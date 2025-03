Pulse of Progress: Ihr Leitfaden für die beste Klinikverwaltungssoftware [mit Bewertungen und Preisen]

Als Dr. Miranda Bailey aus der beliebten Fernsehserie Grey's Anatomy betonte einmal: "Patienten folgen keinem Zeitplan. Wir haben das Gefühl, dass Klinikmanager das genauso sehen: "Verwaltungsaufgaben auch nicht."

Aber was wäre, wenn wir einen Zeitplan erstellen könnten, der sich an die unvorhersehbare Natur des Gesundheitswesens anpasst? Was wäre, wenn Ärzte, Krankenschwestern und Verwaltungsangestellte ihre Energie darauf verwenden könnten weg vom Papierkram und hin zur Patientenversorgung ? 🧑‍⚕️

Und jetzt kommt der Clou: Ein Software-Tool für das Klinikmanagement, mit dem diese "Was wäre wenn"-Vorstellungen Wirklichkeit werden könnten! Stellen Sie sich eine medizinische Welt vor, in der Verwaltungsaufgaben rationalisiert werden, Papierkram der Vergangenheit angehört und Ihre Klinik wie eine gut geölte Maschine funktioniert. Sind Sie neugierig geworden?

Wir bieten Ihnen 10 Softwarelösungen, die das volle Potenzial jedes Unternehmens im Gesundheitswesen freisetzen und dafür sorgen, dass der Fokus dort bleibt, wo er hingehört - beim Wohlbefinden der Patienten.

Worauf sollten Sie bei einer Klinikmanagement-Software achten?

Administrative Aufgaben entreißen ein Sechstel der Arbeitszeit von Ärzten in den USA und wirft einen Schatten auf ihre berufliche Zufriedenheit. Software für die Verwaltung von Arztpraxen kann dazu beitragen, diese Zufriedenheit zu erreichen, indem sie die Effizienz der alltäglicher Abläufe und Verwaltungsaufgaben.

Manager in Kliniken und Arztpraxen suchen in der Regel nach einer Lösung, die Folgendes bietet:

Intuitive Benutzeroberfläche: Das Letzte, was Sie brauchen, ist ein System, das sich anfühlt, als ob man ein medizinisches Rätsel entschlüsseln müsste. Ein unkompliziertes Design gewährleistet eine reibungslose Navigation für alle Mitglieder Ihres Gesundheitsteams. Mobile Zugänglichkeit ist ein Bonus! Umfassendes Patientenmanagement: Von der gemeinsamen Nutzung von Rezepten bis hin zur Aufbewahrung von Unterlagen: Prüfen Sie, ob das System alle Aufgaben während des Lebenszyklus eines Patienten nahtlos unterstützt Effiziente Abrechnungs- und Finanztools: Achten Sie auf Funktionen, die bei der Verwaltung von Rechnungen, Ansprüchen undfinanzberichte mühelos Sicherheit und Compliance: Stellen Sie sicher, dass die Software die Industriestandards und -vorschriften einhält, wie z. B. dieHIPAA-Konformitätsprotokolleund bietet eine sichere Umgebung für alle Ihre medizinischen Unterlagen Terminerinnerungen **und Unterstützung bei der Terminplanung: Suchen Sie nach Software, die nicht nurtermine plant sondern auch rechtzeitig Erinnerungen verschickt, um das Nichterscheinen zu reduzieren Skalierbarkeit: Wählen Sie eine skalierbare Lösung, die sich an die sich ändernden Bedürfnisse und die Größe Ihrer Klinik oder Arztpraxis anpasst

10 Software für das Klinikmanagement, die Sie bei der Bereitstellung modernster Gesundheitsdienste unterstützt!

Die Erkundung von Software-Tools und der Vergleich ihrer Funktionen kann ein anstrengender Prozess sein. Aber einmal mehr hat Dr. Bailey aus Grey's Anatomy recht, wenn sie sagt: "Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen."

Unsere nachstehenden Bewertungen der 10 besten Klinikverwaltungssoftware werden Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Lassen Sie uns eintauchen und die administrativen Grenzen im Gesundheitswesen überwinden! 🩺

1. ClickUp

Mit ClickUp können Sie die Terminplanung automatisieren, PHI-Datensätze mit benutzerdefinierten Feldern verfolgen und alle Aufgaben der Klinikverwaltung erledigen

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihre Zeit besser mit Patienten verbringen sollten, als sich mit Papierkram zu beschäftigen, sollten Sie eine projekt-Management-Tool wie ClickUp! Es ist Ihre erste Wahl, wenn es darum geht, die Terminplanung zu automatisieren, alltägliche Verwaltungsaufgaben zu erledigen und lästige Verwaltungsaufgaben zu vereinfachen, die Ihnen das Leben schwer machen. 😍

ClickUp's Suite für Gesundheitsteams verfügt über eine Reihe von Funktionen, die den Betrieb von Kliniken und Arztpraxen in jeder Größenordnung unterstützen.

Zum Beispiel, ClickUp-Dokumente ist Ihr organisatorischer Maestro für die Rationalisierung von Patientenakten bis hin zum Arzt onboarding-Materialien und den Berg an administrativem Papierkram, der sich oft ansammelt. Nutzen Sie den plattformeigenen KI-Schreibassistenten, ClickUp AI um professionelle Dokumentationen in Sekundenschnelle zu erstellen.

Kommunikationssilos haben ein Ende, denn ClickUp ermöglicht die Verknüpfung von Dokumenten und Aufgaben und bietet eine nahtlose Verbindung zwischen Patientenakten und engagierten Pflegekräften oder Ärzten. Sie müssen mit der IT-Abteilung, der Rechtsabteilung oder der Personalabteilung sprechen? Die Plattform bietet abteilungsübergreifende Kommunikation werkzeuge, wie das Chat-Ansicht und umsetzbare Kommentare, haben Sie alles im Griff!

ClickUp bietet eine Vielzahl von unternehmensfreundlichen Finanz- und CRM-Vorlagen . Die ClickUp Vorlage für Patientenmanagement und Medizinisches Diagramm Vorlage sind hervorragende Hilfsmittel, wenn Sie Pflegepläne anpassen und Aufzeichnungen zugänglich machen wollen.

Die ClickUp-Vorlage für die Patientenverwaltung erfasst Patientenstatus, Medikamente, zugewiesene Ärzte, Versicherungen und mehr

Vergessen wir nicht, den Picasso der Projektvisualisierung zu erwähnen - den ClickUp Dashboard . Es unterstützt Sie bei der Überwachung von Mitarbeitern und Aufgaben in Ihrer Praxis mit 15+ Ansichten . Administratoren lieben die klassischen Listen- oder Brettansichten für die Verwaltung von Arbeitslasten, medizinischen Beständen und Patientendetails. Wenn Sie es jedoch vorziehen, mehrere Workflow-Ströme für verwaltung von Ressourcen und Termine, die Gantt-Diagramm und Kalenderansichten sind Ihre zuverlässigen Optionen!

Wir empfehlen die Verwendung von ClickUp-Automatisierungen um die Belastung durch sich wiederholende Aufgaben wie die Aktualisierung des Patientenstatus oder die Erstellung von Checklisten für den Hausmeister zu verringern.

Neben branchenüblichen Sicherheitsprotokollen ermöglicht ClickUp erweiterte Berechtigungen und Zugriffskontrollen, die Ihnen helfen, die Integrität der Patientendaten zu wahren.

ClickUp beste Eigenschaften

Alles aus einer HandKI-gestützte Plattform zur Speicherung von Personalplänen, medizinischem Material und Patienteninformationen

Kostenlose Vorlagen zur Vereinfachung der Verwaltungs-, Abrechnungs- und Dokumentationsarbeit

Anpassbare Erinnerungen für die Terminverwaltung

mehr als 15 Ansichten für den Überblick über Patienteninformationen, Termine, Arbeitsbelastung und MaterialAutomatisierung für wiederkehrende Aufgaben es ist wie Ihre Aufgabenliste, nur viel einfacher, mit bunten Aufgaben-Donuts, die Sie auf dem Laufenden halten. 🍩

AdvancedMD bietet einen einheitlichen Patientenfluss. Alle Verlaufs- und Overhead-Daten befinden sich auf jedem Bildschirm, wodurch das Chaos verwirrender oder überflüssiger Verwaltungsarbeit reduziert wird.

Und als Sahnehäubchen ermöglicht die Plattform die einfache Verfolgung von Programme zur Überwachung von verschreibungspflichtigen Medikamenten (PDMP), um bei der Verschreibung von kontrollierten Substanzen die Vorschriften einzuhalten.

Innerhalb der Abrechnungssoftware von AdvancedMD können die Präferenzen für die Erstellung von Krankenblättern durch zentral verwaltete Vorlagen nahtlos beibehalten werden.

Die besten Eigenschaften von AdvancedMD

Papierlose Dokumentationslösung mit nur einem Klick

Zugängliche Patientenlisten durch Patientenkarten

Anzeige von PDMP-Daten

Zentral verwaltete Vorlagen mit Abrechnungssoftware

AdvancedMD-Einschränkungen

Nach Meinung einiger Benutzer ist die Benutzeroberfläche mangelhaft

Notizen können nicht erneut geöffnet, bearbeitet oder gelöscht werden

Preise für AdvancedMD

Kontaktieren Sie das Unternehmen

AdvancedMD Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (50+ Bewertungen)

3.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 3.6/5 (400+ Bewertungen)

6. NextGen Büro

Über: NextGen Büro NextGen Office ist eine weitere umfassende EHR-, Praxisverwaltungs- und Ertragszyklusmanagement-Plattform. Mit ihr können Sie cloudbasierte Profile für Patienten erstellen, in denen deren Krankengeschichte, Allergien und Medikamente aufgeführt sind und die sowohl für Mitarbeiter als auch für Patienten zugänglich sind. Die anpassbaren Terminplanungsoptionen verhindern Überbuchungen, während farbcodierte Terminplanungsvorlagen die Gruppierung der Patienten rationalisieren und eine nahtlose Erfahrung gewährleisten.

NextGen's ePrescribing-Funktionalität bringt eine moderne Wendung ins Spiel, indem sie es den Patienten ermöglicht, die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit zu erhalten. Durch die Integration mit den PDMP-Datenbanken von 40 Staaten wird die Einhaltung der Vorschriften erleichtert. 💊

NextGen unterstützt mit seinen Funktionen zur Verwaltung des Umsatzes und zur Berichterstellung eine fundierte Entscheidungsfindung. Sie können transparente Abrechnungsprozesse einrichten, Ablehnungen erkennen und das Inkasso beschleunigen, um die finanzielle Effizienz zu steigern.

NextGen Office beste Eigenschaften

Cloud-basierte EHR

Vollständig HIPAA-konform

Anpassbare Terminplanungsoptionen mit farbcodierten Vorlagen

Online-Terminverwaltung für Patienten und Mitarbeiter

Intelligente ePrescribing-Funktion

NextGen Office Einschränkungen

Nicht sehr hilfreich für Praxen, die chronische Krankheiten behandeln

Keine Automatisierungsmöglichkeiten

Preise für NextGen Office

Kontaktieren Sie das Unternehmen

NextGen Office Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (100+ Bewertungen)

3.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (1.000+ Bewertungen)

7. DrChrono

Über: DrChrono Ganz gleich, ob Sie allein praktizieren oder Teil einer großen Klinik sind, DrChrono unterstützt Sie. Diese cloudbasierte EMR-Software (Electronic Medical Records) legt den Schwerpunkt auf den persönlichen Kontakt mit dem Patienten und ermöglicht so bessere Diagnosen.

Mit nur wenigen Klicks auf ihrem Handy oder Desktop können Ärzte alles erledigen, von der Bestellung von Laborwerten über die Verschreibung von Medikamenten bis hin zum Diktieren von Sprache in Text.

DrChrono MBS (Medical Billing Software) arbeitet nahtlos mit Ihrem prozesse im Gesundheitswesen und macht Abrechnungsaufgaben einfacher und effizienter. Es wird mit der elektronischen Patientenakte synchronisiert, wodurch die Genauigkeit der Daten gewährleistet und lästige Tippfehler auf den Rechnungen minimiert werden.

DrChrono vereinfacht die Verwaltung des Front-Ends und bietet Online-Terminplanung, Versicherungsprüfungen in Echtzeit, automatische Terminerinnerungen und einen Kiosk-Modus für die Sprechstundenhilfe.

DrChrono beste Eigenschaften

Ermöglicht persönliche Interaktionen mit Patienten

Zeitersparnis durch Diktieren von Sprache in Text

Integriert sich in das EHR

Mobile Anwendung auf iPhone, iPad oder M-Series Mac

Einschränkungen von DrChrono

Teuer für einige Gruppen von Ärzten

Kundensupport muss verbessert werden

DrChrono Preise

Kontakt mit dem Unternehmen

DrChrono Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (30+ Bewertungen)

3.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (400+ Bewertungen)

8. Centricity EMR

Über: Centricity EMR Centricity wurde für Tablets und mobile Geräte entwickelt und ermöglicht die nahtlose Mobilität von Patienteninformationen, so dass Ärzte und Mitarbeiter ihre Daten auch unterwegs aktualisieren können. Centricity wurde von GE Healthcare entwickelt und geht über herkömmliche Software hinaus, da es mit vielen medizinischen Geräten und Bildgebungssystemen kompatibel ist. Centricity deckt alles ab, vom elektronischen Verschreibungswesen bis hin zu aufschlussreichen Finanz-Dashboards, und gewährleistet so eine umfassende Patientenversorgung.

Was Centricity auszeichnet, ist die Integration mit dem Konsortium zur Verbesserung der medizinischen Qualität und bietet einen ganzheitlichen Überblick über die Patientendaten in allen Versorgungsbereichen. Gesundheitsdienstleister können von einem zentralen Knotenpunkt aus mühelos auf die Patientenhistorie und Testergebnisse zugreifen. 🌐

Dieses benutzerfreundliche Praxisverwaltungssystem geht mit Funktionen wie der prädiktiven Suche und zeitsparenden Funktionen noch einen Schritt weiter dateneingabe methoden. Der Clinical Messenger hilft bei der effektiven Kommunikation mit Patienten und anderen an der Pflege beteiligten Mitarbeitern.

Centricity EMR beste Eigenschaften

Klinisches und finanzielles Management

Mobiler Zugriff auf die Patientenhistorie

Unterstützt verschiedene Pflegesituationen

Verbesserte Kommunikation mit Patienten und Mitarbeitern

Centricity EMR Einschränkungen

Die Dateneingabe kann schwierig und verzögert sein

Die App neigt zum Einfrieren und Abstürzen, was eine erneute Anmeldung erfordert

Preise für Centricity EMR

Kontaktieren Sie das Unternehmen

Centricity EMR Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (20+ Bewertungen)

9. WriteUpp

WriteUpp , erworben über Capterra Das Planen von Terminen, die Bearbeitung von Zahlungen und die Automatisierung der Rechnungsstellung werden mit der einheitlichen Schnittstelle von WriteUpp zur zweiten Natur und nehmen den Ärger aus den administrativen Aufgaben. Manager können mit dieser medizinischen Kliniksoftware mühelos Patientennotizen erstellen, speichern und mit Kollegen teilen.

Die Plattform, die hauptsächlich für Angehörige der Gesundheitsberufe in Großbritannien entwickelt wurde, verfügt über eine ziemlich solide integrierte Videokonsultationsfunktion mit Optionen zur Online-Buchung und zum Ausfüllen von Formularen vor der Behandlung.

Sorgen Sie sich um die Datensicherheit? Mit WriteUpp sind Sie auf der sicheren Seite. Es verschlüsselt die gesammelten Daten gemäß den GDPR-Protokollen, damit Ihre Praxis konform bleibt. Die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern wie Google Calendar, Gmail, Stripe und Xero sorgt für zusätzlichen Komfort.

WriteUpp beste Eigenschaften

Erstellen, Speichern und Teilen von Patientennotizen mit Kollegen

Eingebaute Vorlagen

Mobile Anwendungen für Android- und iOS-Geräte

Übereinstimmung mit GDPR-Protokollen

WriteUpp-Einschränkungen

Zusätzliche zusammenfassende Berichte wären nützlich

Die Rechnungsstellungsfunktionen können verwirrend sein

WriteUpp Preise

£14.95/Monat pro Benutzer

Zusätzlich £4.95/Monat pro Praxis für die Nutzung der Onlinebuchungsfunktionen

WriteUpp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (Weniger als 10 Bewertungen)

4.6/5 (Weniger als 10 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (Weniger als 10 Bewertungen)

10. NueMD

NueMD , erworben über Capterra Machen Sie sich das Motto "See Patients. Get Paid." NueMD kümmert sich um alles, von der Terminplanung und Terminerinnerung bis hin zur medizinischen Abrechnung und der Nachverfolgung von Ansprüchen. Die Software gleicht Ansprüche mit einer umfangreichen Datenbank ab und lässt Sie vor der Einreichung Änderungen vornehmen.

diese Praxisverwaltungslösung speichert Kontoinformationen in der Cloud und ist damit eine sichere und bequeme Lösung. Entscheiden Sie sich für automatische Mahnschreiben, um ausstehende Rechnungen zu bearbeiten und Ihr Inkasso zu verbessern. 📨

Dank der Echtzeit-Updates auf den Mobiltelefonen des Teams von NueMD ist die Navigation in den Patientenplänen ein Kinderspiel. Die Lösung verfolgt alles von der Ankunft bis zur Abreise und reduziert die Zahl der nicht erschienenen Patienten durch Anrufe zur Terminerinnerung. Und das Beste daran? Sie können auf anpassbare Softwarepakete für fast 100 Fachgebiete im Gesundheitswesen zugreifen!

NueMD beste Eigenschaften

Cloud-basierter Zugang

Echtzeit-Updates auf mobilen Geräten

Anpassbare Vorlagen für Formulare und Briefe

Aufschlussreiche Analysen zu Patientenkonten

Einschränkungen von NueMD

Begrenzte Transparenz beim Schutz persönlicher Daten

Schwierige Navigation durch Krankenakten

NueMD Preise

Kontakt mit dem Unternehmen

NueMD Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (20+ Bewertungen)

3.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

Bezwingen Sie den Verwaltungs-Everest des Gesundheitswesens mit ClickUp

Eine Klinikverwaltungssoftware kommt wie ein Superheld mit einem Umhang daher und ist bereit, Sie aus dem Papierkram-Chaos zu retten. Obwohl alle von uns besprochenen Lösungen erstaunlich sind, zögern Sie vielleicht noch, sich aufgrund der fehlenden Preistransparenz auf eine Lösung festzulegen.

Wenn Sie noch unschlüssig sind, empfehlen wir sich für ClickUp anzumelden !

Es zeichnet sich durch Transparenz aus, indem es seine Funktionen, Bewertungen und Preise klar darstellt und eine enorme Bandbreite an Funktionen bietet, um Ihre Abläufe zu vereinfachen und Ihre Aufmerksamkeit dort zu behalten, wo sie hingehört - bei Ihren Patienten. 💗