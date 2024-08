Microsoft Word vs. Google Docs: Welches Docs-Tool ist das Beste?

Ob Sie nun Notizen machen, Berichte verfassen oder einfach Ihre täglichen Aufgaben organisieren, das richtige software zur Dokumentenverwaltung strafft Ihre Arbeitsabläufe beim Schreiben und sorgt für Ordnung in Ihren Dokumenten.

Microsoft Word und Google Docs sind zwei beliebte Optionen, aber welche davon ist besser als die andere?

Nun, das hängt wirklich davon ab, wie Sie arbeiten und wie Sie sie nutzen.

Um Ihnen die Entscheidung zwischen Microsoft Word und Google Docs zu erleichtern, vergleichen wir die einzigartigen Features und Preismodelle der beiden Programme sowie die Benutzerfreundlichkeit, die Tools für die Umwandlung von Sprache in Text und die Integrationen.

Entdecken Sie nach dem Vergleich ein kostenloses Tool, das Ihnen hilft, schneller zu schreiben, nahtlos zusammenzuarbeiten und Ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu heben.

Los geht's! 🙌

Was ist Microsoft Word?

Microsoft Word ist textverarbeitungssoftware für die Erstellung professioneller und akademischer Dokumente wie Briefe, Lebensläufe, Formulare und Berichterstellungen. Es verfügt über grundlegende bis erweiterte Textformatierungsoptionen und speichert Word-Dokumente in verschiedenen Dateiformaten, darunter DOCX, TXT, ODT, RTF und PDF.

Word wurde 1983 als Desktop-App auf den Markt gebracht und war ursprünglich für die Offline-Nutzung konzipiert, bei der das Word-Dokument auf dem Computer gespeichert wird. Heute können Sie Word-Dokumente auf OneDrive oder Sharepoint, den Cloud-Speicher-Apps von Microsoft, sichern und Änderungen an Ihrer Arbeit automatisch speichern.

Neben der Desktop-Version von Word gibt es auch mobile Versionen und Online-Versionen (Word Online) für den Zugriff auf Dateien von unterwegs und zusammenarbeit mit Ihrem Team mit Hilfe des Features "Co-Authoring". Sie verfügen jedoch nicht über die volle Funktion der Desktop Version.

Über Microsoft Word

Microsoft Word Features

Microsoft Word verfügt über einzigartige Features, die in Google Docs limitiert oder nicht verfügbar sind. Schauen wir uns an, welche das sind. 👀

Recherche

Das Feature "Recherche" von Microsoft Word ist sehr nützlich, wenn Sie an einer wissenschaftlichen Arbeit arbeiten und Quellen finden und zitieren müssen. Mit ihr können Sie Infos aus verschiedenen Websites und Zeitschriften suchen und abrufen.

Sie erhalten eine Vorschau jeder Quelle und einen Link, über den Sie weitere Informationen erhalten. Wenn die Quelle für Ihre Arbeit relevant ist, fügen Sie Zitate und Bibliografien für die Quelle in den Stilen APA, MLA, Chicago oder IEEE hinzu.

Word sorgt auch für Ordnung in Ihrem Dokument. Fügen Sie ein Inhaltsverzeichnis hinzu, um schnell zu den verschiedenen Abschnitten in Ihrem Dokument zu navigieren. Wenn Sie eine Reihe von Tabellen oder Bildern haben, erstellen Sie eine Tabelle der Abbildungen, um die Nachverfolgung zu gewährleisten. 🔍

Abbildungen

Über Microsoft Word Mit den Illustrationstools von Microsoft Word können Sie Ihren Dokumenten mühelos hochwertiges Bildmaterial hinzufügen. Laden Sie Bilder von Ihrem Computer, aus der plattformeigenen Bilddatenbank oder aus dem Internet hoch. Sie können auch Formen und Symbole hinzufügen oder Screenshots machen.

Formatieren Sie diese Bilder, indem Sie ihre Größe, Helligkeit und Position anpassen. Möchten Sie den Hintergrund eines Fotos entfernen oder ein paar coole Schatten und Reflektionen hinzufügen? Auch dafür gibt es Tools.

Neben diesen grundlegenden Funktionen können Sie SmartArt-Grafiken, Diagramme und 3D-Modelle in Ihre Microsoft Word-Dokumente einfügen. 3D-Modelle können Sie zwar nicht in Word entwerfen, aber Sie können sie aus der integrierten 3D-Sammlung beziehen oder Ihre eigenen hochladen.

Draw

Über Microsoft Word Wenn Sie möchten notizen machen , Ideen zu kritzeln oder Diagramme von Hand zu skizzieren, werden Sie das Feature "Zeichnen" lieben. Sie verfügt über einen virtuellen Stift, einen Bleistift und einen Textmarker zum Zeichnen in Ihrem Dokument, und Sie können diese Tools benutzerdefiniert anpassen, indem Sie ihre Farbe und Dicke ändern. Außerdem gibt es einen Radiergummi (natürlich einen digitalen), mit dem Sie Korrekturen vornehmen können. ✏️

Word vereinfacht auch das Hinzufügen von Formen und mathematischen Gleichungen. Das Ink to Shape tool wandelt grobe Skizzen in saubere Formen um, die sich perfekt für Diagramme und Flussdiagramme eignen. Das Ink to Math tool wandelt handgeschriebene mathematische Gleichungen in sauber formatierten Text um, damit sie leichter zu lesen sind.

Vorlesen

Nach einem langen Tag vor dem Bildschirm brauchen Ihre Augen eine Pause. Aber hey, Sie haben immer noch etwas zu lesen. Was ist zu erledigen? Nutzen Sie das Feature "Vorlesen" von Microsoft Word. 🔊

Mit dieser Funktion können Sie sich Ihr Word-Dokument laut vorlesen lassen. Sie können die Geschwindigkeit steuern und eine männliche oder weibliche Stimme auswählen. Diese Option ist ideal für Multitasking und Korrekturlesen. Hören Sie sich Ihr Dokument an, während Sie andere Dinge erledigen, oder entdecken Sie die Fehler, die Sie beim Lesen von Dokumenten übersehen haben.

Microsoft Word Preise

Holen Sie sich Microsoft Word als Teil der Microsoft Office App-Suite mit Excel, PowerPoint, etc. für:

Eine einmalige Gebühr von $149.99

$6,99/Monat (für 1 Computer)

9,99 €/Monat (für maximal 6 Computer)

Wenn Sie ein Geschäft betreiben, sind die Pläne unterschiedlich:

Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Apps für Business: $8,25/Monat pro Benutzer

$8,25/Monat pro Benutzer Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

12,50 $/Monat pro Benutzer Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Was ist Google Docs?

Google Docs wurde 2006 eingeführt und ist ein webbasiertes Textverarbeitungsprogramm zum Erstellen, Bearbeiten und gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten im Internet. Sie können von jeder Google Docs App aus auf Ihre Dokumente zugreifen, wenn eine Verbindung zum Internet besteht. Und wenn Sie offline arbeiten möchten, schalten Sie den Offline-Modus ein. ✅

Google Docs bietet grundlegende Bearbeitungsfunktionen für Text, Bilder und Tabellen, was in den meisten Fällen mehr als ausreichend ist. Außerdem können Sie Ihre Google Docs-Dateien in Formaten wie DOCX, TXT, PDF und EPUB speichern, damit sie mit anderen Apps kompatibel sind.

Google Docs funktioniert zwar in mehreren Webbrowsern, aber am besten funktioniert es mit dem Google Chrome-Browser - es ist einfach, zwischen mehreren Konten zu wechseln und mit anderen Google Apps wie Sheets, Slides und Keep zu integrieren.

Über Google Docs

Google Docs Features

Google Docs hat einige leistungsstarke Features in petto. Schauen wir uns diese einmal genauer an. 🏊

Freigeben und Zusammenarbeit

Mit Google Docs ist es ganz einfach, Ihre Dokumente für andere freizugeben. Laden Sie bestimmte Personen zu Ihrem Dokument ein oder stellen Sie es allen zur Verfügung, die einen Link haben. Sie können auch wählen, ob diese Personen Ihre Ansichten ansehen, bearbeiten oder kommentieren können.

Eine der besten Funktionen von Google Docs ist zusammenarbeit in Echtzeit . Sie können jederzeit sehen, wer Ihre Dokumente ansieht und bearbeitet. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, Ihre Arbeit zu verlieren.

Außerdem gibt es eine Box zum Chatten, die bei der Arbeit mit anderen angezeigt wird. Es ist ideal, um Änderungen und Ideen zu besprechen, ohne die App wechseln zu müssen. Beachten Sie jedoch, dass diese Chats nicht gespeichert werden, so dass Sie alle Schlüsselpunkte anderswo notieren müssen. ✍️

Versionsgeschichte

Der Versionsverlauf verfolgt automatisch die Änderungen an Ihrem Dokument. Jede Version wird mit einem Datum, einem Zeitstempel und der Person, die die Änderungen vorgenommen hat, gespeichert.

Sie können diese Versionen benennen, um wichtige Aktualisierungen nachzuverfolgen oder einfach für Ordnung zu sorgen. Vergleichen Sie Änderungen, indem Sie die Bearbeitungen in jeder Version anzeigen und bei Bedarf zu einer früheren Version zurückkehren.

Smart Chips

Mit Smart Chips können Sie Informationen aus anderen Google Apps (wie Drive, Kontakte, Kalender und Karten) in Ihr Dokument einbetten.

Das bedeutet, dass Sie Karten einfügen können, um genaue Speicherorte zu referenzieren, Personen, um auf ihre Kontaktdaten zuzugreifen, Termine, um kommende Ereignisse im Auge zu behalten, und Drive-Dateien für den schnellen Zugriff auf andere Dokumente. 📚

Aber halt, da ist noch mehr. Mit dem People Smart Chip können Sie einer Person eine E-Mail schicken und Meetings mit ihr planen. Sie können Dropdown-Menüs hinzufügen, um Informationen zu organisieren oder den Fortschritt mit bestimmten Details in Ihrem Google Docs zu verfolgen.

Helfen Sie mir beim Schreiben

Über Google Docs Das "Hilfe beim Schreiben"-Feature von Google Docs ist ein KI-Schreib-Tool das Texte als Antwort auf Benutzer-Eingaben generiert.

Sie können damit nicht nur schreiben, sondern auch den Ton Ihrer Inhalte von formell bis leger ändern, lange Abschnitte zusammenfassen, Aufzählungspunkte erstellen, Ideen kürzen oder erweitern und Sätze umformulieren. 🖊️

Allerdings ist es nicht so robust wie andere KI-Textwerkzeuge wie ChatGPT oder ClickUp AI. Die Antworten sind einfach und generisch. Sie sind zwar gut für die Generierung von Ideen und Skizzen, aber nicht unbedingt für komplexere Aufgaben geeignet.

Google Docs Preise

Google Docs ist für die private Nutzung kostenlos. Für Teams, die eine benutzerdefinierte E-Mail für das Geschäft, mehr Speicher sowie Sicherheits- und Verwaltungskontrollen benötigen, ist der Kauf von Google Docs als Teil des Google Workspace-Pakets die beste Wahl.

Free

Business Starter: 6 $/Monat pro Benutzer

6 $/Monat pro Benutzer Business Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Microsoft Word vs Google Docs: Features im Vergleich

Microsoft Word und Google Docs haben ihre ganz eigenen Features, und vielleicht entscheiden Sie sich inzwischen für eines von beiden. Wenn Sie noch unentschlossen sind, kein Problem. Wir vergleichen ihre gemeinsamen Features, damit Sie sehen, wie sie sich im Vergleich zueinander schlagen. 🧐

Einfacher Einstieg

Die ersten Schritte mit Google Docs sind einfach. Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, erstellen Sie ein Google Konto und nutzen Sie es kostenlos.

Die Benutzeroberfläche von Google Docs ist übersichtlich und minimalistisch gestaltet, so dass sie auch für Neulinge leicht zu bedienen ist. Allgemeine Formatierungsoptionen befinden sich in einer Hauptsymbolleiste, die übrigen sind in Registerkarten am oberen Rand angeordnet.

Der Einstieg in Microsoft Word hingegen erfordert Zeit und einige Überlegungen. Zunächst sollte Ihr Desktop auf Windows oder Mac laufen. Dann müssen Sie Microsoft Word kaufen und installieren. 🛠️

Die Benutzeroberfläche ist zwar einfach zu bedienen, aber durch die vielen Registerkarten und Menüs sehr unübersichtlich. Manchmal müssen Sie mehrere Schritte und Pop-up-Menüs durchlaufen, um etwas zu erledigen.

Gewinner: Google Docs gewinnt, weil es kostenlos, leicht zugänglich und einsteigerfreundlich ist.

Sprache-zu-Text

Die Spracheingabe von Google Docs ist ideal, wenn Sie keine Lust zum Tippen haben, aber dennoch Ihre Gedanken schnell aufschreiben möchten. Sprechen Sie sie einfach aus und beobachten Sie, wie Ihre Worte auf dem Bildschirm erscheinen. 💻

Microsoft Word erledigt dasselbe mit seinem Feature Diktieren und geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie transkribiert live oder aufgezeichnete Audiodateien (in den Formaten MP3, M4A, MP4 und WAV) mit Sprecheridentifikation und Zeitstempel. Außerdem können Sie die Audiodateien (ja, direkt in der App) von jedem beliebigen Punkt aus wiedergeben, um die Abschrift zu überprüfen und zu korrigieren. 📝

Gewinner: Wenn Sie nur ein Tool für die Spracheingabe benötigen, erledigt Google Docs diese Aufgabe gut. Wenn Sie aber auch nach Tools für die Transkription suchen, ist Microsoft Word der klare Sieger.

Integrationen

Für Google Docs gibt es über 100 Add-Ons, die Sie vom Google Apps Marketplace herunterladen können. Einige davon ahmen bestehende Features von Microsoft Word nach, wie z. B. das Zusammenführen von Mails, das Vorlesen von Texten und die Verwendung von Bildern und Symbolen.

Microsoft Word hingegen ist mit einer riesigen Auswahl von über 900 Integrationen führend. Auch wenn die integrierten Features bereits sehr fortschrittlich sind, können Sie bei Bedarf in der Add-in-Bibliothek nach weiteren spezialisierten Tools suchen.

Sieger: Microsoft Word gewinnt aufgrund der größeren Anzahl von Integrationen.

Microsoft Word vs Google Docs on Reddit

Hier ist was Reddit-Benutzer sagen über das Kräftemessen zwischen Google Docs und Microsoft Word.

Viele lieben und nutzen die umfangreichen Features von Word für berufliche und akademische Arbeiten. Das Abonnement-Modell von Microsoft Office 365 ist jedoch für einige ein Dorn im Auge. Während Studenten und Pädagogen eine kostenlose Version erhalten können, verzichten andere entweder darauf oder entscheiden sich für einen einmaligen Kauf, wie dieser Reddit-Benutzer:

_Ich bevorzuge Microsoft Word in fast allen Zusammenhängen. Ich habe die Software zum einmaligen Herunterladen gekauft, damit ich kein Abonnement brauche und das Programm so lange habe, wie ich meinen Computer habe. Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob ich die Software aktualisiere, denn meine erledigt, was ich brauche

Google Docs ist ein kostenlose Microsoft Word Alternative für den persönlichen Gebrauch. Abgesehen davon, dass sie kostenlos ist, schätzen die meisten Benutzer die nahtlose Synchronisierung von Dokumenten auf dem Desktop und auf mobilen Geräten. Wie ein Reddit-Benutzer es ausdrückt:

Ich mag Google Docs vor allem deshalb, weil ich gerne auf meinem Telefon schreibe und es mir gefällt, dass ich ohne viel Aufwand von der Eingabe auf meinem Computer zu meinem Telefon wechseln kann.

Bei der Entscheidung zwischen Microsoft Word und Google Docs kommt es also darauf an, was Sie mehr wertschätzen - die fortschrittlichen Features von Word, die ihren Preis haben, oder die Zugänglichkeit und den Komfort von Google Docs, die kostenlos sind. 💸

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Microsoft Word und Google Docs

Microsoft Word und Google Docs eignen sich zwar hervorragend für die Bearbeitung und Formatierung von Dokumenten, bieten aber keine große Hilfe beim Schreiben.

ClickUp, die beste alternative zu Google Docs im Vergleich zu Microsoft Word, füllt diese Lücke perfekt aus. Außerdem können Sie nahtlos von der Fertigstellung Ihrer Dokumente zur Ausführung der Schlüssel und nächsten Schritte übergehen.

ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern ClickUp Docs ist eine Cloud-basierte bearbeitung von Dokumenten tool für den privaten und beruflichen Gebrauch. Erstellen Sie Unternehmens-Wikis, projekt-Dokumentation , Meeting-Notizen, Geschäftsberichte und vieles mehr von Grund auf neu, oder wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen, um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen. 🏃

Dokumente mit Titeln, Bannern, Symbolen und einer Tabelle des Inhalts benutzerdefiniert gestalten. Wenn Sie Dokumente speichern und freigeben müssen, können Sie sie mit ClickUp als PDF-, HTML- und Markdown-Dateien exportieren.

Mit ClickUp Docs werden alle Ihre Dokumente an einem Ort gespeichert. Suchen Sie nach Titeln, Tags und Eigentümern, oder verwenden Sie die Leiste, um bestimmte Dokumente zu finden. Wie praktisch ist das denn?

ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

Das Jonglieren mit schriftlichen Aufgaben wie E-Mails an Clients, Projekterklärungen und Berichterstellungen kann einem ganz schön Kopfzerbrechen bereiten. Und es gibt nichts Schlimmeres, als auf den blinkenden Cursor zu starren und sich zu fragen, wo man anfangen soll.

Zum Glück, ClickUp AI ist hier, um zu helfen. Verwenden Sie es, um Schreibblockaden zu überwinden und beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Inhalte . Sie können überall in Ihrem Workspace darauf zugreifen - in Aufgabenbeschreibungen, Chats und Dokumenten. Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein, und Sie erhalten im Handumdrehen einen ersten Entwurf.

ClickUp AI gibt Ihrem Text den letzten Schliff, korrigiert Rechtschreib- und Grammatikfehler und übersetzt ihn sogar in Sprachen wie Französisch, Spanisch und Niederländisch. Sie müssen ein langes Dokument kürzen? Die Software erstellt im Handumdrehen eine Zusammenfassung. ⚡

Verwenden Sie diese KI schreibassistent zum Erzeugen von elemente der Aktion aus Dokumenten. Verwenden Sie dann ClickUp's projektmanagement tools um sie Ihrem Team zuzuweisen, Fristen zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen.

Und machen Sie sich keine Gedanken darüber, diese Schritte immer wieder zu wiederholen - lassen Sie das Automatisierungstool die langweiligen Dinge erledigen, damit sich Ihr Team direkt in die Arbeit stürzen kann.

Kollaborationserkennung

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams in ClickUp Docs zusammen, um Schriftarten zu benutzerdefinieren, Beziehungen zu Aufgaben hinzuzufügen oder Aufgaben direkt im Dokument zu verknüpfen ClickUp's Erkennung der Zusammenarbeit macht Remote-Arbeit so viel einfacher und angenehmer. Sie können sehen, wenn andere das gleiche Dokument oder die gleiche Aufgabe wie Sie kommentieren, bearbeiten oder sogar ansehen!

Und wenn Sie in Aufgabenbeschreibungen oder an Dokumenten arbeiten, können Sie in Echtzeit sehen, wer aktiv mit Ihnen arbeitet und was er oder sie gerade tippt. 🧑‍💻

Alle Bearbeitungen, Kommentare und Chats werden automatisch gespeichert und auf allen Geräten synchronisiert. Auf diese Weise ist jeder immer auf dem neuesten Stand, egal welches Gerät er verwendet.

Erhalten Sie das Beste aus beiden Welten (und mehr) mit ClickUp

Da haben Sie es. Der Wettstreit zwischen Microsoft Word und Google Docs. Beide haben ihre Stärken in der Dokumentenverwaltung. Und wenn Sie nach einem Tool suchen, mit dem Sie in einem Bruchteil der Zeit hochwertige Inhalte erstellen können, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden.

ClickUp verbindet die benutzerfreundliche Oberfläche und die Features für die Zusammenarbeit im Team von Google Docs mit dem großen Bereich der Integrationen in MS Word. Sie können ClickUp mit über 1.000 externen Apps verbinden, darunter Google Drive, Outlook, Evernote, Gmail und Slack.

Außerdem arbeiten die KI-Tool-, Projektmanagement- und Automatisierungs-Features von ClickUp nahtlos zusammen, um die Teamarbeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern. 🎯

Sind Sie neugierig, wie ClickUp Ihr Leben als Autor erleichtern kann? Probieren Sie es aus. ClickUp ist sowohl über das Internet als auch über Desktop (Windows, Mac und Linux) und mobile Geräte (Android und iOS) zugänglich. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an . Es ist kostenlos!