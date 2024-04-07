Copy.ai vs. ChatGPT: Welches AI-Tool ist besser?

Obwohl die Technologie, die dahinter steckt, nicht gerade neu ist, haben KI-Tools die Welt in den letzten Jahren im Sturm erobert, und es sieht so aus, als ob sie sich durchsetzen werden. Einer Studie zufolge Forbes-Verbraucherumfrage gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass KI-gesteuerte Lösungen die Qualität und Kreativität von Inhalten in verschiedenen Kontexten verbessern werden.

Die beiden KI-Tools, von denen man oft hört, sind Copy.ai und ChatGPT. Beide können menschenähnliche Inhalte generieren, sind einfach zu bedienen und können Ihnen viel Zeit sparen!

Dennoch unterscheiden sich die beiden in vielen Aspekten und bieten unterschiedliche Funktionen, die ihnen einen einzigartigen Platz im Bereich der KI sichern.

In diesem Artikel gehen wir auf die Debatte Copy.ai vs. ChatGPT ein, diskutieren beide Kandidaten eingehend und helfen Ihnen, Ihren Favoriten zu wählen. Außerdem stellen wir eine dritte Option vor, mit der Sie unübertroffene KI-gestützte Produktivität und Effizienz erreichen können. 🏃

Was ist Copy.ai?

Copy.ai ist ein KI-basierter Copywriter, Chatbot und Leerseitenentferner, der auf dem GPT-3 Large Language Model (LLM) basiert. Er richtet sich vor allem an Marketing- und Vertriebsteams, Autoren, Social Media Manager und alle, die von einem Kreativitätsschub profitieren könnten. 💪

Einer der Gründe für den kometenhaften Aufstieg von Copy.ai sind seine Anpassungsfunktionen. Mit dem Tool können Sie personalisierte Inhalte erstellen, die genau auf Ihre Ziele abgestimmt sind!

Über: Kopieren.ai

Merkmale von Copy.ai

Was macht Copy.ai so besonders? Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen an! 🎖️

2. Markenstimme

Viele Fachleute schrecken vor dem Einsatz von KI-Tools zurück, weil sie befürchten, dass die generierten Inhalte die einzigartige Stimme und Identität ihres Unternehmens "töten". Um solche Befürchtungen zu zerstreuen, bietet Copy.ai eine Option namens Brand Voice - damit können Sie die Authentizität bewahren und die Konsistenz über alle Plattformen hinweg steigern.

Mit dieser raffinierten Funktion können Sie den Copy.ai-Algorithmen die einzigartige Stimme Ihrer Marke beibringen, indem Sie ein paar Ausschnitte Ihrer Originalinhalte teilen. Das Tool analysiert diese, um genau zu verstehen, wonach Sie suchen, und nutzt dieses Wissen als Grundlage für die Erstellung zukünftiger Inhalte. 😎

Über: Kopieren.ai

1. Verbessern

Sie können die Vorteile von Copy.ai nur nutzen, wenn Sie der KI die richtigen Dinge ins Ohr flüstern. Mit anderen Worten: Sie müssen die richtigen Eingabeaufforderungen eingeben, damit das Tool die richtigen Antworten liefert.

Mit der Verbesserungsfunktion von Copy.ai müssen Sie sich keine Gedanken über die Präzision Ihrer Eingaben machen, da das Tool dies für Sie übernimmt.

Diese fantastische Option befindet sich im Copy.ai Chat, über den Sie jede Art von Inhalt generieren können, die Ihr Herz begehrt. Der Hauptzweck der Funktion "Verbessern" besteht darin, Ihre Eingabeaufforderungen präziser zu machen und sicherzustellen, dass Sie maßgeschneiderte Ergebnisse erhalten.

Die Verwendung dieser Option ist ein Kinderspiel. Öffnen Sie einfach den Copy.ai Chat und geben Sie Ihre Eingabeaufforderung ein, ohne sich darum zu kümmern, dass sie hübsch aussieht. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Verbessern" in der linken unteren Ecke des Textfeldes und beobachten Sie, wie das Tool seine Arbeit verrichtet. Fügen Sie bei Bedarf noch etwas Kontext hinzu, senden Sie Ihre Eingabeaufforderung ab und freuen Sie sich über akkurate und individuelle Inhalte.

3. Infobase

Eine weitere Option, die Copy.ai zu einem Teamplayer macht, ist die Infobase - ein zentraler Speicher, in dem Sie Informationen über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte, Marketingkampagnen, Wertversprechen und Markenrichtlinien speichern können, projektdokumentation und mehr.

Warum sollten Sie das tun? Wenn Sie mit Copy.ai hochwertige und relevante Inhalte erstellen möchten, können Sie Informationen aus Ihrer Infobase abrufen. Auf diese Weise fügen Sie Ihren Aufforderungen einen Kontext hinzu, ohne immer wieder das Gleiche zu schreiben.

Das Ergebnis: Copy.ai kann personalisierten Content generieren. Da es keine Beschränkungen für die Anzahl der Infobase-Elemente gibt, ermöglicht Ihnen diese fantastische Funktion zeit sparen und gewährleisten inhaltliche Konsistenz.

Über: Kopieren.ai

Copy.ai Preisgestaltung

Kostenlos

Pro : $36/Monat für fünf Plätze

: $36/Monat für fünf Plätze Team : $186/Monat für 20 Plätze

: $186/Monat für 20 Plätze Wachstum : $1.000/Monat für 75 Plätze

: $1.000/Monat für 75 Plätze Skala: $3.000/Monat für 200 Plätze

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Was ist ChatGPT?

ChatGPT (kurz für Chat Generative Pretrained Transformer) ist ein KI-basierter Chatbot, der im November 2022 von OpenAI veröffentlicht wurde. Dieses fantastische Tool hat sich seitdem wie ein Lauffeuer verbreitet und ihm den Status einer KI-Ikone eingebracht.

Lassen Sie sich nicht von der einfachen Benutzeroberfläche täuschen - ChatGPT ist ein unglaublich leistungsfähiges Tool zur Erstellung von KI-Inhalten. Es basiert auf den bahnbrechenden Modellen GPT-3.5 und GPT-4, wobei letzteres nur für Pro-Benutzer verfügbar ist.

Über: OpenAI Die robuste Technologie, die hinter dem Chatbot steht, ermöglicht es ihm, präzise und genaue Antworten auf Aufforderungen und Fragen zu geben, und zwar auf eine konversationelle Weise. Egal, ob Sie nach einem Tool suchen, das Inhalte generiert, beim Kundensupport hilft oder Fragen beantwortet, ChatGPT kann Ihr wertvoller Verbündeter sein.

ChatGPT Eigenschaften

Warum hat sich die Welt für ChatGPT begeistert? Schauen wir uns an, was dieses beliebte Tool zu bieten hat.

1. Gesprächsgedächtnis

Eine der Hauptfunktionen von ChatGPT und der Grund, warum Millionen von Nutzern es lieben, ist sein Gesprächsgedächtnis. Nehmen wir an, Sie möchten, dass ChatGPT Ihnen ein Beispiel für eine berühmte Sängerin nennt, und es antwortet: Taylor Swift. Wenn Sie ein weiteres Beispiel wünschen, brauchen Sie nur etwas Einfaches einzugeben, z. B. "another one", und das Tool füllt die Leerstelle aus und zeigt den Namen einer anderen Sängerin an. 💃

Einfach ausgedrückt: ChatGPT verfügt über ein Gedächtnis, das es ihm ermöglicht, den Kontext von früheren Nachrichten zu verstehen und zu erinnern, ohne dass Sie ihn ständig wiederholen müssen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell präzise Antworten zu erhalten.

Sie können diese Funktion auch nutzen, um Ihre Eingabeaufforderungen zu verfeinern. Wenn Sie z. B. die Aufforderung "Nennen Sie mir ein Beispiel für einen beliebten Sänger" verwendet haben, können Sie später etwas schreiben wie "Nein, ich meinte einen beliebten Rocksänger", um sicherzustellen, dass ChatGPT die Archive des Rockgenres anzapft.

Über: OpenAI

2. Sprachunterhaltungen

Im September 2023 begann OpenAI mit der Einführung einer neuen ChatGPT-Funktion, den Sprachkonversationen. Dank dieser bahnbrechenden Neuerung sind Sie nicht mehr darauf beschränkt, Ihre Unterhaltungen mit ChatGPT nur zu tippen - Sie können tatsächlich Sprachunterhaltungen führen!

Sie sprechen mit ChatGPT, und ChatGPT antwortet Ihnen mit der von Ihnen gewählten Stimme. Hören Sie sich eine Gute-Nacht-Geschichte an, erfahren Sie etwas über ein Wahrzeichen oder lassen Sie sich ein Rezept diktieren und zusammenstellen.

Diese Funktion wird von einem neuen Text-to-Speech-Modell unterstützt, das aus Texten in nur wenigen Sekunden eine menschenähnliche Stimme erzeugen kann. OpenAI hat für diese Funktion mit professionellen Synchronsprechern zusammengearbeitet, so dass die Stimmen von hoher Qualität sind.

3. Bild-Funktionen

Mit dieser praktischen neuen Funktion können Sie sich das Tippen sparen, indem Sie ChatGPT ein Foto schicken und es bitten, mehr Kontext und Details zu liefern. 📸

Sie können zum Beispiel ein Foto von einer Sehenswürdigkeit machen und ChatGPT bitten, ein paar lustige Fakten darüber zu liefern. Oder Sie können ein Foto Ihres Kühlschranks machen und das Tool bitten, Ihnen Rezepte mit den vorhandenen Zutaten vorzuschlagen.

OpenAI führt diese Funktion seit Ende September 2023 schrittweise ein, um sie für ein noch besseres Nutzererlebnis ständig zu verfeinern.

Über: OpenAI

ChatGPT Preise

Kostenlos

Plus : $20/Monat

: $20/Monat Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung + zahlreiche flexible Optionen, die Sie in Ihren Plan aufnehmen können; besuchen Sie die Website von OpenAI für weitere Informationen

Copy.ai vs. ChatGPT: Funktionen im Vergleich

Copy.ai und ChatGPT sind führend KI-Tools vollgepackt mit Funktionen, die dazu dienen produktivität zu verbessern , arbeitsabläufe rationalisieren und Ihr Content-Spiel zu verbessern. Aus diesem Grund kann es eine ziemliche Herausforderung sein, einen Gewinner im Wettstreit zwischen Copy.ai und ChatGPT zu ermitteln. Schauen wir uns an, wie die beiden Tools in drei entscheidenden Aspekten gegeneinander abschneiden: Benutzeroberfläche, Anpassungsfähigkeit und Vorlagen.

1. Schnittstelle

Ein Tool kann noch so viel Schnickschnack haben, wenn die Benutzeroberfläche nicht intuitiv ist, nützt das alles nichts.

Copy.ai und ChatGPT haben zwar einige beeindruckende Funktionen und ein ganzes Spektrum an praktischen Anwendungen, die auf fortschrittlichen Technologien basieren, aber beide haben eine einfache Benutzeroberfläche. Es gibt keine Probleme wie unübersichtliche Layouts, schlechte Navigation oder überwältigende Popup-Werbung.

Egal, für welches Tool Sie sich entscheiden, Sie werden dank der gut sichtbaren Optionen keine Probleme haben, es zu benutzen. Dies ist einer der Gründe, warum beide Tools so beliebt sind - sie basieren zwar auf modernster Technologie, sind aber für jeden leicht zu bedienen, auch für technisch weniger versierte Nutzer.

Über: Kopieren.ai

2. Optionen zur Anpassung der Eingabeaufforderung

In der zweiten Runde des Vergleichs zwischen ChatGPT und Copy.ai haben wir uns die Anpassungsmöglichkeiten der Prompts angesehen. Können Sie mit diesen Tools Ihre Prompts verfeinern, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Ja, absolut!

ChatGPT hat ein Gesprächsgedächtnis und erlaubt Benutzerkorrekturen. Das bedeutet, dass es sich an Ihre früheren Prompts erinnert und dieses Wissen nutzt, um fundierte Antworten zu liefern. Außerdem können Sie Ihre Prompts mit mehr Details verfeinern.

Auch wenn ChatGPT durchaus beeindruckend ist, hat Copy.ai in dieser Runde die Oberhand. Dank der Funktion "Verbessern" verbessert das Tool Ihre Prompts automatisch, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Außerdem können Sie Ihre Markenstimme für authentische Nachrichten personalisieren.

Copy.ai bietet Ihnen eine weitere coole Funktion namens More Like This. Sie können Ihre Lieblingsideen, die das Tool generiert hat, speichern und als Grundlage für die Erstellung neuer Ideen verwenden.

3. Vorlagen

Vorlagen mit vorgefertigten Eingabeaufforderungen helfen Ihnen bei der Kommunikation mit KI-Tools und sorgen dafür, dass Sie den richtigen Ton treffen und das gewünschte Ergebnis erzielen.

Copy.ai hat eine Bibliothek mit über 100 anpassbaren Prompts und workflow-Vorlagen für alle möglichen Zwecke, von der Erstellung von Blogbeiträgen bis zur Anpassung von Facebook-Anzeigen und Instagram-Beschriftungen an Ihre Zielgruppe. Diese Vorlagen sind in allen Paketen verfügbar (auch in der kostenlosen Version, allerdings können bestimmte Einschränkungen gelten).

Da sich Copy.ai hauptsächlich auf Erstellung von KI-Inhalten für Marketing, Vertrieb und soziale Medien, deren Vorlagen auf die Bedürfnisse dieser Teams zugeschnitten sind.

ChatGPT bietet Prompt-Vorlagen nur im Enterprise-Tarif an, und Sie können sie im Vorlagenverzeichnis finden. Sie können auch Ihre eigenen Vorlagen zum Schreiben von Prompts im Verzeichnis erstellen und sie mit Teammitgliedern teilen.

Copy.ai hat in dieser Runde die Nase vorn, weil es über eine umfangreiche Vorlagenbibliothek verfügt, die nicht wie bei ChatGPT an die höchste Abonnementstufe gebunden ist.

Über: OpenAI

Copy.ai vs. ChatGPT auf Reddit

Mal sehen, was Reddit-Benutzer über Copy.ai und ChatGPT zu sagen haben.

Ein Benutzer gaben ihre Stimme an ChatGPT ab wegen seines Umfangs:

"Trotz gelegentlicher Ausfälle während der Stoßzeiten in den USA, insbesondere wenn ich nach der Arbeitszeit an persönlichen Projekten arbeite, halte ich ChatGPT immer noch für die umfassendste KI schreibwerkzeug verfügbar. Obwohl es ideal wäre, alles in einer Plattform zu bündeln, verstehe ich die Notwendigkeit, flexibel zu sein. Als Nutzer möchte ich mein Geld nicht verschwenden, wenn ich die Plattform nicht nutze und auf meine Kosten komme."

Ein anderer Nutzer erwähnte, dass er kopie vorziehen.ai hat aber keine detaillierte Erklärung gegeben:

"100% copy.ai ist besser als chatgpt. Ich lache jedes Mal, wenn jemand ChatGPT benutzt."

Andere Nutzer stimmen zu, dass ein kombination aus beiden Tools ist die ideale Lösung:

"Eine Mischung aus ChatGPT und Copy.ai ist gut. Ich bevorzuge Copy.ai für Copywriting und Social-Media-Sachen"

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Copy.ai vs. ChatGPT

Copy.ai und ChatGPT sind fantastische Tools, aber sie dienen unterschiedlichen Zwecken. Copy.ai hilft bei der Erstellung von Inhalten und konzentriert sich auf Marketing und Vertrieb, während sich bei ChatGPT alles um dynamische Konversationen und die Beantwortung von Fragen dreht.

Das bedeutet, dass Sie bei Ihrer Wahl Kompromisse bei bestimmten Funktionen eingehen müssen. Was, wenn wir Ihnen sagen, dass es Folgendes gibt eine Kopie.ai und ChatGPT-Alternative die es Ihnen ermöglicht, die Macht der KI zu nutzen, Projekte, Aufgaben und Dokumente zu verwalten und nahtlos mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten? Das Tool heißt ClickUp !

Setzen wir unsere Detektivhüte auf und erkunden die herausragenden Merkmale dieser außergewöhnlichen Produktivitätsplattform, um zu verstehen, warum Sie sie so schnell wie möglich einsetzen sollten. 🕵️

1. ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Blogbeiträge, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern ClickUp AI ist ein leistungsstarker KI-basierter Schreibassistent, der Ihnen hilft, Aufgaben zu erledigen, die Produktivität zu steigern und Zeit zu sparen! ⏰

Diese AI-Schreibwerkzeug ermöglicht Ihnen:

Emails erstellen

Zusammenfassen und Verfeinern von Texten

Ideen für Blogbeiträge und Überschriften in sozialen Medien sammeln

Projektbeschreibungen erstellen

Text für Besprechungsagenden generieren

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs - ClickUp AI ist immer dann zur Stelle, wenn es Ihnen an Kreativität oder Inspiration zum Schreiben oder Bearbeiten von Inhalten fehlt.

Es unterstützt verschiedene Abteilungen, von Marketing und Vertrieb bis hin zu Personalwesen und Projektmanagement. Mit ClickUp AI können Sie die Effizienz Ihres gesamten Teams steigern und in kürzerer Zeit mehr erreichen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

2. ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Docs, um den Schreibprozess für die Erstellung von Inhalten zu dokumentieren

Unabhängig davon, in welchem Bereich Sie tätig sind, haben Sie es wahrscheinlich mit einer Vielzahl von Dokumenten zu tun. Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente erstellen, freigeben und bearbeiten, sie mit Workflows und Aufgaben verknüpfen und kategorisieren, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. 😏

Darüber hinaus können Sie ClickUp Docs als digitalen Aktenschrank nutzen, um Dokumente zu speichern und jederzeit darauf zuzugreifen.

ClickUp Docs verfügt über Optionen wie Kommentierung und Echtzeitbearbeitung, die die kommunikation im Team und Zusammenarbeit und helfen Ihnen, den Fortschritt einfach zu verfolgen.

Diese einzigartige Dokumentenmanagement-Funktion mit anpassbaren Zugriffs- und Freigabeberechtigungen und einfacher Workflow-Synchronisierung kann genau das sein, was Ihr Team braucht, um das Risiko des Verlusts wichtiger Dokumente zu minimieren und die Produktivität zu maximieren.

3. ClickUp-Aufgaben

Organisieren Sie YouTube-Videos, Beiträge in sozialen Medien und andere Arten von Inhalten mit ClickUp's 15+ Ansichten

Optimierte aufgabenverwaltung ist für Teams lebenswichtig. Ohne sie haben Ihre Mitarbeiter keine Ahnung, was sie innerhalb der Fristen tun sollen, was nur zu Problemen führen kann.

Deshalb ist bei ClickUp-Aufgaben mit ClickUp Tasks erhalten Sie eine Reihe von Schlüsselfunktionen, die das Aufgabenmanagement einfach machen. Erstellen, verwalten und überwachen Sie Aufgaben für jedes Projekt, sei es im Bauwesen oder in der Softwareentwicklung.

Nutzen Sie die Vorteile von 35+ KlickApps um Ihre Arbeitsabläufe anzupassen, erstellen Sie Aufgaben-Automatisierungen , hinterlassen Sie zusätzliche Anweisungen für mehrere Teammitglieder in Form von Kommentaren, und verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder und task-Abhängigkeiten um miteinander verknüpfte Prozesse in der richtigen Reihenfolge zu gestalten.

Viel Spaß mit ClickUp's 15+ Ansichten um Ihre Aufgaben und Projekte aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und ggf. Änderungen vorzunehmen, die die Produktivität steigern und den Erfolg garantieren.

ClickUp: KI und Projektmanagement kombiniert

ClickUp ist ein All-in-One-Tool, das Ihnen eine fantastische KI-gestützter Schreibassistent und robuste projekt- und Aufgabenmanagement funktionen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit kann ClickUp ein wertvoller Verbündeter für jedes Team sein, das mit minimalem Aufwand mehr und bessere Leistungen erbringen möchte. Registrieren Sie sich noch heute für ClickUp und erreichen Sie die Produktivitätsstars im Handumdrehen! ⭐