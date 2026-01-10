Die 9 besten KI-Tools für ein reibungsloseres Veranstaltungsmanagement im Jahr 2026

Planen Sie die größte Veranstaltung des Jahres für Ihr Unternehmen? Von der Planung von Social-Media-Beiträgen über den Ticketverkauf bis hin zur Auswahl des Veranstaltungsortes – Sie haben alle Hände voll zu tun, um den Teilnehmern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Aber die Planung von Ereignissen besteht aus vielen einzelnen Schritten, und Sie sind nur ein Mensch. Warum lassen Sie nicht künstliche Intelligenz (KI) einen Teil der Arbeit für Sie erledigen?

Selbst die erfahrensten Organisatoren von Ereignissen profitieren von Automatisierung. Ob Check-ins und Anmeldungen für Ereignisse, Nachrichtenversand über Ihre Plattform für das Event-Management oder die Verwaltung von Event-Plänen – es gibt ein KI-Tool, mit dem Sie Zeit sparen können.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie das beste KI-Tool zur Planung, Organisation und Analyse der Wirkung Ihres Eventmanagements auswählen, und stellen Ihnen neun unserer bevorzugten KI-Tools vor. ?️

Die Planung einer internationalen Konferenz unterscheidet sich erheblich von der Planung eines großen B2B-Meetings für Ihr Vertriebsteam. Ereignisse haben ihre eigenen Besonderheiten. Wenn Sie also nach einem KI-Tool für das Veranstaltungsmanagement suchen, achten Sie auf hilfreiche Funktionen wie:

Workflow-Automatisierung: Sie benötigen ein Eventmanagement-Tool, das Sie benötigen ein Eventmanagement-Tool, das den Planungsprozess so weit wie möglich vereinfacht . Achten Sie auf KI-Technologie, die maschinelle Lernalgorithmen nutzt, um die Auswahl von Veranstaltungsorten, Veranstaltungspläne oder die Einstellungen der Veranstaltungsplattform für virtuelle Events zu optimieren. Teilnehmermanagement: Überlassen Sie der KI die Registrierung und den Check-in der Teilnehmer. Mit dem richtigen KI-Tool können Sie sogar Kontakte für Networking-Möglichkeiten beim Ereignis vermitteln. Hilfe beim Marketing: Benötigen Sie Unterstützung beim Verfassen von Social-Media-Beiträgen oder beim Erstellen der perfekten Aktion-E-Mail? Die KI für das Veranstaltungsmanagement steht Ihnen zur Seite. Benötigen Sie Unterstützung beim Verfassen von Social-Media-Beiträgen oder beim Erstellen der perfekten Aktion-E-Mail? Die KI für das Veranstaltungsmanagement steht Ihnen zur Seite. Sie übernimmt alle Arten von Marketing-Aufwand , von der Erstellung von Texten über Grafiken bis hin zu Videos. Datenanalyse: Bringen Sie Ihre zukünftigen Ereignisse auf ein neues Niveau. KI bezieht Daten aus Ihrem Veranstaltungsmanagement-Tool und identifiziert schnell interessante Trends hinsichtlich Teilnehmerengagement, Nachfassaktionen und mehr. Wenn Ihnen schon beim bloßen Anblick von demografischen Daten die Augen übergehen, finden Bringen Sie Ihre zukünftigen Ereignisse auf ein neues Niveau. KI bezieht Daten aus Ihrem Veranstaltungsmanagement-Tool und identifiziert schnell interessante Trends hinsichtlich Teilnehmerengagement, Nachfassaktionen und mehr. Wenn Ihnen schon beim bloßen Anblick von demografischen Daten die Augen übergehen, finden die besten KI-Tools in nur wenigen Minuten wertvolle Erkenntnisse.

Veranstaltungsplaner sind es gewohnt, Menüauswahl, die Buchung von Gastrednern und die Aushandlung von Verträgen für Veranstaltungsorte unter einen Hut zu bringen. Aber warum sollten Sie mehr Arbeit auf sich nehmen, als nötig ist?

Veranstaltungsprofis haben nun die spannende Möglichkeit, künstliche Intelligenz in ihre Arbeit einzubinden. Diese tools wurden entwickelt, um Workflows zu automatisieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und die Eventlogistik zu vereinfachen. Das Ergebnis? Erfolgreichere Ereignisse, bessere Veranstaltungsdaten und eine erhebliche Zeitersparnis.

Wenn Sie bereit sind, Ihren eigenen KI-Helfer zu finden, sind Sie hier genau richtig. Scrollen Sie weiter und probieren Sie unsere neun bevorzugten KI-Tools für das Veranstaltungsmanagement im Jahr 2024 aus.

Nutzen Sie ClickUp für Ereignisse Mit ClickUp AI können Vertriebsteams ihre Kommunikation sicherer gestalten, indem sie E-Mail-Texte durch Prüfung, Kürzung oder Entwerfen korrigieren.

Suchen Sie eine App für die Planung von Ereignissen, die alles kann? ClickUp ist vor allem als Plattform für Projektmanagement bekannt, aber unser KI-Tool ist definitiv eine Besonderheit. ?

Mit Hunderten von wissenschaftlich fundierten Vorschlägen ist ClickUp AI der einzige KI-gestützte Assistent, der speziell auf Ihre Rolle als Veranstaltungsplaner zugeschnitten ist. Ob Sie Hilfe bei der Suche nach Anbietern, einem Veranstaltungsort, Referenten oder Themen für Sitzungen benötigen – ClickUp AI ist leistungsstark genug, um selbst die schwierigsten Aufgaben für einen erfolgreichen Veranstaltungsplanungsprozess zu bewältigen. Sie können ClickUp AI auch nutzen, um:

Erstellen Sie Aufgaben für das Management von Ereignissen in ClickUp

Erstellen Sie Pläne für Ereignisse und nutzen Sie Vorlagen für die Planung von Ereignissen

Entwickeln Sie originelle Ideen für Firmen-Ereignisse, die Ihre Teilnehmer begeistern werden

Erstellen Sie Inhalte für Ereignisse

ClickUp Brain liefert eine KI-generierte Zusammenfassung der neuesten Aktualisierungen zur Veranstaltungsortbuchung für ein bevorstehendes Ereignis.

Da sich ClickUp AI in ClickUp-Projekte und -Aufgaben integrieren lässt, war es noch nie so einfach, alle Ihre Aufgaben zum Ereignis an einem Ort zu verfolgen. Halten Sie Ihr Team auf Kurs und verfolgen Sie Ihren Fortschritt in einem anpassbaren ClickUp-Dashboard.

Außerdem bietet ClickUp Hunderte von Vorlagen, die Ihnen die ganze Arbeit abnehmen, sodass Sie kaum einen Finger rühren müssen. Schauen Sie sich die ClickUp-Vorlage für das Veranstaltungsmanagement an, um Aufgaben und Termine zu erfassen, mit Ihrem Planungsteam zusammenzuarbeiten und Ihre Budget-Nachverfolgung im Blick zu behalten.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp AI ist nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

Manche ClickUp-Benutzer fühlen sich anfangs etwas überfordert, weil es so viele tools zum Ausprobieren gibt

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 8.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)

Mit ClickUp können wir alle in einem Programm arbeiten und gemeinsam am Ereignis arbeiten – sowohl während der Vorproduktion als auch am Tag des Ereignisses, da wir wissen, dass alle Details an einem Ort zusammengefasst sind.

Mit ClickUp können wir alle in einem Programm arbeiten und gemeinsam an dem Ereignis arbeiten – sowohl während der Vorproduktion als auch am Tag des Ereignisses, da wir wissen, dass alle Details an einem Ort zusammengefasst sind.

2. ChatGPT

Via ChatGPT

ChatGPT von OpenAI hat bei seinem Debüt im Jahr 2022 fast das Internet zum Erliegen gebracht. Es ist zwar nicht das fortschrittlichste KI-Tool für Veranstaltungsplaner, aber wenn Sie Hilfe bei textbasierten Medien benötigen, ist dies ein großartiges kostenloses Tool, das Sie immer parat haben sollten.

ChatGPT eignet sich ideal, um Ideen und Inspiration zu finden. Geben Sie Informationen zu Ihrer Zielgruppe, zum Thema des Ereignisses und zu den gewünschten Ergebnissen ein. Es wird vielleicht nicht auf Anhieb perfekt sein, aber mit ein paar kleinen Hinweisen liefert Ihnen die KI genau das, was Sie brauchen.

Die besten Features von ChatGPT

Nutzen Sie den Chatbot für Themen für Sitzungen zum Brainstorming oder Ideen für Veranstaltungsorte

Erstellen Sie Pläne für Ereignisse, die mehr potenzielle Teilnehmer anziehen

Erstellen Sie Werbetexte für Ihr Ereignis, digitale Check-in-Flows und vieles mehr für Ihre Ereigniswebsite

Limit von ChatGPT

ChatGPT ist häufig nicht erreichbar

ChatGPT kann keine Multimedia-Inhalte erstellen oder den eigentlichen Plan für das Ereignis verwalten

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 340 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

3. Soundraw

Via Soundraw

Während ChatGPT nur Textinhalte generiert, erzeugt Soundraw ausschließlich KI-Musik. Wenn Ihre Eventplaner nach mitreißenden Beats für eine bevorstehende DJ-Tanzparty suchen, ist Soundraw genau das Richtige für Sie. ??

Es erspart Ihnen den Ärger mit Musiklizenzen, indem es völlig einzigartige Titel speziell für Ihr Geschäft oder Ihre Veranstaltung erstellt. Geben Sie einfach ein paar Texteingaben ein, und das KI-Event-Tool übernimmt den Rest.

Auch wenn dieses tool Ihre gesamte Veranstaltung nicht plant, ist es dennoch eine gute Option für Eventmanager, die benutzerdefinierte Musik zu einem günstigen Preis benötigen.

Die besten Features von Soundraw

Erstellen Sie Ihre eigenen einzigartigen Titel für einmalige Ereignisse

Erstellen Sie unbegrenzt Musik anhand von Vorgaben zu Stimmung, Genre und Länge

Benutzerdefinierte Einstellungen für Songs mit dem Soundraw-Musikmixer

Limitierungen von Soundraw

Soundraw enthält keine tools für die Planung von Ereignissen oder Logistik

Soundraw bietet eine begrenzte Auswahl an Stimmungen und Genres

Preise für Soundraw

Free

Ersteller: 16,99 $/Monat, jährliche Abrechnung

Artist: 29,99 $/Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Soundraw

G2: N/A

Capterra: k. A.

4. Jasper

Via Jasper

Jasper ist auf markenspezifische KI-Inhalte spezialisiert. Ähnlich wie ChatGPT arbeitet es hauptsächlich mit textbasierten Inhalten, verfügt jedoch über Marketing-Features, um Ihr Ereignis bekannt zu machen. Nutzen Sie die KI von Jasper, um Blogs zu verfassen, einen Content-Kalender zu erstellen, Social-Media-Kampagnen zu planen, Inhalte für SEO zu optimieren und integrierte Marketingkampagnen durchzuführen.

Wenn Sie jedoch Bilder benötigen, hat Jasper auch dafür eine Lösung. Jaspers KI-Kunstgenerator erstellt hochauflösende, kostenlose Bilder für Ereignisse. Natürlich erfordert es vielleicht etwas Feinarbeit, um genau das zu erhalten, was Sie brauchen, aber es geht immer noch schneller, als sich durch Stockfoto-Websites zu scrollen.

Die besten Features von Jasper

Geben Sie Ihren Tonfall ein, und Jasper wird alles Erledigen, um ihn an Ihre Markenpersönlichkeit anzupassen.

Erstellen Sie KI-Kunst mit nur wenigen Textanweisungen

Nutzen Sie die über 50 Vorlagen von Jasper zur Texterstellung

Einschränkungen von Jasper

Der KI-Kunstgenerator von Jasper erstellt nicht immer hochwertige Bilder

Einige Benutzer sagen, dass die Technologie von Jasper zur Anpassung des Tonfalls nicht immer gut funktioniert

Preise für Jasper

Ersteller: 39 $/Monat für einen Benutzer

Teams: 99 $/Monat für drei Benutzer

Geschäft: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

5. Lumen5

Via Lumen5

Lumen5 ist eine intuitive Drag-and-Drop-Videoplattform. Sie ähnelt Lösungen wie PowerPoint sehr stark. Wenn Sie also eine Präsentations-Diashow erstellen können, können Sie auch ein Video in Lumen5 erstellen. ?️

Lumen5 ist in erster Linie eine DIY-Videoplattform, verfügt aber auch über ein KI-Tool für Veranstaltungsplaner. Das KI-Feature wandelt Blogbeiträge automatisch in Videos um, was den Zeitaufwand für die Aktion zur Werbung für die Höhepunkte nach dem Ereignis in den sozialen Medien erheblich reduziert.

Die besten Features von Lumen5

Schriftlichen Text in Videos umwandeln

Schauen Sie sich die Hunderte von Vorlagen von Lumen5 an

Greifen Sie auf lizenzierte Bilder und Videos von Unsplash und Shutterstock zu

Limitierungen von Lumen5

Einige Benutzer bemängeln, dass die Vorlagen einen Limit haben

Andere Benutzer sagen, dass die Audio-Features, wie zum Beispiel Voiceovers, noch etwas an der Arbeit gefehlt hat

Preise für Lumen5

Basic: 19 $/Monat, jährliche Abrechnung

Starter: 59 $/Monat, jährliche Abrechnung

Professional: 149 $/Monat, jährliche Abrechnung

Benutzerdefiniert: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Lumen5

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot

Suchen Sie nach einem Tool für das Event-Marketing? Marketing CoPilot ist genau das Richtige für Sie. Dieses Tool für Marketingkalender und Sales-Funnels unterstützt die Event-Aktion. Wenn Sie also die Besucherzahlen Ihrer Ereignisse steigern möchten, könnte dies das richtige Tool für Sie sein.

Das KI-Tool von Marketing CoPilot basiert auf ChatGPT, ergänzt die Antworten jedoch um marketingorientiertes Wissen, um Ihnen relevantere Informationen zu liefern. Dieses Tool ist für den B2B-Bereich konzipiert. Wenn Sie also eine große Branchenkonferenz für Führungskräfte planen, übernimmt Marketing CoPilot für Sie die Erstellung des Trichters, die Aktion und die Verarbeitung der Teilnehmerdaten.

Die besten Features von Marketing CoPilot

Erstellen Sie KI-Inhalte mit dem ChatGPT-basierten KI-Tool von Marketing CoPilot

Entwickeln Sie eine einzigartige Strategie für den Inhalt und erstellen Sie Texte mit der KI-basierten Software für das Eventmanagement

Marketing CoPilot lässt sich gut mit Microsoft-Lösungen kombinieren. Wenn Sie also ein Microsoft-Unternehmen sind, ist dies eine sichere Wahl.

Limitierungen von Marketing CoPilot

Marketing CoPilot hat nicht viele Bewertungen

Dieses KI-Tool konzentriert sich mehr auf Funnels, Umsatz und Marketing als auf die eigentliche Veranstaltungsplanung

Preise für Marketing CoPilot

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Marketing CoPilot

G2: N/A

Capterra: k. A.

7. Murf

Via Murf

Möchten Sie die Teilnehmer mit einem professionell klingenden Ansager durch eine Konferenz führen? Sie müssen keinen Sprecher engagieren: Nutzen Sie Murf, um KI-Voiceovers zu erstellen. ?

Dieses KI-Tool für das Veranstaltungsmanagement erstellt Voiceovers in Studioqualität, die genau wie echte Stimmen klingen. Nutzen Sie Murf für Konferenzansagen, Videos und Präsentationen bei Ihrem nächsten Ereignis. Sie können Murf ganz nach Ihren Wünschen anpassen – damit wird der Traum jedes Geschäfts wahr, das innerhalb von Minuten benutzerdefinierte Voiceovers erstellen muss.

Die besten Features von Murf

Erstellen Sie einzigartige, professionelle Voiceovers mit der Text-to-Speech-Technologie von Murf

Nutzen Sie Stimmklonen, um vorhandene Audioaufnahmen nachzuahmen

Fügen Sie Videos und Google Slides Voiceovers hinzu

Limitierungen von Murf

Einige Benutzer sagen, dass Murfs Sprachaufnahmen gelegentlich roboterhaft klingen

Die Stimmfilter sind nicht so ausgereift, wie es sich manche Benutzer wünschen

Preise für Murf

Free

Basic: 19 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Pro: 26 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Unternehmen: 75 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Murf

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (4 Bewertungen)

8. Taskade

Via Taskade

Taskade präsentiert sich als All-in-One-KI-Tool. Es ist nicht speziell auf die Planung von Ereignissen ausgerichtet, aber seine fünf KI-gestützten Tools vereinen Ihre Arbeitsabläufe und sparen Ihnen Zeit.

Wenn Sie ein ChatGPT-ähnliches Erlebnis wünschen, chatten Sie mit der KI von Taskade, um Inhalte zu generieren, die auf gängige Aufgaben der Veranstaltungsplanung zugeschnitten sind. Die KI lässt sich zudem in andere Taskade-Features integrieren und hilft Ihnen so, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen.

Die besten Features von Taskade

Wählen Sie aus über 700 integrierten automatisierten Aufgaben

Visualisieren Sie Notizen mit Echtzeit-Synchronisierung

Erstellen Sie in Sekundenschnelle KI-Mindmaps und Workflows

Limitierungen von Taskade

Taskade ist keine App für Ereignisse, daher fehlen ihr einige Features, die speziell für die Planung von Ereignissen gedacht sind

Preise für Taskade

Pro: 19 $/Monat für bis zu 10 Benutzer, jährliche Abrechnung

Geschäft: 49 $/Monat für bis zu 25 Benutzer, jährliche Abrechnung

Ultimate: 99 $/Monat für bis zu 50 Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

9. Namelix

Via Namelix

Namelix ist zwar kein reines KI-Tool für das Veranstaltungsmanagement, beschleunigt aber dennoch bestimmte Aspekte der Veranstaltungsplanung. Es handelt sich um ein kostenloses tool zur Generierung von Firmennamen, das kurze, aber einprägsame Namen und Phrasen hervorbringt. ✨

Wenn Sie auf der Suche nach cleveren Namen für Ereignisse oder Slogans sind, ist Namelix das richtige tool für Sie. Sein Algorithmus für maschinelles Lernen lernt mit der Nutzung dazu, sodass das tool umso relevantere Vorschläge macht, je öfter Sie es nutzen.

Die besten Features von Namelix

Erstellen Sie einprägsame Namen für Ereignisse oder Slogans

Filtern Sie die Ergebnisse nach Stichwort, Länge und mehr

Nutzen Sie Namelix öfter, um die Plattform zu trainieren

Limitierungen von Namelix

Namelix verfügt nicht über Features, die speziell für die Planung von Ereignissen gedacht sind

Es gibt noch nicht viele Bewertungen

Preise für Namelix

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Namelix

G2: N/A

Capterra: k. A.

Kombinieren Sie Veranstaltungstechnologie mit Projektmanagement und mehr

Veranstaltungsmanagement ist ein heikler Balanceakt der Logistik. Glücklicherweise gibt es zahlreiche KI-Tools für das Veranstaltungsmanagement, die Ihr Leben vereinfachen und Ihnen helfen, bessere Ereignisse zu planen.

Wir sind zwar von den KI-Tools auf dieser Liste begeistert, doch für die meisten von ihnen benötigen Sie noch eine Handvoll weiterer Tools, um ein Ereignis tatsächlich auf die Beine zu stellen.

Wenn Sie es leid sind, zwischen verschiedenen Plattformen hin und her zu wechseln (und das können wir gut verstehen), entscheiden Sie sich für ClickUp. ClickUp vereint Ihr KI-Tool, Ihre Aufgaben, Vorlagen, Automatisierungen, Whiteboards und die Zusammenarbeit im Team auf einer einzigen Plattform.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Probieren Sie ClickUp noch heute aus – es ist Free Forever.

Ja! Viele KI-Tools sind speziell für virtuelle oder hybride Ereignisse konzipiert. Sie können die Terminplanung über Zeitzonen hinweg optimieren, das Erlebnis der Teilnehmer personalisieren und Metriken zum Engagement verwalten – und das alles mit weniger manuellem Aufwand für Ihr Team.

Während Jasper und ChatGPT sich hervorragend für die eigenständige Erstellung von Inhalten eignen, integriert ClickUp KI direkt in Ihre Projekt-Workflows. Das bedeutet, dass Sie eventbezogene Inhalte an einem Ort erstellen, zuweisen und nachverfolgen können – ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Auf jeden Fall. Mit den anpassbaren Aufgaben, Automatisierungen und Kommentarfunktionen von ClickUp können Sie Genehmigungen für Ereignisse zentralisieren, Feedback nachverfolgen und sicherstellen, dass jede Aufgabe (sogar die Kaffeebestellung) erledigt wird.

Achten Sie auf Tools, die Workflow-Automatisierung, Marketing-Unterstützung, Teilnehmerverwaltung und Echtzeit-Analysen bieten. Ein Pluspunkt ist es, wenn sie sich in Ihre bestehende Technologieumgebung integrieren lassen und die Zusammenarbeit im Team unterstützen.