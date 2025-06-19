Jak jsme přešli od tvorby obsahu k produkci obsahu pomocí ClickUp

Jako senior content manager ve společnosti ClickUp jsem strávil roky navigováním v neustále se vyvíjejícím světě tvorby obsahu. Vyzkoušel jsem si všechny role – od autora blogu po stratéga kampaní – a na vlastní kůži jsem zažil, jak správné procesy a nástroje mohou rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu týmu zabývajícího se tvorbou obsahu.
Dnes bych se s vámi rád podělil o svůj pohled na největší výzvy v oblasti tvorby obsahu, o tom, jak jsme je překonali, a proč se ClickUp stal naším jediným zdrojem pravdy pro obsahové operace a proces tvorby obsahu.
Výzva v oblasti tvorby obsahu: Více než jen slova
Produkce obsahu není jen o psaní blogů nebo spouštění kampaní. Jedná se o sladění strategie, řízení pracovních postupů, spolupráci mezi týmy a zajištění, aby každý prostředek přinášel měřitelné výsledky.
Ale buďme upřímní: většina týmů zabývajících se obsahem se potýká se třemi hlavními problémy:
- Nedostatečné sladění cílů: Týmy příliš často vytvářejí obsah jen pro samotný obsah – bez jasných cílů, jasného pochopení potřeb své cílové skupiny nebo měřitelných KPI. To vede k plýtvání úsilím a promarněným příležitostem.
- Rozdrobené nástroje a procesy: Moderní digitální obsah je mozaikou dokumentů, chatů, projektových tabulek a nástrojů pro kontrolu. Přeskakování mezi platformami snižuje efektivitu a komplikuje spolupráci.
- Chaos v oblasti správy obsahu: Po zveřejnění obsah často zmizí v propadlišti dějin. Týmy ztrácejí přehled o zdrojích, promarňují příležitosti k jejich opětovnému využití, ignorují cenný obsah vytvořený uživateli a ztrácejí čas tím, že znovu vytvářejí to, co již existuje.
Zní vám to povědomě? Také jsem to zažil. Ale nemusí to tak být.
Náš zlomový bod: Vytvoření jednotného obsahu
Ve společnosti ClickUp jsme se rozhodli tyto výzvy řešit přímo. Takto jsme to udělali:
1. Dokumentace strategie a cílů
Vše začíná jasností. Používáme ClickUp Docs k nastínění naší obsahové strategie, cílů kampaní a zadání projektů. Tato dokumentace není schovaná v něčí schránce – je přístupná všem, takže každý člen týmu ví, na čem pracujeme a proč.
Cíle jsou viditelné, realizovatelné a přímo spojené s našimi marketingovými cíli.
2. Zefektivnění tvorby a spolupráce
Tvorba obsahu dříve znamenala přeskakování mezi Google Docs, Slackem, nástroji pro správu projektů a nekonečnými e-mailovými vlákny. Nyní 90 % naší práce probíhá v ClickUp. Dokumenty, úkoly a chat jsou propojené. Mohu psát návrhy blogů, přidělovat úkoly a spolupracovat se zainteresovanými stranami – to vše bez opuštění platformy.
Automatické spouštěče zajišťují, že naše revizní cykly jsou přísné a každý přesně ví, kde najít nejnovější verzi.
3. Správa a změna účelu obsahu
Jakmile je obsah zveřejněn, cesta nekončí. ClickUp funguje jako naše databáze obsahu, což usnadňuje sledování, aktualizaci a redistribuci aktiv. Potřebujete landing page z minulého čtvrtletí? Stačí ji vyhledat. Chcete případovou studii použít pro novou kampaň?
Už žádné vynalézání kola.
Pracovní postup v reálném světě: Kampaně s plným funnelem – stačí si promluvit s ClickUp
Nedávno jsem vytvořil celou obsahovou kampaň pro celý funnel – doslova jen tím, že jsem mluvil s ClickUp a ClickUp Brain.
Takto probíhal celý proces, který ukazuje, jak může jeden marketér pracovat rychlostí týmu deseti nebo dvaceti lidí:
Plánování kampaně pomocí tabulek:
- Začal jsem tím, že jsem kampaň zmapoval na ClickUp Whiteboards. Je to nejjednodušší způsob, jak vizualizovat funnel, sladit zájmy všech zúčastněných stran a zajistit, aby vše vypadalo dokonale pro schválení.
Generování textu pomocí ClickUp Brain:
- S naší zprávou o myšlenkovém vedení jako základem jsem požádal ClickUp Brain, aby zprávu analyzoval, extrahoval klíčová témata a vytvořil tři meta reklamy, které upoutají pozornost našeho publika. ClickUp Brain citoval statistiky ze zprávy a přepsal reklamy podle našich osvědčených postupů – bez nutnosti ručního formátování.
Hladká tvorba dokumentů a spolupráce:
- Vygenerované reklamy byly okamžitě vloženy do dokumentu ClickUp Doc, který jsem přímo zabudoval do tabule. Dokument je plně interaktivní – můj tým může v rámci ClickUp v reálném čase procházet, upravovat a komentovat.
Správa reklamních kreativ a aktiv:
- Po vytvoření reklamních obrázků jsem je nahrál do dokumentu a vše vložil do tabule. Hledání a správa kreativních materiálů je snadné, když je vše na jednom místě.
Kampaň na podporu konverze v dolní části trychtýře:
- Dále jsem požádal ClickUp Brain, aby napsal sérii e-mailů pro potenciální zákazníky, kteří si stáhnou zprávu, v souladu s našimi osvědčenými postupy pro psaní e-mailů. Umělá inteligence vytáhla fakta ze zprávy, naformátovala e-maily a zajistila, aby vše odpovídalo našemu stylovému průvodci.
Automatizovaná kontrola obsahu:
- Poslal jsem e-maily s pokyny našemu agentu pro kontrolu obsahu v ClickUp Chat. Agent zkontroloval text v reálném čase, poskytl praktické návrhy na základě našeho stylového průvodce a já jsem dokument rychle aktualizoval o vylepšenou verzi – bez nutnosti kopírování a vkládání.
Výsledek:
V rámci jediného pracovního postupu jsem naplánoval, vytvořil, zkontroloval a dokončil kampaň pro celý funnel – aniž bych opustil ClickUp nebo přepínal mezi nástroji. Vše bylo řízeno hlasem, poháněno umělou inteligencí a plně kolaborativní.
Správa databáze obsahu: snadné přetvoření a redistribuce
Jednou z nejvýraznějších předností ClickUp je snadná správa celé databáze obsahu:
- Zobrazení seznamu: Uspořádejte všechny své obsahové zdroje v jediném přizpůsobitelném zobrazení. Filtrujte, seskupujte a tříděte podle libovolných kritérií – stavu, vlastníka, kampaně nebo data zveřejnění.
- Úkoly ve více seznamech: Přiřaďte jeden obsahový prvek k více seznamům (např. „Příspěvky na blogu“, „Případové studie“ a „Kampaně“) pro maximální viditelnost a spolupráci mezi týmy – bez duplicit.
- Vlastní pole a vlastní pole AI: Sledujte každý detail, od typu obsahu a fáze funnelu až po klíčová slova SEO a metriky výkonu. Vlastní pole AI mohou automaticky extrahovat a aktualizovat metadata, což šetří čas a zvyšuje přesnost.
- Propojené vyhledávání: Okamžitě najděte jakékoli prostředky, bez ohledu na to, kde se ve vašem pracovním prostoru nacházejí. Propojené vyhledávání zobrazuje související obsah, což usnadňuje identifikaci příležitostí k opětovnému použití a redistribuci.
Díky těmto funkcím můžete maximalizovat životnost a dopad každého obsahu – zajistit, že se nic neztratí a že všechny zdroje lze využít ve všech vašich marketingových programech.
Rozdíl ClickUp: AI a automatizace
To, co ClickUp skutečně odlišuje, je to, jak hluboce integruje AI do našich pracovních postupů. ClickUp AI není jen pomocník při psaní – je vyškolen v oblasti naší značky, komunikace a osvědčených postupů. Když připravuji obsah, AI již rozumí našemu hlasu a cílům, což šetří hodiny práce a zajišťuje konzistentnost.
V ClickUp Chat jsme dokonce vytvořili vlastní agenta pro kontrolu obsahu.
Vložte svůj návrh a agent vám poskytne okamžitou zpětnou vazbu, hodnocení a návrhy na vylepšení – na základě našeho stylového průvodce a cílů kampaně. To výrazně zkrátilo cykly kontroly a posílilo naši důvěru v každou zásilku, kterou odesíláme.
Závěr: Nový pohled na tvorbu obsahu
Tvorba obsahu bude vždy složitá, ale nemusí být chaotická. Díky centralizaci naší strategie, zefektivnění spolupráce a využití nástrojů založených na umělé inteligenci změnil ClickUp způsob, jakým vytváříme, spravujeme a měříme obsah.
Pokud jste připraveni vnést jasnost a efektivitu do svých operací s obsahem, je čas vyzkoušet ClickUp. Začněte ještě dnes a uvidíte, o kolik více může váš tým společně dosáhnout.
Jste připraveni posunout svou produkci obsahu na vyšší úroveň? Začněte s ClickUp hned teď!