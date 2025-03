Rollen von Führungskräften: Definition, Arten und Anwendung

Management ist eine komplexe Tätigkeit, die Menschen, Prozesse und Problemlösungen umfasst. An einem einzigen Tag kann es vorkommen, dass Sie für das nächste Quartal planen, Aufgaben oder Materialien zuweisen, über ein höheres Budget verhandeln und sich mit einem verärgerten Client oder Mitglied der Belegschaft auseinandersetzen müssen. 🤹

Eine effektive Führungskraft muss daher einen breiten Bereich von Fähigkeiten entwickeln. Diese Fähigkeiten können in Kategorien eingeteilt werden, die als Führungsrollen bekannt sind.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was eine Rolle als Führungskraft ist und wie die verschiedenen Arten von Rollen klassifiziert werden. Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese Definitionen von Führungsrollen nutzen können, um Ihre Managementfähigkeiten zu entwickeln und Ihre Chancen auf eine Beförderung zu erhöhen. 🙌

Was sind Führungsrollen ?

Managerrollen sind eine Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen des Managements zu klassifizieren. Die Rollen wurden von dem kanadischen Wissenschaftler und Verfasser, Professor Henry Mintzberg, entwickelt und 1989 in seinem Buch "Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations"

Mintzbergs Managementrollen helfen dabei, die von Managern auf verschiedenen Ebenen der Organisationsstruktur benötigten Fähigkeiten zu definieren.

Unabhängig davon, ob Sie bereits eine leitende Position innehaben oder sich um eine solche bewerben, können Sie diese Definitionen der Rollen von Managern nutzen, um Ihre Stellenbeschreibung zu klären und Bereiche zu identifizieren, die Sie verbessern können, um Ihr berufliches Instrumentarium zu erweitern. 🛠️

Gängige Führungsrollen und Verantwortlichkeiten

In der Managementtheorie von Mintzberg werden drei verschiedene Arten von Führungsrollen beschrieben: zwischenmenschliche Rollen, informatorische Rollen und Entscheidungsrollen. Jede Kategorie wird weiter in mehrere spezifische Rollen unterteilt.

Aufgrund der Art der Arbeit als Führungskraft werden Sie wahrscheinlich mehrere, wenn nicht sogar alle, dieser Fähigkeiten zu verschiedenen Zeiten Ihres Arbeitstages benötigen. 🕜

Zwischenmenschliche Rollen

In zwischenmenschlichen Rollen ist die Führungskraft für die Vermittlung von Ideen und Informationen zuständig. Sie interagieren mit anderen Menschen, um sicherzustellen, dass die Dinge im Einklang mit den Zielen der Organisation erledigt werden. Dazu gehört die Kommunikation sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen - zum Beispiel mit Clients und anderen Interessengruppen.

Kommunizieren Sie effektiv mit Ihrem Team mit den Collaboration-Features von ClickUp

Zwischenmenschliche Managerrollen: Aushängeschild, Leiter und Verbindungsperson

Informative Rollen

In dieser Kategorie ist die Führungskraft dafür verantwortlich, Daten zu generieren oder zu sammeln, sie dann zu verarbeiten und Informationen für andere freizugeben. Die Daten können von innerhalb oder außerhalb des Geschäfts gesammelt werden, und es ist die Aufgabe des Managers, sie zu analysieren und sicherzustellen, dass sie an diejenigen weitergeleitet werden, die sie benötigen.

Information Managerrollen: Überwacher, Verbreiter, Pressesprecher

Entscheidungsfunktionen

In diesen Rollen nutzt die Führungskraft das gesammelte Wissen zusammen mit der Entscheidungsfindung und der Kommunikation, um die Organisation auf ihre Ziele auszurichten. 🌈

Entscheidende Managerrollen: Unternehmer, Störungsmanager, Ressourcenzuteiler und Verhandlungsführer

Managerrollen Nach Henry Mintzberg

Nachdem Sie nun die Kategorien der Mintzberg'schen Führungsrollen verstanden haben, wollen wir uns jede der 10 Definitionen der Führungsrollen genauer ansehen.

1. Aushängeschild

Die Rolle des Aushängeschilds wird mit der oberen Führungsebene in Verbindung gebracht und ist in der Regel mit einem hohen Maß an Autorität und Macht ausgestattet, oft in Verbindung mit rechtlichen Verpflichtungen.

Auf dieser Ebene repräsentieren und fördern Manager das Unternehmen nach außen hin bei Meetings mit Kunden, Gerichtsverfahren oder gesellschaftlichen Ereignissen. Sie haben auch eine interne Rolle zu spielen, indem sie als Vorbild dienen und die Mitglieder des Teams dazu anspornen, die Ziele des Geschäfts weiter zu verfolgen. ✨

2. Leiter

In einer Führungsrolle beaufsichtigen Manager die Leistung einer Organisation, einer Abteilung oder eines Teams und stellen sicher, dass team-Dynamik positiv bleiben. Sie legen Ziele fest, z. B. ein Umsatz- oder Projektziel, und kommunizieren diese an alle Mitglieder des Teams. 🎯

Erstellen Sie Ziele, weisen Sie Einzelziele zu und geben Sie sie für Ihr Team frei, damit alle an einem Strang ziehen

Führungskräfte delegieren Aufgaben, überprüfen den Fortschritt und geben Feedback, Unterstützung und Motivation, wo immer dies nötig ist. Die Rolle der Führungskraft kann auch einige Funktionen im Personalwesen umfassen, wie die Einstellung, Schulung und Bewertung von Mitarbeitern.

3. Verbindungsperson

Die Rolle des Verbindungsmannes ist für den Aufbau und die Pflege interner und externer Beziehungen zuständig. Sie dienen als Brücke zwischen Mitgliedern verschiedener Teams oder Befehlsebenen, indem sie kommunizieren und Verbindungen herstellen, um die Arbeit zu erledigen. 🤝

Verbindungspersonen können auch die Koordinierung mit externen Interessengruppen übernehmen, z. B

meetings mit Clients

um deren Bedürfnisse zu verstehen oder um sich mit Partnern und Lieferanten zu vernetzen, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen.

4. Überwachen

In einer Überwachungsrolle suchen Manager aktiv nach Informationen, um die Effektivität des Geschäfts zu bewerten und Probleme und Chancen zu erkennen. So können sie zum Beispiel das Feedback von Clients einholen und ein wiederkehrendes Problem entdecken, das Korrekturmaßnahmen erfordert, oder sich Anregungen für neue Produkte holen. 💡

Monitore verfolgen auch Branchentrends, um sicherzustellen, dass das Geschäft wettbewerbsfähig bleibt und mit den gesetzlichen Änderungen Schritt halten kann.

5. Disseminator

Die Funktion dieser Führungsrolle besteht darin, strategische und technische Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln und an die zuständigen Personen weiterzuleiten. Dabei kann es sich um Probleme handeln, die in Meetings unter vier Augen oder im Team angesprochen wurden, oder um Ideen für neue Produkte oder Dienstleistungen.

Erstellen von Checklisten mit geschachtelten Unteraufgaben zur einfachen Priorisierung und Depriorisierung in ClickUp

Informationen könnten auch Vorschläge sein für

prozesse zu optimieren

durch Implementierung neuer

betriebsführungssoftware

. Initiativen müssen möglicherweise von der oberen Führungsebene genehmigt oder an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Dies kann mündlich oder schriftlich erledigt werden, und zwar entweder direkt mit der betreffenden Person oder über die Befehlskette nach oben oder unten.

6. Pressesprecher

In der Rolle des Sprechers ist eine Führungskraft das Gesicht ihres Teams oder ihrer gesamten Organisation. Zum Beispiel kann er die Ergebnisse des Teams und die Geschäftsziele für das nächste Jahr dem oberen Managementteam vorstellen.

Ein Sprecher kann auch die Ergebnisse des Unternehmens auf einem Meeting der Aktionäre freigeben oder auf einer Konferenz sprechen, um den Ruf des Unternehmens bei aktuellen oder potenziellen Kunden und Investoren zu verbessern. 💰

7. Entrepreneur

Die Rolle des Unternehmers schafft Veränderungen und Innovationen im Unternehmen, während er gleichzeitig Geschäftsprozesse steuert und Probleme löst. Sie entwickeln neue Ideen, um das Geschäft wettbewerbsfähig zu halten - zum Beispiel können sie neue Produkte ausprobieren, die gerade im Trend liegen. 📈

Unternehmerische Führungskräfte entscheiden über strategische Initiativen wie die Nutzung eines neuen Marketingkanals oder das Eingehen einer Geschäftspartnerschaft. Sie führen auch notwendige organisatorische Anpassungen durch, wie die Umstrukturierung einer Abteilung, die Übernahme eines anderen Geschäfts oder

standardisierung von Prozessen

.

8. Störungshandler

In dieser Rolle befasst sich die Führungskraft mit auftretenden Problemen. Störungsbeauftragte kümmern sich um Probleme und beheben sie, um die Produktivität zu erhalten und einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.

Bei Störungen kann es sich um interne Probleme handeln, z. B. den Verlust eines wertvollen Mitarbeiters oder die Notwendigkeit, Konflikte zwischen Mitgliedern des Teams zu lösen. Es kann sich aber auch um ein externes Problem handeln, z. B. um einen unzufriedenen Client oder einen Lieferanten, der einen Vertrag bricht. 🪄

9. Ressourcenzuteiler

In der Rolle des Ressourcenzuteilers entscheidet die Führungskraft, wie sie die Ressourcen der Organisation am besten einsetzt, um die verfügbare Zeit und das Budget optimal zu nutzen.

Beispiele für Ressourcen

sind beispielsweise Mitglieder des Personals, Einrichtungen, Materialien und Ausrüstungen.

Rationalisierung der Berichterstellung mit ClickUp

Die Zuweisung kann erfordern

terminierungsressourcen

je nach Workload des Projekts, Aufteilung der Mittel zwischen den Abteilungen auf der Grundlage von Budgets oder Zuweisung von Ausrüstung nach Bedarf.

10. Verhandlungsführer

Die Rolle des Verhandlungsführers besteht darin, im Namen einer Abteilung oder des gesamten Geschäfts zu verhandeln, um das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen. So kann es beispielsweise sein, dass der Manager mit einem Mitarbeiter über dessen Gehalt verhandeln muss, mit der Geschäftsleitung über das Budget der Abteilung oder mit einer anderen Abteilung, um Zugang zu Teammitgliedern mit bestimmten Fähigkeiten zu erhalten. Oder sie verhandeln mit Kunden oder Lieferanten über die zu erbringenden Leistungen, Fälligkeitsdaten und Kosten. 💸

Nachdem Sie nun die verschiedenen Rollen eines Managers und einige der Grundsätze des Managements verstanden haben, lassen Sie uns untersuchen, wie Sie dieses Wissen nutzen können, um Ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern.

Anwendung des Managerrollenmodells am Arbeitsplatz

Um eine wirklich gute und erfolgreiche Führungskraft zu sein, sollten Sie in der Lage sein, je nach Bedarf in jede dieser Rollen zu schlüpfen. Denken Sie darüber nach, wie oft Sie die einzelnen Rollen in Ihrer derzeitigen Position verwenden - oder erledigen Sie einige Nachforschungen, um herauszufinden, welche Rollen auf die Stelle zutreffen, die Sie anstreben.

Das bedeutet nicht, dass Sie in allen Rollen gleich gut sein müssen - das sind nur wenige. Aber es ist sinnvoll, die Bereiche zu entwickeln, in denen Sie sich verbessern können. 💪

Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, ist der Einsatz von Tools, die Sie bei der Verbesserung Ihrer Managementprozesse unterstützen.

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitäts- und projektmanagement tool, das sich ideal für die Verwaltung Ihres Teams, die Verbesserung Ihrer Führungsqualitäten und die Rationalisierung von Workloads eignet. Nutzen Sie es, um Ihre Ziele zu identifizieren, Ihren Weg nach vorne zu planen und Ihren Fortschritt zu verfolgen - und sparen Sie dabei bei jeder Gelegenheit Zeit und Aufwand. 🏆

Schritt 1. Bewerten Sie Ihre aktuellen Fähigkeiten

Bewerten Sie für jede der Definitionen der Rolle als Führungskraft Ihr derzeitiges Qualifikationsniveau auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 für "nicht qualifiziert" und 10 für "äußerst qualifiziert" steht Zu erledigen ist dies leicht in einem ClickUp Dokument so dass Sie später immer wieder darauf zurückgreifen können, um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind.

Erreichen Sie Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten mit ClickUp Goals

Nutzen Sie diese Auswertung, um zu entscheiden, welche Rollen Sie gezielt verbessern möchten. Machen Sie sich klar, was Sie genau erreichen wollen und stellen Sie ein ClickUp Ziele auf die man hinarbeiten kann. 📌

Schritt 2. Planen Sie Ihre Entwicklung

Verwenden Sie eines der ClickUp process mapping tools -wie ClickUp Whiteboards oder ClickUp Mindmaps -, um Ihren weiteren Weg zu planen. Erstellen Sie für jede Rolle, an der Sie arbeiten möchten, eine Karte mit den spezifischen Fähigkeiten, die Sie entwickeln müssen.

Verwenden Sie Whiteboards und Mindmaps, um Projekte und Funktionen von Teams zu visualisieren

Wenn Sie zum Beispiel beschlossen haben, dass Sie sich als Führungskraft und Verbindungsperson verbessern wollen, wäre die Arbeit an Ihrer emotionalen Intelligenz und Ihren Kommunikationsfähigkeiten ein guter Ansatzpunkt.

Oder wenn Sie sich auf die Rolle des Sprechers konzentrieren, müssen Sie vielleicht Präsentationsfähigkeiten erlernen. Andererseits würden Ihre Fähigkeiten zur Bewältigung von Störungen wahrscheinlich von einem Problemlösungs- und Konfliktlösungstraining profitieren. 🌻

Schritt 3. Lernmöglichkeiten identifizieren

Um herauszufinden, wie Sie sich am effektivsten weiterbilden können, sollten Sie sich zunächst erkundigen, ob Ihr Arbeitsplatz interne Kurse für die Fähigkeiten anbietet, die Sie erlernen möchten. Wenn nicht, müssen Sie sich möglicherweise für ein externes Programm anmelden. Fragen Sie Kollegen, die diese Fähigkeiten bereits gut beherrschen, nach ihren empfohlenen Büchern, Podcasts und Blogs.

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit ClickUp's kostenlosem Online Notepad

Machen Sie beim Lernen Notizen in ClickUp Notepad . Verwenden Sie dann ClickUp AI um Ihre Notizen zusammenzufassen und zu formatieren, so dass Sie bei Bedarf schnell darauf zurückgreifen können, ohne sich durch Ihre ursprünglichen Kritzeleien wühlen zu müssen. 📝

Schritt 4. Planen Sie Entwicklungsaufgaben

Wenn Sie sich für etwas Zeit nehmen, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie es auch zu erledigen. Nehmen Sie bestimmte Aufgaben aus dem Plan heraus, den Sie im vorherigen Schritt entwickelt haben, und tragen Sie sie in Ihren Kalender ein.

Erzeugen Sie nachvollziehbare ClickUp Aufgaben direkt aus einem anderen ClickUp-Dokument übernehmen und mit einer Zeitleiste und einem Fälligkeitsdatum versehen. Sie können diese Aufgaben sogar mit bestimmten ClickUp Zielen verknüpfen.

Verwalten Sie alle Ihre

projekte und Aufgaben

von einem Ort aus mit ClickUp's Projektmanagement Software

Tragen Sie die Kurse, die Sie besuchen möchten, in Ihren Kalender ein und blockieren Sie Lernzeiten zum Lesen oder Anhören von Podcasts. Verwenden Sie ClickUp Kalender Ansicht um eine praktische visuelle Darstellung Ihres Plans zu sehen. 🗓️

Ein Teil der Bewältigung von Führungsaufgaben besteht darin, Ihre Aufgaben so effizient und effektiv wie möglich zu erledigen. Online-Tools machen hier den Unterschied, denn sie sparen Zeit für alltägliche Aufgaben, so dass Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben. ⏱️

Online tools wie

software zur Mitarbeiterverwaltung

und

vorlagen für das Projektmanagement

straffen die Arbeitsabläufe von Teams und steigern so die Produktivität und Effektivität in allen Bereichen.

In Kombination mit Vorlagen wie der ClickUp Manager-Protokoll sie geben Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen, um ein besserer Leiter, Überwacher, Ressourcenzuteiler und Störungsmanager zu werden.

Schritt 6. Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Mitarbeitern

Eine Schlüsselaufgabe bei allen Definitionen der Rolle als Führungskraft ist die Kommunikation. Diese Kommunikation kann mit dem eigenen Team, anderen Abteilungen, der oberen Führungsebene oder externen Interessengruppen wie Kunden und Anbietern erfolgen. 💬

ClickUp macht es Ihnen mit mehreren Kommunikationstools leicht. Verlassen Sie kommentare in ClickUp Docs, indem Sie Einzelpersonen oder Teams mit @mentions erwähnen. Sie können auch jedem Mitglied Ihres Teams in Echtzeit eine Nachricht über ClickUp Chat-Ansicht .

Steigern Sie Ihre Produktivität mit kollaborativen aufgabenmanagement durch Zuweisung von Aufgaben, Kennzeichnung von Kommentaren und Freigeben von Bildschirmaufzeichnungen auf einer einzigen Plattform

ClickUp lässt sich auch in gängige Kommunikations-Apps integrieren, wie Zoom und Microsoft Teams damit Sie eine Telefonkonferenz mit einem Klick auf eine Schaltfläche starten können.

Meistern Führungsrollen und fördern Ihre Karriere

Die Leitung eines Teams oder eines Geschäfts erfordert einen breiten Bereich an Fähigkeiten. Henry Mintzburg hat diese Fähigkeiten in drei Kategorien eingeteilt: zwischenmenschliche, informatorische und entscheidungsbezogene Rollen. Diese werden weiter unterteilt in insgesamt 10 Rollen, die Manager während ihres Arbeitsalltags ausgiebig nutzen.

Das Verständnis der Rollen, die Sie spielen, hilft Ihnen, Ihren Job zu definieren und macht es einfach zu erkennen, wo Sie Ihre Fähigkeiten weiter entwickeln können. Der Bereich der Online-Tools von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie für diesen Entwicklungsprozess brauchen - und für jeden anderen Aspekt Ihrer Arbeit. 🤩

Kostenlos anmelden

bei ClickUp an - und bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Karriere (und Ihr Team) auf die nächste Stufe zu heben.