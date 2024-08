die 10 besten Datenbank-Design-Tools zur Visualisierung und Erstellung von Datenmodellen im Jahr 2024

Die Wahl des richtigen Datenbank-Design-Tools kann bei der großen Auswahl ein kleines Rätsel sein. Vielleicht haben Sie Probleme mit Tools, die zu schwer zu bedienen oder zu teuer sind oder einfach nicht zu Ihrem speziellen Datenbankmanagementsystem (DBMS) passen.

Aber keine Sorge, wir haben eine Liste der 10 besten Tools für den Datenbankentwurf zusammengestellt, mit denen die Erstellung von Diagrammen und die Datenanalyse einfacher wird und mehr Spaß macht. Egal, ob Sie ein Neuling im Datenbankdesign sind oder ein Profi, der seine Arbeitsabläufe optimieren möchte - wir haben alles für Sie.

Software-Tools für den Datenbankentwurf sind spezielle Anwendungen, die das Erstellen und Verwalten von Datenbankmodellen vereinfachen. Sie bieten eine visuelle Schnittstelle, um eine Karte Ihrer Datenmodelle zu entwerfen. Sie können dann Tabellen entwerfen, die Daten in jeder Tabelle angeben und Verbindungen zwischen ihnen erstellen, um Ihre Datenbankstruktur weiter auszubauen.

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln

Anstatt direkt mit der Erstellung einer Datenbank zu beginnen, können Sie mit dieser Karte mögliche Probleme erkennen und beheben, bevor die eigentliche Datenbank erstellt wird. 🛠️

Einige Design-Tools gehen noch einen Schritt weiter, indem sie automatisch Code aus Ihren visuellen Karten generieren, um die Datenbanken zu erstellen. Das spart Zeit und reduziert die Fehler, die auftreten, wenn dieser Prozess vom Design zum Code manuell erledigt wird.

Die richtigen Tools für die Datenbankmodellierung verfügen über Features im Bereich von grundlegend bis fortgeschritten. Um die richtige Lösung zu finden, sollten Sie folgende Schlüssel beachten:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einem Tool mit einer einfachen Schnittstelle, um schnell durch die Features zu navigieren und Ihre Ideen zu erfassen

Suchen Sie nach einem Tool mit einer einfachen Schnittstelle, um schnell durch die Features zu navigieren und Ihre Ideen zu erfassen Unterstützte Plattform: Überlegen Sie, ob Sie ein webbasiertes Design-Tool oder eine Desktop-Anwendung mit Support für Ihr Betriebssystem benötigen

Überlegen Sie, ob Sie ein webbasiertes Design-Tool oder eine Desktop-Anwendung mit Support für Ihr Betriebssystem benötigen Kompatibilität: Suchen Sie ein Tool, das über das Design hinausgeht und die Entwicklungsphase rationalisiert? Wenn ja, prüfen Sie, ob es das DBMS Ihrer Wahl unterstützt

Suchen Sie ein Tool, das über das Design hinausgeht und die Entwicklungsphase rationalisiert? Wenn ja, prüfen Sie, ob es das DBMS Ihrer Wahl unterstützt Zusammenarbeit: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, sind Features wie Freigeben, Kommentieren und Bearbeitung in Echtzeit ein Muss

Wenn Sie mit einem Team arbeiten, sind Features wie Freigeben, Kommentieren und Bearbeitung in Echtzeit ein Muss Berichterstellung: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie auf der Grundlage Ihrer Entwürfe leicht eine Datenbankdokumentation erstellen können

Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie auf der Grundlage Ihrer Entwürfe leicht eine Datenbankdokumentation erstellen können Support: Eine aktive Community, eine umfassende Dokumentation und ein reaktionsschneller Kundensupport können von unschätzbarem Wert sein, insbesondere wenn Sie auf Probleme stoßen

Notieren Sie sich die Features, die für Sie Priorität haben. Behalten Sie diese im Hinterkopf, wenn Sie die einzelnen Diagramm-Tools untersuchen, um die richtige Option für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Das richtige Datenbank-Design-Tool macht Ihren Workflow reibungsloser und effizienter. Wir haben 10 der besten Tools recherchiert und ausgewählt, jedes mit einem einzigartigen Feature-Set für die Erstellung von Datenbankdesigns.

Sind Sie bereit, das perfekte Tool für Ihr nächstes Datenbankprojekt zu finden? Lassen Sie uns ins Detail gehen.

Einfaches Hinzufügen von Knoten, Aufgaben und Verbindungen zu Ihrer intuitiven ClickUp Mind Map

ClickUp ist vielleicht nicht die typische Software für den Datenbankentwurf. Das integrierte Diagramm-Tool und die hochgradig visuellen Features sind jedoch ideal für den Entwurf, die Erstellung und die Verwaltung von No-Code-Datenbanken für verschiedene Teams und Projekte.

Beginnen Sie mit der Mind Map tool um Ihre Ideen zu den Tabellen und Beziehungen in Ihrem Datenbankdiagramm schnell zu notieren. Erweitern Sie diese Konzepte mit ClickUp Whiteboards um Datenbankobjekte, Haftnotizen, Verbindungen und Bilder zusammenzufügen. Wenn der Entwurf fertiggestellt ist, verwandeln Sie ihn in ein funktionierendes Datenbanksystem in ClickUp's Ansicht der Tabelle .

Diese Ansicht kommt mit 15+ Benutzerdefinierte Felder zum Speichern von Datentypen wie Text, Nummer, Datum, Datei und Formeln. Und jetzt kommt der Clou: Erstellen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben und über mehrere Tabellen hinweg, um Daten zu synchronisieren und den Flow zu rationalisieren - so können Sie zeit sparen und reduzieren Fehler in der Datenbank entwurfsprozess . ✔️

Mit ClickUp Dashboards werden die Erkenntnisse aus Ihren Datenbanken so dargestellt, dass sie leichter zu verdauen und für die Entscheidungsfindung nützlich sind. Nehmen wir an, Sie sind verwalten eine Blog-Datenbank mit Blog-Titeln, Kategorien, Status, usw. Sie können Ihr benutzerdefiniertes Dashboard so gestalten, dass es eine Übersicht über die Beiträge in mehreren Kategorien, den Prozentsatz der abgeschlossenen Beiträge, überfällige Beiträge und mehr anzeigt.

ClickUp beste Features

EinstellungenClickUp-Automatisierungen um neue Zeileneinträge zu erstellen und bestehende automatisch zu aktualisieren

Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit in Whiteboards, Chats, Tabellen-Ansichten und sogar an Projektdokumenten mitClickUp Dokumente* Verwenden Sie diefeatures zur Aufgabenverwaltung zur Verwaltung von Datenbankprojekten durch Einstellung von Zielen, Zuweisung von Aufgaben, Festlegung von Fristen und Nachverfolgung der Zeit ⏰

Erstellen Sie wiederholende Aufgaben, um sich an routinemäßige Datenbankwartungen oder -überprüfungen zu erinnern

Zugriff auf ClickUp über das Internet sowie über Ihren Desktop (Windows, MacOS und Linux) und mobile Geräte (Android und iOS)

ClickUp Beschränkungen

ClickUp ist kein spezielles Datenmodellierungstool

Wird bei der Arbeit an großen Projekten manchmal langsam

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. QuickDBD

über QuickDBD QuickDBD (Quick Database Diagrams) ist ein Cloud-basiertes Datenbankmodellierungstool zur schnellen Erstellung und Visualisierung von Datenbankmodellen. Sie können es verwenden, ohne ein Konto zu erstellen, aber Sie benötigen eines, wenn Sie Ihre Arbeit online speichern möchten. 🧑‍💻

Es ist super einfach zu benutzen. Geben Sie einfach Ihre Datenbankdetails auf der linken Seite ein, und QuickDBD erstellt auf der rechten Seite übersichtliche Entity-Relationship-Diagramme (ERDs). Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, öffnet sich ein Beispiel-Diagramm, das Sie für den Anfang ändern können.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, mit dem Sie Ihr Datenbankmodell schnell skizzieren können, ist QuickDBD eine gute Wahl.

QuickDBD beste Features

Anordnen von Datenbanktabellen in Ihrem Diagramm mit dem Drag-and-Drop Feature

Organisieren Sie Ihre Diagramme in Ordnern

Exportieren Sie Ihre Diagramme als Bild-, PDF- und SQL-Dateien

Freigeben von Diagrammen über einen Link oder direkt auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und LinkedIn

QuickDBD-Einschränkungen

Der kostenlose Free-Plan ist auf 1 Diagramm und 10 Tabellen pro Diagramm limitiert

Sie benötigen den Pro Plan, um Diagramme privat zu halten

Preise für QuickDBD

Free

Pro: $95/Jahr

QuickDBD Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2 Bewertungen)

4.8/5 (2 Bewertungen) Capterra: 5/5 (5 Bewertungen)

3. Lucidchart

über LucidchartLucidchart ist ein webbasiertes Design- und mindmapping-Software zur Erstellung einer Vielzahl von Datenbankdiagrammen - von Flussdiagrammen und Wireframes bis hin zu mindmaps und ERDs.

Beginnen Sie mit diesen Designs von Grund auf oder verwenden Sie eine Vorlage aus der umfangreichen Bibliothek. Lucidchart kommt auch mit vielen Formen und Verbindungen für die Erstellung Ihrer Diagramme. Sie können sie benutzerdefiniert anpassen, indem Sie ihre Farbe, Größe und Dicke ändern.

Die Arbeit mit Ihrem Team ist denkbar einfach. Alle können Diagramme gleichzeitig bearbeiten und Kommentare und Feedback für andere hinterlassen. Wenn Sie ein komplexes Datenbankmodell präsentieren möchten, sollten Sie sich Lucidchart ansehen.

Lucidchart beste Features

Verknüpfen Sie Diagramme mit Live-Daten aus Tabellenkalkulationen oder Datenbanken

Automatische Änderung der Form basierend auf den Bedingungen der Daten

Exportieren Sie Diagramme als Bild-, PDF-, CSV- und Visio-Dateien

Verbindung von Lucidchart mit gängigen Tools wie Microsoft Office, Google Workspace und Slack

Lucidchart Beschränkungen

Der kostenlose Free-Plan ist auf 3 Dokumente und 60 Formen pro Dokument limitiert

Nicht-Lucidchart-Benutzer benötigen ein Konto, um freigegebene Links anzuzeigen

Lucidchart Preise

Free

Einzelperson: $7,95/Monat

$7,95/Monat Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4,710+ Bewertungen)

4.5/5 (4,710+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,970+ Bewertungen)

4. Smartsheet

über SmartsheetSmartsheet ist ein kalkulationstabellenähnliches Tool zum Erstellen und Verwalten einfacher Datenmodelle und Projekte. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten umschalten - Raster für die Dateneingabe, Karte für die Nachverfolgung von Aufgaben, Gantt für die Anzeige von Zeitleisten für Projekte und Kalender, damit Sie nie einen Termin verpassen. 🗓️

Anstatt bei Null anzufangen, wählen Sie eine Vorlage aus der Smartsheet-Bibliothek von datenbank-Vorlagen für die unterschiedlichsten Branchen und Anwendungsfälle. Ganz gleich, ob Sie im Einzelhandel arbeiten und Folgendes verwalten müssen kundendatenbanken oder Marketing für inhaltsdatenbanken gibt es eine Vorlage für Sie.

Erfassen und verfolgen Sie Daten aus mehreren Quellen, indem Sie Smartsheet mit Apps wie Google Formulare, DocuSign und HubSpot verbinden. Außerdem können Sie regelbasierte Auslöser einrichten, um die Aktualisierung von Zeilen zu automatisieren, Zeilen in verschiedene Blätter zu verschieben und Warnmeldungen zu senden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Smartsheet beste Features

Benutzerdefiniertes Aussehen der Zellen nach Status, Fristen und Priorität

Kombinieren Sie Daten aus mehreren Blättern in einem Masterblatt mit bidirektionaler Synchronisierung

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie @Erwähnungen, Kommentare und Anhänge verwenden

Zugriff auf Smartsheet über das Internet, Windows, MacOS, Android und iOS

Smartsheet Limitierungen

Der kostenlose Plan ist auf 2 Blätter und 2 Editoren limitiert

Es können nicht mehrere Blätter als Registerkarten in einem Space geöffnet werden

Smartsheet Preise

Free

Pro: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (14,510+ Bewertungen)

4.4/5 (14,510+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000 Bewertungen)

5. Airtable

über AirtableAirtable führt, ähnlich wie Smartsheet, die Einfachheit von Tabellenkalkulationen mit der Funktion von Datenbanken zusammen. Sie können in Ihrem Workspace "Basen" (kurz für Datenbanken) erstellen, die jeweils mehrere Tabellen enthalten. Diese Tabellen können durch Beziehungen miteinander verbunden werden, ähnlich wie bei einer relationalen Datenbank.

Jede Zeile in einer Tabelle kann jede Art von Datensatz enthalten, und jede Spalte speichert verschiedene Datentypen wie Text, Nummer, Datum, Lookup und verknüpfte Datensätze. Erstellen Sie Formulare oder stellen Sie Verbindungen zu externen Apps her, um Daten direkt in einer Datenbank zu erfassen, und richten Sie Automatisierungen ein, um die Datenbankverwaltung zu optimieren.

Airtable beste Features

Laden Sie Ihr Team zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Zugriffsebenen ein (Nur-Lesen, Kommentator, Editor, Ersteller)

Wechseln Sie die Ansicht der Basis zwischen Gitter, Kalender, Kanban und Galerie

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen wie das Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen, das Senden von E-Mails und das Ausführen von Skripten

Integration mit über 30 Tools, darunter Gmail, Slack, Miro und GitHub

Airtable Limits

Eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Kostenpflichtige Pläne sind möglicherweise nicht für Teams mit kleinem Budget geeignet

Airtable Preise

Free

Team: $24/Monat pro Platz

$24/Monat pro Platz Business: $54/Monat pro Platz

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,160+ Bewertungen)

4.6/5 (2,160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,870+ Bewertungen)

6. ERDPlus

über ERDPlus ERDPlus ist ein benutzerfreundliches kostenlose Datenbank-Software für den Entwurf von ERDs in Chen-Notation - mit Rechtecken für Entitäten (auch Tabellen genannt), Ovalen für Attribute und Rauten für Beziehungen. Es eignet sich auch hervorragend für die Erstellung von relationalen und sternförmigen Schemata.

Wie QuickDBD können Datenanalysten ERDPlus auch ohne Konto verwenden, aber Sie müssen sich anmelden, um Ihre Arbeit online zu speichern. Wenn Sie ein minimalistisches Drag-and-Drop-Canvas für die schnelle Skizzierung Ihres Datenbankschemas suchen, könnte ERDPlus das richtige Tool für Sie sein.

ERDPlus beste Features

Erstellen Sie unbegrenzte Diagramme und organisieren Sie sie in Ordnern 📂

Herunterladen Ihrer Diagramme als ERDPlus-Datei oder als PNG-Bild

ERDs in relationale Schemata konvertieren

Generieren von SQL-Skripten aus relationalen Schemata

ERDPlus Beschränkungen

Nicht geeignet für die Arbeit an großen Projekten

Sie müssen Änderungen manuell speichern

ERDPlus Preise

Free

ERDPlus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2 Bewertungen)

4.3/5 (2 Bewertungen) Kapitelra: N/A

7. DbSchema

über DbSchema DbSchema ist ein Tool für Datenbankdesign, -management und -bereitstellung, das für komplexe Datenbankprojekte verwendet wird. Es arbeitet mit allen relationalen Datenbanken wie MySQL, PostgreSQL und Microsoft SQL Server sowie mit einigen NoSQL-Datenbanken wie MongoDB und Cassandra.

Erstellen Sie Datenbanken von Grund auf ohne SQL-Kenntnisse in der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche. Und dokumentieren Sie Ihre Datenbankstruktur mit Kommentaren. 💬

DbSchema steht als Desktop-Anwendung für Windows-, Linux- und MacOS-Geräte zum Herunterladen bereit. Es gibt die kostenlose Community Version und die kostenpflichtige Pro Version mit erweiterten Features.

DbSchema beste Features

Importieren Sie CSV-, XLS-, XLSX- und XML-Datendateien in Ihre Datenbank

Testen Sie Datenbankkonfigurationen mit zufällig generierten Daten

Schreiben von SQL-Abfragen mit dem visuellen Query Builder oder dem SQL Editor

Generieren von HTML5-Schemadokumentation mit Vektorbildern und kommentarbasierten Tooltips

DbSchema-Einschränkungen

Es gibt keine webbasierte Version

Die Benutzeroberfläche und die Features sind gewöhnungsbedürftig

Preise für DbSchema

Monatliches Abonnement (Student): $9.80/Monat

$9.80/Monat Monatliches Abonnement (Personal): $19.60/Monat

$19.60/Monat Monatliches Abonnement (Organisation): 29,40 $/Monat

29,40 $/Monat Dauerlizenz (Student): $98 + $25/Jahr*

$98 + $25/Jahr* Dauerlizenz (Personal): $196 + $50/Jahr*

$196 + $50/Jahr* Dauerlizenz (Organisation): 294$ + 75$/Jahr*

**Jahresgebühr für Wartung und Upgrades

DbSchema Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2 Bewertungen)

4/5 (2 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

8. SqlDBM

über SqlDBM SqlDBM ist ein Online-Datenbankmodellierungstool für den Entwurf und die Visualisierung komplexer Datenbankarchitekturen.

Wie DbSchema stellt SqlDBM eine Verbindung zu verschiedenen SQL-Datenbanken her, um neue Datenbanken zu erstellen (Forward Engineering) und bestehende Datenbanken zu analysieren (Reverse Engineering).

Wenn Sie auf der Suche nach einer webbasierten Alternative zu DbSchema sind, sollten Sie sich SqlDM ansehen.

SqlDBM beste Features

Passen Sie Ihre Ansicht so an, dass nur Tabellen, Spalten, Schlüssel und Beschreibungen angezeigt werden

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern durch Taggen und Kommentieren von bestimmten Objekten

Verbinden Sie SqlDBM mit Tools wie Microsoft Excel, GitHub, Gitlab, Bitbucket und Jira

Wechseln Sie zwischen dem hellen und dem dunklen Modus Ihrer Benutzeroberfläche

SqlDBM-Einschränkungen

Kein HTML-Export für die Datenbankdokumentation

Neulinge müssen Zeit aufwenden, um alle Features zu finden

Preise für SqlDBM

Starter: $2,000/Sitz (mindestens 2 Plätze)

$2,000/Sitz (mindestens 2 Plätze) Kleines Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Standard Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

SqlDBM Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: 4.8/5 (5 Bewertungen)

9. Moqups

über Moqups Moqups ist ein vielseitiges Design-Tool für Wireframes, Mockups und Flussdiagramme. Erstellen Sie diese Designs von Grund auf auf der Drag-and-Drop-Leinwand oder beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage.

Sie haben Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Schablonen (auch Formen genannt) und Symbolen für Ihre Entwürfe und können Farbe, Größe, Deckkraft, Ausrichtung und vieles mehr für jedes Element benutzerdefinieren. Speichern Sie Ihre Diagramme als benutzerdefinierte Vorlage, um sie in Zukunft wiederzuverwenden.

Moqups beste Features

Geben Sie Seiten für Ihr Team frei, und legen Sie fest, ob es sie ansehen, kommentieren oder bearbeiten darf

Verwendung von Annotation tools wie Haftnotizen, Callouts und Sprechblasen für Brainstorming und Feedback

Ansicht der Kommentare auf einer bestimmten Seite oder auf allen Seiten und Filterung nach ungelösten, gelösten und ungelesenen Kommentaren

Exportieren Sie Ihre Diagramme in PNG, PDF oder HTML

Moqups Beschränkungen

Der kostenlose Plan ist auf 2 Projekte und 400 Objekte limitiert

Es gibt keine Desktop- oder mobile App

Moqups Preise

Free

Solo: $13/Monat (1 Platz)

$13/Monat (1 Platz) Team: $23/Monat (5 Plätze)

$23/Monat (5 Plätze) Unlimited: $67/Monat (unbegrenzte Plätze)

Moqups Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (91 Bewertungen)

4.2/5 (91 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (29 Bewertungen)

10. Datanamic DeZign

über DeZign Datanamic DeZign ist ein Datenmodellierungstool für den Entwurf von Datenbanken mit Crowsfoot- und IDEF1X-Notationen. Generieren Sie Datenbanken aus Ihren Diagrammen oder verbinden Sie sie mit bestehenden Datenbanken, um sie in ERDs für Analysen und Aktualisierungen zu konvertieren.

DeZign ermöglicht den bidirektionalen Vergleich und die Synchronisation zwischen Modellen und Datenbanken. Sie können auch Dokumentationen für Ihre Diagramme in Formaten wie HTML, MS Word und PDF erstellen.

Datanamic DeZign beste Features

Neuanordnung von Diagrammelementen mit benutzerdefinierten Layouts für eine übersichtlichere Visualisierung

Hervorheben und Analysieren von zusammenhängenden Elementen mit dem dynamischen Textmarker

Exportieren Sie Diagramme als Bilddateien und Datenwörterbücher als CSV-Dateien

Verbindung zu mehr als 15 Datenbanken, darunter Microsoft Access, MySQL, Oracle und SQLite

Datanamic DeZign Beschränkungen

Nur als Desktop-Anwendung verfügbar

Alle Features sind auf dem höchsten Plan freigeschaltet

Datanamic DeZign Preise

Monatliches Abonnement (Standard): $28/Monat

$28/Monat Monatliches Abonnement (Professional): $58/Monat

$58/Monat Monatliches Abonnement (Expert): $88/Monat

$88/Monat Laufende Lizenz (Standard): 329 $

329 $ Unbefristete Lizenz (Professional): $882

$882 Laufende Lizenz (Expert): $1.249

Datanamic DeZign Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Unabhängig davon, ob Sie an einem einfachen oder komplexen Datenbankmodellierungsprojekt arbeiten, vereinfacht die Verwendung des richtigen Tools den Entwurfsprozess und hilft Ihnen, effiziente Datenbankmodelle zu erstellen.

Der Entwurf einer Datenbank ist jedoch nur ein Teil des Lebenszyklus eines Projekts. Um diese Projekte von Anfang bis Ende reibungslos zu verwalten und durchzuführen, sollten Sie die Integration des von Ihnen gewählten Tools mit ClickUp in Betracht ziehen ✨

ClickUp kann nicht nur für den Entwurf und die Verwaltung einfacher Datenbanken verwendet werden, sondern dient auch als projekt management tool für die Verwaltung großer Projekte und Projektdokumente. Melden Sie sich für den Free Forever-Plan von ClickUp an um diese Features selbst auszuprobieren.