Bewegung vs. Montag: Die Königsdisziplin des Aufgaben- und Projektmanagements

Die Arbeit als Projektmanager fühlt sich oft wie eine Gratwanderung an - man versucht, das Gleichgewicht (und den Verstand!) zu bewahren, während unerwartete Hindernisse, Budgetkürzungen und immer kürzer werdende Fristen einen zu Fall bringen. 🤹 Projektmanagement-Tools bieten die zusätzliche Unterstützung, die Sie brauchen, um diesen Drahtseilakt ohne Ausrutscher zu meistern. Die beiden Meister dieses Balanceakts sind Motion und Monday. Beide helfen Ihnen bei der Planung, Organisation und Verwaltung von Aufgaben und Projekten wie ein Profi. Dennoch sollten Sie sich bei der Entscheidung zwischen Motion und Monday nicht zu sehr verzetteln, denn beide Tools haben ihre eigenen Stärken und einige Einschränkungen.

In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Funktionen von Monday und Motion unter die Lupe nehmen, um Ihnen bei der Auswahl der besten Projektmanagement-Software zu helfen, die alle Anforderungen erfüllt und mit der Sie Ihre Projekte sicher abwickeln können.

Was ist Motion? Bewegung ist eine robuste Produktivitäts- und Terminplanungs-App mit KI-gestützten Funktionen, die Sie bei der Optimierung und Anpassung von Projektabläufen unterstützen. Mit dem intelligenten Kalender können Sie Ihre Tage minutengenau planen, Besprechungen und Aufgaben jonglieren und individuelle Zeitpläne erstellen, um die Zusammenarbeit im Team auf ein neues Niveau zu heben.

Die Optionen für die automatische Planung sind eine der größten Stärken von Motion: Sie müssen lediglich Aufgaben eingeben, und die Plattform fügt sie nahtlos in die Zeitpläne Ihres Teams ein. Die Plattform bietet außerdem zahlreiche Vorlagen und Integrationen, die die Funktionalität erhöhen, Zeit sparen und Konsistenz gewährleisten.

Achten Sie darauf, Motion nicht zu verwechseln mit Begriff . Letzteres ist eine Plattform, die Sie bei der Zentralisierung Ihrer Notizen, Aufgaben und Datenbanken unterstützt und möglicherweise keine erweiterten Projektmanagementoptionen wie Motion bietet.

Über: Antrag

Bewegungsmerkmale

Motion begann als Kalender- und Terminplanungs-App, hat sich aber zu einer projektmanagement-Plattform . Schauen wir uns an, was diese Anwendung so attraktiv macht.

KI-Aufgaben- und Projektplanung

Motion ist ein Zeitplanungsassistent für die Planung und Organisation komplexer Aufgaben und Projekte. 🪄

Dieses KI-gestützte Tool analysiert Ihre Eingaben und webt seine Planungszaubersprüche unter Berücksichtigung von Priorität, Dauer und Status. Einfach ausgedrückt: Motion nimmt Ihnen die Planung ab und lässt Sie sich um andere wichtige Aufgaben kümmern, während Sie sicherstellen, dass Ihr Team auf dem Laufenden ist.

Wie funktioniert also die KI-gestützte Planung von Motion? projektplanung arbeiten?

Nehmen wir an, Sie haben der Plattform fünf Aufgaben hinzugefügt. Sie haben unterschiedliche Prioritätsstufen, Laufzeiten und mehrere Beauftragte. Motion verwendet die bereitgestellten Informationen, um die Aufgaben in die verfügbaren Zeitfenster der einzelnen Teammitglieder einzufügen und erstellt angepasste Zeitpläne. Jede Person sieht nur Aufgaben, die sie betreffen, während Aufgaben mit hoher Priorität ganz oben erscheinen. Die Plattform wird zeit blockieren in den Kalendern aller Mitarbeiter, um ein konzentriertes Arbeiten ohne Ablenkungen zu gewährleisten.

Über: Antrag

Schablonen

Bei der Verwendung eines erstklassigen Projektmanagement-Tools wie Motion geht es vor allem darum, Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern. Eine der Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist die Verwendung von Vorlagen. Motion verfügt über eine beeindruckende Sammlung vorgefertigter Vorlagen für die Aufgabenplanung, die Verwaltung von Projekten und die Organisation von Besprechungen.

Neben der Verwendung vorgefertigter Vorlagen können Sie auch eigene erstellen. Sie können zum Beispiel eine Struktur für wiederkehrende Aufgaben in marketing-Kampagnen die für jeden nachfolgenden Kunden und jedes nachfolgende Projekt wiederverwendet werden kann.

Meeting Assistant

Die Durchführung mehrerer Team- und Stakeholder-Meetings ist ein nicht verhandelbarer Teil der Aufgaben eines Projektmanagers. Aber sie in den ohnehin schon vollen Terminkalender einzubauen, kann stressig sein.

Zum Glück können Sie Ihre Besprechungen mit dem Meeting Assistant von Motion verbessern!

Diese praktische Funktion fungiert als Ihr persönlicher Assistent. Teilen Sie ihm Ihre bevorzugten Besprechungszeiten mit, und er erstellt einen Verfügbarkeitsplan und zeigt ihn Ihren Mitarbeitern an. So können Sie beispielsweise festlegen, dass Sie freitags keine Besprechungen abhalten, oder dass Sie jeden Tag Besprechungen abhalten, aber nur am Morgen.

Legen Sie tägliche Besprechungsgrenzen fest, und Motion blockiert Ihren Zeitplan für den Tag, sobald Sie diese erreichen. Personalisieren Sie Ihre Buchungsseite mit Vorlagen und verabschieden Sie sich von den vielen E-Mails, die Sie zur Planung einer einzelnen Besprechung erhalten.

Motion-Preise

Einzelperson : 19 $/Monat

: 19 $/Monat Team: $12/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Was ist Montag?

Monday.com ist ein Hauch von frischem Wind in der arbeitsmanagement raum, der es den Nutzern ermöglicht, Arbeitsabläufe für maximale Funktionalität zu personalisieren. Es ist ein ziemliches Chamäleon - die Plattform passt sich gleichermaßen gut an schweres Projektmanagement, hektische CRM-Arbeit oder reguläre Geschäftsabläufe an! 🦎

Was das Projektmanagement betrifft, so bietet Monday eine Fülle von Optionen für die Definition, Organisation und Ausführung aller Aspekte Ihres Workflows.

Neben Angepassten Workflows bietet Monday mehrere Projektansichten, vorgefertigte Automatisierungen und intuitive Dashboards. Nutzen Sie die Plattform, um Ihr Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und den Fortschritt mit Sicherheit und Klarheit zu verfolgen.

Über: Montag

Setzen wir unsere Detektivhüte auf und untersuchen wir die herausragenden Merkmale des Montags, um zu verstehen, warum er eine großartige projektmanagementsoftware . 🕵️

Projektansichten

Ein einfacher Perspektivwechsel kann Dinge zum Vorschein bringen, die man vorher nicht bemerkt hat, und niemand weiß das besser als Projektmanager. Der Wechsel zwischen den Ansichten hilft Ihnen, Schwachstellen zu erkennen, prozesse zu verbessern zeitpläne verfolgen und erreichen projektziele mit minimalen Hindernissen.

Als hochkarätiger visuelle Projektmanagementsoftware am Montag geht es darum, verschiedene Ansichten zu nutzen, um maximale Klarheit und Transparenz zu erreichen.

Die Plattform bietet 10+ Ansichten, die es Ihnen ermöglichen, Datenflüsse so zu visualisieren, wie Sie es wünschen. Wählen Sie die Gantt-Ansicht, um einen Zeitplan zu erstellen und Abhängigkeiten zu verwalten, entscheiden Sie sich für die Workload-Ansicht, um die Kapazität Ihres Teams zu verstehen, oder verwenden Sie die Dateiansicht, um Projektressourcen zu verwalten. Wechseln Sie mühelos zwischen den Ansichten, sperren Sie eine Ansicht, um Bearbeitungen zu verhindern, und wählen Sie Ihre bevorzugte Gliederung, um zeit zu sparen und maximieren die Produktivität.

Über: Montag

Automatisierungen

Mit den Automatisierungsoptionen von Monday verschwenden Sie keine Zeit mehr mit sich wiederholenden Aufgaben. Nutzen Sie sie, um effizienter zu arbeiten und das Risiko von Fehlern zu minimieren!

Automatisierung klingt nach High-Tech, ist es aber nicht - Monday ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben codefrei auf der Basis einer einfachen Logik mit Auslöser, Bedingung und Aktion. Sie könnten zum Beispiel Ihre Aufgaben archivieren wollen, wenn deren Status auf Erledigt wechselt. In diesem Fall ist die Archivierung von Aufgaben die Aktion, die Statusänderung der Auslöser und der tatsächliche Wechsel zu Freigeben die Bedingung.

Mit Monday können Sie Ihre eigenen Automatisierungen erstellen, aber Sie können auch vorgefertigte Projektvorlagen verwenden, um loszulegen. 😍

Benutzerdefinierte Rollen

Monday weiß, dass Projektmanager ihre Teams perfekt organisieren müssen, um sicherzustellen, dass jeder seine Rolle kennt rollen und Verantwortlichkeiten kennt und bietet deshalb benutzerdefinierte Rollen an.

Mit dieser interessanten Funktion können Manager eine klare Rolle für jedes Teammitglied definieren, das an einem bestimmten Projekt beteiligt ist. Sie können Rollen auf der Grundlage der Stellenbezeichnung und der Abteilung zuweisen und spezifische Berechtigungen für diese Position festlegen. Auf diese Weise erhält jedes Teammitglied eine angemessene Zugriffsstufe, um seine Aufgaben zu erfüllen und seine Mitarbeiterkonten zu verwalten. Sobald Sie benutzerdefinierte Rollen erstellt haben, können Sie diese für andere Projekte wiederverwenden und so Zeit sparen.

Über: Montag

Preise für Montag

Kostenlos

Basic : $8/Monat pro Platz

: $8/Monat pro Platz Standard : $10/Monat pro Platz

: $10/Monat pro Platz Pro : $16/Monat pro Platz

: $16/Monat pro Platz Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Motion vs. Monday: Funktionen im Vergleich

Motion und Monday bieten unterschiedliche Leistungsmerkmale, so dass Sie sich je nach Ihren Anforderungen für eine Software entscheiden können. Lassen Sie uns das Dilemma zwischen Monday und Motion lösen, indem wir drei kritische Aspekte vergleichen: Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und Berichtsoptionen, um das richtige Projektmanagement-Tool für Sie zu finden.

Benutzerfreundliche Oberfläche

Ein Projektmanagement-Tool kann noch so viel Schnickschnack haben, wenn es nicht benutzerfreundlich ist, geht alles den Bach runter.

Glücklicherweise haben Sie dieses Problem mit keinem der beiden Tools für die Projektverwaltung. Sowohl Motion als auch Monday sind sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Sie werden keine Probleme haben, Arbeitsabläufe einzurichten und zu verwalten, selbst wenn Sie keine Erfahrung mit Projektmanagement-Tools haben. Alle Schaltflächen und Optionen sind klar beschriftet, und es gibt keinen Raum für Verwirrung.

Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, nennen wir es ein Unentschieden. Das einzige, was Monday hier die Oberhand geben könnte, ist das Design. Die Plattform hat im Vergleich zu Motion eine ansprechendere, bunte Oberfläche, die viele Nutzer anzieht.

Über: Antrag

Integrationen

Integrationen mit anderen Anwendungen geben Projektmanagement-Tools einen Turboschub und erhöhen ihre Funktionalität.

Monday zeichnet sich in diesem Bereich aus und bietet mehr als 200 Integrationen für einfache Zusammenarbeit und Kommunikation, optimierte Workflows, Dokumentenmanagement sowie Berichte und Analysen. Zu den beliebtesten nativen Integrationen gehören Canva, Miro, Zoom und Confluence. Monday verfügt über eine API, um Sie mit anderen Tools zu verbinden und die Arbeit zu zentralisieren.

Motion bietet ebenfalls systemeigene Integrationen, aber die Liste ist deutlich kürzer: Sie können nur mit sieben Anwendungen integriert werden. Glücklicherweise ist eine davon Zapier, über die Sie eine Verbindung zu Tausenden von Apps und Plattformen herstellen können. Motion verfügt auch über eine API, die Ihnen mehr Flexibilität in Bezug auf Integrationen bietet.

Wenn Sie native Integrationen bevorzugen, ist Monday hier die bessere Wahl.

Über: Montag

Optionen für die Berichterstattung

Für viele Projektmanager sind Berichtsoptionen ein Muss - sie wollen den Projektfortschritt visualisieren, Daten vergleichen, Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und fundierte Entscheidungen treffen.

Monday hat dies verstanden und bietet robuste Berichtsfunktionen. Verwenden Sie Dashboards mit mehr als 30 Widgets, um KPIs zu messen, die Leistung zu verfolgen, die Arbeitsbelastung zu überwachen und zu sehen, ob Ihr Team wie geplant vorankommt. Die Plattform bietet eine Diagrammansicht, in der Sie mit Hilfe von analytischen Berichten und Diagrammen spezifische Einblicke gewinnen können.

Auf der anderen Seite des Feldes scheinen die Berichtsoptionen die Achillesferse von Motion zu sein. Die Plattform eignet sich hervorragend für die Planung und Terminierung, bietet aber keine detaillierten Berichtsfunktionen, was für viele Projektmanager ein Hindernis darstellen kann. Glücklicherweise können Sie Motion mit anderen Analysetools integrieren und seine Funktionalität erweitern.

Motion vs. Monday auf Reddit

Schauen wir uns an, was die Reddit-Community über diese Tools zu sagen hat.

Ein Benutzer erwähnte, dass sie motion mochte, es aber für zu teuer hielt -hier ein Auszug aus ihrer Bewertung:

Ich habe meine Probezeit abgelaufen. Es macht einen guten Job, aber es ist sehr teuer für das, was es tut. Jemand sollte mit so etwas coolem und billigerem aufwarten!

ich richte meinen Kalender wöchentlich oder zweiwöchentlich ein. Ich kann mir 1 Stunde pro Woche Zeit nehmen, um meinen Kalender in Ordnung zu bringen, da ich kein CxO bin, der eine Menge Termine umschichten muss._

ich hätte das Programm abonniert, wenn es einen angemessenen Preis hätte. Vielleicht sollte das Preismodell auf der Anzahl der Aufgaben und Umstrukturierungen basieren und nicht auf einer Pauschale, die teuer sein kann

Ein anderer Nutzer sagte, dass er liebte die Kanban-Tafeln vom Montag obwohl die Einrichtung eine Herausforderung für die richtige Umsetzung sein kann:

es gibt einige Schwierigkeiten bei der Einrichtung, aber es ist die beste Verbesserung, die wir gemacht haben. Wir haben Tafeln für alle Mitglieder, um die Arbeit zu verfolgen, die nur sie und ihr Manager sehen können. Wir haben ein Tracking-Board für Lieferanten und ein weiteres für interne Mitarbeiter

Ein Benutzer in der gleichen Thread war allerdings kein Fan der Preisstruktur vom Montag:

_Ich habe es ausprobiert, und obwohl ich es interessant finde, denke ich, dass es verrückt teuer ist. Außerdem muss man in Schritten zahlen, so dass man vielleicht für 10 zusätzliche Lizenzen bezahlt, obwohl man nur 1 braucht

Via: Antrag

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Motion vs. Monday

Die Entscheidung zwischen Motion und Monday ist in der Regel mit einem Kompromiss verbunden. Wenn Sie sich für die Planungs- und Terminierungsoptionen von Motion entscheiden, müssen Sie sich mit dem Fehlen von Berichtswerkzeugen abfinden. Wenn Sie andererseits die benutzerdefinierten Rollen und Dashboards von Monday nutzen möchten, werden Sie nicht so viele Planungsfunktionen haben.

Glücklicherweise müssen Sie nicht das Spiel des Gebens und Nehmens spielen, wenn Sie sich für eine dritte Option entscheiden, die alles bietet- ClickUp !

ClickUp ist ein aufgaben- und Projektverwaltung werkzeug mit Funktionen zur arbeitsabläufe zu optimieren organisieren Sie Aufgaben, arbeiten Sie zusammen und verfolgen Sie den Fortschritt, ohne ins Schwitzen zu kommen. Mit dem robusten Funktionsumfang erreichen Sie ein noch nie dagewesenes Produktivitätsniveau. 📈

Schauen wir uns die drei Kernfunktionen an, die ClickUp zu einem hervorragenden Motion- und Montags-Alternative !

1. ClickUp-Projektmanagement mit KI-Unterstützung

ClickUp bringt Ihre Teams zusammen, um jedes Projekt an einem Ort zu planen, zu verfolgen und gemeinsam zu bearbeiten

Bei ClickUp geht es darum, Projektmanagement einfach zu machen, mit einem speziellen Funktionssatz, der in die ClickUp-Projektmanagement-Suite .

Mit ClickUp können Sie kleine und große Teams zusammenbringen und mit maximaler Klarheit und Hingabe an jedem Aspekt eines Projekts arbeiten.

Planen Sie ein Projekt? ClickUp AI kann helfen! Diese leistungsstarke KI schreibassistent kann ganze Projektpläne, Zeitpläne und Schriftsätze erstellen, Notizen zusammenfassen, besprechungsagenden , Ideen sammeln und Inhalte bearbeiten - und Sie erhalten Dutzende von rollenspezifischen Aufforderungen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen!

Wenn Sie mehr Kontrolle über Ihre Projektabläufe haben möchten, nutzen Sie die folgenden Vorteile ClickUp's 15+ Ansichten und visualisieren Sie die Daten so, wie Sie es möchten. Verwenden Sie Listen, Tafeln, Zeitleisten und Kalender, um Daten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und sich auf das große Ganze zu konzentrieren, ohne wesentliche Details zu übersehen.

Kollaboration ist ein wichtiger Faktor für jedes erfolgreiche Projekt. ClickUp bietet Ihnen Optionen wie Echtzeit-Bearbeitung, Korrekturlesen, Chat, Kommentare und Notizen, damit Ihre Teams auch über die kleinsten Aktualisierungen auf dem Laufenden bleiben. ClickUp Dashboards mit über 50 visuellen Widgets helfen Ihnen beim Zugriff auf Zeiterfassungsbögen, Sprintpläne, Projektindikatoren und andere informative Berichte, um den Fortschritt mit verwertbarer Genauigkeit zu verfolgen.

Brauchen Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Projekte von Grund auf? Nutzen Sie eines der erstklassigen ClickUp projektmanagement-Vorlagen um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten. ✨

2. ClickUp-Aufgaben für umfassende Workflow-Transparenz

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte und arbeiten Sie effizient mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp

Projektmanager müssen in der Lage sein, Aufgaben mit äußerster Präzision und Effizienz zuzuweisen, zu organisieren und zu verfolgen. ClickUp gibt Ihnen die Möglichkeit, angepasste Arbeitsabläufe zu gestalten mit ClickUp-Aufgaben .

Diese Suite ermöglicht Ihnen die Verwendung von 35+ ClickApps für maßgeschneidertes Aufgabenmanagement. Planen Sie Teamaufgaben, erstellen Sie Aufgabenbeziehungen, automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen oder bearbeiten Sie sie in großen Mengen. Mit Optionen wie dem Hinzufügen mehrerer Beauftragter zu einer Aufgabe, gemeinsamer Bearbeitung und Kommentaren in Threads war es noch nie so einfach, eine einheitliche Teamfront aufrechtzuerhalten!

Mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder können Sie kontextbezogene Details für jede Aufgabe angeben, damit Ihr Team weiß, was zu tun ist. Das macht auch das Filtern und Organisieren der täglichen arbeitsergebnisse ein Kinderspiel, insbesondere bei Großprojekten. Außerdem, aufgabendemos mit Bildschirmaufzeichnungen erstellen und zuweisen hierarchie-basierte Zugriffsebenen damit Ihre Teammitglieder sicher vorankommen können!

3. ClickUp Kalenderansicht für mühelose Terminplanung

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Kalenderansicht von ClickUp

ClickUp bietet mehr als 15 Projektansichten, und davon ist die ClickUp Kalenderansicht kann Sie zu einem Profi in Sachen Planung und Terminierung machen!

Mit diesem Layout können Sie Ihre Aufgaben nach Tag, vier Tagen, Woche oder Monat anzeigen lassen, so dass Sie den Detaillierungsgrad wählen können, den Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachten möchten.

Die Planung ist super einfach: Ziehen Sie eine Aufgabe in den Kalender, und das war's! Der ClickUp-Kalender wird mit Ihrem Google-Kalender synchronisiert, sodass Sie eine zentrale Übersicht über alle Ihre Aufgaben haben.

Was Sie in Ihrem Kalender-Tool sehen, ist komplett anpassbar - filtern Sie die Ansicht nach Projekt, Prioritätsstufe oder einem anderen Kriterium, kodieren Sie Aufgaben zur leichteren Navigation farblich und zeigen Sie Aufgabendetails an. Sie werden die Massenbearbeitung genießen - wählen Sie mehrere Aufgaben aus und ändern Sie deren Details, ohne den Vorgang unzählige Male zu wiederholen. 😍

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp-Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Keine Kompromisse: ClickUp ist Projektmanagement leicht gemacht

Mit seinen vielfältigen Planungs-, Visualisierungs- und zusammenarbeitsoptionen clickUp ist ein wahr gewordener Traum für Projektmanager. Dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können Sie einen Arbeitsbereich erstellen, der zu jedem Projekt und jedem Arbeitsbereich passt. Außerdem lässt es sich mit mehr als 1.000 anderen Programmen integrieren, sodass Sie Ihre Arbeit auf einer einzigen Plattform rationalisieren können. Testen Sie die kostenlose Version von ClickUp um die Funktionen selbst zu entdecken! 😎