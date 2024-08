Die 7 wichtigsten Zertifizierungen für agiles Projektmanagement (2024)

Interessiert an einem Agile project management certification ?

Die agile Methodik bietet eine Vielzahl von Vorteilen.

Qualitativ hochwertigere Produkte, bessere Projektkontrolle, höherer ROI und vor allem zufriedenere Kunden.

Gibt es eine bessere Möglichkeit, alles über agiles Projektmanagement zu lernen, als eine Zertifizierung zu erwerben? Außerdem werden Sie zu einem zertifizierten Agile-Professional, was sich positiv auf Ihren Lebenslauf auswirkt.

aber wenn Sie die richtige _Agile-Zertifizierung wählen, haben Sie das Gefühl, dass es so ist?

nun, das muss es nicht sein!

In diesem Artikel erfahren Sie, was eine Agile Projektmanagement-Zertifizierung ist und warum Sie eine brauchen. Wir beleuchten außerdem

#sieben hervorragende Zertifizierungen

die Sie erwerben können und wie Sie Ihre Zertifizierung wirklich nutzen können, um im Jahr 2021 ein effektiver Agile-Projektmanagement-Profi zu werden.

Ein großartiger Arbeitsplatz verbindet außergewöhnliche Menschen mit herausfordernden Problemen. Sind Sie schon aufgeregt und wollen Ihre Projektmanagement-Fähigkeiten unter Beweis stellen? Möchten Sie Teil von etwas Großem sein?

Werden Sie Teil unseres großartigen Teams

!

Fangen wir an.

Was ist eine Agile Projektmanagement-Zertifizierung?

Eine

Agiles Projektmanagement

zertifizierung ist eine formale Bestätigung der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, Projekte effizient in einem

Agilen Umfeld

.

Eine Zertifizierung für agiles Projektmanagement wertet nicht nur Ihren Lebenslauf auf, sondern hilft Ihnen auch, bei der Verwaltung von Projekten mit Agilität einen Schritt weiter zu kommen.

aber was ist _Agiles Projektmanagement?_

Beim agilen Projektmanagement entwickeln Sie ein Projekt in Sprints.

moment mal... "Sprint" wie in "laufen"?

auf keinen Fall!

das ist nur ein cleveres Wortspiel der Macher von Agile

Anders als

traditionellen Projektmanagement

beim agilen Ansatz wird ein großes Projekt in kleinere Entwicklungszyklen, so genannte Sprints, aufgeteilt.

Am Ende eines jeden Sprints nehmen Sie das Feedback des Kunden entgegen, implementieren die Änderungen im nächsten Zyklus und liefern dann das Produkt aus.

der Nutzen?

Diese

kontinuierliche Verbesserung

bezieht die Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess ein und hilft Ihnen, ein Produkt zu entwickeln, das perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Warum brauchen Sie eine Zertifizierung für agiles Projektmanagement?

Eine Zertifizierung im agilen Management zeigt Ihr Engagement für diese Projektmethodik. In Einzelschulungen lernen Sie die agilen Techniken für das Management und den erfolgreichen Abschluss von Projekten kennen. Dies trägt dazu bei, Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Um das zu vermeiden, sehen wir uns drei wichtige Gründe an, warum Sie eine Agile-Projektmanagement-Zertifizierung benötigen:

1. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten im agilen Projektmanagement

Um ein agiles Projekt zu managen, müssen Sie die Kernkonzepte kennen, wie z.B.:

Agile Werte wie im Agilen Manifest erwähnt

Agile Artefakte und zeremonien

Agiler Trainer verantwortlichkeiten

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese zu erlernen:

Durch die Leitung agiler Projekte

Durch die Teilnahme an einem speziellen Zertifizierungsprogramm

Learning on the job" ist zwar großartig, aber es kann schwierig sein, Gelegenheiten dafür zu finden. Denn warum sollte ein Unternehmen einen Manager ohne Agile-Erfahrung mit der Leitung eines agilen Projekts beauftragen?

Wenn Sie sich auf das Lernen am Arbeitsplatz beschränken, könnte es außerdem Monate dauern, bis Sie das erforderliche Wissen erlangt haben.

In einem speziellen Zertifizierungsprogramm werden Sie diese Konzepte jedoch viel schneller erlernen!

der Vorteil?

Durch das Erlernen dieser agilen Konzepte verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und gewinnen einen Vorsprung beim Management von Projekten in einer agilen Umgebung.

2. Zeigt Ihr Engagement für die Rolle

Der Erwerb einer Zertifizierung im Bereich Agile Management zeigt Ihr Engagement für diese Projektmethodik.

Im Rahmen von Einzeltrainings lernen Sie die agilen Techniken kennen, um Projekte zu managen und erfolgreich abzuschließen. Das hilft Ihnen, Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Dies zeigt Arbeitgebern natürlich, dass Sie sich der Beherrschung von Agile verschrieben haben, was Ihre Chancen auf eine Anstellung als agiler Projektmanager erhöht.

3. Hilft Ihnen, mit agilen Projekten umzugehen

Von einem Agile-Projektmanager wird erwartet, dass er jede Hürde überwindet, die sich dem erfolgreichen Abschluss eines Projekts in den Weg stellt. Das kann alles sein, von der Implementierung agiler Prinzipien bis zur einfachen Durchführung agiler Zeremonien.

wie also überwindet man diese Hürden?

**Ganz einfach: mit einem Agile-Management-Kurs!

In diesen Projektmanagement-Schulungen lernen Sie Strategien, um Herausforderungen richtig anzugehen. Das hilft Ihnen auch, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausweiten, und spart Ihnen Zeit und Ressourcen!

schauen Sie sich diese Top-Kurse an produktmanagement-Zertifizierungen_ auch!

Welches ist die beste agile Projektmanagement-Zertifizierung?

Die Zertifizierungen für agiles Projektmanagement variieren je nach Karriereweg, am häufigsten sind jedoch die PMP- und CSM-Zertifizierungen. PMP ist gut geeignet, um als Manager in einem bestimmten Bereich Fuß zu fassen, während CSM ideal für das agile Scrum Framework ist.

Die 7 wichtigsten Zertifizierungen für agiles Projektmanagement im Jahr 2021

wie wählt man am besten einen Zertifizierungskurs aus?

wahrscheinlich nicht die beste Idee hier..

du willst doch etwas auswählen, das deinen Bedürfnissen entspricht, oder?

Um Ihnen zu helfen, eine Zertifizierung zu finden, die am besten zu Ihnen passt, finden Sie hier eine Liste von sieben sorgfältig ausgewählten Agile-Projektmanagement-Zertifizierungen.

Bei jeder Agile-Zertifizierung gehen wir auf Folgendes ein:

Welches Projektmanagement-Institut sie anbietet

Welche Bereiche sie abdeckt

Was sind die Voraussetzungen?

Wie viel sie kostet

1. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Die PMI Agile Certified Practitioner-Zertifizierung wurde von Agilisten entwickelt und ist eine formelle Anerkennung der Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in Bezug auf agile Prinzipien und Techniken. Sie befasst sich mit verschiedenen agilen Ansätzen wie

Scrum

,

Kanban

und Extreme Programming (XP).

Die Agile Certified Practitioner-Prüfung besteht aus 120 Multiple-Choice-Fragen mit einem Zeitlimit von 3 Stunden.

Hinweis_: Um die PMI Agile Certified Practitioner-Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen Sie alle 3 Jahre 30 professionelle Entwicklungseinheiten (PDUs) zu agilen Themen erwerben

**Ist PMI-ACP besser als PMP?

ACP konzentriert sich auf einen agilen Ansatz für das Projektmanagement, während PMP sich auf traditionelle Projektmanagement-Methoden mit einem breiteren Anwendungsbereich konzentriert. Sowohl die ACP- als auch die PMP-Zertifizierung dienen dazu, das Wissen von professionellen Projektmanagern zu überprüfen.

Was ist eine PDU?_

Eine PDU ist eine Einheit, die vom Project Management Institute festgelegt wurde, um die berufliche Entwicklung einer Person zu messen.

Angeboten von

Institut für Projektmanagement.

Abgedeckte Bereiche

Die Agile Certified Practitioner Zertifizierung deckt Themen ab wie:

Agile Prinzipien und Denkweise

Wertorientierte Lieferung

Agile Kalkulation

Teamleistung

Kontinuierliche Verbesserung

Voraussetzungen für die Zertifizierung

Die Voraussetzungen für dieses Zertifizierungsprogramm sind:

Ein Sekundarschulabschluss

21 Kontaktstunden Ausbildung in agilen Praktiken

12 Monate allgemeine Projekterfahrung innerhalb der letzten 5 Jahre

Hinweis: Eine aktuelle PMP-Zertifizierung (Project Management Professional) oder PgMP ( Programmmanagement Professional) kann diese Anforderung erfüllen.

8 Monate Erfahrung mit agilen Projekten innerhalb der letzten 3 Jahre

Preisgestaltung

Für Mitglieder des Project Management Institute: $435

Für Nicht-Mitglieder: $495

2. PRINCE2-Zertifizierungen für agiles Projektmanagement

Die PRINCE2-Zertifizierungen für agiles Projektmanagement sind eine Kombination aus der agilen Methodik und PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). Sie wurden entwickelt, um Fachleuten beizubringen, wie sie Projekte in einer agilen Umgebung managen können.

PRINCE2 Agile bietet zwei Zertifizierungsstufen an:

PRINCE2 Agile Foundation: eine Zertifizierung auf Grundlagenniveau, die agile Techniken und Rahmenwerke abdeckt

PRINCE2 Agile Practitioner: lehrt, wie man Projektstruktur, -steuerung und -kontrolle mit agiler Methodik und Techniken kombiniert

Die PRINCE2 Agile Foundation-Zertifizierungsprüfung besteht aus 50 objektiven Fragen mit einem Zeitlimit von 1 Stunde. Bei der Agilepm Practitioner-Zertifizierungsprüfung handelt es sich um eine offene Prüfung mit 50 Fragen und einem Zeitlimit von 150 Minuten.

Angeboten von

AXELOS Ltd.

Abgedeckte Domains

Dieser Zertifizierungskurs besteht aus Modulen wie:

PRINCE2 Agile Überblick

Themen und Prozesse in einem agilen Umfeld

Scrum, Kanban und Lean Start-up

PRINCE2 Agile Fallstudie und Aktivitäten

Voraussetzungen für die Zertifizierung

Es gibt keine formalen Voraussetzungen für die Agilepm Foundation Zertifizierung.

Für die Agilepm Practitioner-Zertifizierung müssen Sie jedoch eine der folgenden Zertifizierungen vorweisen:

PRINCE2 Foundation (oder höher)

PRINCE2 Agile Grundlage

Projektmanagement-Qualifikation (PMQ)

Zertifizierter Mitarbeiter im Projektmanagement (CAPM)

IPMA (Internationale Vereinigung für Projektmanagement) Stufen A, B, C und D

Preisgestaltung

Für den Online-Kurs PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: $1555

Für das Blended Pack: $1860

3. Zertifizierter Scrum Master (CSM)

Der Zertifizierte

Scrum-Master

die Zertifizierung ist ideal für Personen, die ein Scrum-Team leiten wollen.

Diese Zertifizierung lehrt Sie das gesamte Scrum-Framework: verschiedene

projektteam-Rollen

, Ereignisse und Artefakte. Dieser Agile-Kurs kann Sie dabei unterstützen, die perfekte Person für die Leitung eines

Scrum-Team

.

Um die Zertifizierung als Certified Scrum Master zu erlangen, müssen Sie an einem Präsenzseminar teilnehmen. Am Ende der Schulung müssen Sie eine Prüfung in offener Form ablegen. Die Prüfung besteht aus 50 Multiple-Choice-Fragen, für die Sie 1 Stunde Zeit haben.

Angeboten von

Die Scrum-Allianz.

Abgedeckte Bereiche

Die Certified Scrum Master Zertifizierung deckt Themen ab wie:

Agiles und Scrum-Framework

Rollen im Scrum-Team

Scrum Werte und ereignisse * Scrum-Artefakte #### Voraussetzungen

Für diese Agile-Zertifizierung gibt es keine Voraussetzungen.

Preisgestaltung

$1000-1400.

4. Zertifizierter SAFe-Agilist (Scaled Agile)

Zertifizierter SAFe (

Skaliertes Agiles Rahmenwerk

) Agilist ist eine Basiszertifizierung, bei der man lernt, wie man SAFe implementiert, um die agile Entwicklung in einer Organisation zu skalieren.

Die Zertifizierungsprüfung ist eine Klausur mit 45 Fragen und einem Zeitlimit von 90 Minuten. Bevor Sie die Prüfung ablegen, müssen Sie an einem 2-tägigen Leading SAFe Training teilnehmen.

Angeboten von

Scaled Agile.

Abgedeckte Bereiche

Dieses Agile-Projektmanagement-Zertifikat deckt folgende Bereiche ab:

Grundlagen des Scaled Agile Frameworks

Geschäftliche Agilität

Planung von Programminkrementen

Schlankes Portfolio-Management

Voraussetzungen für die Zertifizierung

5+ Jahre Erfahrung in software-Entwicklung testen, Geschäftsanalyse, Produkt- oder Projektmanagement

Erfahrung in Scrum-Framework #### Preisgestaltung

Beginnt bei $725.

Hinweis: Der **_erste _Prüfungsversuch ist in der Kursgebühr enthalten, sofern Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach Kursende ablegen. Jede Wiederholung kostet $50

5. Professionelle Scrum Master-Zertifizierungen (PSM)

Der Professional Scrum-Meister bietet drei Zertifizierungsstufen an:

Professional Scrum Master I: um das Wissen über das Scrum-Framework und seine Anwendung zu bestätigen

Professional Scrum Master II: Lernen Sie, das Scrum-Framework in der Praxis anzuwenden

Professional Scrum Master III: für diejenigen, die die PSM I und II Prüfungen bestanden haben und den Scrum-Ansatz beherrschen wollen

Die Zertifizierungsprüfung für:

PSM I enthält 80 Fragen mit einem Zeitlimit von 60 Minuten

PSM II enthält 30 Fragen mit einem Zeitlimit von 90 Minuten

PSM III umfasst 33 Fragen mit einem Zeitlimit von 120 Minuten

Angeboten von

Scrum.org

Abgedeckte Bereiche

Die Professional Scrum Master-Zertifizierungen decken Bereiche ab wie:

Scrum-Framework

Mentoring von Teams

Kontinuierliche Verbesserung und Lieferung

Portfolio-Planung

Voraussetzungen für die Zertifizierung

Es gibt keine formalen Voraussetzungen für diese Zertifizierungen.

Yep.

Preisgestaltung

Für die Beurteilung zum Professional Scrum Master I: $150

Für die Bewertung zum Professional Scrum Master II: $250

Für die Prüfung zum Professional Scrum Master III: $350

6. Zertifizierter Agiler Projektmanager (IAPM)

Die Zertifizierung zum Certified Agile Project Manager richtet sich an Manager, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des agilen Projektmanagements erweitern möchten.

Um die Zertifizierungsprüfung abzulegen, müssen Sie sich bei der International Association of Project Managers anmelden. Nach erfolgreicher Zahlung und Registrierung erhalten Sie eine E-Mail mit den Anmeldedaten für die Prüfung.

Hinweis_: Diese Anmeldedaten sind nur sechs Monate lang gültig

Angeboten von

Internationale Vereinigung von Projektmanagern.

Abgedeckte Bereiche

Diese Zertifizierung basiert auf dem Agile PM Guide 2.0.

Was ist der Agile PM Guide 2.0 ?

Es handelt sich um einen umfassenden Leitfaden, der die Konzepte der einzelnen agilen Rahmenwerke (Scrum, Kanban und Extreme Programming) abdeckt.

Voraussetzungen für die Zertifizierung

Es gibt keine formalen Voraussetzungen für diesen Agile-Projektmanagement-Kurs.

Frühere Erfahrungen im Projektmanagement können sehr nützlich sein.

Preisgestaltung

Die Preise richten sich nach Ihrer Nationalität:

Für die USA: 650,00 CHF ($689.414)

Für das Vereinigte Königreich: 562,00 CHF (£475.85)

7. ICAgile Certified Professional - Agiles zertifiziertes Coaching (ICP-ACC)

Die Agile Certified Coaching-Zertifizierung hilft Einzelpersonen, die Grundlagen des Agile Coachings zu erlernen. Sie deckt auch die Konzepte ab, die Sie bei der Leitung eines Agiles Team leicht.

Es gibt keine spezielle Zertifizierungsprüfung, um diese Zertifizierung zu erwerben. Nach erfolgreichem Abschluss dieses von ICAgile akkreditierten Trainingskurses erhalten Sie die Zertifizierung.

Diese Schulungen vermitteln das für diese Zertifizierung erforderliche Wissen und die Lerninhalte. Ein Schulungskurs umfasst in der Regel 21 Stunden Unterricht über einen Zeitraum von drei Tagen.

Angeboten von

Das internationale Konsortium von Agile.

Abgedeckte Bereiche

Diese Agile-Zertifizierung konzentriert sich hauptsächlich auf:

Agile Prinzipien und Methodik

Agile Denkweise

Rolle eines Agile Coaches

Verantwortlichkeiten eines Agile Coaches

Voraussetzungen für die Zertifizierung

Es gibt keine Voraussetzungen für diese Zertifizierung.

Preisgestaltung

Der Preis für die Zertifizierung hängt vom Anbieter des Kurses ab.

Wie Sie Ihre Agile Project Management-Zertifizierung nutzen können

Sie haben sich für die richtige Zertifizierung entschieden und sind nun ein zertifizierter Agile Project Manager.

aber ist das genug?

Warum?

Die Leitung eines agilen Projekts ist keine leichte Aufgabe.

Sie haben Aufgaben, Meetings, etappenziele , Dokumentation, und vieles mehr.

Eine Zertifizierung bereitet Sie zwar darauf vor, diese Aufgaben zu bewältigen, aber Sie brauchen auch eine Plattform für eine nahtlose Ausführung.

Alles, was Sie brauchen, ist eine leistungsfähige werkzeug wie ClickUp, das die Verwaltung agiler Projekte zu einem Kinderspiel macht!

**Aber was ist ClickUp?

ClickUp ist die am besten bewertete Agile Scrum-Projektmanagement-Tool der Welt.

Ob es um das Management von Projekten oder die Zusammenarbeit mit Ihrem Agile Team geht, ClickUp hat e-v-e-r-y-t-h-i-n-g alles im Griff!

Hier erfahren Sie, wie ClickUp die Verwaltung von Projekten für Sie super einfach macht:

1. Benutzerdefinierte Aufgabenstatus für unterschiedliche Projektanforderungen

Anhand des Projektstatus können Sie feststellen, in welchem Stadium sich Ihr Projekt befindet.

Wenn Sie jedoch nur auf eine Reihe von Standardstatus beschränkt sind, kann es passieren, dass Sie eine ganze Reihe irrelevanter Status haben.

Aus diesem Grund können Sie mit ClickUp Angepasste Aufgabenstatus erstellen, die Ihnen helfen, Ihre Projektphasen genau wiederzugeben!

Für verschiedene Projekte können Sie verschiedene Status erstellen. "Fehlerprüfung", "Dokumentenprüfung" und "Grammatikprüfung"! Sie können so detailliert und kreativ werden, wie Sie wollen!

das Beste daran?

Sie brauchen nur einen Blick auf den Status einer Aufgabe zu werfen, um zu wissen, in welchem Stadium sie sich befindet!

Chat-Ansicht für schnelle Zusammenarbeit

Jede ClickUp-Aufgabe verfügt über einen eigenen Kommentarbereich.

Dieser coole Bereich hilft Ihnen:

Diskutieren Sie die Vorgehensweise bei Ihren Aufgaben

Einfaches Teilen von relevanten Dateien und Links

Bedenken und Fragen im richtigen Kontext anzusprechen

Markieren Sie Projektteammitglieder für eindeutige Folgemaßnahmen

Umwandlung von Kommentaren in Aktionspunkte undzuweisen sie an bestimmte Teammitglieder

Mit den Kommentaren von ClickUp können Sie Missverständnisse vermeiden und Ihre Teamarbeit fördern.

nein, denk nochmal nach

Da ClickUp alle Ihre Kommentare, Erwähnungen, Links und Anhänge speichert, können Sie später leicht darauf zugreifen.

In der Chat-Ansicht von ClickUp können Sie diese wichtigen Unterhaltungen später noch einmal durchsehen, um etwaige Unklarheiten oder Streitigkeiten zu klären. Sie bietet einen vollständigen Überblick über alle Unterhaltungen, die Sie mit Ihrem Projektteam geführt haben.

3. Mehrere Ansichten die zu verschiedenen Projektstilen passen

Die Multiple Views von ClickUp helfen Ihnen, alle Ihre Projektanforderungen genau wiederzugeben.

Ob Agile, Scrum, Kanban-Projektmanagement extreme Programming, oder jede projektmanagement-Methodik kann sich ClickUp leicht daran anpassen.

Hier ist ein genauerer Blick auf das, was ClickUp bietet:

A. Erforderliche Aufgabenansichten

ClickUp bietet zwei erforderliche Aufgabensichten zur Anpassung an Ihr Agile-Projekt:

Board-Ansicht Wenn Sie die Kanban ansatz verfolgen, dann ist dies die richtige Ansicht für Sie. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie einzelne Aufgaben schnell verschieben, ganz im Sinne der agilen Methode.

Ansicht der Liste Die Listenansicht listet Aufgaben auf als GTD-Stil to-Do-Listen, eine unter der anderen. Sie können die Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge angehen und abhaken, während Sie diese Liste durchgehen einfachen Checkliste .

B. Box-Ansicht Ein agiler Projektmanager kann die Box-Ansicht verwenden, um sich sofort einen Überblick über alle Vorgänge in seiner Organisation zu verschaffen.

Wie?

Da alle Aufgaben nach Beauftragten sortiert sind, können Sie sich schnell einen Überblick über die Arbeitsbelastung aller Beteiligten verschaffen und die Aufgaben entsprechend zuweisen.

C. Kalender-Ansicht fühlt sich die Verwaltung Ihres _Projekt _Zeitplans wie eine langweilige Aufgabe an?

nicht mehr!

Mit der Kalenderansicht von ClickUp können Sie Ihren Projektplan im Handumdrehen planen und verwalten.

Sie können sogar zwischen den einzelnen Kalenderansichten hin- und herschalten, z. B:

Tage : um alle geplanten Projektaufgaben an einem bestimmten Datum zu sehen

: um alle geplanten Projektaufgaben an einem bestimmten Datum zu sehen 4-Tage : zur Anzeige Ihrer Aufgaben, die über einen Zeitraum von vier Tagen geplant sind

: zur Anzeige Ihrer Aufgaben, die über einen Zeitraum von vier Tagen geplant sind Woche : für einen Blick auf Ihren wöchentlichen Projektplan

: für einen Blick auf Ihren wöchentlichen Projektplan Monatlich: für einen Überblick über die im nächsten Monat anstehenden Aufgaben aus der Vogelperspektive

D. Mein Modus Mit dem Me-Modus von ClickUp können Sie alle Aufgaben, Kommentare und Unteraufgaben, die nur Ihnen zugewiesen sind, schnell einsehen. Dies hilft Ihnen, Ablenkungen auszublenden und sich besser auf Ihre Projektarbeit zu konzentrieren.

was ist mehr?

Sie können sogar Ihren persönlichen Bereich anpassen, indem Sie einfach die Elemente (Kommentare, Teilaufgaben, Checklisten) markieren, die Sie in Ihrem Ich-Modus sehen möchten.

4. Automatisierung von Arbeitsabläufen um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

haben Sie sich jemals einen Zauberspruch gewünscht, der Ihnen hilft, sich wiederholende manuelle Aufgaben zu automatisieren?

Nun, das ist genau das, was Sie mit ClickUp's Automatisierungs Funktion bekommen!

(Kein Harry-Potter-Zeug hier, nur schiere Software-Genialität.)

Mit ClickUp können Sie sich wiederholende und wiederkehrende Aufgaben automatisieren und so Zeit sparen, um sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren.

So funktioniert die Workflow-Automatisierung von ClickUp:

Wenn ein auslösen wird ausgelöst, und die bedingung _erfüllt ist, wird eine voreingestellte aktion wird automatisch ausgeführt

ClickUp bietet 50+ vorgefertigte Automationen, Sie können aber auch ganz einfach Ihre eigenen Automationen erstellen.

Hier sind einige der vorgefertigten Automationen:

Automatischer Wechsel des Empfängers, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert

Automatisches Zuweisen neuer Aufgaben an bestimmte Teammitglieder

Anwendung einer Vorlage und von Tags, um bei der Erstellung einer Aufgabe Zeit zu sparen

Automatische Aktualisierung der Aufgabenpriorität, wenn die Checkliste geleert wird

Veröffentlichung eines Kommentars, wenn alle Unteraufgaben einer Aufgabe als abgeschlossen markiert sind

Sicher!

Für weitere Informationen über unsere voreingestellten Automationen, klicken Sie auf hier .

5. Agil Dashboards für einen visuellen Überblick über Ihre Projekte

Das Dashboard von ClickUp gibt Ihnen eine klare Vorstellung von allem, was in Ihrem Arbeitsbereich passiert. quasi wie das Kontrollzentrum eines Raumschiffs

wie?

Dashboards bieten eine Übersicht über Ihr gesamtes Projekt. Sie können sie überwachen, um sicherzustellen, dass die Dinge reibungslos ablaufen.

Sie können sie auch mit verschiedenen Diagrammen anpassen wie:

Verbrennungsdiagramme : Anzeige der bisher erledigten Aufgaben

Burndown-Diagramme : zeigt die noch zu erledigende Arbeit in einem Projekt an

Kumulative Workflow-Diagramme : Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Projekts über einen bestimmten Zeitraum hinweg

Geschwindigkeitsdiagramme : helfen, die durchschnittliche Erledigungsrate Ihrer Aufgaben zu ermitteln

Moment... das sind nicht alle ClickUp's funktionen !

Dieses vielseitige Agile-Tool bietet zahlreiche weitere Funktionen, wie:

Team-Berichterstattung : detaillierte Berichte für Einblicke in Ihr internes oder remote die Leistung Ihres Teams

Mehrere Beauftragte : schnell mehrere Teammitglieder einer Aufgabe zuweisen

Impuls : Anzeige der stündlichen Aktivitäten in Ihrem Arbeitsbereich für jeden Tag

Prioritäten prioritäten : Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit ordnen

Abhängigkeiten : die richtige Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben kennen

Dokumentationen : Erstellen Sie Projektdokumente und teilen Sie diese mit den Mitgliedern Ihres Projektteams

Ziele : Halten Sie Ihr Scrum- oder Agile-Team mit Zielen und Vorgaben motiviert

Verwandte Artikel:

Schlussfolgerung

Sie sind nun mit den verschiedenen Zertifizierungen im Bereich des agilen Projektmanagements vertraut.

die Entscheidung für eine davon sollte Ihnen also nicht schwer fallen, oder?

Gehen Sie einfach die hier aufgelisteten Zertifizierungen durch und wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihnen passt.

Aber denken Sie daran, dass es nicht ausreicht, eine Zertifizierung zu erwerben.

Sie müssen sie auch sinnvoll einsetzen! Wir stellen ein !

Ich liebe Ihre Arbeit.

Treten Sie Ihrem Traumteam bei.

Egal, ob Sie ein erfahrener Projektmanager sind oder gerade erst anfangen, mit Tools wie ClickUp, die Sie beim agilen Projekt- und Teammanagement unterstützen, finden Sie sicher alle Funktionen, die Ihnen helfen, ein Rockstar des agilen Projektmanagements zu werden!

Es hat alle Funktionen, die Ihnen helfen, ein Agile-Projektmanagement-Rockstar zu werden! Heute anmelden !