13 nejlepších alternativ a konkurentů Grammarly v roce 2025

E-mail vypadal perfektně – dokud váš kolega neupozornil na zjevnou chybu v předmětu. Jedná se o klasickou noční můru při psaní, které se dá předejít pomocí správných nástrojů.
Ačkoli je Grammarly často prvním řešením, které lidem přijde na mysl, nemusí vždy dokonale vyhovovat vašim potřebám. Nabízí mnoho užitečných návrhů, ale nepřepisuje všechny vaše věty, zaměřuje se pouze na anglický jazyk a nemusí být kompatibilní s nástroji, které používáte.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme 13 nejlepších alternativ k Grammarly, abychom vám pomohli najít ideální řešení pro vaše potřeby v oblasti psaní a editace. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Vyberte si z těchto 13 nejlepších alternativ Grammarly a vylepšete své psaní:
- ClickUp (Nejlepší pro tvorbu obsahu a správu pracovních postupů založených na umělé inteligenci)
- ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu textu a komplexní zpětnou vazbu)
- Hemingway Editor (nejlepší pro zlepšení čitelnosti a srozumitelnosti textu)
- Slick Write (nejlepší pro uživatele s omezeným rozpočtem, kteří hledají bezplatnou kontrolu gramatiky)
- Writer (nejlepší pro zajištění souladu značky a konzistence v podnikové komunikaci)
- Ginger (nejlepší pro uživatelsky přívětivou kontrolu gramatiky a pravopisu s přehledným rozhraním)
- Quillbot (nejlepší pro přeformulování obsahu za účelem zvýšení srozumitelnosti a stručnosti)
- PaperRater (nejlepší pro studenty, kteří potřebují kontrolu gramatiky a detekci plagiátů)
- Reverso (nejlepší pro překlady a kontextovou pomoc při psaní)
- Sapling (nejlepší pro týmy v přímém kontaktu se zákazníky, které potřebují návrhy pro psaní v reálném čase)
- LanguageTool (nejlepší pro rozsáhlé přizpůsobení a vícejazyčnou podporu)
- Jasper (nejlepší pro kreativní psaní a generování obsahu založené na umělé inteligenci)
- Wordtune (nejlepší pro zvýšení zapojení pomocí návrhů na přepsání založených na umělé inteligenci)
Co byste měli hledat u konkurence Grammarly?
Ať už jste student, profesionál nebo tvůrce obsahu, ideální alternativa k Grammarly by měla nabízet více než jen základní kontrolu gramatiky pomocí umělé inteligence . Chcete lepší čitelnost? Pokročilé možnosti přizpůsobení? Vícejazyčnou podporu?
Podívejme se na některé klíčové funkce, které je třeba zvážit při zkoumání konkurence Grammarly. 📃
- Kontrola gramatiky a stylu: Ujistěte se, že nástroj nabízí spolehlivé návrhy týkající se gramatiky, tónu a stylu pro strukturu vět, tón a srozumitelnost. Nejlepší nástroje dokonce zvýrazní věci jako pasivní hlas nebo příliš složité věty, aby vaše psaní bylo srozumitelnější.
- Integrace: Zkontrolujte kompatibilitu s preferovanými platformami, jako jsou Microsoft Word a Google Docs. Některé nástroje mají dokonce rozšíření pro prohlížeče, která fungují přímo v e-mailech nebo na webových stránkách, takže toho využijte, pokud to vyhovuje vašim potřebám.
- Vícejazyčná podpora: Vyberte si nástroje, které umožňují psát v několika jazycích. Silný konkurent by měl nabízet kontrolu gramatiky v několika jazycích a rozumět jazykovým nuancím.
- Další funkce: Zvažte přidání dalších funkcí, které vám pomohou vylepšit vaše psaní. Například detekce plagiátů zajistí, že váš obsah je originální, zatímco hodnocení čitelnosti vám pomůže posoudit, jak srozumitelné je vaše psaní.
- Zákaznická podpora: Vyberte si nástroje s robustními systémy podpory a podrobnou dokumentací, které vám v případě potřeby pomohou.
- Pokročilé funkce umělé inteligence: Vyberte si nástroje založené na umělé inteligenci (AI), které zvýší efektivitu psaní díky inteligentním návrhům, přeformulování a úpravám tónu.
🧠 Zajímavost: Microsoft Word představil svou funkci kontroly gramatiky v 90. letech a stal se tak jedním z prvních široce používaných nástrojů, které kombinovaly kontrolu pravopisu s opravou gramatiky.
13 nejlepších konkurentů Grammarly
Pokud hledáte alternativu k Grammarly, máte na výběr z celé řady skvělých možností. Existuje mnoho nástrojů, které vyhovují různým stylům psaní, rozpočtům a cílům.
Zde prozkoumáme 13 nejlepších alternativ k Grammarly, zdůrazníme jejich vynikající funkce, silné stránky, omezení a důvody, proč by mohly vyhovovat vašim potřebám. 💁
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu a správu pracovních postupů založených na umělé inteligenci)
Seznamte se s aplikací ClickUp od , která je určena pro práci. Zde se shromažďují všechny vaše úkoly, projekty, cíle a dokonce i chaty, aby vám pomohly zůstat organizovaní a produktivní. Na jednom místě můžete spravovat termíny, spolupracovat se svým týmem a sledovat pokrok.
A teď ta zábavná část: ClickUp také usnadňuje tvorbu obsahu a správu pracovních postupů díky svým funkcím založeným na umělé inteligenci. Vylepšuje vaše psaní pomocí návrhů v reálném čase a udržuje vaše projekty na správné cestě.
Podívejme se, jak výkonné nástroje ClickUp zvládají to, co Grammarly, a ještě mnohem víc.
ClickUp Docs nabízí univerzální nástroj pro správu dokumentů, který zjednodušuje psaní, úpravy a tvorbu obsahu. Od přípravy návrhů projektových plánů, spolupráce na znalostní bázi a až po vytváření kalendáře obsahu nabízí mnoho funkcí, které uspokojí vaše potřeby.
Pomocí vnořených stránek, tabulek, šablon a bohatých možností formátování můžete vytvářet podrobné wiki, plány a dokonce i dobře organizované dokumenty. Dokumenty podporují úpravy a spolupráci v reálném čase, což umožňuje více uživatelům pracovat na dokumentu současně.
Jste unaveni sledováním důležitých následných kroků v diskusích týmu pro tvorbu obsahu? ClickUp Assign Comments vám umožňuje označit konkrétní členy týmu a zvýšit tak jejich odpovědnost.
ClickUp Brain, integrovaný do ClickUp, je nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který zefektivňuje a zrychluje psaní a úpravy obsahu. Je přizpůsobený pro profesionály, studenty a tvůrce a jeho AI Writer pomáhá vytvářet a vylepšovat jakýkoli obsah a brainstormovat nápady.
Předpokládejme, že píšete článek pro firemní blog o AI pro vývojáře.
ClickUp Brain vám pomůže vytvořit první návrh, přepsat části pro větší srozumitelnost nebo shrnout dlouhé dokumenty do stručných závěrů. Jeho editační funkce vám pomohou vylepšit obsah a změnit tón podle vašich představ. Můžete také upravit strukturu vět, vylepšit výběr slov a zajistit konzistentnost celého textu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa úkolů: Rozdělte své projekty na malé, lépe zvládnutelné úkoly ClickUp, abyste zůstali na správné cestě, mohli v reálném čase měřit pokrok projektu a podporovali automatizaci pracovního postupu pomocí umělé inteligence.
- Funkce pro spolupráci: Komunikujte se svým týmem, vytvářejte diskusní vlákna a plynule se spojujte prostřednictvím audio a video hovorů pomocí ClickUp Chat.
- Integrace: Integrujte s více než 1 000 aplikacemi, které již máte ve svém technologickém stacku, jako je Google Drive s ClickUp Integrations.
- Předem připravené šablony: Využijte šablony ClickUp pro tvorbu obsahu a další účely, abyste se vyhnuli nepříjemnostem spojeným s začínáním od nuly.
Omezení ClickUp
- Vytvoření dokonalého nastavení může být časově náročné díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení ClickUp.
- Ačkoli je mobilní aplikace ClickUp funkční, nemusí mít stejnou šíři funkcí jako desktopová verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je pro nás nejjednodušší a nejsnadněji nastavitelný nástroj pro správu projektů. Sledování úkolů je velmi snadné a nabízí spoustu podrobných informací. Sdílení s týmy a zvání nových členů ke spolupráci na tabuli a úkolech je velmi snadné. Integrace s nástroji třetích stran je také možná díky mnoha dostupným aplikacím. Integrace Datadog a Clickup velmi pomáhá při vytváření úkolů v Clickup pro události, které je třeba řešit, a tým pak může začít pracovat na těchto incidentech. Zákaznická podpora je velmi užitečná. Byl to nejčastěji používaný nástroj v průběhu celého našeho projektu.
ClickUp je pro nás nejjednodušší a nejsnadněji nastavitelný nástroj pro správu projektů. Sledování úkolů je velmi snadné a nabízí spoustu podrobných informací. Sdílení s týmy a zvání nových členů ke spolupráci na tabuli a úkolech je velmi snadné. Integrace s nástroji třetích stran je také možná díky mnoha dostupným aplikacím. Integrace Datadog a Clickup velmi pomáhá při vytváření úkolů v Clickup pro události, které je třeba řešit, a tým pak může začít pracovat na těchto událostech. Zákaznická podpora je velmi užitečná. Byl to nejčastěji používaný nástroj v průběhu celého našeho projektu.
⚙️Bonus: Vyzkoušejte tyto AI nápovědy pro psaní, které vám pomohou vylepšit proces psaní, generovat nové nápady a snadno vytvářet propracovaný obsah.
2. ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu textu a komplexní zpětnou vazbu)
Jako silný konkurent Grammarly nabízí ProWritingAid robustní kontrolu gramatiky a pravopisu a navíc návrhy stylů ve své bezplatné verzi.
Jeho prémiový plán odemyká podrobnější funkce, včetně analýzy aliterace a kontroly dialogových značek – nástrojů, které Grammarly postrádá. ProWritingAid také nabízí rozšíření prohlížeče a integraci s nástroji jako Scrivener.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Analyzujte různé aspekty svého psaní, včetně stylu, čitelnosti, gramatiky a nadměrně používaných slov, pomocí podrobných zpráv.
- Vylepšete své psaní pomocí funkce Rephrase (Přepracovat) založené na umělé inteligenci, která nabízí alternativní formulace.
- Využijte různé režimy úprav, jako jsou Sparks Edit a Sparks Continue, abyste zlepšili čitelnost a přidali smyslové detaily a poutavé dialogy nebo analogie.
- Využijte vestavěný tezaurus pro kontextové návrhy slov, které jsou ideální pro nahrazení klišé nebo nalezení přesnějšího jazyka.
Omezení ProWritingAid
- Chybí kontext pro psaní beletrie, což ho činí méně vhodným pro kreativní projekty.
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Premium Pro: 36 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProWritingAid?
ProWritingAid používám denně v prohlížeči Chrome a zjistil jsem, že se hladce integruje do prohlížeče Chrome při používání webových stránek jako X nebo dokonce při psaní e-mailů; podtrhává a detekuje chyby, které jsem udělal při psaní. Nelíbí se mi, že jej musím deaktivovat a aktivovat, když se integruje při práci ve Firefoxu. Tento problém jsem zažil jednou a myslím si, že se jedná o chybu, která by měla být opravena.
ProWritingAid používám denně v prohlížeči Chrome a zjistil jsem, že se dokonale integruje do prohlížeče Chrome při používání webových stránek jako X nebo dokonce při psaní e-mailů; podtrhává a detekuje chyby, které jsem udělal při psaní. Nelíbí se mi, že ho musím deaktivovat a aktivovat, když se integruje při práci ve Firefoxu. Tento problém jsem zažil jednou a myslím si, že se jedná o chybu, která by měla být opravena.
🧠 Zajímavost: Některé jazyky, jako finština a maďarština, jsou pro gramatické kontroly obzvláště náročné kvůli svým složitým pravidlům a rozsáhlým slovním skloňováním. Vývoj nástrojů pro tyto jazyky vyžaduje složité programování.
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ k ProWritingAid
3. Hemingway Editor (nejlepší pro zlepšení čitelnosti a srozumitelnosti textu)
Aplikace Hemingway App vám pomůže odstranit zbytečná slova a zjednodušit složité věty. Jakmile vložíte text do bezplatného online editoru, zvýrazní se příslovce, pasivní hlas a těžko čitelné věty. Její vylepšená verze nabízí návrhy AI pro složité věty a může eliminovat tvůrčí blok pomocí dokončování vět na základě vašeho stylu.
Dokonce poskytuje skóre čitelnosti, které měří, jak přístupný je váš text. Pokud pracujete na platformách jako WordPress nebo Medium, desktopová aplikace Hemingway vám umožní publikovat přímo z editoru.
Nejlepší funkce editoru Hemingway
- Identifikujte různé problémy ve svém textu, od dlouhých vět po pasivní hlas a příslovce, pomocí systému barevného kódování.
- Získejte okamžité návrhy, které vám pomohou zjednodušit a vylepšit vaše psaní a umožní vám provádět úpravy za běhu.
- Používejte různé styly formátování, jako jsou nadpisy, tučné písmo a kurzíva, přímo v editoru.
- Vyzkoušejte režim Focus Mode, abyste se při psaní mohli soustředit a věnovat svou pozornost samotnému obsahu.
- Sledujte cíle čitelnosti tím, že zkontrolujete úroveň obsahu a přizpůsobíte jej zamýšlenému publiku.
Omezení editoru Hemingway
- Uživatelé si stěžují, že nepomáhá udržovat konverzační tón.
- Nenabízí praktická doporučení k opravě pravopisných chyb, gramatických chyb nebo struktury vět.
Ceny editoru Hemingway
- Zdarma
- Individuální 5K: 10 $/měsíc
- Individuální 10K: 15 $/měsíc
- Team 10K: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hemingway Editor
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hemingway Editoru?
Rád bych viděl více praktických doporučení, jak opravit obsah, ale jako bezplatný nástroj je velmi vyvážený. Ačkoli existuje desktopová aplikace, mechanismus nákupu je komplikovaný kvůli jednotlivým vydáním oproti předplatnému nebo modelu průběžných aktualizací.
Rád bych viděl více praktických doporučení, jak opravit obsah, ale jako bezplatný nástroj je velmi vyvážený. Ačkoli existuje desktopová aplikace, mechanismus nákupu je komplikovaný kvůli jednotlivým vydáním oproti modelu předplatného nebo průběžných aktualizací.
🔍 Věděli jste? Mnoho gramatických kontrolních nástrojů čerpá inspiraci z tradičních stylistických příruček, jako je The Elements of Style od Strunka a Whitea, a uplatňuje pravidla, která byla kodifikována dlouho předtím, než digitální nástroje vůbec existovaly.
4. Slick Write (nejlepší pro uživatele s omezeným rozpočtem, kteří hledají bezplatnou kontrolu gramatiky)
Slick Write je nástroj pro psaní, který vám pomůže uklidit váš obsah tím, že odhalí gramatické chyby, chyby ve struktuře vět a jakékoli stylistické nesrovnalosti. Poskytuje vám jasný přehled o tom, jak váš text plyne, a navrhuje vylepšení, díky nimž bude váš obsah ostřejší a poutavější.
Vynikají jeho podrobné zprávy o plynulosti, čitelnosti a slovní zásobě, stejně jako užitečné odkazy na Wikipedii a Urban Dictionary pro kontext.
Nejlepší funkce Slick Write
- Sledujte klíčové metriky psaní pomocí indexu pasivního hlasu, indexu předložkových frází a automatizovaného indexu čitelnosti.
- Získejte rozpis procentuálního podílu příslovcí, zájmen, funkčních slov a neobvyklých slov použitých v obsahu.
- Vyhodnoťte svůj styl psaní a tón, abyste zvýšili srozumitelnost a poutavost; označuje zbytečná příslovce a slabé fráze.
- Vytvářejte komplexní zprávy, abyste identifikovali silné a slabé stránky svého psaní.
- Překonejte tvůrčí blok pomocí hry na asociace slov, ve které můžete zadat slovo nebo zvýraznit text a objevit tak nové metafory a nápady.
Omezení Slick Write
- Limit znaků je 200 000, takže vše, co je delší, musíte odeslat v menších částech.
- Někdy poskytuje nepřesné návrhy.
Ceny Slick Write
- Zdarma
Hodnocení a recenze Slick Write
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Slick Write?
Myslím si, že nejlepší na tom není to, že „hodnotí“ vaši práci, ale že vám poskytuje více informací, které můžete využít jako nástroj ke zlepšení své práce. Bylo by směšné brát kritiku od takového jednoduchého programu.
Myslím si, že nejlepší na tom není to, že „hodnotí“ vaši práci, ale to, že vám poskytuje více informací, které můžete využít jako nástroj ke zlepšení své práce. Bylo by směšné brát kritiku od takového jednoduchého programu.
🤝 Přátelské připomenutí: Ačkoli gramatické kontroly dokážou odhalit mnoho chyb, nezachytí úplně všechno. Důvěřujte svému instinktu a znalostem psaní, které doplní návrhy tohoto nástroje.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy aplikace Hemingway (recenze a ceny)
5. Writer (nejlepší pro zajištění souladu značky a konzistence v podnikové komunikaci)
Ask Writer by Writer kontroluje vaše texty podle stylového průvodce značky a zajišťuje konzistentnost obsahu. Jeho kontrola inkluzivity umožňuje týmům sdílet opakovaně použitelné úryvky textu, sledovat individuální výkonnost a vyhnout se negativnímu nebo urážlivému jazyku.
Navíc Writer nabízí generátor textu s umělou inteligencí, který je schopen vytvářet obsah od krátkých textů až po dlouhé články, čímž zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce pro spisovatele
- Vytvořte si personalizované stylové příručky, abyste zachovali konzistentnost hlasu značky v různých typech obsahu.
- Využijte různé integrované aplikace, včetně Blog Builder pro generování blogových příspěvků z nadpisů a Recaps pro shrnutí nahrávek.
- Získejte přesné výsledky nahráním důležitých souborů, odkazováním na důvěryhodné URL adresy nebo prohledáváním interních dat vaší společnosti, abyste zajistili spolehlivost výstupů.
- Vyberte si z různých režimů podle svých potřeb: Obecný pro brainstorming, Dokument pro konkrétní soubory nebo Znalostní graf pro firemní data.
Omezení pro autory
- Blog Builder používá jazyk, který neodpovídá tónu značky.
- Pluginy jsou k dispozici pro jednotlivé softwary, což znamená, že budete muset najít a nainstalovat plugin pro každou aplikaci, kterou používáte.
Ceny pro autory
- Tým: 18 $/měsíc na uživatele (až 5 uživatelů)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze autorů
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Writeru skuteční uživatelé?
Na Writeru se mi líbí téměř vše. Rád bych viděl rozšíření knihovny podnětů, aby pomohla více klientům zabývajícím se pouze marketingem. Obsahuje mnoho věcí, které jsou dobré pro marketing a tvorbu produktů, ale méně pro generování poptávky, ABM atd. Pro tyto účely používám chatovací funkci, která je v pořádku, ale bylo by skvělé vidět více vestavěných podnětů/aplikací.
Na Writeru se mi líbí téměř všechno. Rád bych viděl rozšíření knihovny podnětů, aby pomohla více klientům zabývajícím se pouze marketingem. Obsahuje spoustu věcí, které jsou dobré pro marketing a tvorbu produktů, ale méně pro generování poptávky, ABM atd. Pro tyto účely používám chatovací funkci, která je v pořádku, ale bylo by skvělé vidět více vestavěných podnětů/aplikací.
💡 Tip pro profesionály: Pokud píšete pro konkrétní účely (například SEO, akademické standardy nebo čitelnost), nakonfigurujte si gramatickou kontrolu tak, aby se zaměřila na tyto oblasti a poskytla vám cílenější revizi.
6. Ginger (nejlepší pro uživatelsky přívětivou kontrolu gramatiky a pravopisu s přehledným rozhraním)
Ginger Software je online nástroj pro korekturu textů a pomocník při psaní využívající umělou inteligenci, který je určen studentům, profesionálům i studentům jazyků. Zvyšuje srozumitelnost a efektivitu psaní v různých oblastech, zatímco patentovaný nástroj pro kontrolu esejí vylepšuje dlouhé texty.
Od svého založení v roce 2007 nabízí uživatelům pokročilé kontextové opravy, nástroj pro přeformulování vět za účelem vylepšení tónu a stylu a překladatelský nástroj, který podporuje více než 40 jazyků.
Navíc je v souladu s GDPR, což zajišťuje bezpečnost uživatelských dat díky přísným protokolům ochrany soukromí.
Nejlepší funkce Ginger
- Získejte osobního trenéra, který vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu zaměřenou na zlepšení gramatiky a struktury vět.
- Integrujte je jako webovou aplikaci, desktopovou aplikaci a mobilní aplikaci spolu s nástroji jako Microsoft Word, webovými prohlížeči a dalšími interními systémy.
- Přidejte vlastní slova do svého osobního slovníku, aby Ginger rozpoznával odborné termíny nebo jedinečná jména, která často používáte.
- Rozšiřte si slovní zásobu díky kontextově relevantním návrhům synonym, které vám pomohou vyhnout se opakování.
Omezení aplikace Ginger
- Chybí mu vestavěný detektor plagiátů.
- Podle uživatelů poskytuje někdy nepřesné překlady.
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale.
Ceny Ginger
- Zdarma
- 2 roky: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Roční předplatné: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Čtvrtletně: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Měsíčně: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Ginger Teams: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ginger
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Gingeru?
Nejlepší funkcí, která se mi na Gingeru líbila, jsou vysvětlení každé chyby, takže uživatelé mohou pochopit, proč k ní došlo a jak se jí v budoucnu vyvarovat. Ginger nabízí širokou škálu nástrojů pro psaní a úpravy, které mohou uživatelům pomoci zdokonalit jejich psaní. Jsem opravdu spokojený s tím, co Ginger nabízí. Ginger potřebuje aktualizovat svůj doplněk pro sadu MS Office a aplikaci Ginger Desktop, je to aplikace staré školy, která potřebuje vylepšit své uživatelské rozhraní.
Nejlepší funkcí, která se mi na Gingeru líbila, jsou vysvětlení každé chyby, takže uživatelé mohou pochopit, proč k ní došlo a jak se jí v budoucnu vyvarovat. Ginger nabízí širokou škálu nástrojů pro psaní a úpravy, které mohou uživatelům pomoci zdokonalit jejich psaní. Jsem opravdu spokojený s tím, co Ginger nabízí. Ginger potřebuje aktualizovat svůj doplněk pro sadu MS Office a aplikaci Ginger Desktop, je to aplikace staré školy, která potřebuje vylepšit své uživatelské rozhraní.
🔍 Věděli jste, že... Historici často považují Marcuse Tulliuse Tira, otroka a sekretáře Cicera ve starověkém Římě, za jednoho z prvních editorů. Přepisoval Ciceronovy projevy, vyvinul systémy zkratek a vylepšoval texty svého pána.
7. QuillBot (nejlepší pro přeformulování obsahu za účelem zvýšení srozumitelnosti a stručnosti)
QuillBot je komplexní asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který kombinuje několik nástrojů do jedné platformy. Integrovaný nástroj pro vytváření shrnutí efektivně zkracuje dlouhé texty na stručná shrnutí, zatímco kontrola gramatiky a plagiátů zajišťuje originalitu textu.
Překladatel navíc podporuje více než 45 jazyků, což uživatelům umožňuje plynule vylepšovat a přeformulovávat překlady. Jeho přizpůsobení založené na umělé inteligenci se učí preference uživatelů, aby zvýšilo relevanci návrhů, a nabízí integrované nástroje pro analýzu tónu, plynulost a úpravy formálního psaní.
Nejlepší funkce QuillBot
- Zkontrolujte svůj text v rozsáhlé databázi, abyste odhalili potenciální plagiáty a zachovali originalitu.
- Generujte citace z různých zdrojů pro správné akademické a profesionální odkazování.
- Využijte různé režimy psaní, jako jsou Standardní, Plynulý, Formální a Kreativní, abyste přizpůsobili styl parafráze konkrétním potřebám.
- Získejte přístup ke všem nástrojům QuillBot na jednom místě díky QuillBot Flow, textovému editoru založenému na umělé inteligenci.
- Integrujte QuillBot do svého pracovního postupu při psaní pomocí rozšíření pro Google Chrome, Microsoft Word a Google Docs nebo použijte aplikaci pro macOS.
Omezení QuillBot
- Bezplatná verze omezuje použití na pět pokusů denně.
- Přepracovává omezený počet slov a neposkytuje návrhy pro formulování vět.
- Tento nástroj nezaručuje jedinečný obsah při parafrázování.
- Bezplatný tarif má limit 700 znaků pro přepisování; nutí uživatele přepisovat menší části textu najednou, což může být u delších obsahů neefektivní.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Měsíčně: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Pololetní: 6,66 $/měsíc na uživatele
- Roční: 2,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuillBot?
Zatím jsem to použil pro dvě kapitoly. Je to mnohem, mnohem lepší než Grammarly, které jsem začal nenávidět. Zpočátku jsem si nevšiml, že na pravé straně stačí kliknout na změny. Procházel jsem text a bylo to příliš pomalé. Pokud používáte pravou stranu, což byste měli, levá strana nestíhá. Pokud píšete beletrii, rozhodně nemůžete přijmout vše kvůli slangu atd. Myslím, že pro literaturu faktu by mi to nevadilo. Ale i tak je vždy nejlepší číst a číst a číst svou práci. Přál bych si, abych mohl filtrovat přijetí všeho, jako například mezery, které jsou samozřejmostí. Chci prostě přijmout vše.
Zatím jsem to použil pro dvě kapitoly. Je to mnohem, mnohem lepší než Grammarly, které jsem začal nenávidět. Zpočátku jsem si nevšiml, že na pravé straně stačí kliknout na změny. Procházel jsem text a bylo to příliš pomalé. Pokud používáte pravou stranu, což byste měli, levá strana nestíhá. Pokud píšete beletrii, rozhodně nemůžete přijmout vše kvůli slangu atd. Myslím, že pro literaturu faktu by mi to nevadilo. Ale i tak je vždy nejlepší číst a číst a číst svou práci. Přál bych si, abych mohl filtrovat přijetí všeho, jako například mezery, které jsou samozřejmostí. Chci prostě přijmout všechny.
🤝 Přátelské připomenutí: Gramatické kontroly mohou přehlédnout chyby jako „their“ vs. „there“ nebo „its“ vs. „it's“, proto je pečlivě zkontrolujte.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace, které za vás napíší eseje (bezplatné i placené)
8. PaperRater (nejlepší pro studenty, kteří potřebují kontrolu gramatiky a detekci plagiátů)
PaperRater nabízí kontrolu gramatiky a detekci plagiátů, což z něj činí dobrý nástroj pro studenty. Kontrola plagiátů porovnává váš obsah s více než 20 miliardami online zdrojů a vypisuje URL adresy s podobným obsahem.
Můžete také získat automatické hodnocení své práce a přehled o použití slovní zásoby a vhodnosti pro danou úroveň.
Nejlepší funkce PaperRater
- Využijte jeho slovní zásobu k vylepšení svého psaní, prohlédněte si slova v kontextu a učte se pomocí asociací.
- Vyplňte kvíz častých záměn slov a zlepšete si gramatiku a slovní zásobu.
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu ke svému psaní, včetně vylepšení slovní zásoby, stylistických úprav, gramatických chyb a struktury vět.
- Vyhodnoťte své psaní pomocí automatického bodování založeného na faktorech, jako je výběr slov, pravopis a gramatika.
Omezení PaperRater
- Uživatelé si stěžují na chyby, celkově spamové rozhraní a zavádějící reklamy.
- Je určen pouze pro uživatele anglického jazyka.
Ceny PaperRater
- Zdarma
- Premium: 11,21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze PaperRater
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PaperRater?
Poskytuje užitečné tipy a rady, jak trochu vylepšit psaní, aniž by příliš utrpěl styl. Hodnocení mě také motivuje k větší snaze a možná i k lepším výsledkům. Nejsem fanouškem systému hodnocení. Ukazuje vám, na jaké úrovni je vaše psaní a jakou známku byste dostali.
Poskytuje užitečné tipy a rady, jak trochu vylepšit psaní, aniž by příliš utrpěl styl. Hodnocení mě také motivuje k větší snaze a možná i k lepším výsledkům. Nejsem fanouškem systému hodnocení. Ukazuje vám, na jaké úrovni je vaše psaní a jaké známky byste dostali.
🧠 Zajímavost: Nejdelší věta v literatuře se nachází v románu Les Misérables od Victora Huga. Má přes 800 slov a pojednává o bitvě u Waterloo – což dokazuje, že skutečně kreativní a přelomová umělecká díla se ne vždy řídí gramatickými pravidly.
9. Reverso (nejlepší pro překlady a kontextovou pomoc při psaní)
Reverso je především překladatelský nástroj, který podporuje 14 jazyků a nabízí kontextové překlady, návrhy synonym a kontrolu gramatiky. Je to cenný zdroj pro studenty, kteří chtějí slyšet rodilou výslovnost a vidět konjugace sloves.
Zatímco bezplatná verze má určitá omezení, prémiový tarif nabízí robustnější funkce, včetně rozšířené kontroly textu a přepisování vět.
Nejlepší funkce Reverso
- Přeložte svůj text do 25 jazyků a získejte podrobné konjugační příručky pro různé jazyky.
- Pomocí slovníku synonym můžete rozšířit svou slovní zásobu a získat kontextové příklady použití slov a frází.
- Vytvářejte a prohlížejte si kartičky na základě své historie vyhledávání pro efektivní učení.
- Využijte rozšíření prohlížeče pro rychlé překlady a definice při procházení webu.
Omezení Reverso
- Nepřesné, matoucí a zavádějící překlady
- Při každém použití se musíte přihlásit do nástroje pro stolní počítače.
Ceny Reverso
- Zdarma
- Premium: 6,49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23,39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Reverso
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Reverso?
Je to dobrá aplikace a nejvíce vynikající funkcí je gramatická korekce, protože opravuje mnoho chyb, které nejsou patrné pro nerodilé mluvčí, ale které vyniknou lidem, kteří jsou rodilými mluvčími. Jedinou nevýhodou, kterou jsem zatím u aplikace našel, je nedostatek rozsáhlejšího slovníku, protože ačkoli je to dobrá aplikace, postrádá slovní zásobu a má také velmi nízký limit znaků.
Je to dobrá aplikace a nejvíce vynikající funkcí je gramatická korekce, protože opravuje mnoho chyb, které nejsou patrné pro nerodilé mluvčí, ale které vyniknou lidem, kteří jsou rodilými mluvčími. Jedinou nevýhodou, kterou jsem zatím u aplikace našel, je nedostatek rozsáhlejšího slovníku, protože ačkoli je to dobrá aplikace, postrádá slovní zásobu a má také velmi nízký limit znaků.
10. Sapling (nejlepší pro týmy v přímém kontaktu se zákazníky, které potřebují návrhy pro psaní v reálném čase)
Sapling se hladce integruje s CRM a platformami pro zasílání zpráv, čímž pomáhá prodejním a podpůrným týmům vytvářet personalizované odpovědi. Kromě gramatických oprav vám umožňuje rychle vkládat často používané fráze, čímž zkracuje dobu odezvy.
Manažeři mohou sledovat výkonnost týmu prostřednictvím hodnocení psaní a zpráv o chybách. Navíc nabízí funkci Rephrase (Přepracovat), která zlepšuje srozumitelnost a čitelnost vět.
Nejlepší funkce Sapling
- Získejte návrhy na vylepšení tónu a stylu, aby vyhovovaly vaší cílové skupině.
- Sestavujte zprávy efektivněji pomocí funkce Autocomplete Everywhere™ na různých platformách.
- Detekujte obsah generovaný umělou inteligencí, abyste zachovali autentičnost své komunikace.
- Získejte cenné analytické údaje a hodnocení kvality na základě reálných konverzačních dat pro lepší výkon.
- Hladká integrace s platformami jako ServiceNow, Salesforce, Zendesk, Amazon Connect a Twilio Flex.
Omezení Sapling
- Někdy označuje text napsaný člověkem jako text generovaný umělou inteligencí.
- Nastavení a integrace jeho funkcí je technicky náročné a časově náročné.
Ceny Sapling
- Zdarma
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sapling
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Saplingu?
První věc, která mi padla do oka, je poměrně jednoduchý a fádní web. Působí na mě dojmem, že software je trochu nestabilní, ale to se ukáže až po vyzkoušení... Bezplatná verze umožňuje pouze 2 000 znaků, ale pokud se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi, můžete získat plán Pro na 30 dní... Uživatelské rozhraní se nezdá příliš přívětivé ani pohodlné. Sledoval jsem jejich tutoriál o používání jejich AI asistenta pro psaní, ale nevím, kde v mém účtu najít jejich AI detektor.
První věc, která mi padla do oka, je poměrně jednoduchý a fádní web. Působí na mě dojmem, že software je trochu nestabilní, ale to se ukáže až po vyzkoušení... Bezplatná verze umožňuje pouze 2 000 znaků, ale pokud se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi, můžete získat plán Pro na 30 dní... Uživatelské rozhraní se nezdá příliš přívětivé ani pohodlné. Sledoval jsem jejich tutoriál o používání jejich AI asistenta pro psaní, ale nevím, kde v mém účtu najít jejich AI detektor.
🔍 Věděli jste? Editování jako formální profese se stalo běžným až v 19. století, kdy vzestup novin a masového vydavatelství vytvořil poptávku po kontrole kvality.
11. LanguageTool (nejlepší pro rozsáhlé přizpůsobení a vícejazyčnou podporu)
LanguageTool nabízí kontrolu gramatiky, pravopisu, interpunkce a návrhy stylistických úprav pro zlepšení srozumitelnosti a tónu textu. Verze Premium poskytuje další kritické připomínky, návrhy synonym a detekci chyb, jako jsou chybně napsaná jména nebo nesprávná čísla. Vyniká vícejazyčnou podporou, která pokrývá více než 30 jazyků a dialektů.
Navíc se hladce integruje s oblíbenými kancelářskými programy, jako jsou Google Docs a Microsoft Word, a nabízí doplňky pro prohlížeče, které zajišťují přístupnost na různých platformách.
Nejlepší funkce LanguageTool
- Pomocí režimu Picky mode zdokonalte své psací dovednosti a zaměřte se na konkrétní opravy stylu a tónu.
- Přidejte konkrétní slova do osobního slovníku, aby se zabránilo jejich opakovanému označování, a usnadněte si tak přizpůsobené korektury.
- Parafrázujte svůj text tak, aby byl formální, plynulý a stručný, pomocí funkcí umělé inteligence.
Omezení LanguageTool
- Omezené gramatické návrhy ve srovnání s jinými nástroji v bezplatné verzi
- Automatické rozpoznávání jazyka je nepřesné, pokud jsou v jednom dokumentu použity dva jazyky.
Ceny LanguageTool
- 2 roky: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Roční předplatné: 5,83 $/měsíc na uživatele
- Čtvrtletně: 14,97 $/měsíc na uživatele
- Měsíčně: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 11,07 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LanguageTool
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LanguageTool?
LanguageTool mi umožňuje přidávat nová slova do mého osobního slovníku, ale neumožňuje mi slova klasifikovat, a proto LanguageTool přijímá slova ze slovníku, ale zakazuje kontrolu gramatiky. Ještě horší je, že přidaná slova jsou jazykově neutrální, ale já jsem je přidal z textu, který byl napsán v konkrétním jazyce.
LanguageTool mi umožňuje přidávat nová slova do mého osobního slovníku, ale neumožňuje mi slova klasifikovat, a proto LanguageTool přijímá slova ze slovníku, ale zakazuje kontrolu gramatiky. Ještě horší je, že přidaná slova jsou jazykově neutrální, ale já jsem je přidal z textu, který byl napsán v konkrétním jazyce.
⚙️Bonus: Naučte se, jak humanizovat obsah, aby váš obsah generovaný umělou inteligencí působil autentičtěji, srozumitelněji a poutavěji.
12. Jasper (nejlepší pro kreativní psaní a generování obsahu pomocí umělé inteligence)
Jasper je AI asistent pro psaní, který je určen pro marketéry a tvůrce obsahu. Nabízí sadu nástrojů, které zefektivňují psaní obsahu, včetně 50 šablon pro různé případy použití, jako jsou příspěvky na sociálních médiích a články na blogu.
Funkce Brand Voice navíc umožňuje uživatelům naučit AI napodobovat jejich jedinečný tón a styl, čímž zajišťuje konzistentnost ve všech výstupech obsahu.
Nejlepší funkce Jasper
- Komunikujte s Jasperem jako s kolegou pomocí jeho chatovací funkce, zadávejte mu pokyny a získejte okamžité návrhy obsahu v konverzačním formátu.
- Vylepšete své SEO pomocí funkcí pro zadávání klíčových slov a integrovaného Surfer SEO pro strategie.
- Sledujte výkonnost obsahu a získejte praktické informace pro zlepšení na základě metrik zapojení uživatelů.
- Nastavte pravidla a preference formátování pro používání termínů, gramatiku a interpunkci pomocí Style Guide.
- Prozkoumejte adresář s více než 90 aplikacemi v knihovně AI App Library, z nichž každá je speciálně navržená tak, aby podporovala různé aspekty vašich marketingových kampaní.
Omezení Jasper
- Výstup je údajně často obecný a nepřesný, postrádá kreativitu a nuance.
- Překlady do různých jazyků, zejména do němčiny, jsou často nepřesné.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Používám Jasper k vylepšení svého psaní, poskytuje mi nápady a zabraňuje mi dostat se do tvůrčí krize. Možná to není přímo nevýhoda, ale musíte být dobří v psaní podnětů, abyste dostali nadprůměrné odpovědi. Pokud vaše podněty nejsou dobře napsané, Jasper nepíše dobře.
Používám Jasper k vylepšení svého psaní, dává mi nápady a zabraňuje mi dostat se do tvůrčí krize. Možná to není přímo nevýhoda, ale musíte být dobří v psaní podnětů, abyste dostali nadprůměrné odpovědi. Pokud vaše podněty nejsou dobře napsané, Jasper nepíše dobře.
🔍 Věděli jste? Oxfordská čárka, respektive její absence, vyvolává již řadu let bouřlivé debaty. V roce 2018 stála mléčná společnost kvůli právnímu sporu ohledně jejího vynechání 5 milionů dolarů, což dokazuje, že interpunkce může mít vysokou cenu!
13. Wordtune (nejlepší pro zvýšení zapojení pomocí návrhů na přepsání založených na umělé inteligenci)
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro korektury se WordTune zaměřuje na přepracování celých vět. Najeďte kurzorem na libovolnou větu a zobrazí se vám několik návrhů na vylepšení. Verze Premium vám nabízí ještě více doporučení ohledně stylu a dokáže přeložit váš text do více než 40 jazyků.
Kromě těchto funkcí vyniká funkce Pokračovat v psaní, když porovnáte Wordtune a Grammarly. Tato funkce vám umožňuje generovat obsah, který je v souladu s vaším stávajícím textem, když se zaseknete. Navíc můžete použít shrnutí k zkrácení dlouhých článků nebo dokumentů.
Nejlepší funkce Wordtune
- Obohaťte své texty o vysvětlení, příklady, protiargumenty a analogie pomocí nástroje Spices .
- Upravte délku textu tak, aby splňoval konkrétní požadavky na počet slov, včetně stručných shrnutí nebo podrobných rozšíření.
- Získejte kontextově vhodné synonyma, abyste mohli diverzifikovat výběr slov.
- Upravte emocionální tón svého textu tak, aby vyhovoval různým kontextům, ať už potřebujete formální, neformální nebo přesvědčivý tón.
- Vytvářejte obsah pro zprávy, texty, příspěvky na sociálních médiích a další, čímž zefektivníte proces tvorby obsahu.
Omezení Wordtune
- Bezplatná verze omezuje použití na 10 generací AI denně.
Ceny Wordtune
- Základní: Zdarma
- Pokročilá verze: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wordtune?
Je také nestabilní a někdy prostě nefunguje, nebo vyberu možnost odstavce a analyzuje pouze věty. Bylo období několika týdnů, kdy docházelo k neustálým poruchám, ale zdá se, že to ustalo. Neexistují žádné ceny pro neziskové organizace jako u některých konkurentů – nějaká sleva by byla užitečná. Pravděpodobně kvůli tomu přejdu k jiné službě (i když dávám přednost Wordtune).
Je také nestabilní a někdy prostě nefunguje, nebo vyberu možnost odstavce a analyzuje pouze věty. Bylo období několika týdnů, kdy docházelo k neustálým poruchám, ale zdá se, že to ustalo. Neexistují žádné ceny pro neziskové organizace jako u některých konkurentů – nějaká sleva by byla užitečná. Pravděpodobně kvůli tomu přejdu k jiné službě (i když dávám přednost Wordtune).
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s gramatickými kontrolními programy poroste v letech 2024 až 2032 tempem 9,5 % ročně. Do roku 2032 by měl dosáhnout hodnoty přibližně 3,2 miliardy dolarů. Tento robustní růst je primárně poháněn rostoucí poptávkou po pokročilých nástrojích pro psaní jak v profesionálním, tak v osobním prostředí.
Udělejte správné rozhodnutí s ClickUp
Najít správného asistenta pro psaní, který vyhovuje všem vašim potřebám, může být obtížné, zejména při tak velkém množství možností. Nástroje, které jsme prozkoumali, nabízejí řadu funkcí, od pokročilých gramatických kontrol až po tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, a poskytují vám tak spoustu možností, jak zdokonalit své psaní.
Ale proč se omezovat jen na psaní? ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je dokonalá platforma, která spojuje všechny vaše potřeby v oblasti psaní, organizace a spolupráce.
S ClickUp Docs můžete snadno vytvořit cokoli od projektových plánů až po blogové příspěvky. Spolupracujete? Stačí označit svůj tým pomocí funkce Assign Comments, aby se následné kroky neztratily v záplavě informací.
Potřebujete pomoc s psaním? ClickUp Brain vám pomůže a v mžiku promění hrubé návrhy v dokonalé texty. Můžete také rozdělit úkoly, udržovat tým v kontaktu prostřednictvím ClickUp Chat a připojit se k více než 1 000 aplikacím, které vám ještě více usnadní život.
Na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅