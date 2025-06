die 10 besten Alternativen und Konkurrenten zu Perfex CRM im Jahr 2025

Wussten Sie, dass 61 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Kundenbindung auf das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) zurückführen?

CRMs sind leistungsstarke Lösungen für Unternehmen zur Verwaltung von Kundendaten und zur Verbesserung der Kundenbeziehungen. Unter diesen Lösungen hat sich Perfex CRM als namhafter Anbieter in der Branche etabliert.

Aber Perfex CRM ist nicht für jeden das Richtige.

Benutzer nennen häufig die steile Lernkurve und die begrenzten Anpassungsmöglichkeiten als wesentliche Schwachstellen. Die Navigation in der Benutzeroberfläche kann schwierig sein und die Produktivität beeinträchtigen, insbesondere für Unternehmen, die ein intuitiveres und flexibleres System benötigen.

Und selbst wenn Perfex CRM eine Reihe von Features bietet, finden einige Benutzer, dass es ihm an den fortschrittlichen Automatisierungs- und KI-Funktionen mangelt, die in modernen CRM-Tools immer wichtiger werden.

Trotz dieser Nachteile ist Perfex CRM nach wie vor eine robuste Plattform, die durch die Optimierung des Kundenbeziehungsmanagements die Produktivität steigern kann. Für diejenigen, denen die Einschränkungen zu groß sind, bieten zahlreiche Alternativen eine größere Benutzerfreundlichkeit, umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten und modernste KI-Funktionen.

In diesem Artikel werden wir verschiedene CRM-Softwareoptionen untersuchen und uns dabei auf Alternativen konzentrieren, die die spezifischen Schwachstellen von Perfex CRM beheben. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei einer Perfex CRM-Alternative achten sollten, und helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche KI-Tools für CRM Ihre Kundenbeziehungen am besten verbessern.

Aber das Wichtigste zuerst ..

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Perfex CRM beachten?

Wenn Sie Alternativen zu Perfex CRM in Betracht ziehen, bewerten Sie diese anhand Ihrer CRM-Strategie und Ihrer Vertriebsziele. Suchen Sie nach Lösungen, mit denen Sie das CRM an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können.

Erweiterte Funktionen für Berichterstellung und Analyse sind ebenfalls erforderlich, um die Vertriebsleistung effektiv nachzuverfolgen und zu analysieren.

Hier sind die Schlüsselelemente, auf die Sie bei der besten Perfex CRM-Alternative achten sollten:

Anpassung: Suchen Sie nach Alternativen wie SuiteCRM und Odoo, die umfangreiche Anpassungsoptionen für Module, Felder und Workflows bieten

Integration: Suchen Sie nach einer guten Alternative, die sich in andere Tools und Software integrieren lässt, die Ihr Unternehmen bereits verwendet. ClickUp und HubSpot bieten beispielsweise umfangreiche Integrationen mit verschiedenen Marketing- und Vertriebs-Tools, die einen einheitlicheren Ansatz für das Kundenbeziehungsmanagement ermöglichen

Automatisierung: Automatisierungsfunktionen helfen Ihnen, sich wiederholende Aufgaben und Workflows zu organisieren. Tools wie Pipedrive oder Insightly bieten erweiterte Automatisierungsfunktionen, um Vertriebsprozesse zu optimieren und Vertriebsziele effizienter zu erreichen

Berichterstellung und Analyse: Wählen Sie CRM-Lösungen wie SugarCRM, die umfassende Features für die Berichterstellung und Analyse bieten, um wichtige Leistungsmetriken nachzuverfolgen und wertvolle Erkenntnisse für datengestützte Entscheidungen zu gewinnen

Mobile Zugänglichkeit : Stellen Sie sicher, dass die Alternative mobile Zugänglichkeit bietet, damit Ihr Vertriebsteam auch unterwegs auf CRM-Daten zugreifen und Aufgaben abschließen kann

KI und Predictive Analytics: Ziehen Sie Alternativen in Betracht, die KI und Predictive Analytics nutzen, um die Umsatzprognosen und das Lead-Management zu verbessern. Ein Beispiel ist Copper CRM, das KI-gestützte Erkenntnisse für effektivere Vertriebsstrategien bietet

Eine umfassende All-in-One-CRM-Lösung bietet Ihnen alle oben genannten wesentlichen Funktionen und erweitert diese um Add-Ons, um Ihren Vertriebslebenszyklus zu optimieren.

Die 10 besten Alternativen zu Perfex CRM

Die richtige CRM-Lösung kann die Art und Weise, wie Sie Kundenbeziehungen verwalten und den Umsatz steigern, grundlegend verändern.

Entdecken Sie die 10 besten Alternativen zu Perfex CRM im Jahr 2024.

1. ClickUp

Suchen Sie nach einer effizienten Möglichkeit, Ihre Kontakte zu verwalten?

Halten Sie Ihre Projektmanagement-Tools und Ihr CRM auf einer Plattform, ClickUp

ClickUp bietet ein gut strukturiertes System zur Organisation von Kundeninformationen und ist damit ein leistungsstarkes Tool für Projektmanagement und CRM.

Sortieren Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Hierarchie in leicht zu verwaltende Aufgaben

Zunächst einmal hilft Ihnen die Projekthierarchie von ClickUp dabei, Ihre Arbeit nach Abteilungen, Teams, Projekten und Kampagnen zu organisieren und dann herauszuzoomen, um einen ganzheitlichen Überblick über alle laufenden Aktivitäten zu erhalten. Stellen Sie sich das wie eine Vogelperspektive auf den gesamten Workflow Ihres Unternehmens vor, mit der Sie Engpässe identifizieren und Prozesse optimieren können.

Oben befindet sich der Workspace, der alle Projekte und Aufgaben enthält. Innerhalb des Workspace können Sie Spaces für verschiedene Teams oder Funktionen erstellen. Jeder Space enthält Ordner, in denen Listen gespeichert sind. In diesen Listen können Sie Aufgaben verwalten, die einzelne Geschäfte oder Kundeninteraktionen darstellen.

Mit der Funktion "Benutzerdefinierte Felder" können Sie Kundeninformationen speichern, von Kontaktdaten und Unternehmensinformationen bis hin zu benutzerdefinierten Notizen und Tags. So sind alle notwendigen Daten leicht zugänglich und übersichtlich organisiert, sodass Sie jede Kundeninteraktion und jedes Detail im Blick behalten.

Workflows mit benutzerdefinierten Status verwalten

Vereinfachen Sie Ihre CRM-Prozesse und Workflows mit der CRM-Projektmanagement-Software von ClickUp

Die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline kann eine Herausforderung sein, aber ClickUp vereinfacht diesen Prozess mit seinen robusten Features für das Workflow-Management. Mit den benutzerdefinierten Status für Ihre Listen in ClickUp können Sie klare Phasen in Ihrer Vertriebspipeline definieren.

Sie können beispielsweise Instanzen wie "Neuer Lead", "Kontaktiert", "Verhandlung", "Geschlossen gewonnen" und "Geschlossen verloren" verwenden. Dies hilft Ihnen, den Fortschritt eines Geschäfts zu visualisieren und eventuelle Engpässe zu erkennen.

Haben Sie jemals Schwierigkeiten gehabt, Ihr Team zur Verantwortung zu ziehen und sicherzustellen, dass Aufgaben rechtzeitig erledigt werden? Mit ClickUp können Sie Teammitgliedern Aufgaben zu bestimmten Geschäften zuweisen und mithilfe von "Beauftragten" und "Fälligkeitsdaten" Fristen festlegen.

Behalten Sie wichtige Aufgaben und Projekttermine mit ClickUp Fälligkeitsdaten im Blick

Durch die Festlegung von Fälligkeitsdaten bleiben alle auf dem Laufenden, sodass zeitnahe Nachverfolgungen und Fortschritte in der Vertriebspipeline gewährleistet sind. Beispielsweise kann eine Aufgabe zur Nachverfolgung eines Leads einem Vertriebsmitarbeiter mit einem Fälligkeitsdatum zugewiesen werden, um eine schnelle Bearbeitung sicherzustellen. Dieses Feature sorgt dafür, dass jeder seine Verantwortlichkeiten und Zeitpläne kennt, sodass Ihre Vertriebspipeline reibungslos voranschreitet.

Kommunizieren Sie klar und deutlich mit ClickUp-Formularen, der Chat-Ansicht und ClickApps

Effektive Kommunikation und Zusammenarbeit sind das Herzstück jeder CRM-Lösung, und ClickUp zeichnet sich in diesem Bereich besonders aus.

Die Chat-Ansicht von ClickUp verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Sie können Geschäfte besprechen, Updates teilen und innerhalb Ihres CRM-Setups zusammenarbeiten.

Vereinfachen Sie die Teamkommunikation mit der Chat-Ansicht von ClickUp

Mit der Formularansicht von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen, um Lead-Informationen, Feedback oder Kundenanfragen zu erfassen und so die Datenerfassung zu vereinfachen. Wenn ein Formular abgeschickt wird, wird automatisch eine Aufgabe mit allen ausgefüllten Daten erstellt, sodass kein Lead verloren geht.

Sammeln Sie Informationen und optimieren Sie die Erstellung von Aufgaben mit ClickUp-Formularen

Mit ClickUp Docs können Sie wichtige Dokumente wie professionelle Angebote und Verträge mit nur wenigen Klicks direkt an Aufgaben anhängen. So bleiben alle relevanten Informationen an einem Ort. Aufgaben-Kommentare sorgen für einen übersichtlichen Thread und machen die Kommunikation für alle Team-Mitglieder leicht zugänglich, sodass nichts unter den Tisch fällt. Team-Mitglieder können beispielsweise Verhandlungsstrategien in einer Aufgabe diskutieren, die einem bestimmten Deal gewidmet ist.

Mit ClickApps können Sie Ihre Kommunikation weiter verbessern.

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt aus Aufgaben mit der E-Mail-ClickApp

Mit der E-Mail-ClickApp können Sie die E-Mail-Kommunikation mit Leads und Clients direkt in ClickUp verwalten. Diese Integration stellt sicher, dass alle Ihre E-Mails mit den entsprechenden Aufgaben verknüpft sind, sodass Sie einen vollständigen Kommunikationsverlauf auf einen Blick sehen.

Verstehen Sie Ihre Verkaufsdaten mit ClickUp-Ansichten und Dashboards

Das Verständnis Ihrer Verkaufsdaten ist der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen und zum Wachstum Ihres Unternehmens. Mit den Ansichten von ClickUp können Sie Ihre CRM-Daten effektiv filtern und priorisieren. Ob Sie die Listenansicht, die Kalenderansicht oder ein Kanban-Board bevorzugen, mit ClickUp können Sie Ihren Workspace an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Das Erstellen von Dashboards in ClickUp verbessert Ihren Workflow. Sie können wichtige Metriken wie Lead-Konversionsraten, den Zustand der Vertriebspipeline und die Leistung Ihres Teams nachverfolgen.

Visualisieren Sie Ihre Vertriebsproduktivität mit ClickUp Dashboards

Darüber hinaus sind die Dashboards von ClickUp in hohem Maße anpassbar, sodass Sie Widgets hinzufügen können, die Echtzeitdaten und Visualisierungen anzeigen. Dies hilft Ihnen, Trends zu erkennen und strategische Anpassungen an Ihren Vertriebsprozessen vorzunehmen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten all diese Erkenntnisse zur Hand, um Trends zu erkennen, Erfolge zu messen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren!

Beginnen Sie mit der ClickUp CRM-Vorlage

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? ClickUp macht es Ihnen mit einer großen Auswahl an CRM-Vorlagen und Integrationen von Drittanbietern leicht.

Diese Vorlage herunterladen Bauen Sie mit der ClickUp CRM-Vorlage Beziehungen zu Ihren Interessenten und Kunden auf

Die ClickUp CRM-Vorlage bietet beispielsweise einen strukturierten Rahmen für die Verwaltung Ihrer CRM-Aktivitäten. Mit diesem CRM-Feature können Sie Leads und Opportunities mit Pipelines verfolgen, Kontaktinformationen in einer zentralen Datenbank organisieren und Aufgaben nach Vertriebsphase priorisieren, um eine bessere Verwaltung zu erreichen.

Sie können Ihr CRM-Erlebnis auch mit den persönlichen CRM-Features von ClickUp verbessern, mit denen Sie Ihren Workflow an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

Aber das ist noch nicht alles! Mit Vorlagen für Verkaufsberichte und Tools zur Prozessabbildung versorgt ClickUp Sie mit wertvollen Einblicken, um das Wachstum voranzutreiben und Ihre Verkaufsziele zu erreichen. Durch die Konsolidierung aller Kundendaten auf einer einzigen, leicht zugänglichen Plattform ermöglicht Ihnen ClickUp, fundierte Entscheidungen zu treffen und neue Chancen zu nutzen.

Mit ClickUp verfügen Sie nicht nur über ein Repository für Kontaktdaten, sondern auch über eine funktionsreiche, einheitliche Plattform, auf der Sie diese Daten für strategische Entscheidungen und das Wachstum Ihres Unternehmens nutzen können.

Die besten Features von ClickUp

Einfaches Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben für Einzelpersonen oder Vertriebsteams

Organisieren Sie Leads, Kontakte und Geschäfte mit speziellen ClickUp-Listen

Visualisieren Sie Deal-Pipelines, indem Sie jeder Liste klare Phasen zuweisen

Nutzen Sie die Chat-Ansicht von ClickUp für die Zusammenarbeit in Echtzeit und Diskussionen innerhalb Ihres CRM-Setups

Erstellen Sie einzigartige, farbcodierte Statusmeldungen, die zu Ihrem Workflow passen , und sorgen Sie für eine reibungslose Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline

Erfassen Sie wichtige Kundendaten wie Kontaktdaten, Präferenzen und Phasen des Geschäftsabschlusses mühelos

Passen Sie Ihren Workspace mit verschiedenen Ansichten wie Liste, Kalender und Kanban an, um Ihre CRM-Daten zu filtern und zu priorisieren

Verfolgen Sie wichtige Metriken wie Lead-Konversionsraten und Teamleistung mit anpassbaren Dashboards

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer könnten das breite Array an Features von ClickUp überwältigend finden und etwas Zeit benötigen, um alle Funktionen zu verstehen und voll auszuschöpfen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $ pro Benutzer und Monat

Business : 12 $/Benutzer pro Monat

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. HubSpot CRM

via HubSpot CRM

HubSpot CRM ist eine leistungsstarke Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die eine Reihe von Features bietet, mit denen Sie Kundeninteraktionen effektiv verwalten können.

Eines der ersten Dinge, die Ihnen an HubSpot CRM auffallen werden, ist die intuitive Benutzeroberfläche. Das Vertriebs-Dashboard bietet einen Überblick über Ihre gesamte Vertriebspipeline, sodass Sie die Leistung einzelner Mitarbeiter und des gesamten Teams verfolgen können. Es bietet Echtzeit-Sichtbarkeit für wichtige Vertriebsaktivitäten, um Engpässe zu identifizieren und Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.

Sie können auch Geschäfte in jeder Phase des Verkaufsprozesses verfolgen. Auf dem Dashboard sehen Sie, wo jedes Geschäft steht, in welcher Phase es sich befindet und welche Maßnahmen als Nächstes erforderlich sind.

Mit der Drag-and-Drop-Funktion von HubSpot ist die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline ganz einfach. Sie können Deals mühelos zwischen den Phasen verschieben, indem Sie sie per Drag & Drop verschieben, um den Fortschritt visuell zu verfolgen und Ihren Vertriebsprozess mit minimalem Aufwand zu verwalten.

Die Prognosetools von HubSpot bieten eine umfassende Ansicht Ihrer Pipeline, sodass Sie den Fortschritt Ihrer Vertriebsziele überwachen können. Sie können Berichte erstellen, um wichtige Metriken wie Quotenerreichung und monatliche Trends nachzuverfolgen und so wertvolle Einblicke in Ihre Vertriebsleistung zu erhalten.

HubSpot lässt sich mit über 1.500 Apps und Tools von Drittanbietern integrieren, sodass Sie Ihre CRM-Funktionen weiter ausbauen können. Diese Integrationen können Ihnen dabei helfen, Workflows zu automatisieren, die Kommunikation zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

Die besten Features von HubSpot CRM

Kundenkontaktdaten einfach speichern und organisieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie E-Mail-Nachfassaktionen und Dateneinträge, um Zeit zu sparen

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Vertriebsleistung und das Kundenverhalten mit Analysetools und einer robusten Berichterstellung, einschließlich Geschäftsprognosen, Vertriebsaktivitäten, Metriken zur Produktivität und Pipeline-Gesundheit

Holen Sie sich Hunderte von HubSpot-Integrationen

Limits von HubSpot CRM

Die Preise sind möglicherweise zu hoch, insbesondere für Start-ups, die auf der Suche nach einer CRM-Software sind

Das CRM hat im Vergleich zu einigen anderen Plattformen nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für HubSpot CRM

Kostenlos : Eingeschränkte Funktionalität

Professionelle Kundenplattform : 1200 $/Monat für 5 Plätze

Enterprise Customer Platform: 4000 $/Monat für 7 Plätze

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

3. Copper CRM

via Copper CRM

Copper CRM, früher bekannt als ProsperWorks, ist eine beliebte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die sich nahtlos in Google Workspace integrieren lässt. Damit ist sie die perfekte Wahl für Benutzer, die direkt aus ihrem Gmail-Posteingang auf CRM-Daten zugreifen möchten.

Copper CRM bietet außerdem robuste Features für das Kontaktmanagement, die es Unternehmen erleichtern, Kundeninformationen zu speichern und zu organisieren. Besonders nützlich ist der Bereich "Kontaktdaten". Hier können Sie wichtige Informationen wie E-Mail-IDs, Telefonnummern und Adressen an einem Ort speichern.

Das Feature "Aktivitätsprotokoll" verfolgt automatisch Interaktionen und Aktualisierungen in Echtzeit, sodass Sie die Kommunikation mit Kunden und deren Historie leicht im Blick behalten können. Beispielsweise können Workflow-Automatisierungsfunktionen den Nachverfolgungsprozess während der Arbeit an einer Verkaufskampagne optimieren.

Mit diesem Tool können Sie Auslöser einrichten, um Teammitgliedern automatisch Folgeaufgaben zuzuweisen, sobald ein neuer Lead hinzugefügt wird. Das spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass kein Lead übersehen wird.

Mit dem Feature "Benutzerdefinierte Pipelines" können Sie Vertriebsprozesse visuell erstellen und verwalten und dabei Phasen wie "Kontaktiert", "Qualifiziert" und "Verhandlung" klar definieren. Diese Tools verbessern gemeinsam die Vertriebseffizienz und Produktivität und helfen Ihnen, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren, anstatt sich mit alltäglichen Aufgaben zu beschäftigen.

Die besten Features von Copper CRM

Organisieren Sie Aufgaben, Termine und Teammitglieder effizient an einem Ort

Verteilen Sie projektbezogene Dokumente ganz einfach und greifen Sie darauf zu, um die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb Ihres Teams zu verbessern

Visualisieren Sie Workflows, priorisieren Sie Aufgaben und verfolgen Sie Fortschritte effektiv mit Kanban-Karten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen, Fehler zu minimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern

Kundenkontaktpunkte nachverfolgen und Geschäfte abschließen

Limits von Copper CRM

Der mobilen App fehlen einige Features, die in der Desktop-Version verfügbar sind, was die Funktionalität für Benutzer unterwegs einschränkt

Preise für Copper CRM

Basis : 29 $/Benutzer pro Monat

Professional : 69 $/Benutzer pro Monat

Business: 134 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Copper CRM

G2 : 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

SuiteCRM ist eine Open-Source-CRM-Lösung zur Optimierung von Vertriebs-, CRM-Marketing- und Kundensupport-Prozessen. Mit seinen 26 Modulen bietet SuiteCRM umfassende Tools für die Verwaltung von Leads, die Erstellung von PDF-Vorlagen für Angebote und Rechnungen, die Erstellung von CRM-Berichten und vieles mehr.

Benutzer können SuiteCRM an ihre Bedürfnisse anpassen, indem sie Module hinzufügen oder entfernen, umbenennen und Felder, Layouts und Beziehungen anpassen.

SuiteCRM kann zwar kostenlos heruntergeladen und ohne Einschränkungen genutzt werden, Unternehmen haben jedoch auch die Möglichkeit, eine gehostete Version für die Bereitstellung in der Cloud zu erwerben.

Die besten Features von SuiteCRM

Planen Sie Meetings, protokollieren Sie Anrufe und verfassen Sie E-Mails innerhalb der Plattform

Greifen Sie auf eine Zeitleiste zu, in der alle Interaktionen mit jedem Konto in Ihrer Kundendatenbank angezeigt werden

Definieren Sie Benutzerrollen, um den Zugriff auf relevante Informationen für die Ausführung von Aufgaben zu limitieren

Integrieren Sie SuiteCRM mit über 120 Apps, darunter Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp und Telegram

Einschränkungen von SuiteCRM

Begrenzte Dokumentation zu Modulen

Kann bei der Arbeit mit großen Datenbanken langsam werden

Preise für SuiteCRM

Starter : 100 £/Monat (empfohlen für 1–10 Benutzer)

Business : 400 £/Monat (empfohlen für 5–50 Benutzer)

Premium: 600 £/Monat (empfohlen für 10–150 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu SuiteCRM

G2 : 4,2/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Odoo

via Odoo

Odoo ist eine Open-Source-CRM-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Kundenpipelines zu organisieren und nachzuverfolgen, um lukrative Verkaufschancen zu identifizieren.

Die Plattform bietet Features für ein effektives Lead-Management, darunter Lead-Generierung, -Bewertung und -Priorisierung sowie die Verwaltung von Lead-Kontakten und zugehörigen Informationen.

Odoo bietet auch eine vorausschauende Lead-Bewertung, um Leads anhand ihrer Konversionswahrscheinlichkeit den Team-Mitgliedern zuzuweisen.

Darüber hinaus können Unternehmen in Odoo Kundendatenbanken erstellen, um Kundenaktivitäten und den Korrespondenzverlauf zu speichern und zu analysieren. Mit Partner Complete können Unternehmen diese Daten automatisch erweitern und auf relevantere Unternehmens- und Kundeninformationen zugreifen.

Odoo vereinfacht auch die Zusammenarbeit im Team durch sein Feature "Sales Teams", mit dem Unternehmen Teams für verschiedene Kundenpipelines erstellen und diese basierend auf E-Mail, Rechnungszielen und Filterdomänen konfigurieren können.

Die besten Features von Odoo

Organisieren und verfolgen Sie Kundenpipelines für Verkaufschancen ganz einfach

Generieren, bewerten und priorisieren Sie Leads und verwalten Sie Lead-Kontakte

Weisen Sie Leads anhand der Konversionswahrscheinlichkeit den Teammitgliedern zu

Erstellen und analysieren Sie Kundendatenbanken, Nachverfolgung von Aktivitäten und Korrespondenz

Einschränkungen von Odoo

Die Benutzeroberfläche ist nicht für eine einfache Navigation optimiert

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten

Odoo-Preise

Free

Standard : Ab 31 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Benutzerdefiniert: Ab 45 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Odoo

G2 : 4,1/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 790 Bewertungen)

6. Kylas Sales CRM

via Kylas Sales CRM

Möchten Sie Ihre Geschäftsprozesse organisieren und gleichzeitig die Kundeninteraktion verbessern? Kylas CRM kann Ihnen dabei helfen.

Es ist bekannt für seine robusten Features zum Lead-Management und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung und Verwaltung aktiver Leads und Geschäfte in verschiedenen Phasen der Pipeline. Die Plattform bietet Flexibilität bei der Datenerfassung und -anzeige mit anpassbaren Optionen zur effektiven Erfassung und Präsentation von Daten.

Kylas CRM verfügt außerdem über anpassbare Datenzugriffskontrollen, die sicherstellen, dass sensible Informationen geschützt sind und nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich sind.

Neben umfangreichen Integrationsmöglichkeiten mit wichtigen Business-Tools erhalten Sie mit Kylas Sales CRM eine mobile App für den Zugriff von unterwegs.

Die besten Features von Kylas Sales CRM

Erinnern Sie sich an verpasste Leads und den Fortschritt beim Abschluss von Verkäufen

Überwachen Sie die Vertriebsleistung in Echtzeit

Erstellen Sie mehrere Pipelines mit mehreren Phasen, um unterschiedliche Workflows und Vertriebsprozesse effizient zu verwalten

Limits von Kylas Sales CRM

Begrenzte E-Mail-Vorlagen

Einige Benutzer empfinden die internen Integrationen als technisch komplex

Preise für Kylas Sales CRM

Embark : Kostenlos

Elevate : 250 $/Monat (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Überschreiten: 1250 $/Monat (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Bewertungen und Rezensionen zu Kylas Sales CRM

G2 : 4,7/5 (383 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (406 Bewertungen)

7. Pipedrive

via Pipedrive

Der nächste Eintrag auf dieser Liste der besten Alternativen zu Perfex CRM ist Pipedrive, eine leistungsstarke Plattform, die auf die Optimierung von Vertriebsprozessen zugeschnitten ist. Die beeindruckenden anpassbaren Dashboards von Pipedrive bieten visuelle Einblicke in den Fortschritt von Geschäften, Konversionen und Umsatzprognosen.

Angenommen, Sie sind Vertriebsleiter und verfolgen mehrere Geschäfte. Die anpassbaren Dashboards von Pipedrive bieten Ihnen einen schnellen Überblick über den Fortschritt jedes Geschäfts und helfen Ihnen, Engpässe zu erkennen und Aufgaben effizient zu priorisieren.

Zu den wichtigsten Features gehören die Nachverfolgung von Geschäften über verschiedene Phasen hinweg, vom ersten Kontakt bis zum endgültigen Verkauf, sowie die Kontaktverwaltung zur Speicherung und Organisation von Kundeninformationen für eine bessere Kundenbindung.

Das Feature zur Berichterstellung hilft Ihnen, auf erweiterte Verkaufsberichte zuzugreifen, um die Leistung zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Sie werden auch die intelligenten Kontaktdaten von Pipedrive zu schätzen wissen, mit denen Sie Lead-Informationen aus dem Internet sammeln können, um Chancen zu identifizieren und den Aufwand für den Vertrieb zu priorisieren.

Die besten Features von Pipedrive

Synchronisierung und Nachverfolgung von E-Mails innerhalb der Vertriebs-CRM-Software

Erstellen Sie Berichte und gewinnen Sie Einblicke in die Vertriebsleistung

Erhalten Sie Benachrichtigungen zu wichtigen Aufgaben und Nachfassaktionen

Passen Sie Workflows an Ihre Bedürfnisse an

Einschränkungen von Pipedrive

Die Analyse- und Berichterstellungs-Features sind im Vergleich zu anderen Perfex CRM-Alternativen weniger robust

Einige Automatisierungsfeatures fehlen in den Einstiegsplänen. Dazu gehören die Automatisierung von Workflows, die Synchronisierung von E-Mails und die Nachverfolgung von E-Mails

Preise für Pipedrive

Essential : 14 $/Platz pro Monat

Erweitert : 29 $/Platz pro Monat

Professionell : 59 $/Platz pro Monat

Leistung : 69 $/Platz pro Monat

Enterprise: 99,00 $/Platz pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (2.000 Bewertungen)

8. Insightly

via Insightly

Insightly CRM ist eine funktionsreiche Plattform, die erweiterte CRM-Funktionen bietet und somit eine gute Alternative zu Perfex CRM darstellt.

Eine seiner wichtigsten Stärken sind die anpassbaren Felder und Layouts, mit denen Sie das CRM an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Diese Anpassung hilft Unternehmen dabei, Daten zu erfassen und zu verwalten, die für ihre individuellen Prozesse relevant sind, sodass das CRM eng auf ihren Workflow abgestimmt ist.

Sie können damit detaillierte Kundenprofile erstellen, einschließlich Kontaktdaten, Interaktionen und benutzerdefinierten Datenpunkten. Diese umfassende Ansicht der Kundeninformationen ermöglicht es Unternehmen, ihre Interaktionen zu personalisieren und ihre Vorgehensweise auf jeden Kunden individuell zuzuschneiden.

Mit dem Tool können Sie auch mehrere Pipelines mit anpassbaren Phasen erstellen. Diese Funktion bietet eine umfassende Ansicht des Vertriebsprozesses und ermöglicht es Unternehmen, Geschäfte von der Lead-Generierung bis zur Konvertierung zu verfolgen.

Die Automatisierungen von Insightly optimieren sich wiederholende Aufgaben und Workflows und helfen Unternehmen dabei, sich auf umsatzgenerierende Aktivitäten zu konzentrieren. Sie können Automatisierungsregeln basierend auf bestimmten Auslösern erstellen, wie z. B. der Erstellung eines neuen Leads oder einer Änderung der Deal-Phase, wodurch Sie Zeit sparen und die Effizienz verbessern.

Zusätzlich zu seinen CRM-Funktionen bietet Insightly leistungsstarke Projektmanagement-Tools, mit denen Teams effektiver zusammenarbeiten können. Mit Features wie Aufgabenverwaltung, Meilenstein-Nachverfolgung und Dateifreigabe hilft Insightly Teams, organisiert zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren, Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets zu liefern.

Insightly lässt sich auch in verschiedene Anwendungen von Drittanbietern integrieren, darunter E-Mail-Clients, Tools zur Automatisierung des Marketings und Buchhaltungssoftware. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten und Workflows zu zentralisieren und so die Effizienz und Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Die besten Features von Insightly

Leiten Sie Leads automatisch an das richtige Teammitglied weiter

Erstellen und versenden Sie Massen-E-Mails direkt in der App

Verfolgen Sie Ihre Vertriebs-KPIs und Ziele mit benutzerdefinierten Dashboards

Verwalten Sie Ihre Projekte unterwegs mit den mobilen Apps für Android und iOS

Einschränkungen von Insightly

Die Plattform kann für neue Benutzer komplex sein

Einige Integrationen erfordern möglicherweise zusätzliche manuelle Konfigurationen

Insightly-Preise

Kostenlos: Bis zu 2 Benutzer

Plus : 29 $ pro Benutzer und Monat

Professional : 49 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 99 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Insightly

G2 : 4,2/5 (890+ Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 640 Bewertungen)

9. Keap

via Keap

Keap CRM (ehemals Infusionsoft) ist ein CRM-System, das Geschäftsprozesse vereinfacht, die Kundenbindung verbessert und das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) fördert.

Es integriert verschiedene Funktionen wie Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung, Kundenservice und E-Commerce in einer einzigen Plattform. Damit ist es eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Kundeninteraktionen und -daten.

Die Features der Plattform zur Automatisierung des Vertriebs, wie Lead-Bewertung, Pipeline-Management und automatisierte Workflows, optimieren und beschleunigen den Vertriebsprozess. Um die Kundenbindung zu verbessern und die Konversionsrate zu steigern, bietet das Tool Funktionen zur Automatisierung des Marketings, wie E-Mail-Marketing, einen visuellen Kampagnen-Builder und die Nachverfolgung von Verhaltensweisen.

Keap CRM unterstützt den Kundenservice außerdem mit zentralisierter Kontaktverwaltung, Aufgabenverfolgung und einem Support-Ticket-System. Das Ticket-System organisiert Kundenanfragen und Support-Anfragen, optimiert den Support-Prozess und verbessert die Reaktionszeiten.

Die Plattform gewährleistet außerdem Datensicherheit durch End-to-End-Verschlüsselung, granulare Zugriffskontrollen und die Einhaltung der DSGVO und des CCPA.

Die besten Features von Keap

Automatisieren Sie Vertriebsprozesse und Kontaktmanagement

Entwerfen und führen Sie gezielte E-Mail-Marketingkampagnen durch

Identifizieren und priorisieren Sie Leads anhand von Interaktion und Verhalten

Integration mit E-Commerce-Plattformen für die Nachverfolgung von Online-Verkäufen

Kunden können Termine online buchen

Einschränkungen von Keap

Der Preis liegt für einige Benutzer, insbesondere für kleine Unternehmen, im oberen Bereich

Einige Kunden finden die Benutzeroberfläche und den Setup-Prozess möglicherweise verwirrend

Preise für Keap

Pro : 199 $/Monat für 2 Benutzer

Max : 299 $/Monat für 3 Benutzer

Ultimate: 299 $/Monat für 3 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Keap

G2 : 4,2/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 1.200 Bewertungen)

10. SugarCRM

via SugarCRM

SugarCRM ist ein Produkt für das Kundenbeziehungsmanagement, das die Verbesserung der Kundenerfahrung über verschiedene Kanäle hinweg in den Vordergrund stellt. Aufgrund seiner umfassenden Ansicht der Customer Journey eignet es sich besonders für Marketing-Teams.

SugarCRM bietet fortschrittliche Tools für das Marketingkampagnenmanagement, darunter Workflow-Automatisierung und Lead-Weiterleitung. Damit können Marketingteams effektiv zusammenarbeiten und personalisierte Kundenerlebnisse bieten.

Die Plattform umfasst auch ein Tool zur Nachverfolgung von Kundenbeschwerden, mit dem Unternehmen Probleme schnell identifizieren und beheben können. Unternehmen können auch Benachrichtigungen erhalten, wenn ein Kunde auf einen Link klickt oder ein Formular ausfüllt, was eine zeitnahe Nachverfolgung erleichtert.

Die besten Features von SugarCRM

Verfolgen Sie Interaktionen, um Kunden zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Weise anzusprechen

Bieten Sie Ihren Kunden eine personalisierte Website, auf der sie selbst Antworten finden können

Verwenden Sie ein Tool zur Nachverfolgung von Kundenbeschwerden und zur Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Webseiten und E-Mails, um mehr Menschen anzusprechen

Limits von SugarCRM

Einige Benutzer empfinden die Konfiguration und das Setup als schwierig und zeitaufwändig

Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich und schwer zu navigieren sein

Preise für SugarCRM

Essentials : 19 $/Benutzer pro Monat, mindestens 3 Benutzer

Erweitert : 85 $/Benutzer pro Monat, mindestens 3 Benutzer

Premium: 135 $/Benutzer pro Monat, mindestens 3 Benutzer

Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell*

Bewertungen und Rezensionen zu SugarCRM

G2 : 3,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 3,8/5 (über 400 Bewertungen)

Starten Sie mit dem Kundenbeziehungsmanagement von ClickUp

Perfex CRM ist zwar für viele Unternehmen eine gute Wahl, doch es gibt mehrere Alternativen und Wettbewerber, die ebenfalls in Betracht gezogen werden sollten und jeweils ihre eigenen Features und Stärken haben.

Ob Sie nun ein robustes Lead-Management, eine flexible Datenerfassung oder optimierte Prozesse und Integrationen suchen, die in diesem Artikel vorgestellten Optionen bieten viele Lösungen für Ihre CRM-Anforderungen.

Die Integration von CRM in Ihr aktuelles Projektmanagement-Setup kann jedoch eine Herausforderung sein. Entscheiden Sie sich für eine umfassende CRM-SaaS-Lösung, die die Verwaltung von Projekten und Kundenbeziehungen vereinfacht

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform mit wichtigen CRM-Tools, die in Ihr Projektmanagement-System integriert sind. Diese Integration ermöglicht Ihnen die mühelose Überwachung von Projekten bei gleichzeitiger Verfolgung von Kundenkontakten, Leads und der gesamten Vertriebs- und Marketing-Pipeline, wodurch Sie Ihre gesamte CRM-Strategie verbessern können.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und entdecken Sie, warum es die beste Alternative zu Perfex CRM ist!