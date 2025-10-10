Jak vybrat asistenty pro psaní s umělou inteligencí pro tvorbu obsahu

Většina týmů zabývajících se obsahem utratí svůj rozpočet na AI nástroje pro psaní za nástroje, které do tří měsíců přestanou používat.
Zeptejte se nás a my vám řekneme, že ďábel se skrývá v detailech.
Zakladatel startupu nepotřebuje stejné nastavení AI pro psaní jako 50členný marketingový tým. Nezávislý copywriter má jiné priority než agentura spravující 12 klientů. Přesto si většina lidí vybírá AI nástroje stejně jako seriály na Netflixu – na základě toho, o čem všichni ostatní mluví.
Tento průvodce vysvětluje, jak vybrat asistenty pro psaní s umělou inteligencí na základě vašeho pracovního vytížení, velikosti týmu a cílů v oblasti obsahu. Projdeme si také cenové modely, které jsou vhodné pro různé scénáře, a zdůrazníme nejlepší možnosti (například ClickUp!). 🤩
Co jsou AI asistenti pro psaní?
AI asistenti pro psaní jsou chytré nástroje, které vám pomohou psát lépe a rychleji. Mohou kontrolovat gramatiku, navrhovat výběr slov, pomáhat vám s brainstormingem nápadů a dokonce psát celé věty nebo odstavce na základě toho, co jim řeknete.
Tyto nástroje využívají umělou inteligenci k pochopení toho, co se snažíte sdělit, a nabízejí užitečné návrhy ke zlepšení vašeho psaní. Fungují se všemi druhy obsahu, ať už píšete e-maily pro práci, příspěvky na blog nebo aktualizace na sociálních médiích.
Většina AI asistentů pro psaní se postupem času učí z vašeho stylu psaní, takže čím více je používáte, tím užitečnější návrhy vám poskytují.
🔍 Věděli jste? Experiment s více než 5 000 pracovníky zákaznické podpory ukázal, že když měli lidé přístup k AI asistentovi pro psaní, jejich produktivita v průměru vzrostla o 14 %. Zajímavé je, že nejvýznamnější zisky zaznamenali nejméně zkušení pracovníci, protože AI jim pomohla znít profesionálněji a sebevědoměji.
Proč je důležité vybrat správného asistenta pro psaní s umělou inteligencí
Vaše volba nástroje pro psaní s umělou inteligencí má přímý dopad na váš pracovní postup při tvorbě obsahu a výsledky psaní. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Různé nástroje se hodí pro různé úkoly: Některé jsou skvělé pro kontrolu gramatiky, jiné vynikají při vytváření obsahu od nuly.
- Ceny se velmi liší: Nechcete přeplácet za funkce, které nebudete používat, ani se spokojit s levným nástrojem, který nesplňuje vaše potřeby.
- Integrace je důležitá: Nejlepší software pro psaní je ten, který hladce spolupracuje s aplikacemi a platformami, které již používáte.
- Úrovně přesnosti se liší: Některé nástroje AI poskytují lepší návrhy a dělají méně chyb než jiné.
🧠 Zajímavost: Myšlenka strojů pomáhajících s textem sahá až do 50. let 20. století. Jedním z prvních velkých průlomů byl experiment Georgetown-IBM v roce 1954, kdy počítač IBM přeložil 60 ruských vět do angličtiny.
Klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru AI asistenta pro psaní
Než se rozhodnete pro jakýkoli nástroj pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence, zvažte následující faktory:
- Kvalita výstupu a flexibilita tónu: Otestujte, jak nástroj zvládá váš proces psaní a zda dokáže přepínat mezi psaním neformálního e-mailu a formální nabídky, aniž by zněl roboticky.
- Funkce spolupráce v reálném čase: Zkontrolujte, zda mohou členové týmu zanechávat komentáře, navrhovat úpravy a sledovat změny, aniž by museli řešit noční můry spojené s kontrolou verzí.
- Možnosti přizpůsobeného školení: Hledejte nástroje, které se učí z vašich předchozích textů, aby odpovídaly tónu vaší společnosti a terminologii specifické pro dané odvětví.
- Možnosti exportu a zálohování: Ujistěte se, že můžete snadno přesunout svůj obsah do softwaru pro správu dokumentů, WordPressu nebo jiných platforem CMS bez ztráty formátování.
💡 Tip pro profesionály: Zhodnoťte, jak AI nástroj pro psaní zpracovává kontext v dlouhých textech. Dokáže udržet konzistentní sdělení a styl v článku o 3 000 slovech nebo v několika propojených článcích? To je zásadní pro kampaně nebo průvodce, kde je důležitá kontinuita.
Kolik byste měli zaplatit za AI asistenta pro psaní?
Váš rozpočet by měl odpovídat množství obsahu, který vytváříte, a nákladům, které vaší firmě vznikají v důsledku nekvalitního psaní.
Bezplatné nástroje (0 $)
Začněte zde a vyzkoušejte různé modely AI, abyste zjistili, jaký styl psaní nejlépe vyhovuje vaší značce. Bezplatné verze obvykle umožňují 2 000–10 000 slov za měsíc, což pokrývá příležitostné příspěvky na sociálních sítích, návrhy e-mailů a základní experimentování s obsahem bez jakýchkoli finančních závazků.
💡 Tip pro profesionály: Analyzujte stopu úprav AI asistenta pro psaní. Některé nástroje usnadňují sledování, které návrhy pocházejí od AI a které od lidí. Tato transparentnost pomáhá týmům vylepšovat obsah, aniž by ztratily přehled.
10–20 $ měsíčně
Tuto částku zaplaťte, pokud potřebujete konzistentní denní tvorbu obsahu.
Získáte neomezený počet slov, AI modely, které lépe rozumí kontextu, a základní trénink hlasu značky. To funguje pro samostatné marketéry, kteří vytvářejí 2–3 blogové příspěvky týdně, nebo malé týmy, které spravují více sociálních účtů.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte asistenci pro psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
30–50 $ měsíčně
Investujte tuto částku, pokud tvorba obsahu přímo ovlivňuje vaše příjmy. Obvykle získáte přístup k funkcím pro spolupráci týmu, hromadné tvorbě obsahu pro spuštění kampaní, pokročilým nástrojům pro úpravy a integraci s vaším stávajícím marketingovým stackem. Je to ideální řešení pro agentury nebo rostoucí marketingové týmy.
100 $+ měsíčně
Tuto částku utratíte pouze v případě, že spravujete rozsáhlý proces tvorby obsahu nebo potřebujete řešení white label pro klienty. Za příplatek získáte přizpůsobené školení AI, prioritní technickou podporu a pokročilé funkce pro správu týmu.
Oblíbení asistenti pro psaní s umělou inteligencí na trhu
Prozkoumáme některé z nejpopulárnějších nástrojů pro psaní obsahu s využitím umělé inteligence, které jsou dnes k dispozici, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
1. ClickUp (nejlepší pro psaní pomocí AI a komplexní pracovní postupy při tvorbě obsahu)
Když se hromadí kampaně a termíny se blíží, nechcete se zabývat rozptýlenými AI v desítkách aplikací. ClickUp uchovává vše na jednom místě, takže můžete brainstormovat, navrhovat a vylepšovat obsah, aniž byste ztratili tempo.
Pište v rámci svého pracovního toku
ClickUp Brain funguje všude tam, kde váš tým komunikuje a plánuje. To znamená, že můžete vytvářet obsah při diskusi o kampaních, revizi briefů nebo brainstormingu nápadů.
Předpokládejme, že váš ředitel vám v ClickUp Chat pošle zprávu s žádostí o nápady na popisky pro Instagram k uvedení nového produktu na trh. Můžete přímo v konverzaci spustit ClickUp Brain a během několika sekund získat několik možností popisků, které můžete sdílet.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Napište pět popisků na Instagram pro kampaň k uvedení finančního produktu SaaS na trh. Každý popis by měl mít maximálně 15 slov, měl by být napsán hravým tónem a měl by obsahovat jasnou výzvu k akci.
Vytvářejte a upravujte texty bez chyb na jednom místě
ClickUp Docs vám poskytuje prostor pro spolupráci při tvorbě blogů, whitepaperů nebo landing page, a to s přidanou silou nástrojů pro psaní ClickUp Brain.
Váš tým může spolupracovat v reálném čase, zanechávat komentáře a vylepšovat obsah ve stejném dokumentu. Každá změna je sledována pomocí historie verzí, takže můžete kdykoli zobrazit předchozí návrhy, porovnat úpravy nebo obnovit obsah.
AI Writer vám poskytuje flexibilitu v každé fázi tvorby obsahu. Můžete:
- Rozšiřte krátký návrh na celý blog
- Zjednodušte složité části pro širší publikum
- Shrňte dlouhé výzkumné zprávy do stručného přehledu
- Přeložte materiály kampaně pro globální trhy
- Generujte akční položky přímo z plánu obsahu
📌 Vyzkoušejte tento podnět: Napište úvodní stránku webináře pro marketingové manažery, kteří chtějí porozumět roli nástrojů AI v marketingu. Použijte méně než 200 slov, zdůrazněte výsledky, které účastníci získají, a použijte konverzační tón.
Získejte přístup k několika modelům AI na jednom místě
ClickUp Brain MAX přidává další vrstvu díky svému specializovanému desktopovému AI pomocníkovi. Můžete využívat ChatGPT, Gemini a Claude současně a udržet tak výzkum a psaní v souvislosti s vašimi projekty.
Pokud například zkoumáte trendy v oblasti SEO, položte ClickUp Brain MAX stejnou otázku v různých modelech a nejlepší body přetáhněte přímo do dokumentu, čímž rychleji a s lepšími podklady vytvoříte svou strategii.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Shrňte pět nejdůležitějších trendů SEO pro B2B SaaS. U každého trendu uveďte jednu podpůrnou statistiku a navrhněte dva praktické nápady na obsah pro marketingové týmy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uložte si podněty pro opakované použití: Uložte si své oblíbené podněty do ClickUp Brain, abyste je mohli rychle znovu použít pro úvody blogů, popisky na sociálních médiích nebo meta popisy.
- Přizpůsobte výstupy AI: Přidejte jména, názvy produktů a odborné výrazy do slovníku Brain MAX, abyste mohli generovat přesné texty, které odrážejí hlas vaší značky.
- Automatizujte pracovní postupy při psaní: Pomocí automatizací ClickUp můžete směrovat revize návrhů, automaticky přiřazovat editory, když se úkol přesune do stavu „Připraveno k revizi“, nebo informovat zúčastněné strany, jakmile je finální verze schválena.
- Okamžité vyhledávání referencí: Najděte starší návrhy, stylové příručky nebo briefy kampaní ve svém pracovním prostoru a připojených aplikacích pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Vytvářejte vizuální prvky společně s textem: Vytvářejte podpůrné grafiky pro blogové příspěvky nebo sociální sítě ve svém pracovním prostoru pomocí funkcí generování obrázků ClickUp Brain.
- Proměňte schůzky v praktické poznámky: Nechte AI Notetaker od ClickUp zaznamenávat redakční synchronizace, generovat přepisy a vytvářet následné úkoly, jako je „revize úvodu“.
- Nasazujte inteligentní agenty, kteří budou jednat za vás: Autonomně sledujte změny, extrahujte poznatky, vytvářejte úkoly nebo zveřejňujte zprávy na základě nakonfigurovaných spouštěčů pomocí agentů ClickUp Autopilot.
Omezení ClickUp
- Tvůrci obsahu mohou potřebovat čas, aby se naučili ovládat rozsáhlé funkce ClickUp, což může zpočátku zpomalit produkci obsahu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 555 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? V jednom experimentu se lidé, kteří používali AI k procvičování psaní, zlepšili v následných testech více než ti, kteří psali bez AI, i když strávili méně času psaním.
2. Jasper (nejlepší pro marketingové týmy pracující ve velkém měřítku)
Jasper využívá inteligentní agenty k řízení pracovních postupů, jako jsou kampaně na sociálních médiích a e-mailové sekvence. Nástroj naučíte hlas vaší značky a ten bude udržovat stejný tón napříč různými typy obsahu.
Jeho Canvas funguje jako sdílený pracovní prostor, kde mohou týmy spolupracovat na tvorbě obsahu a plánování kampaní. AI writer také obsahuje šablony pro psaní obsahu pro různé marketingové potřeby, jako jsou popisy videí na YouTube a nadpisy Google Ads.
Nejlepší funkce Jasperu
- Požádejte Research Agent, aby analyzoval konkurenty a automaticky převedl zjištění do kampaní a nápadů na obsah.
- Spusťte Optimization Agent a vylepšete své nadpisy, meta popisy a interní odkazy pomocí dat ze Semrush.
- Nastavte Personalization Agent a vytvářejte cílené e-mailové kampaně a reklamy s využitím údajů o vašich zákaznících.
- Vytvářejte vlastní marketingové pracovní postupy v nástroji pro tvorbu aplikací bez nutnosti znalosti kódování a bez jakýchkoli technických znalostí.
Omezení Jasperu
- Uživatelé hlásí pokusy a omyly s šablonami a nekonzistentní tok v rozšířeném obsahu.
- Zaměření na marketing omezuje funkčnost pro obecné obchodní psaní mimo kampaně a tvorbu obsahu.
- Navzdory integraci SEO uživatelé varují, že to může poškodit viditelnost ve vyhledávačích.
Ceny Jasper
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 260 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 845 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jasperu
3. Copy. ai (nejlepší pro uvedení na trh a automatizaci obsahu)
Copy. ai je platforma GTM Agent, která propojuje prodej, marketing a provoz. Můžete vytvářet pracovní postupy, které propojují úkoly, jako je přeměna výzkumu potenciálních zákazníků na personalizované oslovení a následné kroky.
Infobase ukládá informace o vaší společnosti, takže umělá inteligence odkazuje na konzistentní podrobnosti napříč projekty. Platforma se také připojuje k více než 2 000 nástrojům, včetně Salesforce, HubSpot a Gong.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Proveďte důkladný průzkum potenciálních zákazníků pomocí dat z webových stránek společností, profilů na LinkedIn a nejnovějších zpráv, abyste mohli přizpůsobit oslovení.
- Pište celé sekvence e-mailů, které automaticky navazují na základě chování potenciálních zákazníků a úrovně jejich zapojení.
- Proměňte blogové příspěvky v obsah pro sociální média, e-mailové zpravodaje a reklamní texty pomocí pracovních postupů pro obsah ve více formátech.
- Vytvářejte marketingové kampaně založené na účtech s personalizovanými vstupními stránkami a e-maily pro konkrétní cílové společnosti.
Omezení Copy.ai
- Výstupy se velmi liší; zatímco krátké texty vynikají, dlouhé nebo složité úkoly mohou vést k irelevantním nebo chybovým výsledkům.
- Bezplatný tarif a nižší úrovně předplatného služby Copy.ai mají omezené limity použití (např. omezený počet slov nebo projektů).
- Omezený počet šablon pro formáty jako whitepapery nebo technické zprávy, které mohou vyžadovat více ručního vytváření promptů.
Ceny Copy. ai
- Samoobslužný (chat): 29 $/měsíc (s pěti místy)
- Samoobslužné (agenti): 249 $/měsíc (až 10 míst)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 65 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Copy.ai
4. ChatGPT (nejlepší pro konverzační asistenci při psaní)
ChatGPT zpracovává psaní prostřednictvím přirozené konverzace namísto šablon nebo pracovních postupů. Můžete brainstormovat nápady, opakovaně upravovat obsah a vylepšovat návrhy prostřednictvím vzájemného dialogu.
Nastavte vlastní pokyny, aby se preference přenášely do všech konverzací, zatímco vlastní GPT vytvářejí specializované verze pro konkrétní úkoly. Funkce Paměť si pamatuje podrobnosti z vašich chatů, aby mohla personalizovat budoucí odpovědi.
Kromě toho můžete ChatGPT využít k tvorbě obsahu a organizování konverzací, souborů a kontextu kolem konkrétních cílů.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Požádejte ChatGPT, aby prohledal web a našel aktuální informace a začlenil nové údaje do vašich psacích projektů.
- Hlasový chat s AI vám umožní brainstormovat nápady bez použití rukou, zatímco chodíte, řídíte nebo jste daleko od počítače.
- Vložte soubory a obrázky a získejte analýzy, shrnutí nebo obsah na základě vizuálních materiálů nebo dokumentů, které poskytnete.
- Vytvářejte pokročilé vizualizace dat a grafy tím, že popíšete, co chcete, a necháte ChatGPT, aby to vygeneroval.
Omezení ChatGPT
- Uživatelé mohou dosáhnout limitu uložených chatů, což vyžaduje ruční smazání starších konverzací, aby se uvolnilo místo a zachovala se organizace.
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s alternativami ChatGPT navrženými pro týmové pracovní postupy a spolupráci
- Při delších konverzacích nemusí ChatGPT plně zachovat dřívější podrobnosti, což může časem vést k méně personalizovaným odpovědím.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1 010 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Grammarly vs. ChatGPT: Který software pro psaní s umělou inteligencí je nejlepší?
5. Grammarly (nejlepší pro vylepšení psaní v reálném čase)
Grammarly funguje ve více než 500 000 aplikacích a webových stránkách a poskytuje návrhy v reálném čase, ať píšete kdekoli.
Kromě kontroly gramatiky a pravopisu nabízí Grammarly také přepisování celých odstavců, úpravy tónu a personalizované návrhy na základě vašeho publika a cílů.
Funkce Docs vytváří pracovní prostor pro psaní, který vás podporuje od prvního návrhu až po finální verzi. Funkce Knowledge Share navíc automaticky vysvětluje firemní žargon, když členové týmu najedou kurzorem na dané termíny.
Nejlepší funkce Grammarly
- Naučte nástroj AI pro korektury hlasu vaší značky, aby všichni členové vašeho týmu psali stejným stylem.
- Získejte e-mailové souhrny, které zdůrazňují klíčové body z dlouhých zpráv, abyste mohli rychle reagovat, aniž byste přehlédli důležité detaily.
- Porovnejte své texty s miliardami webových stránek a akademických článků, abyste odhalili plagiáty ještě před publikováním.
- Rozlišujte mezi obsahem napsaným člověkem a obsahem generovaným AI pomocí vestavěného detektoru AI.
Omezení Grammarly
- Pokročilé funkce, jako je detekce tónu, kontrola plagiátů a Brand Voice, vyžadují placené předplatné.
- Návrhy AI mohou během procesu úprav změnit zamýšlený význam nebo osobní styl psaní.
- Někteří uživatelé uvádějí, že Grammarly občas označuje správné formulace jako chyby.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 12 050 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (7 190+ recenzí)
🧠 Zajímavost: V roce 2014 výzkumníci vydali program SciGen, který automaticky generoval nesmyslné výzkumné práce. Některé konference se nechaly oklamat a přijaly tyto práce k prezentaci, což vyvolalo celosvětovou debatu o peer review a automatizaci v akademickém světě.
Populární příklady použití AI asistentů pro psaní
Každý tým čelí jiným výzvám v oblasti psaní.
Pro některé je to tvorba obsahu s velkým podílem výzkumu, který se dobře umisťuje ve vyhledávačích. Pro jiné je to psaní rychlých reklamních textů, které přinášejí konverze. Nástroje AI pro psaní mohou každý z těchto pracovních postupů urychlit. Pojďme si to lépe vysvětlit. 🎯
Týmy pro tvorbu dlouhých textů
Autoři a redaktoři pracující na dlouhých textech mají dvě požadavky: hloubku a objevitelnost. Blogy a whitepapery vyžadují spolehlivý výzkum, strukturované osnovy a SEO zabudované od samého začátku. Ruční zpracování těchto úkolů zabere hodiny – hledání statistik, vytváření struktury a vkládání klíčových slov na správná místa.
AI asistenti pro psaní tento proces urychlují tím, že generují osnovy, vyhledávají příklady a navrhují umístění klíčových slov, která posilují potenciál pro lepší hodnocení.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Vytvořte podrobný návrh SEO blogu na téma „Personalizace AI v B2B marketingu“. Zahrňte H2 a H3 s návrhy klíčových slov a cílovým počtem slov.
- Porovnejte výstupy modelu s otázkou: Jak reagují B2B kupující na personalizaci obsahu založenou na AI? Shrňte překryvy v 250 slovech.
- Uveďte pět nejnovějších statistik o B2B marketérech, kteří využívají AI pro personalizaci. Uveďte odkaz na zdroj a navrhněte jeden podpůrný příklad pro každou statistiku, který se hodí do whitepaperu.
ClickUp Brain MAX to ještě více zefektivňuje tím, že umožňuje týmům pro tvorbu obsahu porovnávat odpovědi napříč několika modely AI v jeho desktopové aplikaci. Například při přípravě whitepaperu o AI v B2B marketingu můžete:
- Zeptejte se ClickUp Brain MAX na možnosti klíčových slov v oblasti personalizace v B2B.
- Porovnejte, jak různé modely vysvětlují nové trendy.
- Sjednoťte je do strukturovaného přehledu v ClickUp Docs, než jej předáte autorovi.
Marketingové týmy
Marketingové týmy pracují s krátkými termíny.
Když se blíží datum uvedení produktu na trh, najednou potřebujete landing page, tři varianty e-mailů a reklamní texty. Nejtěžší je zajistit, aby všechny materiály působily působivě a byly v souladu s poselstvím, aniž byste museli trávit hodiny jejich vylepšováním.
Asistenti pro psaní s umělou inteligencí pomáhají tím, že rychle generují více variant, takže týmy mohou testovat různé úhly pohledu a soustředit se na strategii.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Napište pět nadpisů pro vstupní stránku pro spuštění SaaS zaměřené na marketingové manažery středního trhu. Každý nadpis musí mít méně než 12 slov a být zaměřený na výhody.
- Vylepšete tento návrh na 100 slov dlouhý propagační e-mail s poutavějším úvodem, jasnou výzvou k akci a předmětem kratším než 40 znaků.
- Přepište text této úvodní stránky do tří variant reklam na LinkedIn, z nichž každá bude mít méně než 25 slov.
ClickUp Brain a Docs to přinášejí přímo do pracovního postupu kampaně. Návrhy lze vylepšovat v reálném čase a týmy mohou generovat nadpisy, e-maily a úryvky reklam ze stejného místa, kde provádějí kontrolu kreativních návrhů.
Řekněme, že spouštíte novou funkci SaaS. Můžete:
- Napište nadpis pro landing page a poté požádejte ClickUp Brain o pět variant s výraznějšími výzvami k akci (CTA).
- Vložte hrubý návrh e-mailu do dokumentu a nechte ClickUp Brain jej vylepšit do finální podoby.
- Zvýrazněte text na vstupní stránce a vytvořte kratší verze reklam, které můžete použít napříč kanály.
Správci sociálních médií
Správci sociálních médií potřebují neustálý přísun poutavého obsahu: popisky, které působí svěže, vlákna, která vyprávějí příběh, a rychlé odpovědi, které udržují komunitu aktivní. Tempo je neúprosné a tvůrčí blok může být každodenní realitou.
AI asistenti pro psaní vám ulehčí práci tím, že navrhují nové nápady, přizpůsobují obsah kampaní pro sociální sítě a vytvářejí hotové varianty.
Pro uvedení produktu na trh můžete:
- Požádejte ClickUp Brain o deset popisků pro Instagram v různých tónech.
- Nastíňte pětidílný X thread, který zdůrazňuje tři výhody produktu.
- Napište si vzorové odpovědi na časté komentáře od sledujících.
🧠 Zajímavost: Alison Knowles použila programovací jazyk FORTRAN k psaní básní, což je jeden z nejranějších příkladů kreativního psaní generovaného umělou inteligencí.
Produktové týmy
Aktualizace produktů často začínají jako surové technické specifikace – plné detailů, ale pro zákazníky nečitelné. Úkolem je přeměnit je na srozumitelné články znalostní báze, poznámky k vydání a podrobné návody.
Ruční zpracování může vést k hustému textu, který uživatele spíše zmate, než aby jim pomohl. AI asistenti pro psaní zjednodušují a formátují technické materiály do srozumitelného obsahu připraveného pro zákazníky.
ClickUp Docs tento proces zjednodušuje. Vložíte technický návrh a poté požádáte ClickUp Brain, aby jej zjednodušil, strukturoval a vylepšil do podoby poznámek k vydání nebo návodu.
Alternativně můžete otevřít příslušný úkol v ClickUp a požádat ClickUp Brain, aby napsal poznámky k vydání s kompletním kontextem.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Přepište tuto technickou specifikaci do poznámek k vydání pro zákazníky. Použijte maximálně 150 slov, jednoduchý jazyk a zdůrazněte tři výhody.
- Napište článek o 500 slovech do znalostní databáze, ve kterém vysvětlíte, jak nastavit [FUNKCI]. Uveďte očíslované kroky a krátké FAQ.
- Zjednodušte tento 400 slov dlouhý průvodce produktem pro nové uživatele. Rozdělte jej na krátké odstavce a přidejte podnadpisy.
Prodejní týmy
Výzvou pro prodejní týmy je najít rovnováhu mezi personalizací a rychlostí. Vytvoření oslovení, které působí na míru, často trvá příliš dlouho, a pokud se spěchá, hrozí, že bude znít obecně.
Asistenti pro psaní s umělou inteligencí pomáhají generovat návrhy e-mailů, scénáře hovorů a souhrny návrhů, které mohou obchodní zástupci rychle přizpůsobit pro každého potenciálního zákazníka.
ClickUp Brain zajišťuje plynulý průběh tohoto pracovního postupu v rámci vašich prodejních úkolů. Můžete generovat oslovení, skripty nebo shrnutí přímo na stejném místě, kde sledujete aktivity v rámci prodejního procesu.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Napište následný e-mail potenciálnímu zákazníkovi, který se zúčastnil předvádění produktu. E-mail by neměl mít více než 120 slov, zdůrazněte v něm úsporu času jako výhodu a navrhněte 30minutový telefonát na příští týden.
- Napište třídílný scénář hovoru, který se zabývá námitkami: rozpočtem, integrací a přijetím týmem. Každá odpověď by měla mít maximálně 50 slov.
- Vytvořte jednostránkové shrnutí obchodní nabídky určené marketingovému řediteli. Zaměřte se na návratnost investic, snadnost zavedení a podporu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity
Časté chyby, kterým je třeba se při psaní s AI vyvarovat
Marketingové týmy často používají nástroje pro psaní s umělou inteligencí jako kouzelné hůlky – zadají jim neurčitý příkaz a očekávají dokonalý výsledek. A právě v tom dělají chybu:
- Požádat o „napiš mi blogový příspěvek o X“: Tím vždy získáte obecné fráze. Místo toho sdělte AI svůj konkrétní úhel pohledu, cílovou skupinu a jaké jedinečné poznatky sdílíte.
- Přijetí prvního návrhu jako finální verze: Považujte AI za svého partnera při psaní, nikoli za náhradu. Použijte její výstup jako výchozí bod a poté přidejte své osobní zkušenosti a odborné znalosti.
- Zapomenutí na ověření faktů: AI si často s jistotou vymýšlí. Před publikováním vždy ověřujte statistiky, citáty a tvrzení.
- Ignorování počtu slov: Požádejte o 500 slov, získáte 800. Požádejte o 200, získáte 400. Vždy uveďte své přesné požadavky v zadání pro AI: „Napište přesně 300 slov, ani více, ani méně.“
- Použití AI pro citlivá témata: Kontroverzní, osobní nebo emocionální témata nechte na lidech. AI v těchto případech postrádá nuance.
🔍 Věděli jste? Studie s názvem Hodnota, výhody a obavy spojené s generativní asistencí při psaní založenou na umělé inteligenci zjistila, že lidé preferují používání pomoci umělé inteligence, pokud se jedná o kreativní úkol a umělá inteligence pomáhá generovat obsah. Studie také zjistila, že umělá inteligence pomáhá zvýšit sebevědomí při psaní.
📣 Zákazník v centru pozornosti: Marketingová agentura Hawke Media snížila čas potřebný na správu projektů o 30 % díky ClickUp, čímž získala více času na to, aby se mohla soustředit na dosahování výsledků pro své klienty.
Vyzkoušel jsem ClickUp a zamiloval jsem si ho. Tato platforma se stala mou oblíbenou součástí pracovního dne. Jsem nekompromisní evangelista – všem vyprávím o ClickUp.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak jejich tým využil ClickUp:
Bonusové tipy, jak co nejlépe využít AI asistenty pro psaní
Využijte tyto tipy k efektivnímu používání AI asistentů pro psaní. 👇
Začněte podrobným briefem
Marketingové nástroje AI potřebují kontext, aby se vyhnuly generickému psaní.
📌 Vyzkoušejte toto: Napište článek o délce 500 slov pro vyčerpané marketingové manažery o tricích pro zvýšení produktivity, které nevyžadují nové aplikace ani systémy. Použijte soucitný, ale praktický tón a uveďte alespoň dva konkrétní příklady, které mohou vyzkoušet hned zítra ráno.
To funguje, protože jste definovali publikum (vyčerpaní marketingoví manažeři), omezení (žádné nové nástroje), tón (sympatický, ale praktický) a stanovili konkrétní požadavky (2 praktické příklady).
Generátor obsahu s umělou inteligencí nyní disponuje ochrannými opatřeními, která zabraňují tomu, aby se dostal do oblasti obecného poradenství.
Využijte AI jako partnera pro výzkum a brainstorming.
Vytvořte systematický pracovní postup pro tvorbu nápadů na obsah. Začněte otázkou: „Jakých je 10 jedinečných úhlů pohledu na [téma], které dosud nebyly podrobně probrány?“
Vyberte nejzajímavější úhel pohledu a poté se zeptejte: „Jakých pět konkrétních příkladů nebo případových studií podporuje tento úhel pohledu?“ Nakonec se zeptejte: „Jaké námitky by mohli skeptici vznést a jak byste na ně reagovali?“
Tento proces promění hodiny výzkumu a brainstormingu na soustředěnou 10minutovou relaci v rámci softwaru pro správu obsahu.
🧠 Zajímavost: Výzkumná studie na téma „společné psaní člověka a AI“ zjistila, že když AI asistenti navrhují nejen další věty, ale i další odstavce, pomáhá to lidem psát rychleji a lépe. Zejména lidé, kteří nepíší každý den, zaznamenali velké zlepšení.
Poskytujte konkrétní zpětnou vazbu a opakujte ji v rámci konverzací.
Pokud výsledky nesplňují očekávání, pokračujte v konverzaci a dejte přesné pokyny.
📌 Vyzkoušejte toto: „Tón je pro naše publikum příliš formální. Upravte jej tak, aby zněl více konverzačně, ale zachoval si profesionalitu, nebo „Přidejte konkrétní příklady s konkrétními metrikami nebo názvy společností na podporu každého hlavního bodu.“
AI se učí z vaší zpětné vazby během konverzace, takže následující iterace budou lepší než první pokusy.
Zaměřte AI na časově náročné rutinní úkoly
Využijte AI spíše pro syntézu výzkumu, tvorbu osnov a přeformátování obsahu než pro kreativní práci.
📌 Vyzkoušejte toto: „Převést tento článek o 2000 slovech na pět příspěvků na sociálních médiích specifických pro danou platformu, z nichž každý bude zdůrazňovat různé klíčové poznatky“ nebo „Převést tyto reference zákazníků na ucelenou případovou studii, která ukazuje, jak naše řešení řeší konkrétní obchodní výzvu. “
Můžete maximalizovat efektivitu tím, že necháte AI zpracovávat systematické úkoly a zároveň si zachováte svou kreativní energii pro strategii a originální myšlení.
🚀 Výhoda ClickUp: Funkce Talk to Text v ClickUp vám pomůže zaznamenat nápady na stránku v okamžiku, kdy vás napadnou. Podržte klávesovou zkratku, začněte mluvit a sledujte, jak se vaše slova objevují v reálném čase.
Například po hovoru s klientem můžete vyslovit deset nápadů na nadpisy pro novou reklamní kampaň. ClickUp Brain MAX je okamžitě zaznamená do dokumentu. Odtud můžete ty nejlepší z nich vylepšit do finální podoby a sdílet je se svým týmem, aby vám poskytl zpětnou vazbu.
Více informací zde:
Existuje nespočet aplikací, které vám nabízejí psaní blogů, vylepšování e-mailů nebo brainstorming titulků. Trik spočívá v tom, vědět, jak vybrat asistenty pro psaní s umělou inteligencí, kteří vám usnadní práci, aniž by přidali další vrstvu složitosti.
Nyní s ClickUp získáte ClickUp Brain a Brain MAX přímo v platformě, kde již máte své projekty, kampaně a dokumenty. Marketingové týmy mohou vylepšovat landing pages během několika sekund, správci sociálních sítí mohou vytvářet popisky, aniž by opustili své pracovní prostředí, a produktové nebo prodejní týmy mohou proměnit suché poznámky v obsah, který osloví.
Pokud jste připraveni zbavit se přetížení aplikacemi a soustředit veškeré psaní na jednom místě, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp! ✅
Často kladené otázky (FAQ)
A. ClickUp Brain je nejlepší volbou pro dlouhé texty, zejména pokud již spravujete projekty v ClickUp. Dokonale se integruje do vašeho pracovního postupu a umožňuje vám vytvářet a upravovat dlouhé články přímo ve vašem systému pro správu projektů.
A. Ne, AI asistenti pro psaní nemohou plně nahradit lidské autory. AI vyniká v oblasti výzkumu, prvních návrhů a rutinního obsahu, ale postrádá skutečnou kreativitu, osobní zkušenosti a emoční inteligenci. Také nedokáže provádět originální rozhovory, rozvíjet jedinečné postřehy nebo rozumět složitým nuancím značky.
A. ClickUp nabízí AI psaní jako součást svých placených plánů, což je ve srovnání se samostatnými nástroji velmi nákladově efektivní. ChatGPT Plus stojí 20 $/měsíc, Jasper začíná na 69 $/měsíc a Copy. ai začíná na 29 $/měsíc.
A. Chcete-li zajistit kvalitu obsahu pomocí AI psaní, ověřte statistiky a tvrzení. Poskytněte podrobné pokyny s kontextem, specifikacemi publika a tónem. Použijte výstup AI jako první návrh, poté jej upravte podle hlasu vaší značky a přidejte osobní postřehy.
A. ClickUp je nejlepší volbou pro marketingové týmy, protože kombinuje psaní pomocí AI s řízením projektů a udržuje všechny vaše kampaně organizované na jednom místě. Můžete vytvářet obsahové briefy, generovat texty a spravovat schvalovací workflows, aniž byste museli přepínat mezi jinými nástroji.