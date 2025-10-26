25 KPIs für die Softwareentwicklung mit Beispielen

Auf das Setzen von Zielen folgt zwangsläufig die Nachverfolgung ihrer Umsetzung. Dies ist eine der Kernaufgaben jedes Projektmanagers, und Softwareentwicklungsmanager bilden da keine Ausnahme.

Projektmanager nutzen spezifische KPIs, um Softwareentwicklungsprojekte effizient zu steuern. Entwicklungsgeschwindigkeit, Zykluszeit und Vorlaufzeit sind Beispiele für KPIs, die zur Nachverfolgung von Softwareprojekten eingesetzt werden können.

Diese KPIs für die Softwareentwicklung sind Ihr Werkzeugkasten mit objektiven Daten für die Nachverfolgung aller Schritte im Softwareentwicklungszyklus, um Engpässe zu identifizieren und auf kontinuierliche Verbesserung hinzuarbeiten.

Schauen wir uns an, wie Softwareentwicklungsteams den Entwicklungsprozess mithilfe der 25 wichtigsten KPIs (Key Performance Indicators) für die Softwareentwicklung optimieren können, um die Entscheidungsfindung voranzutreiben.

25 KPI-Metriken für die Softwareentwicklung

Es gibt unzählige KPIs, die auf bestimmte Geschäftsziele und laufende Projekte zugeschnitten sind. Hier sind die 25 wichtigsten, die sich auf alle Bereiche erstrecken und Ihrem Entwicklerteam helfen, die Einzelziele zu übertreffen.

Lernen Sie lieber visuell? Wir haben die wichtigsten KPIs auch in diesem Video für Sie zusammengefasst:

Sehen wir uns diese im Folgenden genauer an.

1. Entwicklungsgeschwindigkeit

Verbessern Sie zukünftige Sprint-Schätzungen, indem Sie in ClickUp präzise und ansprechende Velocity-Berichte erstellen

Messen Sie die Leistung des Softwareentwicklungsteams anhand der Entwicklungsgeschwindigkeit. Diese gibt an, wie viel Arbeit Ihr Team während eines Sprints (einem festgelegten Zeitraum, in dem Aufgaben abgeschlossen werden sollen) insgesamt bewältigen kann.

Verwenden Sie innerhalb eines Sprints Story Points, um den Aufwand, um eine Aufgabe auf einer Skala von eins bis zehn abzuschließen, zu berechnen, wobei eins für den schnellsten und zehn für den kompliziertesten Aufwand steht. Indem Sie jeden Sprint und jeden Story Point messen, können Sie die durchschnittliche Velocity Ihres Teams über drei Sprints hinweg ermitteln.

Ohne diese Metriken wird es schwierig sein, zu planen, Prioritäten zu setzen, Ressourcen zuzuweisen und realistische Erwartungen für zukünftige Projekte zu formulieren.

Entwicklungsgeschwindigkeit = Gesamtzahl der in einem Sprint fertiggestellten Story-Punkte

2. Zykluszeit

Verfolgen Sie die Zykluszeit in ClickUp

Die Zykluszeit ist eine Metrik von DevOps Research and Assessment (DORA) zur Messung der Zeit, die für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe aufgewendet wird. Sie quantifiziert die Leistung der Teams und schätzt die Zeit, die für die Erledigung zukünftiger Aufgaben benötigt wird.

In der Softwareentwicklung kann die Zykluszeit beispielsweise auf die Zeit bezogen sein, die benötigt wird, um einen Fehler zu beheben – von der Zuweisung an einen Entwickler über die Überprüfung der Code-Stabilität und das Testen des Codes bis hin zur Behebung und Freigabe durch die Qualitätssicherung.

Diese Metrik hilft dabei, die Produktivität des Entwicklerteams zu bewerten und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Sie können die Zykluszeit jeder Aufgabe mit der angestrebten Dauer vergleichen, um zu analysieren, wo das Team Defizite aufweist.

Zykluszeit = Endzeit – Startzeit

3. Codeabdeckung

Die Codeabdeckung, auch Testabdeckung genannt, misst den Prozentsatz des getesteten Codes. Diese DevOps-Metrik misst die Softwarequalität für Produktions- und Testzwecke.

Es legt den Schwerpunkt auf testgetriebene Entwicklung (TDD) und identifiziert Fehler im Code. Je höher die Codeabdeckung, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.

Codeabdeckung = (Anzahl der durch Tests ausgeführten Codezeilen / Gesamtzahl der Codezeilen) × 100

4. Häufigkeit der Bereitstellung

Die Einführung agiler Methoden kann die Messung der Unternehmensleistung erschweren, da das gesamte Team agile Metriken über den gesamten Zyklus der Entwicklung nachverfolgen muss. Wenn Sie die Leistung von Softwareentwicklungs-Tools und -Prozessen in einem solchen Umfeld nachverfolgen, können Sie sich auf den KPI „Bereitstellungshäufigkeit“ verlassen.

Er bestimmt die Geschwindigkeit, mit der das Deployment-Team Code in verschiedenen Umgebungen bereitstellt, wie z. B. Staging, Test und Produktion. Dieser KPI gehört zu den vier DORA-Metriken und steht in Zusammenhang mit anderen, wie z. B. der Ausfallrate bei Änderungen, der Vorlaufzeit für Änderungen und der mittleren Wiederherstellungszeit.

Diese Software-KPIs geben Aufschluss über die Effizienz und Agilität des Entwicklungsteams, legen Maßstäbe für die Verbesserung der Bereitstellungspraktiken fest und tragen zur kontinuierlichen Verbesserung bei.

Bereitstellungshäufigkeit = Gesamtzahl der Bereitstellungen / Zeitraum

5. Net Promoter Score

Der Net Promoter Score (NPS) misst die Kundenzufriedenheit auf einer Skala von null bis zehn, wobei null die schlechteste Benutzererfahrung und zehn die beste beschreibt.

Personen, die die Software mit einer Note zwischen null und sechs bewerten, werden als Kritiker bezeichnet, bei sieben und acht handelt es sich um Passive, und diejenigen, die eine Note von neun oder zehn vergeben, sind Fürsprecher. Wenn die Anzahl Ihrer Fürsprecher die der Kritiker übersteigt, schneidet die Software gut ab.

Net Promoter Score = (% Befürworter) – (% Kritiker)

6. Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)

Bei der Beurteilung der Softwarezuverlässigkeit quantifiziert die MTBF-Metrik die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Softwareausfällen.

In der Softwareentwicklung, wo Fehler unvermeidlich sind, ist die MTBF-Kennzahl entscheidend für die Bewertung von Software-Aufgaben und die Entwicklung von Reparaturstrategien.

Mean Time Between Failures (MTBF) = Gesamtbetriebszeit / Gesamtzahl der Ausfälle

7. Fehlerquote bei Änderungen

Die Messung der Softwarequalität ist aufgrund ihrer Subjektivität komplex. Die Metrik „Change Failure Rate“ (Fehlerquote bei Änderungen) gibt Aufschluss über die Softwarequalität, indem sie den Prozentsatz der Bereitstellungen berechnet, die zu einem Ausfall in der Produktion führen.

Eine niedrige Fehlerquote bei Änderungen deutet auf weniger Fehler und hohe Qualität hin. Im Gegensatz dazu bedeutet eine hohe Quote mehr Fehler und die Notwendigkeit für das Team, den Code zu überarbeiten.

CFR = (Anzahl der fehlgeschlagenen Änderungen / Anzahl der Änderungen) / 100

Es ist ganz einfach, ClickUp über Git-Integrationen für Dinge wie Pull Requests zu verbinden

8. Größe des Pull Requests (PR)

Die Größe des Pull Requests ist eine Metrik in der Softwareentwicklung, die die Anzahl der Codeänderungen in einem einzelnen Pull Request misst und somit den Umfang der von einem Entwickler vorgenommenen Änderungen widerspiegelt.

Kleine Pull Requests lassen sich leichter prüfen und bearbeiten, was eine schnellere Integration ermöglicht, spezifischeres Feedback liefert und das Risiko von Fehlern verringert. Im Gegensatz dazu dauert es bei großen Pull Requests länger, sie zu verstehen, zu prüfen und zu beheben.

9. Fehlererkennungsrate (DDR)

Die DDR-Quote misst die Anzahl der vor der Veröffentlichung gefundenen Fehler im Vergleich zu denen, die nach der Veröffentlichung gefunden wurden.

Nutzen Sie die DDR-Metrik, um die Anzahl der Fehler zu ermitteln, die von Ihrem Testteam übersehen wurden und bei Kunden auftreten, was sich negativ auf deren Erfahrung auswirkt.

Fehlererkennungsquote = (In einer Phase gefundene Fehler + Gesamtzahl der Fehler) × 100

10. Code-Churn

Bei Software-Upgrades und der Einführung neuer Features muss der Code häufig überarbeitet werden. Die Metrik „Code Churn“ misst, wie oft ein Softwarecode innerhalb eines bestimmten Zeitraums überarbeitet werden muss. Ein höherer Code Churn deutet auf höheren Wartungsaufwand und ein höheres Risiko hin.

Beispielsweise arbeiten DevOps-Teams in der Regel mit einer durchschnittlichen Code-Churn-Rate von 25 %, was bedeutet, dass die Codes zu 75 % effizient sind.

Code-Churn-Rate = Gesamtzahl der Codezeilen zu Beginn – (hinzugefügte Zeilen + gelöschte Zeilen + geänderte Zeilen) / Gesamtzahl der Codezeilen × 100

11. Code-Einfachheit

Ein einfacher, erfolgreich ausgeführter Code ist einem komplexen Code vorzuziehen, der ständige Iterationen erfordert. Die Einfachheit des Codes lässt sich anhand verschiedener Metriken messen, wie z. B. zyklomatische Komplexität, Code-Duplikation, Code-Churn usw.

Guter Code-Einfachheit bedeutet, dass der Code weniger Zeit in Anspruch nimmt, weniger Iterationen erfordert und weniger Fehler enthält.

Es gibt keine direkte Formel zur Messung der Code-Einfachheit wie bei der zyklomatischen Komplexität, da es sich hierbei eher um eine qualitative als um eine quantitative Metrik handelt.

12. Kumulativer Flow

Nutzen Sie Berichte wie kumulative Flussdiagramme oder Burnout-Diagramme, um Ihren Sprint-Fortschritt zu verstehen

Softwareentwicklungsmanager möchten oft wissen, in welcher Phase sich Softwareentwicklungsprojekte befinden. Der kumulative Flow zeigt anhand visueller Diagramme, ob eine Aufgabe genehmigt, in Bearbeitung oder im Backlog ist.

Verschiedene Farben stehen für unterschiedliche Status. Außerdem gibt die Breite des Balkens Aufschluss über die Zykluszeit. Mit diesem KPI für die Softwareentwicklung können Sie den Status der Softwareentwicklung einschätzen, Engpässe identifizieren und den Aufwand berechnen, der zum Abschließen von Backlog-Elementen erforderlich ist.

Lesen Sie auch: So sieht der Alltag eines Softwareentwicklers aus

13. Fehlerquote

Die Fehlerquote gibt die Anzahl der Fehler an, die während der Softwaretests identifiziert wurden. Die meisten Softwareentwicklungsteams nutzen diese Metrik, um Fehlerquoten über Projekte, Teams und Zeiträume hinweg zu vergleichen, Benchmarks festzulegen und realistische Ziele zur Fehlerreduzierung zu setzen.

Sie können diese aus zwei Blickwinkeln betrachten: der Gesamtzahl der entdeckten Fehler und dem Schweregrad der identifizierten Fehler.

Fehlerquote = (Anzahl der gefundenen Fehler / Gesamtzahl der Codezeilen) × 100

14. Sprint-Burndown

Visualisieren Sie Sprint-Berichte in ClickUp mit Burnup- und Burndown-Diagrammen

Messen Sie die Gesamtzahl der innerhalb eines Sprints ausgeführten Aufgaben mit der Sprint-Burndown-Metrik. Sie gehört zu den wichtigsten KPIs in der Softwareentwicklung, die die während der Sprints geleistete Arbeit bestimmen. Passen Sie die Leistung des Teams an, wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen.

Unternehmen nutzen häufig Sprint-Burndown-Diagramme und messen die verbleibende Zeit sowie den Arbeitsaufwand in Story Points, um Abweichungen vom idealen Fortschritt zu erkennen.

15. Release-Burndown

Die KPI-Kennzahl „Release Burndown“ misst den Fortschritt der Produktveröffentlichung und prognostiziert auf der Grundlage früherer Sprints, wie viele Sprints erforderlich sind, um eine Version abzuschließen.

Verwenden Sie ein Release-Burndown-Diagramm, um zu beurteilen, ob die Arbeiten im Zeitplan liegen oder hinter dem Zeitplan zurückliegen, und um den Stakeholdern den Fortschritt des Projekts zu veranschaulichen.

16. Flow-Effizienz

Die Metrik zur Flusseffizienz erfasst das Verhältnis von Gesamtzeit zu aktiver Zeit, um einen Einblick in die Stillstandszeiten zu geben und den Workflow zu optimieren.

Flow-Effizienz = (Wertschöpfungszeit / Vorlaufzeit) × 100

Wertschöpfende Zeit = Zeit, die für Aktivitäten aufgewendet wird, die direkt zu den Kundenbedürfnissen beitragen, wie z. B. Code/Testen.

Gesamtvorlaufzeit = Zeit vom Eintritt eines Elements in das Kanban-System bis zur Auslieferung an den Kunden.

17. Mittlere Reparaturzeit (MTTR)

Die durchschnittliche Reparaturzeit bezieht sich auf die Gesamtzeit, die ein System benötigt, um ein Problem oder einen Ausfall zu beheben. Sie umfasst die Reparatur- und Testzeit sowie die gesamte Zeit, die benötigt wird, bis die Software wieder voll funktionsfähig ist.

Eine hohe MTTR in Software-Projekten kann zu ungeplanten Ausfallzeiten führen.

Der MTTR bewertet die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Systeme und Geräte und identifiziert Verbesserungsmöglichkeiten sowie Ausfalltrends, damit Ihre Softwareentwickler die Wartungsstrategien optimieren können.

MTTR = Gesamtwartungszeit / Anzahl der Reparaturen

18. Wartezeit

Die Wartezeit ist die Bearbeitungszeit vom Zeitpunkt der Erstellung eines Tickets bis zu dessen Lösung. Sie bezieht sich auf den Zeitraum, in dem sich das Ticket noch in der Warteschlange befindet und noch nicht bearbeitet oder gelöst wurde.

Lange Wartezeiten können durch einen Mangel an QA-Spezialisten, schlechte interne Kommunikation oder unzureichende tools und Support verursacht werden. Dieser KPI zeigt, wie optimiert die Pipeline ist; je niedriger der Wert, desto besser.

19. Abschlussquote des Projektumfangs

Je schneller der Ticket-Abschlussprozess ist, desto positiver wirkt sich dies auf die Effizienz des Softwareentwicklungsteams aus. Die Abschlussrate des Umfangs ist eine Metrik, die die Gesamtzahl der innerhalb eines Sprints fertiggestellten Tickets angibt.

Eine niedrige Abschlussquote deutet auf nicht optimierte Prozesse, unrealistische Ziele oder zu wenig Personal hin.

20. Umfangserweiterung

Der Umfangszuwachs ist eine wichtige Metrik für alle Softwareentwicklungsmanager, da er die Gesamtzahl der nach Sprintbeginn hinzugefügten Story-Punkte erfasst.

Ein hoher Prozentsatz an zusätzlichen Aufgaben deutet auf mangelnde Planung hin, um die bevorstehenden Herausforderungen zu ermitteln. Dies stört die Sprintplanung, da dadurch die Möglichkeit, neue Arbeit zu erledigen, eingeschränkt wird.

Um den Umfang zu reduzieren, sollten Sie Features streichen, deren Umsetzung mehr Zeit erfordert, als Ihr Team aufbringen kann. Sie können auch eine Wartungsprognose erstellen, in der Sie den Zeit- und Aufwand angeben, der erforderlich ist, um die Funktion langfristig am Laufen zu halten.

21. Vorlaufzeit

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Die Vorlaufzeit misst die Gesamtzeit einer Aufgabe von der Anforderung bis zur Fertigstellung. Im Gegensatz zur Zykluszeit für Softwareentwicklungsteams berücksichtigt sie auch die Wartezeiten, Genehmigungen und Überprüfungen, die vor der Fertigstellung der Aufgabe erforderlich sind.

Eine kürzere Vorlaufzeit bedeutet eine schnellere Markteinführung, mehr Agilität und eine effiziente Ressourcennutzung. Zusammen tragen diese Faktoren zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei.

Vorlaufzeit = Zeitstempel der Bereitstellung – Zeitstempel des Commits

22. Vergeudeter Aufwand

Die Metrik „verschwendeter Aufwand“ misst die Zeit und die Ressourcen, die für Aufgaben aufgewendet werden, die nicht zum Endergebnis des Projekts oder zu den Geschäftszielen beitragen.

Als Beispiel kann man sich vorstellen, dass das Team beispielsweise an einem Feature gearbeitet hat, das nach zwei Wochen als irrelevant eingestuft wurde. Der verschwendete Aufwand entspricht dem Betrag, der allen Entwicklern für ihre Arbeit in diesen zwei Wochen gezahlt wurde.

Um die Produktivität zu steigern und die Markteinführungszeit zu verkürzen, sollten Sie KPIs für die Softwareentwicklung messen, wie z. B. den Aufwand für vergebliche Tätigkeiten, und Wege finden, diesen zu reduzieren, um den Erfolg des Projekts zu sichern.

Vergeudeter Aufwand = (Gesamter vergeudeter Aufwand / Gesamter Aufwand) × 100

23. Unterbrechungen

Die Unterbrechungskennzahlen messen die Gesamtzahl der unterbrochenen Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie können auch die Gesamtzahl der Unterbrechungen innerhalb einer Aufgabe messen, um sich ein klareres Bild zu verschaffen.

Unterbrechungen wirken sich direkt auf die Leistung aus und müssen gemessen werden, um realistische Zeitleisten einzuhalten. Beispiele für Unterbrechungen sind technische Probleme, Systemausfälle, persönliche Unterbrechungen oder solche, die auf die Nichtverfügbarkeit von Ressourcen zurückzuführen sind.

Unterbrechungsrate = (Gesamtzahl der Unterbrechungen / Gesamtarbeitszeit) × 100

24. Einstellungs- und Einarbeitungszeit

Sie benötigen ausreichende Ressourcen, um Ihren Softwareentwicklungszyklus durchzuführen. Die Einstellung eines Teams aus qualifizierten Entwicklern nimmt manchmal Zeit in Anspruch, was die Notwendigkeit unterstreicht, realistische Erwartungen an die Erledigung von Aufgaben zu setzen.

Die Einstellungsdauer bezeichnet den Zeitraum vom Zeitpunkt der Bewerbung des Kandidaten bis zur Annahme des Stellenangebots. Berücksichtigen Sie dabei die Einarbeitungszeit, also die Zeit zwischen der Einstellung des Kandidaten für eine Rolle und dem Zeitpunkt, an dem seine Produktivität in dieser Rolle voll erreicht ist.

Berücksichtigen Sie diese beiden Kennzahlen bei der Einschätzung des Softwareentwicklungszyklus.

Interessengruppen verlangen oft einen voraussichtlichen Termin für das Abschließen der Software, und dieser KPI unterstützt funktionsübergreifende Abteilungen bei der Planung ihrer Arbeit.

Der Liefertermin kann sich im Laufe des Fortschritts des Projekts ändern und bei Änderungen angepasst werden.

Lesen Sie auch: Was ist der Unterschied zwischen OKR und KPI?

Herausforderungen bei der Implementierung von KPIs für die Softwareentwicklung und Tipps zu deren Bewältigung

Die richtigen KPIs auswählen

Bei der Einstellung von KPIs für die Softwareentwicklung kann es schwierig sein, die für Ihr Projekt relevantesten zu ermitteln. Wie wählen Sie aus den verschiedenen Optionen die wichtigsten Leistungsindikatoren aus?

Wir empfehlen, mit den Unternehmenszielen und den KPIs zu beginnen, die die strategischen Initiativen unterstützen. Zu den Schlüsselbereichen, in denen die Softwareentwicklung einen erheblichen Einfluss haben kann, gehören beispielsweise die Verbesserung der Produktqualität, die Steigerung der Kundenzufriedenheit und die Verkürzung der Markteinführungszeit.

Zu den entsprechenden KPIs, die einen geschäftlichen Wert schaffen, gehören Codeabdeckung, Zykluszeit, Codequalität, MTTR zur Verbesserung der Produktqualität, NPS zur Messung der Kundenzufriedenheit und die Häufigkeit von Bereitstellungen für die Markteinführung.

Holen Sie sich Input von Ingenieuren, Testern, Entwicklern, Projektmanagern und Produktentwicklern, um dies zu einer gemeinsamen Anstrengung zu machen und die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs bei der Umsetzung zu erhöhen.

Regelmäßige Anpassung und Nachverfolgung von KPIs

KPIs sind nicht statisch; sie müssen regelmäßig an sich ändernde Anforderungen und Geschäftsziele angepasst werden. Sie können ihre Nachverfolgung in Tabellenkalkulationen durchführen; dies ist jedoch aufgrund von Versionskontrolle, fehlender Automatisierung der Datenänderungen und rollenbasiertem Zugriff nur begrenzt skalierbar.

Sie benötigen eine Software oder eine Vorlage, um Ihre KPIs für die Softwareentwicklung zu nachverfolgen und anpassen, damit Ihr Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Mangelnde Abstimmung innerhalb der Teams

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem das Entwicklungsteam den NPS-Wert misst und priorisiert, es aber vergisst, diesen an das Kundensupport-Team weiterzugeben. Ohne diese Abstimmung könnte das Support-Team Geschwindigkeit vor Kundenerfahrung priorisieren und damit das Geschäftsziel untergraben.

Neben der Erfassung der relevanten KPI-Metriken müssen Sie diese auch an die zuständigen Mitglieder der Teams kommunizieren, damit diese deren Bedeutung und den Zusammenhang mit den Unternehmenszielen verstehen.

Wie stellen Sie ohne die Verwendung eines gemeinsamen Dashboards oder einer gemeinsamen Software sicher, dass alle auf die KPIs abgestimmt sind und in die Lage versetzt werden, zu deren Erreichung beizutragen?

Qualität und Genauigkeit der Daten

Die Nachverfolgung der Daten in Tabellenkalkulationen weist mehrere Mängel auf, darunter doppelte Einträge, Fehler bei der manuellen Dateneingabe und veraltete Informationen, die zu Fehlentscheidungen führen können.

In vielen Unternehmen entstehen Datensilos, in denen jede Abteilung isoliert mit ihren eigenen Daten und Methoden arbeitet.

Beispielsweise arbeitet das Cybersicherheitsteam innerhalb des Unternehmens möglicherweise mit unterschiedlichen Datenquellen. Im Gegensatz dazu könnte das Entwicklungsteam andere Methoden anwenden, während diese Teams ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Reduzierung von Software-Schwachstellen, die anfällig für Cyberangriffe sind.

Das Ergebnis ist eine fragmentierte Landschaft ohne eine einzige verlässliche Informationsquelle. Unternehmen dürfen die Bedeutung von Datenqualität und Aktualität für fundierte Entscheidungen nicht unterschätzen, insbesondere wenn funktionsübergreifende Teams auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Eine einzige verlässliche Informationsquelle, auf die alle Teams Zugriff haben, ist unerlässlich.

Verfolgen und implementieren Sie KPIs für die Softwareentwicklung mit ClickUp-Dashboards

Sobald Sie die wichtigsten KPIs für die Softwareentwicklung kennen, stellt sich die Frage, wie Sie die Nachverfolgung und Umsetzung dieser KPIs durchführen können.

Die Nachverfolgung von Software-KPIs ist zeitaufwändig und fehleranfällig, wenn keine effektiven tools zur Verfügung stehen, die eindeutige Datenpunkte auf klare und umsetzbare Weise bereitstellen.

ClickUp ist eine umfassende Plattform für die Nachverfolgung aller wichtigen Leistungsindikatoren Ihres Software-Projekts und um sicherzustellen, dass diese mit Ihren geschäftlichen und strategischen Zielen übereinstimmen.

Sie können die ClickUp-Dashboards benutzerdefiniert anpassen, um die relevantesten KPIs mit Echtzeitdaten zu verfolgen und eine effektive und zeitnahe Entscheidungsfindung zu fördern. Das Dashboard lässt sich mit Sprint-Berichtskarten wie Velocity-Karten, Burndown-Karten, Burnup-Karten, kumulativem Fluss, Zykluszeit und Vorlaufzeit anpassen.

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Alle diese Karten werden regelmäßig aktualisiert (mit Ausnahme der Velocity), um die Nachverfolgung der KPI zu vereinfachen und den Entwicklungsaufwand zu messen. Diese Karten bieten verschiedene benutzerdefinierte Optionen, darunter Quelle, Zeitbereich, Zeitraum der Erfassung, Arbeitsaufwand, Filter für Aufgaben usw.

ClickUp-Dashboards integrieren wertvolle Daten aus verschiedenen Datenquellen, um einen ganzheitlichen Überblick über die Metriken und die Leistung des Softwareentwicklungsprojekts zu bieten. Diese Daten können genutzt werden, um datengestützte Entscheidungen über den Softwareentwicklungsprozess zu treffen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und den gesamten Entwicklungsprozess zu verbessern.

ClickUp-KPI-Vorlagen

Erfolg bedeutet, den KPIs immer einen Schritt voraus zu sein, und als Manager müssen Sie messen, was für Ihr Softwareentwicklungsteam funktioniert und was nicht.

Die ClickUp-Vorlagen für die Softwareentwicklung sind auf hochwertige Softwareentwicklung ausgelegt. Sie enthalten gebrauchsfertige, vollständig anpassbare Unterkategorien und helfen bei der Nachverfolgung von Projektmanagement-KPIs mit benutzerdefinierten Ansichten, Status und Feldern.

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Die ClickUp-KPI-Vorlage macht die KPI-Messung zum Kinderspiel, egal ob Sie ein Start-up oder ein etabliertes Geschäft sind. Mit dieser Vorlage können Sie:

Bleiben Sie über Ihre wichtigsten Datenpunkte auf dem Laufenden – alles an einem Ort für alle Ihre Softwareentwickler

Verschaffen Sie sich Sichtbarkeit für den Aufwand Ihres Entwicklungsteams, indem Sie den Fortschritt anhand der Ziele verfolgen

Erkennen Sie Trends und führen Sie die Nachverfolgung und Messung des Fortschritts Ihrer Leistungskennzahlen (KPIs) anhand eines anschaulichen Diagramms durch

So vereinfacht ClickUp für Softwareentwicklungsteams die Messung von KPIs:

Ziele festlegen : Formulieren Sie messbare und erreichbare Ziele, die mit Ihren lang- und kurzfristigen Zielen übereinstimmen

ClickUp-Dashboard : Ermitteln Sie die Metriken, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen, und nutzen Sie das Dashboard für die Nachverfolgung dieser Metriken

Legen Sie Meilensteine fest : Erfassen Sie die Metriken selbst oder nutzen Sie automatisierte Analysetools für die Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit

Ergebnisse analysieren: Nutzen Sie die Gantt-Diagramm- oder Board-Ansicht von ClickUp, um die Ergebnisse zu analysieren und die Einzelziele bei Bedarf anzupassen.

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Auswirkungen der Qualitätssicherung auf KPIs in der Softwareentwicklung

Die Qualitätssicherung muss bei der Messung von Metriken in der Softwareentwicklung im Mittelpunkt stehen, von der Identifizierung von Lücken in der Sicherheit bis hin zum Testen der Software zur Fehlererkennung.

Ein strukturierter und zuverlässiger Testprozess stellt sicher, dass das Entwicklungsteam alle Fehler und Probleme behebt, bevor der Kunde Ihr Produkt/Ihre Software nutzt.

Zudem reduziert eine optimale Qualitätssicherung den Zeitaufwand für Code-Nacharbeiten und senkt die Fehlerquote sowie die Rate der nicht erkannten Fehler. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Qualitätssicherung zu optimieren, um schnelle und reibungslose Softwareentwicklungsprozesse zu gewährleisten.

Messen Sie KPIs für die Softwareentwicklung, um Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts zu maximieren

Softwareentwicklung ist ein iterativer Prozess, der häufige Überwachung und Anpassungen erfordert, um den Erfolg des Projekts sicherzustellen. Die Festlegung von KPIs für die Softwareentwicklung sorgt dafür, dass alle Beteiligten in die Verantwortung genommen werden und der Aufwand für die Softwareentwicklung auf die Geschäftsziele ausgerichtet ist.

Sie dienen Softwareentwicklungsteams als Leitstern, messen den täglichen Fortschritt und helfen der Führungsebene und den Managern, das Gesamtbild besser zu verstehen.

Integrieren Sie die Projektmanagement-Software von ClickUp in Ihren Software-Bereitstellungsprozess, um den Fortschritt zu messen, KPIs zu verfolgen, diese bei Bedarf anzupassen und Ihren Entwicklungsprozess zu optimieren.

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