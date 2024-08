Wie man exakte Projektannahmen trifft und verwaltet [Vollständiger Leitfaden mit über 30 Beispielen]

In unserem Alltag gehen wir von Annahmen oder Vermutungen aus - zum Beispiel gehen Sie davon aus, dass Ihr Auto morgens funktioniert und Sie pünktlich zur Arbeit bringen wird. Oder Ihr Telefon wird nicht aufhören zu funktionieren, während Sie versuchen, mit Google Maps einen Speicherort zu finden.

Stellen Sie sich nun vor, Sie würden diese Annahmen als Projektleiter treffen - plötzlich steht viel mehr auf dem Spiel. Mit dem Ziel, ein Projekt pünktlich abzuliefern, müssen Sie bei der Erstellung eines Projektplans viele Annahmen treffen, z. B. Verfügbarkeit von Ressourcen oder rechtzeitige Genehmigung des beantragten Budgets.

**Sie können sich nicht auf Vermutungen verlassen, denn falsche Annahmen können die Projektabwicklung zum Scheitern bringen, insbesondere wenn Sie keine Backup-Pläne haben und nicht auf die damit verbundenen Risiken vorbereitet sind.

In diesem Artikel geht es darum, wie man Projektannahmen identifiziert und verwaltet, um die Ergebnisse des Projektmanagements besser einschätzen zu können. Wir erfahren mehr über:

Arten von Projektannahmen mit Beispielen

Die Beziehung zwischen Projektannahmen, Abhängigkeiten und Risiken

Tipps und Strategien für das Management von Projektannahmen

Projektannahmen verstehen

Projektannahmen sind Faktoren, Ereignisse und Umstände, die von Projektmanagern und ihren Teams als wahr angenommen werden, auch wenn es keine empirischen Beweise gibt, die sie stützen.

Alle Projektmanager stützen sich bei der Durchführung eines Projekts auf bestimmte Annahmen

gesamten Lebenszyklus eines Projekts

. Von der Planung des Projekts bis zur

entwicklung und Durchführung

die richtigen Annahmen helfen ihnen, den Erfolg des Projekts zu visualisieren und Hindernisse zu vermeiden:

Blockierte Zeitpläne und Verzögerungen

Verspätete Lieferungen

Budgetknappheit

Ungesunde Dynamik im Team

Trotz des Aspekts, dass es keine Beweise gibt, basieren die meisten Annahmen in Projekten auf Datentrends und Erfahrungen aus der Vergangenheit oder sind eine fundierte Vermutung. Sie erscheinen wie gesunder Menschenverstand - bis sie es nicht mehr sind und zu einem Projektrisiko werden. 🥲

Warum jede Projektannahme ein potenzielles Risiko darstellen kann und wie man mit der Unsicherheit umgeht

Annahmen heißen so, weil sie auf Unbekannten und Ungewissheiten beruhen.

Es gibt also immer eine Verbindung zwischen Annahmen und Risiken. **Viele Dinge können schief gehen, Ihre Annahmen ungültig machen und Ihr Projektmanagement ins Wanken bringen. Deshalb brauchen Sie einen Plan, der Ihnen hilft, die potenziellen Risiken zu berücksichtigen, die auftreten können, wenn Ihre Annahmen aus dem Ruder laufen.

Erfolgreiche Projektmanager gehen in der Regel mit diesen Unwägbarkeiten um, indem sie:

Identifizierung von Projektannahmen und Dokumentation der nächsten Schritte für den Fall, dass sich eine oder mehrere Annahmen als falsch erweisen

Sich auf umfangreiche Recherchen und Expertenkonsultationen stützen, um heikle Annahmen zu notieren

Die volatileren Annahmen (z. B. Preisschwankungen) in regelmäßigen Abständen beobachten

Pro-Tipp: Bei der Ermittlung der Schlüssel-Annahmen ist es immer ratsam, dass der Projektleiter das Risikopotenzial nebeneinander notiert. Eine schnelle Möglichkeit, dies zu erledigen, ist die Verwendung des

ClickUp Whiteboard-Vorlage zur Risikobewertung

-mit einer farbcodierten Karte zur Nachverfolgung der Wahrscheinlichkeit und des Schweregrads aller Risiken eines Projekts.

Erstellen Sie einen systematischen Prozess zur Identifizierung, Bewertung und Kontrolle von Gefahren und Risiken mit der Whiteboard-Vorlage zur Risikobewertung von ClickUp

Risiken, die mit unzuverlässigen Projektannahmen zusammenhängen, landen oft in der oberen rechten Ecke der Karte und müssen ständig überwacht werden.

6 Häufige Arten von Projektannahmen

Wir können Projektannahmen in verschiedene Kategorien einteilen, je nachdem, worauf sie abzielen. Die Kategorisierung bleibt Ihnen überlassen, aber hier sind die sechs häufigsten Arten mit Beispielen:

1. Betriebsbezogene Annahmen für Projekte

Jeder Projektleiter kennt die inhärenten Risiken im Tagesgeschäft, wie z. B. schleichende Ausweitung des Projektumfangs, Ausfälle von Geräten, Konflikte im Team oder Missverständnisse mit den Projektbeteiligten.

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen zu betriebsbezogenen Projektannahmen, die Sie in Betracht ziehen können:

Keine unerwarteten Umstände werden zusätzliche Kosten, Verzögerungen oder Probleme mit der Belegschaft verursachen es wird keine internen oder externen Kommunikations- und Kooperationsprobleme geben die Software, die wir für die Produktentwicklung und das Projektmanagement verwenden, wird keine Verzögerungen oder Fehler aufweisen, die die Dauer des Projekts beeinträchtigen könnten dem Team werden nicht die notwendigen Ressourcen ausgehen, um die Aufgaben abzuschließen wir werden keine Probleme bei der Reihenfolge und Beschaffung der benötigten Materialien und Hilfsmittel haben die Mitglieder des Teams werden gesund und produktiv bleiben, um ihre Aufgaben zu erfüllen

Viele der hier implizierten Annahmen können potenzielle Verbindlichkeiten sein und zu Verzögerungen oder sogar zum Scheitern des Projekts führen, daher sollten Sie mit Ihren Schätzungen vorsichtig sein. Anstatt beispielsweise von einer 100%igen Verfügbarkeit des Teams auszugehen, ist es klüger, eine Verfügbarkeit von 80% zu veranschlagen, um Krankheits- und Urlaubszeiten zu berücksichtigen.

2. Umweltbezogene Annahmen für das Projekt

Umweltbezogene Projektannahmen, auch Speicherortannahmen genannt, konzentrieren sich auf Umweltfaktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Projektannahmen im Zusammenhang mit Umweltszenarien:

Es gibt keine unerwarteten geopolitischen Ereignisse, die den Erfolg des Projekts beeinträchtigen könnten etwaige Naturkatastrophen werden sich nicht auf die Verfügbarkeit der benötigten Materialien auswirken die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bleibt unverändert der Betrieb wird keine kurz- oder langfristigen Umweltrisiken mit sich bringen die Fabrik wird bei starken Regenfällen nicht überflutet die Marktnachfrage nach dem Produkt wird in absehbarer Zukunft stabil bleiben

Tipp: Verwenden Sie die

ClickUp Vorlage für einen Notfallplan

um alternative Lösungen für schiefgelaufene Umweltannahmen zu entwickeln.

3. Zeitliche Annahmen für das Projekt

Zeitbasierte oder planerische Projektannahmen konzentrieren sich auf die Projektdauer und zielen darauf ab, vorherzusagen, wie lange die einzelnen Aktivitäten und Aufgaben dauern werden. Sie dienen dazu, eine realistische Zeitleiste für das Projekt zu erstellen, an die man sich halten kann. ⌛

Ein paar Beispiele für gängige Projektannahmen in diesem Space:

Das Team ist kompetent genug, um die Aufgaben gemäß dem Projektplan abzuschließen die geplante_ projekt-Abhängigkeiten werden sich nicht ändern und den Zeitplan des Projekts stören die Projektbeteiligten stehen für rechtzeitige Meetings und Konsultationen zur Verfügung es wird keine Verzögerungen bei Rückmeldungen und Genehmigungsverfahren geben der tägliche Workflow des Teams ist auf den Termin abgestimmt es gibt keine Verzögerungen aufgrund von nicht verfügbaren Ressourcen oder Unterbesetzung

4. Ressourcenbezogene Annahmen für das Projekt

Diese Annahmen beziehen sich auf die Verfügbarkeit und das Management aller für die Durchführung von Projekten erforderlichen Ressourcen, von Materialien und Technologie bis hin zum Humankapital.

Sehen Sie sich einige Beispiele für ressourcenbezogene Annahmen an:

Unser Lieferant wird die Materialien rechtzeitig liefern, um einen reibungslosen Produktionszyklus zu gewährleisten die Fabrikanlagen werden regelmäßig inspiziert und gewartet, um plötzliche Störungen zu vermeiden der Projektleiter hat dem Projekt genügend Mitglieder des Teams zugewiesen der Projektleiter hat genügend Teammitglieder für das Projekt eingeteilt _Die Einzelheiten des Budgets sind in einem Konto erfasst die Mitglieder des Teams nehmen keine zusätzlichen Tage frei oder kündigen, bevor das Projekt abgeschlossen ist die in Betrieb befindliche Projektmanagement-Plattform wird keine Ausfallzeiten haben

Legen Sie diese Annahmen während der Projektplanung in Karten fest - in bestimmten Bereichen (z. B. bei der Budgetierung) benötigen Sie möglicherweise die Zustimmung der wichtigsten Beteiligten.

5. Finanzielle Annahmen für das Projekt

Einige Teams möchten die finanziellen Annahmen separat aufzeichnen, um detailliertere Projektkostenschätzungen zu erhalten - die Idee ist, Geld für jede Projektphase, jede Aufgabe oder jeden Meilenstein zurückzustellen.

Hier sind ein paar Beispiele für Budgetannahmen:

Die Arbeitskosten werden in den nächsten drei Monaten nicht steigen die Beschaffungskosten bleiben innerhalb des geplanten Rahmens die Kosten für die Anmietung der Ausrüstung werden nicht um mehr als 10 % steigen die Versicherungskosten werden nicht mehr als 0,5 % der Gesamtkosten des Projekts betragen die Kostenvoranschläge sind so erstellt, dass sie eine Standardabweichung der Inflationsraten von 5 % berücksichtigen

6. Annahmen zum Projektumfang

Ein Projektumfang beschreibt die Ziele, Anforderungen und Aufgaben, die Sie abschließen müssen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen - zusätzliche Anforderungen machen Ihren ursprünglichen Plan unbrauchbar. Im Grunde genommen ist Ihr gesamter Projektumfang eine Annahme.

Hier sind einige Beispiele für Projektannahmen in Bezug auf den Umfang:

Der ursprüngliche Zeitplan des Projekts wird sich nicht ändern es werden keine Anforderungen in letzter Minute in den Umfang aufgenommen alle Mitglieder des Projekt Teams verstehen den Umfang und ihre Rolle im Gesamtbild_ die Projektcharta definiert den Umfang und die zu erbringenden Leistungen in klaren Worten die wichtigsten Beteiligten stimmen der Projektcharta zu keine externen Faktoren werden den Umfang beeinflussen

Bonus: Verwenden Sie die

ClickUp Vorlage für den Projektumfang

oder die

ClickUp Projekt Charta Vorlage

um alle Daten zum Projektumfang zu organisieren, einschließlich Projektabhängigkeiten, Zeitpläne und Zeitleisten. Beide Vorlagen sind kollaborativ und ermöglichen es den Mitgliedern des Teams, Beiträge zu leisten und Änderungen am Umfang in Echtzeit vorzunehmen, um die Transparenz zu erhöhen.

Die Teilnehmer können eine Version ihres Business Model Canvas mit ClickUp's Project Scope Whiteboard Template vorbereiten

Wie sind die Annahmen, Abhängigkeiten und Risiken eines Projekts miteinander verbunden?

Wir wissen, dass Projektannahmen, Abhängigkeiten und Risiken den Verlauf eines Projekts bestimmen und dazu beitragen, die Arbeitsabläufe effizient zu erledigen - aber wie beeinflussen sich diese Konzepte gegenseitig? Das wollen wir herausfinden.

Sowohl Annahmen als auch Projektabhängigkeiten können zu Risiken führen, allerdings auf unterschiedliche Weise. Wie wir bereits besprochen haben, birgt jede Annahme ein Risikopotenzial, da immer die Möglichkeit besteht, dass sie ungültig ist. In den meisten Fällen beziehen sich die Annahmen auf die Gesamtheit der Projekte. Sie gehen zum Beispiel davon aus, dass die Mitglieder Ihres Projektteams die Meilensteine ohne Verzögerung erreichen - die Wahrscheinlichkeit, dass dies nicht der Fall ist, stellt jedoch ein Risiko dar.

Abhängigkeiten hingegen bezeichnen das Risiko, das mit zwei oder mehr miteinander verbundenen Aktivitäten verbunden ist. Nehmen wir an, ein Projekt kann erst dann in die Startphase eintreten, wenn die endgültige Zustimmung der wichtigsten Interessengruppen vorliegt, und die Projektmanager gehen davon aus, dass sie diese rechtzeitig erhalten.

In diesem Fall ist die Aufgabe der Genehmigung eine "Abhängigkeit", da sich durch ihre Verzögerung die gesamte Zeitleiste für den Start des Projekts verschieben kann - das ist also ein ziemlich großes Risiko.

Annahmen, Risiken und Beschränkungen bei Projekten: Ein Vergleich

Projektannahmen, -risiken und -beschränkungen sind sich überschneidende Konzepte, die wir hier näher beleuchten wollen. 🔦

Betrachten wir die Risiken und Einschränkungen einzeln, um einen Vergleich zu ermöglichen.

Annahmen vs. Projektrisiken

Sowohl Annahmen als auch Risiken werden vor Beginn eines Projekts notiert. Der Unterschied besteht darin, dass Sie wollen, dass Ihre Annahmen für den Gesamterfolg des Projekts zutreffen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall bei

projektrisiken

-Sie gefährden Ihr Projekt, wenn sie eintreten. Daher benötigen Sie einen Plan für das Risikomanagement, um die Wahrscheinlichkeit jedes dokumentierten Risikos zu verringern.

Annahmen vs. Projektbeschränkungen

Projektbeschränkungen sind vorhandene Limits, die Sie bei Ihren Annahmen für das Projekt berücksichtigen müssen. Im Gegensatz zu Annahmen, die wahr sein können oder auch nicht, sind Zwänge sicher. Nach Angaben des Project Management Institute gibt es

sechs Arten

von Projekt-Zwangsbedingungen:

Budget Zeit Umfang Qualität Nutzen Risiken

Sie identifizieren Annahmen und Beschränkungen frühzeitig während der

initiierungsphase

. Jede Projektannahme hilft Ihnen beim Planen und bei der Ausrichtung des Projekts, während die Projektbeschränkungen wie Grenzen sind, die Sie auf der richtigen Spur halten.

3 beste Strategien für das Management von Projektannahmen

Hier finden Sie drei von Experten erprobte Tipps und Strategien, die Ihnen helfen, Projektannahmen während des gesamten Projektlebenszyklus zu verwalten. 🌻

Wenn Sie Annahmen wie ein Profi verwalten wollen, brauchen Sie ein Tool, das Ihnen hilft, Workflows zu visualisieren, um Risiken zu erkennen, eine Ansicht Ihres Projektbudgets und Ihrer Personalressourcen aus der Vogelperspektive zu haben und Anpassungen während der Laufzeit vorzunehmen.

Wenn es unmöglich klingt, all diese Optionen in einem einzigen Tool zu finden, liegt das nur daran, dass Sie noch nicht gesehen haben, was

ClickUp

kann zu erledigen!

ClickUp ist einer der am besten bewerteten

projektmanagement tools

auf dem Markt, weil es über Optionen verfügt, die es Ihnen ermöglichen, sowohl die Details von Kleinstprojekten zu vergrößern als auch das große Ganze im Auge zu behalten. 😍

Starten Sie Ihr Projekt auf die richtige Art und Weise mit der ClickUp Project Management Suite

Alles, was Sie brauchen, um Projektvoraussetzungen zu identifizieren und zu verwalten, finden Sie in der

ClickUp Projektmanagement

feature-Bündel.

Beginnen wir mit

ClickUp Dokumente

-Diese Wissensmanagement-Option hilft Ihnen beim Erstellen, Bearbeiten, Freigeben und Speichern aller projektbezogenen Dokumentationen, vom Plan und der Charta eines Projekts bis hin zu

standardarbeitsanweisungen (SOPs)

. Dies ist auch eine ausgezeichnete Option, wenn Sie Annahmen, Risiken und deren Abweichungen an einem Ort dokumentieren müssen.

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp Docs durch Taggen, Kommentieren und Zuweisen von Aufgaben

Sie finden

ClickUp Gehirn

ist ein leistungsstarker KI-Schreibassistent in ClickUp Docs. Mit ihm können Sie Brainstorming betreiben, Texte schreiben oder zusammenfassen, um Zeit zu sparen und Ihre Produktivität zu steigern.

ClickUp Brain verfügt über ein praktisches Feature namens AI-Tools, mit dem Sie 100+ recherchebasierte Eingabeaufforderungen für eine Vielzahl von Aufgaben in funktionsübergreifenden Teams verwenden können. Instanz, wenn Sie die Option Projektteam wählen, sehen Sie anpassbare Eingabeaufforderungen wie Erstellen eines Umfangsdokuments und Erstellen eines Projektrisikomanagementplans, die Ihnen dabei helfen, die Annahmen für Ihr Projekt herauszuarbeiten.

Mit den ClickUp KI-Tools haben Sie Zugriff auf Projektmanagement-Tools zur Rationalisierung Ihrer Arbeit

Wenn Sie und Ihre Stakeholder Klarheit über die Annahmen und Fristen eines Projekts haben wollen, verwenden Sie außerdem

ClickUp Ansichten

. Sie erhalten 15+ Optionen, um Projekte aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, stabile oder falsche Annahmen zu erkennen und Abhängigkeiten und Risiken proaktiv zu lokalisieren.

Verwenden Sie die

Listenansicht

um Workflows zu organisieren oder die

Ansicht des Boards

um Aufgaben nach dem Grad der Fertigstellung zu sortieren. Nutzen Sie erweiterte Ansichten wie die

Workload-Ansicht

zur Verwaltung des Workloads Ihres Teams oder die

Gantt-Diagramm-Ansicht

zur Nachverfolgung von Projektbeschränkungen und Abhängigkeiten auf einer anpassbaren Zeitleiste mit Drag-and-Drop-Funktion.

Müssen Sie Risiken mit Teams schneller besprechen? Verwenden Sie die

Ansicht des Chats

um mit Ihrem Team zu kommunizieren, ohne ClickUp zu verlassen, wodurch lange Meetings und

kontextwechsel

.

Die benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp helfen Ihrem Team, sich aufeinander abzustimmen - unabhängig von der Art der Arbeit jedes Einzelnen

2. Führen Sie ein Protokoll der Annahmen

Betrachten Sie ein Annahmenprotokoll als Tagebuch des Projektleiters - hier halten Sie jede Annahme fest, die Sie von der Projektplanungsphase bis zum Abschluss des Projekts treffen

projektdurchführung

.

Wenn Sie alle Projektannahmen an einem Ort haben, können Sie sie nachverfolgen, ihre Gültigkeit überwachen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.

Verwenden Sie ClickUp-Vorlagen, um die Annahmenprotokolle sorgfältig zu pflegen

ClickUp bietet

1.000+ Vorlagen

für verschiedene Zwecke, einschließlich der Pflege von Annahmeprotokollen. Diese Vorlagen werden mit vorgefertigten Abschnitten geliefert und dienen als Verknüpfung für eine hochwertige Dokumentation.

Wenn Sie Projektannahmen verwalten wollen, empfehlen wir Ihnen

ClickUp Risikobewertung

und

vorlagen für die Projektbewertung

.

Zum Beispiel die

ClickUp Assumption Grid Decision Matrix Vorlage

eignet sich perfekt für die Organisation von Annahmenprotokollen für Projekte auf der Grundlage von Risiko- und Unsicherheitsfaktoren.

Verwenden Sie die ClickUp Assumption Grid Decision Matrix Template, um Annahmen zu klassifizieren und Risiken zu bestimmen

Sie können die Benutzerdefinierten Felder der Vorlage nutzen, um Ihre Annahmen zu spezifizieren, Attribute zu jeder Annahme hinzuzufügen und ihre Auswirkungen auf Ihre Entscheidungskriterien zu erklären. Mit dem Feature für Echtzeit-Updates können Sie Ihre Stakeholder über alle Änderungen auf dem Laufenden halten, die Sie vornehmen.

Wenn Sie mit den Annahmen erledigt sind, verwenden Sie die

ClickUp Projekt Planer Vorlage

um Ihr Projekt aufzuschlüsseln, Aufgaben und Ressourcen zu organisieren und den Fortschritt zu verfolgen, um sicherzustellen, dass Ihre Annahmen korrekt sind.

ClickUp's Project Planner Template ermöglicht die Verwaltung von Kommunikation, Fortschritt und Lieferung, um Ihre Ziele zu erreichen

3. Überprüfen Sie ständig Ihre Annahmen

Es reicht nicht aus, Annahmen zu dokumentieren. Im Laufe des Fortschritts Ihres Projekts werden sich einige Ihrer Annahmen als richtig erweisen, während sich einige andere als ungültig erweisen könnten. Das bedeutet, dass sich Ihr Plan für das Projekt ändern kann und dass Sie die Arbeitsabläufe im Team anpassen müssen.

Deshalb müssen Sie als Projektleiter Ihre Liste mit den Projektannahmen stetig nachverfolgen und auf unerwartete Ereignisse achten. So erkennen Sie auch kleinste Veränderungen und können Ihren Kurs entsprechend anpassen.

ClickUp zur Überwachung und Verwaltung von Annahmen verwenden

ClickUp bietet einen Bereich von Lösungen, um Projektannahmen zu identifizieren, die sich als unwahr herausstellen. Instanz können Sie z.B. einstellen

ClickUp Automatisierungen

um Sie bei Änderungen von kritischen Annahmen und Einschränkungen zu benachrichtigen.

Nehmen wir an, Sie gehen davon aus, dass eine bestimmte Aufgabe 50 Stunden in Anspruch nimmt - Sie können eine einfache Automatisierung konfigurieren, die Ihnen eine Benachrichtigung sendet, wenn die Nachverfolgung der Aufgabe 50 Stunden überschreitet.

Automatisierung der Erstellung von Aufgaben auf ClickUp

Zusätzlich visualisieren Sie die Metriken des Projekts und führen Sie eine Annahmenanalyse mit

ClickUp Dashboards

**Wählen Sie aus über 50 Karten, um Ihr Dashboard zu benutzerdefinieren und die spezifischen numerischen oder visuellen Daten darzustellen, an denen Sie interessiert sind. Die Visualisierung von Annahmen aus früheren Projekten kann Ihnen helfen, zukünftige Projekte zu planen und Abweichungen zu minimieren.

Verfolgen Sie den Fortschritt bei der Gewohnheitsbildung in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Überwindung von Herausforderungen bei der Projektannahme

Die Koordinierung von Projektannahmen ist kein leichtes Unterfangen - es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die Sie ausbremsen und den Erfolg Ihres Projekts beeinträchtigen können.

Hier sind einige häufige Herausforderungen und Möglichkeiten, sie zu überwinden:

Ungewissheit

Dies ist das größte Problem bei der Einhaltung von Projektannahmen - man kann nicht sagen, ob sie sich bewahrheiten werden oder nicht. Leider gibt es keine Möglichkeit, die Ungewissheit zu überwinden, die jeder Projektannahme innewohnt.

Sie können jedoch besser mit Ungewissheiten umgehen, indem Sie Ihre Teams und Beteiligten über deren Auswirkungen informieren, jede getroffene Entscheidung und Maßnahme dokumentieren und die Zeitleiste des Projekts sorgfältig überwachen.

Schlechte Kommunikations-Flows

Mangelnde Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines Teams kann zu Missverständnissen und Projektverzögerungen führen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie dafür sorgen, dass sich Ihre Mitarbeiter nicht scheuen, ihre Bedenken zu äußern, insbesondere wenn es um Aspekte wie Ressourcenmanagement und Lieferzeiten geht. Wenn Sie aus der Ferne arbeiten, nutzen Sie Tools wie ClickUp, die eine transparente Kommunikation in Echtzeit ermöglichen, ohne dass angespannte und übermäßig formelle Meetings erforderlich sind.

Bonus: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für Brainstorming und Ressourcenmanagement mit funktionsübergreifenden Teams in Echtzeit. Auf diesen digitalen Leinwänden können Sie zeichnen, Text schreiben, Formen hinzufügen und verbinden sowie Aufgaben in einer entspannten Einstellung erstellen, die eine einfache Kommunikation fördert.

Mangelnde Bereitschaft zur Veränderung und Anpassung

Sowohl Projektleiter als auch Beteiligte müssen flexibel und bereit sein, Änderungen vorzunehmen, um neue Annahmen zu berücksichtigen. Fehlt es auf beiden Seiten an der Bereitschaft, dies zu erledigen, kann dies das Ergebnis des Projekts beeinträchtigen.

Wenn Sie im Projektmanagement mit Annahmen umgehen, sollten Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten die Konsequenzen verstehen, die sich ergeben, wenn Sie sich nicht an Veränderungen anpassen. Halten Sie regelmäßige Meetings mit den Beteiligten ab, halten Sie sie auf dem Laufenden und erläutern Sie die Gründe für jede Aktion und Entscheidung.

Projektannahmen mit ClickUp verwalten

Die Koordination von Projektannahmen ist eine der Säulen des

erfolgreichen Projekt-Managements

. Ohne Annahmen kann man weder die Ergebnisse eines Projekts einschätzen noch die Ziele realistisch bestimmen.

Als

kostenloses tool für Projektmanagement

ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um ein Protokoll der Projektannahmen zu führen, mit Teams und Stakeholdern zusammenzuarbeiten und Abhängigkeiten, Einschränkungen und Risiken reibungslos zu erkennen. Anmeldung für ClickUp heute und sehen Sie, wie die Lösung Ihnen hilft, von Annahmen zum Erfolg zu kommen. 🦋