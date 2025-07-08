Představujeme Brain Max: superaplikaci s umělou inteligencí, která propojuje váš pracovní kontext a eliminuje rozptýlení umělé inteligence.

Znáte ten pocit, když otevřete počítač a uvidíte desítky různých AI nástrojů, které na vás zírají?
ChatGPT pro jednu věc. Claude pro druhou. Perplexity pro výzkum. Další AI pro obrázky. AI pro vaše CRM. AI pro vaše dokumenty.
Každá s vlastním přihlášením, vlastním kontextovým oknem a vlastním předplatným.
Přešli jsme od AI jako řešení k AI jako problému.
Místo toho, abychom šetřili čas, se topíme v moři nesouvislých nástrojů, které spolu nekomunikují, nerozumí naší práci a rozhodně nerozumí nám.
Toto je AI Sprawl.
A je to tichý zabiják produktivity moderního pracoviště.
Zamyslete se nad tím:
- Pokaždé, když přepínáte mezi nástroji umělé inteligence, ztrácíte kontext.
- Pokaždé, když kopírujete a vkládáte z jedné aplikace do druhé, ztrácíte čas.
- Pokaždé, když vysvětlujete svůj projekt dalšímu chatbotovi, ztrácíte tempo.
Každý nový nástroj umělé inteligence slibuje zázraky, ale nakonec vede k většímu rozdrobení, větší zmatenosti a více zbytečné práci.
To není budoucnost, která byla slíbena. To není budoucnost, kterou si zasloužíte.
Dnes eliminujeme rozšiřování umělé inteligence pomocí Brain MAX
S velkým nadšením představujeme ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci.
Nejedná se o další AI nástroj, který si přidáte do své sbírky.
Jedná se o první kontextovou AI aplikaci, která nahrazuje všechny ostatní.
Brain MAX je výsledkem propojení umělé inteligence s celým vaším pracovním kontextem.
Zná vaše úkoly, dokumenty, schůzky, tým a všechny aplikace, které používáte.
Jedna umělá inteligence pro vyhledávání, dotazování, automatizaci a provádění – čehokoli.
Jak kontextová umělá inteligence mění produktivitu na pracovišti
Využijte sílu kontextové umělé inteligence
Na rozdíl od obecné umělé inteligence, která pokaždé začíná od nuly, ClickUp AI vychází ze všech vašich pracovních úkolů a poskytuje relevantní odpovědi – už žádné obecné odpovědi umělé inteligence.
Sjednocené vyhledávání ve všech vašich aplikacích
Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, web a další.
Už žádné nekonečné hledání ztracených souborů.
Produktivita založená na hlasovém ovládání
Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
Nejde jen o pohodlí – je to zásadní změna v tom, jak přistupujeme k naší práci.
Jedna aplikace, jedno předplatné, jeden zdroj pravdy
Brain MAX nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
V čem se Brain MAX liší
Brain MAX není jen postupným vylepšením.
Jedná se o zásadní změnu v tom, jak pracujeme s umělou inteligencí:
- Už žádné kopírování a vkládání mezi nástroji.
- Už nemusíte znovu a znovu vysvětlovat kontext.
- Už nemusíte prohledávat desítky aplikací, abyste našli to, co potřebujete.
Jedna jediná umělá inteligence, která ví vše, co víte vy, najde vše, co potřebujete, a funguje všude, kde pracujete.
Funkce Brain MAX
🧠 Kontextová umělá inteligence, která vám rozumí
Brain MAX rozumí vaší práci jako nikdo jiný.
Zná vaše projekty, váš tým, vaše termíny a vaši pracovní historii, takže dostanete odpovědi a automatizaci, které skutečně dávají smysl. Už žádné obecné, z kontextu vytržené odpovědi AI.
🔍 Okamžité vyhledávání všeho
Jedno vyhledávací pole pro celý váš digitální život.
Najděte vše, co potřebujete, v následujících oblastech:
- ClickUp (úkoly, dokumenty, chaty a projekty)
- Google Drive
- GitHub
- OneDrive
- SharePoint
- Web
- A ještě více
Už nemusíte prohledávat záložky ani přemýšlet, kam jste ten soubor uložili. Stačí okamžité odpovědi.
🎙️ Produktivita založená na hlasovém ovládání
Promluvte si s Brain MAX. Poslouchá, odpovídá a plní úkoly.
Pomocí funkce Talk to Text můžete okamžitě převést své myšlenky na úkoly, e-maily, zprávy a obsah, aniž byste museli přerušit svůj pracovní postup.
🤖 Všechny nejlepší modely umělé inteligence na jednom místě
Získejte přístup k nejvýkonnějším nástrojům umělé inteligence, aniž byste museli přecházet mezi aplikacemi:
- ChatGPT (několik verzí, včetně GPT-4o)
- Claude
- Gemini
Přepínejte mezi modely a získejte nejlepší výsledky při psaní, kódování, shrnování a dalších činnostech. S vývojem umělé inteligence vám Brain MAX pomáhá udržet si náskok – bez dalšího úsilí.
🔒 Vaše data, vaše pravidla
Vaše soukromí je pro nás nedotknutelné.
- Uchovávání dat od prvního dne u poskytovatelů umělé inteligence
- ClickUp AI není trénována na datech z vašeho pracovního prostoru. Vaše data NEJSOU používána k trénování modelů AI.
- Vytvořeno na platformě AWS s komplexním zabezpečením.
Vy máte vždy vše pod kontrolou.
🎯 Chytřejší AI, pokaždé
Brain MAX vybere nejlepší model umělé inteligence pro váš úkol – ať už píšete, analyzujete data nebo brainstormujete nápady.
Získáte nejlepší výsledky, aniž byste o tom museli přemýšlet.
💻 Vytvořeno pro váš počítač
K dispozici pro Mac a Windows.
Nejedná se pouze o rozšíření prohlížeče, ale o nativní aplikaci navrženou tak, aby hladce spolupracovala s vaším operačním systémem a poskytovala maximální rychlost a přístupnost.
♾️ Bezplatný přístup
Brain MAX si může vyzkoušet každý zdarma!
Pokud využíváte plán AI Autopilot od ClickUp, můžete Brain MAX používat neomezeně. Vaše produktivita tak nebude nijak omezena.
Brain MAX je nyní k dispozici zdarma.
Brain MAX je dnes k dispozici pro Mac a Windows.
A to nejlepší na konec: Pro předplatitele ClickUp Brain je během úvodní fáze zahrnuto neomezené používání.
A co je ještě lepší? Můžete si ji vyzkoušet zdarma.
Už žádné rozptýlené AI. Jedna aplikace, jedno předplatné, jeden zdroj pravdy.
Stáhněte si Brain MAX hned teď a vyzkoušejte, co se stane, když umělá inteligence konečně porozumí vaší práci.
Toto je budoucnost způsobu, jakým se bude pracovat.