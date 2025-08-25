Rozmach AI na pracovišti: Jak znovu získat kontrolu a zvýšit produktivitu

Vítejte v éře rozmachu AI.
Ve snaze udržet si náskok před konkurencí otevřely organizace dveře všem AI nástrojům, které jsou k dispozici. Výsledek? Přetížení AI.
Podle Wharton School vzrostly výdaje na AI za pouhý jeden rok o 130 % a 72 % společností plánuje v roce 2025 investovat ještě více.
Zde je však háček: 80 % organizací uvádí , že jejich investice do generativní AI nemají žádný hmatatelný dopad na celou společnost.
Toto je AI sprawl v praxi: rostoucí, nákladný problém, který tiše pohlcuje čas, rozpočet a duševní zdraví vašeho týmu.
Pojďme si rozebrat, co AI sprawl vlastně je, proč k němu dochází a – co je nejdůležitější – jak můžete znovu získat kontrolu.
Co je to rozmach AI?
Rozmach AI nastává, když se nástroje, modely a platformy AI chaoticky šíří po celé organizaci – bez dohledu, strategie nebo představ o tom, kdo co používá. To vede k plýtvání penězi, zdvojování úsilí, bezpečnostním rizikům a úplné ztrátě kontroly nad stopou AI ve vaší organizaci.
Takto to vypadá v praxi: Vaše marketingové oddělení používá jeden AI nástroj k vytváření kampaní, obchodní oddělení má jiný nástroj pro hodnocení potenciálních zákazníků, personální oddělení experimentuje s chatbotem pro zaškolování nových zaměstnanců a IT oddělení tiše provozuje v pozadí tucet různých monitorovacích nástrojů založených na AI.
❌ Žádný z těchto systémů s ostatními nekomunikuje.
❌ Data uvíznou v silách
❌ Kontext se ztrácí
❌ Zaměstnanci stále tráví více času přepínáním mezi aplikacemi než skutečnou prací.
Nejde jen o teoretický problém. V nedávném průzkumu ClickUp o rozmachu AI téměř polovina všech pracovníků uvedla, že musí přecházet mezi dvěma nebo více nástroji AI, aby dokončili jediný úkol.
Nezaměňujte však rozmach AI s „příliš velkým množstvím AI“!
Klíčovým slovem je zde nesouvislé pracovní postupy. Mít příliš mnoho nesouvislých, překrývajících se a nedostatečně využívaných AI nástrojů nakonec vede spíše k chaosu než k přehlednosti.
Co způsobuje rozmach AI?
Rozmach AI není náhodný.
Je to přirozený výsledek pracovního prostředí, kde se střetává rychlost, autonomie a trochu paniky.
Koneckonců, překážky pro vstup jsou směšně nízké a nutkání „prostě vyzkoušet ten nový nástroj“ je těžké odolat. Tady je to, co tento chaos podporuje:
👉🏽 Okamžité přijetí: Kdokoli se může zaregistrovat k používání nástroje AI pomocí kreditní karty – není třeba žádná kontrola ze strany IT oddělení. Nové aplikace se dostanou do vašeho portfolia rychleji, než stačíte říct „bezplatná zkušební verze“.
👉🏽 Izolované řešení problémů: Každý tým hledá vlastní řešení pomocí AI a málokdy zkontroluje, zda stejný problém již nevyřešilo jiné oddělení. Výsledek? Mozaika nástrojů, z nichž žádný nefunguje dobře s ostatními.
👉🏽 Chybějící správa: Bez jasných zásad nebo standardů neexistuje žádný plán, které nástroje používat, jak sdílet data nebo kdo je zodpovědný, když něco nefunguje.
👉🏽 AI FOMO: Strach ze zaostávání je reálný. S každým titulkem, který ohlašuje další průlom v oblasti AI, cítí vedoucí pracovníci tlak přijmout vše, co je právě v módě – i když to není vhodné.
Když se tyto síly spojí, vznikne technologické prostředí, které připomíná Frankensteinovo monstrum.
Realita: Nová zpráva MIT z projektu NANDA ( The GenAI Divide) ukazuje, že 95 % společností, které se pokoušejí používat generativní AI, selhává. Pouze 5 % zaznamenává skutečné výsledky, jako je například reálný růst tržeb.
Rozmach AI vs. rozmach práce: jak spolu souvisejí
Rozmach práce a rozmach AI jsou jako digitální bratranci – jsou si podobní, ale každý má své vlastní zvláštnosti.
Oba mohou tiše sabotovat produktivitu, ale dělají to různými způsoby. Porozumění tomu, jak se překrývají (a vzájemně zesilují), je klíčem k znovuzískání kontroly.
Rozmach práce
Jedná se o klasický příklad snižování produktivity. K tomu dochází, když jsou komunikace a pracovní postupy vaše ho týmu roztříštěny mezi desítky aplikací – software pro správu projektů, chat, dokumenty, tabulky a další.
Každý nástroj slibuje řešení problému, ale dohromady vytvářejí bludiště přihlášení, oznámení a ztraceného kontextu.
Co to znamená v číslech? Podle zprávy ClickUp o stavu produktivity jsou týmy, které používají více než 15 nástrojů, čtyřikrát častěji méně výkonné.
Rozmach AI
Nyní přidejte do mixu vrstvu umělé inteligence.
Místo jednoho „chytrého“ asistenta máte k dispozici celou řadu: chatboty pro zákaznický servis, AI spisovatele pro tvorbu obsahu, analytické boty pro reporting a specializované agenty pro vše od plánování po analýzu sentimentu.
Každý nástroj je sám o sobě výkonný, ale žádný z nich nesdílí kontext ani data. Výsledek? Více izolovaných systémů, více zmatku a rostoucí pocit, že AI je jen další věc, kterou je třeba spravovat.
Rozmach AI vs. rozmach práce: Jak se vzájemně ovlivňují
Rozmach práce nebo rozmach SaaS zase připravuje půdu pro rozmach AI.
Když je váš digitální pracovní prostor již roztříštěný, je pro týmy snadné přidávat nové nástroje AI k řešení konkrétních problémů, aniž by zohledňovaly integraci nebo překrývání.
Než se nadějete, nebudete jen řídit práci napříč platformami, ale také žonglovat s celou řadou AI nástrojů, z nichž každý má svou vlastní křivku učení.
Místo zjednodušení práce skončíte s více záložkami, více hesly a více časem stráveným opakovaným vysvětlováním kontextu strojům, které si nepamatují, co se stalo před pěti minutami.
🚨 Rozšiřování práce vs. rozšiřování AI: Stručný přehled
|💼 Rozšiřování práce
|🤖 Rozšiřování AI
|Co to je
|Chaotický nepořádek nástrojů, úkolů, chatů a dokumentů všude kolem.
|Příliš mnoho nástrojů AI nasazených všude, bez koordinace nebo strategie.
|Co je příčinou?
|🔹 Příliš mnoho aplikací pro všechno 🔹 Nesouvislé pracovní postupy 🔹 Rozptýlené znalosti
|🔹 Týmy, které vytvářejí vlastní nástroje AI 🔹 Žádná strategie AI 🔹 Přetížení dodavateli
|Jaké to je
|😫 Neustálé přepínání mezi záložkami 😵 Nemůžete nic najít 🌀 Opakovaná práce
|🤷 Kdo používá jakou AI? 😬 Rizika spojená s daty se skrývají všude💸 Náklady se hromadí
|Skryté náklady
|🕒 2,5+ hodiny denně ztracené přeskakováním mezi aplikacemi 📉 21% pokles produktivity 💰 Miliony promarněného času
|📊 Nadbytečné licence AI 🔐 Noční můry v oblasti dodržování předpisů 🎯 Nesprávně nasměrovaná inovace⚡️
|Největší úkoly
|❌ Špatná spolupráce ❌ Pomalejší rozhodování ❌ Nízká morálka
|❌ Stínové používání AI ❌ Úniky dat ❌ Zaujaté nebo neověřené výstupy
To samé, co trápilo SaaS, začíná trápit i AI. 😬
Rozmach aplikací se proměňuje v rozmach AI. Spousta bodových řešení, která buď řeší malé, izolované problémy, nebo neřeší žádné skutečné obchodní problémy. Pro zaměstnance je to noční můra. Je příliš těžké pochopit, který nástroj použít a jak ho nejlépe využít.
Transformační síla AI se tak nikdy plně neprojeví. To je jedna z hlavních věcí, proti kterým bojujeme v ClickUp. Jedna aplikace se všemi vašimi pracovními kontexty – projekty, chat, dokumenty, procesy, znalosti, data. To vám umožňuje vytvářet vlastní AI automatizace, pracovní postupy a agenty. Standardizace způsobu používání AI. A zajištění, že skutečně funguje.
Důsledky a skryté náklady rozmachu AI
Rozmach AI se může rychle stát opravdovou organizační noční můrou.
To, co začíná jako několik „užitečných“ nástrojů, se rychle promění v labyrint aplikací, z nichž každá vyžaduje pozornost, rozpočet a intelektuální kapacitu.
Dopady jsou větší, než si většina vedoucích pracovníků uvědomuje.
Smrt tisíci přepínači
Pokaždé, když zaměstnanec přechází z jednoho nástroje AI na druhý, dochází k mírnému poklesu soustředění.
Ve skutečnosti 88 % lidí uvádí, že AI používají každý den, a 55 % ji používá několikrát denně.
Každý přechod na nový nástroj AI znamená znovu vysvětlovat kontext, přeformátovat data a slaďovat výstupy – což rozhodně není ta hladká automatizace, kterou nám slibovali. Místo zrychlení práce AI sprawl ji zpomaluje.
Zbytečné investice a velké opouštění AI
Toto je krutá realita: Většina těch nových, lesklých předplatných AI se jen práší.
Přestože společnosti investují do desítek nástrojů, 91 % zaměstnanců používá každý týden pouze 1–4 z nich.
Ještě výmluvnější je, že 44,8 % týmů již opustilo AI nástroje, které přijaly v uplynulém roce.
To znamená ztrátu času při implementaci, plýtvání zdroji na školení a rostoucí skepsi vůči budoucím iniciativám v oblasti AI.
Kontextové černé díry
AI je tak chytrá, jak chytrý je kontext, kterému rozumí.
Přesto více než třetina zaměstnanců (34,4 %) používá nástroje AI, které nejsou integrovány do jejich hlavní pracovní náplně – nemají přístup k projektům, dokumentům ani konverzacím.
Jak vypadá tento rozpis? Zjistili jsme, že 62 % lidí dává přednost konverzační AI, jako je ChatGPT nebo Claude, která jim pomáhá s úkoly.
To znamená, že každý příkaz začíná od nuly, což nutí uživatele ručně zadávat kontext a vysvětlovat terminologii, která již existuje jinde.
👉🏽 Tento uživatel Redditu dokonale vystihl frustraci z AI a jejího nedostatku kontextu, a lidé s ním souhlasili!
Duplicitní úsilí a nekonzistentní výsledky
Když si každé oddělení vybere svůj vlastní typ AI, týmy nakonec řeší stejné problémy různými způsoby.
Chatbot marketingového oddělení neví, co dělá lead scorer prodejního oddělení, a asistent pro onboardingu personálního oddělení nemůže načíst data z analytického nástroje IT oddělení.
Tento nesourodý přístup vede k duplicitě práce, protichůdným výsledkům a nedostatku organizační soudržnosti.
Noční můry v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů
Čím více nástrojů se používá, tím těžší je zajistit bezpečnost dat.
Téměř 60 % zaměstnanců přiznává, že pro pracovní úkoly používá neautorizované veřejné AI nástroje, přičemž často vkládá citlivá firemní data do platforem s malým dohledem.
Odpovědnost se stává černou dírou – 44 % organizací uvádí, že nikdo není formálně zodpovědný za důsledky špatných výstupů AI.
V dalším průzkumu ClickUp, kterého se zúčastnilo přes 30 000 respondentů, jsme se uživatelů zeptali, co jim brání v častějším využívání AI. Zde jsou naše zjištění:
📍 28 % již AI pravidelně používá
📍27 % potřebuje více školení pro pokročilé používání
📍23 % lidí si není jistých, kde začít
📍11 % se obává o soukromí
📍11 % lidí AI plně nedůvěřuje
Skrytá daň za kognitivní přetížení
A nezapomeňme ani na lidské náklady.
Správa více projektů napříč různými rozhraními, hesly a pracovními postupy představuje mentální zátěž, která vyčerpává energii a morálku.
Téměř 80 % pracovníků tvrdí, že úsilí potřebné k nastavení a správě AI je neúměrné hodnotě, kterou za to získávají.
Místo toho, aby posilovala týmy, AI sprawl vede k přetížení, vyčerpání a dokonce i demotivaci zaměstnanců.
Závěr: Rozšiřování AI znamená ztrátu produktivity, zvýšené riziko a pracovní sílu, která tiše ztrácí víru v přísliby AI. Čím déle to zůstává bez kontroly, tím více to podkopává vaši schopnost inovovat, soutěžit a růst.
Co lidé od AI skutečně očekávají!
Zeptali jsme se lidí kolem sebe a tady jsou jejich odpovědi:
✅ 33 % lidí si myslí, že AI jim může pomoci rozvíjet jejich dovednosti (učení, procvičování, zdokonalování).
✅ 21 % lidí věří, že AI jim může pomoci dosáhnout úspěchu v práci (schůzky, e-maily, projekty).
✅ 18 % lidí si myslí, že AI jim může pomoci udržet jejich život organizovaný (kalendář, úkoly, připomenutí)
✅ 15 % lidí chce, aby jim AI pomáhala s drobnými úkoly (rutinní úkoly, administrativní práce).
✅ 13 % lidí se obrací na AI, aby jim pomohla řešit náročné úkoly (rozhodování, řešení problémů).
Dobrá zpráva? Právě jsme vytvořili jednu AI aplikaci, která za vás zvládne vše a ještě mnohem víc! Seznamte se s Brain MAX, vaším AI společníkem na ploše, který zvládne vše!
📖 Další informace: Super aplikace AI, která propojuje váš pracovní kontext a eliminuje rozšiřování AI
Včasné varovné signály rozmachu AI
Rozmach AI se málokdy ohlásí neonovým nápisem.
Často se to děje nenápadně – jeden nástroj tady, další předplatné tam – až je váš tým najednou zavalena hromadou botů a projektových dashboardů.
Na co se zaměřit:
🧨 Více AI nástrojů pro stejnou práci: Pokud narazíte na tři různé chatboty, které odpovídají na dotazy zákazníků – nebo hůře, dávají tři různé odpovědi – jste hluboko v území rozmachu.
🧨 Zaměstnanci si nemohou zapamatovat, která AI dělá co: Když si členové týmu začnou vést tahák, aby mohli sledovat, který nástroj generuje zprávy, sumarizuje schůzky nebo navrhuje e-maily, je čas na pauzu.
🧨 Časté zadávání kontextu: Pokud vaši zaměstnanci neustále znovu vysvětlují stejné podrobnosti projektu různým AI nástrojům, stojí to váš tým čas a trpělivost.
🧨 Stínová AI je na vzestupu: Zaměstnanci se tiše registrují do veřejných AI nástrojů bez souhlasu IT oddělení, často aby zaplnili mezery, které oficiální řešení nezachycují. To nejen fragmentuje vaši infrastrukturu, ale také otevírá dveře bezpečnostním rizikům.
🧨 Nekonzistentní výstupy a zmatek: Když různé AI vydávají protichůdná doporučení nebo data, rozhodování se zpomaluje a důvěra v AI se ještě více oslabuje.
🧨 Rostoucí náklady na předplatné: Pokud je vaše finanční oddělení překvapeno počtem faktur souvisejících s AI každý měsíc, pravděpodobně platíte za více nástrojů, než potřebujete.
Jak poznáte , že používáte příliš mnoho aplikací AI? Tento uživatel Redditu klade oprávněnou otázku.
👉🏽 Další informace: Kolik platíte za přepínání daní?
Jak řídit a předcházet rozmachu AI
Rozmach AI se sám od sebe nevyřeší. Nezmizí jen tak po nějaké době.
Pokud chcete znovu získat kontrolu a skutečně vidět návratnost svých investic do AI, potřebujete proaktivní a strukturovaný přístup. Zde je několik příkladů, jak se s touto výzvou vyrovnávají přední organizace:
1. Audit: Zmapujte si své AI prostředí
Začněte s kompletním inventářem.
Seznamte všechny používané nástroje AI, ať už jsou oficiálně schválené, nebo je tiše používá jen jeden tým.
Ale neptejte se jen IT oddělení – proveďte průzkum mezi vedoucími oddělení, prozkoumejte výkazy výdajů a zkontrolujte, zda neexistují skryté předplatné AI. K sledování můžete použít jednoduchou tabulku nebo specializovanou platformu pro správu práce:
- Název a funkce nástroje
- Kdo ji používá (a jak často)
- Úroveň integrace (plně integrovaná, částečná nebo izolovaná)
- Překrývající se funkce s jinými nástroji
- Stav zabezpečení a souladu s předpisy
Proč je to důležité: Nemůžete opravit to, co nevidíte. Jak jsme již viděli, 44,8 % týmů v uplynulém roce opustilo AI nástroje – často proto, že si nikdo neuvědomil, kolik jich bylo v provozu a jak malou hodnotu přinášely.
2. Konsolidujte: Zbavte se nepořádku, posilte kontext
Jakmile budete vědět, co je k dispozici, je čas na zefektivnění.
Cílem není jen méně nástrojů, ale chytřejší a propojenější nástroje. Zde je návod, jak toho dosáhnout:
- Odstraňte duplicity: Pokud tři týmy používají různé chatboty AI pro podobné úkoly, vyberte ten, který se nejlépe integruje s vašimi základními systémy.
- Přejděte na integrované platformy: Hledejte platformy, které nabízejí kontextovou AI, která funguje v dokumentech, úkolech, chatu a reportingu, čímž se snižuje potřeba používat nesourodé bodové řešení.
- Upřednostněte kontext: Vyberte si AI, která rozumí terminologii, pracovním postupům a datům vaší organizace.
- Propojte své nástroje: Pomocí integrací a vyhledávání založeného na AI odstraňte izolovanost jednotlivých systémů a zajistěte, aby byly informace přístupné a využitelné z jednoho místa.
3. Řízení: Vytvořte ochranné mechanismy pro udržitelnou AI
AI bez pravidel je receptem na chaos a riziko. Zaveďte jasná pravidla, aby vaše strategie AI přinášela hodnotu, a ne bolesti hlavy:
- Vytvořte politiku přijímání AI: Definujte, kdo může schvalovat nové nástroje, jaká kritéria musí být splněna (integrace, bezpečnost, návratnost investic) a jak jsou nástroje hodnoceny.
- Standardizujte tok dat: Zmapujte, jak se informace pohybují mezi nástroji AI a základními systémy. Vyhněte se „datovým černým dírám“, kde se ztrácejí poznatky.
- Sledujte využití a rizika: Pomocí dashboardů sledujte přijetí, opuštění a dodržování předpisů. Pravidelně kontrolujte, které nástroje přinášejí hodnotu a které jen přidávají zbytečný šum.
- Vzdělávejte své týmy: Poskytněte školení o schválených nástrojích, osvědčených postupech v oblasti bezpečnosti a rizicích stínové AI.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte bezpečné postupy již při návrhu. Automatizujte pracovní postupy pro schvalování AI pomocí ClickUp Automations a zpřístupněte znalosti specifické pro AI okamžitě všem ve společnosti prostřednictvím pracovních postupů Agentic.
🧠 Věděli jste? Průzkum ClickUp zjistil, že 45 % pracovníků uvažovalo o použití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo. Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. Podívejte se, jak můžete využít AI agenty pro automatizaci!
4. Udělejte z kontextové AI svůj základ
Nejúčinnější způsob, jak eliminovat rozmach AI nástrojů?
Investujte do platformy, která začleňuje AI do pracovního toku – kde může generovat, organizovat a automatizovat, aniž by uživatelé museli přeskakovat mezi aplikacemi.
- Automatizace úkolů a souhrny založené na AI
- Integrované dokumenty, projekty a reporty
- Vyhledávání na pracovišti, které propojuje znalosti napříč vaším stackem
- Integrované ovládací prvky pro správu a zabezpečení
Podívejte se na kontextovou AI v akci. 👇🏼
Řízení rozšiřování AI není jen o rušení předplatných. Vyžaduje to vybudování propojeného, řízeného a kontextově bohatého ekosystému, ve kterém AI skutečně pracuje pro vás, a ne naopak.
Role kontextové AI při řešení rozmachu AI
Většina nástrojů AI je jako talentovaní freelancerové – dělají jednu věc dobře. Ale neznají vaše podnikání, vaše projekty ani vaše zaměstnance.
Kontextová AI je jiná.
Je to interní expert, který rozumí jazyku, historii a cílům vaší organizace. Namísto zpracování každého pokynu samostatně propojuje jednotlivé body napříč všemi vrstvami vašeho pracovního postupu.
Toto je to, co odlišuje kontextovou AI:
1. Jedna platforma, nekonečná inteligence
Kontextová AI je inteligentní vrstva, která prostupuje celým vaším pracovním prostorem.
Místo přepínání mezi různými roboty a asistenty získá váš tým jednotné prostředí, ve kterém AI generuje, organizuje a automatizuje práci v kontextu.
- Vytvářejte návrhy projektových dokumentů, strategií a briefů pomocí vašich skutečných dat a terminologie.
- Shrnuje schůzky, vlákna a dokumenty – už nemusíte procházet nekonečné aktualizace.
- Automatizuje opakující se úkoly, přiděluje práci a udržuje projekty v chodu bez manuálního zásahu.
Projektové řízení ClickUp založené na AI převede vaši práci na autopilota, takže se vy a váš tým můžete soustředit na důležité věci.
„V ClickUp je naším posláním vždy šetřit lidem čas. Nástroje AI jsou všude, ale žádný z nich vám nešetří čas při každém kroku vašeho pracovního dne. ClickUp Brain je hluboce zakotven v místě, kde pracujete; překlenuje mezery a propojuje body ve vaší práci, komunikaci a znalostech. ClickUp Brain je tu, aby vám ušetřil čas a eliminoval práci kolem práce. “
2. Komplexní správa práce založená na AI
Kontextová AI je zabudována do všech funkcí – úkolů, dokumentů, chatu, dashboardů a reportingu. ClickUp Brain je toho dokonalým příkladem.
To znamená:
- Už žádné „ostrůvky AI“. Každý poznatek, automatizace a doporučení vychází z vaší skutečné práce, nikoli z obecných šablon.
- Integrované dokumenty, projekty a reporty znamenají, že váš tým nikdy neztratí kontext ani nebude duplicitně vynakládat úsilí.
- Enterprise Search poháněný AI vám umožní najít cokoli – napříč propojenými aplikacemi – během několika sekund.
3. Konsolidace bez kompromisů
ClickUp Brain je lékem na rozmach AI nástrojů. Místo placení za desítky nesouvislých předplatných AI získáte:
- Jedna platforma, která nahrazuje několik specializovaných nástrojů – od asistentů pro psaní přes analytické boty až po zapisovatele schůzek.
- Konzistentní správa AI v celé organizaci – s integrovanými oprávněními, auditními stopami a zabezpečením
- Jediný zdroj pravdy pro veškerou vaši práci, znalosti a automatizaci
4. Kontext podporuje přijetí – a výsledky
Když jsou vaše znalosti, projekty a nástroje pro spolupráci hladce propojeny, mohou týmy konečně zažít skutečný přínos AI v práci: realizaci v měřítku. Čísla mluví sama za sebe:
- Týmy, které používají integrovanou kontextovou AI, jako je ClickUp Brain, mají 2,78krát větší pravděpodobnost, že budou AI používat denně.
- 39,1 % uživatelů ClickUp Brain dosahuje plné integrace (oproti 17,3 % u jiných nástrojů)
- 83 % uživatelů pociťuje úlevu díky konsolidaci nástrojů — protože vše, co potřebují, je konečně na jednom místě.
Výhled do budoucna: Zhorší se rozmach AI, nebo skončí?
Rozmach AI se zrychluje, ať se nám to líbí nebo ne.
Zde je přehled toho, co nás čeká v budoucnosti, rozdělený podle klíčových faktorů, které tento problém ovlivňují:
|Klíčové síly formující rozmach AI
|Podpora dat a poznatků
|Předpokládaný dopad
|Razantní nárůst využívání AI
|➡️ ChatGPT zaznamenal nárůst na ~800 milionů aktivních uživatelů týdně, zpracovává přes 1 miliardu dotazů denně a zaznamenává 4,5 miliardy návštěv webových stránek. ➡️ Denní používání AI mezi pracovníky s počítači vzrostlo za šest měsíců o 233 %; 3 z 5 jej používají denně, což zvyšuje produktivitu (+64 %), soustředění (+58 %) a spokojenost v práci (+81 %).
|❗️S hlubokým zakotvením AI v podnicích a každodenních pracovních postupech se šíření nástrojů spíše zrychluje než zpomaluje. Používání AI se stává všudypřítomným – neexistují žádné známky ústupu.
|Hromadění namísto standardizace
|➡️ 78 % uživatelů si do práce přináší vlastní AI nástroje; 52 % se zdráhá přiznat, že používá AI pro klíčové úkoly.
|❗️Rozšiřování nástrojů je z velké části nekoordinované. Přijetí ze strany zaměstnanců a utajování přispívají k fragmentaci a kulturním rozdílům v otázkách otevřenosti a důvěry.
|Fragmentace se zintenzivňuje
|➡️ Více než 40 % kybernetických útoků do roku 2027 může pocházet z nesprávného používání GenAI, což vyvolává obavy ohledně důvěry a bezpečnosti.
|❗️Absence jednotné strategie zesiluje fragmentaci, zvyšuje ztrátu kontextu, přechodové náklady a narůstající bezpečnostní rizika v decentralizovaných prostředích.
|Co bude dál
|➡️ Na základě vzorce přijetí vs. návratnost investic naznačuje efekt „J-křivky“, že hodnota může být zpožděna, ale stále dosažitelná.
|❗️Ti, kteří proaktivně budují soudržné, bezpečné a kontextově bohaté rámce AI, mohou rozmach zvrátit a získat udržitelnou výhodu díky AI.
Ukončete rozšiřování AI: Zaměřte se na cílené úsilí FTW!
Rozmach AI již není hypotetický – je to realita moderních týmů.
Budoucnost však nepatří organizacím s největším počtem nástrojů AI, ale těm, které disponují nejchytřejší a nejpropojenější AI. A právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp Brain nabízí hluboce integrovanou, kontextově citlivou inteligenční vrstvu, která podporuje všechny aspekty vaší práce – dokumenty, úkoly, chat, vyhledávání a automatizaci – vše na jednom místě.
Místo toho, aby váš tým žongloval s celou řadou botů a asistentů, získáte jedinou jednotnou platformu, která rozumí vašemu podnikání, přizpůsobuje se vašim potřebám a s každou interakcí se stává chytřejší.
Konsolidací vaší AI sady pomocí ClickUp eliminujete náklady na přepínání, snížíte náklady a konečně odemknete skutečný potenciál umělé inteligence: rychlejší provádění, chytřejší rozhodnutí a tým, který se může soustředit na to, co je nejdůležitější!
✅ Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte to nejlepší, co AI nabízí.
Často kladené otázky
1. Jak se rozmach AI liší od rozmachu SaaS?
Rozmach AI označuje nekontrolované šíření nástrojů, modelů a řešení umělé inteligence v rámci organizace, často bez centralizovaného dohledu. Rozmach SaaS je naopak nekontrolovaný růst aplikací typu software jako služba. Zatímco oba jevy zahrnují decentralizované zavádění a správu, rozmach AI se týká konkrétně technologií AI, které mohou přinášet specifická rizika, jako je ochrana osobních údajů, zaujatost modelů a dodržování předpisů, kromě typických výzev rozmachu SaaS, jako jsou náklady, bezpečnost a integrační problémy.
2. Jaké jsou příklady rozmachu AI v podnikání?
- Více oddělení nezávisle nasazuje různé chatboty nebo virtuální asistenty AI.
- Týmy používající různé modely strojového učení pro podobné úkoly bez koordinace
- Zaměstnanci používají generativní AI nástroje (jako generátory textu nebo obrázků) bez souhlasu IT oddělení.
- Stínové projekty AI, v rámci kterých obchodní jednotky vytvářejí nebo nakupují řešení AI mimo oficiální kanály
- Překrývající se analytické platformy AI vedou k nadbytečnému zpracování a ukládání dat
3. Proč je rozmach AI pro podniky riskantní?
Rozmach AI může vést k:
- Bezpečnostní zranitelnosti: Nesledované nástroje AI mohou odhalit citlivá data.
- Problémy s dodržováním předpisů: Nedostatečný dohled může vést k porušování předpisů.
- Nekonzistentní výsledky: Různé modely mohou produkovat protichůdné výstupy.
- Zvýšené náklady: Nadbytečné nástroje a infrastruktura zvyšují výdaje.
- Provozní neefektivita: Obtížné řízení, integrace a škálování řešení AI
4. Co je stínová AI a jak souvisí s rozšiřováním AI?
Stínová AI označuje používání nebo vývoj nástrojů a modelů AI zaměstnanci nebo odděleními bez vědomí nebo souhlasu IT nebo správních týmů. Jedná se o hlavní faktor rozšiřování AI, protože tato neschválená řešení přispívají k nekontrolovanému šíření technologií AI, což zvyšuje rizika v oblasti bezpečnosti, dodržování předpisů a přidělování zdrojů.
5. Jak se měří náklady na rozšiřování AI?
Náklady na rozšiřování AI lze měřit podle:
- Přímé výdaje: Licence, předplatné a infrastruktura pro nadbytečné nástroje AI
- Skryté náklady: Čas strávený správou, integrací nebo řešením problémů s více řešeními
- Rizika v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů: Potenciální pokuty nebo ztráty v důsledku porušení nebo nedodržení předpisů
- Provozní neefektivita: Zpoždění a chyby způsobené nekonzistentními nebo protichůdnými výstupy AI
- Duplikace zdrojů: Překrývání úsilí napříč týmy nebo odděleními
6. Jakou roli hraje správa v prevenci rozšiřování AI?
Správa stanovuje zásady, standardy a dohled nad přijetím a používáním AI. Efektivní správa:
- Centralizuje rozhodování o výběru a nasazení nástrojů AI
- Zajišťuje dodržování předpisů a interních zásad
- Podporuje transparentnost a odpovědnost
- Snižuje redundanci a optimalizuje alokaci zdrojů
- Sleduje výkon AI, bezpečnost a etické aspekty a pomáhá předcházet rozmachu a s ním spojeným rizikům.