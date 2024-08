Meeting zur Leistungskalibrierung entschlüsselt: Wie man einen fairen Leistungsbeurteilungsprozess durchführt

Leistungsbeurteilungen gehören zu den stressigsten Aufgaben von Personalfachleuten, aber auch von Führungskräften der mittleren und oberen Ebene. Das Problem bei jeder leistungsüberprüfungssystem ist, dass es sich auf subjektive Meinungen stützt und anfällig für Voreingenommenheit sein kann. Die meisten Manager fühlen sich unter Druck gesetzt, bei der Besprechung von Mitarbeiterbewertungen oder der Auswahl von Leistungsträgern dieselben Standards einzuhalten.

Laut einer McKinsey-Umfrage hält mehr als die Hälfte der Befragten das derzeitige Beurteilungsverfahren in ihrem Unternehmen für fehlerhaft. Dieses Gefühl kann sich langfristig nachteilig auf jedes Geschäft auswirken, da es Wege zur beruflichen Entwicklung blockiert und zur Fluktuation talentierter Mitarbeiter führt.

Glücklicherweise ist ein Leistungskalibrierungsmeeting hier eine vielversprechende Lösung. Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Sitzungen zur Kalibrierung von Mitarbeiterbewertungen, um faire und transparente Beurteilungen zu gewährleisten.

Worum handelt es sich bei diesen Sitzungen, und wie lassen sich damit die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Bewertungen von Leistungsbeurteilungen verbessern? Das wollen wir in diesem Blog untersuchen. Wir behandeln:

Wie eine Kalibrierung der Leistungsbeurteilung aussieht

Wie Sie Ihren eigenen Beurteilungsprozess optimieren können

Bonus: Außerdem stellen wir eine All-in-One-Plattform für das Mitarbeiter- und Leistungsmanagement vor, die Sie bei der Leistungsbeurteilung unterstützt. 🍀

Performance Calibration Meeting und seine Rolle im Leistungsmanagement

"Unfaire" Leistungsbewertungen sind in Teams mit mehreren Abteilungen und Managern keine Seltenheit. Deren Leistungsbewertungsprozess ist oft verzerrt, und zwar nicht aufgrund von Böswilligkeit, sondern aufgrund der unterschiedlichen Parameter der Manager für die Bewertung von Produktivität, Arbeitsethik und Fähigkeiten.

Ein Meeting zur Leistungskalibrierung ermöglicht es Managern und Vorgesetzten, jegliche Voreingenommenheit zu beseitigen, indem sie besprechen und vergleichen, wie sie ihre Teams bewertet haben. Es zielt darauf ab:

Sicherstellen, dass für alle Mitarbeiter die gleichen Leistungskriterien gelten

Leistungsbewertungen zu kalibrieren, wenn die Beurteilungen voreingenommen erscheinen

Zu den kritischen Faktoren, die Manager in diesen Meetings zu ermitteln versuchen, gehören:

Schlüssel-LeistungsindikatorenKPIs und Metriken verwendet

Gründe für zu großzügige oder zu harte Bewertungen (um sicherzustellen, dass sie gerechtfertigt sind)

Fehler im Bewertungssystem aufgrund von Problemen wie:

Inkohärente Bewertungsskalen Begrenzte Ausbildung oder Erfahrung von Führungskräften mit Beurteilungen HR-Software Fehlende Kriterien für Mitarbeiterbeurteilungen



Die Idee hinter den Kalibrierungssitzungen ist es, Bewertungen zu besprechen und konsensorientierte Ergebnisse zu erzielen. Sie sind in der Regel der letzte Schritt im Zyklus der Leistungsbeurteilung und werden vor dem Freigeben der individuellen Leistungsbeurteilungen für die Mitarbeiter durchgeführt.

Kalibrierung der Leistungsbeurteilung: Beispiel

Peter und Mark leiten zwei verschiedene Teams für unterschiedliche Projekte zur Entwicklung von Apps in einem Unternehmen. Während des Zeitraums der Leistungsbeurteilung bewertet Mark den Bug-Tester seines Teams mit 9/10, während Peter seinen Bug-Tester mit 7/10 bewertet.

Während des Meetings zur Leistungskalibrierung setzen sich Mark und Peter zusammen, um ihre Beurteilungen zu besprechen und stellen fest, dass beide Bug-Tester:

Ihre Deadlines ohne Fehl und Tadel eingehalten haben

An ähnlichen Projekten arbeiten

Die gleiche Anzahl an Arbeitsstunden aufwenden

Proaktiv kommunizieren

Insgesamt gibt es keinen wesentlichen Unterschied in ihrer Arbeit, der die unterschiedliche Bewertung rechtfertigen würde, also ist dies ein klares Beispiel für unterschiedliche Leistungsstandards. In diesem Fall müssen sich Mark und Peter darauf einigen, welche Note für beide Fehlertester passt.

Unterschied zwischen Leistungskalibrierung und Talentkalibrierung

Sitzungen zur Leistungskalibrierung sollten nicht mit Meetings zur Talentkalibrierung verwechselt werden. Bei beiden geht es zwar um die Bewertung der Leistung der Mitarbeiter durch ihre Vorgesetzten, HR-Ziele der einzelnen Prozesse sind unterschiedlich.

Eine Sitzung zur Talentkalibrierung zielt darauf ab, die aktuellen Fähigkeiten eines Unternehmens auf der Grundlage der Fähigkeiten und des Leistungsniveaus seiner Mitarbeiter zu bewerten. Anhand dieser Informationen wird der künftige Einstellungsbedarf des Unternehmens ermittelt.

Bei Leistungskalibrierungen hingegen wird versucht, leistungsstarke und leistungsschwache Mitarbeiter genau zu identifizieren, um voreingenommene Beurteilungen und eine faire Vergütung zu gewährleisten. Außerdem können Manager bei Meetings zur Leistungsbeurteilung Unterhaltungen über Lernmöglichkeiten und Weiterbildungsmaßnahmen führen.

Vorteile des Leistungskalibrierungsprozesses

Neben der Beseitigung des Einflusses von Voreingenommenheit und Bevorzugung bei Bewertungen bietet ein Kalibrierungsprozess für Leistungsbeurteilungen die folgenden Vorteile:

Geringere Abwanderungsrate von Mitarbeitern

Laut 2019 Forschung unfaire Bewertungen von Leistungsbeurteilungen können bis zu 85 % der Mitarbeiter aus einem Unternehmen vertreiben. Leistungskalibrierungen helfen Ihnen, Mitarbeiter zu halten, indem sie einen fairen Beurteilungsprozess gewährleisten.

Gesündere Arbeitskultur

Standardisierte Leistungsbeurteilungen verhindern Machtmissbrauch durch Vorgesetzte, sorgen für eine positive Arbeitskultur und stellen sicher, dass die Führungskräfte ein wohlwollendes Gefühl für die Entwicklung ihrer Mitarbeiter haben.

Höhere Nettoproduktivität

A 2020 Harvard Business Review Studie ergab, dass Missbrauch durch Führungskräfte die Produktivität verringern kann. Natürlich sind Mitarbeiter, die in einem unvoreingenommenen Setup mit fairer Vergütung arbeiten, produktiver.

Bessere Unternehmensführung

Leistungskalibrierungen fördern die Best Practices der Unternehmensführung, indem sie die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei Leistungsbeurteilungen erhöhen und so das Image des Unternehmens verbessern.

Verbesserte Beurteilungskompetenz des Managements

Die Leistungskalibrierung hilft Managern, ihre Beurteilungsfähigkeiten zu verfeinern, ihre blinden Flecken zu erkennen und im Laufe der Zeit genauere Bewertungen ihrer Leistungen abzugeben.

Durchführung der Leistungsbeurteilungs-Kalibrierung: Meetings und Stakeholder

Ein Kalibrierungsprozess für die Leistungsbeurteilung umfasst mehrere Beteiligte und Phasen. Lassen Sie uns beides besprechen. 👇

Schlüsselakteure im Leistungsüberprüfungsprozess

Der interne Kalibrierungsprozess ist zwar von Organisation zu Organisation unterschiedlich, aber in der Regel wird ein Kalibrierungsausschuss für das gesamte Verfahren eingesetzt. Zu den Akteuren in diesem Ausschuss gehören:

Vorgesetzte, Manager und Teamleiter

Führungskräfte der relevanten Business-Bereiche

Ein Mitglied der Personalabteilung, das das Meeting einberuft und moderiert

**Einige Unternehmen ernennen auch Voreingenommenheits-Unterbrecher, die in Meetings auf Anzeichen von Voreingenommenheit achten

Die Größe des Kalibrierungsausschusses sollte sich an der Größe Ihres Unternehmens orientieren. Laut einer Studie der Harvard Business School ist ein Ausschuss mit 3-5 Mitgliedern ideal für Organisationen mit weniger als 100 Mitarbeitern.

Wie man ein Meeting zur Kalibrierung der Leistungsbeurteilung durchführt: 7 Schritte

Der gesamte Prozess der Durchführung von Meetings zur Leistungskalibrierung lässt sich in sieben Schritte in drei Phasen unterteilen: die Vorbereitung des Meetings, das Meeting selbst und die _Aktivitäten nach dem Meeting.💡 Gehen wir im Einzelnen darauf ein

Vorbereitung des Meetings

Die Vorbereitung auf das Meeting umfasst die Erstellung und Analyse von Beurteilungsentwürfen, die Festlegung der Bewertungsskala und die Planung der Arbeit.

Außerdem müssen Sie aufgrund der Komplexität einer Kalibrierungssitzung Ihr Team mit HR-, Employee Engagement- oder ähnlicher Software für die Nachverfolgung von Beurteilungsergebnissen und -anpassungen ausstatten und Notizen für die spätere Verwendung aufbewahren.

Wir haben genau die richtige Lösung für Sie ClickUp ! Es ist ein Projekt und leistungsmanagement-Plattform mit der Sie Meetings zur Leistungskalibrierung problemlos durchführen können.

In den folgenden Abschnitten werden wir einige Features innerhalb von ClickUp's HR Suite die sich ideal für die Planung von Meetings, die Durchführung von Mitarbeiterbewertungen und das Freigeben von Leistungsbeurteilungen eignen.

Schritt 1: Festlegen von Bewertungsskalen vor der Leistungskalibrierung

Sie können diesen Schritt wahrscheinlich überspringen, wenn Sie ein zuverlässiges System zur Bewertung Ihrer Mitarbeiter haben. Ist dies jedoch nicht der Fall, müssen Sie zunächst Ihre Bewertungsskala erstellen, um die Leistungskriterien zu standardisieren. Die Skala sollte alle folgenden Kriterien enthalten HR-KPIs zur Bewertung der Mitarbeiterleistung. Zu den gängigen Parametern gehören:

Erreichte Einzelziele

Versäumte Fristen

Kommunikationsfähigkeiten

Produktivität

Sie sollten auch definieren standardarbeitsanweisungen (SOPs) erklären, wie die Leistungsbewertung für jeden KPI zu berechnen ist, und geben die Gesamtbewertung an.

Suchen Sie nach einer organisierten Methode zur Nachverfolgung von Bewertungen? Verwenden Sie die Funktion zur Nachverfolgung von Zielen in ClickUp, um die Einzelziele, KPIs und die erwartete Verteilung der Leistung für jede Rolle zu definieren.

Mit ClickUp Ziele können Sie aufgabenbezogene oder numerische Einzelziele festlegen und die Leistung Ihrer Mitarbeiter automatisch in Echtzeit nachverfolgen. Dies kann die Nachverfolgung der Leistung beschleunigen und gleichzeitig objektiv bleiben.

Auswahl aus verschiedenen Zieltypen zur Messung nach Währung, Prozentsätzen, Zahlen und nach wahr oder falsch

Verwenden Sie als nächstes die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Mitarbeiterleistungen (KPI) um Ihr Bewertungssystem für jeden KPI zu definieren. Die vorgefertigte Struktur hilft bei der Nachverfolgung des Fortschritts in Bezug auf die Ziele der einzelnen Mitarbeiter und bei der schnelleren Identifizierung der Top-Performer.

Auswahl aus verschiedenen Zieltypen zur Messung nach Währung, Prozentsätzen, Nummern und nach wahr oder falsch

Schritt 2: Sammeln von Beurteilungsentwürfen vor Sitzungen zur Leistungskalibrierung

Bitten Sie Ihre Manager und Vorgesetzten in allen Abteilungen, die Beurteilungsentwürfe für ihre direkten Berichterstellungen abzuschließen. Vergewissern Sie sich, dass ihnen die Bewertungsskala und die SOPs vorliegen. Sobald die Beurteilungsentwürfe abgeschlossen sind, sollten die Beurteiler sie der Personalabteilung oder dem Kalibrierungsausschuss vorlegen.

Am besten lässt sich dieser Prozess durch die Verwendung von ClickUp Formulare zur Erfassung und Organisation von Managerantworten. Mit der Plattform können Sie maßgeschneiderte Formulare mit eigenem Branding erstellen, um strukturiert und objektiv die Leistungen der einzelnen Mitglieder eines Teams zu erfassen. Sie können sogar bedingte Logik verwenden, um dynamische Formulare mit antwortbasierten Fragensätzen zu erstellen.

Das Beste daran ist, dass alle Antworten in verfolgbare Aufgaben umgewandelt und an einem Ort mit der ClickUp Tabelle Ansicht . Sie können sie sogar in Ihre Leistungsbewertungs-Workflows einbinden durch Automatisierungen .

Sie können sofort beginnen, indem Sie die Bewertung Formular Vorlage von ClickUp , die alle Standardfelder für die Leistungsbewertung enthält. Keine Sorge - Sie können einige davon löschen oder Ihre eigenen hinzufügen!

Einfaches Sammeln von Informationen und Antworten mit dieser einfachen Vorlage für ein Formular

Als Nächstes sollte ein Vertreter der Personalabteilung oder ein Mitglied des Ausschusses die Beurteilungsentwürfe analysieren und die aggregierten Bewertungen der verschiedenen Abteilungen und Gruppen vergleichen. Diese Analyse ist zu erledigen, um die folgenden Elemente zu ermitteln:

Unterschiede in den Bewertungen relativer Gruppen (z.B. Projekt Team 1 vs. Projekt Team 2)

Vergleichende Bewertungen auf der Grundlage von Zielen und Arbeit der einzelnen Gruppen

Abweichungen innerhalb einer gleichmäßigen Verteilung, wie z. B. ein Zustrom vonneuzugänge in einem Team Sie können auch Daten aus früheren Leistungsbeurteilungen dieser Gruppen heranziehen. Vergleichen Sie die historischen Bewertungen, um mögliche Muster zu erkennen, z. B. einen plötzlichen Anstieg oder Rückgang der Bewertungen einer Gruppe. Diese Ergebnisse werden die wichtigsten Diskussionspunkte während des Meetings zur Leistungsbewertung sein.

ClickUp kann Sie bei dieser Analyse mit seinem visuellen Dashboards . Nutzen Sie sie, um die progressiven Leistungsdaten verschiedener Gruppen durch Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Liniendiagramme und Dutzende anderer Visualisierungen zu visualisieren. Fügen Sie Ihrem Workspace Karten mit Verlaufsdaten und aktuellen Leistungsdaten hinzu und entdecken Sie Muster mit nur einem Blick. 👀

Nachverfolgung von Mitarbeiterleistung und Workload mit anpassbaren Dashboards in ClickUp

Schritt 4: Terminieren und Planen des Meetings

Idealerweise sollte die Personalabteilung das Meeting zur Leistungskalibrierung zu einem Zeitpunkt ansetzen, der allen Beteiligten passt. Sie sollten die potenziellen Teilnehmer per E-Mail benachrichtigen und ihnen einen Überblick geben:

Diemeeting-Agenda,detaillierte Ergebnisse, und vorher zu lesende Dokumente Diemeeting-Plattform und tools die verwendet werden sollen (z. B. ein Whiteboard für Brainstorming) Vorkehrungen für die Protokollierung des Meetings Sie können nun die ClickUp Kalender-Ansicht um die Zeitpläne der Manager in den verschiedenen Abteilungen zu prüfen und einen geeigneten Zeitpunkt für ein Meeting auszuwählen. Sobald Sie das Zeitfenster ermittelt haben, verwenden Sie ClickUp Aufgaben um Ihr Meeting zu planen. Erstellen Sie einfach eine Aufgabe, hängen Sie Ihr Meeting-Agenda-Dokument an und weisen Sie die Aufgabe allen teilnehmenden Managern zu. Die Software sendet automatisch eine Benachrichtigung an die Teilnehmer.

Erstellen Sie eine Liste mit Aufgaben, um alle Ihre Meetings und agilen Sprints in ClickUp zu organisieren

Sie wissen nicht, wen Sie einladen sollen? Verwenden Sie die ClickUp Diagramm Vorlage um Ihre organisatorische Hierarchie zu visualisieren und alle Manager und Vorgesetzten zu identifizieren, die zu den Kalibrierungsmeetings beitragen müssen.

Visualisieren Sie die Struktur und das Layout Ihres Teams mit dieser einfachen Whiteboard-Vorlage für ein Organigramm

Sie können auch die ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage an den zugewiesenen Protokollführer. Die Vorlage enthält spezielle Spaces für die Liste der eingeladenen Mitarbeiter, der Elemente und der Aufgaben, wodurch sie zu einem wichtigen Referenzdokument für zukünftige Zyklen wird.

Meeting Minutes Framework Template von ClickUp zur Aufzeichnung der Tagesordnung, der Erkenntnisse, der Eingeladenen und anderer Details eines Meetings

Durchführung des Meetings

Am Tag des Meetings sollte jede Führungskraft mit dem Entwurf ihres Beurteilungsberichts und den folgenden Angaben erscheinen:

Die besten und die schlechtesten Leistungen in ihrem Team

Mitarbeiterspezifische Fragen, die während des Meetings besprochen werden sollen

Einzelheiten zu vorgeschlagenen Aktionen, Gehaltserhöhungen und Schulungsprogrammen

So wird das Ganze ablaufen. ▶️

Schritt 5: Lassen Sie die Manager über ihre Berichterstellung sprechen

Der Meeting-Moderator kann das Meeting mit einer kurzen Erklärung über die Leistungsbeurteilung beginnen ziele und Zielsetzungen . Dann sollten die Manager einen Schritt weitergehen und ihre individuellen Beurteilungen einzeln vergleichen und diskutieren. Der Kalibrierungsausschuss achtet auf Folgendes:

Unstimmigkeiten in den Bewertungen von Bewerbern mit ähnlichen Stellenprofilen

Durchschnittsbewertungen pro Team (sinnvolle Beurteilungen können sofort genehmigt werden)

Mitarbeiter, die die Erwartungen nicht erfüllt oder übertroffen haben

Außergewöhnlich hohe oder niedrige Bewertungen und die Gründe dafür

Während dieser Diskussionen sollte der Moderator des Meetings auf Anzeichen von unbeabsichtigter Voreingenommenheit achten und gegebenenfalls unterbrechen.

Damit dieser Schritt produktiv ist und den Vergleich unterstützt, müssen die Manager bei der Präsentation ihrer Beurteilungen die gleichen Standards anwenden. Dies kann erreicht werden durch die ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung .

Bitten Sie alle Ihre Manager, ihre Beurteilungen anhand der schnörkellosen Beurteilungsstruktur der Vorlage zu protokollieren und zu analysieren. Sie können die Einzelziele eines jeden Mitarbeiters aufzeichnen, initiativen zur Selbstverbesserung und Erfolge. Dieser Detaillierungsgrad hilft dem Ausschuss bei der Durchführung einer 360°-Analyse für jede Bewertung.

Effiziente Nachverfolgung und Bewertung der Mitarbeiterleistung mit der ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Schritt 6: Anpassung der Bewertungen und Vergütungsentscheidungen

Identifizieren Sie Konfliktpunkte und lassen Sie die Manager ein Brainstorming durchführen, um eine einvernehmliche Bewertung für die betreffenden Beurteilungen zu erzielen. In diesem Schritt ist es von entscheidender Bedeutung, die Gründe für jede getroffene Entscheidung festzuhalten.

Wenn die Manager zum Beispiel der Meinung sind, dass die Leistung eines bestimmten Mitarbeiters produktivität außergewöhnlich hoch ist können sie die Qualität ihrer Arbeit überprüfen, um festzustellen, ob die Produktivität einen Kompromiss darstellt, und dann eine endgültige Bewertung vornehmen.

Denken Sie daran, dass Sitzungen zur Leistungskalibrierung abgehalten werden, um sowohl die besten als auch die schwächsten Mitarbeiter zu ermitteln, so dass Sie auch eine Liste von Mitarbeitern notieren sollten, die eine weitere Schulung benötigen.

Sie können die Ergebnisse jeder Leistungsbeurteilung in ClickUp Dokumente -eine zentralisierte Lösung für das Dokumentenmanagement. Nutzen Sie diesen Space, um alle Informationen zur Bewertung zu speichern, wie z. B. die Bewertungshistorie, die Skala, die ursprüngliche und die angepasste Bewertung sowie die entsprechenden Begründungen.

Erstellen, Bearbeiten und Freigeben von Dokumenten in Echtzeit mit Ihrem Team mit ClickUp Docs

ClickUp Docs unterstützt die Live-Bearbeitung und die Zusammenarbeit mehrerer Personen, so dass Ihr Team das Tool bequem während eines Meetings nutzen kann.

Post-Meeting-Aktivitäten und Feedback

Es ist Zeit für Feedback! Am Ende eines erfolgreichen Meetings zur Leistungskalibrierung besteht der letzte Schritt darin, die genehmigten Leistungsbewertungen für Ihre direkten Berichterstatter freizugeben.

Schritt 7: Freigeben von Feedback und Beurteilungen für die Mitarbeiter

Laden Sie alle Ihre direkten Berichtersteller zu einer one-on-One Meeting und geben Sie ihnen die Leistungsbeurteilungen frei. Geben Sie Einzelheiten zu den Leistungsstandards an und erläutern Sie, wo sie hinter den Erwartungen zurückbleiben oder sie übertreffen. Motivieren Sie die Mitarbeiter, wenn Sie es für richtig halten, und teilen Sie ihnen mit, wie sie ihre Bewertung in Zukunft verbessern können.

Für Mitarbeiter, die ihre Aufgaben nicht gut erledigt haben, können Sie die ClickUp Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen um ihren Aufwand für Verbesserungen zu unterstützen. Halten Sie damit nicht nur Ihr Feedback fest, sondern auch die Ursache von Problemen mit ihrer Leistung und die Schritte, die sie unternehmen können, um diese zu lösen.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den Korrekturmaßnahmenplan, um Konflikte zwischen verschiedenen Teams zu lösen

Nach Abschluss des Zyklus können Sie die Dokumente zur Beurteilung jederzeit in ClickUp Docs erneut einsehen. Nutzen Sie außerdem ClickUp AI um vergangene Leistungsüberprüfungen zusammenzufassen und Meeting-Notizen vor Ihrem nächsten Zyklus zu kalibrieren.

Steigern Sie die Qualität Ihrer Leistungsbeurteilungen mit ClickUp

Wenn Sie Ihre Leistungsbeurteilungen fair halten und Ihre besten Mitarbeiter an sich binden wollen, ist es wichtig, die Bewertungen richtig zu kalibrieren. Glücklicherweise vereinfachen Plattformen wie ClickUp diesen Prozess mit KPIs und vorlagen für Leistungsbeurteilungen , Dashboards und andere nützliche Features. Anmeldung für ClickUp und machen Sie den ersten Schritt zu einer effektiven Kalibrierung der Leistungsüberprüfung. 🤠