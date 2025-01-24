Zajímavý obsah může propagovat váš produkt/službu, přilákat čtenáře k nákupu a učinit z vás jejich oblíbenou značku. Ale je tvorba obsahu stejně zábavná, jak zní její výsledky? ANO!
Technologie je tu, aby vám pomohla, a ChatGPT je váš nový nejlepší přítel. Ať už bojujete s tvůrčí krizí, brainstormujete nápady nebo vylepšujete složitý odstavec, máme pro vás ty nejlepší tipy a triky, které vám pomohou nastavit proces tvorby obsahu pomocí umělé inteligence.
Zjistěte, jak používat ChatGPT pro tvorbu obsahu, objevte jeho potenciál a nechte nás představit vám další, ještě výkonnější generátor obsahu založený na umělé inteligenci.
⏰60sekundové shrnutí
- ChatGPT je chatbot založený na modelu zpracování přirozeného jazyka vytvořeném společností OpenAI.
- Reaguje na dotazy uživatelů na základě dat, která mu poskytují lidé.
- Chcete, aby ChatGPT vytvářel obsah? Napište podrobné pokyny plné kontextu a definujte všechny požadavky na typ obsahu, který potřebujete jako vstup.
- ClickUp je alternativa k ChatGPT, která využívá umělou inteligenci ve formě ClickUp Brain k automatizaci generování obsahu.
- ClickUp se integruje do vašeho pracovního prostoru, aby pochopil proces, a nevyžaduje, abyste do příkazů zadávali vše od začátku, abyste mohli generovat text.
- ClickUp Brain pro vás nejen napíše obsah od nuly, ale také funguje jako váš projektový manažer a správce znalostí s funkcemi, jako jsou otázky a odpovědi v přirozeném jazyce, shrnutí a automatické aktualizace pokroku.
Jak funguje ChatGPT?
ChatGPT, vytvořený společností OpenAI, je konverzační chatbot s velkým jazykovým modelem, který odpovídá na dotazy uživatelů reagováním na psané podněty. Tento nástroj se učí z obrovského množství trénovacích dat a využívá schopnosti zpracování přirozeného jazyka k generování kontextových odpovědí.
Zde jsou nejnovější verze ChatGPT, které vám pomohou s různými potřebami při tvorbě obsahu:
- GPT-4o mini a GPT-4o pro generování textu a porozumění obrázkům
- o1-mini a o1-preview pro zodpovězení dotazů nebo otázek vyžadujících pokročilé schopnosti uvažování
- DALL·E 3 pro vytváření obrázků
- Hlasový model (využívající GPT-4o) pro odpovídání na zvukové dotazy v reálném čase
- Vyhledávací model pro vyhledávání na webu, shrnování a citování důležitých informací.
🧠 Zajímavost: Od roku 2023 americké společnosti ušetřily díky používání ChatGPT až 50 000 až 70 000 dolarů.
Ceny ChatGPT
Předtím, než se rozhodnete, jak ChatGPT využít pro tvorbu obsahu, je ideální vědět, kolik budete za model zpracování přirozeného jazyka utratit. Většinu vašich potřeb může pokrýt bezplatná verze, ale placené verze mohou přinést lepší výsledky u specializovaného obsahu.
- ChatGPT 3. 5: Bezplatná verze
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
- ChatGPT Team: 25 $/uživatel za měsíc (minimální požadavek na počet uživatelů je 2 místa)
- ChatGPT Enterprise: Ceny na míru
👀 Věděli jste? Generální ředitel KPMG India, Yezdi Nagporewalla, zpochybnil známý názor, že nástroje umělé inteligence nahradí lidi. Místo toho podpořil hybridní přístup kombinující lidi a umělou inteligenci za účelem zvýšení produktivity a sdělil, že generální ředitelé budou i nadále každoročně najímat nové zaměstnance.
Jak používat ChatGPT pro tvorbu obsahu
Od kreativního psaní po optimalizaci stávajících aktiv pro lepší výkon – zde je šest způsobů, jak používat ChatGPT pro tvorbu obsahu:
1. Napište návrh blogového příspěvku
ChatGPT dokáže převzít vaše nápady a vytvořit strukturované návrhy blogu nebo popisy produktů, takže už nebudete muset donekonečna zírat na prázdnou stránku.
Ať už potřebujete vytvořit jedinečné úvodní slovo, vygenerovat podrobné vysvětlení pojmů nebo napsat smysluplné závěry, přizpůsobte si tento nástroj svým potřebám a vytvořte dlouhý obsah během několika sekund.
📌 Příklad: Pokud jste marketér a píšete blogový příspěvek o trendech v oblasti ekologických obalů, můžete požádat ChatGPT, aby vám navrhl informativní a poutavý článek.
- Výzva: „Napište blogový příspěvek o [tématu] pro [definujte svou cílovou skupinu] s maximálním počtem [počet slov]. ”
- Odpověď:
👀 Věděli jste, že... ChatGPT získal během prvního měsíce 57 milionů aktivních uživatelů. Google Translate dosáhl tohoto milníku za šest a půl roku.
2. Generujte nadpisy a meta popisy
Nadpisy a meta popisy jsou nezbytné pro dobré umístění ve vyhledávačích. Někdy je také nejtěžší je napsat.
ChatGPT vám může pomoci být kreativní tím, že navrhuje nápady na nadpisy a meta popisy vhodné pro SEO. Dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi kreativitou a optimalizací může být obtížné, ale nástroj AI to usnadňuje.
Nezapomeňte však do pokynů přidat omezení počtu slov.
📌 Příklad: Při generování nadpisu a meta popisu pro blogový příspěvek o výhodách prompt engineeringu nezapomeňte uvést, kolik návrhů pro každý z nich potřebujete a jaký je jejich limit znaků.
- Výzva pro nadpis: „Napište [počet nadpisů] pro blogový příspěvek o [téma blogu]. Obsah je zaměřen na [vaše publikum]. Nadpisy by neměly překročit [limit znaků]. ”
- Odpověď:
💡Tip pro profesionály: Chcete odhalit mezery ve stávajícím obsahu vyhledávačů, abyste je mohli vyplnit svým vlastním obsahem? Vložte stávající neúplný obsah do ChatGPT a požádejte jej, aby kladl otázky, identifikoval mezery a navrhl způsoby, jak přidat hodnotu.
Podobný postup opakujte pro meta popisy pomocí následujícího příkazu:
- Výzva pro meta popis: Napište [počet popisů] pro blogový příspěvek o [téma blogu]. Obsah je zaměřen na [cílová skupina]. Meta popisy udržujte v rámci [limit znaků].
- Odpověď:
3. Optimalizace obsahu
ChatGPT dokáže dokonce optimalizovat obsah. Použijte jej k vložení relevantních klíčových slov, aniž by to znělo nuceně, a zlepšete tak své hodnocení a čitelnost. Zjednodušuje složité věty, aniž by ztratily na hloubce, nebo přepíše části textu, aby zaujaly různé segmenty publika. Navíc dokáže generovat poutavé výzvy k akci a dokonce identifikovat příležitosti pro interní a externí propojení, aby dále vylepšil SEO.
📌 Příklad: Při psaní blogového příspěvku o strategiích obsahového marketingu požádejte ChatGPT, aby vám navrhl způsoby, jak přirozeně zahrnout související klíčová slova, jako například „SEO strategie obsahu“.
Je to jednoduchý způsob, jak zajistit, aby váš obsah zaujal, aniž by ztratil na kvalitě.
- Výzva: „Přepište tento odstavec tak, aby přirozeně obsahoval klíčová slova [nápady na klíčová slova]. “
- Odpověď:
Přečtěte si také: Průvodce používáním AI v content marketingu
4. Pište příspěvky na sociální sítě
Příspěvky na sociálních médiích jsou originální, konverzační, informativní a zapamatovatelné – to vše najednou. To je milník, kterého je třeba dosáhnout, když začínáte psát nebo máte velmi specifický program s krátkým obsahem.
Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence mohou vytvářet reklamní texty (například pro Google Ads), navrhovat celé příspěvky a dokonce psát popisky pro sociální sítě, přičemž experimentují s různými styly psaní.
⚠️ Nezapomeňte: Vaše pokyny musí být konkrétní a popisné, aby ChatGPT nevytvářel obecné výstupy.
📌 Příklad: Chcete založit vlákno na Twitteru (nebo X) a diskutovat o výzvách spojených s tvorbou obsahu. Můžete použít ChatGPT k generování obsahu na toto téma tím, že mu zadáte relevantní podnět, pokyny pro tón a limit počtu slov.
- Podnět: „Napište srozumitelný příspěvek [uveďte sociální síť] na téma [téma]. Zaměřte se na [definujte své hlavní obavy/body diskuse]. Nabídněte praktické tipy k [požadavek tématu]. Rozdělte tweety na [počet tweetů, které chcete pro vlákno]. Měly by mít maximálně [limit slov] a zachovávat přátelský, konverzační tón. Strukturu vlákna tvořte tak, aby mělo silný úvod, podrobné body a výzvu k akci na konci. Nezapomeňte, že vlákno je určeno pro [cílovou skupinu]. “
- Odpověď:
5. Generujte scénáře videí
Psaní scénářů je jiná škola tvorby obsahu. Psaní scénářů pro videa může připomínat žonglování s vysokými sázkami – vyvažování kreativity a načasování při zachování pozornosti (a zábavy) publika.
Využijte nástroje pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, které vám pomohou s psaním scénářů! Ať už potřebujete poutavý úvod, napínavý střed nebo působivý závěr, tyto nástroje vám pomohou.
Mohou dokonce pracovat s podnětem jako „Napište zábavný 2minutový scénář videa pro značku propagující předplatné kávy“.
📌 Příklad:
- Pokyn: „Chovejte se jako kreativní scenárista. Napište zábavný a poutavý scénář videa na téma [téma scénáře videa]. Tón by měl být vtipný a konverzační, aby oslovil [definujte své publikum]. Zahrňte chytlavou úvodní větu, vtipnou střední část zdůrazňující problém a řešení a zapamatovatelnou závěrečnou výzvu k akci, která diváky povzbudí k [vaše CTA]. “
- Odpověď:
💡Tip pro profesionály: V ChatGPT můžete ovládat sdílení dat. Otevřete nástroj AI a klikněte na ikonu svého profilu v pravém horním rohu. Přejděte do Nastavení a v nabídce vyberte Ovládání dat. Přepněte první nastavení „Vylepšit model pro všechny“ do polohy Vypnuto. Tím zabráníte modelu používat vaše vstupy jako trénovací data.
6. Brainstorming témat
Vymýšlejte témata pro blog, vytvářejte strategii obsahu nebo objevujte témata kampaní pomocí nápovědy a ChatGPT vám pomůže.
Je to brainstorming bez prázdných pohledů a trapného ticha – ideální, když potřebujete nápady, rychle a zábavně!
📌 Příklad: Pokud řeknete „Navrhni 10 nápadů na blog o osobních financích pro mileniály“, ChatGPT vytvoří témata jako „Jak splatit studentské půjčky bez slz“ nebo „Vedlejší příjmy, které skutečně zaplatí účty“.
- Výzva: „Chovejte se jako kreativní stratég obsahu. Potřebuji [počet nápadů] na téma [téma] konkrétně pro [TA]. Zaměřte se na srozumitelná, poutavá a praktická témata, která řeší běžné výzvy, jako jsou [základní koncepty obsahu]. Tón by měl být neformální, vtipný a přístupný. “
- Odpověď:
👀Věděli jste? Ačkoli je ChatGPT aktivní ve 161 zemích po celém světě, některé z nich ještě nepřijaly model zpracování přirozeného jazyka. Mezi ně patří Čína, Rusko, Venezuela a Afghánistán.
Omezení používání ChatGPT pro tvorbu obsahu
ChatGPT má potenciál stát se vaším oblíbeným nástrojem pro tvorbu vysoce kvalitního obsahu, ale bez podrobných informací v pokynech může být práce s ním obtížná.
Čím více kontextu ChatGPT poskytnete, tím lepší obsah může vytvořit. Ale pak je tu další překážka – opakuje své vzorce psaní pro různá témata, což nutí autory naučit se, jak upravovat obsah vytvořený umělou inteligencí.
Používání ChatGPT bez znalosti jeho omezení proto může vést k podprůměrnému obsahu generovanému umělou inteligencí. Pokud to nechcete, mějte na paměti tato omezení:
- Bezplatná verze ChatGPT má omezení 2048 znaků na jeden příkaz, takže dlouhé příkazy je třeba rozdělit na menší části.
- ChatGPT generuje obsah na základě dat, která mu zadávají lidé. Je proto náchylný k chybám, jako jsou zavádějící faktické informace a citování nesprávných zdrojů.
- Copyleaks odhalil, že téměř 60 % výstupů ChatGPT je plagiátem. Tato praxe může vaši firmu postavit před morální dilema. Uživatelé se proto také musí naučit, jak humanizovat obsah vytvořený umělou inteligencí.
Pokud vám vadí neustálé úpravy textu vytvořeného umělou inteligencí nebo omezený počet znaků v bezplatné verzi velkého jazykového modelu, můžete vyhledat alternativy ChatGPT, jako je například ClickUp.
Přečtěte si také: ChatGPT vs. ClickUp: Který generativní nástroj AI je nejlepší?
Používání ClickUp Brain pro tvorbu a škálování obsahu
ChatGPT je sice skvělý pro brainstorming, ale někdy potřebuje příliš mnoho informací, aby mohl odpovědět. Protože nezná kontext vaší práce, musíte do příkazu zadat každý detail, což je časově náročné.
ClickUp je naopak vaším vševědoucím společníkem. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, centralizuje všechna data o vašich projektech a pracovním prostoru a vylepšuje akce pomocí umělé inteligence, takže budete vždy na špičce své produktivity!
Vezměme si například jeden den v životě marketéra obsahu.
Ráno začínají brainstormingem nápadů na blog s pomocí AI asistenta ClickUp, ClickUp Brain. Poté v ClickUp vytvoří samostatné úkoly pro každý blogový příspěvek a přiřadí je správným autorům. Pomocí ClickUp Docs kontrolují návrhy příspěvků a hladce spolupracují na zpětné vazbě pomocí komentářů, zmínek a úprav v reálném čase.
Odpoledne sledují časové osy kampaní v kalendářovém zobrazení ClickUp a před odhlášením zkontrolují automatické aktualizace úkolů, aby zůstali v obraze, aniž by hnuli prstem.
ClickUp se může snadno stát vaším softwarem pro správu obsahu, zejména díky svým funkcím umělé inteligence a automatizace, které pracují ve váš prospěch.
Interní asistent AI
ClickUp Brain je navržen tak, aby byl vaším společníkem pro propojování úkolů, dokumentů, lidí a znalostní báze vaší společnosti. Je to jako mít superorganizovaného, ultrainteligentního kolegu, který nikdy nechodí na dovolenou!
Brain’s AI Writer for Work je vaším pomocníkem pro rychlé vytváření špičkového obsahu v rámci tohoto nástroje. Čerpá informace ze všech vašich připojených aplikací, takže vám nenavrhne psát o psech, když vaše společnost prodává kočičí krmivo.
Má v rukávu několik šikovných triků:
- Nepřetržitá pomoc při psaní: Vytvářejte návrhy blogových příspěvků a popisů produktů nebo vytvářejte obsah pro sociální média pomocí AI Writer. Hladce se integruje do vašeho pracovního postupu a nabízí návrhy, které odpovídají vašemu stylu.
- Integrovaná kontrola pravopisu, editor a nástroj pro shrnutí: Zkontrolujte pravopis v dokumentech a úkolech, upravujte pomocí AI a shrňte obsah během několika minut bez ručního zásahu. Už žádné trapné překlepy nebo gramatické chyby!
- Psaní e-mailů: Požádejte AI spisovatele, aby vytvořil obsah pro studené e-maily, vřelé odpovědi, jednorázová oznámení atd. S ClickUp Brain nemusíte absolvovat mistrovské kurzy v používání AI pro psaní textů; ano, je to tak intuitivní.
- Generování šablon: Okamžitě generujte šablony pro úkoly, dokumenty a projekty přizpůsobené jakémukoli případu použití.
- Zapomeňte na dlouhé pokyny: S nástrojem ClickUp AI writer se nemusíte starat o podrobné pokyny. Rozumí jednoduchému jazyku a vytváří vysoce kvalitní obsah na základě toho, jak dobře rozumí vaší organizaci, aniž byste museli podrobně vysvětlovat každý detail.
- Překládejte, aniž byste znali jazyk: Použijte tento nástroj k překladu obsahu generovaného umělou inteligencí nebo textu napsaného člověkem v ekosystému ClickUp.
Efektivní správa dokumentů
ClickUp Docs je univerzální funkce, která vám umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty v rámci vašeho pracovního postupu. Váš digitální zápisník je vždy přehledný a integrovaný s vašimi projekty.
Jak tedy ClickUp Docs zlepšuje tvorbu obsahu?
Představte si, že společně se svým týmem připravujete návrh blogového příspěvku, propojujete jej s kalendářem obsahu, přiřazujete grafiku a úkoly optimalizace SEO a sledujete pokrok – to vše na jedné platformě. ClickUp Docs to umožňuje, takže nemusíte přepínat mezi několika nástroji a vše máte pohromadě.
ClickUp Docs nabízí několik výhod:
- Centralizovaná dokumentace: Uchovávejte veškerý svůj obsah, od návrhů blogů po marketingové strategie, na jednom místě, abyste nemuseli prohledávat nekonečné množství složek nebo aplikací.
- Spolupráce v reálném čase: Pracujte současně se svým týmem na dokumentech, provádějte úpravy a sdílejte zpětnou vazbu okamžitě, abyste dosáhli lepšího obsahu.
- Integrace s pracovními postupy: Propojte své dokumenty přímo s úkoly, projekty a dalšími pracovními postupy v ClickUp a zajistěte, aby tvorba obsahu byla v souladu s celkovým řízením projektu.
- Přizpůsobení a formátování: Využijte bohaté možnosti formátování, šablony a styly, aby vaše dokumenty byly informativní a vizuálně přitažlivé.
- Bezpečné sdílení: Pomocí nastavení ochrany osobních údajů můžete kontrolovat, kdo může vaše dokumenty prohlížet nebo upravovat.
Marketingový software
ClickUp je také komplexní platforma pro zvýšení produktivity marketingových týmů, která jim pomáhá s brainstormingem, plánováním a realizací jejich programů. Od multikanálových kampaní po globální akce – software ClickUp Marketing Project Management Software poskytuje flexibilní pracovní prostor, který se přizpůsobí potřebám vašeho týmu.
Takto vám může pomoci marketing ClickUp:
- Plánování a realizace kampaní: Urychlete své marketingové kampaně a tvorbu obsahu pomocí ClickUp Brain. Generujte nápady na kampaně, obsahové briefy, blogy, případové studie, e-maily a další.
- Spolupráce více týmů: Udržujte svůj tým na stejné vlně pomocí nástrojů ClickUp Docs, Whiteboards a Proofing pro spolupráci v oblasti marketingu a zajistěte, aby všichni členové týmu byli v každém kroku synchronizováni.
- Vizuální řízení projektů: Vizualizujte pokrok směrem k cílům s transparentností pro celý tým pomocí Ganttových diagramů, časových os a kalendářů ClickUp, které vám pomohou vidět časové osy a provádět úkoly s jistotou, čímž se zlepší produktivita a odstraní překážky.
- Analýza dat a reporting: Sledujte a analyzujte podrobně pokrok směrem k vašim marketingovým cílům pomocí ClickUp Dashboards, které kontextualizují úkoly spojené s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh.
- Integrace s oblíbenými nástroji: Zlepšete výkonnost svého marketingového týmu propojením ClickUp s více než 1000 nativními obousměrnými integracemi, včetně HubSpot, Zoom, G Suite, Slack a dalších.
Kromě těchto nástrojů můžete také použít šablony kalendáře obsahu od ClickUp, abyste se vyhnuli nutnosti začínat od nuly. Podívejme se na některé z nich!
Šablona kalendáře obsahu ClickUp je připravená k použití, plně přizpůsobitelná šablona, která vám pomůže plánovat, organizovat a sledovat váš obsah po celý rok. Použijte ji k udržení konzistentního harmonogramu zveřejňování příspěvků a ke spolupráci s vaším týmem.
Tato šablona vám umožní:
- Vizualizujte svůj obsahový plán podle svých představ – sledujte termíny v kalendáři, spravujte pracovní postupy pomocí tabule ve stylu Kanban nebo sledujte pokrok pomocí podrobného časového plánu, abyste rychle odhalili mezery nebo úzká místa ve svém harmonogramu.
- Sledujte, kde se každý obsah nachází v produkčním procesu, abyste věděli, zda něco uvízlo ve schvalovacím procesu nebo je připraveno k zveřejnění.
- Přiřazujte úkoly svému týmu, získávejte zpětnou vazbu přímo k úkolu a zajistěte, aby všichni byli v souladu, aniž byste museli vést nekonečné e-mailové konverzace.
- Automatizujte připomenutí, aby vše fungovalo jako hodinky
- Sledujte klíčové metriky, jako jsou časové osy publikování a míry zapojení, na jednom místě.
Dalším fantastickým plánovačem je šablona ClickUp Content Production Scaling Template. Nabízí strukturovaný pracovní postup, který odráží interní proces škálování obsahu ClickUp, což vám umožní zvýšit produkci obsahu bez snížení kvality.
Implementace této šablony může zlepšit vaši produkci obsahu, zkrátit dobu publikování a udržet vysoké standardy kvality, které jsou zásadní pro efektivní strategie obsahového marketingu.
Klíčové vlastnosti této šablony jsou:
- Udržujte svůj obsahový kanál organizovaný a zajistěte si tak stálý přísun nápadů připravených k realizaci.
- Poskytuje jasný přehled o pracovním postupu, pomáhá identifikovat úzká místa a spravovat termíny.
- Umožněte přizpůsobené pracovní postupy, které jsou v souladu s jedinečnými procesy vašeho týmu, a pomozte tak zvýšit produktivitu a přehlednost.
- Zlepšete komunikaci v týmu a zajistěte, aby všichni zúčastnění byli během celého procesu tvorby obsahu na stejné vlně.
- Umožněte svému týmu rozšířit úsilí v oblasti obsahu a podpořit tak růst organické návštěvnosti a zapojení uživatelů.
Kromě toho vám následující šablony usnadní proces tvorby obsahu.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Vytvářejte týdenní plány obsahu a zajistěte jeho distribuci pomocí šablony kalendáře obsahu ClickUp. Je ideální pro přesné určení, kde, kdy a jak bude váš obsah zobrazen vaší cílové skupině. A to nejlepší? Umožňuje vám centralizovat schválení klientů a obsahové zdroje na jednom místě, aby se minimalizovalo přenášení sem a tam a obsah se dostal ven rychleji.
Šablona plánu obsahu ClickUp
Vylepšete svou strategii obsahu pomocí šablony plánu obsahu ClickUp, která nabízí strukturovaný přístup k organizaci vašich iniciativ v oblasti obsahu. Obsahuje vlastní stavy pro sledování pokroku v různých fázích, vlastní pole pro zaznamenávání důležitých informací (jako je typ obsahu, účel a další) a dynamické zobrazení (tabule, kalendář) pro komplexní přehled. Tato šablona podporuje spolupráci mezi členy týmu a zajišťuje, že všechny úkoly jsou jasně přiděleny a termíny jsou efektivně dodržovány.
Šablona pro správu obsahu ClickUp
Zefektivněte své operace s obsahem pomocí šablony pro správu obsahu ClickUp, která je přizpůsobena týmům usilujícím o optimalizaci pracovního postupu. Tato šablona obsahuje vlastní stavy pro sledování obsahu od jeho vzniku až po zveřejnění. Získáte také funkce pro správu projektů, jako je sledování času a závislosti úkolů, které vám usnadní správu velkého množství obsahu.
Zákazník ClickUp, Sid B abla, koordinátor programu Wellbeing na Dartmouth College – Student Wellness Center, se podělil o své názory na používání ClickUp k tvorbě obsahu:
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře k jednotlivým úkolům lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
Přečtěte si také: 7 bezplatných šablon pro psaní obsahu pro rychlejší tvorbu obsahu
Vytvářejte obsah bez námahy s ClickUp
ChatGPT je rychlý, kreativní a může vám pomoci s brainstormingem.
Ale buďme realističtí: není to dokonalé.
Bezplatná verze má omezený počet znaků, takže neustále píšete krátké příkazy, které nejsou nejvhodnější pro dosažení správného výsledku. Může také zaměňovat fakta a skrývá riziko plagiátorství. Při jeho používání musíte být velmi opatrní a vše ověřovat. Navíc psaní podrobných příkazů pro poskytnutí kontextu je velmi časově náročné.
ClickUp Brain řeší tyto výzvy díky kontextovému porozumění vaší roli, projektu a požadavkům týmu. Nepotřebuje zdlouhavé pokyny, protože dokáže načíst správné podrobnosti z vašeho pracovního prostoru ClickUp a snadno přizpůsobit svůj styl psaní vašemu.
Je doplněn šablonami, automatizacemi a správou dokumentů, které vám umožní spravovat celý proces tvorby obsahu a pracovní postupy na jednom místě.
Ať už potřebujete pomoc se sledováním termínů, spoluprací s týmem nebo zajištěním správné obsahové strategie, ClickUp vám pomůže s jistotou vytvářet práci, na kterou můžete být hrdí.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte si to sami!