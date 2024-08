Wie berechnet man die Zykluszeit für die rechtzeitige Lieferung von Produkten?

Ein durchschnittliches Auto hat etwa 30.000 Teile. Selbst ein scheinbar einfacher Füllfederhalter besteht aus etwa 25 verschiedenen Teilen. Die Herstellung einiger dieser Teile kann Minuten dauern, während andere Tage benötigen.

In der Fertigung verwenden Unternehmen verschiedene Messgrößen, um den Produktionszyklus genau zu planen und jedes Teil rechtzeitig zu erhalten. Eine der wichtigsten Metriken ist die Zykluszeit.

Diese Kennzahl, die ursprünglich aus der schlanken Fertigung stammt, hat sich inzwischen auch in der Produkt- und Dienstleistungsbranche durchgesetzt. Sehen wir uns an, warum und wie Sie sie nutzen können, um Ihre Produktionseffizienz zu verbessern.

Was ist die Zykluszeit?

Die Zykluszeit bezieht sich auf die tatsächliche Dauer der Reise eines Werkstücks vom Beginn des Produktionsprozesses bis zur Fertigstellung. Dabei ist zu beachten, dass es sich um ein Maß für die tatsächliche Zeit auf der Grundlage vergangener Leistungen handelt und nicht um Vorhersagen/Prognosen für die Zukunft.

Betrachten wir ein paar Beispiele. Bei der Herstellung von Kugelschreibern ist dies die Zeit vom Einlegen des PPC-Granulats in die Spritzgussform bis zur Fertigstellung eines einzigen Kugelschreibers.

Wenn Sie Brot backen, ist das der Zeitpunkt, an dem Sie mit dem Kneten des Teigs beginnen und das Brot aus dem Ofen nehmen. Bei der Herstellung von T-Shirts ist es die Zeit zwischen dem Zuschneiden des Materials und dem Verpacken für den Versand.

Wenn Sie das an andere zeitbezogene Metriken erinnert, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen über zykluszeit vs. Durchlaufzeit .

Zykluszeit und der Lebenszyklus der Softwareentwicklung

Ursprünglich aus der Fertigung kommend, hat sich die Zykluszeit zu einer wichtigen Kennzahl für die Berechnung der Geschwindigkeit der Softwareentwicklung, der technischen Produktivität und der Effizienz entwickelt.

Doch zunächst sollten wir sie definieren. In der Softwareentwicklung ist dies die Zeit vom Beginn der Arbeit eines Teams an einer Funktion bis zu ihrer Bereitstellung in der Produktion. Projektteams verwenden die Zykluszeit auf unterschiedliche Weise.

Lieferungsprognosen : Vorhersage, wie lange die Fertigstellung einer Aufgabe/Funktion dauern könnte

: Vorhersage, wie lange die Fertigstellung einer Aufgabe/Funktion dauern könnte Zeitplanung : Planen Sie Funktionen/Aufgaben so, dass sie innerhalb des Sprints gut funktionieren

: Planen Sie Funktionen/Aufgaben so, dass sie innerhalb des Sprints gut funktionieren Kontinuierliche Verbesserung : Feedback-Schleifen in den Entwicklungsprozess einbauen, um die Qualität zu verbessern

: Feedback-Schleifen in den Entwicklungsprozess einbauen, um die Qualität zu verbessern Überprüfungen: Die Zykluszeit hilft Managern, die Produktivität des Einzelnen und des Teams zu messen

Zykluszeit im agilen Projektmanagement

Die agile Softwareentwicklung ist mit der schlanken Produktion vergleichbar, da sie sich auf Just-in-Time-Planung, Prozessoptimierung, kontinuierliche Verbesserung und die Vermeidung von Verschwendung konzentriert.

Daher ist die Zykluszeit in der Softwareentwicklung eine wichtige Kennzahl für die Berechnung der Vorlaufzeit und die Verbesserung der Effizienz und Geschwindigkeit der Lieferung. Sie ist wichtig für die Unterstützung des agilen Entwicklungsprinzips, bei dem es darum geht, häufig funktionierende Software zu liefern.

Dies gilt insbesondere für Softwaretests, bei denen die Verfolgung der Zykluszeit eine entscheidende Rolle für die Geschwindigkeit der Bereitstellung spielen kann.

Die Rolle und die Vorteile der Zykluszeit

Wie vorlaufzeit , TAKT-Zeit, Durchsatz usw. ist die Zykluszeit eine zeit- bzw. geschwindigkeitsbezogene Kennzahl, die Unternehmen für verschiedene Zwecke verwenden. Im Folgenden wird erläutert, wie sie Ihrer Organisation/Ihrem Projekt in jedem einzelnen Fall zugute kommt.

Je kürzer die Zykluszeit, desto besser die Effizienz

Eine Verringerung der Zykluszeit wirkt sich direkt auf die Effizienz des Prozesses aus. Jeder Effizienzgewinn ermöglicht es dem Team, mehr Kundenanfragen zu bearbeiten oder Probleme schneller zu lösen, was zu einem produktiveren Entwicklungszyklus führt.

Ein Team, das beispielsweise seine Code-Integrations- und Testphasen verfeinert, um die Zykluszeit von zwei Wochen auf eine Woche zu verkürzen, kann die Anzahl der Funktionen verdoppeln, die es im gleichen Zeitraum liefert.

Schnellere Zyklen können zu höherer Qualität führen

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass eine schnelle Arbeitsweise - die in der Regel als Eile oder Überstürzung angesehen wird - die Qualität der Ergebnisse beeinträchtigt. Unter scrum-Projektmanagement kann auch das Gegenteil der Fall sein.

Kürzere Zykluszeiten fördern häufigere Tests und Iterationen, was zu qualitativ hochwertigerer Software führt. Schnelle Rückkopplungsschleifen verringern die Wahrscheinlichkeit, dass erhebliche Fehler in die Produktion gelangen.

Die Berechnung von Zykluszeiten schafft Vorhersehbarkeit

Wenn Sie wissen, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nimmt, können Sie besser planen. Sie können Lieferfristen genauer vorhersagen und die Erwartungen der Beteiligten besser steuern.

Wenn Sie z. B. wissen, dass die durchschnittliche Zykluszeit für die Bereitstellung einer neuen Funktion drei Wochen beträgt, können Sie Releases zuverlässig planen. Diese Vorhersehbarkeit schafft Vertrauen bei allen Beteiligten.

Zykluszeitberechnungen fördern die Anpassungsfähigkeit

Um agil zu sein, müssen Sie auf Veränderungen reagieren und die Kundenwünsche erfüllen. Ihre Zykluszeit ist ein direkter Indikator dafür, wie schnell Sie reagieren können. Mit Hilfe von Branchen-Benchmarking können Sie den Wettbewerbsvorteil Ihres Unternehmens anhand der Zykluszeiten angemessen messen.

Die Zykluszeit spiegelt die Bemühungen um kontinuierliche Verbesserung wider

Die Überwachung Ihrer Zykluszeit fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung innerhalb des Entwicklungsteams und hilft diesem, Ineffizienzen und verbesserungswürdige Bereiche konsequent zu identifizieren.

So könnte ein Team beispielsweise feststellen, dass die Codeüberprüfung ein Engpass ist, und dieses Problem durch Pair Programming angehen, wodurch der Gesamtprozess verbessert und die Zykluszeit verringert wird.

Kürzere Zyklen = zufriedene Kunden

Jeder Kunde ist erfreut, wenn er schneller Ergebnisse erhält. Kürzere Zykluszeiten verbessern also unmittelbar die Kundenzufriedenheit.

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Softwareteam die Zykluszeit für neue Funktionsanforderungen von einem Monat auf zwei Wochen verkürzt. Die Kunden profitieren von schnelleren Aktualisierungen, was sich direkt auf das Endergebnis auswirken kann.

Alle oben genannten Punkte = zufriedene Teams

Die Zykluszeit ist ein wichtiger Indikator für die Leistung des Einzelnen und des Teams. Effiziente Durchlaufzeiten geben den Teammitgliedern das Gefühl, etwas zu leisten und geschätzt zu werden. Die Erfüllung der Kundennachfrage fördert die Moral des Teams.

Kontinuierliche Verbesserungen beschleunigen ihre persönliche Lernkurve und geben ihnen ein Gefühl des Stolzes auf ihre Arbeit. Insgesamt können Trends bei den Zykluszeiten oft ein Maß für den Fortschritt eines Teams sein.

Jetzt, da Sie diese Vorteile kennen, wie können Sie sie nutzen? Schauen wir uns das mal an.

Wie berechnet man die Zykluszeit?

Die Zykluszeit ist einfach die Zeit, die Sie benötigen, um eine Aufgabe abzuschließen, nachdem Sie sie begonnen haben. Daher ist die Formel für die Zykluszeit ziemlich einfach.

Zykluszeitformel für einzelne Workitems

Zykluszeit = Endzeit - Startzeit

Die obige Formel lässt sich am besten für einzelne Workitems anwenden. Sei es das Kneten von Brotteig oder das Codieren einer einzelnen Funktion. Wenn Sie um 12.30 Uhr begonnen haben und um 230 Uhr fertig sind, beträgt Ihre Zykluszeit für diese Aufgabe zwei Stunden.

Zykluszeitformel für Chargen

In den meisten Fällen ist die Zykluszeit für einen Teil des Prozesses, wie z. B. das Kneten des Teigs oder das Programmieren, jedoch nicht besonders aussagekräftig. Ein Projektmanager ist besser bedient, wenn er die Zykluszeit von der Entwicklung bis zur Bereitstellung kennt.

Diese Sammlung von Aufgaben wird als Batch bezeichnet und als Batch-Zykluszeit gemessen.

Chargenzykluszeit = Nettozykluszeit/Anzahl der produzierten Einheiten

Die Nettozykluszeit ist die Summe der Zykluszeiten für alle Aufgaben in der Charge. Sie wird normalerweise in Stunden, Tagen oder Wochen gemessen, je nach Umfang und Größe des Projekts. In der Fertigung wird dies auch als Nettoproduktionszeit bezeichnet.

Die Anzahl der produzierten Einheiten ist die Anzahl aller Arbeitselemente (z. B. Funktionen, Fehlerkorrekturen, User Stories), die in diesem Zeitrahmen fertig gestellt wurden.

Wenn das ganz einfach klingt, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken. Die Zykluszeit, insbesondere die Batch-Zykluszeit, besteht aus mehreren beweglichen Teilen, von denen jeder seine eigene Komplexität hat. Ein kleiner falscher Schritt kann die Berechnungen verfälschen und verschiedene Herausforderungen mit sich bringen.

Die Folgen einer falschen Berechnung der Zykluszeit

Einige der häufigsten Folgen einer falschen Berechnung der Zykluszeit sind:

Ungenaue Projektzeitpläne: Eine Überschätzung der Zykluszeit kann zu einer ineffizienten Nutzung der Ressourcen und einer verzögerten Lieferung führen, während eine Unterschätzung zu aggressiven Fristen, Stresssituationen, Unzufriedenheit im Team und Qualitätseinbußen führt.

Schlechte Ressourcenzuweisung: Teams können auf der Grundlage falsch berechneter Zykluszeiten zu viele oder zu wenige Ressourcen zuweisen, was zu Engpässen oder einer unzureichenden Auslastung der Ressourcen führt.

Unzufriedenheit der Kunden: Die Kunden erwarten eine pünktliche Lieferung von Produkten und Aktualisierungen. Aus Sicht der Kunden können falsch berechnete Zykluszeiten fragwürdig erscheinen, was zu einem Vertrauensverlust, negativen Bewertungen und letztlich zu Geschäftseinbußen führt.

Finanzielle Verluste: Eine Unterschätzung der Zykluszeit kann zu Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen führen. Eine Überschätzung kann zu verschwendeten Ressourcen, unnötigen Ausgaben und verpassten Marktchancen führen.

Stressige Erfahrung: Alle Beteiligten, einschließlich Kunden, Partner und Mitarbeiter, können durch unrealistische Erwartungen, die auf falsch berechneten Zykluszeiten beruhen, unangemessenem Stress ausgesetzt sein. Das Risiko eines Burnout ist ebenfalls hoch.

Dies kann schließlich zur Fluktuation führen, was zusätzliche Kosten für die Einstellung, Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter verursacht, ganz zu schweigen von dem Verlust an institutionellem Wissen.

Beispiele für Zykluszeitberechnungen

Um sicherzustellen, dass Sie die Zykluszeiten nicht falsch berechnen, müssen Sie wissen, wie man es richtig macht. Hier sind einige Beispiele für die Berechnung der Zykluszeit anhand der obigen Formel.

Zykluszeit für die Entwicklung von Softwarefunktionen

Ein Softwareentwickler benötigt 3 Stunden für die Behebung eines Fehlers. Die durchschnittliche Zeit, die er für alle seine Fehlerbehebungen benötigt, ist seine individuelle Fehlerbehebungszykluszeit.

Als Team stellen Sie acht Funktionen in einem Monat mit 22 Arbeitstagen fertig und führen sie ein. Ihre Zykluszeit beträgt:

Zykluszeit = 22 Tage/8 Funktionen = 2,75 Tage pro Funktion

Herstellungseinheit

Ein Automobilwerk stellt in einem Monat 300 Autos her. Wenn die Gesamtproduktionszeit vom Beginn der Montage des ersten Wagens bis zur Fertigstellung des 300. Wagens 9.000 Stunden beträgt:

Zykluszeit = 9000 Stunden/300 Autos = 30 Stunden pro Auto

E-Commerce-Plattform

Eine E-Commerce-Plattform bearbeitet und versendet 1000 Bestellungen in einer Woche und arbeitet 24×7. Dann ist die Zykluszeit:

Zykluszeit = 7 Tage x 24 Stunden/1000 Bestellungen = 0,168 Stunden pro Bestellung, d. h. etwa 10 Minuten.

Da Sie nun wissen, wie Sie die Zykluszeit berechnen können, können Sie dies in Ihrem alltäglichen Projektmanagement anwenden.

Verwendung der Zykluszeit zum Erreichen und Messen von Projektzielen und Lieferzeiten

Die Messung, Aufzeichnung und Optimierung von Zykluszeiten ist einer der wichtigsten Aspekte des Projektmanagements. Wie wir oben gesehen haben, können sie sich auf verschiedene Messgrößen auswirken, von der Arbeitsmoral des Teams bis hin zum Endergebnis des Kunden.

Um sicherzustellen, dass Sie die Zykluszeiten konsequent verfolgen und verbessern, beginnen Sie mit der Verwendung von zweckbestimmten projektmanagementsoftware wie ClickUp. Sehen wir uns an, wie.

1. Zykluszeit messen

Richten Sie vor allem Systeme zur Messung der Zykluszeiten ein. In der Regel stehen diese Informationen auf Stundenzetteln zur Verfügung, doch die meisten Softwareteams füllen die Stundenzettel letztlich willkürlich aus.

Um die Zykluszeit genau zu erfassen, versuchen Sie Die Zeiterfassung von ClickUp funktionen, die es jedem Teammitglied ermöglichen, einen Timer zu starten/stoppen oder die Zeit manuell einzugeben. Teams können die Zeit für jede Aufgabe/Teilaufgabe erfassen. Und was noch? Mehrere Teammitglieder können auch die Zeit für dieselbe Aufgabe erfassen.

effiziente Zeiterfassung mit ClickUp_

2. Analysieren Sie Zykluszeiten

Sobald Sie die für jede Aufgabe benötigte Zeit erfasst haben, können Sie mit der Analyse von Trends beginnen. Die ClickUp Dashboard ist ein großartiger Ort, an dem Sie alle Informationen, die Sie benötigen, an einem Ort zusammenfassen können.

Verbessern Sie die Planung und Leistung Ihres Teams mit ClickUp Sprint Dashboard, einschließlich Sprint Velocity, Burn Up, Burn Down, Lead Time, Cycle Time und kumulativen Flussdiagrammen

Nutzen Sie diese Einblicke von ClickUp's Software für agiles Projektmanagement um strategische Entscheidungen zu treffen, wie z. B. die Neuzuweisung von Ressourcen oder die Änderung von Arbeitsabläufen, um die Durchlaufzeiten zu optimieren und die projektleistungen und Leistung.

3. Identifizieren Sie Produktivitätskiller

Das Ergebnis Ihrer Zykluszeitanalyse ist die Ermittlung von Produktivitätskillern. Einige der häufigsten sind die folgenden.

Bottlenecks

Ein Engpass liegt vor, wenn eine bestimmte Phase im Prozess den Arbeitsfluss verlangsamt, was zu Verzögerungen führt und die Durchlaufzeiten erhöht. Dies kann vermieden werden durch:

Messung der Zykluszeit für jedes einzelne Arbeitselement in Ihrer Charge

Bewertung der Elemente, die übermäßig viel Zeit in Anspruch nehmen

Gezielte Verbesserungen einführen, um diese Blockaden zu beseitigen, z. B. durch Umverteilung von Ressourcen oder Straffung des Arbeitsablaufs

Wartezeiten und Verzögerungen

Nehmen wir an, Ihre individuellen Zykluszeiten belaufen sich auf 20 Stunden, Ihre Batch-Zykluszeit für denselben Prozess beträgt jedoch 80 Stunden. Das bedeutet, dass es irgendwo eine Wartezeit gibt.

Verwenden Sie ClickUp Gantt-Diagramme um die Lücken zwischen dem Ende eines Zyklus und dem Beginn des nächsten Zyklus in derselben Charge zu sehen. Verstehen Sie die Ineffizienzen für eine bessere ressourcenplanung über Aufgaben und Projekte hinweg.

Überarbeitung

Von Überarbeitung spricht man, wenn man mehr Arbeit in ein Produkt oder eine Dienstleistung steckt, als vom Kunden gefordert oder für das Projekt notwendig ist. Dies kann zu Fehlern führen projektzeitmanagement .

Der beste Weg, um eine übermäßige Bearbeitung zu vermeiden, ist ein Benchmarking der Zykluszeiten mit anderen Projekten/Branchenstandards. Wenn Sie zu lange brauchen, um etwas zu liefern, schauen Sie sich an, warum.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, versuchen Sie es mit ein paar zeitmanagement-Vorlagen . Wenden Sie sie projektübergreifend an, um Daten für ein Benchmarking zu sammeln.

4. Prozesse verbessern

Verbessern Sie auf der Grundlage genauer Berechnungen und Erkenntnisse Ihre Prozesse, um die Durchlaufzeiten zu verkürzen.

Automatisieren Sie Prozesse, die nicht manuell ausgeführt werden müssen. ClickUp-Automatisierungen bietet mehr als 100 Vorlagen für Projektmanagement-Anforderungen.

clickUp Automatisierungen für effizienteres Projektmanagement_

Vereinfachen Sie die Übergabe mit ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten. Schreiben Sie umfassende User Stories in Aufgabenbeschreibungen und nutzen Sie die Checklisten für Abnahmekriterien.

Beschleunigen Sie die Produktdokumentation mit ClickUp Brain. Nutzen Sie KI, um die Dokumentation zu schreiben oder Ihre Arbeit zu korrigieren, zu bearbeiten und zusammenzufassen.

Projekte pünktlich abliefern - jedes Mal mit ClickUp

Ob Sie nun ein unabhängiger Innenarchitekt oder ein Projektmanager in einem großen Softwareentwicklungsunternehmen sind, die Zykluszeit ist Ihr wichtigstes Maß für Produktivität und Effizienz.

Als Hersteller oder Dienstleister hilft sie Ihnen zu verstehen, wie lange eine Aufgabe dauert. Zumindest können Sie die Zykluszeiten nutzen, um Lieferfristen für Ihre Kunden zu prognostizieren. Im besten Fall können Sie einfache Rentabilitätsberechnungen anstellen, um festzustellen, ob sich Ihr Unternehmen mit dieser Rate selbst tragen kann.

Zykluszeiten können zur Optimierung komplexer Montagelinien, zur Erfüllung von Personalentwicklungsanforderungen, zur Entwicklung der richtigen Preisstrategie oder zur Verbesserung der Budgetierung verwendet werden.

Die Einbeziehung von Zykluszeiten in Ihre Projekte ist eine wirksame Strategie zur Steigerung von Produktivität und Effizienz. Sie beschleunigt die Lieferzeiten und verbessert die Gesamtqualität des Ergebnisses.

ClickUp macht es außerordentlich einfach, Durchlaufzeitberechnungen in Ihre Projektabläufe einzubinden. Überzeugen Sie sich selbst. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos !

FAQs zur Zykluszeit

1. Wie lautet die Formel für die Zykluszeit?

Die Formel für die Zykluszeit für einzelne Arbeitsschritte lautet wie folgt:

Zykluszeit = Endzeit - Startzeit

Die Zykluszeitformel für Chargen, d. h. für Sammlungen von Workitems, die eine Aufgabe/Lieferung abschließen, lautet wie folgt.

Chargenzykluszeit = Nettozykluszeit/Anzahl der produzierten Einheiten

2. Wie berechne ich meinen Periodenzyklus?

Ermitteln Sie Start- und Enddatum: Bestimmen Sie den Starttermin des Projekts und den voraussichtlichen oder tatsächlichen Endtermin.

Berechnen Sie die Dauer: Durch Subtraktion des Starttermins vom Endtermin.

Wenn Sie planen und kein Enddatum haben, können Sie die Dauer auf der Grundlage ähnlicher früherer Projekte schätzen.

Periodenzyklus = Enddatum des Projekts - Startdatum des Projekts

3. Wie berechnet man die Maschinenzykluszeit?

Bestimmen Sie den Start- und Endpunkt des Vorgangs, den Sie messen

Messen Sie die Gesamtproduktionszeit, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeit, der Be- und Entladezeit, der Inspektionszeit und aller Leerlaufzeiten zwischen den Arbeitsgängen

Zählen Sie die Anzahl der produzierten Einheiten

Berechnen Sie die Zykluszeit anhand der folgenden Formel: Maschinenzykluszeit = Gesamtproduktionszeit / Gesamtzahl der produzierten Einheiten

Wenn zum Beispiel eine Maschine 120 Minuten für die Produktion von 60 Einheiten benötigt, beträgt die Maschinenzykluszeit 120/60 = 2 Minuten pro Einheit.

Das bedeutet, dass die Maschine im Durchschnitt 2 Minuten braucht, um einen Arbeitszyklus abzuschließen und eine Einheit zu produzieren.