Die 11 besten KI-Tools für die Unterrichtsplanung im Jahr 2026

Das Erstellen von Unterrichtsplänen kann sich oft wie ein Wettlauf gegen die Zeit anfühlen – dabei gilt es, Kreativität, Klarheit und Praktikabilität innerhalb eines Limits an Zeit unter einen Hut zu bringen.

Es ist unerlässlich, Wege zu finden, diesen Prozess zu vereinfachen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.

Glücklicherweise bieten KI-Tools für die Unterrichtsplanung Lösungen, die die Planung effizienter und ansprechender machen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir die 11 besten tools vor, die Lehrkräften helfen, Zeit zu sparen, organisiert zu bleiben und sinnvolle Lernerfahrungen zu vermitteln, während sie gleichzeitig das Klassenmanagement verbessern. 🧑‍🏫

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Liste der 11 besten KI-Tools für die Unterrichtsplanung: ClickUp (Ideal für KI-gestützte Erstellung von Inhalten, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit) (Ideal für KI-gestützte Erstellung von Inhalten, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit) Magic School KI (Am besten geeignet für die Entwicklung personalisierter Lehrpläne und die Anpassung an Bildungsstandards) Eduaide. KI (Am besten geeignet für die Anpassung des Unterrichts in Echtzeit und die Analyse von Schülerreaktionen) Auto Classmate (Am besten geeignet für die automatische Erstellung von Unterrichtseinheiten und die Differenzierung von Inhalten) Curipod (Am besten geeignet für projektbasiertes Lernen und interaktive Unterrichtsgestaltung) LessonPlans.ai (Am besten geeignet für die Entwicklung standardkonformer Lehrpläne und die Integration von Leistungsbewertungen) ChatGPT (Am besten geeignet für die flexible Erstellung von Unterrichtsinhalten und kreative Unterrichtsansätze) Quizizz (Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver Tests und spielerischer Lernerfahrungen) Planboard (Am besten geeignet für eine umfassende Unterrichtsorganisation und die Nachverfolgung von Standards) Education Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Unterrichtsunterstützung und die Erstellung von Unterrichtsmaterialien) Learnt.ai (Am besten geeignet für die Erstellung personalisierter Lernpfade und die Nachverfolgung des Lernfortschritts)

Das richtige KI-Tool kann Ihre Herangehensweise an die Unterrichtsplanung grundlegend verändern. Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die weder stundenlange Schulungen noch technisches Fachwissen erfordert

Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Möglichkeit, einen detaillierten Plan für den Unterricht zu erstellen, der auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten ist

Inhaltsbibliothek: Integrierter Zugriff auf Vorlagen, Unterrichtsideen oder vorgefertigte Aktivitäten, um Integrierter Zugriff auf Vorlagen, Unterrichtsideen oder vorgefertigte Aktivitäten, um Zeit zu sparen und die Kreativität anzuregen

Features für die Zusammenarbeit: Optionen zum Teilen und gemeinsamen Erstellen von Unterrichtsplänen mit Kollegen, wodurch Teamarbeit und der Austausch von Ideen gefördert werden

🔍 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für KI im Bildungsbereich wird von 2025 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,2 % wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach adaptiven Lernplattformen, die Bildung personalisieren.

Wie wir bei ClickUp Software bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die Suche nach dem perfekten KI-Tool zur Unterrichtsplanung kann angesichts der Vielzahl an verfügbaren Optionen überwältigend sein.

Wir haben die 10 besten tools zusammengestellt, mit denen Sie Zeit sparen, den Überblick behalten und spannende Unterrichtsstunden gestalten können, die den Schülern helfen, besser zu lernen. Los geht’s! 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Inhaltserstellung, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ist eine umfassende Plattform, die KI-gestützte Tools, Aufgabenmanagement-Funktionen und Funktionen für die Zusammenarbeit kombiniert, um die Unterrichtsplanung zu vereinfachen. Die ClickUp Education Software bietet Pädagogen alles, was sie zur Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht benötigen, in einem nahtlosen Workspace.

ClickUp Brain

Nutzen Sie ClickUp Brain, um in ClickUp Dokumenten sofort einen detaillierten Plan für den Unterricht zu erstellen

Eine der herausragenden Funktionen ist ClickUp Brain, ein KI-Tool zur Unterrichtsplanung, das direkt im ClickUp-Workspace integriert ist.

Es ist von unschätzbarem Wert für die Unterrichtsplanung, vereinfacht komplexe Prozesse und bietet personalisierte Vorschläge, um unterschiedlichen Unterrichtsstilen und Lernzielen gerecht zu werden.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX auf Ihrem Desktop müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herwechseln und können direkt mit dem Unterrichten beginnen. Es durchsucht alle Ihre Unterrichtsmaterialien, Schülerdaten und Meeting-Notizen, die über verschiedene Apps verstreut sind, und führt sie auf Knopfdruck in einer KI-Super-App zusammen, sodass sie bei Bedarf sofort verfügbar sind. Das bedeutet: kein Suchen mehr nach der Leseliste oder dem Laborarbeitsblatt – alles ist kontextbezogen verfügbar. Nutzen Sie ClickUp Brain MAX, um alle Ihre Ressourcen für die Unterrichtsplanung (Dokumente, Folien, freigegebene Laufwerke, Aufgaben, Schülerprojekte) und verbundene Apps (z. B. Google Drive, OneDrive, Slack usw.) zu durchsuchen.

👀 Wussten Sie schon? Sie können Ihren Unterrichtsplan einfach sprechen! Mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX können Sie Gliederungen, Quizfragen und Folien viermal schneller erstellen als beim Tippen, wobei die KI die Ecken und Kanten zu einer ausgefeilten Rede glättet!

ClickUp Dokumente

Innerhalb von „ “ in ClickUp Dokumente können Sie Brain bitten, einen auf ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Klassenstufe zugeschnittenen Unterrichtsplan zu erstellen. Wenn Sie Geschichte in der Mittelstufe unterrichten, können Sie das Tool anweisen, einen wöchentlichen Plan zu erstellen, der Themen wie den Bürgerkrieg, den Wiederaufbau und wichtige historische Persönlichkeiten abdeckt.

ClickUp Brain kann Inhalte strukturieren, Unterrichtsaktivitäten vorschlagen und wichtige Diskussionsfragen einfügen. Lehrkräfte können die Details dann direkt in Docs verfeinern, mithilfe von „ “ und „ClickUp Assign Comments“ mit Kollegen zusammenarbeiten und die endgültige Version ganz einfach freigeben.

ClickUp-Aufgaben

Erstellen und organisieren Sie ClickUp Aufgaben zur Unterrichtsplanung mithilfe von ClickUp Brain

Das KI-Tool wandelt diese Pläne zudem in umsetzbare ClickUp-Aufgaben um. Sobald der Unterrichtsplan fertig ist, können Sie Brain bitten, Aufgaben für jede Aktivität oder Aufgabe zu erstellen.

Beispielsweise kann es einen Geschichtsunterrichtsplan in Aufgaben wie „PowerPoint-Präsentation zum Bürgerkrieg erstellen“, „Arbeitsblätter zur Zeitleiste ausdrucken“ und „Diskussionspunkte zur Zeit der Rekonstruktion vorbereiten“ aufteilen. Diese Aufgaben können dann im ClickUp-Workspace einzelnen Personen zugewiesen, priorisiert und nachverfolgt werden, sodass alles übersichtlich bleibt.

Ein weiteres unschätzbares Feature ist die Vorlage für die Unterrichtsplanung von ClickUp, die Zeit spart und strukturierte Rahmenbedingungen für die Unterrichtsplanung bietet.

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für Lehrpläne an Hochschulen von ClickUp wurde entwickelt, um Lehrkräften dabei zu helfen, Lehrpläne für Hochschulkurse zu erstellen, zu verwalten und zu verfolgen.

Die ClickUp-Vorlage für den Unterrichtsplan „ “ hilft Ihnen dabei, Ziele, Lernergebnisse und Unterrichtsstrategien an einem Ort zu skizzieren. Außerdem integriert sie das ADDIE-Modell und führt Sie durch jede Phase: Entwurf, Entwicklung und Bewertung.

Was es auszeichnet, ist die Fähigkeit, Unterrichtspläne mit Aufgaben und Bewertungen zu verbinden, sodass alles aufeinander abgestimmt bleibt.

Außerdem können Sie alle Ihre Ressourcen – Texte, Multimedia-Inhalte und Materialien – an einem Ort sammeln und so Zeit und Aufwand bei der Vorbereitung auf jede Unterrichtsstunde sparen.

Für umfassendere pädagogische Anforderungen ermöglicht die ClickUp-Vorlage „ “ Pädagogen, Aufgaben zu verwalten und die Nachverfolgung des individuellen Fortschritts der Schüler durchzuführen.

Gleichzeitig hilft die Vorlage für den Klassenmanagement-Plan von ClickUp unter dabei, den Unterrichtsalltag zu organisieren, beispielsweise durch die Zuweisung von Rollen oder die Nachverfolgung von Zielen.

Die besten Features von ClickUp

Zusammenarbeit in Echtzeit: Bearbeiten und aktualisieren Sie Unterrichtspläne gemeinsam mit Ihrem Team in Docs, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben und den Überblick behalten.

Richten Sie eine Zeiterfassung für die Unterrichtsvorbereitung ein: Erfassen Sie die für die Unterrichtsplanung und -anpassungen aufgewendete Zeit, um Ihren Planungsablauf und Ihre Effizienz besser zu verwalten

Referenzmaterialien anhängen: Hängen Sie Ressourcen wie Artikel, Videos oder Links direkt an Aufgaben an, damit Alles, was für eine Unterrichtsstunde benötigt wird, an einem Ort gespeichert ist

Limitierungen von ClickUp

Die Plattform bietet nur einen eingeschränkten Offline-Zugriff, was die Planung ohne Internetverbindung erschwert

Die erweiterten Features von ClickUp sind für Lehrer, die nur grundlegende tools zur Unterrichtsplanung benötigen, möglicherweise überflüssig.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre privaten Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Fehlende nahtlose Integration, Wissenslücken oder Sicherheitsbedenken. Aber was wäre, wenn KI bereits in Ihren Arbeitsbereich integriert und sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in natürlicher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der KI-Einführung, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit nur einem Klick!

2. Magic School KI (Am besten geeignet für die Entwicklung personalisierter Lehrpläne und die Anpassung an Bildungsstandards)

via Magic School KI

Magic School KI erleichtert Lehrern die Unterrichtsplanung und gewährleistet die Übereinstimmung mit den Bildungsstandards. Außerdem vereinfacht es die Lehrplanabgleichung und stellt sicher, dass der Unterricht den staatlichen und nationalen Richtlinien entspricht.

Die Plattform erstellt zudem Materialien für verschiedene Lernstufen, sodass jeder Schüler unterstützt wird. Dank der integrierten Leistungsanalyse erhalten Lehrer personalisierte Empfehlungen, um den Schülern bei der Verbesserung zu helfen.

Die besten Features von Magic School KI

Passen Sie den Unterricht an Bildungsstandards an, um einen strukturierten Lernfortschritt zu gewährleisten

Erstellen Sie Unterrichtsvarianten, um unterschiedliche Lernfähigkeiten zu unterstützen

Erstellen Sie Bewertungen mit Rubriken zur Nachverfolgung des Verständnisses der Schüler

Analysieren Sie Leistungsdaten und schlagen Sie Maßnahmen vor, die auf Einzelziele ausgerichtet sind

Limitierungen von Magic School KI

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten in der kostenlosen Version

Das Setup für die Lehrplanabbildung ist komplex

Preise für Magic School KI

Free

Plus: 99,96 $/Jahr

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Magic School KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die 5 E’s – Engage, Explore, Explain, Elaborate und Evaluate – sind ein beliebtes Unterrichtsmodell, das bei der Unterrichtsplanung zum Einsatz kommt. Es fördert aktives Lernen und stellt sicher, dass jede Phase des Unterrichts auf der vorherigen aufbaut, was zu einem tieferen Verständnis beiträgt.

3. Eduaide. KI (Am besten geeignet für die Anpassung des Unterrichts in Echtzeit und die Analyse von Schülerreaktionen)

Eduaide. KI macht die Unterrichtsplanung dynamischer, indem Inhalte auf Basis der Schülerbeteiligung in Echtzeit angepasst werden.

Anstatt eines starren Plans zu folgen, erfolgt die Nachverfolgung der Beteiligung und das Anpassen des Unterrichts bei Bedarf, um personalisierte Lernerfahrungen zu ermöglichen. Es wertet schriftliche und mündliche Antworten aus, um Verständnislücken zu erkennen und klarere Erklärungen vorzuschlagen. Ein integrierter Zeitplan sorgt dafür, dass der Unterricht im Zeitrahmen bleibt, und stellt sicher, dass Konzepte effektiv behandelt werden, ohne die Schüler zu überfordern.

Die besten Features von Eduaide. KI

Passen Sie Ihre Unterrichtspläne sofort an das Engagement der Schüler an

Verarbeiten Sie die Antworten der Schüler und empfehlen Sie Strategien zur Klärung

Erkennen Sie potenzielle Lernschwierigkeiten, bevor sie auftreten

Passen Sie das Unterrichtstempo automatisch an, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten

Eduaide. Limit der KI

Benutzer haben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei der Verwaltung von Schülerdaten geäußert

Zwar passt es den Unterricht auf der Grundlage von Klassendaten an, berücksichtigt jedoch möglicherweise nicht vollständig individuelle Lernstile oder die besonderen Bedürfnisse der Schüler.

Preise für Eduaide. KI

Free

Pro: 5,99 $/Monat

Schulen und Schulbezirke: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Eduaide. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Auto Classmate (Am besten geeignet für die automatische Erstellung von Unterrichtseinheiten und die Differenzierung von Inhalten)

via Auto Classmate

Auto Classmate unterstützt Lehrkräfte bei der Erstellung strukturierter Unterrichtspläne, indem es auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lernziele, Aktivitäten und Bewertungen generiert. Es passt die Materialien an unterschiedliche Leistungsniveaus an und stellt so sicher, dass alle Schüler mit den Inhalten arbeiten können.

Ein integriertes Differenzierungssystem passt die Komplexität des Unterrichts an, sodass Lehrkräfte auf den jeweiligen Wissensstand der Schüler eingehen können. Anpassbare Arbeitsblätter, Quizze und interaktive Übungen unterstützen den Unterricht und ergänzen traditionelle Unterrichtsmethoden hervorragend.

Die besten Features von Auto Classmate

Erstellen Sie vollständige Pläne für den Unterricht, einschließlich Lernzielen und Aktivitäten

Erstellen Sie differenzierte Materialien, die verschiedenen Leistungsniveaus gerecht werden

Entwickeln Sie Quizze und Aufgaben mit integrierten Scaffolding-Optionen

Stellen Sie Lernressourcen in verschiedenen Formaten bereit, darunter visuelle und auditive

Schlagen Sie fächerübergreifende Verbindungen vor, um die Integration der Fächer zu verbessern

Limitierungen von Auto Classmate

In der kostenlosen Version fehlen umfassende benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Die Verarbeitung umfangreicher Inhalte erfordert erhebliche Systemressourcen

Preise für Auto Classmate

Einzelne Lehrkraft: 10 $/Monat

Schule oder Schulbezirk: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Automatische Bewertungen und Rezensionen von Klassenkameraden

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Die Universität Al Quaraouiyine in Fès, Marokko, gilt als die älteste noch bestehende und ununterbrochen betriebene Bildungseinrichtung weltweit. Sie wurde 859 n. Chr. gegründet und ist bis heute in Betrieb.

5. Curipod (Am besten geeignet für projektbasiertes Lernen und interaktive Unterrichtsgestaltung)

via Curipod

Curipod erweckt projektbasiertes Lernen durch interaktive und strukturierte Unterrichtsplanung zum Leben. Lehrkräfte können forschungsorientierte Projekte entwerfen, die Schüler in verschiedenen Fächern einbinden. Anpassbare Zeitleisten für Projekte, Tools für die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Meilensteinen sorgen dafür, dass der Lernprozess auf Kurs bleibt und die Schüler motiviert bleiben.

Für Pädagogen, die immersive, schülerzentrierte Unterrichtsstunden gestalten möchten, ist Curipod ein wertvolles tool in ihrem Lehr-Toolkit.

Die besten Features von Curipod

Entwickeln Sie projektbasierte Pläne für den Unterricht mit integrierten fächerübergreifenden Verbindungen

Entwickeln Sie praktische Aktivitäten, die Problemlösungskompetenz und kritisches Denken fördern

Verwalten Sie Unterrichtsmaterialien und Ressourcen für eine organisierte Durchführung

Unterstützen Sie die Gruppenarbeit mit Features für Teamarbeit und Verantwortlichkeit

Limitierungen von Curipod

Zusätzliche Ressourcen, die für komplexe Projekte im Vergleich zu herkömmlichem Unterricht benötigt werden

Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit für nicht projektbasierten Unterricht

Speicherkapazitätsengpässe bei der Verwaltung großer Multimediadateien

Komplexe Berechtigungseinstellungen für Gemeinschaftsprojekte

Preise für Curipod

Free

Schule und Schulbezirk: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Curipod

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 Warum sich Investitionen in KI selten auszahlen Über 80 % aller KI-Initiativen scheitern – viele davon, weil die Tools keinen Kontext austauschen. Sehen Sie selbst, wie die kontextbezogene KI von ClickUp die Intelligenzebene über Aufgaben, Dokumente und Chats hinweg neu aufbaut – damit die KI Ihr Team tatsächlich unterstützt. Starten Sie mit ClickUp Kontextbezogene KI erfasst Ihren gesamten Arbeitskontext – Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente, Meetings, Entscheidungen und Unterhaltungen – über alle Teams und Tools hinweg.

6. LessonPlans.ai (Am besten geeignet für die Entwicklung standardkonformer Lehrpläne und die Integration von Leistungsbewertungen)

LessonPlans.ai geht einen Schritt weiter als einfache Hochschulverwaltungssoftware, indem es sicherstellt, dass Alles mit dem Lehrplan übereinstimmt, und verschiedene Möglichkeiten bietet für die Nachverfolgung des Fortschritts der Studierenden.

Lehrkräfte können KI-gestützte Anpassungen nutzen, um den Unterricht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler zuzuschneiden, und differenzierte Inhalte stellen sicher, dass jeder Lernende Zugang zum Material hat. Dank automatisierter Vorschläge zum Unterrichtstempo und der klassenübergreifenden Integration wird auch die langfristige Planung einfacher.

Die besten Features von LessonPlans.ai

Passen Sie den Unterricht an die akademischen Standards Ihres Bundeslandes und auf nationaler Ebene an

Integrieren Sie Bewertungen in Ihre Unterrichtspläne zur Nachverfolgung des Fortschritts

Erstellen Sie strukturierte Lehrpläne für sequenzielles Lernen

Passen Sie den Unterricht dynamisch an die Bedürfnisse und Leistungen der Schüler an

Geben Sie Echtzeit-Feedback zur Verbesserung von Unterrichtsstrategien

Einschränkungen von LessonPlans.ai

Die Verwaltung mehrerer Fachstandards kann mühsam sein

Der Offline-Zugriff ist auf Premium-Abonnements beschränkt

Tools für die Zusammenarbeit sind für den Teamunterricht nur begrenzt geeignet

Preise für LessonPlans.KI

Pro: 49 $/Jahr

Gemeinnützige Organisationen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu LessonPlans.KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: Das Erstellen von zu vielen Plänen für den Unterricht auf einmal kann zu Burnout führen, insbesondere bei Lehrkräften, die mehrere Klassen oder Fächer unterrichten. Für Pädagogen ist es entscheidend, sich das Tempo einzuteilen und sich bei der Gestaltung ihres Unterrichts auf Qualität statt Quantität zu konzentrieren.

7. ChatGPT (Am besten geeignet für die flexible Erstellung von Unterrichtsinhalten und kreative Unterrichtsansätze)

via ChatGPT

ChatGPT erleichtert es Lehrkräften, ansprechende und abwechslungsreiche Unterrichtsmaterialien für verschiedene Fächer zu erstellen. Es ermöglicht Lehrern, Inhalte benutzerdefiniert in Echtzeit anzupassen, sodass sie schnell Unterrichtsszenarien, Diskussionsanregungen und interaktive Übungen erstellen können, die zu ihrem Unterrichtsstil passen.

Die Plattform generiert zudem kreative Aktivitäten, die den Unterricht interessanter gestalten und gleichzeitig unterschiedlichen Lernfähigkeiten gerecht werden. Sie passt Erklärungen spontan an und bietet verschiedene Möglichkeiten, Konzepte einzuführen und sicherzustellen, dass die Schüler diese verstehen.

Die besten Features von ChatGPT

Erstellen Sie benutzerdefinierte Inhalte für den Unterricht, einschließlich Erklärungen und Erzählungen

Erstellen Sie Diskussionsanregungen, die kritisches Denken fördern

Passen Sie Unterrichtsmaterialien an unterschiedliche Leistungsstufen und Lernstile an

Entwickeln Sie kreative Strategien zur Einbindung der Schüler, um deren Beteiligung zu fördern

Passen Sie Inhalte in Echtzeit an, um personalisierte Unterrichtskonzepte zu entwickeln

Limitierungen von ChatGPT

Keine direkte Übereinstimmung mit den Lehrplanstandards

Eingeschränkte Features zur vorgefertigten Unterrichtsplanung

Keine integrierten Tools zur Nachverfolgung des Fortschritts der Schüler

Es fehlt an Speicher für die Organisation von Unterrichtsmaterialien

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 665 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (95 Bewertungen)

8. Quizizz (Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver Tests und spielerischer Lernerfahrungen)

via Quizizz

Quizizz macht Prüfungen durch interaktive Quizze und spielerische Lernelemente spannender. Es bietet eine unterhaltsame Abwechslung zu herkömmlichen tools zur Testerstellung, indem es spannende Frageformate integriert und Echtzeit-Feedback liefert.

Lehrer können adaptive Bewertungen auf der Grundlage der Leistungen der Schüler erstellen und so sicherstellen, dass jeder Schüler eine personalisierte Erfahrung erhält. Quizizz verfügt zudem über eine integrierte Fragenbank und AI-generierte Quizanpassungen, was die Erstellung von Inhalten erleichtert.

Die besten Features von Quizizz

Entwerfen Sie spielerische Quizze mit Features für wettbewerbsorientiertes Engagement

Erstellen Sie Echtzeit-Bewertungen mit adaptiver Schwierigkeitsanpassung

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Schüler mithilfe detaillierter Leistungsanalysen

Greifen Sie auf eine umfangreiche Fragenbank mit KI-gestützten Anpassungen zu

Bieten Sie interaktive Lernmethoden an, um die Beteiligung der Schüler zu steigern

Limitierungen von Quizizz

Es fehlen umfassende Features zur Unterrichtsplanung

Eingeschränkte Möglichkeiten, bereits vorhandene Quizze über grundlegende Änderungen hinaus anzupassen

Preise für Quizizz

Basis: Kostenlos

Schule: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Schulbezirk: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Quizizz

G2: 4,9/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 540 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Ein Unterrichtsplan umfasst in der Regel einen einzelnen Zeitraum, während Unterrichtseinheiten längerfristige Pläne sind, die sich über mehrere Zeiträume oder Wochen erstrecken. Unterrichtseinheiten helfen Lehrkräften dabei, Themen oder Inhalte über einen längeren Zeitraum hinweg zu organisieren, wodurch es einfacher wird, Unterrichtseinheiten miteinander zu verbinden und auf bereits vorhandenem Wissen aufzubauen.

9. Planboard (Am besten geeignet für eine umfassende Unterrichtsorganisation und die Nachverfolgung von Standards)

via Planboard

Planboard hilft Lehrkräften, den Überblick zu behalten und die Lehrplanvorgaben mühelos zu erfüllen. Es bietet intelligente Vorschläge für die Gestaltung und das Tempo des Unterrichts sowie für die Verwaltung von Ressourcen, damit Lehrkräfte effizient planen und den Überblick behalten können.

Außerdem vereinfacht es die Zusammenarbeit, da Lehrkräfte Materialien einfach freigeben und anpassen können. Eine dynamische Stundenplanung sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Unterrichts, und die Nachverfolgung der Ressourcen sorgt für Ordnung über alle Fächer hinweg, was Lehrkräften Zeit und Aufwand spart.

Die besten Features von Planboard

Organisieren Sie Ihre Unterrichtspläne mit KI-gestützter Inhaltsstrukturierung

Führen Sie die Nachverfolgung der Lehrplanstandards durch, um eine lückenlose Abdeckung sicherzustellen

Nutzen Sie visuelle Mapping-Tools zur strukturierten Nachverfolgung des Lernfortschritts

Erhalten Sie Zugriff auf automatisierte Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung und -anpassung

Arbeiten Sie bei der Unterrichtsentwicklung gemeinsam mit den Features für die Teamzusammenarbeit

Limitierungen von Planboard

Im Vergleich zu anderen Tools begrenzte KI-gestützte Inhaltserstellung

Anfängliche Lernkurve für Benutzer, die mit digitaler Planung noch nicht vertraut sind

Einfache Bewertungs-Tools im Vergleich zu speziellen Benotungsplattformen

Die Integration mit externen Lernmanagementsystemen ist eingeschränkt

Preise für Planboard

Free

Basic: 200 $/Monat (für 10 Benutzer)

Pro: 500 $/Monat (für 30 Benutzer)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Planboard

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 22 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: 1997 erklärten die Vereinten Nationen den 8. September zum Internationalen Tag der Alphabetisierung, um die Bedeutung von Bildung und Alphabetisierung für die globale Entwicklung hervorzuheben.

10. Education Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Unterrichtsassistenz und die Erstellung von Unterrichtsmaterialien)

via Education Copilot

Education Copilot fungiert als virtueller Lehrassistent und unterstützt Lehrkräfte dabei, schnell Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsstrategien zu erstellen. Es passt Inhalte in Echtzeit an die sich ändernden Anforderungen im Klassenzimmer an und ist damit ein flexibles und zeitsparendes KI-Tool für Schüler.

Lehrkräfte können je nach Bedarf Arbeitsblätter, Tests und Unterrichtselemente erstellen, während die Plattform den Unterricht an verschiedene Lernstile anpasst. Außerdem bietet sie gezielte Unterstützung, um Schülern bei der Bewältigung von Herausforderungen zu helfen, ohne dabei den Flow des Unterrichts zu unterbrechen.

Die besten Features von Education Copilot

Entwickeln Sie auf die Bedürfnisse Ihres Unterrichts zugeschnittene Unterrichtsstrategien

Erstellen Sie Arbeitsblätter, Quizze und Zusatzmaterialien im Handumdrehen

Passen Sie Ihre Pläne dynamisch an, basierend auf dem Feedback der Schüler

Passen Sie Ihre Erklärungen an unterschiedliche Lernstile an

Stellen Sie gezielte Fördertools für Schüler mit Lernschwierigkeiten bereit

Limitierungen von Education Copilot

Erfordert manuelle Anpassungen für fein abgestimmte Änderungen am Unterricht

Die Plattform funktioniert nicht gut mit Dokumenten, die länger als 20 Seiten oder mehr als 15.000 Wörter umfassen.

Preise für Education Copilot

Für Lehrer: 9 $/Monat

Für Schulen und Schulbezirke: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Education Copilot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums zu „Education 4.0“ verändert KI das Bildungswesen, indem sie Lehrkräfte durch die Automatisierung von Aufgaben unterstützt und so mehr Zeit für die Betreuung der Schüler schafft. Sie verfeinert Bewertungen und bietet Echtzeit-Einblicke zur Optimierung von Unterrichtsstrategien.

11. Learnt.ai (Am besten geeignet für die Erstellung personalisierter Lernpfade und die Nachverfolgung des Lernfortschritts der Schüler)

Learnt.ai personalisiert die Unterrichtsplanung und erstellt Lernpfade, die auf die Leistungen jedes einzelnen Schülers zugeschnitten sind. Es bietet automatisierte Bewertungen, die den Fortschritt der Schüler im Laufe der Zeit verfolgen und gezielte Fördermaßnahmen ermöglichen.

Das prädiktive Analysesystem der Plattform hilft Lehrkräften, Lernschwierigkeiten vorherzusehen, und ermöglicht so präzisere Unterrichtsstrategien. Durch die Kombination hochwertiger Unterrichtspläne mit detaillierten Berichten über den Fortschritt stellt Learnt.ai sicher, dass personalisiertes Lernen und gruppenweite Ziele erreicht werden.

Die besten Features von Learnt.ai

Erstellen Sie individuelle Lernpfade, die auf die Leistungen der Schüler zugeschnitten sind

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Schüler mithilfe von Echtzeit-Analysen und adaptiven Bewertungen

Erkennen Sie Kompetenzlücken und empfehlen Sie Interventionsstrategien mit Einzelzielen

Passen Sie die Komplexität der Inhalte dynamisch an den Lernfortschritt an

Erhalten Sie automatisierte Einblicke zur Optimierung von Unterrichtsplänen und Lehrmethoden

Einschränkungen von Learnt.KI

Komplexe Anforderungen zum Datenschutz bei der Nachverfolgung der Leistung von Schülern

Schwierigkeiten beim Verständnis komplexer Zusammenhänge, was zu möglichen Fehlinterpretationen oder Ungenauigkeiten bei der Erstellung von Inhalten führen kann

Preise für Learnt.KI

Free

Starter: 6 $/Monat

Essentials: 9 $/Monat

Professional: 39 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Learnt.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Die erste öffentliche Schule in Amerika war die Boston Latin School, die 1635 gegründet wurde. Sie zählt auch heute noch zu den renommiertesten Schulen der USA.

Unterrichtsplanung auf ein neues Niveau mit ClickUp

Die Unterrichtsplanung ist eine wichtige, aber zeitaufwändige Aufgabe, die ein Gleichgewicht zwischen Kreativität, Struktur und Anpassungsfähigkeit erfordert. KI-Tools helfen Lehrkräften dabei, die Unterrichtsqualität zu steigern und wertvolle Zeit zu sparen – ohne dabei das Engagement oder die Individualisierung zu beeinträchtigen.

Unter den vielen verfügbaren Lösungen bietet ClickUp einen umfassenden Ansatz für die Unterrichtsplanung. ClickUp ist mehr als nur ein Aufgabenmanager: Es vereint KI-gestützte Unterrichtsplanung, nahtlose Zusammenarbeit und strukturierte Organisation in einem einzigen, leistungsstarken Workspace.

Pädagogen können sofort Unterrichtspläne erstellen, diese in umsetzbare Aufgaben aufteilen und ihre Zeitpläne verwalten – alles an einem Ort.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅