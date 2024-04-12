Jak vytvořit úspěšný marketingový technologický stack (s příklady)

Takže jste konečně vybudovali své podnikání. Je silné a dokonce roste. Vynaložili jste roky tvrdé práce, abyste ho rozšířili, a výsledky jsou vidět.
Co dál? Aby si vaše marketingové oddělení udrželo současný růst, musí držet krok. Bude muset zpracovávat velké množství dat, vytvářet mapy procesů a orientovat se ve složitých životních cyklech kupujících, což vše vyžaduje spolehlivou sadu nástrojů, tedy marketingový technologický stack.
Představte si svůj marketingový technologický stack (nebo MarTech stack) jako zdroj vaší značky – kombinaci výkonných nástrojů, z nichž každý má jedinečné schopnosti, které vám pomohou rozšířit vaše podnikání a překonat výzvy.
Pokud vás zajímá, jak vytvořit MarTech arzenál založený na datech, automatizaci a kreativitě, jsme tu, abychom vám pomohli. Ukážeme vám, jak vytvořit nejlepší marketingový technologický stack pro vaše podnikání, a uvedeme několik příkladů, které vám tuto práci usnadní.
Co je marketingový technologický stack?
Marketingový technologický stack je strategická kombinace nástrojů, která firmám umožňuje efektivně plánovat, realizovat a analyzovat jejich marketingové aktivity.
Výkonný marketingový stack podporuje růst vašeho podnikání několika způsoby:
- Strategický základ: Slouží jako základ pro sladění vašich marketingových cílů s technologickými možnostmi. MarTech stack poskytuje jasný plán pro integraci nástrojů, které vám pomohou dosáhnout konkrétních obchodních cílů.
- Efektivita a automatizace: Marketingový technologický stack zefektivňuje vaše marketingové pracovní postupy prostřednictvím automatizace. Snižuje počet opakujících se a manuálních úkolů, zvyšuje efektivitu a umožňuje vašemu týmu soustředit se na důležité věci, tj. strategické aspekty marketingových kampaní.
- Integrace a analýza dat: MarTech stack integruje data z různých kontaktních bodů, což vám umožňuje získat praktické informace o výkonnosti podniku. Díky datově orientovanému přístupu mohou marketéři činit lepší rozhodnutí, porozumět chování zákazníků a přesně měřit KPI svých marketingových kampaní.
- Koordinace napříč kanály: S MarTech stackem můžete zajistit hladkou koordinaci napříč různými marketingovými kanály, od sociálních médií a e-mailů až po placené reklamy a další. Pomáhá udržovat konzistentnost sdělení značky a nabízí jednotný zákaznický zážitek.
- Konkurenční výhoda: Svět marketingu se neustále mění a jediným způsobem, jak se v něm udržet, je být agilní. Díky výkonnému marketingovému technologickému stacku mohou firmy držet krok s měnícím se chováním zákazníků, inovovat pomocí nových technologií a udržet si náskok před konkurencí.
Vývoj marketingových technologií: stručný přehled
V roce 1999 společnost Salesforce způsobila revoluci, když představila model Software-as-a-Service (SaaS) a tím změnila tvář odvětví MarTech. Už neexistuje exkluzivní klub pro velké korporace s vlastním CRM systémem – software se stal velmi demokratickým. Tím se rozběhlo hnutí, které vedlo k přijetí modelu SaaS i u dalších nástrojů.
Podniky se nyní mohou posunout od jednoduchých technologií základních nástrojů k komplexním, sofistikovaným platformám pro automatizaci marketingu, které automatizují procesy, jako je péče o potenciální zákazníky, správa kampaní a zákaznické cesty.
S rozvojem digitálních kanálů a datových zdrojů se začaly šířit specializované bodové řešení. Do stacku byly přidány nástroje pro SEO, správu sociálních médií, obsahový marketing, reklamu a analytiku.
S rostoucím počtem nástrojů se integrace stala velkou výzvou. Marketéři se snažili propojit nesourodé systémy a vytvořit jednotný přehled o zákaznických datech a výkonu kampaní.
V reakci na to představili významní dodavatelé, jako jsou Adobe, Oracle, Salesforce a další, integrovaná řešení „marketingového cloudu“ s cílem poskytnout komplexní sadu nástrojů pod jednou střechou. Jako způsob sjednocení zákaznických dat z více zdrojů se objevily také platformy zákaznických dat (CDP).
V poslední době se pozornost přesunula k využití umělé inteligence a strojového učení pro úkoly, jako je prediktivní analytika, personalizace obsahu a automatizovaná optimalizace kampaní.
Mnoho organizací volí hybridní přístup, při kterém kombinují špičková bodová řešení s jádrovou marketingovou automatizací nebo platformou zákaznických dat a zároveň upřednostňují integraci a sjednocení dat v rámci celého stacku.
V současné době existuje více než 11 000 řešení MarTech! S tolika možnostmi je vytvoření ideálního technologického stacku, který bude vyhovovat vašim potřebám, těžší než kdykoli předtím. Pokud plánujete přepracovat svůj MarTech stack nebo vytvořit nový od základů, musíte nejprve porozumět základním částem marketingového technologického prostředí a poté se rozhodnout, které nástroje budou nejvhodnější.
Součásti úspěšného marketingového technologického stacku
Co je potřeba k vytvoření výkonného marketingového stacku? Takového, který povede vaše marketingové aktivity k úspěchu a nechá konkurenty daleko za sebou?
Pojďme se podívat na jeho klíčové komponenty:
Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
CRM je centralizovaná platforma, která spravuje údaje o zákaznících a pomáhá vám personalizovat interakce se zákazníky. Usnadňuje sladění prodejních a marketingových aktivit, integruje se s automatizačními nástroji a poskytuje datově podložené informace pro efektivnější rozhodování.
|Proč jej potřebujete ve svém technologickém stacku: CRM vám umožňuje sledovat a zlepšovat zákaznickou zkušenost v průběhu celého životního cyklu, což v konečném důsledku vede k vyššímu prodeji díky efektivnímu využití zákaznických dat.
Automatizace marketingu
Nástroje pro automatizaci marketingu automatizují opakující se úkoly v marketingových procesech, takže se můžete soustředit na strategickou a kreativní práci. Pomáhají rozvíjet potenciální zákazníky, zvyšovat efektivitu a zlepšovat hodnocení potenciálních zákazníků, segmentaci a personalizovanou komunikaci, což šetří čas a zlepšuje konverze.
|Proč jej potřebujete ve svém technologickém stacku: Software pro automatizaci marketingu vám pomáhá soustředit se na stávající zákazníky a zároveň udržovat marketingové úsilí zaměřené na rozšiřování zákaznické základny.
E-mailový marketing
Nástroje e-mailového marketingu se zaměřují na cílenou komunikaci a péči o potenciální zákazníky prostřednictvím strategických e-mailových kampaní. Jedná se o přímé a efektivní komunikační nástroje.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Tyto nástroje posilují inbound marketing, zvyšují zapojení a podporují udržení zákazníků tím, že dodávají přizpůsobený obsah konkrétním segmentům zákazníků a sledují metriky zapojení.
Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
Nástroje SEO zlepšují hodnocení vaší firmy ve vyhledávačích a její viditelnost online. Zlepšují organické cílení klíčových slov, optimalizaci stránek a správu zpětných odkazů.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Tyto nástroje vám pomohou navrhnout účinnou strategii obsahového marketingu a zlepšit důvěryhodnost webových stránek, aby vaše webové stránky přilákaly více návštěvníků (organický provoz), kteří se stanou potenciálními zákazníky.
Online reklama
Tyto marketingové nástroje generují cílený provoz a konverze prostřednictvím placených kanálů. Nejpopulárnějším online reklamním nástrojem je Google Ads, který doručuje cílené reklamy konkrétnímu publiku.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Tyto nástroje nabízejí přesné zacílení a datově řízené reklamní kampaně, přinášejí měřitelné výsledky a díky optimalizovaným výdajům na reklamu vám zajistí vysokou návratnost investic.
Nástroje pro tvorbu webových stránek a vstupních stránek
Nástroje pro tvorbu webových stránek umožňují rychle vytvářet funkční webové stránky a vstupní stránky od nuly. Umožňují vám přizpůsobit a otestovat stránky. Můžete dokonce provádět A/B testy, abyste zjistili, která verze funguje lépe.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Tyto nástroje vám pomohou vytvořit landing pages specifické pro danou kampaň, nabídnout přizpůsobení, aby webové stránky zůstaly v souladu se značkou, a zajistit agilní a responzivní zážitek ze stránek.
Software pro správu obsahu (CMS)
Nástroje pro správu obsahu pomáhají plynule vytvářet, publikovat a aktualizovat digitální obsah. Spravují obsah od jeho vytvoření až po publikaci.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Tyto nástroje umožňují společnou tvorbu obsahu, publikování obsahu webových stránek bez technických znalostí a poskytují robustní analytické nástroje pro sledování výsledků publikovaného obsahu.
Dashboardy a vizualizace dat
Tyto nástroje nabízejí přehled o výkonu webových stránek a kampaní. Většina marketérů je fanoušky Google Analytics a Google Data Studio. První z nich poskytuje přehled o výkonu webových stránek, zatímco druhý vizualizuje data pro reporting.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Nástroje pro dashboardy a vizualizaci dat podporují informované rozhodování založené na datech a vizuálně zobrazují KPI pro rychlou analýzu.
Nástroje pro zapojení zákazníků a zlepšení jejich zkušeností
Tyto nástroje mají za cíl zlepšit interakci se zákazníky a jejich zkušenosti. Mezi příklady nástrojů pro zapojení zákazníků a zlepšení jejich zkušeností patří chatboty, průzkumy a mechanismy zpětné vazby.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Nástroje pro zákaznickou zkušenost a interakci vytvářejí pozitivní zkušenost se značkou a pomáhají zlepšit vaše porozumění chování zákazníků. Podporují interakci v reálném čase, spokojenost zákazníků a loajalitu.
Nástroje pro sladění prodeje a marketingu
Tyto nástroje zajišťují koordinaci mezi marketingovým a prodejním týmem. Nástroje jako Outreach optimalizují prodejní komunikaci a, no, dosah.
|Proč je potřebujete ve svém technologickém stacku: Nástroje pro sladění marketingu a prodeje vám umožňují personalizované vyhledávání potenciálních zákazníků, podporují plynulý přechod potenciálních zákazníků prodejním trychtýřem, sladí cíle mezi týmy, pomáhají mezifunkčním týmům lépe komunikovat, automatizují následné kroky, zvyšují efektivitu prodeje a zlepšují generování příjmů.
Kromě těchto nástrojů specifických pro marketing můžete také potřebovat nějaký obecný software, který zefektivní práci marketérů a zpracování úkolů. A co může být lepší volbou než osvědčený software pro řízení projektů?
To umožní vašemu marketingovému týmu efektivně plánovat, organizovat a sledovat úkoly a připraví půdu pro bezproblémovou spolupráci s interními i externími zainteresovanými stranami.
Co zahrnout do svého marketingového technologického stacku (příklad technologického stacku)
Vaše technologická platforma může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašich marketingových aktivit. Při výběru jednotlivých digitálních marketingových nástrojů pro sestavení vaší platformy se proto ujistěte, že splňují vaše jedinečné obchodní potřeby a přinášejí vašemu týmu přidanou hodnotu.
Zde je příklad technologického stacku, který můžete použít jako vodítko:
CRM: ClickUp
ClickUp, který byl společností G2 hodnocen jako nejlepší CRM na světě, pomáhá spravovat všechna data o zákaznících na jednom místě, což usnadňuje analýzu prodejních příležitostí a následné navrhování marketingových kampaní.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp CRM zefektivnit pracovní postupy zákazníků a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky:
- Sledujte své prodejní kanály a zapojení zákazníků pomocí více než 15 zobrazení ClickUp (seznam, Kanban, tabulka, abychom jmenovali alespoň některé).
- Zobrazte všechny informace o zákaznících pomocí dashboardů ClickUp, od celoživotní hodnoty zákazníka po průměrnou velikost obchodu.
- Integrujte e-maily s ClickUp a spolupracujte na obchodech, zasílejte aktualizace zainteresovaným stranám a zapojujte zákazníky, aniž byste opustili platformu.
- Vytvořte úložiště zákaznických dat s kontaktními údaji klientů a podrobnostmi o projektech. Stanovte úkoly a cíle pro každého zákazníka a sledujte jejich plnění.
Když použijete ClickUp CRM jako součást svého technologického stacku, budete mít přehled o správě účtů, budete informovat klienty o novinkách v projektech, zajistíte hladký zákaznický zážitek a v konečném důsledku zvýšíte prodej.
Jedná se o dokonalý software pro řízení marketingových projektů, který zahrnuje všechny marketingové a prodejní aktivity, včetně správy kampaní, online obsahu, cross-marketingových pracovních toků a spolupráce mezi týmy.
Alternativy: Salesforce, monday. com
Marketingová automatizace: HubSpot
K vytvoření efektivních marketingových kampaní ve velkém měřítku potřebujete nástroj pro automatizaci marketingu, jako je HubSpot.
S tímto softwarem pro marketingové agentury můžete pomocí svých CRM dat automatizovat velkou část opakujících se marketingových úkolů, jako je péče o potenciální zákazníky pomocí e-mailových kampaní, hodnocení potenciálních zákazníků a následné kroky. Získáte také podrobné analytické údaje, které vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat a zvýšit účinnost budoucích kampaní.
Alternativy: ClickUp, Marketo
E-mailový marketing: Mailchimp
S Mailchimpem můžete vytvářet a odesílat profesionálně vypadající e-maily jako součást své e-mailové marketingové kampaně.
K používání tohoto softwaru nepotřebujete žádné odborné znalosti v oblasti designu. Jeho editor typu drag-and-drop vám umožňuje okamžitě přidávat obrázky a personalizované zprávy a vytvářet přizpůsobené e-maily.
Součástí je také spolehlivá funkce pro analýzu a reporting. Využijte ji ke sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) e-mailového marketingu, jako jsou míra otevření, míra prokliku (CTR) a zapojení odběratelů.
Alternativy: Drip, Zoho Campaigns
SEO: Semrush
Semrush je oblíbený SEO nástroj, který vám pomůže měřit vaše marketingové úsilí.
Tento produktový marketingový software nabízí podrobný vhled do optimalizace online viditelnosti vaší firmy, od výzkumu klíčových slov, auditu webových stránek a analýzy zpětných odkazů až po sledování konkurence.
Kromě SEO se Semrush hodí také pro správu reklam typu pay-per-click (PPC) a marketingu na sociálních médiích.
Alternativy: Ahrefs, Moz
Online reklama: Google Ads
Google Ads je výkonný online reklamní nástroj, který inzerentům umožňuje vytvářet a zobrazovat reklamy ve výsledcích vyhledávání Google a na dalších partnerských webech.
Můžete přizpůsobit své reklamní kampaně na základě výzkumu klíčových slov, demografických údajů a chování uživatelů, čímž zajistíte, že reklamy osloví vaši cílovou skupinu.
Model platby za proklik (PPC) činí tento nástroj nákladově efektivním. K měření výkonu marketingových kampaní a vylepšování strategií můžete využít analytické a sledovací nástroje poskytované službou Google Ads.
Alternativy: Bing Ads, Apple Search Ads
Bonus: Šablony pro PPC reporty!
Nástroj pro tvorbu webových stránek a vstupních stránek: WordPress
WordPress vám umožňuje vytvořit plnohodnotný web nebo landing page přizpůsobenou konkrétní kampani, i když nejste odborníkem na kódování.
Uživatelsky přívětivé rozhraní, rozsáhlá knihovna motivů a stovky pluginů dělají z WordPressu preferovaný nástroj pro vytváření vizuálně atraktivních webových stránek, které odrážejí identitu vaší značky.
Nástroj jako tento je nezbytnou součástí vašeho MarTech stacku, protože šetří čas, nabízí přístup k analytickým údajům o webových stránkách a pomáhá udržovat dokonalou online prezentaci.
Alternativy: Wix, Squarespace, Webflow
Software pro správu obsahu: ClickUp
ClickUp se opět objevuje jako všestranný nástroj pro řízení projektů. Můžete jej nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim obchodním potřebám, a používat jej jako systém pro správu obsahu.
Zde je několik tipů, jak vám ClickUp může pomoci spravovat veškerý obsah:
- Vizualizujte plány obsahu pomocí ClickUp Whiteboards a spolupracujte se svým týmem pro obsah pomocí ClickUp Docs.
- Poskytujte zpětnou vazbu prostřednictvím korektur a urychlete proces schvalování ze strany interních i externích zainteresovaných stran.
- Vytvořte si kalendář obsahu a sledujte pokrok pomocí vlastních polí, stavů a zobrazení projektů.
- Využijte AI Writer for Work od ClickUp Brain k urychlení procesu tvorby nápadů a psaní.
- Integrujte svůj oblíbený software pro obsahový marketing a SEO nástroje s ClickUp a řídte svůj obsahový pipeline z jedné platformy.
Pokud jste content marketer a chcete zůstat organizovaní a efektivní, ClickUp je nezbytnou součástí vašeho marketingového technologického stacku.
Alternativy: WordPress, Drupal
Dashboardy a vizualizace dat: Google Analytics a Google Data Studio
Google Analytics je výkonný nástroj pro práci s daty. Poskytuje vám aktuální informace o výkonu vašich webových stránek a aplikací, včetně chování uživatelů, zdrojů návštěvnosti a metrik konverze.
Na druhou stranu, Google Data Studio vám pomáhá vizualizovat tato surová data pomocí poutavých dashboardů. Pomocí funkce drag-and-drop můžete vytvářet vlastní reporty a začleňovat do nich grafy, tabulky a diagramy pro snadnou interpretaci.
Díky integraci Google Data Studio s Google Analytics můžete porozumět datům a prezentovat je vizuálně atraktivním způsobem.
Alternativy: Semrush, Clicky
Zapojení zákazníků a zákaznická zkušenost: Zendesk
Zendesk nabízí plynulou komunikaci mezi různými týmy, jako jsou podpora, prodej a interakce se zákazníky.
Díky funkcím, jako je systém pro správu ticketů, live chat a analytika, umožňuje tento nástroj firmám rychle reagovat na zákazníky v různých kontaktních bodech a řešit problémy s krátkou dobou odezvy. Funkce analytiky a reportingu pomáhají získávat cenné informace z interakcí se zákazníky.
Alternativy: ConvertKit, Intercom
Sladění marketingu a prodeje: ClickUp
Prodejní a marketingové týmy nemohou fungovat izolovaně. Abyste mohli rychleji rozšiřovat své podnikání, potřebujete nástroj, který oba týmy sjednotí.
Moderní marketingové týmy pracují s mnoha datovými body, KPI a složitými pracovními postupy, což ztěžuje předávání všech těchto informací prodejnímu týmu.
S ClickUpem můžete stanovit společné cíle pro vaše marketingové a prodejní týmy, získat jednotný přehled o interakcích se zákazníky, podporovat plynulou komunikaci mezi týmy a udržovat oba týmy v souladu.
Alternativy: HubSpot, Salesforce
Spojte svůj MarTech stack s komplexním nástrojem pro správu marketingových projektů
Klíčovým aspektem při budování marketingového technologického stacku je výběr nástrojů, které jsou nejlepší ve svém oboru a splňují jedinečné potřeby vašeho týmu.
Ale buďme realističtí. S příliš mnoha nástroji se váš pracovní postup může stát složitým a při přenosu dat z jedné platformy na druhou můžete přijít o cenná data.
Abyste se těmto výzvám vyhnuli, potřebujete komplexní nástroj pro správu marketingových projektů, jako je ClickUp, který sjednotí všechny vaše marketingové aktivity pod jednou střechou.
Pojďme se podívat, jak mohou marketéři těžit z marketingového softwaru ClickUp Marketing Project Management Software:
- Zrychlete tvorbu kampaní a obsahu: S ClickUp Brain mohou marketingové týmy rychleji brainstormovat nápady na kampaně a vytvářet obsahové briefy, blogy, e-maily a případové studie.
- Nabídněte spolupráci mezi členy týmu: Díky nástrojům ClickUp Whiteboards a ClickUp Docs může váš tým brainstormovat, vizualizovat a spolupracovat na úkolech, které posouvají vaši marketingovou strategii vpřed a udržují celý tým na stejné vlně.
- Identifikujte překážky: Pomocí funkcí ClickUp Goals a ClickUp Views sledujte pokrok při dosahování konkrétního cíle, prohlížejte si časové osy a identifikujte překážky, které by mohly ovlivňovat váš pracovní postup.
- Analyzujte pokrok: Analyzujte pokrok projektu pomocí agilního dashboardu ClickUp a přeměňte jej na vizuální ukazatele, aby každý člen týmu byl informován o stavu úkolů.
- Začněte s šablonami: Maximalizujte efektivitu svého marketingového týmu pomocí šablony ClickUp Marketing Team Operations Template. Připravené a přizpůsobitelné šablony vám pomohou vytvořit cíle a klíčové výsledky (OKR), podpořit kariérní rozvoj členů týmu, nastavit procesy zapracování nových zaměstnanců a vytvořit standardní operační postupy (SOP).
Pokud hledáte další zdroje, ClickUp nabízí několik bezplatných šablon pro průzkum trhu a marketingové plány. Tyto přizpůsobitelné šablony vám usnadní práci a pomohou vám rychleji dosáhnout vašich marketingových KPI.
Výhody a nevýhody marketingového technologického stacku
Dobře sestavený marketingový technologický stack nabízí řadu výhod:
- Lepší zákaznická zkušenost a spokojenost: Správný MarTech stack vám pomůže navrhnout cílené marketingové strategie, které zákazníci považují za relevantní, poskytuje personalizované interakce na základě dat a podporuje integraci s nástroji třetích stran, aby nabídl plynulou zákaznickou cestu napříč kanály.
- Zvýšená obchodní agilita a inovace: Díky novým technologiím se vaše firma může rychle přizpůsobit změnám v marketingu. Jak se analytické schopnosti nástrojů stávají přesnějšími, můžete činit rychlá a smysluplná rozhodnutí a vytvářet relevantní kampaně na základě přesných dat.
Jako každá dobrá věc, i budování technologického stacku má některé nevýhody:
- Naučná křivka: Některé nástroje mají naučnou křivku. Neteknickým týmům může trvat nějakou dobu, než si na nový technologický stack zvyknou a začnou ho využívat na plný potenciál.
- Počáteční náklady: Vytvoření technologického stacku vyžaduje vysoké počáteční náklady. Musíte také nést průběžné náklady, jako jsou náklady na předplatné a licence.
Tyto nevýhody však nejsou důvodem k odmítnutí. Berte je jako drobné nepříjemnosti, které musíte překonat, abyste získali něco cenného na oplátku.
Přijetí nových technologií s ClickUp
Automatizace se stala nezbytnou součástí současných MarTech stacků, i když jsme ještě před několika lety netušili, jaké možnosti skýtá. Integrace marketingových nástrojů s novými technologiemi, jako je hlasové vyhledávání, je také relativně novým přírůstkem. Technologie se bude i nadále vyvíjet a podniky, které si zachovají otevřenou mysl a budou se umět přizpůsobovat, zůstanou na špici.
Je jasné, že nyní je ten správný čas vyniknout díky technologii! Svou cestu za MarTech stackem můžete začít s ClickUp a od toho se odrazit. Tento nástroj se integruje s více než 1000 moderními nástroji, včetně HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa a dalších. Můžete také vytvářet vlastní integrace s ClickUp API.
Seznamte si nástroje, které chcete, integrujte je s ClickUp a váš technologický stack je připraven k použití. Můžete spravovat svůj marketingový workflow z jedné platformy – už nemusíte ztrácet čas přepínáním mezi aplikacemi.
Začněte s ClickUp a vytvořte úspěšný marketingový technologický stack!
Často kladené otázky
1. Co jsou marketingové technologie?
Marketingové technologie jsou kombinací digitálních nástrojů, které pomáhají marketérům zefektivnit proces porozumění chování zákazníků, vytváření marketingových kampaní a analýzy dopadu jejich marketingových aktivit.
2. Co je technologický stack pro digitálního marketéra?
Technologický stack pro digitálního marketéra je spolehlivá sada nástrojů, které pokrývají různé složky marketingu, včetně CRM, marketingové automatizace, e-mailového marketingu, SEO, tvorby webových stránek a řízení marketingových projektů.
Tyto nástroje zjednodušují každodenní marketingové pracovní postupy, podporují spolupráci mezi členy týmu a pomáhají měřit KPI marketingových kampaní.
3. Co je marketingový stack a jaký je jeho příklad?
Marketingový technologický stack je soubor softwaru, který vám pomáhá spravovat vztahy se zákazníky, navrhovat marketingové kampaně, sledovat jejich výkonnost a přijímat rozhodnutí založená na datech s cílem zvýšit KPI.
Zde je příklad marketingového technologického stacku:
CRM: ClickUp
Marketingová automatizace: HubSpot
E-mailový marketing: ClickUp/MailChimp
Správa obsahu: ClickUp/ WordPress
Nástroj pro tvorbu webových stránek: WordPress
SEO: Semrush/Ahrefs
Placené reklamy: Google Ads
Vizualizace dat: Google Data Studio
Zákaznická zkušenost: Zendesk
Řízení marketingových projektů: ClickUp