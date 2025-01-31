Top 10 aplikací, které za vás napíší eseje v roce 2025 (bezplatné i placené)

Máte brzy odevzdat rozsáhlou výzkumnou práci nebo esej a hledáte způsob, jak ušetřit čas a energii nebo zlepšit svůj styl psaní. Jste unavení z toho, jak zíráte na prázdnou stránku a doufáte, že se z ní jako mávnutím kouzelného proutku stane vaše dosud nejlepší práce.
Potřebujete aplikaci, která za vás napíše eseje.
Existuje spousta nástrojů pro psaní esejí, které lze použít pro všechny možné účely. Ať už potřebujete nástroj umělé inteligence (AI), který vám pomůže sepsat osnovu, vygenerovat text pro různé sekce nebo vylepšit vaši esej, aby celkově zněla lépe, máte štěstí.
V tomto průvodci vám představíme 10 nejlepších aplikací pro psaní esejí, které jsou v současné době k dispozici. Každá z nich nabízí spisovatelům, studentům a dalším autorům esejí všech druhů lepší způsob, jak začít nebo dokončit svůj úkol.
Prozkoumejme možnosti aplikací, které za vás píší eseje, a začněme společně psát lepší eseje. ✔️
Co byste měli hledat v aplikacích, které za vás píší eseje?
Stejně jako u jakéhokoli typu služby nebo produktu pro psaní esejí, ne všechny tyto aplikace jsou stejné. Některé nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence jsou určeny pro výzkum a vytváření osnov, zatímco jiné vynikají v přeměně vašich slov na poutavé myšlenky, argumenty nebo prohlášení.
Při zvažování, která aplikace pro psaní esejí je pro vás nejvhodnější, zvažte následující.
- Případ použití: Je tato aplikace určena pro psaní esejí? Nebo se jedná o obecnější nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence?
- Funkce: Má aplikace funkce pro výzkum, psaní nebo korektury, které potřebujete? Nabízí vám ještě více možností?
- Snadné použití: Je aplikace snadno použitelná? Jaká je uživatelská zkušenost?
- Hodnocení a recenze: Co si o aplikaci myslí skuteční uživatelé?
- Jazyk: Funguje aplikace pouze v angličtině? Mohu psát v jiném jazyce nebo překládat svou esej?
- Cena: Existuje bezplatná verze aplikace? Má měsíční předplatné cenově dostupné nebo drahé?
Tyto otázky by vás měly přivést k nejlepší aplikaci, která za vás píše eseje nebo akademické práce. Zvažte, co je pro vás nejdůležitější, bez jakých funkcí se obejdete a co je pro vás u této aplikace prioritou číslo jedna – pak použijte náš seznam 10 nejlepších aplikací a najděte tu, která vám nejlépe vyhovuje. ?
10 nejlepších aplikací, které za vás napíší eseje
S neustále rostoucím počtem nástrojů pro psaní pomocí umělé inteligence může být obtížné zjistit, které z nich stojí za vyzkoušení. Proto jsme pro vás připravili seznam 10 nejlepších aplikací pro psaní esejí pro rok 2024.
Každý si zde najde to své – ať už hledáte specializovaný nástroj pro psaní esejí, nástroj s umělou inteligencí, který vám pomůže se všemi typy psaní, nebo všestrannou aplikaci, která vám umožní mnohem více než jen zlepšit vaše psací dovednosti nebo optimalizovat vaše úkoly.
1. ClickUp
ClickUp je sice známý jako nástroj pro zvýšení produktivity a řízení projektů pro firmy, ale je také skvělým místem pro spisovatele a studenty všech úrovní. ClickUp vám poskytuje místo, kde můžete ukládat a pracovat na svých nápadech, výzkumech a textech, a nabízí funkce, které vám pomohou stanovit priority vaší práce v průběhu celého procesu.
Jednou z nejlepších funkcí pro psaní esejí je ClickUp AI. Náš nový uživatelsky přívětivý AI asistent pro psaní je přizpůsoben vaší roli a nabízí širokou škálu použití, úkolů a funkcí v závislosti na tom, jak chcete aplikaci používat. Použijte ClickUp jako pomoc při brainstormingu nápadů na témata esejí nebo výzkumných prací, při shrnování vaší eseje za účelem napsání působivého závěru nebo při přepisování odstavců, abyste působili profesionálněji.
Všechny nápady a slova, které vytvoříte s naším AI asistentem, jsou uloženy v ClickUp Docs. Tato alternativa k Microsoft Word a Google Docs je nejen skvělým místem pro ukládání poznámek a nápadů, ale může se také stát vaším osobním wiki nebo úložištěm pro všechny vaše potřeby při psaní esejí – jedním z našich oblíbených triků pro zvýšení produktivity.
Ukládejte nápady, poznámky, citace, návrhy esejí a poznámky z rozhovorů na jednom místě. Formátujte své dokumenty, přidávejte obrázky a barvy a přizpůsobte si prostředí tak, aby psaní esejí bylo zábavnější.
Pokud si nejste jisti, kde začít, šablona pokynů pro psaní od ClickUp je tím pravým místem, kde získáte jasnou představu o tom, jak psát ten nejlepší obsah. Šablona obsahuje rady, jak zachovat konzistentnost jazyka, tónu a formátování, abyste pokaždé mohli vytvářet bezchybný, soudržný a přesný obsah.
Díky ClickUp AI, ClickUp Docs a naší komplexní knihovně šablon má ClickUp vše, co potřebujete, abyste mohli začít psát své dosud nejlepší eseje. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Ukládejte všechny své eseje nebo poznámky k úkolům, koncepty a soubory na jednom místě.
- Pozvěte mentory ke spolupráci nebo sdílejte zpětnou vazbu v reálném čase ve svých dokumentech.
- Použijte ClickUp AI k generování kvalitních nápadů, přeformulování vět a vytváření textu pro vaši esej.
- Zefektivněte svůj proces a získejte inspiraci pomocí relevantních šablon
- Ušetřete čas a pracujte rychleji pomocí aplikace ClickUp, která vám pomůže s výzkumem, psaním a jako aplikace pro soustředění při práci.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k tolika funkcím a možnostem použití může některým uživatelům chvíli trvat, než prozkoumají všechny možnosti využití ClickUp.
- ClickUp AI je nová funkce, takže její funkčnost se bude časem rozšiřovat a vyvíjet.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Frase
Frase je nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, který kombinuje psaní a SEO výzkum, aby vytvořil text, který se snadno čte a je navržen tak, aby se umisťoval na předních místech ve vyhledávačích. Tento software pro psaní pomocí umělé inteligence dokáže čerpat z výsledků vyhledávání a statistik a nástroj pro vytváření osnov usnadňuje uspořádání vašich myšlenek do souvislého eseje. ?
Nejlepší funkce aplikace Frase
- Zdroje statistik, výzkumů a základních informací přímo z vyhledávačů
- Vytvořte si osnovu se strukturovanými nadpisy a oddíly
- Použijte AI k generování úvodů, často kladených otázek, nadpisů a dalšího obsahu.
- Snadné psaní, úpravy a sdílení dokumentů v aplikaci Frase
Omezení aplikace Frase
- Frase je určena pro jednotlivce a agentury zabývající se SEO texty, takže některé funkce nemusí být relevantní pro psaní esejí nebo akademických textů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že textový výstup v aplikaci pro psaní esejí může být někdy repetitivní.
Ceny Frase
- Solo: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 44,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 114,99 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Frase
- G2: 4,9/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Bonus: Podívejte se na 7 bezplatných šablon pro psaní obsahu, které vám pomohou rychleji vytvářet obsah
3. Writesonic
Writesonic je komplexní nástroj pro psaní a parafráze, který vám nabízí funkce pro psaní, úpravy, optimalizaci a vylepšení vašich textů, včetně esejí. Seznam funkcí Writesonic zahrnuje AI spisovatele, nástroj pro parafráze, rozšiřovač textu, shrnovač článků a generátor nápadů. ?
Nejlepší funkce Writesonic
- Získejte faktický obsah s daty získanými z nejlepších výsledků vyhledávání, které vám pomohou najít nejlepší eseje a akademické práce.
- Nahrajte dokumenty, které nástroji pomohou přizpůsobit se vašemu jedinečnému stylu a dosáhnout tak osobitého stylu psaní.
- Parafrázujte svůj text nebo získejte shrnutí své eseje jedním kliknutím
- Před odesláním si esej zkontrolujte pomocí vestavěné kontroly pravopisu, gramatiky a plagiátů.
Omezení Writesonic
- Někteří uživatelé mohou narazit na problémy s omezením počtu slov, zejména při psaní esejí a delších úkolů.
- Možná budete muset zadat několikrát, abyste získali delší odpovědi, jak někteří uživatelé naznačují.
Ceny Writesonic
- Neomezený: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Od 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
4. EssayAiLab
EssayAiLab je bezplatná aplikace pro psaní esejí s umělou inteligencí, která uživatelům pomáhá najít nápady, psát eseje a před odesláním je gramaticky upravit. Tato specializovaná aplikace, která za vás píše eseje, má řadu specializovaných funkcí, včetně citací Modern Language Association (MLA) a American Psychological Association (APA) a hypersenzitivního kontroly plagiátů. ?
Nejlepší funkce EssayAiLab
- Prohledávejte miliony důvěryhodných výsledků a najděte nejrelevantnější informace pro psaní esejí.
- Najděte nové způsoby, jak skládat věty pomocí automatických návrhů, které urychlí proces psaní.
- Zkontrolujte problémy pomocí vestavěného gramatického kontrolora a kontrolora plagiátů.
- Automaticky generujte citace ve formátu MLA a APA jedním kliknutím v celé eseji.
Omezení EssayAiLab
- O aplikaci EssayAiLab není mnoho uživatelských recenzí, takže je těžké si udělat představu o tom, co si o této bezplatné aplikaci myslí ostatní uživatelé.
- Tato aplikace pro psaní esejí je navržena speciálně pro psaní esejí, takže možná budete chtít prozkoumat i jiné aplikace pro psaní esejí pro jiné typy akademického psaní.
Ceny EssayAiLab
- Zdarma
Hodnocení a recenze EssayAiLab
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Jasper
Jasper je jedním z nejznámějších nástrojů pro psaní obsahu pomocí umělé inteligence, které jsou dnes k dispozici. Tento oblíbený nástroj se specializuje na generování krátkých a dlouhých textů, které jsou v souladu s vaší značkou, což je plus pro uživatele, kteří chtějí psát více esejí, které zní jako oni sami.
Mezi funkce aplikace Jasper patří AI writer, chatbot a knihovna šablon. Snadno vytvářejte návrhy pro počet slov nebo pro optimalizaci akademického psaní v konkrétním stylu nebo tónu.
Nejlepší funkce Jasperu
- Sdílejte dokumenty, abyste naučili AI vaše osobní dovednosti a styl psaní.
- Přístup k nejnovějším vyhledávacím údajům pro ověření faktů a zvýšení důvěryhodnosti
- Upravujte a optimalizujte své eseje tak, aby působily profesionálně.
- Zkontrolujte případné problémy pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu plagiátů.
Omezení aplikace Jasper
- Někteří uživatelé, zejména studenti, mohou považovat cenový model za nedostupný.
- Někdy se výstupy nezdají být vždy relevantní, jak naznačují někteří uživatelé.
- Na rozdíl od některých jiných aplikací pro psaní esejí pomocí umělé inteligence neexistuje žádná skutečně bezplatná verze.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 39 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 99 $/měsíc pro tři uživatele
- Obchodní záležitosti: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
6. Sudowrite
Sudowrite je nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který se prezentuje jako pomocník při psaní. Tento nástroj je určen pro kreativní spisovatele a autory pracující na příbězích a scénářích, ale mnoho jeho funkcí, jako je automatické doplňování a přepisování, se dobře hodí i pro akademické psaní.
Tento software pro psaní esejí vám také pomůže zdokonalit váš specifický styl psaní, aby byl jasnější a čitelnější, a vy tak mohli vytvořit co nejlepší esej.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Automatické doplňování vět a odstavců v aplikaci pro psaní
- Použijte funkci přepsání, abyste obohatili jazyk své eseje a zlepšili její čitelnost.
- Získejte návrhy na náhradní slova, která zvýší účinek vašich vět.
- Získejte zpětnou vazbu o tom, jak vylepšit svou esej přímo v aplikaci.
Omezení Sudowrite
- Sudowrite je vytvořen s ohledem na kreativní psaní, takže nemusí být nejlepší volbou pro profesionální autory esejí nebo firemní uživatele.
- Jelikož se jedná o relativně nový nástroj, zatím není k dispozici mnoho recenzí od skutečných uživatelů.
- Aplikace pro psaní nemá žádnou skutečnou bezplatnou verzi.
Ceny Sudowrite
- Hobby a studenti: 10 $/měsíc za 30 000 slov
- Profesionální: 25 $/měsíc za 90 000 slov
- Max: 100 $/měsíc za 300 000 slov
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sudowrite
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Rytr
Rytr je AI-poháněný autor obsahu a asistent psaní, který je ideální pro různé účely, včetně obchodních nápadů, e-mailů, průvodních dopisů a esejí. Platforma vás požádá, abyste vybrali případ použití a přidali kontext, a na základě vašich cílů a pokynů vytvoří obsah. ✏️
Nejlepší funkce Rytr
- Vyberte si z více než 40 vestavěných případů použití a šablon
- Použijte vědecké vzorce pro psaní textů, aby vaše eseje byly přesvědčivější.
- Rozšiřujte, přeformulujte a vylepšujte věty, aby se lépe četly.
- Odevzdejte své eseje bez obav díky vestavěné kontrole plagiátů.
Omezení aplikace Rytr
- Někteří uživatelé uvádějí, že uvedené informace mohou působit základní nebo repetitivní ve srovnání s jinými aplikacemi, které píší eseje.
- AI writer může přerušit psaní uprostřed věty, pokud vám dojdou kredity, což se může stát nečekaně.
Ceny Rytr
- Zdarma
- Úspora: 9 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
8. HyperWrite. ai
HyperWrite. ai je nástroj pro psaní textů založený na umělé inteligenci, který kombinuje výzkum, psaní a osobní asistenci umělé inteligence a vytváří tak užitečný nástroj pro spisovatele. Mezi jeho funkce patří nástroj pro shrnování, generátor úvodů, autor projevů a univerzální překladač. ?
HyperWrite. ai nejlepší funkce
- Využijte umělou inteligenci, která vám pomůže napsat esej na jakékoli téma.
- Než začnete psát, vytvořte si seznam nápadů na témata esejí.
- Přepište obsah tak, aby zněl působivěji a zlepšil vaše schopnosti psaní.
- Shrňte text a automaticky vytvořte shrnutí a závěry
HyperWrite. ai omezení
- Aplikace neobsahuje vestavěnou kontrolu plagiátů, takže k tomuto účelu budete muset použít jinou aplikaci.
- Jelikož se jedná o relativně nový nástroj, existuje jen málo sociálních důkazů a recenzí o HyperWrite.
HyperWrite. ai ceny
- Zdarma
- Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 44,99 $/měsíc na uživatele
HyperWrite. ai hodnocení a recenze
- G2: 5/5 (2 recenze)
- Capterra: N/A
9. AI-Writer
AI-Writer je nový nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který se prezentuje jako „jediný generátor textu s umělou inteligencí, kterému lze důvěřovat“. Tato aplikace se silně zaměřuje na citace a transparentnost, což je bonus pro ty, kteří píší eseje nebo úkoly. Mezi funkce AI-Writer patří výzkum, psaní s umělou inteligencí, ověřitelné citace a přeformulování textu. ?
Nejlepší funkce AI-Writer
- Automaticky vygenerujte kompletní návrh článku nebo celé eseje během několika minut.
- Získejte citace pro každý zdroj, ze kterého AI-Writer čerpá data nebo fakta.
- Přepište svůj text tak, aby zněl profesionálněji nebo přesvědčivěji.
- Automaticky vygenerujte seznam odkazů, které můžete uvést při odevzdání eseje.
Omezení AI-Writer
- Stejně jako mnoho jiných aplikací pro psaní esejí s využitím umělé inteligence, i tato aplikace je navržena s ohledem na SEO, takže její pracovní postup nemusí být pro autory esejí relevantní.
- Pro ty, kteří mají delší úkoly, může být limit slov na článek příliš malý (zejména pro ty, kteří píší eseje pravidelně).
Ceny AI-Writer
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Standard: 49 $/měsíc pro tři uživatele
- Cena: 375 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze AI-Writer
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
10. StoryLab. ai
StoryLab. ai je komplexní sada nástrojů pro marketing obsahu založená na umělé inteligenci, která je určena pro marketingové týmy a agentury, které chtějí zvýšit zapojení a příjmy vytvářením obsahu ve velkém množství pro svůj obsahový kalendář. Součástí této platformy je řada generátorů textů, které vám pomohou vytvořit poutavý název eseje, text eseje a další. ?
StoryLab. ai nejlepší funkce
- Generujte úvody, názvy, nápady na obsah a další
- Získejte jedinečné výstupy pokaždé, když spustíte generátor
- Vyzkoušejte 13 různých stylů psaní
- K dispozici ve více než 17 jazycích
Omezení StoryLab. ai
- StoryLab. ai je určen pro marketingové týmy, takže autoři esejí a úkolů mohou považovat řadu funkcí za rušivou nebo zbytečnou.
- Produkt není popsán tak podrobně jako jiné AI aplikace pro psaní, ale je k dispozici bezplatný tarif, který můžete vyzkoušet.
Ceny StoryLab. ai
- Zdarma
- Výhody: 15 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze StoryLab. ai
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Zvládněte svůj příští úkol s nejlepšími aplikacemi pro psaní esejí
Existuje spousta aplikací pro psaní esejí, které o sobě tvrdí, že jsou nejlepší, ale my věříme, že ty v našem výběru tomuto titulu skutečně odpovídají. Prozkoumejte tyto aplikace, které za vás píší eseje, vyzkoušejte některé z nich a najděte nový způsob, jak si usnadnit proces psaní esejí.
Při prozkoumávání výše uvedených aplikací doporučujeme upřednostnit ClickUp. Naše aplikace typu „vše v jednom“ neobsahuje pouze nástroj pro psaní s umělou inteligencí, ale je také místem, kam můžete ukládat všechny své poznámky, koncepty, úkoly, rozhovory a soubory během celého procesu psaní eseje.
Shromážděte své myšlenky, napište esej, proveďte vylepšení a mnoho dalšího – vše v jedné aplikaci.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a pochopíte, proč si ho tolik spisovatelů a studentů cení. ✨