagieren wir mit Ablehnung.

Projektmanager übersehen oft große Abweichungen vom Fortschritt als geringfügige Ausrutscher, weil sie einer Verankerungstendenz unterliegen. Sie verankern ihren Denkprozess eher am ursprünglichen Plan als an den neuen Informationen.

Wir mögen keine negativen Informationen

Wenn wir mitten in einem Projekt stecken, insbesondere wenn schon ein Großteil der Arbeit erledigt ist, hören wir ungern schlechte Nachrichten. Wir ignorieren Informationen, die unseren optimistischen Ausblick in Frage stellen, weil sie das Projekt komplett zum Scheitern bringen könnten.

Tatsächlich betrachten wir diejenigen, die negative Informationen ernst nehmen, als Zyniker oder Neinsager. Als Ergebnis führen Gruppenzwang und Konformitätsbias dazu, dass sie sich der allgemeinen Meinung anschließen.

Wir sind optimistisch eingestellt

Bungee-Jumper glauben, dass sie ein geringeres Verletzungsrisiko haben als andere Springer, obwohl es keine Daten gibt, die dies belegen. Ein realistischeres Beispiel ist die Annahme, dass es einfach ist, einen Vollzeitjob und einen Nebenjob zu bewältigen! Dies sind Beispiele für optimistische Verzerrung.

Untersuchungen zeigen, dass Optimismus eine der beständigsten und am weitesten verbreiteten Verzerrungen des menschlichen Denkens ist. Sie beruht auf zwei kognitiven Tendenzen: Menschen überschätzen die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen positive Ereignisse widerfahren, und unterschätzen die Wahrscheinlichkeit negativer Ereignisse.

Die Tendenz und der gesellschaftliche Druck, einen unrealistisch positiven Outlook aufrechtzuerhalten, führten zu Selbstüberschätzung, schlechter Risikoeinschätzung und fehlenden Notfallplänen.

Optimismusverzerrung fördert in mehrfacher Hinsicht Planungsfehler bei Projektmanagern.

Sie neigen dazu, sich bei Ihren Plänen auf imaginäre Erfolge zu konzentrieren und mögliche Fallstricke zu ignorieren

Sie überschätzen Ihre Kapazitäten

Sie planen keine Verzögerungen oder Komplikationen ein, weil Sie glauben, dass diese unwahrscheinlich sind

Sie ignorieren Verlaufsdaten und verlassen sich auf Best-Case-Szenarien

Sie führen vergangene Misserfolge auf externe Faktoren zurück, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen

Unsere Argumentation ist motiviert

Motiviertes Denken ist eine Form der emotionalen Voreingenommenheit, bei der man Beweise akzeptiert, die den eigenen Überzeugungen entsprechen, und alle Informationen ablehnt, die diesem Standpunkt widersprechen.

Wenn Ihr Client beispielsweise eine Website innerhalb von zwei Wochen entwickelt haben möchte, Sie aber wissen, dass die Projektdurchführung länger dauern wird, stimmen Sie dem zu. Sie reden sich ein, dass es nur fünf Seiten sind, Sie bereits eine Vorlage haben, der Inhalt fertig ist usw.

So fördert dies den Planungsirrtum:

Sie überschätzen die Wahrscheinlichkeit positiver Ergebnisse, was zu einer optimistischen Verzerrung führt

Wahrscheinlich erinnern Sie sich aufgrund Ihrer Entscheidungsfreudigkeit eher positiv an vergangene Erfolge

Anchoring führt dazu, dass man sich auf bestimmte Details konzentriert, anstatt das Gesamtbild zu sehen

Sie verarbeiten Informationen so, dass sie bereits bestehende Annahmen, Überzeugungen und Einstellungen unterstützen

Wir alle sind ein wenig voreingenommen, selbstbewusst, optimistisch und motiviert. Was ist daran schon schlimm, fragen Sie sich vielleicht.

Negative Auswirkungen von Planungsfehlern auf die Projektplanung

Wenn Sie dem Planungsirrtum erliegen, werden Sie wahrscheinlich mehrere Fehler machen. Dies kann extreme Folgen haben.

Fehlinterpretation von Zeitleisten: Der Planungsfehler führt dazu, dass Teams den Zeitaufwand für innovative Projekte unterschätzen. Möglicherweise sind Sie zu zuversichtlich, um Raum für Experimente, Fehler und Nachbesserungen zu schaffen. Dies führt zu überoptimistischen Zeitprognosen, die den gesamten Umfang eines Projekts nicht berücksichtigen.

Geringes Budgets: Wenn Sie sich davon überzeugen, dass etwas schnell erledigt werden kann, unterschätzen Sie auch die dafür erforderlichen Ressourcen. So beauftragen Sie vielleicht nur einen Autor mit der Fertigstellung eines E-Books, für das eigentlich die Dienste eines Autors, eines Editors und eines Designers erforderlich wären.

Ignorieren externer Risiken: Der Planungsfehler wirkt wie eine Scheuklappe, die Teams dazu veranlasst, sich eng auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren und externe Risiken wie das regulatorische Umfeld, den Wettbewerb, die Marktdynamik usw. zu übersehen.

Selbst auferlegter Druck: Teams fühlen sich gezwungen, übermäßig optimistische Zeitpläne vorzulegen, um Projekte genehmigt und finanziert zu bekommen, auch wenn sie wissen, dass die Schätzungen unrealistisch sind. Dies erzeugt Druck, der die Mitarbeiter zu Fehlern und Burnout führt.

Behinderte Innovation: Innovative Projekte sind komplex und mit Unsicherheiten behaftet, sodass es schwierig ist, den Zeit- und Ressourcenaufwand genau abzuschätzen. Die Projektplanung ist in solchen Fällen anfällig für Verzerrungen. Wenn Sie den Zeitaufwand für die Schaffung von etwas völlig Neuem unterschätzen, untergraben Sie das Ziel, das Sie sich selbst gesetzt haben.

Wenn Sie jetzt spotten, weil Sie davon ausgehen, dass nur junge oder übereifrige Menschen an Planungsfehlern leiden, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.

Beispiele für Planungsfehler aus der Praxis

Planungsfehler machen keinen Unterschied zwischen kleiner Softwareentwicklung und großen Infrastrukturprojekten. Hier sind einige Beispiele dafür, wie unrealistische Pläne, Vorurteile, Druck und Erwartungen der Aktionäre im Laufe der Geschichte große Vorhaben beeinflusst haben.

Das Opernhaus von Sydney

Der Bau des Sydney Opera House, eines der bekanntesten Bauwerke der Welt, verzögerte sich aufgrund von Planungsfehlern um mindestens ein Jahrzehnt. Die ursprüngliche Schätzung aus dem Jahr 1957 belief sich auf 7 Millionen Dollar, die Fertigstellung sollte innerhalb von sechs Jahren erfolgen. Eine verkleinerte Version des ursprünglichen Entwurfs wurde schließlich 16 Jahre später für 102 Millionen Dollar eröffnet!

Das Sydney Opera House hatte mit folgenden Problemen zu kämpfen:

Ein überstürzter Start : Angesichts des politischen Klimas und der günstigen öffentlichen Meinung wollte die australische Regierung mit dem Bau früher beginnen, als dies realistisch war

Unvollständige Pläne : Der Architekt hatte die endgültigen Pläne noch nicht fertiggestellt, was zu Notlösungen und unvorhergesehenen strukturellen Problemen führte

Unterschätzte Komplexität: Herausforderungen beim schalenförmigen Dach führten zu einer vollständigen Neugestaltung und einem Neubau

Die Canadian Pacific Railway

1871 erklärte sich die Kolonie British Columbia bereit, Teil Kanadas zu werden. Im Gegenzug versprach Kanada eine transkontinentale Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Gebieten.

Das Projekt, das bis 1881 mit einem Guthaben von 25 Millionen Dollar abgeschlossen sein sollte, dauerte vier Jahre länger als geplant und erforderte zusätzliche Kredite in Höhe von 22,5 Millionen Dollar. Hier erfahren Sie, warum.

Fehlende Außenperspektive : Die Planer hatten das zerklüftete Gelände, durch das sie die Gleise verlegen mussten, nicht ausreichend verstanden

Mangel an Arbeitskräften : Aufgrund der geringen Löhne und der gefährlichen Arbeitsbedingungen herrschte ein akuter Mangel an Arbeitskräften, den die Bauunternehmer mit Arbeitskräften aus dem Ausland kompensieren mussten

Regulatorische Probleme: Politischer Druck, Probleme mit Landvereinbarungen und der Widerstand der Bevölkerung trugen zur Verzögerung des Baus bei

Website healthcare.gov

Am 20. Oktober 2013 sagte Präsident Barack Obama: "Ich will nichts beschönigen: Die Website ist zu langsam, die Leute bleiben während des Antragsverfahrens hängen, und ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass niemand darüber frustrierter ist als ich." Er sprach über die mit Spannung erwartete Website healthcare.gov.

Einer der Hauptgründe für dieses grandiosen Scheitern war ein Fehler in der Planung.

Unterschätzung der Kosten : Untersuchungen ergaben, dass die Kosten für die Entwicklung der Website auf 292 Millionen Dollar veranschlagt worden waren, tatsächlich beliefen sie sich jedoch auf 2,1 Milliarden Dollar

Unzureichende Erfahrung : Die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) hatten keine Erfahrung mit der Umsetzung von Softwareprojekten, insbesondere von dieser Komplexität

Zeitdruck: Die Bauunternehmer erhielten die endgültigen Spezifikationen erst wenige Monate vor Baubeginn, wodurch die verfügbare Zeit erheblich verkürzt wurde

Das Positive an diesem Debakel ist, dass Sie nicht der Einzige sind, der ein 12-monatiges Softwareentwicklungsprojekt geplant hat, das nun schon 18 Monate und noch länger dauert.

Oder vielleicht können Sie sich selbst verzeihen, dass Sie 15 Minuten für das Aufräumen Ihrer Startseite eingeplant haben, nur um dann festzustellen, dass Sie drei Stunden später immer noch dabei sind?

Planungsfehler haben Konsequenzen für unser Privat- und Berufsleben. Sie erzeugen unnötigen Druck, lassen uns in unseren Vorurteilen versinken und führen zu einem Teufelskreis aus Überarbeitung oder Leistungsabfall. Um das zu vermeiden, benötigen Sie Daten, Planungsrahmen und eine offene Denkweise.

Wege, um Planungsfehler zu vermeiden

Zu glauben, dass man etwas in weniger Zeit erledigen kann, als tatsächlich benötigt wird, gehört zu den häufigsten Fehleinschätzungen, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben.

Die Lösung: Übung, Übung, Übung. Es erfordert Übung, um sich selbst dabei zu ertappen, wie man in die Planungsfallfalle tappt, und noch mehr Übung, um sich daran zu gewöhnen, Strukturen aufzubauen, die verhindern, dass man ihr erliegt.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie mit den richtigen Absichten, Prozessen und einer strategischen Planungssoftware wie ClickUp vorgehen können.

Vertrauen Sie den Verlaufsdaten

Sehen Sie sich die Zeit an, die Sie beim letzten Mal für die Aufgabe benötigt haben, vom Start bis zum Ende. Verwenden Sie die Techniken der Referenzklassenprognose – im Wesentlichen den Prozess der Zukunftsprognose auf der Grundlage ähnlicher Aufgaben, vergangener Situationen und Ergebnisse.

Durch die Analyse vergleichbarer Projekte aus der Vergangenheit können Sie anhand von Mustern für Verzögerungen, Herausforderungen und Projektkostenrisiken genaue Vorhersagen treffen.

Identifizieren Sie eine relevante Referenzklasse von Daten aus ähnlichen Projekten aus der Vergangenheit

Konsolidieren Sie diese Daten anhand der Dauer dieser Projekte innerhalb und außerhalb des Unternehmens

Verwenden Sie diese Daten, um realistischere Erwartungen für das aktuelle Projekt festzulegen, anstatt sich auf Schätzungen zu verlassen, die Ihrer Intuition entspringen

Erstellen Sie Notfallpläne, um Zeitdruck, Engpässe und andere potenzielle Hindernisse zu bewältigen

Die Erfassung und Pflege von Verlaufsdaten ist für die meisten Unternehmen der schwierigste Teil. Die Projektplanungstools von ClickUp wurden entwickelt, um Informationen über den Fortschritt Ihrer Arbeit zu sammeln und zu kuratieren.

Zeiterfassung von überall mit ClickUp (und vermeiden Sie Planungsfehler)

Mit ClickUp Time Tracking können Sie überwachen, wie lange eine Aufgabe dauert. Die ClickUp Workload-Ansicht ermöglicht es Teams, ihre Verfügbarkeit zu erfassen, und Projektmanagern, Ressourcen entsprechend zuzuweisen. Mit ClickUp Goals können Sie Ziele festlegen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

Wenn Sie ein Produkt entwickeln, bietet ClickUp für die Produktplanung alles, was Sie brauchen, um Planungsfehler zu vermeiden, einschließlich Schätzungen, Zeiterfassung und anpassbaren Dashboards. Es überlässt nichts dem Zufall oder Ihrem eigenen überschwänglichen Optimismus!

Implementierungsabsichten festlegen

Implementierungsabsichten sind "Wenn-dann"-Strategien, die dazu dienen, das eigene Verhalten zu regulieren oder Gewohnheiten zu entwickeln. Sie sind einfache, realistische und umsetzbare Methoden, um auf Ziele im Projektmanagement hinzuarbeiten.

Legen Sie konkrete Absichten fest, wie und wann Sie die Arbeit abschließen werden. Verwenden Sie "Wenn-dann"-Aussagen, wie zum Beispiel:

Aufgabenorientiert : Wenn ich die Frist einhalten muss, werde ich den Code bis x-2 Tage fertigstellen

Hindernisorientiert : Wenn ich krank werde, passe ich meine Strategie zum Kapazitätsmanagement an und nutze die Zeit von John Doe, um mich zu vertreten

Ergebnisorientiert : Wenn sich die Arbeit verzögert, werde ich die Zeitpläne neu einschätzen und den Client im Voraus informieren

Prozessorientiert: Wenn eine Abhängigkeit besteht, werde ich besonders darauf achten, den Workflow zu optimieren

Die Verwendung eines Projektmanagement-Tools wie ClickUp bietet eine einfache und visuelle Möglichkeit, Abhängigkeiten zu verwalten. Mit ClickUp Tasks können Sie Elemente verbinden und Abhängigkeiten hinzufügen, damit Sie nichts übersehen. Verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht, um die Auswirkungen von Verzögerungen zu visualisieren und entsprechende Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Führen Sie bei Bedarf eine gründliche SOAR-Analyse durch, um Ihre Stärken, Chancen, Ziele und Ergebnisse zu ermitteln.

Verwenden Sie die Gantt-Chat-Ansicht, um Abhängigkeiten in ClickUp zu verwalten

Diese Herangehensweise an das Projekt überwindet die optimistische Verzerrung, indem sie bewusst ungünstige Situationen berücksichtigt.

Probieren Sie den Segmentierungseffekt aus

Im Bildungsbereich zielt der Segmentierungseffekt darauf ab, die Lernergebnisse zu verbessern, indem der Unterricht in kleine Segmente statt in zusammenhängende Einheiten unterteilt wird.

Im Projektmanagement bedeutet dies einfach, ein großes Projekt in kleinere Teile zu zerlegen, wodurch es besser zu bewältigen ist. Beachten Sie dabei Folgendes.

Nicht-Arbeit : Konto für die Zeit, die für jeden Teil der Aufgabe aufgewendet wurde, einschließlich Recherche, Experimente, Unterhaltungen usw.

Konsistenz : Teilen Sie das Projekt ähnlich wie Ihren regulären Plan auf. So können Sie vergleichbare Verlaufsdaten heranziehen, um Prognosen zu erstellen

Notfallplanung: Wenn Sie nicht das gesamte Projekt, sondern jeden einzelnen Teil planen, können Sie potenzielle Hindernisse besser berücksichtigen und schrittweise arbeiten

Verwenden Sie die Drei-Punkte-Schätzmethode

Verwenden Sie die Drei-Punkte-Schätzmethode, um Planungsfehlern entgegenzuwirken und eine realistischere Zeitleiste für Ihr Projekt zu entwickeln. Dabei werden drei verschiedene Szenarien für die Schätzung der Dauer einer Aufgabe berücksichtigt.

Optimistische Schätzung: Best-Case-Szenario, in dem alles reibungslos verläuft Höchstwahrscheinliche Schätzung: Angemessene Ergebnisse, die Sie aufgrund Ihrer Erfahrung und Daten erwarten können Pessimistische Schätzung: Worst-Case-Szenario, bei dem erhebliche Verzögerungen und Probleme auftreten

Der gewichtete Durchschnitt dieser drei Werte ergibt die wahrscheinlichste Schätzung für die Aufgabe. Versuchen Sie, mit ClickUp Zeitschätzungen Ihre eigene Dreipunktschätzung für die Zeit zu erstellen, die für jede Aufgabe benötigt wird.

Planen Sie die Arbeit Ihres Teams besser und setzen Sie Prioritäten mit den Zeitschätzungen von ClickUp

Erfinde das Rad nicht neu

Projektmanager verlassen sich oft auf ihre Intuition, um abzuschätzen, wie lange etwas dauern wird. Dies führt dazu, dass immer wieder unnötige Berechnungen durchgeführt werden. Vermeiden Sie dies mit benutzerdefinierten Vorlagen für Ihre Anforderungen.

Kostenlose und anpassbare Vorlagen von ClickUp

Projektvorplanung: Die Vorlage für Planungsdokumente von ClickUp hilft Ihnen dabei, das Projektteam auf Erfolgskurs zu bringen, indem Sie Ziele, Vorgaben und Aktionspunkte festhalten. Außerdem können Sie Aufgaben in überschaubare Teilaufgaben unterteilen, um die Fertigstellung zu beschleunigen.

Projektplanung: Die Vorlage "Projekt planen" von ClickUp ist ein einsteigerfreundliches Framework für die sofortige Planung zukünftiger Aufgaben. Sie bietet Ihnen die Struktur, um einen Plan zu entwickeln, Aufgaben zu organisieren, wichtige Aktivitäten zu priorisieren und alle Team-Mitglieder an einem Ort zu koordinieren.

Entscheidungsfindung: Die Vorlage für Entscheidungsfindungsdokumente von ClickUp hilft Ihnen dabei, die Vor- und Nachteile jeder Entscheidung schnell und genau abzuwägen, indem Sie:

Analyse aller möglichen Optionen

Identifizierung der Ideen mit der höchsten Priorität für das weitere Vorgehen

Teams auf das ausrichten, was für den gemeinsamen Erfolg am wichtigsten ist

Nicht gefunden, was Sie suchen? Sehen Sie sich diese zehn kostenlosen Vorlagen für die strategische Planung an, um einen Rahmen für alle Entscheidungen zu schaffen, die Sie treffen müssen.

Sei pessimistisch

Nach gängiger Meinung haben Pessimisten bessere Chancen, eine Zombie-Apokalypse zu überleben, weil sie wachsam bleiben, für den schlimmsten Fall planen, schwierige Entscheidungen treffen und Vorurteile ablegen.

Auch wenn Projektmanagement nicht immer einer Zombie-Apokalypse gleicht, ist ein bisschen Pessimismus hilfreich.

Eine pessimistische Sichtweise führt zu realistischeren Einschätzungen, die Puffer und Eventualitäten einbauen. Sie zwingt Sie dazu, vergangene Daten zu betrachten und alles zu identifizieren, was schiefgehen kann, sodass Sie ein rationaleres Verständnis Ihrer Stärken und Schwächen erhalten.

Was ist besser als ein Pessimist? Ein Pessimist mit den richtigen tools, um Projektpläne zu visualisieren und zu bewerten.

Alles außer Voreingenommenheit: Mit ClickUp den Planungsirrtum vermeiden

Daniel Kahneman schreibt in seinem Buch "Thinking, Fast and Slow ": "Die meisten von uns sehen die Welt als freundlicher an, als sie wirklich ist, unsere Eigenschaften als günstiger, als sie tatsächlich sind, und die Ziele, die wir uns setzen, als leichter erreichbar, als sie wahrscheinlich sind."

Was Ferdinand de Lesseps nicht schaffte, gelang den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Panamakanal. Sie gingen nach Lehrbuch vor, nutzten fleißig Verlaufsdaten, um realistische Schätzungen anzustellen, planten alle möglichen Ergebnisse, führten gründliche Untersuchungen durch und stimmten alle Beteiligten auf das Projekt ab. Sie schlossen das Projekt in zehn Jahren ab.

Trotz unzähliger Beispiele, die davor warnen, ist der Planungsirrtum eine weit verbreitete kognitive Verzerrung, die Menschen und Teams dazu verleitet, den Zeitaufwand, die Kosten und die Risiken zukünftiger Aufgaben und Projekte zu unterschätzen.

Sie können zwar Ihre ganze Willenskraft aufbieten, um dies zu vermeiden, aber die Einrichtung der richtigen Systeme könnte hilfreicher sein.

Problemlösungs- und Risikomanagement-Software wie ClickUp ist eines der effektivsten Tools, um datengestützte, realistische Entscheidungen zu treffen. Mit Funktionen für Projektmanagement, Datenfokus, intuitiven Vorlagen und speziell entwickelter KI strukturiert ClickUp Ihre Gedanken und verdeutlicht Ihre Entscheidungsfindung. Testen Sie ClickUp. Probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus.