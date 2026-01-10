20 nejlepších marketingových nástrojů s umělou inteligencí pro udržení produktivity v roce 2026

Pokud nás filmy a televizní pořady k něčemu přesvědčily, pak k tomu, že už dnes máme mít celou společnost robotů, kteří za nás vykonávají rutinní práci.
Roboti by nám měli uklízet domy, vařit snídani a zvedat telefony. A někteří z nich by měli být drzí a mluvit s britským přízvukem. Ale bohužel, jsme v 21. století a dnes jsme ještě ani jednou neviděli drzého britského robota. ??♀️
I když je taková budoucnost možná ještě daleko, umělá inteligence je tu už teď. Jistě, ráno nám sice nevaří vajíčka, ale technologie AI nám může usnadnit pracovní život automatizací některých každodenních marketingových úkolů. A pro marketingové týmy může správný marketingový nástroj s umělou inteligencí znamenat produktivnější, kreativnější a zábavnější práci.
Zde jsou nejlepší marketingové nástroje s umělou inteligencí, které si zamiluje celý váš tým.
Co jsou marketingové nástroje s umělou inteligencí?
Marketingový nástroj s umělou inteligencí (AI) označuje využití technologií umělé inteligence v marketingových strategiích a aktivitách. Tyto nástroje využívají strojové učení, marketingovou analytiku a prediktivní algoritmy k automatizaci, optimalizaci a rozšíření různých marketingových úkolů.
Co byste měli hledat v marketingovém nástroji s umělou inteligencí?
Různé marketingové nástroje s umělou inteligencí plní různé funkce, ale každý nástroj, který používáte, by vám měl usnadnit život, a ne ho zkomplikovat.
Víme, co si teď říkáte: No jasně! Ale někdy, když vybíráte nástroje, je tento požadavek snazší vyslovit než splnit. Zde je několik tipů, na co se zaměřit, abyste si pořídili opravdu dobrý nástroj. ?
- Intuitivní uživatelské prostředí: Tento software je určen pro váš marketingový tým, nikoli pro IT tým, takže uživatelské rozhraní by mělo být snadno pochopitelné a jednoduché na používání. Vzhledem k tomu, že váš marketingový tým klade důraz na design, trochu estetiky v rozhraní zlepší uživatelský zážitek pro všechny.
- Snadná automatizace: Smyslem umělé inteligence je ulehčit vám práci. Nástroj s umělou inteligencí by proto měl nabízet marketingovou automatizaci, která vám umožní provádět opakující se procesy pouhým kliknutím na tlačítko. A členové vašeho týmu by k nastavení těchto automatizací neměli potřebovat znalosti programování
- Široké možnosti integrace: Většina týmů potřebuje k práci více než jednu aplikaci, ale přepínání mezi aplikacemi může vašemu týmu přidělávat práci a způsobovat frustraci. Ujistěte se, že jakýkoli nástroj s umělou inteligencí, který si vyberete, lze integrovat se softwarem, na který se již spoléháte
- Žádné překrývání: Svůj marketingový technologický stack můžete zefektivnit výběrem menšího počtu aplikací, které toho zvládnou více. Dávejte však pozor, abyste nevybrali aplikace s překrývajícími se funkcemi, jinak by se mohlo stát, že část vašeho týmu bude spoléhat na jednu aplikaci a ostatní na jinou, což váš pracovní postup spíše zkomplikuje, než zefektivní.
20 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro marketingové týmy
Zde je 20 nejlepších marketingových nástrojů s umělou inteligencí. Ačkoli žádný z nich nemá britský přízvuk ani vtipné hlášky, tyto aplikace vám pomohou oslovit vaši cílovou skupinu, zefektivnit marketingové pracovní postupy, zlepšit správu marketingových kampaní, vytvářet obsah optimalizovaný pro SEO a sledovat výsledky.
A to je teprve začátek.
1. ClickUp
ClickUp je aplikace, která nahradí všechny vaše aplikace. Sdružuje veškerou vaši práci – od správy úkolů a sledování cílů až po chaty a dokumenty – na jednom místě. A navíc obsahuje jediného AI asistenta na světě založeného na rolích.
Funkce umělé inteligence v ClickUp si můžete přizpůsobit podle tónu a kreativity a díky integrovaným strukturám obsahu ušetří váš marketingový tým čas při vytváření osnov a formátování. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Korektura: V ClickUp Docs označte libovolnou část textu a pomocí funkcí pro úpravy založených na umělé inteligenci obsah optimalizujte, prodlužte nebo zkraťte, případně zjednodušte.
- Psaní s pomocí AI: Napište návrh svého dalšího drip e-mailu nebo marketingové kampaně na sociálních sítích, případně vytvořte nástin blogového příspěvku pro vyhledávače během několika vteřin. A díky předformátovaným šablonám obsahu, které obsahují záhlaví, tabulky a další prvky, můžete ušetřit čas při tvorbě obsahu pro marketingové účely.
- Shrnutí: Využijte nástroje založené na umělé inteligenci k získání praktických poznatků z jakéhokoli dokumentu nebo zpětné analýzy. Nástroj ClickUp s umělou inteligencí poskytuje okamžité shrnutí a navrhuje další kroky, které můžete přidat do svého marketingového kalendáře, takže všichni získají jasný přehled o projektu nebo vašich marketingových kampaních za kratší dobu
- Brainstorming: Získejte inspiraci pro svůj další kreativní projekt díky názvům funkcí, marketingovým sloganům, otázkám do průzkumů, strategiím pro marketingové kampaně a šablonám pro produktový marketing generovaným umělou inteligencí
- Integrace: Propojte ClickUp s dalšími oblíbenými marketingovými kalendářovými nástroji – včetně dalších marketingových nástrojů s umělou inteligencí – díky tisícům integrací
- Řízení projektů pomocí AI: Využijte ClickUp AI k automatizaci procesů řízení projektů a zvýšení produktivity.
Omezení ClickUp
- Náročnost na osvojení: Samotný počet funkcí v ClickUp může být pro začínající uživatele ohromující, ale intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje osvojení a plné přizpůsobení
- Cena: Ačkoli ClickUp nabízí cenový plán Free Forever, tento plán nezahrnuje přístup k funkcím umělé inteligence
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za pracovní prostor
Hodnocení a recenze ClickUp
- Hodnocení na G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Zapier
Zapier je automatizační program bez nutnosti programování, který se odlišuje od ostatních marketingových nástrojů s umělou inteligencí v tomto seznamu. Umožňuje vám navrhnout jakoukoli automatizaci, kterou potřebujete, pomocí logiky strojového učení typu if-then.
Můžete například automatizovat své e-mailové marketingové strategie vytvořením podmínky „pokud-pak“, která automaticky odešle uvítací e-mail potenciálním zákazníkům, pokud se přihlásí k odběru vašich e-mailů. Nebo můžete zvýšit zapojení zákazníků tím, že si necháte všechny zprávy přijaté přes Facebook Messenger zasílat do Slacku, abyste je viděli dříve a mohli rychleji komunikovat se svou cílovou skupinou.
Díky Zapieru můžete automatizovat celou zákaznickou cestu tak, aby zákazník pokaždé, když postoupí dále ve vašem prodejním trychtýři, dostal přesně tu komunikaci, kterou potřebuje.
Nejlepší funkce Zapieru
- Flexibilní automatizace: Protože si vytváříte vlastní automatizace na základě jakékoli situace typu „pokud-pak“, kterou si dokážete představit, Zapier se okamžitě přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu
- Integrace: K dispozici jsou integrace s více než 5 000 marketingovými softwarovými programy, které vám pomohou posílat úkoly z jedné aplikace do druhé, takže pokud se něco stane ve vašem CRM, můžete to odeslat na vaši platformu pro řízení projektů, do vašich nástrojů pro e-mailový marketing s umělou inteligencí a tak dále
Omezení služby Zapier
- Omezená automatizace v bezplatném tarifu: Zatímco některé cenové tarify Zapieru vám umožňují nastavit vícestupňové automatizace (představte si to jako „pokud toto, pak toto, pak tamto a pak ještě tohle“), bezplatný tarif umožňuje pouze jednostupňové automatizace (pouze jedno „pak“ na jeden pracovní postup)
- Některé integrace fungují lépe než jiné: Někteří uživatelé uvádějí, že aplikace, se kterými Zap integrujete, mohou omezovat jeho funkce. API u některých aplikací funguje hladce a nabízí více možností
Ceny Zapieru
- Zdarma: Bez nákladů, ale umožňuje pouze jednokrokové automatizace
- Starter: Od 29,99 $/měsíc
- Professional: Od 73,50 $/měsíc
- Tým: Od 103,50 $/měsíc
- Společnost: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Zapieru
- Hodnocení na G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Jasper.ai
Jasper je nástroj pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci, který zefektivní všechny vaše marketingové aktivity. Díky šablonám obsahu dokáže zkrátit čas, který váš tým stráví nad prvními návrhy, až o 80 %, a dokonce dokáže vytvořit grafiku, která doplní vaše příspěvky.
Jeho použití jako nástroje digitálního marketingu je jednoduché a posílí vaše příspěvky na sociálních sítích, vstupní stránky, e-mailové marketingové kampaně nebo celkovou strategii marketingu obsahu blogu, čímž zlepší vaše umístění ve vyhledávačích. Jasper se rychle stává nepostradatelným marketingovým nástrojem s umělou inteligencí pro nejproduktivnější společnosti.
Nejlepší funkce Jasperu
- Chatbot: Chatbot Jasper umí odpovídat na otázky, pomáhat s úkoly a provádět rešerše
- Šablony pro psaní s využitím AI: Díky více než 50 šablonám dokáže Jasper napsat první návrhy blogových příspěvků optimalizovaných pro SEO, popisů produktů na Amazonu, nadpisů reklam na Facebooku, krátkých příspěvků na sociálních sítích a dalších textů
- Tvorba umění: Navrhujte vysoce kvalitní ilustrace a obrázky pro reklamy, blogové příspěvky a vstupní stránky. Stačí zadat popis požadovaného obrázku a umělá inteligence Jasperu ho vytvoří.
- Hlas značky: Jasper využívá strojové učení k tomu, aby pochopil váš styl komunikace a zajistil, že všechny vaše marketingové materiály budou v souladu se značkou. Můžete mu předat váš stylový průvodce, produktový katalog a historii společnosti
Omezení nástroje Jasper
- Faktické chyby: Stejně jako u většiny nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence je třeba vše, co Jasper pro vaši značku napíše, brát jako první návrh. Budete potřebovat někoho, kdo text projde, odstraní případné faktické chyby a doplní klíčové body, které aplikace opomněla.
- Cena: Jasper nenabízí bezplatný tarif a někteří uživatelé si stěžují, že cena je mnohem vyšší než u konkurenčních produktů
Ceny Jasperu
- Pro: 69 $/měsíc až pro 5 uživatelů
- Teams: 49 $/měsíc za 1 licenci
- Podnikání: Individuální ceny pro marketingové skupiny o 10 a více členech
Hodnocení a recenze Jasperu
- Hodnocení na G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Grammarly
Grammarly, dlouho považovaná za nejlepší aplikaci pro korektury, nabízí také psaní s využitím umělé inteligence. Pokud tedy při práci na návrhu narazíte na překážku, můžete Grammarly využít jako svého AI asistenta, který vám díky schopnostem strojového učení pomůže přijít s dalším nápadem nebo odstavcem.
Nejlepší funkce Grammarly
- Vylepšení psaní: Grammarly je díky svému editoru založenému na umělé inteligenci mimořádně dobrý v opravování gramatických a pravopisných chyb a v upozorňování na příliš rozvláčné věty.
- Psaní s pomocí AI: Může vám také pomoci vytvořit první návrhy obsahu nebo pokračovat v psaní, když vás nenapadá, co napsat dál. Zadáte zadání a Grammarly vám vygeneruje první návrh
- Výběr tónu: Můžete si vybrat, zda má mít váš text formální nebo neformální tón, a můžete vybrat přídavná jména, která podrobněji popíší požadovaný tón
- Rozšíření pro prohlížeč: Rozšíření pro prohlížeč vám umožňuje využívat funkce Grammarly v Google Docs, e-mailech a na sociálních sítích, jako jsou LinkedIn a Twitter.
Omezení Grammarly
- Lepší na počítači než na mobilu: Někteří uživatelé uvádějí, že funkce Grammarly se do mobilních aplikací pro digitální marketing neintegrují tak dobře jako do prohlížečů na počítači
- Může být příliš formální: Navzdory funkcím pro výběr tónu mnoho uživatelů uvádí, že AI nástroj Grammarly může způsobit, že opravy vašeho obsahu zní příliš formálně
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: Od 12 $/měsíc
- Podnikání: Od 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Grammarly
- Hodnocení na G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
5. Manychat
Prohlédli jsme si několik marketingových nástrojů s umělou inteligencí, které vám mohou pomoci vytvářet blogové příspěvky a e-maily, ale tento nástroj s umělou inteligencí dokáže s vašimi zákazníky skutečně konverzovat. Manychat poskytuje interaktivní zákaznickou zkušenost a využívá zpracování přirozeného jazyka k odpovídání vašim zákazníkům v Instagram DM, Facebook Messengeru, SMS zprávách a WhatsApp.
Nejlepší funkce Manychatu
- Interaktivní chatbot: Manychat byl vytvořen s jediným cílem a ten plní skvěle. Tento chatbot bude odpovídat zákazníkům, kteří vám píšou na sociálních sítích nebo prostřednictvím SMS zpráv
Omezení Manychatu
- Omezené analytické funkce: Ačkoli Manychat nabízí analytické funkce v rámci svého placeného tarifu, mnoho uživatelů uvádí, že tyto funkce nejsou příliš užitečné a neposkytují dobrý přehled o zákaznických datech
- Občasné potíže: Někteří uživatelé hlásí, že API s Facebook Messengerem má někdy zpoždění nebo se nenačte správně a je třeba jej znovu načíst
Ceny Manychat
- Zdarma: Bez nákladů, ale nezahrnuje zasílání SMS zpráv
- Pro: 15 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Manychat
- Hodnocení na G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
6. Evolv. ai
Evolv AI využívá umělou inteligenci a algoritmy strojového učení k vylepšování zákaznické zkušenosti v reálném čase. Neustále se přizpůsobuje aktuálnímu chování zákazníků na různých platformách – od vašeho e-shopu až po sociální sítě.
Software s umělou inteligencí provádí experimenty v reálném čase, aby nasměroval každého zákazníka ve vaší cílové skupině k zážitku, který ho s největší pravděpodobností posune dále ve vašem marketingovém trychtýři a přiblíží k nákupu.
Nejlepší funkce Evolv
- Automatizované zákaznické cesty: Evolv dokáže nejen přizpůsobit zákaznickou cestu v reálném čase pro každého uživatele, ale také se neustále učí od uživatelů a z vašich zákaznických dat, aby v průběhu času vytvářel ty nejefektivnější cesty
- Ruční a automatické cílení: Prostřednictvím Evolv můžete provádět vlastní segmentaci publika a realizovat experimenty v oblasti zákaznické zkušenosti (CX), ale tento nástroj s umělou inteligencí také automaticky segmentuje uživatele a dokáže identifikovat a rozvíjet nové segmenty, o jejichž existenci jste možná ani nevěděli
- Analytika: Evolv poskytuje jasné přehledy o prováděných experimentech v oblasti zákaznické zkušenosti, takže můžete pochopit, které prvky vaší zákaznické zkušenosti jsou nejúspěšnější, a v budoucnu činit informovanější rozhodnutí. Může se stát vaším oblíbeným nástrojem pro webdesign při brainstormingu aktualizací webu
Omezení Evolv
- Náročnost osvojení: Evolv je složitá technologie umělé inteligence, takže může chvíli trvat, než přijdete na to, jak ji integrovat do všech vašich marketingových kanálů a začít ji úspěšně využívat
Ceny Evolv
- Na míru: Než získáte cenovou nabídku, budete si muset domluvit ukázku a setkat se s členem týmu Evolv.
Hodnocení a recenze Evolv
- Hodnocení na G2: 3,5/5 (1 recenze)
- Recenze na Capterra: Zatím žádné recenze
Bonus: Nástroje AI pro sociální sítě
7. Writer
Dalším generativním marketingovým nástrojem s umělou inteligencí pro tvorbu textů je Writer. Tento nástroj s umělou inteligencí dokáže vytvářet obsah pro jakýkoli tým ve vaší organizaci – od e-mailů pro personální oddělení až po provozní příručky.
Nejlepší funkce Writeru
- CoWrite: Funkce CoWrite tohoto programu vám umožní naučit tento nástroj poháněný umělou inteligencí váš styl psaní, abyste dosáhli jednotného tónu značky ve všech svých obsazích
- Recaps: Využijte obsah pro více marketingových kanálů díky funkci Recaps. Jediným kliknutím můžete přeměnit podcast nebo událost na blogový příspěvek a e-mail.
- Stylový průvodce: Když si ve Writeru vytvoříte stylový průvodce pro svou značku, bude tento průvodce prosazovat vaše stylová pravidla pokaždé, když někdo z vašeho týmu použije program k psaní
Omezení pro autory
- Cena: Neexistuje žádný bezplatný tarif a nejzákladnější tarif je dražší než u mnoha konkurentů
- Doba nastavení: Mnoho uživatelů si stěžuje, že naučit software rozpoznávat váš hlas a stylový průvodce může zabrat hodně času
Ceny pro autory
- Tým: 18 $/měsíc na uživatele pro maximálně pět uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny pro větší organizace
Hodnocení a recenze autorů
- Hodnocení na G2: 4,6/5 (10+ recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,7/5 (5+ recenzí)
8. SurferSEO
Pokud chcete spravovat svou obsahovou strategii a tvorbu obsahu z jedné aplikace, pak je toto ten všestranný SEO nástroj, který potřebujete. Surfer nabízí funkce pro optimalizaci pro vyhledávače spolu s praktickými poznatky pro výzkum klíčových slov, takže můžete optimalizovat své psaní a nastavit svůj nový nebo stávající obsah tak, aby dosahoval lepších pozic ve vyhledávačích.
Nejlepší funkce SurferSEO
- Výzkum klíčových slov: Proveďte výzkum klíčových slov a získejte návrhy souvisejících klíčových slov, které vám pomohou při vytváření obsahových klastrů
- Editor obsahu: Prohlédněte si podrobný přehled článku a získejte návrhy klíčových slov, které můžete zahrnout do textu během psaní – ať už se jedná o texty pro digitální marketing
- SEO audity: Získejte návrhy na optimalizaci SEO, které můžete provést u stávajících blogových příspěvků a webových stránek
Omezení SurferSEO
- Nesouvisející klíčová slova: Uživatelé si stěžují, že některá z navrhovaných klíčových slov pro obsahové klastry nesouvisí s původním tématem tak úzce, jak by si přáli
- Cena: Mnoho uživatelů považuje cenu za příliš vysokou, což z něj dělá marketingový nástroj, který si malé podniky mohou jen těžko dovolit
- Není to úplný nástroj s umělou inteligencí: Pravděpodobně nebude tak užitečný, pokud hledáte výhradně marketingový nástroj s umělou inteligencí pro generování psaného obsahu nebo jeho úpravy – ale je to jeden z výkonnějších SEO nástrojů
Ceny SurferSEO
- Essential: 89 $/měsíc za až 30 článků
- Cena: 129 $/měsíc za až 100 článků
- Scale AI: 219 $/měsíc za až 100 článků a 10 článků vytvořených pomocí AI
- Enterprise: Od 399 $/měsíc. Ohledně tarifů kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze SurferSEO
- Hodnocení na G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
9. Smartly.io
Možná si myslíte, že spolupráci nelze automatizovat, ale Smartly.io je tu, aby dokázalo, že to jde. Tento marketingový nástroj je skvělý pro tvorbu obsahu a kreativních textů pro vaši příští digitální marketingovou strategii.
Nejlepší funkce Smartly.io
- Automatizované plánování: Marketingový nástroj Smartly.io s umělou inteligencí za vás naplánuje marketingovou strategii a poté pomocí automatizace zefektivní pracovní postupy potřebné k realizaci této strategie.
- Škálování napříč kanály: Zlepšete správu sociálních médií. Projděte si celou kampaň, abyste sladili své týmy pro sociální média a rozhodli se, jak bude vaše strategie vypadat napříč různými marketingovými kanály, a to díky funkcím založeným na umělé inteligenci
- Snazší spolupráce: Prohlížejte, komentujte, upravujte a schvalujte všechny své kreativní podklady z jednoho místa
Omezení Smartly.io
- Náročnost osvojení: Mnoho uživatelů uvádí, že k efektivnímu využívání Smartly.io je pro váš tým zapotřebí specializované školení
- Omezené integrace: Několik uživatelů uvádí, že ačkoli se Smartly.io dobře integruje s Facebookem, u jiných platforem sociálních médií není tak užitečné
Ceny Smartly.io
- Na míru: Budete si muset domluvit ukázku a setkat se s členem týmu, abyste zjistili cenu
Hodnocení a recenze Smartly.io
- Hodnocení na G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,4/5 (více než 10 recenzí)
10. Seventh Sense
Tento program pro e-mailový marketing se integruje s HubSpotem a Marketo, aby zvýšil efektivitu vašich e-mailů, zlepšil míru otevření a zvýšil konverze. Využívá umělou inteligenci k určení nejlepšího načasování a frekvence kontaktování každého zákazníka v závislosti na tom, v jaké fázi zákaznické cesty se nachází.
Nejlepší funkce Seventh Sense
- Optimalizace doručování e-mailů: Namísto pevných harmonogramů nebo plánování podle časových pásem využívá Seventh Sense umělou inteligenci k určení ideálního času pro odeslání e-mailů každému uživateli, což pomáhá zvýšit míru otevření.
- A/B testování: Integrované funkce A/B testování vám umožňují otestovat předměty e-mailů a vybrat ten nejúčinnější, než odešlete většinu svých e-mailů s optimalizovanými časy doručení
- Audit doručitelnosti: Získejte podrobnější přehled o doručitelnosti díky auditům společnosti Seventh Sense, které se zaměřují nejen na míru odrazů, ale také na to, kolik e-mailů dorazí do aktivních schránek
Omezení Seventh Sense
- K dispozici pouze s HubSpot a Marketo: Mnoho marketingových týmů nepoužívá Seventh Sense, protože tento marketingový nástroj s umělou inteligencí není kompatibilní s jejich preferovaným softwarem pro e-mailový marketing
- Složité uživatelské rozhraní: Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní Seventh Sense není příliš intuitivní, a musí tak dlouho hledat funkce, které chtějí použít
Ceny Seventh Sense
- Business pro uživatele HubSpot: Ceny začínají na 80 $/měsíc pro až 5 000 marketingových kontaktů
- Enterprise pro uživatele HubSpot: Individuální cenová nabídka pro 150 000 marketingových kontaktů a více
- Business pro uživatele Marketo: Ceny začínají na 450 $/měsíc za 50 000 potenciálních zákazníků
- Enterprise pro uživatele Marketo: Individuální cenová nabídka pro 300 000 potenciálních zákazníků a více
Hodnocení a recenze Seventh Sense
- Hodnocení na G2: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 5/5 (3 recenze)
11. Copy.ai
Copy.ai si zpočátku vybudovalo pozici jako jeden z průkopníků v oblasti generování obsahu pomocí umělé inteligence a s technologickým pokrokem se neustále vyvíjí. Tento nástroj pro psaní s podporou umělé inteligence je neocenitelným zdrojem pro marketéry, blogery a tvůrce obsahu, protože jim umožňuje vytvářet obsah špičkové kvality pro jejich blogy, reklamy na Facebooku a Googlu, popisy produktů a vstupní stránky v zrychleném tempu, a to vše díky umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Copy.ai:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Neomezený počet slov bez systému založeného na kreditech
- Přístup k více než 25 jazykům s placeným předplatným
Omezení Copy.ai:
- Někteří uživatelé mají pocit, že výstupy někdy postrádají kreativitu
- Někteří uživatelé by uvítali lepší způsob dokumentace projektů a souborů
Ceny Copy.ai:
- Bezplatný tarif
- Pro: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Tým: 249 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copy.ai:
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
12. 10Web
10Web AI Website Builder vyniká jako revoluční nástroj v oblasti AI marketingu a nastavuje novou laťku pro snadnost a efektivitu při tvorbě webových stránek. Využívá pokročilou technologii AI k automatizaci procesu návrhu, což umožňuje firmám a marketérům spouštět profesionálně vypadající webové stránky s minimálním úsilím. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro tvorbu webových stránek 10Web AI zjednodušuje proces vývoje tím, že poskytuje inteligentní návrhy designu, přizpůsobitelné šablony a možnosti okamžitého generování webových stránek.
Díky tomu se uživatelé mohou více soustředit na své marketingové strategie a obsah, protože vědí, že jejich online přítomnost lze hladce vybudovat a spustit. Pro ty, kteří chtějí urychlit vývoj svých webových stránek pomocí umělé inteligence, nabízí 10Web AI Website Builder přesvědčivé řešení.
Nejlepší funkce 10Web:
- Automatizuje tvorbu webových stránek pomocí AI a umožňuje uživatelům rychle spustit plně funkční weby
- Nabízí širokou škálu designových šablon a možností přizpůsobení založených na umělé inteligenci, což z něj činí vynikající nástroj pro marketéry, kteří chtějí vybudovat online přítomnost bez rozsáhlých znalostí v oblasti vývoje webových stránek.
Omezení 10Web:
- Zatímco zjednodušuje tvorbu webových stránek, uživatelé se specifickými a komplexními požadavky na přizpůsobení mohou potřebovat další ruční úpravy.
Ceny 10Web:
Business AnnualAI Starter: 10 $/měsícAI Premium: 15 $/měsícAI Ultimate: 23 $/měsíc
Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 $/měsícAI Ecommerce Premium: 23 $/měsícDedikovaný hosting: 175 $/měsíc
Agency AnnualAgency Starter: 24 $/měsícAI Premium: 60 $/měsícAgency Ultimate: Ceny na míru
10Webová hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
13. Lexica. Art
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vytvářet a přidávat úchvatné obrázky do svých marketingových kampaní, e-mailových newsletterů nebo blogů, pak je Lexica. Art tím pravým marketingovým nástrojem s umělou inteligencí pro vás.
Můžete vyhledávat obrázky pomocí konkrétních klíčových slov nebo generovat zcela nový obrázek pomocí zadání, které popisuje, jak by měl obrázek vypadat. Tento nástroj pro generování obrázků založený na umělé inteligenci je skvělý pro obrázky na sociálních sítích, úvodní obrázky blogů a dokonce i pro generování nápadů na produkty.
Lexica. Nejlepší funkce Art
- Aperture: Vytváří fotorealistický obrázek, který vypadá jako skutečné zobrazení objektů, jako by byly právě vyfotografovány fotoaparátem
- Vyhledávací lišta: Zadejte klíčová slova související s obrázkem, který potřebujete, a během chvilky získáte široký výběr obrázků na základě zadaného textu
- Přizpůsobení obrázků: Zobrazuje zadání, velikost a další podrobnosti každého vygenerovaného obrázku. Zkopírujte zadání a upravte ho, abyste vytvořili podobné obrázky s vlastním nádechem nebo podle své fantazie 3
Lexica. Umělecká omezení
- Omezení generování obrázků: Vyhledávání obrázků je zdarma, ale k „generování“ obrázku si budete muset předplatit placený tarif Lexica AI.
- Opakování: Jelikož se jedná o nástroj ve vývoji, záleží na rozmanitosti trénovacích dat. Existuje vysoká pravděpodobnost, že nástroj po určité době začne generovat opakující se obrázky, pokud své zadání nevylepšíte a doladíte.
Lexica. Stanovení ceny uměleckých děl
- Starter: 10 $ měsíčně
- Pro: 30 $ měsíčně
- Max: 60 $ měsíčně
Lexica. Hodnocení a recenze umění
- Recenze na G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
14. Notion AI
Pokud již používáte Notion pro řízení projektů, vestavěný AI asistent Notionu je doplněk, který vám pomůže rychleji zvládnout více práce.
Integrovaný nástroj pro psaní s umělou inteligencí dokáže odpovídat na otázky týkající se vašeho pracovního prostředí, být vaším partnerem při brainstormingu, pomáhat vám vylepšovat obsah a převádět data na praktické poznatky.
Mezi příklady použití Notion AI v marketingu patří:
- Vysvětlete technický žargon všem
- Přeložte obsah do jiných jazyků
- Upravte styl a tón svých marketingových materiálů
- Vytvářejte další kroky na základě poznámek z jednání, shrnutí akčních položek a závěrů z obchodních hovorů a výzkumných schůzek
Nejlepší funkce Notion AI
- Otázky a odpovědi: Ptejte se na věci týkající se vašich projektů, wiki stránek, dokumentů a úkolů ve vašem pracovním prostoru Notion a marketingový nástroj Notion s umělou inteligencí vám během několika vteřin vygeneruje souhrn.
- Automatické vyplňování dat: Získejte klíčové metriky, poznatky, výsledky a další důležité detaily ze svých projektů a úkolů a převeďte je do jasných akčních položek, které dávají smysl
- Šablony s umělou inteligencí: Získejte přístup k předdefinovaným rámcům pro prodejní prezentace, kalendáře sociálních médií, scénáře videí a další. Notion AI pomáhá předvyplnit obsah v těchto šablonách
Omezení Notion AI
- Nepřesnost: Uživatelé hlásí, že AI asistent při psaní neúmyslně maže nebo duplikuje určité odstavce. To někdy vede k tomu, že autoři musí trávit další čas přepisováním nebo úpravami obsahu
- Náročná křivka učení: Notion AI má mnoho možností využití, ale pochopení toho, jak jej maximálně využít, je časově náročné, pokud nejste pokročilým uživatelem Notionu
Ceny Notion AI
- Zdarma: 8 $ za uživatele a měsíc
- Plus: 22 $ za uživatele a měsíc
- Business: 28 $ za licenci a měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Notion AI lze přidat do pracovního prostoru za 8 $ na člena a měsíc
Hodnocení a recenze Notion AI
- Recenze na G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
15. Userbot.ai
Chatboty přinášejí nespočet výhod pro týmy prodeje, podpory, provozu a marketingu. Automatizují odpovědi na často kladené otázky, upravují text tak, aby byl personalizovaný a zachovával styl a tón značky, a odpovídají na dotazy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím chatu, hlasových hovorů a digitálních agentů podpory.
Generativní AI platforma Userbot nabízí konverzační AI řešení pro správu přímé komunikace s vašimi zákazníky v reálném čase napříč všemi kanály.
Výjimečnou funkcí Userbotu je Digital Humans, fotorealistický avatar, který každou interakci se zákazníkem činí lidštější. Integruje se do vašich digitálních kanálů a umožňuje vám tak nabídnout omnichannelový zákaznický zážitek.
Nejlepší funkce Userbot.ai
- Přizpůsobené konverzační toky: Vytvářejte různé konverzační cesty na základě odpovědí zákazníků pomocí jednoduchého nástroje pro tvorbu obsahu typu drag-and-drop
- Správa konverzací: Spravujte všechny konverzace se zákazníky na jedné platformě, aby vám nic neuniklo
- Bot+AI: Nástroj pro tvorbu botů s umělou inteligencí bez nutnosti programování, díky kterému rychle vytvoříte svého vlastního bota
Omezení Userbot.ai
- Omezené možnosti přizpůsobení: Uživatelé mají potíže s vytvářením podrobných konverzačních toků, protože chatové prostředí nelze přizpůsobit nad rámec jednoduchých otázek a odpovědí
- Nedostatečná přesnost: Údajně má omezené schopnosti učení, kvůli čemuž nemusí vždy přesně reagovat na dotaz zákazníka
Ceny Userbot.ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Userbot.ai
- Recenze na G2: Nedostatek recenzí
- Recenze na Capterra: Nedostatek recenzí
16. Aplikace Hemingway
Pokud jste marketér, určitě jste již použili aplikaci Hemmingway k úpravám svých dokumentů, aby byl text srozumitelnější a bez gramatických chyb.
Hemingway Editor Plus využívá AI k analýze vět ve vašem textu a poskytuje vám okamžité návrhy na přeformulování rozvláčných vět, slabých frází a pasivních konstrukcí. Jde nad rámec jednoduché kontroly pravopisu a přizpůsobuje se vašemu stylu a výběru slov, takže přeformulované věty znějí jako vy, a ne jako robot.
Nejlepší funkce aplikace Hemingway
- Barevně označené pasáže: Věty jsou zvýrazněny různými barvami, aby bylo zřejmé, co by se dalo vylepšit.
- Hemingway Editor Plus: Pokročilá aplikace s integrací umělé inteligence, která přepíše obsah tak, aby odpovídal vašemu tónu a stylu
- Nastavte cílovou úroveň čtení: Upravte hodnocení aplikace podle účelu vašeho textu – například vyšší hodnocení pro akademické nebo technické texty a nižší hodnocení pro mladší publikum
Omezení aplikace Hemingway
- Nedostatečná integrace: Bezplatná verze Hemingwaye se neintegruje s jinými nástroji, jako je váš e-mail nebo Google Docs. Upravovaný obsah budete muset z Hemingway Editoru zkopírovat a vložit do své aplikace pro psaní, což je časově náročné
Ceny aplikace Hemingway
- Zdarma
- Individuální 5K: 10 $ měsíčně
- Individual 10K: 15 $ měsíčně
- Team 10K: 15 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Hemingway
- Hodnocení G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
17. Albert.ai
Albert využívá umělou inteligenci, aby pomohl marketérům a agenturám vytvářet reklamy, které optimalizují výkon kampaní. Zahrnuje výzkum klíčových slov, publikum na platformách, výběr zařízení a nabídky v oblasti vyhledávání, sociálních sítí, displayové reklamy a napříč kanály.
Pokud chcete rozebrat každý potenciální parametr, který ovlivňuje výkon, otestovat je jeden po druhém a optimalizovat je, Albert.ai vám s tím pomůže. Využijte jej k získání konkrétních poznatků a zefektivnění vašich reklam.
Navíc, když aktualizujete nebo nahrazujete reklamní kreativitu, místo hádání použijte Albertův AI nástroj pro marketing a přijměte rozhodnutí založené na datech, které vám umožní překonat KPI a očekávání klientů.
Nejlepší funkce Albert.ai
- Realizace napříč kanály: Nasazujte Albert.ai v jakékoli placené kampani na 90 % aukčních platforem (např. Display and Video 360 a Bing Ads) na trhu. To vám umožní zjistit, který kanál funguje pro vaše reklamy nejlépe
- A/B testování: Testujte různé varianty klíčových slov, rozpočtů, zájmů, regionů a dalších parametrů, abyste své kampaně neustále vylepšovali
- Pokročilé reporty: Získejte podrobné a prakticky využitelné informace o zákaznících, abyste pochopili, jak přizpůsobit své kreativní materiály a sdělení
Omezení Albert.ai
- Omezené vysvětlení určitých rozhodnutí: Albert.ai neposkytuje podrobné vysvětlení výkonu kampaní. Například pokud určitá sada reklam dosahuje lepších výsledků než ostatní, nedokáže nabídnout informace o tom, proč tomu tak je
Ceny Albert.ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Albert.ai
- Recenze na G2: Nedostatek recenzí
- Recenze na Capterra: Nedostatek recenzí
18. Browse.ai
Browse.ai označuje svého robota za „nejjednodušší“ způsob, jak extrahovat data z jakékoli webové stránky.
Můžete naučit robota, aby se pomocí vašich údajů přihlásil na webovou stránku. Bot prohledá web a všechna shromážděná data vloží do tabulky. To vám umožní automatizovat sběr dat – včetně údajů o produktech, cenových detailů, nabídek práce a dalších informací z jakékoli webové stránky, kterou si vyberete.
Vyberte si potřebné informace, označte je a stiskněte tlačítko pro stažení. Potřebné informace budete mít k dispozici během několika minut.
Marketingový nástroj Browse s umělou inteligencí obsahuje předem připravené roboty pro běžné použití a můžete jej integrovat s více než 7 000 nástroji ve vašem marketingovém technologickém stacku, včetně Zapier, Airtable, Google Sheets atd.
Prohlédněte si nejlepší funkce ai
- Extrakce dat: Získejte jakékoli informace z jakéhokoli webu bez jediného řádku kódu. Připravte si data do tabulky a sdílejte je se svým týmem
- Sledujte webové stránky: Nastavte robota Browse.ai tak, aby nepřetržitě sledoval konkrétní informace na webových stránkách a upozornil vás, kdykoli dojde ke změně. Pokud jste například dodavatel, můžete pomocí Browse.ai sledovat údaje o skladových zásobách svých maloobchodníků v reálném čase a proaktivně u nich doplňovat zásoby svých produktů.
- Proměňte jakýkoli web v API: Vytvořte vlastní API pro jakýkoli web, i když ten daný nemá stávající API pro nepřetržitý sběr dat
Prohlédněte si omezení ai
- Počáteční nastavení je složité: Browse.ai má několik užitečných funkcí, ale nástroj je poněkud složitý, což znamená, že jeho nastavení a naučení se, jak plně využít jeho potenciál, může nějakou dobu trvat
Ceny Browse.ai
- Zdarma: 0 $ měsíčně
- Základní balíček: 48,75 $ měsíčně
- Professional: 123,75 $ měsíčně
- Tým: 311 $ měsíčně
- Společnost: Ceny na míru
Prohlédněte si hodnocení a recenze na Browse.ai
- Hodnocení na G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (50 recenzí)
19. Algolia
S Algolia můžete na svůj web přidat vyhledávání založené na umělé inteligenci. To vám umožní zefektivnit uživatelský zážitek tím, že zákazníkům umožníte najít přesně to, co hledají, během několika vteřin.
Aplikace dokáže analyzovat rozsáhlé datové soubory a poskytovat výsledky v reálném čase, což z ní činí cenný nástroj pro marketéry, který jim pomáhá zlepšovat interakci a zapojení zákazníků na jejich webových stránkách.
Nejlepší funkce Algolia
- Kategorizace dotazů: Algoritmy umělé inteligence společnosti Algolia dokážou interpretovat kontext dotazu a zobrazit výsledky z nejbližší kategorie, čímž zvyšují relevanci výsledků. Například klíčové slovo burgundy může znamenat barvu, nápoj nebo rtěnku
- Dynamické přeřazování: Algolia využívá AI k identifikaci trendů v konkrétní kategorii a upřednostňuje zobrazení nejnovějších informací zákazníkovi
- Synonyma AI: Při analýze různých uživatelských vstupů dokáže AI společnosti Algolia detekovat synonyma pro konkrétní klíčové slovo a uložit je pro pozdější použití. Tím se rozšiřuje slovní zásoba aplikace, takže AI dokáže identifikovat více dotazů
Omezení Algolia
- Obtížnost nastavení: Uživatelé mohou potřebovat pomoc s správnou implementací Algolie. To může vést k chybám ve vašem vyhledávači, což může mít za následek zobrazení nesprávných informací zákazníkům
Ceny Algolia
- Vytvořit: 0 $
- Grow: 0 $ za až 10 000 vyhledávacích dotazů měsíčně, 0,50 $ za každých dalších 1 000 dotazů
- Premium: Ceny na míru
- Elevate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Algolia
- Hodnocení G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
20. Reply. io
Zjednodušte oslovování zákazníků napříč různými kanály a získejte nové zákazníky rychleji díky platformě Reply.io pro prodejní komunikaci založené na umělé inteligenci. Tento nástroj můžete využít k vytváření podrobných sekvencí pro oslovování uživatelů napříč kanály, jako jsou WhatsApp, LinkedIn a e-mail.
Reply.io dokáže automatizovat úkoly, jako je odesílání žádostí o spojení na LinkedIn nebo filtrování vašich zpráv za účelem odstranění odpovědí typu „mimo kancelář“ nebo „nemám zájem“ z e-mailů, čímž vám ušetří čas.
Nejlepší funkce Reply.io
- Multikanálová sekvence: Vytvořte automatizovanou sekvenci e-mailů, zpráv na LinkedIn, zpráv na WhatsApp a SMS notifikací, abyste efektivně oslovili potenciální zákazníky na kanálu, který preferují
- Chat s umělou inteligencí: Propojte chat Reply.io s vaší znalostní bází, aby potenciální zákazníci mohli rychle získat informace, které hledají. Je to také skvělá funkce, která uživatele navede k provedení určitých akcí, jako je registrace k bezplatné zkušební verzi nebo k demo verzi, aby se posunuli dále v prodejním trychtýři
- Správa kontaktů: Segmentujte své zákazníky a potenciální zákazníky podle různých kritérií, abyste přesně věděli, koho oslovit
Omezení Reply.io
- Nedostatek návodů: Uživatelé mohou mít potíže s tím, jak používat komplexní funkce Reply.io, a nejsou k dispozici žádné podrobné uživatelské příručky ani návody, které by jim pomohly
- Omezená možnost importu důležitých informací: V současné době Reply.io neumí importovat data, jako jsou informace o společnosti. Uživatelé budou muset vytvářet vlastní pole pro zachycení konkrétních detailů kvůli omezené integraci s prodejními nástroji, jako je Pipedrive
Ceny Reply.io
- Objem e-mailů: 59 $ měsíčně
- Multichannel: 99 $ za uživatele a měsíc
- Agentura: 166 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Reply.io
- Hodnocení na G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Hodnocení na Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
Jak mohou nástroje AI zlepšit vaši marketingovou strategii?
Nástroje umělé inteligence mohou zlepšit marketing tím, že analyzují chování zákazníků, identifikují mezery na trhu a personalizují komunikaci.
Umí efektivně segmentovat zákazníky, automatizovat opakující se úkoly a zvýšit efektivitu. Umělá inteligence poskytuje v reálném čase přehledy z velkých objemů spotřebitelských dat, což umožňuje rychlou reakci na tržní trendy. Umělá inteligence může zlepšit výkonnost kampaní tím, že pomáhá při různých marketingových aktivitách.
Umělá inteligence představuje pro firmy významnou příležitost k optimalizaci jejich marketingových strategií.
Pracujte chytřeji, ne tvrději – s nástroji AI pro marketingové týmy
Ať už se snažíte vylepšit obsah, e-mailový marketing nebo marketing na sociálních sítích, správné marketingové nástroje založené na umělé inteligenci zajistí, že vaše kampaně budou úspěšnější. Můžete je využít k tvorbě textů bez chyb, výběru nejlepších předmětů e-mailů nebo sledování konverzních poměrů v reálném čase.
Brzy budou vaše marketingové aktivity vyžadovat méně – no – úsilí. Váš tým tak bude mít více mentální kapacity, kterou může využít při příštím kreativním brainstormingu.
ClickUp AI je speciálně zaměřen na konkrétní týmy – ať už jde o týmy marketingu, produktového vývoje, vývoje softwaru nebo prodeje. Jeho předem připravené šablony zvyšují produktivitu týmů díky specializovaným pokynům, které konkrétní tým ve vaší organizaci skutečně využije.
Například, o kolik by se zrychlila vaše marketingová práce díky AI návrhům pro e-mailové kampaně, dokumenty pro správu značky nebo pro proces tvorby obsahu?
Co kdyby ten samý nástroj pomohl prodejním týmům vytvářet lepší e-maily s výstižnými detaily díky vestavěnému editoru – a všichni tak mohli zlepšit své komunikační dovednosti?
S ClickUpem je to možné!
Prozkoumejte další funkce umělé inteligence v ClickUp a vytvořte si svůj první pracovní prostor zdarma. I když náš AI asistent možná nemluví s britským přízvukem, pomáhá každému ve vašem týmu plnit úkoly specifické pro jeho roli – což dokazuje, že přátelští roboti jsou blíž, než si myslíte. ?