die 10 besten Tools für die Verwaltung von Vorschlägen im Jahr 2024

Sind Sie erschöpft vom Verwalten von Unmengen von projektvorschlägen koordinierung der Bearbeitungen durch das Team, und verwaltung von Genehmigungs-Workflows -und dabei die Fristen einhalten? Oder vielleicht ist Ihre derzeitige Angebotssoftware nicht ausreichend und Sie sind auf der Suche nach etwas Besserem. 👀

Keine Sorge, wir haben alles für Sie.

Wir haben eine Liste der 10 besten Angebotssoftware zusammengestellt, mit der Sie professionell aussehende Angebote erstellen, Ihre Angebotsprozesse rationalisieren und neue Geschäfte gewinnen können. Schauen wir sie uns an!

Worauf sollten Sie bei einer Software für das Angebotsmanagement achten?

Jede Angebotssoftware verfügt über einzigartige Features zur Vereinfachung der Angebotserstellung und zum Gewinnen von Angeboten. Das Ziel ist es, das Tool zu finden, dessen Features Ihren Bedürfnissen entsprechen, und dabei Ihr Budget nicht zu sprengen. Hier sind die Schlüsselbereiche, auf die Sie achten sollten:

Eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die leicht zu navigieren ist

Anpassbare Vorlagen für Geschäftsvorschläge die zu Ihrem Anwendungsfall passen

Collaboration tools für die Arbeit mit einem Team

Natives Feature für elektronische Signaturen (E-Signatur) oder Verbindung mit einer E-Signatur App

Integration mit von Ihnen verwendeten Tools wiekundenbeziehungsmanagement (CRM) systeme, projektmanagement software und Apps für die Zahlung

Analysen, um zu verstehen, wie die Clients mit Ihrem Angebot umgehen

Eine mobile App für die Ansicht und Bearbeitung von Angeboten von unterwegs

Die 10 besten Angebotssoftware für das Jahr 2024

Die Wahl des richtigen Tools für das Angebotsmanagement kann einen großen Unterschied machen bei die Produktivität Ihres Teams zu steigern und erhöht die Anzahl der Unterschriften von potenziellen Kunden.

Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, stellen wir Ihnen die 10 besten Tools auf dem Markt vor und erläutern, was sie bieten und wo ihre Grenzen liegen. Auf diese Weise können Sie die beste Angebotsverwaltungssoftware für die Bedürfnisse Ihres Teams und Ihre Ziele im Geschäft finden. 🎯

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Angebotsprozess an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Das Einreichen von Angeboten und das Gewinnen von Projekten ist nur der Anfang. Das Management dieser Projekte ist der eigentliche Kern der Sache. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Angebot und Projektmanagement an einem Ort vereint, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Um loszulegen, müssen Sie nicht stundenlang auf einen leeren Bildschirm starren. Holen Sie sich ClickUp AI um einen ersten Entwurf Ihres Vorschlags zu erstellen in ClickUp Dokumente innerhalb von Sekunden. Es funktioniert auch perfekt für andere Geschäftsdokumente wie Firmen-Wikis, Standardarbeitsanweisungen und andere Wissensdatenbanken.

Fügen Sie Ihren Dokumenten Tabellen hinzu, um relevante Daten in einem verständlichen Format zu präsentieren, Anhänge, um zusätzliche Details freizugeben, ein Inhaltsverzeichnis für eine einfache Navigation und Banner mit Ihrem Logo, um Ihr Angebot unvergesslich zu machen.

Müssen Sie eingehende Anfragen bearbeiten? Verwenden Sie ClickUp's Tabelle Ansicht . Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Angebotsanfragen (RFPs), Informationsanfragen und Anfragen für Angebote. Ganz gleich, ob Sie diese Anfragen oder die eigentlichen Projekte durchführen, ClickUp's Features für das Projektmanagement machen es zu einem Kinderspiel.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen festzulegen und den Fortschritt mit Leisten zu verfolgen. Und dank der Benachrichtigungen von ClickUp werden Sie immer daran erinnert, was als Nächstes ansteht, damit Sie nichts verpassen. ⏰

ClickUp beste Features

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team über Aufgabenbeschreibungen, Chats und Dokumente zusammen

BenutzerdefiniertClickUp's Whiteboard-Vorlage für Projektvorschläge und 1.000+ weitere Vorlagen zur Verwaltung von Projektvorschlägenone-Pager-Firmenpräsentationen,business Cases, Vorschläge und operative Workflows

Nachverfolgung der Ziele des Geschäfts , den Fortschritt des Projekts und die Leistung des Teams mit ClickUp Dashboards

Verbinden Sie ClickUp mit mehr als 100 Tools, darunter Google Drive, HubSpot und Slack

Zugriff auf ClickUp über das Internet, den Desktop und das Handy

ClickUp Beschränkungen

Umfangreiche Features können neue Benutzer überwältigen

Free-Plan ist auf 25 Nutzungen von ClickUp AI limitiert

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Jotform

über Jotform Jotform ist ein vielseitiges Tool für die Erstellung von Angeboten, Umfragen und Fragebögen. Mit dieser Angebotsverwaltungssoftware können Sie Angebote von Grund auf neu erstellen, ein vorhandenes PDF verwenden oder aus einer der über 700 Vorlagen wählen.

Dank der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie ganz einfach Texte, Fotos, Felder für elektronische Signaturen und andere relevante Details hinzufügen. Nachverfolgung des Status von Vorschlägen und team verwalten aufgaben in Jotform Tabellen. Wechseln Sie zwischen den Ansichten Tabelle, Kalender, Karte, Uploads und Berichterstellung, um Ihre Daten zu visualisieren. 📊

Jotform beste Features

Einrichten einer Reihenfolge für die Unterzeichnung, wenn es mehrere Unterzeichner gibt

Automatisierte Erinnerungs-E-Mails an potenzielle Kunden in bestimmten Abständen

Sie werden benachrichtigt, wenn potenzielle Kunden Maßnahmen ergreifen

Speichern unterzeichneter PDFs in Cloud-Speicher-Tools wie Google Drive, Dropbox und OneDrive

Jotform Beschränkungen

Der kostenlose Free-Plan ist auf 10 signierte Dokumente pro Monat limitiert

Die Plattform hinkt gelegentlich hinterher

Jotform Preise

Starter: Free

Free Bronze: $39/Monat

$39/Monat Silber: $49/Monat

$49/Monat Gold: $129/Monat

$129/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (206 Bewertungen)

4.7/5 (206 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,620+ Bewertungen) Sehen Sie sich diese Jotform Alternativen an! ### 3. Bessere Vorschläge

über Bessere Vorschläge Better Proposals macht Gebäude business-Vorschläge super einfach, auch für Nicht-Designer. Wählen Sie eine der über 200 anpassbaren Vorlagen aus, um loszulegen. Mit den Inhaltsblöcken können Sie schnell Texte, Bilder, Videos, elektronische Signaturen und Tabellen mit Preisangaben hinzufügen, ohne sich um das Design kümmern zu müssen. 🎨

Wenn Ihre potenziellen Kunden ihr Angebot ansehen, passt es sich an ihren Bildschirm an, wobei die Schlüsselabschnitte als separate Registerkarten angezeigt werden. Sobald sie mit Ihrem Angebot einverstanden sind, können sie Zahlungen über PayPal, Stripe oder GoCardless vornehmen.

Bessere Angebote beste Features

Speichern und Wiederverwenden von Blöcken mit Inhalten wie Firmenbiografien, Dienstleistungen sowie Bedingungen und Konditionen

Versenden von Angeboten in über 20 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch

Benachrichtigung, wenn ein Client Ihr Angebot öffnet, liest oder unterschreibt

Nachverfolgung der Ansichten Ihrer potenziellen Kunden, der Zeit, die sie auf jeder Seite verbracht haben, und der Personen, an die sie das Angebot weitergeleitet haben

Better Proposals Beschränkungen

Keine Duplizierung von Abschnitten in der Dokumenterstellung möglich

Der Starter Plan ist auf fünf monatliche Dokumente limitiert und beinhaltet keine CRM- und Zapier-Integrationen

Preise für Better Proposals

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Premium: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 49 $/Monat pro Benutzer

Better Proposals Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (41 Bewertungen)

4.4/5 (41 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (149 Bewertungen)

4. HoneyBook

über HoneyBook HoneyBook ist ein All-in-One business Management Plattform für Freiberufler und kleine dienstleistungsorientierte Geschäfte. Sie deckt alles ab, von Angeboten über Rechnungen bis hin zu verträge und Vereinbarungen . Und ja, in jedem dieser Bereiche gibt es ein paar Vorlagen, um die Arbeit zu erleichtern. ⚡

Ihre Kunden werden die Unterzeichnung von Vorschlägen zu schätzen wissen, termine zu vereinbaren und Zahlungen zu tätigen, ohne dass sie aus dem Posteingang verschwinden.

Verfolgen Sie auf einen Blick, wo sich die einzelnen Interessenten und Clients in Ihrer Pipeline befinden, und erledigen Sie sich wiederholende Aufgaben mit Automatisierungen. Überlassen Sie HoneyBook den Flow, auch wenn Sie mal ein Nickerchen machen.

HoneyBook beste Features

Verwenden Sie Fragebögen, um mehr Details von einem Client zu sammeln, bevor Sie ein Projekt beginnen

Erstellen Sie Standard-, Termin- oder wiederkehrende Rechnungen für die Annahme von Zahlungen

Konfigurieren Sie Workflow-Automatisierungen, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben und Erinnerungen über anstehende Aufgaben zu erhalten

Protokollieren Sie die für Projektaufgaben aufgewendete Zeit, um Rechnungen zu erstellen

HoneyBook Beschränkungen

Es gibt eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Sehr einfache Features zur Verwaltung von Aufgaben

HoneyBook Preise

Einsteiger: $19/Monat

$19/Monat Essential: $39/Monat

$39/Monat Premium: $79/Monat

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150 Bewertungen)

4.5/5 (150 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (588 Bewertungen)

5. Revver

über Revver Revver (ehemals eFileCabinet) ist eine Cloud-basierte Plattform, auf der kleine Geschäfte sicher speichern, organisieren und ihre digitalen Dokumente verwalten können und Vorschläge. Organisieren Sie Dateien in Ordnern und Unterordnern, damit Sie sie bei Bedarf schnell wiederfinden können. 🔍

Darüber hinaus verbessert Revver die Dateisuche durch die Suche nach Schlüsselwörtern und optischen Zeichen sowie durch benutzerdefinierte gespeicherte Suchen. Mit dieser Angebotsverwaltungssoftware können Sie außerdem ganz einfach Dokumente freigeben, Dateien anfordern und elektronische Signaturen sowohl von internen Teams als auch von externen Parteien einholen.

Revver beste Features

Zusammenarbeit an Dokumenten mit Echtzeit-Bearbeitungen, Kommentaren und Annotations-Tools

Automatisieren Sie die Erstellung von Ordnern, die Weiterleitung von Dokumenten, die Anforderung von elektronischen Signaturen und Erinnerungen an Aufgaben

Erstellung und Planung von Berichterstellungen zur Nachverfolgung von Dokumentennutzung und Zugriffsmustern

Exportieren von Berichten als PDF-, HTML- und CSV-Dateien

Revver-Beschränkungen

Die Einstellung und das Erlernen der Features kann für Neulinge eine Herausforderung sein

Limitierte native Integrationen

Revver Preise

Kontakt für Preise

Revver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (349 Bewertungen)

4.3/5 (349 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (893 Bewertungen)

6. Unterbreiten Sie

über Vorschlagen Proposify wurde für Vertriebsteams entwickelt, die ihren Vertriebsprozess rationalisieren und die Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen verbessern möchten. Fügen Sie Ihren Angeboten Blöcke mit elektronischen Signaturen, Bilder aus der integrierten Unsplash-Bibliothek und Videos aus YouTube- und Vimeo-Links hinzu.

Richten Sie Proposify ein, um E-Mails zur Nachbereitung und Danksagungen an potenzielle Kunden zu versenden. Behalten Sie die Registerkarten für die Interaktionen der Clients mit Ihrem Dokument im Auge, z. B. wann sie es angesehen, heruntergeladen, kommentiert und unterzeichnet haben. Sie erfahren sogar, wie viel Zeit sie mit den verschiedenen Abschnitten Ihres Dokuments verbracht haben, was sehr praktisch ist, um Ihre zukünftigen Angebote noch besser zu gestalten.

Proposify beste Features

Erstellen Sie mehrere Benutzerrollen für Ihre Teammitglieder und legen Sie spezifische Ansichten und Bearbeitungsberechtigungen für sie fest

Erstellen Sie dynamische Preistabellen mit Formeln, optionalen Leistungen, wiederkehrenden Gebühren und Rabatten

Bearbeiten Sie Dokumente während der Angebotserstellung, auch nachdem Sie sie an Ihre Clients und Stakeholder gesendet haben

Nachverfolgung der Leistung von Teammitgliedern auf der Grundlage ihrer gewonnenen und verlorenen Angebote

Proposify Beschränkungen

Keine Rückgängig-Funktion, um Änderungen schnell rückgängig zu machen

Keine Möglichkeit, benutzerdefinierte Vorlagen zur späteren Verwendung zu speichern

Preise für Proposify

Team: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Business: Kontakt für Preisgestaltung

Proposify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (941 Bewertungen)

4.6/5 (941 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (271 Bewertungen)

7. Loopio

über Loopio Die Beantwortung von Ausschreibungen kann mühsam und langwierig sein, aber nicht mit Loopio. Loopio ist ein RFP automatisierung-Software die Ihnen hilft, Ihre RFP-Antworten zu rationalisieren und zu skalieren, um Geschäfte schneller abzuschließen.

Die Software erkennt automatisch die Fragen in einer Ausschreibung und nutzt das raffinierte Feature "Magie", um Antworten aus früheren Antworten zu übernehmen. Wenn Sie sich bei einer Frage den Kopf zerbrechen, kein Problem! Weisen Sie sie einem Teammitglied zu, notieren Sie einen Kommentar und setzen Sie eine Frist. 🗓️

Und wann immer Sie eine neue Antwort oder eine neue Info haben, fügen Sie sie einfach der Loopio-Bibliothek hinzu. So sind Sie immer für die nächste Ausschreibung gerüstet.

Loopio beste Features

Hinzufügen von Unternehmensdaten zur Inhaltsbibliothek in 12 verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch

Unterscheiden Sie zwischen neuen und veralteten Inhalten anhand ihrer Aktualität

Erhalten Sie Benachrichtigungen über zugewiesene Aktionen über Slack oder Microsoft Teams

Einbetten von Bildern und anderen relevanten Dateien in Ihre Dokumente aus Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box und OneDrive

Loopio Beschränkungen

Die Speicherorte der Antwortfelder sind nicht immer korrekt, insbesondere bei Microsoft Word-Dokumenten

Limitierte native Integrationen

Loopio Preise

Kontakt für Preise

Loopio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (495 Bewertungen)

4.7/5 (495 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (71 Bewertungen)

8. PandaDoc

über PandaDoc PandaDoc ist für dienstleistungsorientierte Geschäfte gedacht, die Angebote, Verträge, Kostenvoranschläge und Rechnungen mit Markenzeichen verwalten möchten. Es verfügt über eine vielfältige Bibliothek mit über 1.000 Vorlagen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Bevor Sie Dokumente an potenzielle Kunden versenden, benachrichtigen Sie Ihr Team, damit es die Dokumente überprüft, bearbeitet, Änderungen vorschlägt und grünes Licht gibt. Jede Bearbeitung wird protokolliert, so dass Sie vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Version immer sehen können, wer was wann gemacht hat.

Wenn Ihr Client das Geschäft besiegeln möchte, kann er seine Signatur hinzufügen und sogar Zahlungen über PayPal, Stripe, Square oder Authorize.Net direkt aus dem Dokument senden. 💸

PandaDoc beste Features

Einrichten von PandaDoc mit gängigen CRM-Integrationen wie HubSpot, Salesforce, Zoho CRM und Insightly

Verwenden Sie die Suchmaschine mit Filtern für Datum, Status, Eigentümer, Empfänger und Unternehmen, um Dokumente schnell zu finden

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Client ein Angebot öffnet, liest und unterschreibt

Verfolgen Sie die Interaktion mit dem Client anhand von Metriken wie der Nummer der Ansicht, der letzten Ansicht, der Gesamtzeit und der Downloads

PandaDoc Beschränkungen

Der Starter Plan ist auf maximal zwei Plätze limitiert und beinhaltet keinen Zugang zu Integrationen

Einige Benutzer berichten, dass Vorschläge im Junk-Mail-Postfach des Empfängers landen

Preise für PandaDoc

Essentials: $35/Monat pro Platz

$35/Monat pro Platz Business: $65/Monat pro Platz

$65/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

PandaDoc Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,242 Bewertungen)

4.7/5 (2,242 Bewertungen) Capterra: 4.5 (1,046 Bewertungen)

9. DocuSign

über DocuSign DocuSign bietet ein nahtloses und benutzerfreundliches Dokumentenmanagement-Erlebnis für Teams und Clients auf Desktop- und Mobilgeräten. Um ein Angebot zu versenden, erstellen Sie einen "Umschlag" (einen elektronischen Behälter mit einem oder mehreren Dokumenten) und senden ihn an den E-Mail Posteingang Ihres Interessenten.

Die Erstellung dieser Dokumente ist super einfach - wählen Sie aus DocuSigns Vorlagenbibliothek oder ziehen Sie ein vorhandenes Dokument von Ihrem Computer oder Cloud-Speicher-App per Drag & Drop.

Sie möchten ein Dokument signieren? Fügen Sie Signatur-Felder an den Stellen hinzu, an denen Sie sie benötigen. Und wenn es mehrere Unterzeichner gibt, ordnen Sie sie in der Reihenfolge an, in der sie das Dokument erhalten sollen, und DocuSign kümmert sich um den Rest. 🏋️‍♂️

DocuSign beste Features

Hochladen von Dokumenten, Bildern, Präsentationen und Tabellenkalkulationen in mehr als 25 Formaten

Nachverfolgung des Status von Umschlägen nach ausstehender Aktion, Warten auf andere, kurz vor Ablauf und abgeschlossen

Vorschau, wie Dokumente auf Desktop, Tablet und mobilen Geräten dargestellt werden

Verbindung von DocuSign mit über 400 externen Apps, einschließlich Microsoft, Google, Salesforce und Zoom

DocuSign Beschränkungen

Der Starter Plan ist auf fünf Umschläge pro Monat limitiert

Neue Benutzer könnten mit einer Lernkurve konfrontiert werden

Inkonsistenter Kundensupport

DocuSign Preise

Personal: $15/Monat

$15/Monat Standard: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Business Pro: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

DocuSign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,166 Bewertungen)

4.5/5 (2,166 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (8,227 Bewertungen)

10. Qwilr

über Qwilr Mit Qwilr erhalten Ihre Standardangebote eine ganz neue Ausstrahlung. Anstelle der üblichen PDFs oder Word-Dokumente können Sie mit dem nativen Editor ohne Code interaktive webbasierte Angebote mit Bildern, Videos, Akkordeons und Renditeberechnungen erstellen, die auf jedem Gerät gut aussehen. Sie können sogar dynamische Preistabellen erstellen, die auf den vom Kunden gewählten Produkten und der Menge seines Pakets basieren.

Visualisieren Sie, wie viele Seiten Sie erstellt haben, welche davon live sind, welche ein Engagement erhalten haben und welche akzeptiert wurden. Wenn Sie auf der Suche nach einer einzigartigen Möglichkeit sind, sich bei potenziellen Kunden zu profilieren und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, sollten Sie sich Qwilr ansehen.

Qwilr beste Features

Anpassung von Vorschlägen in Echtzeit nach dem Versenden

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, wenn potenzielle Kunden die Angebote ansehen und elektronisch unterzeichnen

Nachverfolgung der Zeit, die mit dem Lesen der einzelnen Blöcke des Inhalts auf Ihren Seiten verbracht wurde

Verbindung von Qwilr mit HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe und Zapier

Qwilr-Einschränkungen

Wenige native Integrationen

Business-Plan verfügt nicht über Schlüssel-Features wie benutzerdefinierte Domain und Schriftarten

Qwilr Preise

Business: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer

Qwilr-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (671 Bewertungen)

4.5/5 (671 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (381 Bewertungen)

So gewinnen Sie mehr Clients mit Proposal Management Software

Jedes dieser Tools zur Verwaltung von Angeboten verfügt über einzigartige Features. Die Wahl des richtigen Tools wird Ihnen helfen ihr Team organisiert zu halten , schließen Sie mehr Geschäfte ab, und gewinnen Sie Einblicke in die Optimierung Ihrer Angebotsdokumente und Arbeitsabläufe.

Aber wenn Sie eine workforce planning tool clickUp ist ein Tool, das alles abdeckt - von der Angebotserstellung über die Durchführung von Client-Projekten bis hin zur Verwaltung von Geschäftsabläufen. Es ist das perfekte Tool für diese Aufgabe. Es reduziert den Stress und die Schwierigkeiten beim Übergang von der Angebots- zur Ausführungsphase. 🧘

Sie müssen auch nicht mehr nach Ihrer Brieftasche suchen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und testen Sie alle Features kostenlos!