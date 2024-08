Die 10 besten Marketing-Zertifizierungen, um Ihre Karriere zu fördern

Es ist nicht einfach, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich zu ziehen, wenn man mit vielen konkurriert. Deshalb müssen Vermarkter heute konventionelle und unkonventionelle Marketingtechniken lernen, um sich einen Platz zu sichern.

Auf dem Laufenden zu bleiben und der Entwicklung voraus zu sein, ist äußerst wichtig geworden. Eine gute Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und Ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen, ist die Erlangung von Marketing-Zertifizierungen, unabhängig davon, ob Sie ein Neuling oder ein erfahrener Vermarkter sind.

In diesem Leitfaden zu Marketing-Zertifizierungen werden wir die Vorteile einer solchen Zertifizierung, die verschiedenen Arten von Zertifizierungen, die 10 wichtigsten Zertifizierungen und vieles mehr erkunden.

Karrierevorteile von Marketing-Zertifizierungen

Hier sind einige der wichtigsten Karrierevorteile einer Marketingzertifizierung.

Wettbewerbsvorteil: Auf dem Arbeitsmarkt, auf dem sich eine Vielzahl von Bewerbern bewirbt, verschaffen Ihnen Marketing-Zertifizierungen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bewerbern. Nutzen Sie diese Zertifizierungen, um Ihre Bewerbung hervorzuheben, so dass potenzielle Arbeitgeber sie bemerken Karriereförderung: Innerhalb eines Teams von Marketingfachleuten haben diejenigen, die sich durch Marketingzertifizierungen weiterbilden, einen beruflichen Vorteil gegenüber ihren Teamkollegen. Dies wiederum führt zu einer schnelleren Beförderung und langfristig zu einem besseren beruflichen Aufstieg Erhöhte Beschäftigungsfähigkeit: Wenn Personalverantwortliche und Marketingleiter nach Marketingtalenten suchen, stechen Kandidaten mit Marketingzertifizierungen hervor und haben höhere Chancen, ihr Interesse zu wecken. Mehr Interesse seitens der Personalverantwortlichen bedeutet mehr Optionen für die Beschäftigungsfähigkeit Networking: Die meisten Marketing-Zertifizierungsprogramme bieten eine großartige Gelegenheit, sich mit Menschen mit ähnlichen Interessen zu vernetzen. Ihre Tutoren und Klassenkameraden werden zu Ihrem beruflichen Netzwerk, wenn Sie den nächsten großen Karriereschritt machen wollen oder fachliche Beratung benötigen Besseres Gehalt: Wenn Sie eine oder mehrere Marketingzertifizierungen und einen professionellen Abschluss haben, wird Ihr Bildungsabschluss aufgewertet und Ihr Profil für eine bessere Vergütung höher eingestuft. Außerdem verschafft es Ihnen bei Gehaltsverhandlungen ein besseres Druckmittel gegenüber den Personalverantwortlichen

Arten von Marketing-Zertifizierungen

Wir können Marketing-Zertifizierungen grob in vier Kategorien einteilen. Hier ist ein kurzer Überblick über die Arten von Marketingzertifizierungen und wie sie Ihnen bei der beruflichen Entwicklung und dem langfristigen Karrierewachstum helfen.

Digitale Marketing-Zertifizierungen

Digitales Marketing ist ein begehrter Bereich, der viel technisches Know-how erfordert, und Personalverantwortliche sind immer auf der Suche nach den richtigen Talenten. Eine Zertifizierung im Bereich digitales Marketing ist eine der besten Möglichkeiten, sich von der Masse abzuheben und zu zeigen, dass Sie für alle Aufgaben, die eine Marketing-Agentur oder ein schnell wachsendes SaaS-Unternehmen an Sie stellt, bestens gerüstet sind.

Ein Vollzeit-Zertifizierungskurs für digitales Marketing deckt höchstwahrscheinlich alles ab, von Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM), Pay-per-Click-Werbung (PPC) und Google Ads bis hin zu Social Media Marketing und Social Media Advertising.

Eine Zertifizierung für digitales Marketing wird Sie darin schulen, bessere marketingpläne sie können damit einen höheren ROI für Kampagnen erzielen, gezieltere Zielgruppen festlegen, die Konversionsraten verbessern und mithilfe von Verhaltensanalysen datengesteuerte Entscheidungen treffen.

Content Marketing Zertifizierungen

Inhalte, die auf der Website eines Unternehmens oder in den sozialen Medien veröffentlicht werden, binden die Zielgruppe und finden potenzielle Kunden. Im Marketing gilt, egal was man tut, "Content is King" Daher gibt es immer eine konstante Nachfrage nach Content Marketern auf der ganzen Welt.

Content-Marketing-Zertifizierungen helfen Ihnen bei der Entwicklung einer Content-Strategie. Dann erhalten Sie Anleitung zum Erstellen von Inhalten, die Ihr Publikum ansprechen, zum Schreiben fesselnder Werbetexte, zum Optimieren von Social-Media-Profilen, zum Akquirieren von kundenmanagement fähigkeiten und mehr.

E-Mail-Marketing-Zertifizierungen

In der Welt der digitalen Werbung hat das E-Mail-Marketing aufgrund der schieren Anzahl der Nutzer immer noch einen Wettbewerbsvorteil. Bis zum Jahr 2024 gibt es etwa ~4,3 Milliarden globale E-Mail-Nutzer und die Zahl nimmt ständig zu.

Eine renommierte E-Mail-Marketing-Zertifizierung deckt alles ab, was Ihnen hilft, Ihre E-Mail-Publikumsliste zu vergrößern. In dem Kurs lernen Sie, wie Sie die verschiedenen Tools für das E-Mail-Marketing nutzen, Ihre E-Mails planen marketing-Kalender erstellen von Drag-and-Drop-E-Mail-Vorlagen, Segmentierung Ihrer Zielgruppenlisten, Tipps zum Schreiben fesselnder Inhalte, Erstellen von E-Mails marketing-Workflows und analysieren Sie Ihre E-Mail-Analysen.

Inbound Marketing Zertifizierungen

Beim Inbound-Marketing werden potenzielle Kunden durch die Erstellung maßgeschneiderter Marketingbotschaften mit Hilfe von Inhalten angesprochen. Brian Halligan, der Mitbegründer und ehemalige CEO von HubSpot, hat den Begriff "Inbound Marketing" geprägt

Inbound-Marketing-Zertifizierungen helfen Ihnen dabei, Strategien für Kundengewinnung, -bindung und -zufriedenheit zu entwickeln - die drei wichtigsten Säulen eines Unternehmens.

Sie werden lernen, wie Sie Inhalte erstellen, die Ihre potenziellen Kunden während ihrer gesamten Kaufreise informieren, Lead-Nurturing-Inhalte verfassen, Kampagnen verwalten, Automatisierungsstrategien erstellen und die KI-Marketing-Tools .

10 Marketing-Zertifizierungen bis 2024

Hier sind 10 Marketing-Zertifizierungen, die Ihre Karriere voranbringen. Suchen Sie sich eine aus, die zu Ihren Zielen passt.

1. Google Ads-Zertifizierung

über Google Ads Zertifizierung Die Google Ads Zertifizierung ist eine offizielle Anerkennung von Google, dass Sie ein Experte im Umgang mit seinen Online-Werbetools sind. Derzeit stehen Ihnen die folgenden 11 Google Ads-Zertifizierungen zur Verfügung.

Google Ads Suche

Google Ads Anzeige

Google Ads Video

Shopping-Anzeigen

Google Ads Apps

Google Ads Messung

Google Ads Suche Professional

Google-Anzeigen Display Professional

Google Ads Video Professionell

Google Ads Kreativ

Offline-Verkäufe steigern

Erhalten Sie Google Ads-Zertifizierungen durch Skillshop , einer Google-Plattform, um Zugang zu ihren Lernressourcen und Bewertungen zu erhalten. Diese Zertifizierungen sind für Personen gedacht, die ihre Karriere im digitalen Marketing beginnen.

Fachleute auf der mittleren Ebene, die eine Auffrischung der neuesten Trends und Funktionen von Google Ads benötigen, nehmen ebenfalls an den Google Ads-Zertifizierungen teil.

Diese Zertifizierungen haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr und müssen danach regelmäßig erneuert werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Zertifizierung jährlich zu erneuern, um mit den aktuellen Trends Schritt zu halten.

Thema von Interesse: Fachleute für digitales Marketing

Angeboten von: Google

Zertifizierungsgebühr: Kostenlos

Gültigkeit: Muss nach einem Jahr erneuert werden

2. HubSpot Inbound Marketing Zertifizierung

über Hubspot Der Marketingstratege David Meerman Scott sagt, dass das Inbound-Marketing es den Vermarktern ermöglicht, sich den Weg in das Bewusstsein der Kunden zu "verdienen", anstatt durch bezahlte Werbung in dieses einzudringen.

Die HubSpot Inbound Marketing Zertifizierung hilft Ihnen, eine ideale Buyer Persona zu erstellen, Marketingprozesse zu optimieren, Marketing-Workflows zu automatisieren und KI-Tools zu nutzen.

HubSpot ist einer der besten Orte, um die Kunst des Inbound Marketings zu meistern und eine Inbound Marketing-Zertifizierung zu erhalten.

Interessentenkreis: Digital Marketer, Inbound Marketer und Marketing-Führungskräfte der ersten Ebene

Angeboten von: HubSpot

Zertifizierungsgebühr: Kostenlos

Gültigkeit: Muss nach 2 Jahren erneuert werden

3. Professioneller zertifizierter Vermarkter (PCM®)

über Amerikanischer Marketingverband Die AMA bietet die Professionell zertifizierter Vermarkter (PCM®) drei Kurse.

Digitales Marketing

Marketing-Verwaltung

Inhaltsmarketing

Jeder dieser Kurse vermittelt vertieftes Wissen in den entsprechenden Bereichen. Diese Zertifizierung bietet einen zusätzlichen Wert, wenn Sie bereits Mitglied der AMA sind.

Die Zertifizierung zum Professional Certified Marketer (PCM®) ist für einen Zeitraum von drei Jahren gültig. Danach müssen Sie sich in Form von Continuing Education Units (CEUs) weiterbilden, um sich bei der AMA erneut zu zertifizieren.

Thema von Interesse: Für alle Marketingfachleute

Angeboten von: Amerikanische Marketingvereinigung (AMA)

Zertifizierungsgebühr: Ab $249 für AMA-Mitglieder und ab $349 für Nicht-Mitglieder

Gültigkeit: 3 Jahre

4. HubSpot Content Marketing Zertifizierung

über Hubspot Die HubSpot Academy's Content Marketing Zertifizierung Kurs befähigt Sie, ansprechende Inhalte zu verfassen, die die Aufmerksamkeit des Publikums erregen und die Konversion verbessern.

Sie werden alles lernen, von der Erstellung einer langfristigen Content-Marketing-Strategie bis hin zur effektiven Bewerbung Ihrer Inhalte und der Messung der Leistung Ihrer Inhalte.

Interessentenkreis: Content-Vermarkter auf Einstiegsebene

Angeboten von: HubSpot

Zertifizierungsgebühr: Kostenlos

Gültigkeit: Muss nach 2 Jahren erneuert werden

Die Advanced Digital Marketing Certification ist ein fünfmonatiges Programm mit speziellen 1:1-Mentoring-Sitzungen. Marketingfachleute, die sich weiterbilden möchten, werden von diesem Kurs profitieren.

Interessentenkreis: Institut und Fachleute für digitales Marketing

Angeboten von: Indisches Institut für digitale Bildung (IIDE)

Zertifizierungsgebühr: $1400

Gültigkeit: Für immer

6. SEO-Toolkit-Kurs

über Semrush Die führenden Experten in der Marketingbranche haben das SEO-Toolkit-Kurs von Semrush Academy. Diese Zertifizierung von Semrush ist einer der weltweit anerkannten SEO-Kurse in der digitalen Marketing-Community und richtet sich an Neulinge, die in diesen Bereich einsteigen wollen.

Der Kurs behandelt Themen wie organische Suche, Keyword-Analyse, Backlinks, Einblicke in den organischen Traffic, Google-Analyse, Keyword-Magic-Tools, SEO-Content-Vorlagen, On-Page-SEO-Checker, Backlink-Audits und mehr.

Interessententhema: Digitales Marketing für Einsteiger

Angeboten von: Semrush

Zertifizierungsgebühr: Kostenlos

Gültigkeit: 1 Jahr

7. Social Media Marketing Zertifizierung

über Hootsuite Die Social Media Marketing Zertifizierung von Hootsuite deckt alles ab, vom Aufbau einer Social-Media-Strategie bis hin zum Aufbau eines organischen Publikums durch Content Marketing.

Im Gegensatz zu anderen Zertifizierungen läuft diese nicht ab und ist ein Leben lang gültig. Angehende Social-Media-Vermarkter und Manager der mittleren Ebene profitieren von diesem Kurs.

Interessententhema: Social Media-Vermarkter

Angeboten von: Hootsuite

Zertifizierungsgebühr: $199

Gültigkeit: Für immer

8. OMCP Digital Marketing Zertifizierung

über OMCP Die OMCP-Zertifizierung für digitales Marketing richtet sich an Fachleute mit vielseitiger Marketingerfahrung, umfassender Ausbildung und technischem Know-how für Best Practices im digitalen Marketing.

Die OCMP-Zertifizierung ist der Goldstandard für die Zertifizierung im digitalen Marketing. Sie erfordert das Bestehen der OMCP-Zertifizierung für digitales Marketing und einige Zulassungskriterien wie eine Mindestanzahl an Arbeitsstunden, einen Postgraduiertenabschluss oder einen geeigneten Marketingkurs.

Interessensgebiet: Digital Marketing Manager, Marketing Leadership

Angeboten von: OMCP

Zertifizierungsgebühr: $395

Gültigkeit: 2 Jahre

9. Content Marketing Zertifizierung

über Universität für Content Marketing Die Content-Marketing-Zertifizierung von CMI bietet Schulungen für Content-Marketing-Strategien, die Verwaltung des Lebenszyklus von Inhalten, Content-Marketing-Analysen und die Schaffung einer Markenstimme.

Diese Zertifizierung ist perfekt für Marketingfachleute, die sich auf Content Marketing spezialisieren möchten, für Berufsanfänger, die in diesen Bereich einsteigen möchten, für Autoren und für Social-Media-Vermarkter, die Inhalte mit der Marketingstrategie verbinden möchten.

Interessensgebiet: Content Marketing

Angeboten von: Content Marketing Institute (CMI) & American Marketing Association

Zertifizierungsgebühr: $995

Gültigkeit: 12 Monate Zugang

10. E-Mail-Marketing-Kurs für Fortgeschrittene

über Simplilearn Die Fortgeschrittenes E-Mail-Marketing der Kurs von Simplilearn lehrt Sie, gezielte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, fesselnde Betreffzeilen und E-Mail-Texte zu schreiben, Ihre E-Mail-Marketingliste aufzubauen und E-Mail-Analysen zu verfolgen.

Simplilearn überprüft und aktualisiert diesen kostenlosen Kurs ständig, um ihn an die aktuellen E-Mail-Marketing-Trends anzupassen.

Interessensgebiet: Wachstumsvermarkter und E-Mail-Marketing-Neulinge

Angeboten von: Simplilearn

Zertifizierungsgebühr: Kostenlos

Gültigkeit: Für immer

Managen Sie Ihre Marketing-Karriere mit ClickUp

Marketing ist eine komplexe Aufgabe, und die schiere Menge an Planung und kommunikation im Team sie suchen nach dem richtigen Werkzeug, das Ihnen dabei hilft. ClickUp, eine All-in-One-Produktivitätsplattform, bietet Ihnen die Unterstützung, die Sie brauchen. ClickUp Marketing hilft Ihnen projekte zu verwalten und Aufgaben zu verwalten, die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team zu verbessern, durchgängige Marketingpläne zu erstellen, Kampagnenideen mit Hilfe von ClickUp AI zu entwickeln und vieles mehr.

ClickUp ist mit allem ausgestattet, was Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit mit Ihrem Marketingteam benötigen

Wenn Sie Kampagnen verwalten und alle damit verbundenen Aktivitäten an einem Ort organisieren möchten, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp's Kampagnen-Management-Vorlage . Neben der Zusammenarbeit hilft Ihnen diese Vorlage bei der Verfolgung von Aufgaben und Zeitplänen und der einfachen Überwachung Ihrer Kampagnen mit benutzerdefinierten Status, Ansichten, Feldern und mehr.

Und dies ist nur eine der Marketingvorlagen unter vielen, wie z. B. Social Media Content Plan, Ads Schedules, Market Research und Promotional Calendars.

ClickUp bringt Ihre Teams zusammen, um jedes Projekt zu planen, zu verfolgen und gemeinsam zu bearbeiten - alles an einem Ort.

Verwalten Sie Ihre marketing-Kampagnen wie ein Profi und erfüllen Sie sich Ihre Marketing-Träume mit ClickUp's Marketing Campaign Management Template

ClickUp wird zu der einen App, die mehrere Tools, die Sie bei Ihrer Arbeit verwenden, ersetzen wird. Hier sind einige der besten Funktionen von ClickUp, die Marketing-Teams aktiv nutzen.

Erstellen Sie Ihre jährlichen oder vierteljährlichen Marketingpläne und verbinden Sie sie mit individuellen Aufgaben, die Ihren Plan vorantreiben. ClickUp macht Ihr Marketingprojektverwaltung einfach, indem Sie Ihre Strategie- und Kampagnen-Kalender neben Ihren täglichen Aufgaben führen

Erstellen Sie Ihre Marketingpläne mithilfe kostenloser, vorgefertigter Marketingplanvorlagen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch die Verwendung von Whiteboards, Dokumenten und Korrekturwerkzeugen, damit alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand bleiben

Verwalten Sie Ihre Kunden effektiv, kommunizieren Sie mit ihnen und holen Sie proaktiv Feedback ein - alles von einem Ort aus

Stellen Sie Inhalte in großem Umfang bereit. Organisieren Sie den Inhaltsplan Ihres Teams mit dessen Aufgaben in einer zentralen Inhaltsbibliothek

Erfassen Sie Designanfragen, legen Sie Prioritätsstufen fest, und verfolgen Sie jeden Aspekt Ihres kreativen Prozesses

Verfolgen und analysieren Sie den Fortschritt Ihres Teams schnell, indem Sie Ihre Aufgaben in Diagramme und visuelle Dashboards umwandeln

Schreiben Sie mitClickUp AI!

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams leicht, schnell wichtige Marketing-Assets wie eine Fallstudie zu erstellen

Verwandte Artikel:

Upskill Yourself and Upscale Your Career

Wir haben festgestellt, wie wichtig es für Sie ist, sich zertifizieren zu lassen. Suchen Sie sich die Zertifizierung aus, die Ihnen hilft, Ihr Ziel zu erreichen, je nach Ihren Anforderungen und Ihrem Karrierestand. Oder noch besser: Erkunden Sie immer wieder neue Möglichkeiten.

Vergessen Sie aber nicht, dass ein praktisches Tool wie ClickUp Ihnen immer zur Seite steht und Ihnen hilft, Ihre täglichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu bewältigen.

Die Projektmanagement-, Kollaborations- und Marketingfunktionen von ClickUp bieten Ihnen unzählige Möglichkeiten, Ihre Zertifizierungen zu nutzen. Testen Sie ClickUp noch heute !