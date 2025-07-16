11 nejlepších AI agentů pro automatizaci a zefektivnění pracovních postupů

Představte si, že by se vaše týdenní zprávy o stavu psaly samy, úkoly by se přidělovaly automaticky na základě pracovní zátěže a váš tým by nikdy nezmeškal termín – a to vše bez jediného pohybu prstem. To je síla AI agentů v akci.
Vzhledem k tomu, že 72 % globálních organizací již využívá AI alespoň v jedné obchodní funkci, je jasné, že automatizace je novým standardem.
Od zefektivnění pracovních postupů až po eliminaci opakujících se úkolů – AI agenti pomáhají týmům ušetřit čas a soustředit se na smysluplnou práci.
Abychom vám pomohli začít, shromáždili jsme výkonné AI agenty, díky kterým budou vaše pracovní postupy rychlejší, chytřejší a mnohem méně manuální.
Přehled nejlepších AI agentů
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Automatizace pracovních postupů a řízení projektů pomocí umělé inteligence
|Agenti Autopilot, AI insights (ClickUp Brain), automatizace bez kódování, šablony
|Zdarma; placené tarify začínají od 7 $ za uživatele/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Zapier
|Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování a integrace aplikací
|Více než 5 000 integrací aplikací, podmíněná logika, vícestupňové Zaps
|Zdarma; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc; Enterprise: na míru
|UiPath
|Robotická automatizace procesů (RPA) na podnikové úrovni
|Vizuální pracovní postupy, monitorování v reálném čase, obsluhované/neobsluhované boty
|Zdarma; 420 $/měsíc/licence; Enterprise: na míru
|Notion
|Správa znalostí a dokumentů založená na umělé inteligenci
|Pomoc s obsahem AI, živá spolupráce, vlastní šablony
|Zdarma; placené tarify začínají od 12 $/měsíc; Enterprise: na míru
|Workato
|Pokročilá automatizace procesů a integrace
|Nástroj pro tvorbu s minimem kódu, předem připravené konektory, synchronizace dat v reálném čase, řídicí panely
|Ceny na míru
|Fathom
|Přepisování schůzek a generování poznatků
|Automatické shrnutí, vícejazyčná podpora, sdílení zvýraznění
|Zdarma; placené tarify začínají od 15 $/měsíc/uživatel
|AgentGPT
|Autonomní provádění úkolů AI s přizpůsobenými agenty
|Nasazení agentů založených na GPT, řetězení více úkolů, integrace API
|Bezplatná zkušební verze; Pro: 40 $/měsíc; Enterprise: na míru
|Fireflies
|Hlasový přepis a spolupráce založené na umělé inteligenci
|Sledování klíčových slov/akcí, prohledávatelné poznámky, shrnutí schůzek
|Zdarma; placené tarify začínají od 18 $/měsíc/uživatel
|Bardeen AI
|Automatizace osobních úkolů a pracovní postupy založené na prohlížeči
|Rozšíření prohlížeče, příkazy v přirozeném jazyce, web scraping
|Placené tarify začínají od 129 $/měsíc.
|Claude
|Psaní s podporou AI a konverzační inteligence
|Vícejazyčná podpora, odpovědi založené na NLP, návrhy založené na kontextu
|Zdarma; placené tarify začínají od 20 $/měsíc/uživatel; Enterprise: na míru
|Grain
|Shrnutí videohovorů a praktické poznatky
|Nahrávání videa, sdílení klipů, šablony poznámek AI
|Zdarma; placené tarify začínají od 19 $/měsíc/uživatel; Enterprise: na míru
Co jsou AI agenti?
AI agenti jsou nástroje nebo funkce, které využívají technologie jako umělá inteligence (AI), strojové učení (ML) a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k autonomnímu provádění úkolů. Analyzují data, přijímají rozhodnutí a provádějí je bez lidského zásahu.
Pokud jde o automatizaci pracovních postupů, AI agenti zpracovávají opakující se úkoly, spravují plány, optimalizují pracovní postupy a generují poznatky pro informované rozhodování. Takové autonomní jednání pomáhá zefektivnit obchodní operace a zvyšuje produktivitu vašich zaměstnanců.
🧠 Zajímavost: ELIZA, první chatbot poháněný umělou inteligencí, byl vytvořen Josephem Weizenbaumem v roce 1966. ELIZA dokázala napodobovat lidské konverzace pomocí jednoduchého porovnávání vzorů!
Typy AI agentů
AI agenti mohou být klasifikováni na základě jejich rozhodovacích schopností, složitosti a interakcí s okolím. Mezi klíčové typy patří:
- Jednoduchí reflexní agenti: Pracují na základě jednoduchých pravidel podmínek a akcí a reagují na konkrétní vstupní data bez zohlednění minulých zkušeností. Jsou spolehliví v předvídatelných prostředích, ale nedokážou zvládnout složité podmínky.
- Modelové reflexní agenti: Tito AI agenti udržují interní model světa, který pomáhá při rozhodování. Využívají minulá a současná data k předpovídání výsledků a přizpůsobování reakcí.
- Agenti založení na cílech: Agenti AI založení na cílech přijímají rozhodnutí na základě požadovaných výsledků. Aby to bylo možné, zohledňují různé faktory a na základě těchto cílů volí nejlepší možnost.
- Agenti založení na užitečnosti: Tito AI agenti se při rozhodování zaměřují na cíle a výkon. To jim umožňuje hodnotit různé akce na základě užitečnosti, jako jsou metriky pro vyšší efektivitu, úsporu nákladů nebo nižší riziko.
- Učící se agenti: Učící se agenti pracují na neustálém zlepšování výkonu prostřednictvím zkušeností a adaptace. Využívají mechanismy učení založené na analýze dat a algoritmech strojového učení, aby porozuměli kontextu a zlepšili své výstupy.
- Systémy s více agenty: Tyto systémy zahrnují více agentů AI, kteří spolupracují nebo soutěží, aby splnili složité úkoly a přijímali společná rozhodnutí.
🔍 Věděli jste? AI překladatelský nástroj společnosti Google, nazvaný Google Neural Machine Translation (GNMT), kdysi vytvořil svůj tajný mezijazyk pro komunikaci s různými AI modely!
Co byste měli hledat v AI agentech pro automatizaci?
Výběr správného nástroje AI pro automatizaci závisí na různých faktorech, jako jsou potřeby vaší firmy, škálovatelnost a snadnost integrace. Při rozhodování se zaměřte na následující funkce:
- Automatizace úkolů: AI agent pro automatizaci pracovních postupů by měl disponovat schopnostmi automatizace úkolů. Měl by efektivně zpracovávat opakující se úkoly, aby vám ušetřil manuální práci.
- Adaptabilita: AI agent by se měl zlepšovat tím, že se učí z minulých interakcí, datových vzorců a zpětné vazby od uživatelů. To je samozřejmé, pokud AI agenti pracují s využitím modelů strojového učení.
- Porozumění jazyku: Pokud plánujete nasadit AI agenty tam, kde je vyžadována konverzace, měli by disponovat schopnostmi NLP, aby mohli udržovat bohatou interakci, ať už prostřednictvím hlasu nebo textu.
- Spolupráce: Agenti, kteří využívají AI pro spolupráci, mají schopnost zlepšit týmovou práci, procesy a komunikaci mezi odděleními.
- Integrace: Ať už používáte AI agenta jako součást systémů pro správu zásob nebo multiagentních systémů, musí být integrován do vaší stávající technologické infrastruktury.
- Přizpůsobitelnost: AI agent by měl být přizpůsobitelný, aby mohl zpracovávat jednoduché i složité úkoly v závislosti na vašich obchodních procesech.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: AI agenti by měli dodržovat protokoly ochrany a zabezpečení dat, aby vaše citlivá obchodní data zůstala chráněna.
Nejlepší AI agenti pro automatizaci
Ať už chcete vytvořit agenty založené na cílech nebo hierarchické agenty pro složitější úkoly, zde je přehled nejlepších řešení založených na umělé inteligenci pro automatizaci úkolů:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a řízení projektů pomocí umělé inteligence)
ClickUp je výkonná aplikace pro práci, která využívá AI agenty ke zlepšení automatizace úkolů a plánování. Díky tomu je skvělým nástrojem pro zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity vašeho týmu i celé organizace.
Agenti Autopilot od ClickUp provádějí úkoly autonomně na základě předem definovaných spouštěčů, podmínek a pokynů. Můžete je aktivovat ve svých prostorech, složkách, seznamech a chatových kanálech ve svém pracovním prostoru ClickUp. Sledují události v rámci vašich úkolů, dokumentů, chatových zpráv, zpráv a dalších, aby mohli reagovat na změny v reálném čase.
V ClickUp můžete vytvořit/používat dva typy AI agentů:
- Předem připravení agenti Autopilot: Hotová řešení, která můžete přímo zapnout, jako jsou agenti Denní zpráva, Týdenní zpráva, Týmová porada nebo Automatické odpovědi.
- Vlastní agenti Autopilot: Konfigurovatelní prostřednictvím rozhraní bez nutnosti programování, aby vyhovovali vašim jedinečným pracovním postupům.
Agenti v ClickUp jsou založeni na základní inteligenci ClickUp Brain a nastavení „když-pak“ ClickUp Automations.
Brain je kontextově orientovaný asistent poháněný umělou inteligencí, který dokonale zná vaše pracovní prostředí a sdílí inteligentní návrhy a odpovědi na otázky týkající se vašich projektů, úkolů a znalostí společnosti. To pomáhá týmům činit chytřejší rozhodnutí a optimalizovat pracovní postupy.
Tento výkonný pomocník můžete integrovat do dalších funkcí, jako je ClickUp Docs. Návrhy AI urychlují psaní a minimalizují lidské chyby. Návrhy také pomáhají uživatelům lépe vymýšlet při práci na nových projektech, navrhování nápadů atd.
Automatizace zvládá rutinní a opakující se úkoly, jako je sdílení aktualizací stavu, přiřazování úkolů a úpravy termínů. Díky tomu se můžete věnovat činnostem s vyšší prioritou.
Na rozdíl od automatizací založených na pravidlech však agenti rozumějí kontextu, zvládají nejednoznačnosti a mohou také vytvářet originální obsah. Jsou poháněni kompletní sadou AI ClickUp Brain (správa znalostí, automatizace projektů, generování textu a obrázků pomocí AI), která jim poskytuje hluboký kontext a kreativitu.
📌 Například agent pro analýzu sentimentu na míru může automaticky kontrolovat odpovědi ve formulářích (např. CSAT, NPS, formuláře zpětné vazby) odeslané v ClickUp a označovat sentiment zákazníků – pozitivní, negativní nebo neutrální – spolu s praktickými poznatky.
Zde je srovnání agentů a automatizací:
|Funkce
|Automatizace
|Agenti Autopilot
|Úroveň inteligence
|Založené na pravidlech
|Umělá inteligence + kontextové informace
|Vyžaduje lidské uvažování
|❌
|✅
|Porozumění přirozenému jazyku
|❌
|✅
|Spouštěno událostmi
|✅
|✅
|Působí na obsah v Docs/Chat
|❌
|✅
|Vlastní pokyny
|❌ Opravená logika
|✅ Vlastní výzvy, nástroje, podmínky
|Složitost případů použití
|Jednoduché až středně náročné
|Středně náročné až složité
|Ideální pro
|Aktualizace stavu, přiřazení úkolů, označování
|Shrnutí, postřehy, doporučení, otázky a odpovědi týkající se AI
💡 Tip pro profesionály: Můžete kombinovat agenty a automatizace pro chytřejší pracovní postupy, které vám ušetří ještě více času!
Příklad: Automatizace vytvoří úkol, když je odeslán formulář se zpětnou vazbou. Vlastní agent analyzuje sentiment tohoto formuláře a přidá navrhovanou odpověď nebo následnou akci.
Zde se dozvíte, jak vytvořit agenta Autopilot v ClickUp:
Díky integraci AI a automatizace ve formě agentů je ClickUp skvělým řešením pro efektivní řízení projektů.
Kromě těchto funkcí nabízí ClickUp také rozsáhlou knihovnu šablon, které můžete využít k rychlejšímu dokončení každodenní práce. Šablona pro automatizaci e-mailů od ClickUp je skvělou volbou, pokud denně zpracováváte tisíce e-mailů. Umožňuje vám:
- Automaticky odesílejte e-maily ve správný čas, abyste měli přehled o každé konverzaci.
- Rychlé přidělování úkolů a odpovědností
- Zlepšete zákaznický servis v průběhu času díky včasným odpovědím na každý dotaz.
Kromě toho zde najdete několik dalších možností, které můžete prozkoumat:
- Šablona návrhu automatizačního projektu: Určete úkoly, které můžete automatizovat, abyste ušetřili čas, snížili náklady a optimalizovali pracovní postupy projektu.
- Šablona pro sledování KPI automatizace : Vaše automatizační iniciativy nejsou bez sledování úplné. Použijte tuto šablonu k měření KPI, abyste mohli sledovat celkovou výkonnost svých snah a přijímat rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nasazujte inteligentní agenty, kteří sledují pokrok, třídí požadavky, shrnují aktualizace, odpovídají na otázky nebo dokonce samostatně vytvářejí úkoly.
- Definujte spouštěče, pokyny a akce pro agenty v přirozeném jazyce – bez nutnosti programování.
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí přizpůsobitelných šablon automatizace pro vyšší efektivitu.
- Využijte poznatky založené na AI pro prediktivní analýzu a informované rozhodování. Využijte pole AI Assign a AI Prioritize v ClickUp, aby se přiřazení úkolů a priority automaticky přizpůsobily obsahu, naléhavosti a kapacitě týmu každého úkolu.
- Hladká integrace s více než 1000 aplikacemi třetích stran pro sjednocení pracovních postupů
- Agenty a automatizace lze snadno přizpůsobit rostoucím týmům a složitým projektům.
- Zajistěte, aby byly úkoly spravovány i mimo běžnou pracovní dobu, protože agenti a automatizace mohou fungovat nepřetržitě.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne. To znamená, že téměř polovina pracovního týdne (41 %) je věnována úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (například následné e-maily 👀).
AI agenti ClickUp vám pomohou tuto rutinu eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky ze schůzek, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mají potíže s naučením se rozsáhlých funkcí platformy.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
ClickUp je jako mít kompletní velín pro vaši práci. Úkoly, dokumenty, cíle, kalendáře – vše na jednom místě a skutečně přehledně uspořádané, takže se v tom neztratíte. Nejnovější aktualizace, zejména v kalendáři a agentu pro automatické odpovědi, vám ještě více usnadní udržet si náskok, aniž byste se v tom ztratili. Pokud chcete jeden nástroj, který udrží váš mozek a váš tým na stejné vlně, ClickUp je tou správnou volbou.
ClickUp je jako mít kompletní velín pro vaši práci. Úkoly, dokumenty, cíle, kalendáře – vše na jednom místě a skutečně přehledně uspořádané, takže vás to nezahltí. Nejnovější aktualizace, zejména v kalendáři a agentu automatických odpovědí, vám ještě více usnadní udržet si náskok, aniž byste se v práci topili. Pokud chcete jeden nástroj, který udrží váš mozek a váš tým na stejné vlně, ClickUp je tou správnou volbou.
2. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů bez kódování a integraci aplikací)
Zapier vám umožňuje vytvářet automatizace napříč aplikacemi, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu. Pomáhá také integrovat vaše technologické řešení a usnadňuje plynulý přenos dat mezi dvěma nebo více aplikacemi.
Vzhledem k tomu, že Zapier je integrován s tisíci aplikacemi, je klíčovým článkem pro automatizaci pracovních postupů AI v různých odvětvích a systémech. Se Zapierem získáte konsolidovanou platformu, která poskytuje vyšší efektivitu s minimálním lidským zásahem.
Nejlepší funkce Zapier
- Propojte se s více než 5 000 aplikacemi a automatizujte pracovní postupy.
- Vytvořte přizpůsobitelné AI agenty zvané Zaps, které automatizují opakující se úkoly.
- Pomocí vícestupňových pracovních postupů automatizujte složité sekvence
- Implementujte podmíněnou logiku a přizpůsobte pracovní postupy podle svých potřeb.
Omezení Zapier
- Provádění úkolů může být občas zpožděno.
- Složité sekvence úkolů mají strmější křivku učení
Ceny Zapier
- Zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 330 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 950 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Zde je recenze Capterra:
Používám jej k automatizaci získávání potenciálních zákazníků, onboardingu, segmentace zákazníků a dalších činností. Například když si někdo rezervuje schůzku přes TidyCal, Zapier jej okamžitě přidá do mého e-mailového marketingového seznamu, označí jej příslušnou značkou a odešle uvítací zprávu – a to vše bez mého zásahu.
Používám jej k automatizaci získávání potenciálních zákazníků, onboardingu, segmentace zákazníků a dalších činností. Například když si někdo rezervuje schůzku přes TidyCal, Zapier jej okamžitě přidá do mého e-mailového marketingového seznamu, označí jej příslušnou značkou a odešle uvítací zprávu – a to vše bez mého zásahu.
💡 Tip pro profesionály: Začněte automatizací opakujících se úkolů s velkým dopadem, než rozšíříte automatizaci založenou na AI na celý váš pracovní postup.
3. UiPath (nejlepší pro robotickou automatizaci procesů na podnikové úrovni)
UiPath je populární platforma pro robotickou automatizaci procesů (RPA), která automatizuje opakující se a na pravidlech založené úkoly v podnikovém prostředí. Umožňuje nasadit inteligentní agenty, kteří napodobují lidské interakce s digitálními systémy, aby zvýšili produktivitu a přesnost.
Díky této robustní architektuře je vhodný pro rozsáhlé operace, což z UiPath činí ideální volbu pro firmy, které chtějí optimalizovat složité procesy.
Nejlepší funkce UiPath
- Vytvářejte automatizační skripty pomocí vizuálního rozhraní typu drag-and-drop.
- Nasazujte obsluhované i neobsluhované AI agenty pro všestranné automatizační potřeby.
- Sledujte výkon robotů a provádění pracovních postupů v reálném čase
- Zajistěte soulad s podnikovými nástroji pro správu a řízení
Omezení UiPath
- Vhodné pouze pro podnikové aplikace, pro malé a střední podniky je to nakonec nákladné.
- Tento nástroj je náročný na zdroje a vyžaduje robustní systémové kapacity.
Ceny UiPath
- Základní: Cena začíná na 25 $/měsíc
- Standard: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 6 690 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (710+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UiPath?
Zde je recenze z G2:
UiPath je jedním z nejlepších poskytovatelů služeb v oblasti automatizace a vývoje. Pro Android, iOS i Windows. Vyžaduje trochu znalostí o kódování, protože se jedná o špičkový software, který zefektivňuje proces složitých automatizačních úkolů a pomáhá najít efektivní a správné řešení.
UiPath je jedním z nejlepších poskytovatelů služeb v oblasti automatizace a vývoje. Pro Android, iOS i Windows. Vyžaduje trochu znalostí o kódování, protože se jedná o špičkový software, který zefektivňuje proces složitých automatizačních úkolů a pomáhá najít efektivní a správné řešení.
4. Notion (nejlepší pro správu znalostí a dokumentaci založenou na AI)
Notion kombinuje automatizaci pořizování poznámek, správy znalostí a řízení projektů a obohacuje ji o AI. Umožňuje týmům vytvářet, sdílet a spolupracovat na databázích a dokumentech prostřednictvím integrované platformy.
AI agenti Notion pomáhají s návrhem obsahu, generováním shrnutí a extrahováním poznatků, čímž zefektivňují vaše projekty a dokumentaci. Platforma také nabízí šablony pro různé případy použití – od vytváření osobních trackerů návyků až po organizaci znalostní báze společnosti.
Nejlepší funkce Notion
- Spolupracujte při vytváření a úpravách dokumentů s členy týmu v reálném čase.
- Nasazujte integrované AI agenty pro generování a úpravy obsahu
- Organizujte informace pomocí přizpůsobitelných databází a šablon
- Přístup k obsahu na všech zařízeních díky plynulé synchronizaci
Omezení Notion
- AI má omezené povědomí o kontextu vašeho pracovního prostoru, což může snížit efektivitu agentů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 24 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 790 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 590 recenzí)
Co říkají o Notionu skuteční uživatelé?
Zde je recenze Capterra:
Nástroje AI jsou vynikající. AI může pořizovat zápisy z jednání, odpovídat na otázky týkající se vašich poznámek a databází atd.
Nástroje AI jsou vynikající. AI může pořizovat zápisy z jednání, odpovídat na otázky týkající se vašich poznámek a databází atd.
🧠 Zajímavost: Automatizace založená na umělé inteligenci může profesionálům ušetřit až 200 hodin ročně!
5. Workato (nejlepší pro pokročilou automatizaci a integraci obchodních procesů)
Workato nabízí prostředí s nízkými požadavky na kódování pro propojení aplikací a automatizaci složitých pracovních postupů.
Tento přístup umožňuje automatizaci jak uživatelům z oblasti IT, tak i obchodním uživatelům. Taková automatizace také činí Workato velmi univerzálním, ať už jej používáte k automatizaci marketingu, finančního výkaznictví nebo procesů v oblasti lidských zdrojů pomocí AI agentů.
Nejlepší funkce Workato
- Navrhujte AI agenty a integrace v prostředí s nízkými požadavky na kódování
- Použijte předem připravené konektory pro propojení pracovních postupů v oblíbených aplikacích.
- Implementujte synchronizaci dat v reálném čase mezi systémy
- Sledujte a spravujte pracovní postupy ve firmě pomocí dashboardů
Omezení Workato
- Je poměrně nákladný, což ho činí nedostupným pro menší organizace.
- U pokročilejších agentů a složitých pracovních postupů se občas vyskytují problémy s výkonem.
Ceny Workato
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workato
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají o Workato skuteční uživatelé?
Recenze G2 zní:
Workato je neuvěřitelně flexibilní a škálovatelná platforma, která nám umožňuje snadno vytvářet automatizační řešení na míru. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je práce s ním jednoduchá, a to i v případě složitých pracovních postupů.
Workato je neuvěřitelně flexibilní a škálovatelná platforma, která nám umožňuje snadno vytvářet automatizační řešení na míru. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je práce s ním jednoduchá, a to i v případě složitých pracovních postupů.
📖 Další informace: Nejlepší softwarové nástroje pro automatizaci marketingu
6. Fathom (nejlepší pro přepisy schůzek a analýzy založené na AI)
Agenti Fathom AI generují přepisy v reálném čase a praktické poznatky, které zvyšují produktivitu schůzek. Nahrávají a přepisu schůzky, čímž šetří lidskou pozornost pro strategičtější úkoly než je psaní poznámek.
AI agenti také shrnují klíčové body, zdůrazňují úkoly k provedení a usnadňují efektivní následné kroky, aby vám nic neuniklo.
Nejlepší funkce Fathom
- Zaznamenávejte a přepisujte schůzky v reálném čase s vysokou spolehlivostí
- Automaticky generujte shrnutí a zdůrazňujte klíčové body diskuse
- Sdílejte s týmem poznatky z jednání a úkoly k provedení jedním kliknutím.
- Pracujte s více jazyky bez problémů
Pochopte omezení
- Přesnost přepisu je ohrožena, pokud používáte žargon nebo terminologii specifickou pro dané odvětví.
- Je integrován s omezeným počtem nástrojů pro videokonference, což omezuje jeho dostupnost.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 5/5 (790+ recenzí)
Co říkají o Fathom skuteční uživatelé?
Zde je recenze Capterra:
Fathom je AI založený záznamník a jak můžete očekávat, poskytuje vám AI shrnutí vašich schůzek. Skvělé však je, jak hladce se začlení. Sleduje váš kalendář a Teams/Zoom/atd. a automaticky se k vám připojí.
Fathom je AI založený zápisník a jak můžete očekávat, poskytuje vám AI shrnutí vašich schůzek. Skvělé však je, jak hladce se začlení. Sleduje váš kalendář a Teams/Zoom/atd. a automaticky se k vám připojí.
📖 Další informace: Nejlepší bezplatné šablony procesních pracovních postupů v Excelu a ClickUp
7. AgentGPT (nejlepší pro autonomní provádění úkolů AI a přizpůsobené AI agenty)
AgentGPT umožňuje uživatelům nasadit AI agenty schopné provádět úkoly bez neustálého zásahu člověka. Umožňuje uživatelům využívat pokročilé modely GPT k vytváření vlastních AI agentů, kteří odpovídají konkrétnímu pracovnímu postupu pro vyšší relevanci a efektivitu.
AgentGPT vám pomůže implementovat různé příklady automatizace pracovních postupů, ať už se jedná o AI agenty procházející internet, provádějící volání API, pracující v multiagentních systémech nebo provádějící složité sekvence úkolů.
Nejlepší funkce AgentGPT
- Uvolněte autonomní AI agenty, kteří fungují bez manuálního dohledu.
- Přizpůsobte si AI agenty pomocí pokročilých modelů GPT pro konkrétní úkoly.
- Automatizujte složité pracovní postupy propojením více úkolů bezproblémovým způsobem.
- Integrujte AI agenty s různými API pro vylepšení funkčnosti
Omezení AgentGPT
- Jeho novost znamená, že v současné době má omezenou podporu komunity a zdroje.
- Silně se opírá o schopnosti modelu GPT.
Ceny AgentGPT
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 40 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AgentGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně sledujte své AI automatizované pracovní postupy, abyste objevili další způsoby, jak je optimalizovat.
8. Fireflies (nejlepší pro poznámky z jednání a přepis hlasu pomocí AI)
AI agenti Fireflies přepisují schůzky a generují automatické poznámky, což usnadňuje mezifunkční spolupráci. Propojují oblíbené konferenční nástroje, aby zachytili konverzace z více zdrojů a uspořádali je tak, aby se daly snadno vyhledat.
AI agenti jsou vyškoleni pro identifikaci klíčových slov, sledování akčních položek a plynulé sdílení mezi týmy. To sjednocuje všechny zúčastněné strany, což vede k větší koordinaci a produktivitě.
Nejlepší funkce Fireflies
- Přepisujte schůzky v reálném čase s vysokou přesností
- Automaticky identifikujte klíčová témata a akční položky
- Spolupracujte sdílením nahrávek a poznámek mezi týmy
- Prohledávejte minulé schůzky pomocí filtrů konkrétních klíčových slov.
Omezení Fireflies
- Příležitostné nepřesnosti v přepisu, zejména v konverzacích obsahujících technický žargon nebo silný přízvuk
- Bezplatná verze nabízí omezený úložný prostor a funkce.
Ceny Fireflies
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,8/5 (více než 620 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies?
Recenze G2 říká:
Pro moji agenturu to byla jedna z nejvýznamnějších technologických změn, a to se specializujeme na technologická řešení, takže to je opravdu velká pochvala! Přesunuli jsme všechny naše klienty a nejbližší kontakty na tuto platformu a oni si ji také zamilovali. Samotný software je neuvěřitelně výkonný a umožňuje mi spravovat obchodní hovory a hovory s klienty, ale v kombinaci s automatizací... WOW!!!
Pro moji agenturu to byla jedna z nejvýznamnějších technologických změn, a to se specializujeme na technologická řešení, takže to je opravdu velká pochvala! Přesunuli jsme všechny naše klienty a nejbližší kontakty na tuto platformu a oni si ji také zamilovali. Samotný software je neuvěřitelně výkonný a umožňuje mi spravovat obchodní hovory a hovory s klienty, ale v kombinaci s automatizací... WOW!!!
9. Bardeen AI (nejlepší pro automatizaci osobních úkolů a automatizaci pracovních postupů v prohlížeči)
Bardeen AI je software pro automatizaci úkolů, který běží přímo ve vašem prohlížeči. Usnadňuje automatizaci opakujících se úkolů bez přepínání kontextu.
Získáte přístup k různým předem připraveným AI agentům a flexibilitu při jejich vytváření pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Bardeen AI také propojuje více webových služeb a aplikací, což usnadňuje zadávání dat, scraping a generování potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Bardeen AI
- Automatizujte úkoly přímo v prohlížeči pomocí výkonného rozšíření.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy s AI agenty, kteří rozumějí příkazům v přirozeném jazyce.
- Získejte přístup k knihovně předem připravených šablon automatizace pro různé případy použití.
- Efektivně stahujte data z webových stránek bez manuální práce
Omezení Bardeen AI
- Nabízí omezenou funkčnost pro webové stránky s dynamickým obsahem nebo pokročilými bezpečnostními opatřeními.
- Některé pokročilé funkce jsou placené.
Ceny Bardeen AI
- Starter: 129 $/měsíc
- Teams: 500 $/měsíc
- Enterprise: Od 1500 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Bardeen AI
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Bardeen AI?
Takto zní recenze na G2:
Skvělý nástroj pro automatizaci pracovních postupů, které mi dříve zabíraly hodiny, nyní zvládnu za pár minut. Snadné použití je pro mě při výběru nástroje pro mou firmu nebo osobní život zásadní a Bardeen v tomto ohledu také vyniká!
Skvělý nástroj pro automatizaci pracovních postupů, které mi dříve zabíraly hodiny, nyní zvládnu za pár minut. Při výběru nástroje pro svou firmu nebo osobní život je pro mě nejdůležitější snadné použití a Bardeen v tomto ohledu také vyniká!
10. Claude (nejlepší pro psaní s podporou AI a konverzační inteligenci)
Claude je víceúčelový AI asistent, který je nejlépe známý pro své schopnosti zpracování přirozeného jazyka (NLP), které pomáhají zlepšit kvalitu vašeho psaní. AI agenti Calude rozšiřují konverzační podporu napříč různými aplikacemi – navrhování obsahu, odpovídání na dotazy a poskytování kontextově relevantních návrhů.
Tyto schopnosti v kombinaci s hladkou integrací s více platformami činí tento nástroj velmi univerzálním, ať už jej používáte k odpovídání na e-maily nebo k řešení zákaznické podpory.
Nejlepší funkce Clauda
- Získejte pomoc při psaní nebo úpravách obsahu díky návrhům založeným na umělé inteligenci.
- Získejte přístup k personalizovaným doporučením, protože Calude se učí z interakcí a zpětné vazby uživatelů.
- Získejte podporu pro více jazyků a dialektů pro různé potřeby.
Omezení Clauda
- Výkon AI agentů závisí na neustálých aktualizacích a vylepšeních.
- Uživatelé se občas setkávají s nepřesnostmi v odpovědích, zejména v případě složitých dotazů.
Ceny Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: 100 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na osobu
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Clauda
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o Claudovi skuteční uživatelé?
Recenze Capterra uvádí:
Opravdu se mi líbí schopnost Clauda učit se z mých pokynů. Obvykle dokážu od AI získat to, co chci, během 2 pokynů.
Opravdu se mi líbí schopnost Clauda učit se z mých pokynů. Obvykle dokážu od AI získat to, co chci, během 2 pokynů.
💡 Tip pro profesionály: Správa více projektů může být časově náročná. Chcete si práci usnadnit? Použijte šablony procesních map, které vám pomohou vizualizovat vaše projekty od začátku do konce a zefektivnit tak celý projekt!
11. Grain (nejlepší pro shrnutí videohovorů vylepšená umělou inteligencí a praktické poznatky)
Grain využívá AI agenty k zaznamenávání a shrnování videohovorů. AI agenti převádějí zdlouhavé schůzky na stručné, praktické a sdílené poznatky.
Integruje se s oblíbenými platformami pro videokonference a generuje hlavní body, což týmům usnadňuje přezkoumání klíčových bodů. AI agenti také přizpůsobují snadno dostupné šablony pro pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Grain
- Zaznamenávejte a nahrávejte hovory ve vysoké kvalitě zvuku a videa
- Shrňte schůzky pomocí AI agentů a zdůrazněte klíčové momenty
- Přizpůsobte šablony pro pořizování poznámek konkrétním typům schůzek a preferencím.
- Sdílejte klipy a shrnutí bez námahy a posilte tak spolupráci v týmu a sdílení znalostí.
Omezení zrna
- Postrádá funkce specifické pro daný proces, které jsou k dispozici ve specializovaných nástrojích.
- Rozhraní by mohlo těžit z dalšího přizpůsobení, ale postrádá funkce, které by to umožnily.
Ceny obilovin
- Zdarma
- Starter: 19 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 39 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze zrna
- G2: 4,7/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Grain skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
AI je opravdu chytrá, vždy ví, co je úvod a co je chat nesouvisející s prací během schůzek, a neztrácí čas jejich shrnováním. A poznámky, které generuje, jsou opravdu velmi dobré, lepší než u konkurence, kterou jsem vyzkoušel, jako jsou Fathom a Gemini Notes v Google Meet.
AI je opravdu chytrá, vždy ví, co je úvod a co je chat nesouvisející s prací během schůzek, a neobtěžuje se je shrnout. A poznámky, které generuje, jsou opravdu velmi dobré, lepší než u konkurence, kterou jsem vyzkoušel, jako jsou Fathom a Gemini Notes v Google Meet.
Získejte nejlepší a nejkontextovější AI agenty s ClickUp
AI agenti mění způsob, jakým podniky automatizují pracovní postupy pro vyšší produktivitu. Od získávání inteligentních poznatků až po automatizaci opakujících se úkolů umožňují týmům pracovat chytřeji, rychleji a efektivněji. Jsou nepochybně přínosem pro moderní pracoviště.
Mezi různými platformami AI agentů, o kterých jsme se zmínili výše, vyniká ClickUp jako dokonalé řešení. Získáte předem připravené i přizpůsobené agenty Autopilot, kteří vám ulehčí každodenní úkoly. ClickUp Brain generuje inteligentní poznatky z vašeho pracovního prostoru, zatímco ClickUp Automations snižuje manuální úsilí kombinací inteligentních spouštěčů, kontextu v reálném čase a přístupu k celému vašemu pracovnímu prostoru – včetně úkolů, dokumentů a chatů. Na rozdíl od generických nástrojů AI je ClickUp speciálně navržen pro produktivitu, je plně přizpůsobitelný a funguje hladce v rámci pracovního postupu vašeho týmu.
Jste připraveni být díky AI maximálně produktivní? Pořiďte si ClickUp ještě dnes!