die 10 besten ZoomInfo-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

ZoomInfo, das selbsternannte "Google der Menschen", ist ein kundendatenbank-Software die Vertriebs- und Marketingteams eine Welt potenzieller Kunden und Partner erschließt.

Auch wenn ZoomInfo um Genauigkeit bemüht ist, kann es vorkommen, dass veraltete Informationen oder falsche Kontaktangaben auftauchen. Diese Probleme mit der Datengenauigkeit können dazu führen, dass Ihr Team Zeit vergeudet und potenzielle Kunden ungenutzt lässt. Darüber hinaus kann die begrenzte Abdeckung von Nischenmärkten durch ZoomInfo Sie dazu zwingen, nach Alternativen zu ZoomInfo zu suchen, um Leads aus spezifischen Kundendatenbanken zu generieren.

Das Ergebnis ist, dass viele Schlüssel-Entscheidungsträger in Vertrieb und Marketing sich nach ZoomInfo-Konkurrenten umsehen, um ihren Bedarf an einem robusten Sales Intelligence Tool zu decken, das qualitativ hochwertige Daten liefern kann.

Um Ihnen bei der Suche nach einer Lösung zu helfen, haben wir eine Liste der 10 besten ZoomInfo-Alternativen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Vertriebskontakte verbessern können. Wir haben auch die wichtigsten Features und Preise aufgelistet, um Ihnen die Suche nach der perfekten Lösung zu erleichtern.

Worauf sollten Sie bei ZoomInfo-Alternativen achten?

Daten sind der Eckpfeiler jeder Marketing- und Vertriebsstrategie. Mit detaillierten Unternehmensprofilen und Kontaktdaten können Sie zielgenaue Vertriebs- und Marketingstrategien entwickeln marketing-Kampagnen die die richtigen Leute zur richtigen Zeit erreichen.

Sie benötigen jedoch eine umfassende, kosteneffiziente Datenbanksoftware, um Ihren Aufwand für die Kundenwerbung auf die nächste Stufe zu heben.

Genau hier kommen Plattformen wie ZoomInfo ins Spiel. Sie werden zu Ihrer bevorzugten Sales Intelligence-Lösung für die Lead-Generierung.

Bei der Auswahl von ZoomInfo-Alternativen sollten Sie die folgenden Schlüssel-Features berücksichtigen:

Datenqualität und -genauigkeit: Überprüfen Sie die Datenquellen, die Aktualisierungshäufigkeit und die Genauigkeitsgarantie der Plattform. Achten Sie auf unabhängige Bewertungen und Erfahrungsberichte, um die tatsächlichen Erfahrungen zu beurteilen

Merkmale und Funktionen: Wählen Sie ZoomInfo-Alternativen, die Features bieten, die Ihren Hauptanforderungen entsprechen. Benötigen Sie grundlegende Kontaktdaten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen oder tiefer gehende Einblicke in das Unternehmen? Benötigen Sieintegrationen mit Ihrem CRM oder Tools zur Automatisierung des Marketings? Müssen Sie zu erledigendatenmodelle visualisieren und erstellen?

Abdeckungs- und Einzelzieloptionen: Wenn Sie als Vermarkter strategische Vertriebs- und Marketingkampagnen auf der Grundlage eines bestimmten Segments oder einer bestimmten Demografie erstellen möchten, sollten Sie nach einer Plattform suchen, die einen breiten Bereich von Einzelzieloptionen bietet

Preisgestaltung und Wert: Vergleichen Sie die Preismodelle und Features der verschiedenen Alternativen. Achten Sie auf versteckte Kosten wie Guthaben-Systeme oder Limitierungen beim Datenexport. Wählen Sie eine Plattform, die einen guten Wert für Ihr Budget und Ihr Nutzungsniveau bietet

Benutzerfreundlichkeit und Kundensupport: Achten Sie auf eine intuitive Suche, benutzerfreundliche Dashboards und leicht zugängliche Hilfsressourcen und Kundensupport

Die 10 besten ZoomInfo-Alternativen für das Jahr 2024

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf, lassen Sie uns die zehn besten ZoomInfo-Alternativen erkunden, die Sie verwenden können, um Ihre Marketing- und Vertriebsteams im Jahr 2024 zu begeistern:

über Apollo.io Apollo.io ist eine Plattform für Sales Intelligence und Engagement, die Marketing- und Vertriebsmitarbeitern hilft, potenzielle Kunden zu finden und mit ihnen in Verbindung zu treten.

Apollo.io ist eine der beliebtesten ZoomInfo-Alternativen und verfügt über eine Kontaktdatenbank mit über 260 Millionen Personen und 60 Millionen Unternehmen, einschließlich wichtiger Informationen wie Namen, Titel und E-Mail-Adressen.

Sie können die Suchfilter verwenden, um genau die Leads zu finden, die Sie suchen. Darüber hinaus kann Apollo.io Ihre bestehenden Leads und Kontaktdaten mit weiteren Informationen zur Identifizierung von Unternehmen anreichern, z. B. mit Social-Media-Profilen und Unternehmensnachrichten.

Apollo.io beste Features

Finden Sie mehr Leads mit verifizierten E-Mails, Telefonnummern und über 200 weiteren Datenattributen

Erreichen Sie Ihre idealen Kundenprofile mit intelligenten Empfehlungen

Priorisieren Sie hochwertige Leads mit KI (Künstliche Intelligenz)

Erweitern Sie Ihre Vertriebspipeline mit Unterhaltung und Deal Intelligence

Apollo.io Beschränkungen

Die steile Lernkurve für erweiterte Funktionen

Leicht verwirrende Navigation

Einige Bedenken hinsichtlich der Datenqualität

Preisgestaltung von Apollo.io

Free: Unlimited E-Mail Guthaben

Unlimited E-Mail Guthaben Basic: $59/Benutzer pro Monat

$59/Benutzer pro Monat Professionell: 99 $/Benutzer pro Monat

99 $/Benutzer pro Monat Organisation: $149/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Apollo.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (6300+ Bewertungen)

4.8/5 (6300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

2. DealSignal - Best für Echtzeit-Leadgenerierung

über DealSignal DealSignal ist eine B2B-Datenplattform, die Vertriebs- und Marketingteams dabei unterstützt, die richtigen Käufer im Einzelnen zu erreichen, die Ansprache zu personalisieren, die Zustellbarkeit von E-Mails zu erhöhen und mehr Konversionen zu erzielen. Vertriebs- und Marketing Teams lieben es, weil es Zugang zu einer riesigen Datenbank mit verifizierten Kontaktdaten bietet.

Sie können auch auf Unternehmensprofile, firmenbezogene Daten, technische Daten und Absichtsdaten zugreifen. Anhand dieser Informationen können Sie Ihre Ansprache auf Ihre Einzelziele in den Listen abstimmen.

DealSignal bietet außerdem eine Reihe von Tools, mit denen Sie Ihre Daten anreichern können, z. B. Lead Scoring und Absichtsdaten. Diese Faktoren verschaffen DealSignal einen Platz auf dieser Liste der besten Zoominfo-Alternativen.

DealSignal beste Features

Eliminieren Sie manuelle Recherchen und generieren Sie Pipelines schneller

Anreichern Sie Ihre eingehenden Leads mit automatisiertem Ausfüllen von Formularen

Maximieren Sie die Abdeckung der B2B-Zielgruppe mit frischen, verifizierten und genauen Daten

DealSignal Beschränkungen

Die Priorisierung der Kontaktbasis ist nicht perfekt

Einige Benutzer berichten über eine Lernkurve bei den erweiterten Features

DealSignal Preise

Starter: $499/Monat

$499/Monat Professional und Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

DealSignal Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

4.8/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

3. Cognism - Die beste Lösung für die intelligente Suche

über Cognism Cognism ist eine globale Sales-Intelligence-Plattform, die Teams bei der Suche nach und der Verbindung mit Entscheidungsträgern in ihren einzelnen Konten unterstützt. Cognism konzentriert sich auf die Bereitstellung präziser und konformer B2B-Geschäftsdaten.

Cognism behauptet, eine branchenführende Aktualisierungsrate zu haben, die sicherstellt, dass Sie über aktuelle und genaue Kontaktdaten verfügen. Es bietet eine Vielzahl von automatisierung des Vertriebs tools, wie z.B. E-Mail-Finder und Dialer, die Ihnen helfen können zeit zu sparen und Aufwand bei der Neukundenakquise.

Die Plattform lässt sich in verschiedene andere Tools für den Vertrieb integrieren, z. B. in CRM- und Marketing-Automatisierungsplattformen. Das macht es einfach, Cognism in Ihrem bestehenden Workflow für die Kundenakquise einzusetzen.

Cognism beste Features

Erhalten Sie validierte E-Mails und Telefonnummern von Schlüssel-Kunden in Ihren Einzelziel-Kontaktlisten

Nutzen Sie erweiterte Filter für Kontaktdaten, firmen- und technografische Details, Auslöser-Ereignisse und Absichtsdaten, um Ihre besten Einzelziele in Sekundenschnelle zu finden

Erhalten Sie DNC-bereinigte Nummern von Anfang an

Nutzen Sie Kaufabsichtssignale, um zu verstehen, wann Käufer für Ihre Lösung in Frage kommen, und fangen Sie sie in einem früheren Stadium ihrer Reise ab

Limits von Cognism

Die Filterung der Einzelziele kann manchmal ungenau sein

Benutzer berichten über wiederkehrende technische Probleme

Cognism Preise

Benutzerdefinierte Preise

Cognism Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (545+ Bewertungen)

4.6/5 (545+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4. LeadIQ - Best für die Rationalisierung der Lead-Sammlung

über LeadIQ LeadIQ ist eine Sales-Intelligence-Plattform, die Vertriebs- und Marketing-Teams dabei unterstützt, potenzielle Leads zu finden, zu qualifizieren und mit ihnen in Verbindung zu treten.

Sie bietet eine Vielzahl von Tools und Features, um die Lead-Generierung zu optimieren und es Ihren Teams zu erleichtern, die richtigen Interessenten zu identifizieren, Informationen über sie zu sammeln und die Kontakte zu personalisieren.

Die Sales-Intelligence-Angebote der Plattform unterstützen Sie auch bei der Nachverfolgung von Unternehmensdaten, einschließlich Nachrichten, Finanzierungsereignissen und anderen relevanten Informationen, um potenzielle Auslöser für den Verkauf zu identifizieren.

Darüber hinaus können KI-gestützte Tools wiederkehrende Aufgaben automatisieren, E-Mails und Landing Pages personalisieren und die Lead-Bewertung verbessern, was die Plattform zu einer der besten ZoomInfo-Alternativen macht.

LeadIQ beste Features

Verfolgen Sie Kaufsignale für zugewiesene Konten und beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Pipeline

Fügen Sie neue Interessenten automatisch zu einer Kadenz hinzu und personalisieren Sie kalte E-Mails mit KI

Ordnen Sie neue Interessenten nach der Datenerfassung und automatisieren Sie kalte E-Mails

Unterstützen Sie Ihre Teams mit Datengenauigkeit durch zuverlässige Kontaktdaten und Kontoinformationen

LeadIQ Beschränkungen

Ungenauigkeiten bei der Vorhersage von Leads

Wiederkehrende technische Pannen

LeadIQ Preise

Freemium : Free-Plan

: Free-Plan Essential : $45/Benutzer pro Monat

: $45/Benutzer pro Monat Pro : $89/Benutzer pro Monat

: $89/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LeadIQ Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

4.2/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

5. Lusha - Best für die Genauigkeit der Kontaktinformationen

über Lusha Lusha ist eine B2B-Verkaufsintelligenzplattform für Vertriebs-, Marketing- und Rekrutierungsteams. Sie hilft Benutzern, potenzielle Kunden zu finden und mit ihnen in Verbindung zu treten, indem sie Kontaktinformationen, Einblicke in das Unternehmen und Tools zur Lead-Generierung bereitstellt.

Lusha richtet sich an einen breiten Bereich von Benutzern, wie z. B. einzelne Vertriebsmitarbeiter, kleine Geschäfte und große Unternehmen. Lusha reichert Ihre vorhandenen Daten mit zusätzlichen Informationen an, z. B. mit Titeln, Profilen in sozialen Medien und Unternehmensinformationen.

Lusha beste Features

Mit dem Technologie-Filter können Sie Unternehmen auf der Grundlage ihrer technischen Ausstattung einzeln ansprechen

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn sich die Arbeitsstelle Ihrer potenziellen Kunden ändert, damit Sie neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen können, indem Sie den Filter und die Warnmeldung für Stellenwechsel verwenden

Füllen Sie Ihre Pipeline mit qualifizierten Leads auf der Grundlage von Buyer Intent-Daten

Erhalten Sie sofortige Einblicke in das Profil des idealen Kunden auf der Grundlage früherer Suchen

Ermitteln Sie, welche Quelle die meisten Leads bringt, und erfüllen Sie Ihre KPIs noch schneller

Lusha-Einschränkungen

Ungenauigkeiten bei einigen Kontaktdetails

UI und Dashboard sind nicht anfängerfreundlich

Lusha Preise

Free

Pro: $29/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$29/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium: $51/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$51/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Skala: Benutzerdefinierte Preise

Lusha Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1400+ Bewertungen)

4.3/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

6. Kaspr - Best für automatisierte Lead-Anreicherung

über Kaspr Kaspr ist ein Sales Intelligence Tool, das Vertriebsprofis und Geschäften helfen soll, Kontaktinformationen zu potenziellen Kunden zu finden, insbesondere auf LinkedIn. Es bietet tools für die Verkaufsprospektion durch Datenanreicherung und Automatisierung.

Sie können Ihre Leads speichern, verwalten und organisieren, während sie mit verschiedenen Vertriebs- und Marketingplattformen integriert werden, was sie zu einem Konkurrenten von ZoomInfo macht.

Kaspr bietet auch eine Chrome-Erweiterung an, mit der Sie das Internet schnell nach öffentlich verfügbaren Informationen durchsuchen können, die Ihnen dann in einer intuitiven Benutzeroberfläche präsentiert werden.

Kaspr beste Features

Verwalten Sie Leads, automatisieren Sie die Kontaktaufnahme und synchronisieren Sie Daten mit Ihren anderen Apps für den Vertrieb

Sehen Sie einen Teil der Daten, bevor Sie für sie bezahlen

Prospektion, Kontaktaufnahme und Erstellung von Opportunities für Vertriebsmitarbeiter (SDRs) - alles an einem Ort

Personalisieren Sie in großem Umfang mit Features zur Automatisierung des Vertriebs, wie z. B. dem Versenden von LinkedIn-Verbindungsanfragen

Kaspr-Einschränkungen

Probleme beim Abrufen von Daten für kleinere Unternehmen

Bestimmte Features können mit den Richtlinien von LinkedIn unvereinbar sein

Preise für Kaspr

Free

Starter: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Business: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Organisation: 99 $/Monat pro Benutzer für mindestens 5 Benutzer, jährliche Abrechnung

Kaspr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Clearbit Clearbit ist eine Customer-Intelligence-Plattform, mit der Unternehmen Daten über ihre Kunden und potenziellen Kunden sammeln und analysieren können. Sie nutzt eine Vielzahl von Datenquellen, darunter öffentliche Aufzeichnungen, soziale Medien und Website-Traffic, um ein umfassendes Profil jedes Interessenten zu erstellen.

Clearbit kann Ihre Leads nach der Wahrscheinlichkeit bewerten, dass sie sich in zahlende Kunden verwandeln. Clearbit hilft Ihnen auch, Ihre Kunden in verschiedene Gruppen einzuteilen, die auf ihren Zinsen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen basieren.

Clearbit beste Features

Erhalten Sie Zugang zu sauberen, präzisen und zuverlässigen Daten

Identifizieren Sie Ihre High-Fit-Leads in Echtzeit und konzentrieren Sie den Aufwand Ihres Teams dort, wo er am größten ist

Erkennen Sie die Kaufabsichten der Besucher Ihrer Website durch IP Intelligence

Verstehen Sie übergeordnete Unternehmen und Tochtergesellschaften, um den richtigen Lead an den richtigen Vertreter weiterzuleiten

Clearbit Limitierungen

Die Lernkurve für die meisten Features

Gelegentliche Diskrepanzen bei den verfügbaren Daten

Clearbit Preise

Benutzerdefinierte Preise

Clearbit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

8. UpLead - Best für gezielte Lead-Generierung

über UpLead UpLead ist eine B2B-Lead-Generierungssoftware und ein Konkurrent von ZoomInfo, der eine große Datenbank mit verifizierten Geschäftskontakten sowie Sales Intelligence Tools zur Verfügung stellt, mit denen Sie Ihre Suche filtern und auf Einzelziele ausrichten können.

Das E-Mail-Überprüfungstool von UpLead stellt sicher, dass Ihre E-Mail-Adressen korrekt und aktuell sind. So können Sie die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails verbessern und den Versand von E-Mails an ungültige Adressen vermeiden.

Es gibt auch ein Tool zur Konkurrenzbeobachtung, mit dem Sie die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber nachverfolgen und potenzielle Leads identifizieren können. Sie können dieses Tool auch nutzen, um mehr über Ihre Konkurrenten, deren Produkte und Dienstleistungen zu erfahren.

UpLead beste Features

Erstellen Sie eine saubere Liste von Interessenten, die Sie in Ihre Vertriebstools einfügen können

Verwenden Sie mehr als 50 Suchfilter, um Kontakte und Unternehmen zu finden, die Ihrem Käuferprofil entsprechen

Verbinden Sie sich mit echten, qualifizierten Leads mit E-Mail-Überprüfung in Echtzeit

Identifizierung und Ansprache von Käufern, die beabsichtigen zu kaufen, mit der Analyse von Absichtsdaten

UpLead Limitierungen

Ungenauigkeiten in den Titeln oder Beschäftigungsinformationen einiger Kontakte

Eine Lernkurve mit der Benutzeroberfläche

UpLead Preise

free : kostenlos

kostenlos Essentials : $99/Benutzer pro Monat

: $99/Benutzer pro Monat Plus : $199/Benutzer pro Monat

: $199/Benutzer pro Monat Professional: **Benutzerdefinierte Preise

UpLead Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

über Proxycurl Proxycurl ist eine API-Plattform, die Ihnen helfen soll, datengesteuerte Anwendungen über Menschen und Unternehmen zu erstellen und zu skalieren, ohne dass Sie Web-Scraping- und Data-Science-Teams verwalten müssen.

Die integrierten Scraping-Funktionen extrahieren Daten von Websites, die nicht ohne Weiteres über APIs verfügbar sind, und übernehmen die schwere Arbeit der Datenerfassung und -verarbeitung.

Darüber hinaus bietet Proxycurl mehrere Features für den Zugriff auf eine große Menge öffentlich verfügbarer Daten über Personen und Unternehmen, einschließlich Profilen, Kontaktinformationen, Unternehmensfinanzen usw.

Proxycurl beste Features

Abrufen frischer Daten über Personen und Unternehmen zur Unterstützung Ihrer Produkte zur Automatisierung von Vertrieb und Marketing

Finden Sie mit dem Role Lookup API Endpoint die richtige Person für Ihr Einzelziel

Ziehen Sie LinkedIn-Profile in regelmäßigen Abständen ab und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Entscheidungsträger einem neuen Unternehmen beitritt oder wenn eine Person in eine entscheidende Position befördert wird

Proxycurl-Einschränkungen

Bestimmte Websites oder Datenbanken können den Zugriff über Scraping-Tools einschränken, so dass die Daten über Proxycurl nicht verfügbar sind

Preise für Proxycurl

Einmalige Vorab-Preise: $4500

$4500 Benutzerdefinierte Preise

Proxycurl Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. LeadFuze - Best für skalierbare Lead-Generierung

über LeadFuze LeadFuze ist eine Cloud-basierte Lead-Generierungssoftware, die Vertriebs- und Marketingmitarbeitern hilft, potenzielle Kunden zu finden und mit ihnen in Verbindung zu treten. Es verwendet eine Vielzahl von Methoden, um Daten über potenzielle Leads zu sammeln, z. B. Web Scraping und Datenaggregation.

LeadFuze kann Leads auf der Grundlage Ihrer Suchkriterien bewerten, sodass Sie sich auf die vielversprechendsten Leads konzentrieren können. Außerdem unterstützt die Plattform E-Mail-Signaturen zur Erfassung von Leads.

LeadFuze beste Features

Erstellen Sie Listen von Leads und synchronisieren Sie diese automatisch mit Ihren CRM-Plattformen undoutreach tools* Nutzen Sie KI, um Leads in IhrCRM-Plattform oderworkflow tools zum automatischen Auslösen von Outreach-Kampagnen

Abschließende Details über Ihre Leads, wie z. B. Arbeitsgeschichte, Fähigkeiten, Hochschulausbildung und mehr

Auslösen von Multi-Channel-Kampagnen mit Integrationen

LeadFuze Beschränkungen

Niedriges Limit für die Größe der Liste

Lernkurve bei der Benutzeroberfläche

LeadFuze Preise

Unlimited: Ab $397/Monat

Ab $397/Monat Skalierung: Ab 147 $/Monat

Ab 147 $/Monat Benutzerdefiniert

LeadFuze Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

Datenmanagement-Tools sind zwar unverzichtbar, doch sollten Sie bedenken, wie CRM- und Datenbankplattformen wie ClickUp ihre Wirkung verstärken können. CRMs gehen über die Speicherung von Daten hinaus und bieten wertvolle Einblicke und rationalisierte Workflows.

Bewertet als die nummer 1 CRM in der Welt von G2 mit ClickUp CRM können Sie Interessenten in treue Kunden verwandeln. Optimieren Sie Ihren Verkaufstrichter, personalisieren Sie Ihre Kundenansprache und beobachten Sie, wie Ihr Geschäft mit ClickUp floriert.

die Ansicht "ClickUp Item Hubs" erleichtert das Sortieren von Dokumenten, Dashboards und Whiteboards nach "kürzlich", "Favoriten" oder "von mir erstellt"

ClickUp ist aus mehreren Gründen ein hervorragendes tool für das Management von Client Beziehungen:

Hochgradig anpassbare Plattform: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Automatisierungen und Workflows, die zu Ihrem einzigartigen Vertriebsprozess und Ihrer Kundenreise passen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Automatisierungen und Workflows, die zu Ihrem einzigartigen Vertriebsprozess und Ihrer Kundenreise passen Vielfältige Ansichten: Visualisieren und verwalten Sie Ihre Kundeninteraktionen mit über zehn verschiedenen Ansichten, darunterClickUp Kanban Boards, Kalender, Gantt-Diagramme und Listen

Visualisieren und verwalten Sie Ihre Kundeninteraktionen mit über zehn verschiedenen Ansichten, darunterClickUp Kanban Boards, Kalender, Gantt-Diagramme und Listen Benutzerdefinierbare Dashboards: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden mitClickUp's Dashboards die vollständig anpassbar sind. Verwenden Sie sie zur Nachverfolgung wichtiger Metriken wie dem Wert der Kundenlebensdauer, der durchschnittlichen Größe von Geschäftsabschlüssen und dem Fortschritt der Vertriebspipeline

verschaffen Sie sich mit den Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

ClickUp unterstützt Vertriebsteams durch die Zentralisierung ihres gesamten Workflows auf einer Plattform. Von Lead Nurturing und Pipeline Management bis hin zu Deal Collaboration und Customer Onboarding können Vertriebsmitarbeiter die verstreuten Google Tabellen Datenbanken und E-Mails für einen einheitlichen hub.

Mit ClickUp können Sie auch die perfekte Kundendatenbank erstellen, die sich ideal für die Speicherung und Analyse von Daten über potenzielle und bestehende Kunden, Kontakte und Geschäfte eignet. Mit ClickUp können Sie auch Verknüpfungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und mehr herstellen, um Ihre Arbeit effizient zu verfolgen.

Verbessern Sie Ihre CRM-Strategien mit ClickUp's Simple CRM Vorlage

Mit ClickUp CRM können Sie sogar automatisch Aufgaben für jede Phase Ihres Unternehmens zuweisen vertriebspipeline . Mit den auf Aktivitäten basierenden Auslösern für Statusaktualisierungen können Sie sofort die Prioritäten ändern und Ihr Team darauf hinweisen, auf welches Konto/Kundenprofil es sich als nächstes konzentrieren soll.

schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Aktualisierungen und Beschreibungen durch Benutzer_

Die besten Features von ClickUp CRM

Ausrichtung von Vertriebs- und Marketing-Teams auf dieselben Ziele mit freigegebenen Daten und Echtzeit-Updates

Gewinnen Sie datengestützte Einblicke mit leicht zugänglichen Berichten und visuellen Darstellungen, um Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden zum Erfolg zu führen

Überwachen Sie den Wert Ihrer Kunden, die Größe der Geschäfte und vieles mehr mit Übersichten auf höchster Ebene

Analysieren Sie Daten aus externen Quellen mit den ClickUp-Integrationen und decken Sie verborgene Trends und Muster auf, um Ihre Strategien zur Kundenansprache zu verbessern

Visualisieren Sie Ihren Verkaufstrichter, optimieren Sie Client Workflows und arbeiten Sie mit Ihrem Team an Opportunities

Verwenden Sievorgefertigte Datenbankvorlagen um Daten zu verwalten und zu analysieren, Berichte zu erstellen und Ihre nächsten Schritte zur Verbindung mit Ihren Kunden zu planen

ClickUp Limitierungen

Einige Neueinsteiger notieren eine steile Lernkurve

ClickUp Preise

Free

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

Die Wahl des richtigen Kunden datenbank-Software geht über den Vergleich von Features hinaus; Sie müssen auf die individuellen Bedürfnisse Ihres gesamten Unternehmens eingehen. Geben Sie Ihren Teams in Vertrieb und Marketing die Tools an die Hand, mit denen sie mehr erreichen können Excel-Datenbanken und die Beziehungen zu den Kunden und den Umsatz zu steigern.

Es gibt viele großartige Zoominfo-Konkurrenten, also prüfen Sie alle Vor- und Nachteile, bevor Sie sich entscheiden. Geben Sie sich nicht mit unzusammenhängenden Sales-Intelligence-Lösungen zufrieden, sondern bevorzugen Sie eine Plattform, die Ihre Daten konsolidiert, aufschlussreiche Visualisierungen bietet und die nahtlose Zusammenarbeit fördert.

Testen Sie ClickUp kostenlos heute.