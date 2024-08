Notion vs. Google Docs: Welches Notizen-Tool ist das beste?

Die Welt liebt Zweikämpfe - nichts geht über die Dramatik, wenn zwei Titanen gegeneinander antreten und um den ersten Platz kämpfen. Und wenn es darum geht apps für Notizen notion vs. Google Docs ist wie Joe Frasier vs. Muhammad Ali. Diese beiden Schwergewichte haben beide ihre Tricks, aber wer von ihnen hat den K.O.-Schlag? 🥊

Wir werden es in diesem Showdown zwischen Notion und Google Docs herausfinden.

Wir vergleichen diese Apps Seite an Seite, betrachten die Vor- und Nachteile jeder Plattform und bestimmen ein für alle Mal, welche die beste App für Notizen ist.

Dies ist das Duell des Jahres. Es ist der Thrilla von Manila Folders (oder zumindest das digitale Äquivalent von Manila Folders), und Sie sitzen in der ersten Reihe. Also wetten Sie auf die beste App für Notizen und lassen Sie uns loslegen.

Was ist Notion? Notion ist eine webbasierte Plattform, die Sie für so einfache Aufgaben wie das Anfertigen von Notizen oder so komplexe Aufgaben wie die Erstellung eines Unternehmens-Wikis verwenden können. Das Layout erinnert weniger an ein Textverarbeitungsprogramm alter Schule (à la Microsoft Word) als vielmehr an einen digitalen Arbeitsbereich.

Notion-Seiten sehen eher aus wie der unendliche Bildlauf einer Webseite als wie ein Blatt Papier. Sie können Ihre Notion-Dokumente nach wie vor in das PDF-Format exportieren und ausdrucken - denn es muss ja jemanden geben, der noch druckt -, aber Sie werden keine Seitenumbrüche sehen, bis Sie exportieren. 🖨️

über Begriff Der Vorteil ist, dass die App wie ein digitales Web-Erlebnis aussieht. Der Nachteil: Es ist ein Web-Erlebnis. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, können Sie nicht auf Ihre Notion-Dateien zugreifen oder die App für Notizen nutzen.

Notion-Funktionen

Dies sind die Grundlagen der Notion-Plattform. Lassen Sie uns nun die Funktionen im Detail aufschlüsseln.

1. Wikis

Die Wikis von Notion sind ideal, um Prozesse zu dokumentieren und eine unternehmensweite Wissensbasis zu schaffen.

Die stets vorhandene Seitenleiste ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen Klick zwischen den Seiten zu navigieren, ohne zum Inhaltsverzeichnis zurückkehren zu müssen. Verschachtelte Inhalte helfen Ihnen, die Übersicht zu behalten, während Sie Ihr Wissen nach Abteilungen oder Themen aufschlüsseln. Und synchronisierte Blöcke stellen denselben Inhalt an mehreren Stellen zur Verfügung, wobei Aktualisierungen nur an einer Stelle vorgenommen werden müssen.

über Notion

Es ist einfach, Ihr Wiki mit einer wissensbasis-Vorlage . Notion bietet mehrere Vorlagen in seiner Vorlagenbibliothek an.

2. Docs

Dokumente lassen sich leicht mit Blöcken formatieren, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Inhalte per Drag-and-Drop zu organisieren und zu reorganisieren. Es gibt mehr als 50 Arten von Inhaltsblöcken, darunter Kippschalter, Videos, Bilder, mathematische Gleichungen, Codeschnipsel, Web-Lesezeichen, @-Erwähnungen und mehr.

Es gibt auch Dokumentvorlagen für Dutzende von Anwendungsfällen, darunter tagesordnungen für Besprechungen , projektplan s und Vorschläge. Fügen Sie ein Inhaltsverzeichnis hinzu, um Ihr Dokument übersichtlicher zu gestalten und Ihr Team vor Verwirrung zu bewahren.

Ihre Teammitglieder können Dokumente gleichzeitig bearbeiten oder sich gegenseitig in Kommentaren markieren, um Fragen zu stellen, Klarstellungen zu erhalten oder einen Abschnitt des Dokuments zuzuweisen, den jemand anderes schreiben soll.

Mit verschiedenen Berechtigungseinstellungen können Sie Einzelpersonen oder ganzen Teams Zugriff auf verschiedene Dokumente gewähren. Und für jedes Dokument können Sie festlegen, wer es bearbeiten, wer es nur kommentieren und wer es nur ansehen darf.

4. AI

Sie können jetzt Notion AI hinzufügen, eine KI-Tool für Notizen ist direkt in die Notion-App integriert. Es kann Ihnen helfen, Inhalte in Ihrer Notion-Wissensdatenbank neu zu schreiben, zusammenzufassen und zu finden. Diese Funktion könnte der Schlüssel zum Ersatz von Google Docs sein.

über Notion

Aber es kostet extra. Sie können Notion AI für einen Aufpreis von 8 $ pro Mitglied und Monat zu kostenpflichtigen Plänen oder für 10 $ pro Monat zum kostenlosen Plan hinzufügen.

Notion Preise

Notion ist für Einzelanwender kostenlos und bietet eine abgestufte Preisstruktur für Unternehmensteams.

Frei

Plus: $8 pro Benutzer pro Monat

$8 pro Benutzer pro Monat Business: $15 pro Benutzer pro Monat

$15 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Google Docs?

über GoogleGoogle Dokumente ist vertraut, und vertraut ist tröstlich - wie das Einrollen unter der von der Großmutter gestrickten Decke. 🧶

Vertraut ist auch benutzerfreundlich. Docs sieht aus wie eine Standard-Textverarbeitungssoftware und ist für jeden, der schon einmal mit Microsoft Word gearbeitet hat, intuitiv zu bedienen.

Aber lassen Sie sich von der Nostalgie nicht davon abbringen, dass das, was Google Text & Tabellen bietet, veraltet ist. Die Plattform bietet Web-First-Funktionen wie echtzeit-Zusammenarbeit und die Möglichkeit, Rich-Media-Dateien einzubetten. Und obwohl Google Text & Tabellen eine webbasierte Anwendung ist, verfügt sie über einen Offline-Modus, mit dem Sie auch ohne Internetverbindung weiter an Dokumenten arbeiten können.

Google Docs-Funktionen

Damit Sie sich ein besseres Bild davon machen können, wie die Funktionen von Google Text & Tabellen im Vergleich zu Notion aussehen, werden wir sie nacheinander behandeln.

1. Laufwerk Google-Laufwerk ist so etwas wie die Heimatbasis für alle Ihre Dokumente, Tabellen, Diashows und Ordner. Im Grunde genommen können Sie alles, was Sie in Ihrem

Google-Arbeitsbereich wird in Ihrem Google Drive gespeichert.

über Google

Obwohl Google Drive nicht speziell als Wiki konzipiert ist, können Sie es mit Ordnern zu einer Wissensdatenbank organisieren. Wenn die Benutzer jedoch von einem Dokument zu einem anderen in Ihrem Laufwerk navigieren möchten, müssen sie zuerst zu Ihrem Laufwerk zurückkehren.

Da Google eine Suchmaschine ist, wird es niemanden überraschen zu erfahren, dass die Durchsuchbarkeit eine der Stärken von Google Drive ist. Sie können einen beliebigen Begriff in die Suchleiste Ihres Laufwerks eingeben, und es werden alle Elemente angezeigt, die diesen Begriff enthalten, so dass Sie nie den Überblick über Ihre Dokumente verlieren.

2. Docs

Google Text & Tabellen wurde ursprünglich als Textverarbeitungsprogramm entwickelt und verfügt über alle Funktionen, die Sie von einem solchen Programm erwarten. Es gibt viele Formatierungsoptionen, darunter Dutzende von Schriftarten, Überschriften, Aufzählungszeichen, Seitenumbrüche, Abschnittsumbrüche und vieles mehr.

Außerdem können Sie Rich Media einfügen, z. B. Bilder und Videos (die Sie von Ihrer eigenen Festplatte ziehen oder über eine Internetsuche finden und einbetten können), Tabellen, Zeichnungen, Diagramme, Emojis, Smart Chips, Dropdowns und Fußnoten.

Das Programm enthält seit jeher eine Vielzahl von Vorlagen, wie Lebensläufe, Briefe, Rezepte, Projektvorschläge, Besprechungsnotizen, Broschüren und vieles mehr. Es gibt auch eine Gliederungsansicht in Dokumenten, die automatisch ein Inhaltsverzeichnis in der Seitenleiste auf der Grundlage der Überschriften Ihres Dokuments erstellt.

Außerdem hat Google kürzlich eine Reihe neuer Funktionen veröffentlicht:

Wechseln Sie von einer Seitenansicht zu einer seitenlosen Ansicht (oder unendlichem Scrollen)

Verwenden Sie Bausteine, um Besprechungsnotizen, einen E-Mail-Entwurf, eine Produkt-Roadmap und mehr zu erstellen

die Funktion "Dokumentzusammenfassung" erstellt automatisch eine KI-generierte Zusammenfassung Ihrer Notizen

Google Docs ist so etwas wie der Gründervater der kollaborativen Dokumente. Sie ermöglichen es mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Außerdem verfügen sie über Kommentarfunktionen und eine Reihe von Berechtigungen, darunter Nur-Kommentar-, Nur-Ansicht- und vollständige Bearbeitungsberechtigungen.

über Google

Mit dem Versionsverlauf können Sie alle an Ihrem Dokument vorgenommenen Änderungen einsehen und sehen, wer sie vorgenommen hat. Außerdem können Sie zu einer früheren Version zurückkehren, wenn sie durcheinander geraten ist. Und mit der neuen Live-Chat-Funktion können Sie ein Dokument in Echtzeit diskutieren, ohne Kommentare zu hinterlassen.

4. Integrationen

Google Text & Tabellen bietet Integrationen, die sich nahtlos in Ihren gesamten Arbeitsbereich einfügen. Sie können Dokumente einfach hinzufügen zu Google-Kalender meetings, verknüpfen Sie sie mit Tabellenkalkulationen, fügen Sie sie in freigegebene Ordner ein und vieles mehr über die benutzerfreundliche Oberfläche. Mit Google Workspace Labs können Sie Googles experimentelle KI-Tools in Google Docs, um schneller zu schreiben, zu bearbeiten, umzuschreiben oder zusammenzufassen.

Neben Google Workspace bietet Google selbst keine weiteren Integrationen an. Aber fast jedes Software-Tool da draußen - von Slack über Figma bis Salesforce -hat seine eigenen Integrationen mit Google Workspace aufgebaut. Es ist vielleicht einfacher, die Programme aufzulisten, die keine Verbindung zu Google Text & Tabellen herstellen können.

Google Docs Preise

Google Text & Tabellen ist für Privatanwender kostenlos. Wenn Sie jedoch ein großes Team haben, viele Dateien speichern und die Anwendung in Verbindung mit anderen Google-Anwendungen verwenden möchten, sollten Sie sich für einen Google Workspace Business-Plan anmelden.

Kostenlos

Business Starter: 6 $ pro Nutzer pro Monat

6 $ pro Nutzer pro Monat Business Standard: 12 $ pro Nutzer pro Monat

12 $ pro Nutzer pro Monat Business Plus: 18 US-Dollar pro Nutzer pro Monat

18 US-Dollar pro Nutzer pro Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Notion vs. Google Docs: Funktionen im Vergleich

Zeit für das Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir lassen diese Anwendungen vier Runden lang gegeneinander antreten und küren in jeder Runde einen Sieger. 🤼

Benutzerfreundlichkeit

Obwohl Notion kein technisches Fachwissen erfordert, ist die etwas benutzerfreundliche Oberfläche für die meisten neuen Benutzer weniger vertraut als die Oberfläche von Google Text & Tabellen. Im Gegensatz zu Google Text & Tabellen gibt es eine steile Lernkurve und Sie müssen bei der Einführung dieses Programms möglicherweise Zeit für Notion-Tutorials einplanen.

Sowohl für Notion als auch für Google Text & Tabellen gibt es Apps für iOS und Android, so dass Sie von Ihrem Telefon, iPad oder Tablet aus leicht darauf zugreifen können. Notion bietet auch Desktop-Apps für Mac und Windows, während die Verwendung von Google Text & Tabellen auf dem Desktop nur über Ihren Browser möglich ist.

Aber obwohl Notion Desktop-Apps hat, ist es nicht offline verfügbar - Google Docs schon. Insgesamt müssen wir Google Docs den Vorzug geben, wenn es um die Benutzerfreundlichkeit geht.

Formatierung

Bevor Google Text & Tabellen Anfang des Jahres seine neuen Funktionen einführte, hätte Notion den Preis für die Formatierung gewonnen. Aber mit den zahlreichen neuen Formatierungsoptionen von Google Text & Tabellen, der Möglichkeit, zwischen Seitenansicht und unendlichem Scrollen zu wechseln, und der Einführung von Bausteinen hat Google Text & Tabellen Notion eingeholt, wenn nicht sogar überholt.

Notion bietet bessere Formatierungsmöglichkeiten für die Organisation eines Unternehmens-Wikis, aber das war's auch schon. Wenn es um die Formatierung der eigentlichen Dokumente geht, ist Google besser.

Kollaboration

Sowohl Notion als auch Google Docs bieten Zusammenarbeit in Echtzeit und produktivitätswerkzeug s mit der Möglichkeit, verschiedenen Nutzern unterschiedliche Zugriffsrechte zu gewähren, z. B. vollen Bearbeitungszugriff, Nur-Kommentar-Zugriff und Nur-Ansicht-Zugriff.

Wir finden es gut, dass Sie mit Notion Teams erstellen und Berechtigungen auf Teamebene festlegen können. Im Gegenzug verfügt Notion jedoch nicht über die Live-Chat-Funktion, die Google Docs gerade hinzugefügt hat. Wir nennen diese Runde unentschieden.

Preis

Sowohl Notion als auch Google Text & Tabellen bieten kostenlose Tarife für Einzelnutzer und gestaffelte Tarife für Geschäftskunden. Google Workspace hat jedoch ein paar mehr Preisoptionen, und der günstigste kostenpflichtige Plan beginnt ein paar Dollar niedriger pro Monat. Hinzu kommt, dass Sie mehr Anwendungen für Ihr Geld bekommen, und Google Docs gewinnt diese Runde.

Notion vs. Google Docs auf Reddit

Wenn Reddit-Nutzer diesen Kampf beurteilen würden, würden viele von ihnen ihn als unentschieden bezeichnen und Ihnen raten, beide Plattformen zu verwenden. 👯

Viele Reddit-Nutzer, die sich über Notion und Google Text & Tabellen unterhalten, weisen darauf hin, dass Notion die Möglichkeit bietet, Google Text & Tabellen und Google Sheets einzubetten. Es wird also empfohlen, beide Anwendungen für unterschiedliche Anwendungsfälle zu verwenden: Google Workspace für Ihre ausführliche Dokumentation und Notion für Ihr Unternehmens-Wiki.

Mehrere Reddit-Nutzer sprachen sich jedoch für Google Docs gegenüber Notion aus. 🏆

Viele dieser Nutzer schätzten den Offline-Zugriff auf ihre Dokumente (Wissensmanagement). Andere waren der Meinung, dass Notion zwar mehr Funktionen bietet, aber keine davon besonders gut ausführt.

Beispielsweise verfügen sowohl Google Docs als auch Notion über Tabellen und Tabellenkalkulationen, die Sie Ihren Dokumenten hinzufügen können. Mit den Produktivitätswerkzeugen von Notion können Sie jedoch keine komplexen Berechnungen durchführen wie in Excel und Google Sheets .

Und während Notion grundlegende aufgabenverwaltung funktionen wie die Möglichkeit, eine Kanban-Tafel zu erstellen, verfügt es nicht über integrierte Automatisierungen, Unteraufgaben oder Ereignisauslöser. In der Zwischenzeit sind diese Funktionen standardmäßig in anderen Aufgabenmanagement-Tools auf dem Markt enthalten, darunter Trello , Jira, Asana und ClickUp.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Notion und Google Docs

Erstellen Sie schöne Dokumente und Firmen-Wikis mit ClickUp Docs

Wir wissen, dass dies unkonventionell ist, aber es sieht so aus, als würde ein weiterer Kandidat den Ring betreten. ClickUp verfügt über Funktionen, die es mit den besten Eigenschaften von Notion und Google Docs aufnehmen können. Und diese App ist bereit, Ihnen zu zeigen, warum sie der neue Schwergewichts-Champion in Sachen Notizen ist. 💪

ClickUp Docs ClickUp Docs bieten dank der riesigen Bibliothek von Formatierungsoptionen, die ClickUp zur Verfügung stellt, extrem anpassbare Dokumente, darunter:

Inhaltsverzeichnisse

Überschriften, Banner und Trennlinien

Lesezeichen und Anhänge

Tabellen

Bilder und Videos

Schaltflächen und Widgets

Code-Blöcke

Darüber hinaus verbinden Aufgaben die Dokumente sofort mit Ihren ClickUp-Projektmanagement-Tools. Fügen Sie diese Elemente mit schrägstrich-Befehlen für blitzschnelle Formatierung.

Sie sehen Ihre Seiten in einem Layout mit unendlichem Bildlauf, haben aber auch die Möglichkeit, Seitenumbrüche hinzuzufügen und Ihre Dokumentseiten und Unterseiten in einer Seitenleiste anzuzeigen. Diese Seitenleistennavigation erleichtert auch das Erstellen und Organisieren eines Unternehmens-Wikis. Und mit ClickUp-Vorlagen können Sie im Handumdrehen mit der Formatierung von Dokumenten beginnen.

ClickUp Docs fördert auch die Zusammenarbeit in Echtzeit mit gleichzeitiger Bearbeitung, Kommentaren, @-Tags und der Möglichkeit, jeden Doc-Text in eine Aufgabe umzuwandeln und sie einem Ihrer Teammitglieder zuzuweisen.

Und mit den erweiterten Berechtigungseinstellungen können Sie ein Dokument öffentlich, privat oder geschützt machen und Ihre Dokumente über eine Einladung oder einen Link mit anderen Mitarbeitern teilen.

Weitere Funktionen finden Sie in diesem video-Anleitung von ClickUp Docs .

ClickUp Notepad

Verwenden Sie ClickUp Notepad, um Rich-Text-Editing wie Checklisten, Überschriften und Styling hinzuzufügen, um Ihre Gedanken sofort zu organisieren

Für schnelle Notizen anstelle einer formellen Dokumentation ist die ClickUp Notizblock ermöglicht es Ihnen, Ihre Gedanken aufzuschreiben, Checklisten zu erstellen, Besprechungsnotizen zu machen und Elemente mit einem einzigen Klick in verfolgbare Aufgaben zu verwandeln. Es ist ein einfach zu bedienendes Produktivitätswerkzeug, das Ihre Listen von "zu erledigen" zu "erledigt" macht.

Außerdem können Sie auf Ihre Notizen über eine Chrome-Erweiterung in Ihrem Browser oder über die ClickUp-App für iOS oder Android zugreifen.

ClickUp AI ClickUp AI ist kein gewöhnliches KI-Tool. Ja, es kann das Schreiben von Dokumenten mit generativer KI, Zusammenfassungen, Umschreiben und Bearbeitungsfunktionen erleichtern. Aber es kann auch Hunderte von anderen Aufgaben erledigen.

Erstellen Sie mit ClickUp AI im Handumdrehen ein Projektbriefing

ClickUp AI kommt mit vorprogrammierten Eingabeaufforderungen, die auf die Aufgaben Ihrer Teammitglieder zugeschnitten sind, so dass diese sofort mit der Anwendung beginnen können. Egal, ob Sie dieses Tool verwenden möchten KI-Tool für Meetings wenn Sie ein KI-Tool für Besprechungen, die Dokumentation von Produktanforderungen, die Erstellung von Projektplänen, Statusberichte oder Stilrichtlinien für Marken verwenden, werden Sie seinen Wert sofort erkennen.

ClickUp-Preise

ClickUp bietet auch einen kostenlosen Plan für den Einstieg oder gestaffelte Preise für Teams jeder Größe.

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

Start Note Taking With ClickUp

Im Showdown zwischen Google Docs und Notion müssen wir Google zum Sieger erklären. Es hat einen leichten Vorsprung aufgrund des vertrauten, benutzerfreundlichen Designs und der größeren Anzahl von Preisoptionen.

Aber es gibt einen neuen Konkurrenten in der Arena der Notizen. Mit ClickUp Docs können Sie alle Ihre Prozesse, Besprechungen und mehr dokumentieren. Binden Sie Rich Media ein, erstellen Sie ein Unternehmens-Wiki und navigieren Sie mit verschachtelten Inhalten und Suchfunktionen ganz einfach durch alle Ihre Informationen.

ClickUp bringt Ihr Team durch Echtzeit-Zusammenarbeit und die Möglichkeit, Docs mit Aufgaben in Ihrem Unternehmen zu verbinden, zusammen ClickUp-Projektmanagement-Boards . Es stehen Hunderte von Vorlagen zur Auswahl, und die integrierte KI hilft Ihnen, schneller zu dokumentieren und mehr zu erledigen. Kostenlos anmelden und finden Sie heraus, warum ClickUp der neue Champion in Sachen Notizen ist. 💪