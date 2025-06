die 10 besten KI-Tools für Assistenten der Geschäftsleitung im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal einen Actionfilm gesehen, in dem der Held überall gleichzeitig zu sein scheint, Kugeln ausweicht und mit übermenschlicher Effizienz die Lage rettet? Das ist die Art von Assistent/in, die Sie sein möchten, oder? Cool, ruhig und gelassen, der/die einen Wirbelwind von Aufgaben bewältigt, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Aber selbst die erfahrensten Executive Assistants (EAs) können an ihre Grenzen stoßen, wenn sie endlose E-Mails und To-Do-Listen abarbeiten und Führungskräfte auf Kurs halten müssen.

Mit dem richtigen Produktivitäts-Tool mit künstlicher Intelligenz (KI) können Sie Workflows vereinfachen und automatisieren und wertvolle Zeit sparen.

Von 600 Unternehmen, die Forbes im Jahr 2024 befragt hat, nutzen bereits 47 % KI als digitale Assistenten in ihren Geschäftsabläufen.

Stellen Sie sich das so vor: KI ist wie ein hochqualifizierter, unermüdlicher persönlicher Assistent für Ihren Chef (und für Sie!). Sie kann alles erledigen, von der Planung von Meetings, die für alle passen, über die Zusammenfassung wichtiger Dokumente bis hin zur Erstellung von Berichten.

Um Ihnen dabei zu helfen, KI-gestützte Tools zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen, haben mein Team und ich das Internet nach den besten Optionen für EAs im Jahr 2024 durchsucht. Anschließend haben wir diese Tools getestet und alles von ihren Fähigkeiten zur Automatisierung von Aufgaben bis hin zu ihren Fähigkeiten zur Zusammenarbeit analysiert.

Basierend auf diesen Tests haben wir eine Liste der 10 besten Tools für Produktivität zusammengestellt, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um Ihren Workflow als EA zu vereinfachen.

ClickUp – Am besten geeignet zur Steigerung der Produktivität

DALL-E – Am besten geeignet für die Erstellung visueller Inhalte

Jasper – Am besten für die Erstellung von Inhalten

Google Assistant – Am besten für die Organisation täglicher Aufgaben geeignet

Otter.ai – Am besten für die Transkription von Meetings

Fireflies – Am besten geeignet für die Zentralisierung von Unterhaltungen

Murf – Am besten geeignet für die Erstellung von Voice-overs

Socratic – Am besten für schnelle Recherchen

Amazon Alexa – Das Beste für freihändigen Komfort

Wir haben eine Liste mit Kriterien erstellt, um sicherzustellen, dass wir den besten KI-Assistenten für Führungskräfte im Verwaltungsbereich auswählen.

Das sind die Anforderungen, die unsere KI-Tools unbedingt erfüllen müssen (und Sie sollten das auch tun):

Automatisierung: Befreien Sie sich von Routineaufgaben, indem Sie nach KI-Tools suchen, die Meetings mit automatischen Erinnerungen und Konfliktprüfungen planen und Routine-E-Mails auf der Grundlage vordefinierter Vorlagen entwerfen, wodurch Sie Zeit sparen und eine konsistente Kommunikation gewährleisten

Integration: Wählen Sie einen KI-persönlichen Assistenten, der sich nahtlos in Ihre bestehenden Produktivitäts-Tools wie Kalender, Aufgabenverwaltungssoftware und Workflow-Management-Plattformen integrieren lässt

Intelligente Priorisierung: Suchen Sie nach einer KI, die Aufgaben im Büromanagement nach Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisiert und vorausschauende Terminplanung durchführt, um Ihre Bedürfnisse zu antizipieren und Zeitfenster für Meetings und Aufgaben vorzuschlagen

Intelligente Such- und Organisationsfunktionen: Wählen Sie einen KI-Assistenten, der benötigte Dokumente und Informationen schnell findet und für eine mühelose Organisation kategorisiert

Kommunikationsunterstützung: Überlassen Sie KI den Schriftverkehr. Suchen Sie nach Tools, die intelligente Vorlagenaktualisierungen bieten, E-Mails zusammenfassen, beim Verfassen von E-Mails helfen und Meeting-Transkriptionen erstellen

Sicherheitsprotokolle: Wählen Sie Tools, die Sicherheitsprotokolle zum Schutz sensibler Daten, Datenverschlüsselung zum Schutz vertraulicher Informationen und strenge Zugriffskontrollen priorisieren, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf Informationen zugreifen können

Benutzeroberfläche: Entscheiden Sie sich für KI-Assistenten mit intuitiven Benutzeroberflächen, die leicht zu erlernen und zu bedienen sind, um alle Funktionen optimal nutzen zu können

Um in unsere Liste aufgenommen zu werden, mussten die Tools alle oder die meisten dieser Kriterien erfüllen. Schließlich suchten wir nach einer Technologie, die die menschliche Intelligenz gut nachahmt. Die unten aufgeführten Tools haben ihre Aufgabe fantastisch erfüllt!

Diese Liste umfasst einen breiten Bereich virtueller Assistenten, die menschliche Intelligenz nachahmen, um Aufgaben von der Terminplanung für Meetings bis hin zur automatisierten Notizenerstellung zu optimieren.

1. ClickUp: Am besten geeignet zur Steigerung der Produktivität

Mit ClickUp Brain immer einen Schritt voraus Sparen Sie Zeit mit präzisen KI-Updates und Statusberichten mit ClickUp Brain

ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem Sie Ihre Arbeit organisieren, mit Ihrem Team und Ihren Kunden zusammenarbeiten, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Ihren Workflow insgesamt vereinfachen können.

Die meisten Wissensarbeiter sind besonders beeindruckt von ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten der Plattform. Der KI-Wissensmanager von ClickUp Brain liefert Ihnen Antworten auf alle Ihre aufgabenbezogenen Fragen direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und der Wissensdatenbank Ihres Unternehmens innerhalb von ClickUp. Diese KI-Technologie kann unglaublich nützlich sein, um schnell Informationen zu finden, Anfragen zu beantworten und über wichtige Details auf dem Laufenden zu bleiben, ohne manuell verschiedene Quellen durchsuchen zu müssen.

Stellen Sie alle projektbezogenen Fragen mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain

Als jemand, der ungesund viel Zeit damit verbringt, sich den Anfang einer E-Mail zu überlegen, fand ich den AI Writer for Work sehr hilfreich. Ich musste ihm lediglich die Elemente nennen, die ich darin haben wollte, und schon konnte er fehlerfreie E-Mails und Nachrichten für mich erstellen.

Mit ClickUp Automations konnte ich sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Benachrichtigungen und Erinnerungen, die Verwaltung eingehender E-Mails und die Aktualisierung von Aufgabenstatus und Fortschritten automatisieren. Es gibt über 100 Automatisierungen, die Ihnen bei der Verwaltung von Routine- und wiederkehrenden Aufgaben, Projektaktualisierungen und vielem mehr helfen.

Mit ClickUp Tasks erhalten Sie einen einfachen Überblick über alle Ihre Aufgaben, wo Sie innerhalb von Projekten Aufgaben erstellen, delegieren und deren Status verfolgen können. Das hat mir geholfen, alle meine Arbeiten ohne Verwirrung auf dem Laufenden zu halten. Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt haben, können Sie benutzerdefinierte Status wie "Zu erledigen", "Überarbeiten" oder "Bereit" verwenden, um den Fortschritt anzuzeigen.

Erstellen und verwalten Sie Aufgaben und Unteraufgaben mit ClickUp Aufgaben

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um wichtige Informationen zu organisieren und im Blick zu behalten, z. B. wie dringend eine Aufgabe ist, wann sie fällig ist und wer daran arbeitet.

Verwenden Sie ClickUp-Ansichten, um die Aufgaben Ihres Executive Assistants zu visualisieren und effizient zu verwalten. Es gibt über 15 Ansichten, die Sie ausprobieren und diejenige auswählen können, die Ihren Anforderungen entspricht.

Wählen Sie eine beliebige Ansicht, um Ihre Aufgaben mit ClickUp Views zu visualisieren und zu verwalten

Die Kalender-Ansicht von ClickUp zum Beispiel erleichtert die Planung von Terminen und Meetings. Da ClickUp mit Google Kalender integriert ist, können Sie auch Aufgabenabhängigkeiten, blockierte Zeiten und Fristen direkt in das Tool importieren, was Ihnen hilft, jeden Tag besser zu planen.

ClickUp bietet auch verschiedene vorgefertigte Vorlagen für häufige Anwendungsfälle, wie Projektpläne, Meeting-Agenden und Statusberichte. Besonders nützlich fand ich die ClickUp-Vorlage für die Terminplanung.

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie Meetings mühelos mit der ClickUp-Vorlage für die Blockierung von Terminen

Als wir die Recherchen für diesen Artikel durchgeführt haben, war es frustrierend, einen Termin für ein Meeting zu finden, um diese Liste zu erstellen. Diese Vorlage hat uns dabei geholfen:

Behalten Sie den Überblick über Meetings und Ereignisse

Sehen Sie, welche Aufgaben priorisiert werden mussten

Planen Sie unseren Zeitplan genau

Vermeiden Sie Überplanung

Wir konnten Zeitblöcke zuweisen und unsere Ideen ohne großen manuellen Aufwand zusammenstellen. Assistenten der Geschäftsleitung können diese Vorlage effektiv für die Planung von Aufgaben und Terminen sowie für die Zeitblockierung nutzen.

Wenn Sie ein neuer EA in einem Unternehmen sind, können Sie die Vorlage "30-60-90-Tage-Plan für Executive Assistants" von ClickUp verwenden. Diese Vorlage kann dem Manager und dem Executive Assistant helfen, indem sie einen klaren Plan für die ersten drei Monate in einem Diagramm darstellt.

Diese Vorlage herunterladen Starten Sie mit der 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage von ClickUp erfolgreich in Ihren neuen Job

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Klare Ziele und umsetzbare Schritte für Ihren Übergang festlegen

Zusammenarbeit mit Ihrem Vorgesetzten , um sicherzustellen, dass die Erwartungen erfüllt werden

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status und Feldern

Bei ClickUp geht es nicht nur um einzelne Aufgaben. Es ist ein vollwertiger Collaboration Hub, in dem Sie ganze Projekte verwalten, Ihr Team synchronisieren und alle wichtigen Dokumente an einem Ort speichern können.

Das Beste daran ist, dass Sie ClickUp perfekt an Ihren Executive Workflow anpassen können.

Außerdem lässt es sich mühelos in alle Ihre bevorzugten Apps integrieren und ist somit eine echte Komplettlösung für alle Ihre organisatorischen Anforderungen.

Die besten Features von ClickUp

Analysieren Sie Ihre Workload und erhalten Sie Terminvorschläge mit ClickUp Brain . So können Sie sich auf wichtige Elemente konzentrieren

eine Verbindung zu Ihren bestehenden Tools herzustellen – Kalendern, Kommunikationsplattformen und E-Mail Verwenden Sie ClickUp-Integrationen , umherzustellen – Kalendern, Kommunikationsplattformen und E-Mail

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp Dashboards , um Ihre Aufgaben und deren Fortschritt zu visualisieren und so die Priorisierung von Aufgaben zu vereinfachen

einfach und zentral zugänglich sind Speichern Sie alle Dokumente in ClickUp Docs , sodass siesind

Limits von ClickUp

Die mobile App hat weniger Features als die Desktop-App

Neue Benutzer haben möglicherweise Schwierigkeiten, alle umfangreichen Features zu erlernen und zu verstehen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4000 Bewertungen)

2. DALL-E: Am besten für die Erstellung visueller Inhalte geeignet

Ich habe Dall-E, ein KI-Tool von OpenAI, getestet und festgestellt, dass es der perfekte Brainstorming-Partner für einen EA ist, insbesondere für einen, der viel Zeit mit der Erstellung visueller Inhalte verbringt. Sie können es verwenden, um Bilder für Präsentationen, Berichte oder Marketingmaterialien zu erstellen.

Das Tool hilft dabei, Bilder auf der Grundlage von Textbeschreibungen zu generieren, ohne dass dafür Programmier- oder Grafikdesign-Kenntnisse erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise Grafiken für soziale Medien für eine bevorstehende Produkteinführung benötigen, kann Dall-E auf der Grundlage einer einfachen Beschreibung auffällige Bilder erstellen.

Das Beste daran? Es ist auch in Canva integriert, sodass Sie die Funktionen zur Text-zu-Bild-Erstellung mit den Anpassungsmöglichkeiten von Canva kombinieren können.

Die besten Features von Dall-E

Erstellen Sie mit dem ChatGPT-Plugin von DALL-E direkt in Ihrer Unterhaltung Grafiken und Designs

Geben Sie konkrete Details zu Stil, Zusammensetzung und sogar zur Beschaffenheit von Objekten an

Bearbeiten Sie vorhandene Bilder unter Beibehaltung der Gesamtästhetik des Bildes

Einschränkungen von Dall-E

Niedrige Bildauflösung kann ein Wermutstropfen sein

DALL-E ist noch nicht vollständig in KI-Assistenten integriert

DALL-E-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu DALL-E

G2: 3,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (14+ Bewertungen)

3. Jasper: Am besten für die Erstellung von Inhalten geeignet

Jasper (ehemals Jarvis) ist ein KI-Schreibassistent, der überzeugende schriftliche Inhalte für alle Anwendungsfälle erstellen kann. Er hilft bei verschiedenen Aufgaben, darunter das Entschlüsseln und Zusammenfassen von Daten, das Verfassen von E-Mails, das Erstellen von Berichten und das Schreiben von Beiträgen für soziale Medien. Außerdem bietet er Vorlagen zum Erstellen von Inhalten für bestimmte Zwecke.

Jasper lässt sich mit verschiedenen Tools wie Canva, Slack und Zapier integrieren, sodass Sie KI-generierte Inhalte in Ihre täglichen Workflows einbinden können.

Ich habe den KI-Schreibassistenten von Jasper verwendet, um kreative Marketingtexte (einschließlich Website-Inhalte, Blogbeiträge, Anzeigenüberschriften usw.) zu erstellen. Er hat meinem Team auch dabei geholfen, neue Ideen zu entwickeln und überzeugende Präsentationen zu erstellen.

Die besten Features von Jasper

Passen Sie den Ton und den Schreibstil an Ihre Markenidentität an und sorgen Sie so für Konsistenz in allen erstellten Inhalten

Verfolgen Sie die Leistung der KI-generierten Inhalte, um Ihre Content-Strategie zu optimieren

Erstellen Sie Inhalte effizienter mit über 50 Vorlagen für verschiedene Formate und Anwendungsfälle, von Blogbeiträgen bis hin zu Videoskripten

Jasper-Einschränkungen

Ausgaben können manchmal falsche Fakten oder Informationen enthalten, die vor der Verwendung überprüft werden müssen

Selbst die hochwertigsten Pläne haben Limits hinsichtlich der Menge an Inhalten, die pro Monat erstellt werden können

Jasper-Preise

Kostenlos : 7-tägige kostenlose Testversion

Ersteller : 49 $/Monat pro Benutzer

Pro : 69 $/Monat pro Benutzer

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1800 Bewertungen)

4. Google Assistant: Am besten für die Organisation täglicher Aufgaben geeignet

über Google Assistant

Ich glaube, niemand hier kennt Google Assistant nicht, aber seine Fähigkeiten gehen weit über das Abspielen von Musik oder das Einstellen von Alarmen hinaus. Google Assistant ist auch ein wertvolles Tool für die Organisation täglicher Aufgaben und Meetings

Mit einfachen Sprachbefehlen können Sie Termine hinzufügen, Kalender überprüfen und Meetings verschieben. Es kann in Ihrem Namen Anrufe tätigen und Texte versenden, ohne dass Sie einen Kontakt wählen oder ein Wort tippen müssen, und sorgt so für eine schnelle und reibungslose Kommunikation per Sprachbefehl.

Google Assistant ist mehr als nur eine glorifizierte Kontaktliste und Kalenderverwaltung. Er kann auch Ihr Rechercheassistent sein, der schnell wichtige Details aus dem Internet findet und zusammenfasst, wenn Sie keine Zeit haben, lange Artikel zu lesen.

Sie können auch sprachgesteuerte Erinnerungen festlegen und Notizen machen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Aufgaben und Ziele im Blick behalten und nichts übersehen.

Die besten Features von Google Assistant

Steuern Sie verschiedene Aspekte Ihres Alltags freihändig, bequem und einfach

Analysieren Sie den Zeitplan und die Workload, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu kategorisieren

Aktualisieren Sie Ihre Terminplaner- und Kalender-Vorlagen anhand von Unterhaltungen, fassen Sie lange E-Mails zusammen und erstellen Sie Antwortentwürfe

Einschränkungen von Google Assistant

Nicht vollständig an spezifische Bedürfnisse und Vorlieben anpassbar

Die Leistung kann uneinheitlich sein, wobei einige Aufgaben besser funktionieren als andere

Preise für Google Assistant

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Assistant

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

5. Otter.ai: Am besten für die Transkription von Meetings

Der Kampf um umfassende Notizen während informationsreicher Meetings ist real. Hören Sie aufmerksam zu oder notieren Sie sich die wichtigsten Punkte, damit Sie später darauf zurückgreifen und sich daran erinnern können? Otter.ai stellt sich dieser Herausforderung mit seinen KI-gestützten Transkriptions- und Zusammenfassungsfunktionen.

Die Echtzeit-Transkription von Otter erfasst jedes gesprochene Wort, sodass Sie am Meeting teilnehmen können, ohne hektisch Notizen machen zu müssen. Außerdem erkennt das System automatisch, wer gerade spricht, und weist den Sprechern Beschreibungen zu, sodass Sie leichter zurückgehen und nachvollziehen können, was im Meeting besprochen wurde.

Es hebt Aktionselemente und wichtige Erkenntnisse hervor, sodass Sie Aufgaben nicht mehr manuell zusammenfassen und zuweisen müssen.

Die besten Features von Otter.ai

Mit nur wenigen Klicks können Sie jeden einzelnen Punkt, der in den Meeting-Notizen erwähnt wurde, erneut aufrufen

Teilen Sie Ihre Transkripte mit Kollegen, markieren Sie Schlüsselpunkte und weisen Sie Aktionselemente zu – alles innerhalb der Plattform

Integrieren Sie mühelos Kommunikations-Tools wie Zoom

Einschränkungen von Otter.ai

Der Free-Plan von Otter hat Einschränkungen hinsichtlich der Aufnahmelänge und der Transkriptions-Features

Hintergrundgeräusche oder starke Akzente können die Genauigkeit beeinträchtigen

Preise für Otter.ai

Basic: Kostenlos

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter. ai Bewertungen & Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

6. Fireflies: Am besten geeignet für die Zentralisierung von Unterhaltungen

Für EAs kann es eine Herausforderung sein, den Überblick über Unterhaltungen in Telefonaten, Video-Meetings und persönlichen Gesprächen zu behalten. Fireflies. ai tritt als zentraler hub für alles, was mit Unterhaltungen zu tun hat, in Aktion.

Es bietet automatische Transkriptionen und Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte aus Meetings. Es geht über die Erfassung des "Was" hinaus und identifiziert geschickt die nächsten Schritte und weist sie als Elemente der To-Do-Liste den entsprechenden Teammitgliedern zu.

Fireflies erstellt außerdem eine durchsuchbare Wissensdatenbank aus Ihren Unterhaltungen, wodurch Sie Zeit sparen und sich wiederholende Fragen vermeiden können.

Sie bieten ein Feature namens "Conversation Intelligence", das leistungsstarke Analysen und Einblicke liefert, mit denen Sie und Ihre Teams die Produktivität verbessern und fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen können. Durch die Nachverfolgung von Metriken wie Stimmung, Gesprächsdauer und Themenhäufigkeit in Unterhaltungen liefert Fireflies Ihnen wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer Strategien.

Die besten Features von Fireflies

Integration mit über 40 Apps , einschließlich Videokonferenzen, Projektmanagement und Kalendern

Analysieren Sie die Unterhaltung, identifizieren Sie Schlüsselpunkte, Aktionselemente und führen Sie eine Stimmungsanalyse durch, um eine prägnante Zusammenfassung nach dem Meeting zu erstellen

Sorgen Sie für einen sicheren Zugriff auf Meeting-Protokolle, damit Sie diese für bestimmte Mitglieder Ihres Teams freigeben können

Limits von Fireflies

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche kompliziert zu bedienen ist

Preise für Fireflies

Free

Pro: 18 $/Platz pro Monat

Business: 29 $/Platz pro Monat

Enterprise: 39 $/Platz pro Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies

G2: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (9 Bewertungen)

7. Murf: Am besten geeignet für die Erstellung von Voice-overs

Die Erstellung hochwertiger Voiceovers für Präsentationen, Erklärvideos oder sogar Inhalte für soziale Medien kann zeitaufwändig und teuer sein. Murf. ai mit seiner KI-gestützten Text-to-Speech-Technologie kann dieses Problem lösen.

Sie benötigen keine teuren Sprecher oder umständliche Bearbeitungssoftware. Murf. ai hilft Ihnen dabei, schnell und einfach professionell klingende Präsentationen und Videos zu erstellen.

Anstelle einer langweiligen, roboterhaften Stimme bietet Murf eine Bibliothek mit unglaublich natürlich klingenden KI-Stimmen, aus denen Sie für jedes Projekt den perfekten Ton auswählen können.

Murf integriert sogar Ihre Sprachaufnahmen in bestehende Videos oder Präsentationen und schafft so ein einheitliches Multimedia-Erlebnis.

Die besten Features von Murf

Fügen Sie die Kurzbeschreibung Ihrer Anforderungen in Murf ein, und innerhalb weniger Minuten wird sie in ein professionelles Voiceover umgewandelt

Bearbeiten und optimieren Sie das Tempo, betonen Sie wichtige Stellen und fügen Sie sogar Pausen ein, um einen wirklich menschlichen Eindruck zu vermitteln

Behalten Sie die vollständige Kontrolle über das Endprodukt, da Murf den Datenschutz der Benutzer priorisiert und Voiceovers niemals an Anwendungen von Drittanbietern weitergegeben werden

Murf-Limits

Der kostenlose Plan von Murf ermöglicht zwar die Erstellung einiger grundlegender Voiceovers, hat jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Auswahl der Stimmen und der Projektlänge

Die Erstellung benutzerdefinierter Stimmen erfordert ein separates Abonnement

Murf-Preise

Free

Ersteller : 29 $/Monat

Business : 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Murf

G2: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Socratic: Am besten für schnelle Recherchen

via Socratic

Socratic von Google eignet sich hervorragend für vielbeschäftigte EAs, die ihre Kenntnisse zu bestimmten Themen auffrischen möchten. Es deckt einen breiten Bereich akademischer Fächer ab, darunter Naturwissenschaften, Mathematik, Literatur und Sozialkunde.

Als Executive Assistant (EA) ist es von größter Bedeutung, dass Ihr Chef zum richtigen Zeitpunkt Zugang zu den richtigen Informationen hat. Was aber, wenn er eine kurze Auffrischung oder Klärung zu einem komplexen Thema benötigt, ohne seinen Workflow zu unterbrechen oder Wissenslücken vor Kollegen offenbaren zu müssen?

Socratic kann klare Erklärungen, relevante Grafiken und Links zu seriösen Quellen liefern – und das alles in einem prägnanten, professionellen Format.

Das Beste daran ist, dass Socratic verschiedene Lernstile berücksichtigt, indem es Text- und Spracherkennung nutzt und sogar YouTube integriert, um Informationen auf eine Weise zu vermitteln, die den Lernenden anspricht.

Die besten Features von Socratic

Überprüfen Sie die Schlüsselkonzepte für bevorstehende Kundengespräche

Erkunden Sie komplexe Themen in Ihrem eigenen Tempo und stellen Sie Folgefragen, um ein tieferes Verständnis für kritische Probleme zu erlangen

Zugriff auf Schulungsressourcen in mehreren Sprachen

Sokratische Grenzen

Für hochspezialisierte Felder oder akademische Nischenbereiche ist dies möglicherweise nicht geeignet

Die App ist nur für Benutzer von iOS verfügbar

Sokratische Preisgestaltung

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Socratic

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Amazon Alexa: Am besten für freihändigen Komfort

via Amazon

Wie Google Assistant ist Amazon Alexa ein KI-Assistenten-Gerät, das Ihnen dabei helfen kann, administrative Aufgaben effizient zu erledigen.

Alexa kann einem EA mit Sprachbefehlen bei der Verwaltung seines Arbeitsplans helfen.

Mit diesem KI-gestützten virtuellen Assistenten ist es ganz einfach, Termine hinzuzufügen, Kalender zu überprüfen und Meetings zu verschieben. Alexa liefert personalisierte Updates und Zusammenfassungen zu jedem Thema, das Sie wünschen.

Aber Alexa reicht weit über die Bürowände hinaus. Hat Ihr Chef ein Smart Home? Alexa lässt sich nahtlos integrieren, sodass er mit einfachen Sprachbefehlen Licht, Thermostate und andere Features steuern kann.

Sie können Anrufe und Texte mit Sprachbefehlen bearbeiten, sodass auch in den stressigsten Momenten alles reibungslos läuft.

Die besten Features von Amazon Alexa

Planen Sie Reiserouten, überprüfen Sie Fluginformationen oder erhalten Sie Echtzeit-Verkehrsinformationen – alles mit einfachen Sprachbefehlen

Gruppenaktionen, die mit einem einzigen Sprachbefehl ausgelöst werden können. Ein EA könnte beispielsweise sagen: "Alexa, starte meinen Arbeitstag", woraufhin Alexa das Licht einschaltet, den Tagesplan vorliest und Hintergrundmusik abspielt

Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden und finden Sie Informationen schnell nach

Limits von Amazon Alexa

Die Funktionen können je nach Alexa-Gerät variieren

Während die geschäftsbezogenen Funktionen begrenzt sind, liegt die Kernstärke von Alexa in Anwendungen für den persönlichen Gebrauch

Preise für Amazon Alexa

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon Alexa

G2: 4,1/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (83 Bewertungen)

10. Cortana: Am besten für Windows-Benutzer geeignet

via Cortana

Obwohl Microsoft die allgemeinen Support-Funktionen von Cortana eingeschränkt hat, kann es dennoch ein hilfreiches Tool für EAs sein, die im Windows-Ökosystem arbeiten.

Stellen Sie sich das als digitalen Assistenten speziell für Ihren PC vor. Müssen Sie den Terminplan Ihres Chefs im Auge behalten? Mit Cortana können Sie Erinnerungen festlegen, To-Do-Listen verwalten und Termine im Auge behalten – mit Ihrer Stimme oder nur wenigen Fingertipps.

Cortana kann auch als Gatekeeper für Ihre Führungskraft fungieren. Greifen Sie auf deren Kalender zu, verwalten Sie ihn, planen Sie Meetings und verfassen und versenden Sie E-Mails – alles über Sprachbefehle.

Die besten Features von Cortana

Aktivieren Sie Cortana, indem Sie "Hey Cortana" sagen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und geben Sie dann Sprachbefehle

Starten Sie Apps und öffnen Sie Websites auf Ihrem PC, indem Sie Cortana einfach dazu auffordern

Durchsuchen Sie nicht nur das Internet, sondern auch Ihre lokalen Dateien und den OneDrive-Speicher, um das Gesuchte zu finden. Sie können Abfragen in natürlicher Sprache verwenden, z. B. "Dateien vom letzten Monat suchen", und Cortana versteht Sie

Einschränkungen von Cortana

Die Funktionen sind in erster Linie auf Windows-Geräte und Microsoft-Anwendungen ausgerichtet

Cortana hat im Vergleich zu einigen anderen KI-Assistenten nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten für Drittanbieter

Preise für Cortana

Kostenlos: Im Lieferumfang von Windows 10 und 11 ohne zusätzliche Kosten enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Cortana

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

Werden Sie mit KI zum zukunftssicheren Executive Assistant

Die Auswahl der richtigen KI-Tools kann Ihre operative Effizienz als Assistent der Geschäftsleitung steigern und Sie in jedem Arbeitsbereich unersetzlich machen. Die Idee ist, eine Reihe von KI-Tools aufzubauen, die Sie in verschiedenen Bereichen Ihrer Arbeit unterstützen, repetitive Aufgaben automatisieren, Meetings planen, Aufgaben zuweisen, andere Kommunikationstools integrieren, Meeting-Notizen machen usw.

Wenn Sie Ihre Arbeit nicht auf ein halbes Dutzend KI-Apps verteilen möchten, probieren Sie ClickUp aus. ClickUp bietet eine einheitlichere Reihe von KI-gestützten Tools, die Ihnen bei den meisten Ihrer Aufgaben helfen können.

Verwalten Sie mühelos Aufgaben, planen Sie Meetings mit höchster Genauigkeit und nutzen Sie die Automatisierung durch KI, um Zeit für strategische Planung zu gewinnen. ClickUp bietet Ihnen fast alles, was Sie brauchen, um mehr als nur ein Verwaltungsprofi zu sein: Es macht Sie zu einem unverzichtbaren Partner.

