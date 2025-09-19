Die „Ladder of Inference“-Technik verstehen, um bessere Entscheidungen zu treffen

Haben Sie jemals eine Entscheidung bereut? Das kann die Einstellung eines Mitarbeiters, ein Kauf, ein Jobwechsel oder auch nur ein schlechter Haarschnitt sein! Im wirklichen Leben gibt es keine Garantie dafür, dass Ihre Entscheidungen immer richtig sind.

Mit den richtigen Informationen und Tools können Sie jedoch bessere Entscheidungen treffen, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Es gibt Dutzende von Vorlagen und Rahmenwerken für die Entscheidungsfindung, die dies ermöglichen.

In diesem Blogbeitrag befassen wir uns mit einem solchen tool: der „Ladder of Inference“.

Was ist die „Ladder of Inference“-Technik?

Die „Ladder of Inference“ ist ein schrittweiser Prozess, dem Sie bei der Entscheidungsfindung ganz natürlich folgen. Die sieben Schritte dieses Entscheidungsprozesses sind Beobachtung, Datenauswahl, Interpretation, Annahmen, Schlussfolgerung, Überzeugungen und Handeln.

Die „Ladder of Inference“ ist ein metaphorisches Modell für Kognition und Handeln, das in den 1970er Jahren von dem amerikanischen Wirtschaftstheoretiker Chris Argyris entwickelt wurde. Er schuf es, um Menschen dabei zu helfen, den Entscheidungsprozess zu verstehen und voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden. Später wurde es durch Peter Senge in seinem Buch „Die fünfte Disziplin“ bekannt gemacht.

Wir werden gleich auf die Details eingehen, aber lassen Sie uns zunächst den Begriff von einem anderen, ähnlichen Begriff abgrenzen.

Die „Ladder of Inference“-Technik im Vergleich zu unbewussten Vorurteilen

Sowohl die „Ladder of Inference“ als auch unbewusste Vorurteile sind kognitive Modelle im Bereich der Entscheidungsfindung. Beide sind implizit, was bedeutet, dass sie vom Entscheidungsträger nicht bewusst genutzt werden. Dennoch handelt es sich um völlig unterschiedliche Konzepte, die unterschiedliche Funktionen erfüllen.

Die „Ladder of Inference“ ist ein tool, das den typischen Entscheidungsprozess darstellt. Unbewusste Vorurteile hingegen sind Assoziationen und Verbindungen, die wir herstellen, ohne uns dessen bewusst zu sein, und die ebenfalls Entscheidungen beeinflussen.

Inferenzleiter Unbewusste Voreingenommenheit Ein mehrstufiger Schritt Eine Kombination verschiedener Faktoren Beeinflusst durch Verhaltensmerkmale Beeinflusst durch soziale, kulturelle und verhaltensbezogene Merkmale Unterstützt effektive Entscheidungen Behindert effektive Entscheidungen Hilft dabei, zu befolgen Hilft dabei, zu vermeiden

Einfach ausgedrückt: Wir müssen die unbewussten Vorurteile auf jedem Schritt der Leiter beseitigen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Was sind die Sprossen der „Ladder of Inference“?

Die am häufigsten verwendete „Ladder of Inference“ geht von einer Reihe beobachtbarer Daten aus und umfasst die folgenden Stufen.

Inferenzleiter | Quelle: Wikimedia Commons

1. Beobachtung

Die unterste Sprosse ist die Beobachtung. In dieser Phase nehmen Sie Dinge wahr und nehmen verfügbare Daten auf, ohne ihnen eine Bedeutung zuzuschreiben oder ihnen einen Wert beizumessen.

Wenn Sie beispielsweise eine Entscheidung über die Budgetverteilung für alle Marketingaktivitäten treffen müssen, sammeln und prüfen Sie Daten wie:

Budgets und Ausgaben der vergangenen Jahre

Rückerstattungen für Ausgaben aus früheren Jahren

Marketingpläne und -aktivitäten für das kommende Jahr

Gesamtbudget für Marketing

Mitarbeitervergütung

2. Datenauswahl

Nicht alle Daten sind gleichermaßen wichtig oder relevant für die Entscheidung, die Sie gerade treffen. Bevor wir also die Daten interpretieren, neigen wir dazu, diejenigen auszuwählen, die relevant sind. Dies ist die zweite Sprosse der „Ladder of Inference“.

Bei der Entscheidung über die Budgetverteilung könnten Sie alle Daten aus der obigen Liste auswählen, mit Ausnahme vielleicht der Mitarbeitervergütung, da diese unter das Personalbudget fallen könnte.

Dieser Ausschlussprozess sorgt für Klarheit bei der Entscheidungsfindung.

3. Interpretation

Nun, da Sie über die benötigten Daten verfügen, ist es an der Zeit, diese zu untersuchen und zu interpretieren. Unabhängig von den Absichten interpretiert jeder Daten auf der Grundlage seiner subjektiven Erfahrungen. Die „Ladder of Inference“-Technik legt nahe, dass dies der normale Ablauf der Dinge ist und dass der Entscheidungsträger darauf keinerlei Einfluss nehmen kann.

Zum Beispiel deutet allein die Tatsache, dass Sie sich vergangene Daten angesehen haben, um Entscheidungen über zukünftige Budgets zu treffen, auf Subjektivität hin. Wenn Sie hingegen der Meinung sind, dass die für bezahlte Anzeigen zuständige Person kompetenter ist als der Social-Media-Manager, interpretieren Sie die Leistung der einzelnen Kanäle möglicherweise subjektiv.

4. Annahmen

Unabhängig davon, wie sehr man sich auch bemüht, basieren alle Entscheidungen auf bestimmten Annahmen. Um so objektiv wie möglich zu sein, können Sie diese mit Daten unterstützen, wodurch sie zu sogenannten „vernünftigen Annahmen“ werden.

Anschließend nutzen Sie den Kontext aus dem vorherigen Schritt zusammen mit den Annahmen in diesem Schritt, um Schlussfolgerungen zu ziehen.

Wenn Sie in demselben Beispiel immer davon ausgegangen sind, dass Social Media kostenlos ist, würden Sie möglicherweise nicht in Betracht ziehen, dafür Budget bereitzustellen, selbst wenn das Gegenteil der Fall ist.

5. Schlussfolgerungen

Der nächste Schritt auf der Schlussfolgerungsleiter ist die Schlussfolgerung, bei der wir auf der Grundlage der Daten, des Kontexts und der Annahmen entscheiden, welche Maßnahme die Situation erfordert.

Wenn die ausgewählten Daten beispielsweise darauf hindeuten, dass Sie über soziale Medien keine Leads generiert haben, Sie dies im Kontext Ihrer Meinung über den Social-Media-Verantwortlichen interpretieren und davon ausgehen, dass der Kanal kostenlos ist, werden Sie zu dem Schluss kommen, auch in diesem Jahr kein Budget dafür bereitzustellen.

6. Überzeugungen

Im Zeitraum entwickeln sich Schlussfolgerungen zu unseren Überzeugungen. Und Überzeugungen beeinflussen unser Handeln.

Möglicherweise glauben Sie, dass eine bestimmte Schlussfolgerung immer zutrifft, weil Sie diese Entscheidung einmal getroffen haben und sie funktioniert hat. Sie geraten zudem in eine Schleife, in der Sie die Schlussfolgerung auf verschiedene zukünftige Szenarien anwenden, was letztendlich Ihre Überzeugungen bestätigt.

In diesem Beispiel würden Sie glauben, dass soziale Medien für Sie nicht funktionieren. Wenn jemand darauf besteht, es auszuprobieren, stimmen Sie halbherzig zu und bereiten damit den Weg für ein Scheitern, was Ihre Überzeugung erneut bestätigt.

7. Maßnahmen

Die letzte Stufe ist die Umsetzung, die wir am Ende unserer Reise vornehmen. Letztendlich könnten Sie x % für bezahlte Anzeigen, y % für soziale Medien, z % für die Suche und so weiter zuweisen.

Praktische Anwendungen der „Ladder of Inference“-Technik

Ursprünglich war die „Ladder of Inference“ weniger als Entscheidungsrahmen gedacht, sondern eher als Beobachtung dessen, wie wir normalerweise Entscheidungen treffen. Sie kann jedoch dazu genutzt werden, Denkprozesse und kognitive Handlungen zu lenken. Und so funktioniert es.

Überprüfen Sie kognitive Verzerrungen

Die Schritte der „Ladder of Inference“-Technik konzentrieren sich auf den individuellen Kontext und bestehende Annahmen, die Entscheidungen beeinflussen. Mithilfe der „Ladder of Inference“-Technik können Sie eine Prozessanalyse durchführen, um Vorurteile zu erkennen und Entscheidungen zu überdenken.

Beispielsweise könnten Sie die Produktivität von Auftragnehmern betrachten und annehmen, dass ihre mangelnde Leistung darauf zurückzuführen ist, dass sie im Homeoffice arbeiten. Wenn Sie der „Ladder of Inference“-Technik folgen, können Sie zur Beobachtungsphase zurückkehren, um diese Theorie zu überprüfen, anstatt sich auf Ihre Annahme zu verlassen, dass Mitarbeiter bei der Remote-Arbeit weniger produktiv sind.

Vermeiden Sie voreilige Schlussfolgerungen

Die „Ladder of Inference“-Technik hilft dabei, sich auf Fakten und die Realität zu konzentrieren. Sie unterstützt Sie bei Ihrem Denkprozess. Sie hilft Ihnen, Ihre Schlussfolgerungen zu untermauern oder die anderer auf der Grundlage genauer Informationen zu hinterfragen.

Beispielsweise könnten Sie sich die Anzahl der Fehler in der letzten Iteration ansehen und voreilig zu dem Schluss kommen, dass diese völlig wertlos ist. Mit Hilfe der „Ladder of Inference“-Technik ziehen Sie jedoch Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Daten und nutzen Kontextintelligenz, um die eigentliche Ursache effektiv zu ermitteln.

Verhindern Sie heftige emotionale Reaktionen

Menschen sind emotionale Wesen. Wir alle sind traurig, wütend, enttäuscht und verärgert über Dinge, die bei der Arbeit passieren. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass diese Emotionen Entscheidungen nicht unverhältnismäßig stark beeinflussen.

Die „Ladder of Inference“-Technik hilft dabei, emotionale Reaktionen zu regulieren und voreilige Entscheidungen zu vermeiden.

Entwickeln Sie eine reflektierende Denkweise

Das Verständnis und die Anwendung der „Ladder of Inference“-Technik ermöglichen es Ihnen, eine reflektierte Denkweise zu entwickeln und sich Ihres eigenen Denkprozesses bewusst zu werden. Je häufiger Sie die „Ladder of Inference“-Technik anwenden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihre Datenerhebung erweitern und Ihre Entscheidungsfindung stärken.

Fördert wirkungsvolle Entscheidungen

Die meisten Menschen gehen blitzschnell von der Beobachtung zur Handlung über und treffen Entscheidungen intuitiv. Das mag in manchen Situationen effizient sein, in anderen jedoch äußerst ineffektiv. Mit Hilfe der „Ladder of Inference“-Technik können Sie Ihre Schritte langsam nachvollziehen und bessere Entscheidungen treffen.

Nehmen wir an, Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen, dass Sie den Cloud-Anbieter wechseln sollten, beispielsweise von der Google Cloud Platform (GCP) zu Amazon Web Services (AWS), aber Ihre Vorgesetzten sind davon nicht überzeugt. Sie können die „Ladder of Inference“-Technik nutzen, um Ihre Entscheidung zu begründen und den Prozess zu veranschaulichen, um Ihre Führungskräfte zu überzeugen.

Faktoren, die die „Ladder of Inference“-Technik beeinflussen

The „Ladder of Inference“ tool is a powerful tool for decision-making, but it is not unfehlable. The following factors can reduce the effectiveness of this tool.

Unbewusste Vorurteile : Vorurteile wie Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Geschlecht usw. können die Daten, die wir auswählen, oder die Annahmen, die wir treffen, beeinflussen.

Begrenzte Informationen : Wir können nur begrenzte Beobachtungen machen und noch weniger Datenpunkte auswählen, was dazu führt, dass unsere Entscheidungen durch einen Tunnelblick geprägt sind

Eile : Wenn Sie den Entscheidungsprozess überstürzen, kann das ein Ergebnis sein, dass Sie wichtige Schritte auf der Leiter überspringen.

Versäumnis der Neubewertung: Die „Ladder of Inference“-Technik muss eine reflektierende Denkweise fördern. Andernfalls bleiben Annahmen und Überzeugungen ungeprüft, was das Ergebnis einer Bestätigungsverzerrung ist

Bevor Sie die „Ladder of Inference“-Technik als Entscheidungshilfe einsetzen, sollten Sie daher die oben genannten Punkte berücksichtigen und entsprechende Kontrollpunkte festlegen. Hier sind einige Hinweise, wie Sie die „Ladder of Inference“-Technik effektiv nutzen können.

Wie man die „Ladder of Inference“-Technik bei der Entscheidungsfindung einsetzt

Ganz gleich, ob es sich um große oder kleine Entscheidungen handelt – die „Ladder of Inference“-Technik ist eines der nützlichsten Denkmodelle, das Ihnen als Leitfaden dienen kann. Um diese Technik schnell und effektiv anzuwenden, können Sie auch die Vorteile einer Software für Projektmanagement nutzen. Hier erfahren Sie, wie das geht.

1. Sammeln Sie umfassende Daten

Zwar ist der Pool an beobachtbaren Daten kein Schritt an sich, doch liegt es in der Verantwortung des Projektmanagers, deren Sichtbarkeit zu schaffen und zu erweitern. Jedes der besten KI-Tools für die Entscheidungsfindung oder jedes Bewertungsinstrument wird Ihnen dabei helfen.

Mit der Projektmanagement-Software von ClickUp können Sie eine Liste mit Aufgaben führen, Benutzer zuweisen, den Arbeitsfortschritt messen, die Zeit für jede Aufgabe erfassen, in Echtzeit zusammenarbeiten, Prozesse dokumentieren usw.

Mit ClickUp können Sie alle beobachtbaren Daten zu Projekten, Prozessen, Mitarbeitern, Zielen und vielem mehr erfassen!

2. Wählen Sie Daten aus der Auswahl

Sobald Sie alle verfügbaren Daten haben, ist es an der Zeit, die richtige Teilmenge für die zu treffende Entscheidung auszuwählen. Die Funktionen für Berichterstellung und Ansichten von ClickUp bieten genau die Lösung, die Sie benötigen. Hier sind einige Beispiele.

ClickUp-Bericht zur Nachverfolgung des Fortschritts

Projekt-Dashboard: Das ClickUp-Dashboard bietet Echtzeitdaten zum Fortschritt des Projekts. Sie können diese nutzen, um vielfältige Entscheidungen zu treffen.

Wenn sich Ihr Projekt beispielsweise aufgrund von Scope Creep verzögert und Sie zusätzliche Ressourcen bereitstellen müssen, hilft Ihnen das Dashboard dabei, den Umfang des benötigten Supports einzuschätzen.

Workload-Ansicht: Diese ClickUp-Ansicht zeigt Daten zu jedem Team-Mitglied, dessen Workload, Verfügbarkeit und Produktivität. Bei Entscheidungen zur Ressourcenzuweisung ist dies der perfekte Datensatz.

Zeiterfassung-Ansicht: Diese ClickUp-Ansicht zeigt die von den Teammitgliedern für verschiedene Aufgaben erfassten Zeiten an. Diese Daten sind äußerst nützlich, um Entscheidungen hinsichtlich des voraussichtlichen Aufwands und Zeitaufwands zu treffen.

3. Fügen Sie den richtigen Kontext hinzu

Die „Ladder of Inference“-Technik legt nahe, dass wir Daten auf der Grundlage unserer subjektiven Vorerfahrungen interpretieren. In einem beruflichen Umfeld kann dies dem Erfolg abträglich sein. Daher müssen Sie als Projektmanager darauf achten, sich den Kontext zu verschaffen, der für mehr Objektivität sorgt.

ClickUp-Dashboard mit Burn-up- und Burn-down-Diagrammen

Das Dashboard von ClickUp ermöglicht es Ihnen, mehrere Widgets in einer einzigen Ansicht hinzuzufügen, wodurch Sie unterstützende Informationen zu allen Datenpunkten erhalten. Während Sie beispielsweise den Status des Projekts als Kreisdiagramm sehen, können Sie gleichzeitig die Burn-up-/Burn-down-Diagramme einsehen, um sicherzustellen, dass Sie im Plan liegen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die vor Ihnen liegenden Aufgaben zu priorisieren, probieren Sie eine ClickUp-Eisenhower-Matrix-Vorlage aus, um Entscheidungen zu treffen.

4. Treffen Sie (vernünftige) Annahmen

Annahmen sind bei jeder Entscheidung unvermeidlich. Wenn Sie beispielsweise den nächsten Sprint planen, gehen Sie davon aus, dass jedes Team-Mitglied wie im Plan vorgesehen verfügbar sein wird. Da keine Urlaubsanträge vorliegen, ist dies eine vernünftige Annahme, d. h., es ist wahrscheinlich, dass sie zutrifft.

Wenn die Daten der Zeiterfassung von ClickUp zeigen, dass die Behebung eines P2-Fehlers in der Vergangenheit durchschnittlich 10 Stunden gedauert hat, wäre es eine vernünftige Annahme, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

5. Überlegen Sie sich Möglichkeiten und ziehen Sie Schlussfolgerungen

Whiteboard zur Veranschaulichung der Schritte der „Ladder of Inference“-Technik

ClickUp Whiteboard hilft Remote-Teams dabei, Ideen zu entwickeln, Möglichkeiten abzuwägen und Szenarien zu erkunden. Wenn sie Visualisierungstechniken nutzen, um Daten als Team zu besprechen, können sie Verzerrungen in jedem Schritt der Leiter beseitigen.

Mit der KI von ClickUp AI können Sie Daten innerhalb von Sekunden zusammenfassen. Das spart Zeit bei Präsentationen und erleichtert die zukünftige Verarbeitung von Informationen.

Nutzen Sie KI-gestützte Dashboards in ClickUp, um bei Ihren Projekten immer auf dem Laufenden zu bleiben

6. Handeln Sie

Alle Entscheidungen führen letztendlich zu einer Handlung. Ein umfassendes Tool für das Projektmanagement ermöglicht es Ihnen, schnell von Daten über Entscheidungen zu Handlungen zu gelangen. ClickUp leistet dies auf vielfältige Weise.

ClickUp-Vorlage für Entscheidungsfindungs-Frameworks

Entscheidungshilfe: Die Vorlage „Entscheidungsfindungs-Framework“ von ClickUp unterstützt Sie beim Prozess. In Verbindung mit der „Ladder of Inference“-Technik kann diese Vorlage Ihnen helfen, Ihre Argumentation zu untermauern.

Planung per Drag & Drop: Die Kalender-Ansicht von ClickUp zeigt Ihnen den Zeitplan eines Projekts an. Wenn Sie Aufgaben neu zuweisen möchten, wodurch sich der Zeitplan verschieben würde, können Sie Aufgaben per Drag & Drop von einem Tag auf einen anderen verschieben, um die Produktivität zu optimieren.

Kommentare als Elemente: Kommentar-Threads in ClickUp dienen nicht nur der Unterhaltung. Während Sie Möglichkeiten ausarbeiten, weisen Sie Kommentare als Elemente zu und integrieren Sie diese Beiträge in den Workflow.

Arbeit automatisieren: Manche Entscheidungen lassen sich auch automatisieren. Mit ClickUp Automations können Sie eine einfache „If-This-Then-That“-Automatisierung einrichten, die alle Beteiligten in verschiedenen Szenarien automatisch benachrichtigt.

Anpassen: Entwerfen Sie Ihre Workflows und richten Sie diese in ClickUp mit benutzerdefinierten Feldern ein.

Treffen Sie bessere Entscheidungen mit ClickUp

Jeder trifft jeden Tag Dutzende von Entscheidungen. Je mehr Verantwortung Sie tragen, desto mehr Entscheidungen treffen Sie und desto größer ist die Tragweite dieser Entscheidungen. Daher wird jede Entscheidung wichtig.

Um effizient und produktiv zu sein, benötigen Projektmanager und Führungskräfte solide Entscheidungsprozesse. Die „Ladder of Inference“ ist ein solcher Prozess. Sie beschreibt, welche Schritte ein Entscheidungsträger durchläuft – von der Wahrnehmung der Welt bis zum Ergreifen von Maßnahmen.

Das Projektmanagement-Tool von ClickUp wurde nicht nur zur Verwaltung von Aufgaben und Aktivitäten entwickelt, sondern auch, um klare Entscheidungen zu treffen. Von der Datenerfassung über die Erstellung von Berichten bis hin zur Umsetzung von Entscheidungen in konkrete Maßnahmen unterstützt ClickUp Projektmanager bei jedem Schritt.

Erledigen Sie mehr als nur „Projektmanagement“. Zeigen Sie bei Ihren Projekten, was Sie können. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.