Produktionseffizienz freisetzen: 10 beste Fertigungssoftware für kleine Unternehmen

Auf einem Markt, der von multinationalen Riesen beherrscht wird, hängen das Überleben und der Erfolg kleiner Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes von folgenden Faktoren ab prozessoptimierung . Es geht darum, Wege zur Kostensenkung zu finden, eine bessere Ressourcennutzung zu fördern und das Produktlebenszyklusmanagement zu vereinfachen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und an der Spitze zu stehen.

Glücklicherweise gibt es einen Helden in dieser Geschichte - Fertigungssoftware für kleine Geschäfte. Diese raffinierten Programme rationalisieren und automatisieren verschiedene Aufgaben in der Fertigung, z. B. die Produktionsplanung und die Bestandsverwaltung. Außerdem bieten sie Sichtbarkeit in Echtzeit für kritische Aspekte des Betriebs, was Ihnen hilft ihre Prozesse auf Karten abbilden und ermitteln Sie Engpässe und verbesserungswürdige Bereiche.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Fertigungssoftwares für kleine Geschäfte vor und beleuchten die wichtigsten Features, die Preise, die Bewertungen der Benutzer und die auffälligsten Schwachstellen. Mit der Wahl des richtigen Tools sind Sie in der Lage ihre Prozesse zu verbessern und gewährleisten eine fundierte Entscheidungsfindung und eine effiziente Reihenfolge bei der Auftragsabwicklung. 📈

Was ist Fertigungssoftware für kleine Geschäfte?

Software für kleine produzierende Geschäfte ist ein vielseitiges Tool zur Rationalisierung der wichtigsten Produktionsabläufe, von Beschaffung und Produktion bis hin zu Vertrieb und Personalwesen.

Diese Programme automatisieren wichtige Prozesse wie die Bestandsverwaltung und tragen dazu bei, das Risiko von Überbeständen zu minimieren, wertvolle Personalressourcen freizusetzen und den Produktionszeitplan auf der Grundlage von begrenzten Rohstoffen zu planen. Sie helfen auch bei der Nachverfolgung und Verwaltung der Reihenfolge und verbessern so die Beziehungen zu den Kunden.

Manufacturing tools für kleine Geschäfte schließen die Lücke zwischen Datenerfassung und umsetzbaren Erkenntnissen und erleichtern die nahtlose Ausführung von betrieblichen Strategien . Wenn Sie diese wertvollen Einblicke in Ihre Geschäftsprozesse nutzen, sind Sie in der Lage bessere Entscheidungen zu treffen die die Effizienz steigern und den Gewinn maximieren. 💸

Worauf sollten Sie bei Fertigungssoftware für kleine Geschäfte achten?

Bevor Sie sich entscheiden, eine Fertigungssoftware für kleine Geschäfte in Ihre Prozesse zu integrieren, sollten Sie sicherstellen, dass sie die folgenden Schlüssel-Features und Qualitäten aufweist:

Skalierbarkeit und Anpassbarkeit: Das Tool sollte sich an die steigende Komplexität und das Datenwachstum anpassen, die mit der Expansion Ihres Geschäfts und Ihres Portfolios einhergehen Benutzerfreundlichkeit: Ihre Mitarbeiter sollten in der Lage sein, die Vorteile der Software zu nutzen, auch wenn sie nicht technisch versiert sind Produktionsplanung: Das Programm sollte in der Lage sein, Produktionspläne effektiv zu verwalten. Dies unterstützt diezuteilung von Ressourcen und minimiert Ausfallzeiten Integration: Stellen Sie sicher, dass die Software nahtlos mit den von Ihnen bereits genutzten Systemen verbunden ist, wie z. Breihenfolge Management undtools für die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM)5. Verwaltung der Bestände: Die Fähigkeit des Tools, die Sichtbarkeit des Lagerbestands in Echtzeit zu gewährleisten, ist von entscheidender Bedeutung, da sie Über- oder Unterbestände verhindert Qualitätskontrolle: Die Software sollte die Qualitätskontrolle unterstützen, indem sie die Produktionsprozesse überwacht und automatische Warnungen bei Abweichungen liefert Auftragsabwicklung: Das Programm sollte in der Lage sein, die Arbeitsabläufe bei der Auftragsabwicklung zu optimieren, indem es die Nachverfolgung der Aufträge und die rechtzeitige Lieferung sicherstellt

Top 10 Fertigungssoftware für kleine Geschäfte im Jahr 2024

Wenn Sie Ihre Prozesse automatisieren und optimieren möchten, um den Umsatz zu steigern und Ihr Geschäft auszubauen, sollten Sie sich unsere Zusammenstellung der 10 besten Fertigungssoftware für kleine Unternehmen genauer ansehen. 👇

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine vielseitige Plattform, die die Zusammenarbeit und Produktivität in Teams aller Größen und Branchen fördert. Seine außergewöhnliche fähigkeiten im Projektmanagement machen es auch zu einer erstklassigen Fertigungssoftware für kleine Geschäfte, die hilft kritische Prozesse zu verbessern wie Bestandsverwaltung, Produktionsplanung und Nachverfolgung der Reihenfolge.

Die Plattform verfügt über eine ganze Reihe von features, die speziell für Teams in der Konstruktion und Fertigung entwickelt wurden sie helfen ihnen bei der Planung, Verwaltung und Nachverfolgung projektzeitpläne und Produktlebenszyklen. Die Plattform unterstützt Sie bei der Schätzung der Reihenfolge der Bestellungen und der zur Erfüllung dieser Bestellungen erforderlichen Rohstoffmengen. Zu erledigen, ClickUp dient als Barriere gegen Stockout, sicherzustellen, dass Sie die Kundenanforderungen erfüllen können.

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Ansicht des Kalenders, damit Teams synchronisiert bleiben

Die ClickUp Kalender-Ansicht macht Schluss mit den Schwierigkeiten, die mit der Produktionsplanung und der Verwaltung der Zeitleiste verbunden sind. Durch die farbliche Kennzeichnung von Aufgaben, wie z. B. der Beschaffung von Rohstoffen oder dem Versand von Produkten, in der Reihenfolge ihrer Priorität, können Sie die verschiedenen Aktivitäten, die den Produktionszyklus ausmachen, visualisieren und planen. Auf diese Weise wissen Sie genau, wann und was Sie produzieren, versenden oder lagern müssen, und können Zeit und Ressourcen entsprechend verwalten.

Dieses Feature lässt sich nahtlos in Ihren Google Kalender integrieren und synchronisieren, so dass Diskrepanzen bei der Planung über verschiedene Plattformen hinweg vermieden werden. 📅

Gruppieren, filtern oder ausblenden von Aufgaben in ClickUp 3.0 Gantt Diagrammen zur Nachverfolgung und Verbindung von Workflows über Ihre gesamte Arbeit

Mit dem ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht haben Sie einen kristallklaren Überblick über Ihre Beschaffungs-, Produktions-, Lager- und Versandprozesse. Diese äußerst visuellen Tools machen die Nachverfolgung des Fortschritts zum Kinderspiel und bieten einen zentralen Space für die Kommunikation mit Teammitgliedern, Auftragnehmern und Lieferanten.

Nutzen Sie die Gantt Diagramme, um wichtige Aufgaben zu planen und zu priorisieren, Abhängigkeiten und Fristen zu verwalten und Engpässe in Ihren Produktionsprozessen zu beseitigen, um maximale Effizienz zu erreichen. 💯

ClickUp beste Features

Benutzerfreundliche Ansicht des Kalenders zur Optimierung der Terminplanung, der Informationsbeschaffung und der Verwaltung der Zeitleiste

Gantt-Ansicht für die Planung von Fertigungsplänen und zur Vermeidung von Engpässen

Farbcodierung zur Gruppierung von Projekten in der Reihenfolge ihrer Priorität

Hervorragendechtzeit-Zusammenarbeit optionen, einschließlich Kommentare, Tags und integrierte Chats

ClickUp Ziele und Meilensteine zur Nachverfolgung von Fortschritten auf der Grundlage von Aufgaben oder Erfolgen

1.000+ Vorlagen für die Erstellung von Produktions-SOPs, Kommunikationsplänen undtäglichen Berichterstattungen* Integration mit 1.000+ tools von Drittanbietern

ClickUp Beschränkungen

Die Nummer der Features und Tools kann überwältigend sein

Einige Benutzer wünschten sich mehr benutzerdefinierte Optionen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Kontaktieren Sie den Vertrieb ClickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5 pro Workspace

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

2. NetSuite

Über: NetSuite NetSuite ist eine digitale Fertigungslösung, die entwickelt wurde, um die Art und Weise zu rationalisieren, wie Sie Ihren Bestand, Ihre Zeit und Ihre Produktionsabläufe verwalten.

Durch die Bereitstellung von Echtzeiteinblicken in Ihre Lagerbestände reduziert dieses Tool das Risiko von Überbeständen oder Produktverderb. Mit NetSuite können Sie sich von unnötigen Kosten aufgrund übermäßiger Lagerhaltung verabschieden.

NetSuite stellt auch sicher, dass die Reihenfolge der Bestellungen ordnungsgemäß verwaltet wird, indem es die prompte Lieferung von fehlerfreien Rechnungen und die sorgfältige Nachverfolgung von Zahlungen erleichtert. Dies ermöglicht Ihrem Geschäft einen reibungslosen Übergang von Verkaufsangeboten zu einer effizienten Reihenfolge bei der Auftragsabwicklung.

Das Programm bietet eine Ansicht der finanziellen Leistung Ihres Geschäfts in Echtzeit und ermöglicht es Ihnen, strategisch zu planen und sich schnell an Markttrends und -bewegungen anzupassen.

NetSuite beste Features

Nachverfolgung, um den Bestand zu überwachen und sicherzustellen, dass die Kundenanforderungen erfüllt werden

Tools für die Reihenfolge, um sicherzustellen, dass die Clients rechtzeitig Rechnungen erhalten

Finanzmanagementsystem für eine ganzheitliche Ansicht der finanziellen Leistung

Lieferkettenmanagementsystem, um den Versand von Waren und Dienstleistungen an Kunden zu erleichtern

Support für 27 Sprachen und 190 Währungen

NetSuite Beschränkungen

Die Lade- und Aktualisierungszeit ist bemerkenswert langsam

Es braucht Zeit, um zu lernen, wie die Features effektiv genutzt werden können

NetSuite Preise

Auf Anfrage erhältlich

NetSuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (2.000+ Bewertungen)

4.0/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

3. MRPeasy

Über: MRPeasy MRPeasy ist ein hervorragendes software für die Fertigungsplanung für Geschäfte mit 10 bis 200 Mitarbeitern. Dieses robuste Tool nutzt ein KI-gestütztes Materialbedarfsplanungssystem (MRP), um genau zu bestimmen, welche Waren in welchen Mengen zu produzieren sind. Dies gewährleistet eine angemessene Reaktion auf die Marktnachfrage, eine optimale Ressourcenzuweisung und eine geringere Produktionsverschwendung.

MRPeasy hält Sie mit automatischen Aktualisierungen der Lagerbestände auf dem Laufenden. Diese Funktion hilft Ihnen, Fehlbestände zu vermeiden und die Kosten für den Speicher zu senken.

Schließlich nutzt MRPeasy ein Tabellenkalkulationssystem, einen Kalender und Gantt-Diagramme, um die Produktionsplanung auf der Grundlage von Nachfrage, Fälligkeitsdaten der Reihenfolge und Verfügbarkeit von Ressourcen zu erleichtern.

MRPeasy beste Features

Kalender Feature für die Produktionsplanung

Gantt Diagramme zur Unterstützung der Nachverfolgung von Aufträgen

Materialbedarfsplanungssystem (MRP), das bei der Bestimmung der Art und Menge der zu produzierenden Waren hilft

Buchhaltungssystem zur Überwachung von Cashflow und Bilanzen

Berichterstellung in Echtzeit zur Vermeidung von niedrigen Lagerbeständen und Überbeständen

MRPeasy-Einschränkungen

Limitierte Features und Funktionen

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung des Dashboards

Preise für MRPeasy

Einsteiger: $44.92/Monat pro Benutzer

$44.92/Monat pro Benutzer Professional: 63,25 $/Monat pro Benutzer

63,25 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 90,75 €/Monat pro Benutzer

90,75 €/Monat pro Benutzer Unlimited: $136.58/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

MRPeasy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4. Global Shop Solutions

Über: GlobalShopSolutions Global Shop Solutions konzentriert sich auf die Rationalisierung der komplexen Vorgänge in der Produktion, der Überwachung der Fertigungsbereiche und der Nachverfolgung der Reihenfolge.

Die Features zur Berichterstellung über den Fortschritt der Arbeit des Tools helfen Ihnen bei der Überwachung der Produktion und erleichtern die Identifizierung und Reaktion auf Prozessstörungen.

Darüber hinaus verfügt das Programm über einzigartige Funktionen zur Nachverfolgung von Wartungsarbeiten, die Sie darüber informieren, wenn ein bestimmtes Formular für eine vorbeugende Wartung erforderlich ist. Dieses Feature ist besonders nützlich, da es hilft, Produktionsausfälle aufgrund von Maschinenausfällen zu vermeiden.

Global Shop Solutions liefert außerdem umfassende Inventurdaten und automatisiert den Einkauf von Lagerbeständen bei niedrigen Lagerbeständen, um Verluste durch Fehlbestände zu vermeiden. Dieses Feature ist ein wesentlicher Bestandteil der Materialbedarfsplanung, da es dabei hilft zu bestimmen, was und wann produziert werden soll.

Global Shop Solutions beste Features

Scheduling Features für eine effektive Produktionsplanung

Nachverfolgungssystem zur Überwachung von Fortschritten, Rechnungen, Kosten und Zahlungen

Wartungsüberwachungssystem zur Vermeidung von Ausfallzeiten aufgrund von Maschinenausfällen

Automatisierte Inventarkäufe bei niedrigen Lagerbeständen zur Vermeidung von Fehlbeständen

Erstellung von Angeboten und automatischer Reihenfolge der Kundenaufträge

Global Shop Solutions Einschränkungen

Das Betriebssystem hat Verzögerungen beim Laden

Die Schulung der Benutzer zur effektiven Bedienung der Software erfordert in der Regel einen erheblichen Zeitaufwand

Preise für Global Shop Solutions

Auf Anfrage erhältlich

Global Shop Solutions Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (10+ Bewertungen)

3.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

5. Katana

Über: Katana Wenn Sie mit der Überwachung und Verwaltung von Lagerbeständen in verschiedenen Lagern zu kämpfen haben, könnte Katana die Antwort auf Ihre Probleme sein.

Mit dieser Cloud-basierten Bestandsverwaltungssoftware können Sie Registerkarten für bestimmte Produkte in jedem Lager führen und so Probleme mit Über- oder Unterbeständen vermeiden.

Die Features von Katana für das Produktionsmanagement helfen Ihnen dabei, auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Rohstoffen und der Marktnachfrage nach bestimmten Waren zu bestimmen, was und wann produziert werden soll. Dies wiederum ermöglicht eine effiziente Produktionsplanung.

Darüber hinaus hilft Ihnen das Programm, bessere Entscheidungen zu treffen, indem es Ihre profitabelsten Produkte und wichtigsten Kunden ermittelt.

Katana beste Features

Hochentwickeltes System zur Nachverfolgung der Bestände, das die Bestände in verschiedenen Lagern überwacht

Produktionsmanagementsystem, das Arbeitsabläufe auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Rohstoffen, der Zeit und der Kundennachfrage plant

Nachverfolgungssystem, das defekte oder abgelaufene Chargen vor der Auslieferung aufspürt

Echtzeit-Einblicke in Trends der Gewinnspanne und die erfolgreichsten Vertriebskanäle

Katana Beschränkungen

Neue Benutzer könnten die Benutzeroberfläche als überwältigend empfinden

Die Ladegeschwindigkeit kann bei der Bearbeitung mehrerer Eingaben langsam sein

Katana Preise

Grundlegend: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Erweitert: $299/Monat pro Benutzer

$299/Monat pro Benutzer Professionell: $799/Monat pro Benutzer

$799/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Katana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

6. JobBOSS

Über: JobBOSS Einer der Schlüssel, warum sich JobBOSS als Fertigungssoftware für kleine Geschäfte auszeichnet, ist seine robuste Planungs- und Fertigungssteuerung.

JobBOSS kennt die Herausforderungen, denen sich Hersteller stellen müssen, wenn sie ihre Arbeitsabläufe an die sich schnell ändernden Kundenanforderungen anpassen wollen. JobBOSS löst dieses Problem, indem es den Benutzern die Möglichkeit gibt, Produktionspläne nahtlos zu ziehen, abzulegen und anzupassen.

Darüber hinaus fördert das Feature der Was-wäre-wenn-Analyse optimierung des Workflows indem sie Ihnen helfen, die Folgen von Änderungen in den Produktionsplänen vorherzusehen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Mit JobBOSS gehört das Risiko, Aufträge aufgrund verspäteter Angebote zu verlieren, der Vergangenheit an. Dieses Tool ist in der Lage, auf der Grundlage aktueller Zahlen sofort fehlerfreie Angebote zu erstellen. 💵

JobBOSS beste Features

Ein Produktionsplanungssystem, das die Nachverfolgung von Reihenfolge und Produktion erleichtert

Nachverfolgung der Material- und Bestandskontrolle

Einfacher Zugriff auf Computer und mobile Geräte

Schnelle Erstellung von kostenlosen, fehlerfreien Angeboten für Kunden auf Basis aktueller Zahlen

JobBOSS Grenzen

Software Server können langsam sein, was die Effizienz des Workflows beeinträchtigt

Schwierigkeiten beim Zugriff auf und der Nutzung von bestimmten Features

JobBOSS-Preise

Auf Anfrage erhältlich

JobBOSS-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (40+ Bewertungen)

3.8/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (800+ Bewertungen)

7. CloudSuite Industrial von Infor

Über: Informieren Sie sich Wenn Sie unter häufigen Abschaltungen und ungeplanten Ausfallzeiten leiden, die die gesamte Produktivität beeinträchtigen, ist es an der Zeit, die Integration von CloudSuite Industrial in Ihren Betrieb in Betracht zu ziehen.

CloudSuite Industrial ist eine umfassende Lösung, die künstliche Intelligenz (KI) einsetzt und erweiterte Realität (XR), um den Wartungsbedarf von Maschinen vorherzusagen und so die Zuverlässigkeit der Anlagen zu erhöhen. ⚒️

Dieses Tool warnt Sie, wenn potenzielle Störungen auftreten, die sich auf die Reihenfolge der Aufträge auswirken können. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und proaktiv reagieren und sicherstellen, dass Ihre Produkte das Einzelziel zum erwarteten Zeitpunkt erreichen.

Außerdem beschleunigt CloudSuite Industrial die Produktinnovation durch den Vergleich von Kosten und Leistung mit etablierten Produkten. Dies hilft letztendlich bei der Verfeinerung neuer Produktentwicklungsstrategien.

CloudSuite Industrial beste Features

Nutzt künstliche Intelligenz (KI) und erweiterte Realität (XR), um vorausschauende Wartung durchzuführen, die Maschinenstillstände verhindert

Alerting-Features, die Sie vor potenziellen Störungen warnen, die die Reihenfolge beeinflussen können

Automatisierte Rechnungsverarbeitung, was zu weniger Fehlern und einer schnelleren Freigabe führt

Enterprise Resource Planning (ERP)-System, das eine effektive Produktionsplanung ermöglicht

CloudSuite Industrial Grenzen

Steile Lernkurve für unerfahrene Benutzer

Es bietet möglicherweise nicht die besten Lösungen für den Produktversand

Preise für CloudSuite Industrial

Verfügbar auf Anfrage

CloudSuite Industrial Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (50+ Bewertungen)

3.9/5 (50+ Bewertungen) TrustRadius: 7.6/10 (10+ Bewertungen)

8. Cetec ERP

Über: CetecERP Cetec ERP ist eine umfassende ERP-Software für kleine Unternehmen, die verschiedene Lösungen für Bestandsmanagement, Produktionsplanung und Terminplanung bietet.

Diese Plattform löst effektiv die Probleme der Nachverfolgung von Beständen, indem sie Ihnen die Serialisierung von Rohstoffen und Fertigprodukten zur einfachen Identifizierung ermöglicht. Darüber hinaus können Sie mit den Features des Tools zur Bestandsverwaltung die Bestände überwachen und sicherstellen, dass sie innerhalb der vordefinierten Werte Ihres Unternehmens bleiben.

Cetec ERP unterstützt Sie bei der Planung Ihrer Produktionspläne, indem es automatisch Vorschläge für die Zuteilung von Material und Zeit auf der Grundlage der Fälligkeitsdaten der Reihenfolge macht.

Cetec ERP beste Features

System zur Nachverfolgung von Beständen, das die Lagerbestände überwacht und sicherstellt, dass sie innerhalb der vordefinierten Limits bleiben

Enterprise Resource Planning (ERP) für kleine Unternehmen, das automatisch Vorschläge für die Zuteilung endlicher Ressourcen macht

Bietet Informationen und Features, die über ein mobiles Tablet zugänglich sind

Automatische Planung der Produktion auf der Grundlage der Fälligkeitsdaten der Reihenfolge und der Kapazitäten in der Werkstatt

Cetec ERP Grenzen

Benutzer haben gelegentlich Probleme mit neuen Updates

Benutzer, die noch keine Erfahrung mit ERP-Systemen haben, haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich an die Software zu gewöhnen

Preise für Cetec ERP

Lite: $40/Monat pro Benutzer + $0 pro Unternehmen

$40/Monat pro Benutzer + $0 pro Unternehmen Standard: 40 $/Monat pro Benutzer + 500 $/Monat pro Unternehmen

40 $/Monat pro Benutzer + 500 $/Monat pro Unternehmen Enterprise: $40/Monat pro Benutzer + $3.200/Monat pro Unternehmen

Cetec ERP Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (20+ Bewertungen)

3.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

9. Fishbowl

Über: Fishbowl Fishbowl dient der effizienten Überwachung und Verwaltung Ihrer Lagerbestände in verschiedenen Lagern durch automatisierte Bestandszählungen. Es ermöglicht Ihnen, von einem zentralen Speicherort aus mühelos Ihren Bestand in verschiedenen Lagern zu überprüfen, unabhängig davon, wo Sie sich befinden. 🐟

Das Programm bietet auch Kalenderfunktionen für die Arbeit, die eine proaktive Planung und eine rechtzeitige Produktion weit vor dem Liefertermin der Bestellung ermöglichen.

Darüber hinaus unterstützt die Funktion der Materialressourcenplanung (MRP) die Produktionsplanung, indem sie Ihnen mitteilt, wann und wo Materialien benötigt werden.

Fishbowl beste Features

Automatisierte Bestandszählung zur Vermeidung von Überbeständen oder Fehlbeständen

Kalender für die Reihenfolge der Arbeiten, der die Produktionspläne plant und garantiert, dass die Produkte am Tag der Auslieferung versandbereit sind

Echtzeit-Einblicke, auf die von jedem Speicherort aus zugegriffen werden kann

Erweiterte Features zur Nachverfolgung, die die Lagerbestände in mehreren Lagern überwachen

Fishbowl-Begrenzungen

Schwierigkeiten bei der Navigation durch bestimmte Features auf der Plattform

Instabiler Support, der zu häufigen Problemen führt

Fishbowl-Preise

Drive: Beginnt bei 329 $ pro Monat (Lagerhaltung)

Beginnt bei 329 $ pro Monat (Lagerhaltung) Erweitert: Beginnt bei 329 $ pro Monat (Lagerhaltung); beginnt bei 429 $ pro Monat (Fertigung)

Fishbowl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (100+ Bewertungen)

4.0/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (800+ Bewertungen)

10. BatchMaster

Über: BatchMaster BatchMaster ist ein enterprise Resource Planning (ERP) tool zur Unterstützung von prozesseffizienz durch sorgfältige Überwachung von Produktion, Qualität, Bestandsmanagement und Materialbedarfsplanung.

Insbesondere hilft Ihnen diese Software bei der Nachverfolgung des Lagerbestands, indem sie Elemente nach Gewicht, Volumen und Speicherort des Werks kategorisiert. Dies unterstützt Ihr Team bei der Suche nach den am besten geeigneten Rohstoffen für die Herstellung bestimmter Produkte.

Diese Funktion zur Nachverfolgung von Beständen hilft bei der Materialbedarfsplanung, indem sie Ihnen mitteilt, wann Sie Bestände kaufen müssen, um die Lagerbestände zu optimieren.

Mit BatchMaster können Sie auch Qualitätskontrolltests und akzeptierte Werte definieren, um sicherzustellen, dass die hergestellten Produkte die strengen Anforderungen Ihrer Kunden durchgehend erfüllen.

BatchMaster beste Features

Funktionen zur Bestandskontrolle, die Bestände nach Volumen, Gewicht und Speicherort gruppieren

Materialbedarfsplanungssystem (MRP), das Sie darüber informiert, wann Sie Inventar kaufen müssen

Integration mit QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP und SAP Business One

Funktionen zum Scannen, Suchen und Abrufen von Dokumenten, die wichtige Daten für die Durchführung von Qualitätsprüfungen und Inspektionen liefern

BatchMaster Beschränkungen

Umfangreiche Schulungen sind erforderlich, um die Features zu bedienen

Das Verstehen der verschiedenen Module erfordert Zeit und Aufwand

Preise für BatchMaster

Auf Anfrage erhältlich

BatchMaster Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (4 Bewertungen)

3.6/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5 Bewertungen)

Rationalisieren Sie Ihre Geschäfte mit der besten Software für kleine Unternehmen

Mit dem zunehmenden Wettbewerb in der Fertigungsindustrie ist die Optimierung der Abläufe mit Softwarelösungen für kleine Unternehmen in der Fertigung unerlässlich geworden. Diese Tools automatisieren Aufgaben, ermöglichen Echtzeit-Einblicke in die betriebliche Leistung und gewährleisten die Erfüllung der Reihenfolge.

Mit seinen verschiedenen Ansichten, umfangreichen Integrationsmöglichkeiten und Hunderten von Vorlagen ist ClickUp das perfekte Tool zur Unterstützung kleinerer Fertigungsbetriebe - von der Bestandsverwaltung über die Nachverfolgung von Aufträgen bis hin zur Optimierung von Vertriebsabläufen. Also melden Sie sich noch heute an kostenlos an und bringen Sie Ihr Geschäft auf die Erfolgsspur! 🙌