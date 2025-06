die 10 besten Tools für Executive Assistants im Jahr 2025

Ich habe immer nach Tools Ausschau gehalten, die meinen Workflow effizienter gestalten können.

Im Laufe der Jahre habe ich unzählige Apps und Plattformen getestet, um diejenigen zu finden, die wirklich einen Unterschied machen.

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen und der umfangreichen Recherchen und Tests des ClickUp-Teams habe ich eine Liste der besten Softwaretools für Assistenten der Geschäftsleitung zusammengestellt, die 2024 verfügbar sind.

Diese Tools haben nicht nur meine Aufgaben optimiert, sondern auch meine Produktivität erheblich gesteigert. Ganz gleich, ob Sie einen vollen Kalender verwalten, Meetings koordinieren oder eine Vielzahl anderer Aufgaben erledigen müssen – diese Tools helfen Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und Ihr Bestes zu geben.

Die Auswahl der richtigen Tools für Executive Assistants kann entscheidend sein, um organisiert und effizient zu bleiben. Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie bei der Auswahl der besten Tools zur Unterstützung Ihres Workflows achten sollten:

Aufgabenverwaltung: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie mühelos Aufgaben zuweisen, To-Do-Listen erstellen und Fälligkeitsdaten festlegen können. Diese Tools sollten auch Optionen zur Kategorisierung von Aufgaben nach Projekt oder Priorität bieten und Erinnerungen bereitstellen, damit Sie keine Termine verpassen und nichts unter den Tisch fällt

Zeitmanagement: Suchen Sie nach integrierten Kalender-Apps wie Google Kalender, die Ihnen bei der Planung von Meetings und der Nachverfolgung von Aufgaben und Terminen helfen. Suchen Sie außerdem nach Tools, die verschiedene Vorlagen bieten, z. B. Vorlagen für Zeitpläne und Zeitblöcke, um Ihnen das Leben zu erleichtern und die Effizienz zu steigern

Projektmanagement: Wählen Sie Tools, die nahtlose Projektdiskussionen ermöglichen, den Fortschritt mit detaillierter Nachverfolgung überwachen und effiziente Workflows zur Organisation Ihrer Aufgaben erstellen. Achten Sie auf Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit, anpassbare Workflows und visuelle Fortschrittsdiagramme (wie Gantt-Diagramme), um eine reibungslose Projektdurchführung zu gewährleisten

Dokumentenverwaltung: Die besten Tools bieten nahtlose Dateifreigabe und Cloud-Speicher, sodass Dokumente von überall aus leicht zugänglich sind. Achten Sie außerdem auf Features, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit und Versionskontrolle ermöglichen, damit mehrere Teammitglieder gleichzeitig an Dokumenten arbeiten und Änderungen effizient nachverfolgen können

Ausgabenverwaltung: Wählen Sie Tools, die Features wie die Nachverfolgung von Ausgaben mit Scannen und Kategorisieren von Belegen, Budgetierungsfunktionen zum Erstellen und Überwachen von Budgets sowie einen vereinfachten Prozess für die Erstattung und Genehmigung von Ausgaben bieten

Kommunikation: Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich in Ihre Kommunikations-Tools integrieren lässt oder über integrierte Kommunikations-Tools verfügt. Achten Sie auf Echtzeit-Messaging-Funktionen, integrierte Videokonferenz-Tools, E-Mail-Integrationen, Kalender-Integrationen und mehr

Produktivität: Automatisierte Planungstools, Erinnerungen und Funktionen zur Zeiterfassung helfen Ihnen, Ihre Effizienz zu optimieren. Sie benötigen diese Funktionen, um Ihren Arbeitstag zu optimieren, indem Sie manuelle Eingaben minimieren, die rechtzeitige Erledigung von Aufgaben sicherstellen und Einblicke in die Zeitnutzung erhalten

Mit der richtigen Software können Sie Aufgaben ganz einfach optimieren, die Kommunikation verbessern und auch bei einem hektischen Terminkalender den Überblick behalten. Hier ist meine Liste der besten Tools für 2024, die meinen Workflow verändert und meine Produktivität gesteigert haben.

1. ClickUp – Das beste All-in-One-Tool für Produktivität

Verwalten und verfolgen Sie Ihre Projekte, Aufgaben und Ziele effizient mit ClickUp

ClickUp ist mein bevorzugtes Tool zur Optimierung des Fortschritts und der Workflows meiner Projekte. Es zeichnet sich durch hervorragendes Projektmanagement aus und ermöglicht mir, effizient To-Do-Listen zu erstellen, Aufgaben zu verwalten, E-Mails über die Automatisierung zu planen und mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten.

Mit der Kalender-Ansicht von ClickUp kann ich tägliche Meetings planen und anzeigen und Erinnerungen dafür festlegen. So kann ich meinen Tag besser planen, indem ich Abhängigkeiten verstehe und Zeitblöcke effektiv zuweise, sodass ich keine wichtigen Termine verpasse.

Erstellen Sie Ihre Aufgaben und planen Sie sie über die Kalender-Ansicht von ClickUp

Mit ClickUp Aufgaben ist die Zuweisung von Aufgaben kein Problem mehr. Ich kann Aufgaben und Unteraufgaben nahtlos innerhalb von Projekten erstellen, zuweisen und nachverfolgen. Dieses Feature hilft mir dabei, meine Workload zu priorisieren, sodass ich die wichtigsten Aufgaben zuerst erledige und keine Fristen verpasse. Und wenn ich eine Übersicht benötige, kann ich mit ClickUp Meilensteinen meine Aufgaben in Meilensteine umwandeln, um zu visualisieren und nachzuverfolgen, wie weit wir im Projekt fortgeschritten sind.

Für mein Projektmanagement verwende ich die Projektzeitverfolgungsfunktion von ClickUp, um die Zeitleiste meines Projekts zu verfolgen, Schätzungen festzulegen, Notizen hinzuzufügen und Zeitberichte von überall aus einzusehen. ClickUp Automations hilft mir auch dabei, sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen, das Aktualisieren von Aufgabenstatus und die E-Mail-Verwaltung zu automatisieren. So kann ich mich auf strategischere Aktivitäten konzentrieren und meine Produktivität steigern.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Dank ClickUp Brain habe ich keine Probleme mehr mit der Suche nach Dateien oder Nachrichten . Der KI-Wissensmanager liefert sofort Antworten auf meine arbeitsbezogenen Fragen, sodass manuelle Suchen überflüssig werden. Außerdem hilft er bei der Automatisierung von Projektzusammenfassungen, Fortschrittsberichten, Stand-up-Meetings und anderen sich wiederholenden Aufgaben. Der KI-Writer für die Arbeit unterstützt mich beim Verfassen von Inhalten, bei der Rechtschreibprüfung und beim Erstellen schneller Antworten.

Stellen Sie Fragen zu allen Themen, von Aufgaben, Dokumenten und Kreativem bis hin zu den Nutzern von Click Brain's AI Knowledge Manager™

Wenn ich Schwierigkeiten habe, einen vollständigen Zeitplan zu erstellen, verwende ich die ClickUp-Vorlage für die Zeitplanung, um meinen Tag effizient zu organisieren, indem ich Aufgaben plane, Abhängigkeiten verstehe und Zeitblöcke effektiv zuweise.

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage "Zeitplan blockieren" von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen die Erstellung eines Zeitplans zu erleichtern.

Es sorgt dafür, dass ich produktiv und konzentriert bleibe, verhindert Überplanung und lässt Zeit für Pausen. Diese gebrauchsfertige, anpassbare Vorlage ist perfekt für alle, die ihre Zeit besser verwalten und Meetings und Ereignisse im Blick behalten möchten.

Insgesamt hat ClickUp, eine All-in-One-Plattform für Produktivität, mehrere Apps für mich ersetzt, wodurch ich Zeit spare und meine täglichen Aufgaben übersichtlicher gestalten kann.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan mit der Kalender-Ansicht von ClickUp, um Meetings und Termine nahtlos zu organisieren

Verwenden Sie ClickUp-Erinnerungen , um nichts Wichtiges zu verpassen und immer den Überblick zu behalten

Arbeiten Sie effektiv mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Dokumente in ClickUp Docs verfassen und bearbeiten und diese dann in ClickUp Whiteboards hinzufügen, um Ideen zu sammeln und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Verfolgen Sie Projekt-Zeitleisten mit der Zeiterfassungs-Feature, legen Sie Schätzungen fest , fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie Berichte von überall ein

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit den Automatisierungs-Features von ClickUp, um Workflows zu optimieren und Zeit zu sparen

Nutzen Sie die KI von ClickUp, um Ihre Projektanforderungsdokumente zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten

Verwenden Sie Vorlagen für Aufgabenlisten, um Ihre To-do-Listen und Aufgaben an einem Ort zu verwalten und sicherzustellen, dass nichts unter den Tisch fällt

Gewinnen Sie Einblicke, indem Sie ClickUp Dashboards nutzen, um Produktivitätstrends zu überwachen und den Fortschritt von Projekten nachzuverfolgen

Einschränkungen von ClickUp

Die Funktionen der mobilen App können im Vergleich zur Desktop-Version eingeschränkt sein

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

2. Zoom – Am besten für nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit

via Zoom

Zoom ist eine beliebte Wahl für die Planung und Durchführung virtueller Meetings. Dank seiner Zuverlässigkeit und benutzerfreundlichen Oberfläche ist es meine erste Wahl für Videokonferenzen. Mit Features wie Bildschirmfreigabe, Breakout-Räumen und Aufzeichnungsoptionen sorgt Zoom dafür, dass Meetings reibungslos und produktiv ablaufen. Ich nutze es oft für Team-Check-ins, Client-Meetings und Webinare und bin immer wieder begeistert.

Die unified communication platform von Zoom integriert Meetings, Team-Chat, Telefon und E-Mail und lässt sich mit verschiedenen Kalender-Tools verbinden, sodass alle meine Kommunikationsanforderungen nahtlos erfüllt werden. Diese All-in-One-Lösung hat den Bedarf an mehreren Apps deutlich reduziert, meinen Workflow vereinfacht und hilft mir, organisiert zu bleiben.

Die besten Features von Zoom

Führen Sie nahtlose Videokonferenzen mit hoher Audio- und Videoqualität durch

Teilen Sie Ihren Bildschirm mühelos während Meetings, um die Zusammenarbeit und Präsentationen zu verbessern

Meetings und Webinare für spätere Referenzzwecke aufzeichnen und einfach freigeben

Der KI-Assistent Zoom hilft dabei, die Kommunikation zu optimieren und die Produktivität zu steigern, indem er Aufgaben automatisiert und sofort Antworten liefert

Kombinieren Sie Meetings, Team-Chat, Telefon, E-Mail und Kalender auf einer Plattform für ein einheitliches Erlebnis

Teilnehmern vor der Planung des Meetings Breakout-Räume zuweisen

Limits für Zoom

Die kostenlose Version von Zoom begrenzt Meetings auf 40 Minuten, was bedeutet, dass Benutzer ihre Anrufe beenden und neu starten müssen, wenn sie mehr Zeit benötigen

Die Aufzeichnung kann nur von Gastgebern und Co-Gastgebern gestartet werden – wenn ein Teilnehmer einen Anruf aufzeichnen möchte, muss er als Co-Gastgeber hinzugefügt werden

Preise für Zoom

Basic: Kostenlos

Pro: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 26,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoom

G2: 4,5/5 (über 54.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.000 Bewertungen)

3. Dropbox – Am besten für sichere Dateiverwaltung und Zusammenarbeit

via G2

Dropbox ist aufgrund seiner fortschrittlichen Funktionen für die Zusammenarbeit eine der besten Softwarelösungen für die sichere Verwaltung von Dateien und Dokumenten. Damit kann ich Dateien speichern, freigeben und verwalten und so sicherstellen, dass ich von überall aus effizient mit meinem Team zusammenarbeiten kann.

Mit Features wie PDF-Bearbeitung, Videoaufzeichnung und elektronischen Signaturen bietet Dropbox alles, was Sie brauchen, um produktiv zu bleiben. Die robusten Sicherheitsmaßnahmen, darunter AES-256-Bit-Verschlüsselung und TLS/SSL-Protokolle, schützen meine Daten.

Dropbox bietet auch eine Vielzahl von Preisplänen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, sodass ich bequem einen Plan auswählen kann, der meinen Anforderungen entspricht.

Die besten Features von Dropbox

Dateien mit AES-256-Bit-Verschlüsselung speichern und schützen

Dateien einfach freigeben und Aufgaben in Echtzeit verfolgen

Bearbeiten Sie PDFs direkt in Dropbox, ohne zwischen mehreren Oberflächen wechseln zu müssen

Dokumente ohne Limits unterschreiben und versenden

Einschränkungen von Dropbox

Es fehlt eine Zero-Knowledge-Verschlüsselung für persönliche Konten. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter des Anbieters ohne Ihr Wissen auf Ihre Daten zugreifen können

Der Free-Plan bietet nur 2 GB Speicher, was nicht besonders viel Space ist

Eingeschränkte Optionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für Dropbox

Plus: 11,99 $/Monat

Essentials: 19,99 $/Monat

Business: 19 $/Monat

Business Plus: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox

G2: 4,4/5 (über 26.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.000 Bewertungen)

4. Google Meet – Am besten für Videokonferenzen und Zusammenarbeit

via Google

Google Meet ist ein weiteres Tool, das von vielen Unternehmen, von Startups bis hin zu multinationalen Konzernen, für Videokonferenzen und Zusammenarbeit bevorzugt wird. Mit hochwertiger Video- und Audioqualität, Geräuschunterdrückung und Live-Untertiteln sorgt Google Meet dafür, dass jedes Meeting produktiv und ansprechend verläuft.

Die nahtlose Integration mit anderen Google Workspace-Apps wie Docs, Tabellen und Slides ermöglicht mir die Zusammenarbeit mit meinem Team in Echtzeit, wodurch ich Projekte einfacher planen, konzipieren und effizienter ausführen kann.

Die besten Features von Google Meet

Hostet und nehmt an hochwertigen Videoanrufen mit hervorragender Audioqualität für eine nahtlose Kommunikation teil

Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, um die Verständlichkeit von Unterhaltungen zu verbessern – mit Geräuschunterdrückung

Verfolgen Sie alles mit Echtzeit-Untertiteln in mehreren Sprachen

Arbeiten Sie dank der nahtlosen Integration von Google Workspace direkt in Google Docs, Tabellen und Präsentationen zusammen

Nutzen Sie KI-gestützte Features wie übersetzte Untertitel und Meeting-Zusammenfassungen, um das Verständnis und die Produktivität zu verbessern

Einschränkungen von Google Meet

Premium-Features wie längere Dauer von Meetings und größere Kapazitäten für Teilnehmer sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Einige Benutzer hatten mit langen Ladezeiten und Schwierigkeiten beim Freigeben des Bildschirms zu kämpfen

Preise für Google Meet

Business Starter: 6 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Google Meet

G2: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 11.000 Bewertungen)

5. Notion – Am besten für die All-in-One-Workspace-Verwaltung

via Notion

Notion ist eine Aufgabenverwaltungssoftware für die Planung, Organisation und Zusammenarbeit. Der KI-gestützte Workspace verwandelt Ideen in umsetzbare Aufgaben, zentralisiert Wissen und hilft dabei, Zeit und Projekte effizient zu verwalten.

Mit Notion kann ich Tools konsolidieren und Kosten senken, da ich nicht mehr mehrere Apps benötige. Die einfache, leistungsstarke und detaillierte Benutzeroberfläche erleichtert das Erstellen und Verwalten von Dokumenten, Wikis, Projekten und Kalendern.

Die besten Features von Notion

Erstellen und verwalten Sie Aufgaben, Projekte und Dokumente an einem Ort, damit alles organisiert bleibt

Passen Sie Ihren Workspace mit benutzerdefinierten Beschreibungen, Tags und Eigenschaften an die Bedürfnisse Ihres Teams an

Verbinden Sie sich mit Tools wie Slack, GitHub und anderen, um Ihren Workflow zu optimieren

Verwenden Sie Boards, Tabellen, Zeitleisten, Kalender und Galerien, um Ihre Informationen auf die für Sie hilfreichste Weise anzuzeigen und zu verwalten

Teilen Sie Ihre Arbeit mit anderen und behalten Sie dabei die Kontrolle über Berechtigungen und Zugriffsrechte

Einschränkungen von Notion

Das anfängliche Setup und die benutzerdefinierte Anpassung können für neue Benutzer zeitaufwändig sein

KI-Texte sind nicht kostenlos

Preise für Notion

Kostenlos: 0 $

Plus: 10 $ pro Benutzer/Monat

Business: 18 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage beim Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

6. Google Workspace – Am besten für integrierte Produktivität und Zusammenarbeit

via IT Pro

Google Workspace, erweitert um Gemini, ist eine großartige Lösung für nahtlose Zusammenarbeit und Produktivität. Gemini kann als mein KI-gestütztes Tool für Führungskräfte dienen und ist in Gmail, Docs, Tabellen und andere Google Workspace-Apps integriert. Es verändert meine Arbeitsweise durch Automatisierung von Aufgaben, Generierung von Erkenntnissen und Verbesserung der Kommunikation.

Die besten Features von Google Workspace

Verwenden Sie Gmail, Drive, Meet, Kalender, Dokumente, Tabellen und mehr auf einer einheitlichen Plattform

Hostet und nehmt an Videoanrufen mit bis zu 1.000 Teilnehmern teil und profitiert von Features wie Geräuschunterdrückung und Live-Untertiteln

Nutzen Sie Gemini AI für die Automatisierung von Aufgaben, generieren Sie Erkenntnisse und verbessern Sie die Kommunikation innerhalb der Google Workspace-Apps

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen

Einfaches Auffinden von Informationen und Nachverfolgung der Interaktion mit erweiterten Such- und Analysefunktionen

Einschränkungen von Google Workspace

Einige erweiterte Features erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Die Vorlagenbibliothek in Sheets ist limitiert

Die aktuelle Benutzeroberfläche für Gmail-Threads ist unübersichtlich und schwer zu verfolgen

Preise für Google Workspace

Business Starter: 6 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage beim Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 42.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 15.000 Bewertungen)

7. Evernote – Am besten für Notizen und Organisation

via Evernote

Evernote ist ein leistungsstarkes Tool zum Erstellen von Notizen. Es organisiert Notizen, Ideen und wichtige Informationen auf leicht durchsuchbare und zugängliche Weise. Sie können Notizbücher und Tags erstellen, um alles effizient zu kategorisieren, von Meeting-Protokollen bis hin zu Brainstorming-Sitzungen.

Mit Evernote kann ich Texte, Bilder, Audiodateien, Scans, PDFs und Dokumente speichern, wodurch meine Notizen nützlicher und umfassender werden. Dank der leistungsstarken Suchfunktionen finde ich alles, was ich brauche, schnell und einfach.

Außerdem macht das Web Clipper-Feature das Speichern von Artikeln und Online-Inhalten einfacher denn je. Mit Evernote habe ich alle Informationen, die ich brauche, immer griffbereit.

Die besten Features von Evernote

Synchronisieren Sie Notizen automatisch auf allen Geräten, damit wichtige Infos immer griffbereit sind

Fügen Sie Ihren Notizen Text, Bilder, Audio, Scans, PDFs und Dokumente hinzu, um den Kontext zu erweitern

Integrieren Sie Aufgaben und Zeitpläne in Ihre Notizen, um das Projektmanagement zu optimieren

Nutzen Sie leistungsstarke und flexible Suchfunktionen, um Informationen zu finden, wenn Sie sie brauchen

Verwenden Sie die KI-gestützte Suche, um Informationen schnell aus Notizen, PDFs, Dokumenten und Bildern abzurufen

Evernote-Limits

Der Offline-Zugriff kann je nach Plan limitiert sein

Nicht anfängerfreundlich – Die kostenlose Version kann nur auf zwei Geräten gleichzeitig genutzt werden und erlaubt nur 60 MB Space pro Monat

Preise für Evernote

Free:

Persönlich: 14,99 $/Monat

Professional: 17,99 $/Monat

Teams: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

8. Trello – Am besten für einfaches und flexibles Projektmanagement

via ResearchGate

Trello ist ein weiteres Projektmanagement-Tool, das ich aufgrund seiner Einfachheit und Optik nutze. Das Karten- und Board-System ist intuitiv und erleichtert die Verwaltung verschiedener Projekte und Aufgaben.

Ob ich nun Ereignisse plane oder ein Teamprojekt verwalte, mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von Trello kann ich meine Boards schnell aktualisieren und neu organisieren. Außerdem lässt sich Trello mit Power-Ups wie der Kalenderansicht und der Integration mit anderen Apps an jeden Workflow anpassen.

Die besten Features von Trello

Erstellen Sie so viele Aufgabenkarten, wie Sie benötigen, um Ihre Projekte effektiv zu verwalten

Fügen Sie Mitglieder zu Karten hinzu, damit alle verantwortlich sind und ihre Aufgaben kennen

Fälligkeitsdaten festlegen und Erinnerungen erhalten, um sicherzustellen, dass Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden

Ziehen Sie Anhänge per Drag & Drop auf Karten, um alle zugehörigen Dateien an einem Ort zu speichern

Teilen Sie große Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte auf und verfolgen Sie den Fortschritt bis zur Fertigstellung

Verwenden Sie die integrierte Automatisierung von Trello, um Regeln und Befehle festzulegen und Ihren Workflow zu optimieren

Limits von Trello

Eingeschränkte erweiterte Features im Free-Plan

Preise für Trello

Kostenlos: 0 $/Monat

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

9. Monday. com – Am besten für anpassbares Arbeitsmanagement

Monday. com ist meine bevorzugte Plattform, um alle meine Arbeiten an einem Ort zu erledigen. Mit seinen anpassbaren Features, die sich an meine Bedürfnisse anpassen, kann ich Projekte, Aufgaben und Workflows nahtlos verwalten.

Monday. com wird von über 225.000 Kunden vertraut, von Startups bis hin zu Unternehmen, und ist damit eine zuverlässige Wahl für jedes Team.

monday. com beste Features

Verwenden Sie Boards, Listen und Karten, um Aufgaben und Projekte effektiv zu organisieren und zu verwalten

Sorgen Sie dafür, dass alle verantwortlich sind, indem Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen und Fälligkeitsdaten festlegen

Verbinden Sie sich mit beliebten Tools wie Slack, GitHub und Google Workspace, um Workflows zu optimieren

Visualisieren Sie Ihre Arbeit mit verschiedenen Ansichten, darunter Zeitleiste, Gantt, Kalender und Kanban

Gewinnen Sie mit Dashboards und Metriken zur Produktivität Echtzeit-Einblicke in Ihre Arbeit

Limits von Monday.com

Das erste Setup und die benutzerdefinierte Anpassung können für neue Benutzer zeitaufwändig sein

Der Free-Plan hat Einschränkungen hinsichtlich Boards, Elementen und Benutzern

Preise für Monday.com

Kostenlos: 0 $/Monat (bis zu 2 Plätze)

Basis: 12 $/Monat pro Platz

Standard: 14 $/Monat pro Platz

Pro: 24 $/Monat pro Platz

Enterprise: Vertrieb kontaktieren

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.700 Bewertungen)

10. Todoist – Am besten für die Verwaltung persönlicher und Team-Aufgaben

via Todoist

Mir gefällt, wie Todoist natürliche Spracherkennung für die Eingabe von Aufgaben nutzt, sodass diese schnell und effizient erfasst werden können, sobald sie einem in den Sinn kommen.

Für Teams bietet Todoist eine Plattform für die Zusammenarbeit, auf der sie gemeinsam verwalten und teilen können. Das Tool sortiert Aufgaben in "Heute", "Bevorstehend" und benutzerdefinierte Ansichten, sodass ich effektiv Prioritäten setzen und mich auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Todoist ist auch für seine robusten Features bekannt, darunter Projektvorlagen, Nachverfolgung der Produktivität und Integration mit verschiedenen Produktivitäts-Tools wie Cerebro.

Die besten Features von Todoist

Aufgaben schnell mit natürlicher Spracherkennung eingeben

Priorisieren Sie tägliche und anstehende Aufgaben mit flexiblen Ansichtsoptionen

Nahtlose Integration mit beliebten Tools wie Google Kalender, Dropbox und mehr

Greifen Sie auf eine Vorlagen-Galerie zu, um verschiedene Projektarten effizient zu starten

Limits von Todoist

Eingeschränkte erweiterte Features, darunter Zeiterfassung, die Möglichkeit, Unteraufgaben Fälligkeitsdaten zuzuweisen, und umfassendere Funktionen für das Projektmanagement

Gelegentliche Missverständnisse und Probleme bei der Erkennung von Befehlen bei der Erstellung von Texten

Preise für Todoist

Anfänger: Kostenlos

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

Diese Tools haben die Spielregeln verändert – ob es um die Verwaltung von Aufgaben, das Erstellen von Notizen, die Planung von Meetings oder die Kommunikation mit Ihrem Team geht, diese Tools für Führungskräfte helfen Ihnen, Ihren Workflow zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern.

Ein Tool, das sich von den anderen abhebt, ist ClickUp. Die All-in-One-Plattform bietet beispiellose Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie Aufgaben verwalten, Erinnerungen festlegen und nahtlos zusammenarbeiten können. Mit Features wie KI-Tools für virtuelle Assistenten, robusten Berichten und leistungsstarker Automatisierung ist ClickUp die ultimative Lösung, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Arbeit zu organisieren.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu heben?

Probieren Sie ClickUp noch heute aus und optimieren Sie Ihre Aufgaben wie nie zuvor!