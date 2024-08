HubSpot-Hacks: Transformieren Sie Ihre Herangehensweise an Vertrieb, Marketing und Projektmanagement

HubSpot ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, Leads zu gewinnen, zu binden und in treue Kunden zu verwandeln. Es hilft Ihnen, mühelos Kontaktdaten zu verwalten, die Leistung Ihrer Marketingkampagnen zu analysieren, Rechnungen und Angebote zu erstellen und Ihren Prozess der Inhaltserstellung mit KI zu optimieren.

Aber bei so vielen Funktionen kann man leicht überfordert werden. 🤯

Um Ihnen zu helfen, sich auf der Plattform zurechtzufinden und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, haben wir die besten HubSpot-Hacks und -Tipps zusammengestellt, die Sie zu einem professionellen Nutzer machen. Außerdem stellen wir ClickUp vor, eine vielseitige Produktivitätsplattform, die als perfekte

HubSpot-Alternative

.

7 Exklusive HubSpot-Hacks für optimale Produktivität

Jedes der sechs HubSpot-Produkte - Vertrieb, Handel, Service, CMS, Betrieb und Marketing Hub - bietet einzigartige Funktionen und Tools, die Sie bei der Pflege potenzieller Kunden unterstützen. Doch egal, ob Sie ein erfahrener HubSpot-Benutzer oder ein Neuling auf der Plattform sind, Sie müssen wissen, wie Sie diese Funktionen optimal nutzen können, um die Konversionsraten zu steigern.

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen sieben exklusive HubSpot-Hacks vor, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern und Ihre Marketing-Projektmanagementprozesse verbessern können.

1. Landing Page-Hacks

Jeder Marketer weiß, dass das ultimative Ziel einer Landing Page darin besteht, Besucher in Leads zu verwandeln. HubSpot bietet zwar eine kostenlose

landing Page Builder

für die Erstellung visuell ansprechender Landing Pages gibt es ein paar Dinge zu beachten, um aus Ihrem Website-Traffic Kapital zu schlagen.

Zunächst einmal ist Einfachheit der Schlüssel. Ihre Landing Page sollte nur so viele Informationen enthalten, dass sie die Besucher anspricht, ohne sie zu überwältigen. Sie sollte Elemente enthalten wie:

Eine klare Überschrift

Eine prägnante Beschreibung der Angebote Ihres Unternehmens

Ein Bild des Produkts oder der Dienstleistung Ihres Unternehmens

Ein Formular zur Erfassung der Kontaktinformationen des Besuchers

Der Angebotsteil der Landing Page ist von entscheidender Bedeutung und muss das Produkt Ihres Unternehmens vorstellen und zeigen, wie es die Probleme Ihrer Besucher lösen und ihr Leben verbessern kann. Für ein Unternehmen, das einen nächtlichen Lebensmittellieferservice anbietet, kann der Angebotsteil zum Beispiel lauten: #1 Night Time Food Delivery Service. 🍣

2. Hacks für Formularersteller

HubSpot kommt auch mit einem

option zur Formularerstellung

. Bei der Gestaltung dieser Formulare für ihre Landing Pages wenden versierte Vermarkter oft eine Taktik an, die progressive Profilerstellung genannt wird. Dabei werden Informationen von Leads nicht auf einmal, sondern schrittweise gesammelt.

In der Praxis funktioniert diese Technik folgendermaßen: Das Marketingteam eines Unternehmens entwirft ein Abfrageformular auf der Landing Page, in das die Besucher nur ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen. Während der Besucher mit den Webseiten oder Inhalten des Unternehmens interagiert, beobachten die Marketingspezialisten sein Verhalten, um seine Vorlieben und Probleme zu ermitteln und ihre Marketingmaßnahmen entsprechend anzupassen.

3. Hacks für das Inbound-Marketing

Eine der effektivsten Methoden, um Besucher auf Ihre Website zu bringen, ist die Veröffentlichung informativer Artikel in Form von Blogs. Allerdings kann es mühsam sein, sich spannende Themen und einprägsame Überschriften auszudenken.

Eine gute Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, ist der Inbound-Marketing-Ansatz. Bei dieser Strategie werden die Probleme der Kunden aufgegriffen und die gesammelten Daten genutzt, um intelligente Inhalte zu erstellen, die die Kunden am besten ansprechen.

Als einer der besten

inbound-Marketing-Tools

hubSpot verfügt über mehrere Funktionen, die Ihnen helfen, diese Probleme zu identifizieren.

Das Kundenportal von HubSpot ermöglicht es Benutzern, allgemeine Probleme mit Ihrem Produkt oder Service zu melden. Darüber hinaus verfolgt das HubSpot-Ticketing-System die häufigsten Probleme Ihrer Kunden, z. B. Probleme mit bestimmten Funktionen.

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben ein Hautpflegeunternehmen und haben festgestellt, dass einige Kunden sich überfordert fühlen, wenn sie mit einer Hautpflege beginnen. Sobald Sie wissen, was Ihre Besucher stört, können Sie ganz einfach Inhalte erstellen, die auf ihre Probleme eingehen. In diesem Fall wäre die Lösung, informative Blogs zu verfassen, in denen die wichtigsten Bestandteile eines Hautpflege-Starterpakets, wie Feuchtigkeitscreme, Gesichtswasser und Reinigungsmittel, beschrieben werden. 🧴

4. SEO-Hacks

Auch nach der Erstellung informativer Artikel für Ihre Website ist Ihre Arbeit noch lange nicht beendet. Ein wichtiger Aspekt der

content-Marketing-Projekte

ist es, dafür zu sorgen, dass die Inhalte Ihrer Website auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs) gut platziert sind. Um dies zu erreichen, müssen Sie strategisch Schlüsselwörter einbauen, die mit beliebten Suchanfragen übereinstimmen. 🔍

das SEO-Marketing-Tool von HubSpot ist hier sehr hilfreich. Es verfügt über eine Analysefunktion, die wertvolle Daten zu beliebten Suchanfragen liefert. Durch die Kombination von Daten aus dem Ticketingsystem und dem SEO-Marketing-Tool und die Nutzung des KI-gesteuerten Inhaltsassistenten der Plattform können Sie überzeugende Überschriften und Artikel erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und in den Suchmaschinen weit oben ranken.

5. E-Mail-Marketing-Hacks

Erfolgreiche E-Mail-Marketingkampagnen erfordern einen aufmerksamkeitsstarken Aufhänger und einen personalisierten Call-to-Action (CTA). Die Erstellung maßgeschneiderter E-Mails und CTAs für jeden Kunden ist jedoch keine leichte Aufgabe für Ihr Marketing- und Vertriebsteam.

An dieser Stelle kommen die Smart CTAs und E-Mail-Vorlagen von HubSpot ins Spiel. Diese Funktionen helfen Ihnen bei der Erstellung von CTAs und E-Mails für jeden HubSpot-Lead und -Kunden, wobei deren Interessen und Phasen in der Buyer's Journey berücksichtigt werden.

Zum Beispiel wird die CTA der Plattform für einen potenziellen Lead dazu ermutigen, eine Demositzung zu planen. In der Zwischenzeit wird die CTA für bestehende Kunden sie dazu verleiten, ein Upgrade auf einen höheren Tarif vorzunehmen.

Sie können auch die A/B-Testfunktion von HubSpot nutzen, um verschiedene E-Mail-Vorlagen zu analysieren und zu ermitteln, welche bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommt, und die Vorlagen entsprechend zu verfeinern.

Sobald Sie die besten Vorlagen identifiziert haben, können Sie mit HubSpot Auslöseaktionen definieren, z. B. wenn ein Lead auf einen Link in einer früheren E-Mail klickt oder ein bevorstehendes Ereignis wie ein Rabattverkauf ansteht, um ihm automatisch die entsprechende Vorlage zu senden. 💌

6. Hacks für das Lead-Management

Eine der größten Herausforderungen im Lead-Marketing ist die effiziente Übergabe eines vom Marketing qualifizierten Leads an Ihr Vertriebsteam zur weiteren Pflege und Umwandlung. Das Problem entsteht in der Regel, wenn die Kontaktdaten über mehrere Plattformen verstreut sind.

Als eine der besten

CRM-Software-Lösungen

HubSpot CRM löst dieses Problem durch die Konsolidierung aller Lead- und Kundendaten an einem zentralen Ort. 🎯

Darüber hinaus können Sie Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen rationalisieren, indem Sie Leads, die wahrscheinlich konvertieren werden, von denen trennen, die weniger an Ihrem Produktangebot interessiert sind. HubSpot's

lead-Management

und Prospecting-Funktionen umfassen eine Lead-Scoring-Funktion, mit der Sie Kriterien auf der Grundlage von

phasen des Lead-Lebenszyklus

. So können beispielsweise häufige Besuche auf der Website auf einen verkaufsfähigen Lead hinweisen.

Wenn Sie diese Kriterien in das Lead-Scoring-System von HubSpot eingeben, können Sie Leads mit einer hohen Punktzahl identifizieren, die auf ihre Kaufbereitschaft hinweisen, und Ihre Kampagnen so ausrichten, dass sie nicht abspringen. Andererseits zeigen niedrigere Lead-Scores an, dass Sie Ihre Marketingmaßnahmen anpassen müssen, um die Konversionsraten zu verbessern.

7. Hacks für soziale Medien

Eine konstante Präsenz in den sozialen Medien ist für ein effektives Marketing unerlässlich, und ein wichtiger Hack besteht darin, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen. Lücken zwischen den Beiträgen, z. B. wenn Sie heute einen Beitrag veröffentlichen und dann drei Monate auf den nächsten warten, können die Bemühungen zur Leadgenerierung behindern.

Mit dem KI-gesteuerten Social Media-Post-Generator von HubSpot können Sie mehrere Social Media-Posts an einem einzigen Tag erstellen und für die Veröffentlichung Wochen im Voraus planen.

Außerdem reicht es nicht aus, einfach nur Inhalte in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Sie müssen sich ständig mit Ihrem Publikum auseinandersetzen, um es bei der Stange zu halten. Stellen Sie sich vor, ein Interessent sendet eine Direktnachricht an die Facebook-Seite Ihres Unternehmens und bittet um Informationen zu einem Produkt, das in Ihren Marketingkampagnen beworben wird. Wenn Ihr Vertriebs- und Marketingteam wochenlang nicht auf diese Anfrage antwortet, verpassen Sie die Chance, diesen Lead zu konvertieren.

Der Social Media Posteingang von HubSpot löst dieses Problem, indem er alle textbasierten Interaktionen in Ihren Accounts an einem zentralen Ort konsolidiert und überwacht. Mit dieser Funktion können Sie schnelle Antworten auf Anfragen in HubSpot geben, ohne zwischen mehreren Social Media-Kanälen jonglieren zu müssen.

4 Tipps für die optimale Nutzung von HubSpot

Zusätzlich zu den bereits erwähnten HubSpot-Hacks gibt es einige weitere Tipps, die HubSpot-Benutzer anwenden können, um den Nutzen der Plattform zu erhöhen

unternehmensführung

fähigkeiten. Nachfolgend gehen wir auf die wichtigsten davon ein. 👇

1. Nutzen Sie die HubSpot Academy

HubSpot Academy ist eine Online-Schulungsplattform, die verschiedene kostenlose Kurse und Zertifizierungen zu Themen wie E-Mail, soziale Medien und digitale Marketingstrategien anbietet. 🏫

Durch diese Kurse können Sie Folgendes erwerben

marketing-Zertifizierungen

und erlernen Sie wichtige Fähigkeiten, wie z. B. die Erstellung ansprechender Inhalte, die Personalisierung von E-Mails und die effektive Gewinnung und Umwandlung von Leads.

Darüber hinaus bietet die HubSpot Academy Einblicke, wie Sie die Plattform nutzen können, um das Unternehmenswachstum und die Rentabilität zu steigern. Sie können diese kostenlosen Ressourcen nutzen, um Ihre Marketingfähigkeiten und Kundengewinnungsstrategien zu verbessern.

2. Verwenden Sie Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben

Eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Abläufe zu rationalisieren und das Beste aus HubSpot herauszuholen, besteht darin, die Vertriebs- und Marketingautomatisierungsfunktionen der Plattform für sich wiederholende Aufgaben zu nutzen. Hier sind einige Beispiele dafür, wie die Automatisierung Ihren Arbeitsablauf verändern kann:

Automatisierung von E-Mail-Kampagnen und Nachfassaktionen auf der Grundlage von Lead-Aktionen oder bevorstehenden Ereignissen. So können Sie eine rechtzeitige und gezielte Kommunikation mit Leads sowie aktuellen und früheren Kunden sicherstellen

auf der Grundlage von Lead-Aktionen oder bevorstehenden Ereignissen. So können Sie eine rechtzeitige und gezielte Kommunikation mit Leads sowie aktuellen und früheren Kunden sicherstellen Implementierung einer automatisierten Lead-Bewertung mit spezifischen Kriterien und Auslösern. Auf diese Weise kann die Plattform Ihnen helfen, die vielversprechendsten Leads zu identifizieren

mit spezifischen Kriterien und Auslösern. Auf diese Weise kann die Plattform Ihnen helfen, die vielversprechendsten Leads zu identifizieren Automatisierte Beiträge in sozialen Medien , die Ihr Team von zeitaufwändigen manuellen Beiträgen entlasten

, die Ihr Team von zeitaufwändigen manuellen Beiträgen entlasten Einrichtung automatischer Benachrichtigungen, um Statusaktualisierungen zu erhalten, wenn Leads wichtige Aktionen durchführen, z. B. auf E-Mail-Links klicken. Ihr Team wird in der Lage sein, umgehend und effektiv nachzufassen

3. Nutzen Sie die Analysefunktion von HubSpot

Mit den umfangreichen Analysefunktionen von HubSpot können Sie die Aktionen der Besucher auf Ihrer Website genau verfolgen, leistungsstarke Webseiten identifizieren und Berichte über die Leistung der verschiedenen Marketingkanäle erhalten.

Diese Einblicke vermitteln Ihnen ein tieferes Verständnis der Webseiten, Inhalte und Marketingstrategien, die bei Ihren Interessenten und Leads am besten ankommen. Nutzen Sie dieses Wissen zur Feinabstimmung Ihrer Website, zur Entwicklung überzeugender Inhalte und zur Verfeinerung Ihrer

wachstumsmarketing-Strategien

um Ihre Umsatz- und Ertragsziele zu erreichen.

4. Nutzen Sie die Integrationsmöglichkeiten von HubSpot

Die meisten Teams verlassen sich auf mehrere

business-Tools

dies kann die Produktivität verringern und bei der Synchronisierung oder Konsolidierung von Daten zu Silos führen.

HubSpot entschärft dieses Problem durch die Synchronisierung von Daten über verschiedene Plattformen hinweg, während die Benutzer weiterhin ihre bevorzugten Tools nutzen können.

Zum Beispiel,

integration von HubSpot mit ClickUp

, dem klassenbesten Tool für kollaboratives Projektmanagement, werden Sie gleichzeitig Ihre Produktivität und die Funktionalität der Plattform verbessern.

ClickUp

zeichnet sich durch Aufgabenmanagement und Projektverfolgung aus und bietet Teams in allen Branchen wichtige Unterstützung für das Projektmanagement. Für Vertriebs- und Marketingteams, die verschiedene Aufgaben wie E-Mail- und Content-Marketing mit HubSpot erledigen, bietet die ClickUp-Integration einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

So können beispielsweise HubSpot-Auslöser, wie z. B. Kunden-Ticket-Anfragen, automatisch Aufgaben in ClickUp generieren und so eine umfassende Aufgabenliste erstellen. Diese Liste enthält wichtige Aufgaben wie die Nachbearbeitung von Kundenanfragen und die Erstellung von Inhalten, die in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich problemlos verschiedenen Teammitgliedern zugewiesen werden können. Aufgaben können auch nach Priorität farblich kodiert werden, um

arbeitsabläufe zu optimieren

und sicherstellen, dass die Teams Aufgaben mit hoher Priorität zuerst erledigen.

Stärken Sie Ihre Vertriebs- und Marketingteams durch die Integration von HubSpot in ClickUp

ClickUp: Die beste HubSpot-Alternative

Während die Integration zwischen HubSpot und ClickUp Wunder für Ihre Marketing- und Vertriebsanstrengungen bewirken kann, kann ClickUp auch als unabhängige

alternative zu HubSpot

.

ClickUp ist eine leistungsstarke Datenvisualisierung und

projektmanagement-Tool

mit einer Reihe von Funktionen zur Steigerung der Produktivität von Vertriebs-, Marketing- und Kundenbetreuungsteams. Die Plattform hat

1.000+ vorgefertigte Vorlagen

für zahlreiche Geschäftsszenarien wie

produktmanagement

vertrieb, Marketing, Finanzen, Buchhaltung und vieles mehr.

Für kleine Unternehmen und Start-ups mit begrenzten Budgets bietet ClickUp einen kostenlosen Plan für immer, der es ihnen ermöglicht

effektiv und ohne Kosten zu verwalten

. 💰

Darüber hinaus hat ClickUp in den letzten

büroerweiterung

hat seine Dienstleistungen näher an die Kunden gebracht und ermöglicht so einen lokalisierten Support, eine größere Reichweite des Vertriebs und eine bessere Nutzererfahrung.

Ein weiterer überzeugender Grund, warum ClickUp eine der besten HubSpot-Alternativen ist, sind seine Integrationsmöglichkeiten. Neben HubSpot,

ClickUp integriert nahtlos

mit beliebten Plattformen wie Zoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail und Slack, um nur einige zu nennen.

Bringen Sie benutzerdefinierte Integrationen in Ihre personalisierten Dashboards mit ClickUp-Integrationen

Vor diesem Hintergrund sollten wir uns ansehen, wie ClickUp als würdiger Ersatz für HubSpot in den Bereichen Vertriebsprozesse, Marketing-Projektmanagement, E-Mail-Marketing und Automatisierung dienen kann.

1. ClickUp Vertrieb

ClickUp Verkäufe

ist ein umfassender Satz von Tools und Funktionen zur Verbesserung Ihres Vertriebsprozesses. Mit ClickUp Sales können Sie Ihre Vertriebspipelines visualisieren, die Aktivitäten Ihrer Kundenkonten verfolgen, Aufgaben automatisieren und bei Geschäften zusammenarbeiten

Benutzerdefinierte Formulare

und

Dashboards

.

Durch die Erstellung eines benutzerdefinierten ClickUp-Formulars können Sie wichtige Lead- und Kundeninformationen wie E-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern erfassen.

Mit den ClickUp Dashboards können Sie Ihre Verkaufsdaten visualisieren und analysieren, um den Fortschritt zu messen und Engpässe zu beseitigen. Sie bieten eine Vielzahl von visuellen Tools wie Cumulative Flow-, Velocity-, Burnup- und Burndown-Diagramme, mit denen Sie den Fortschritt von Geschäften überwachen und die Fähigkeit Ihres Vertriebsteams, Leads zu konvertieren, leicht einsehen können.

Überwachen Sie Ihre Vertriebsleistung, den generierten Umsatz, die Pipeline-Aktivität und vieles mehr mit benutzerdefinierten Berichten und Dashboards in ClickUp

2. ClickUp CRM

ClickUp verfügt über ein eigenes CRM-System namens

ClickUp CRM

clickUp CRM dient als zentraler Knotenpunkt für die Speicherung und Verwaltung von Daten, um das Kundenwachstum und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Es verfügt über mehr als 10 benutzerdefinierte Ansichten zur Überwachung von Kundenengagements und Kontodetails mit Listen, Tabellen, Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und mehr.

Verfolgen Sie Ihre Pipeline und Kundeninteraktionen mit benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp CRM

Sie können sich die leistungsstarken CRM-Funktionen von ClickUp zunutze machen, indem Sie die

ClickUp CRM-Vorlage

. Mit diesem benutzerfreundlichen, anpassbaren Framework können Sie Leads nachverfolgen und sortieren und Aufgaben je nach Verkaufsstufe in verschiedenen Ansichtsmodi priorisieren. Es kommt auch mit

Benutzerdefinierte Felder

zum Hinzufügen und Organisieren von Kundeninformationen wie Kontaktname, E-Mail und Branche.

Nutzen Sie das ClickUp CRM Template, um Kundendaten zu organisieren und zu verwalten und den Verkaufsprozess zu visualisieren

3. ClickUp für Marketing-Projektmanagement

Effektives Marketing-Projektmanagement beginnt oft mit Brainstorming-Sitzungen, und ClickUp bietet das perfekte kollaborative Werkzeug dafür

ClickUp-Whiteboards

. Diese unendliche virtuelle Leinwand ermöglicht es Marketingteams, Ideen in Echtzeit mit verschiedenen Formen, Objekten und Haftnotizen zu entwickeln und zu visualisieren. 🔴

Brainstorming, Hinzufügen von Notizen und gemeinsame Bearbeitung von Ideen und Arbeitsabläufen mit ClickUp Whiteboards

Nach Brainstorming-Sitzungen brauchen Marketing-Teams eine Plattform, um ihre Strategien und Kampagnen zu dokumentieren.

ClickUp Docs

können Sie Berichte, Strategien und andere wichtige Marketingdokumente erstellen, bearbeiten und speichern. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, indem Sie Links und Dateien hinzufügen, Teammitglieder markieren und Aufgaben direkt in den Docs zuweisen.

ClickUp bietet auch eine KI-Funktion namens

ClickUp Gehirn

mit dem Sie maßgeschneiderte Blogbeiträge erstellen, Ideen für Ihre Marketingkampagnen entwickeln und sich wiederholende Marketingaufgaben automatisieren können.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideenfindung und Schreibprozesse effizienter zu gestalten

4. ClickUp für E-Mail-Marketing

Durch die direkte Verknüpfung mit Ihren Gmail-, Outlook-, Office 365- und IMAP-Konten können Sie mit ClickUp auf Anfragen antworten, E-Mails versenden und E-Mails in detaillierte Aufgaben umwandeln, ohne zwischen Apps und Registerkarten wechseln zu müssen.

Sie können auch die Automatisierungsfunktionen von ClickUp nutzen, um E-Mail-Antworten auf der Grundlage von Formularübermittlungen oder Aufgabenereignissen auszulösen und so eine prompte und personalisierte Kommunikation mit Ihrem Publikum sicherzustellen.

Verwenden Sie die

ClickUp E-Mail-Kampagnen-Vorlage

um ansprechende Inhalte mit perfekt auf Ihr Publikum zugeschnittenen CTAs zu erstellen. Die Vorlage stellt sicher, dass Ihre Nachrichten einen konsistenten und professionellen Ton haben, ohne dass ein umfangreiches E-Mail-Design erforderlich ist.

Erstellen und planen Sie erfolgreiche E-Mail-Kampagnen mit ClickUps E-Mail-Kampagnen-Vorlage

5. ClickUp-Automatisierungen

ClickUp-Automationen

bietet unvergleichliche Effizienz, indem es Ihnen ermöglicht, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und wertvolle Zeit und Mühe zu sparen.

Zunächst müssen Sie die Auslöser und die Aktionen festlegen, die die Plattform nach jedem Auslöser durchführen soll.

So können Sie beispielsweise Fälligkeitstermine als Auslöser definieren und ClickUp bitten, jedes Mal, wenn ein Fälligkeitsdatum für eine Aufgabe näher rückt, eine Benachrichtigung an die Beauftragten zu senden. Diese Funktion kann auch automatisch Aufgaben verschiedenen Teammitgliedern zuweisen, die Priorität jeder Aufgabe ändern und vieles mehr.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, die auf der Grundlage von Auslösern und Bedingungen Ihrer Wahl in ClickUp ausgelöst werden

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie Workflows mit ClickUp automatisieren können? Keine Sorge - die Plattform verfügt über eine Bibliothek mit 100+ vorgefertigten Automatisierungen für verschiedene Situationen, darunter Projektübergaben, Aufgabenzuweisungen und benutzerdefinierte Statusänderungen.

Optimieren Sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Projektmanagement-Abläufe mit ClickUp

HubSpot ist eine bemerkenswerte Software mit umfangreichen Features und Funktionen für das Unternehmensmanagement. Mit den richtigen Hacks und Tipps können Sie das Potenzial von HubSpot voll ausschöpfen und Ihren Vertrieb, Ihr Marketing, Ihr CRM und viele andere Prozesse optimieren.

Mit nahtlosen Aufgaben- und Projektmanagementfunktionen, über 1.000 vorgefertigten Vorlagen, intuitiven Automatisierungen und umfangreichen Integrationsmöglichkeiten kann ClickUp die Funktionen von HubSpot ergänzen - oder vollständig ersetzen.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität und Projektergebnisse zu steigern? Beginnen Sie Ihre Reise zum Erfolg

melden Sie sich noch heute für ClickUp an

. ☀️