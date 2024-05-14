Řešení přetížení zaměstnanců: Prevence vyhoření a zvýšení produktivity

Tim Ferriss je známým zastáncem čtyřhodinového pracovního týdne a tvrdí, že klíčem ke zvýšení produktivity je efektivita, nikoli čas. Tato filozofie podtrhuje zásadní aspekt řízení pracoviště: rovnováhu mezi pracovní zátěží zaměstnanců a jejich pohodou.
Pokud věříte, že zaměstnanci jsou vaším největším aktivem, pravděpodobně již hledáte způsoby, jak jim pomoci dosáhnout této rovnováhy. To je pravděpodobně také důvod, proč jste zde.
Přinášíme vám pomoc. V tomto příspěvku se budeme zabývat pojmem pracovní zátěž zaměstnanců, dopady přetížení celého týmu a praktickými strategiemi pro udržení zdravé rovnováhy.
Co je to přetížení zaměstnanců?
K přetížení zaměstnanců dochází, když objem a složitost úkolů přidělených zaměstnanci přesahuje jeho schopnost efektivně je zvládnout v rámci dostupného času a zdrojů.
Vezměme si například vývojáře, který již pracuje na plný úvazek a závodí s časem, aby stihl vytvořit produkt v rámci sprintu. Pokud mu přidáte další funkci, kterou má vyvinout, aniž byste upravili jeho stávající pracovní zátěž nebo termíny, způsobíte přetížení zaměstnance.
To může mít katastrofální následky. Pojďme se podívat, jak.
Porozumění dopadu nadměrné pracovní zátěže
Nadměrná pracovní zátěž je ze své podstaty nežádoucí, protože klade na zaměstnance nepřiměřený stres a vede k celé řadě problémů v oblasti zdraví při práci. Je to tichý predátor na pracovišti, který často zůstává nepovšimnutý, dokud nenapáchá škody. Mezi největší dopady přetížení na fyzické a duševní zdraví zaměstnanců patří následující.
Zhoršující se zdraví: Stejně jako stroj, který běží příliš dlouho bez přestávky nebo údržby, i lidské tělo se pod neustálým tlakem začíná opotřebovávat. Toto zhoršení vede ke skutečnému poklesu energie, chronické únavě, bolestem hlavy atd. Studie ukazují, že stresovaní zaměstnanci mají o 40 % vyšší pravděpodobnost vzniku srdečních onemocnění.
Stres a problémy duševního zdraví: Stres je jak příčinou, tak důsledkem nadměrného pracovního zatížení. Více než 41 % zaměstnanců uvádí nadměrné pracovní zatížení jako hlavní příčinu stresu v práci, což zase vede ke snížení produktivity a zhoršení problému.
Vyhoření: Světová zdravotnická organizace definuje vyhoření jako „syndrom, který je chápán jako důsledek chronického stresu na pracovišti, který nebyl úspěšně zvládnut“. To pak vede k vyčerpání energie, pocitům negativismu/cynismu nebo snížené profesní účinnosti, což se promění v začarovaný kruh dlouhodobého vyhoření. Takový stav ovlivní i osobní život zaměstnance.
Toxické pracovní návyky: Zaměstnanci začnou přijímat stresující pracovní přetížení jako normu. Manažeři tlačí na členy svého týmu, aby stres absorbovali a pracovali více. To vede k udržování špatných návyků, jako je práce přesčas, telefonování v neobvyklých hodinách, nepravidelné stravování atd.
Nespokojenost zaměstnanců: Přetížení ubírá radost z práce a ovlivňuje spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci mají pocit, že nemají na výběr, což snižuje produktivitu i inovativnost.
Celkově vzato, nikdo se necítí dobře, když je přetížen prací, alespoň ne z dlouhodobého hlediska. Pokud si nejste jisti, zda se vaše týmy cítí přepracované, zde je několik příznaků, na které se můžete zaměřit.
Rozpoznávání příznaků přetížení v práci
Abyste se něčemu vyhnuli, musíte to nejprve identifikovat a pojmenovat. Rozpoznání příznaků přetížení v práci je zásadní pro udržení zdravého a produktivního pracoviště. Může se vkrádat nepozorovaně, ale jakmile víte, na co se zaměřit, jeho příznaky jsou nezaměnitelné.
Klesající produktivita: Zaměstnanci, kteří dříve odváděli velké množství práce, nyní pracují méně. Je snadné to přičítat osobním problémům, ale často to může být způsobeno tím, že byli po celou dobu přetěžováni a nyní trpí paralýzou z pracovní zátěže nebo vyhořením.
V závislosti na povaze poklesu mohou pomoci triky pro zvýšení produktivity. Pokud výkonnost někoho neustále klesá, přehodnoťte své standardy produktivity, abyste rozpoznali přetížení prací.
Klesající kvalita práce: Píše autor příliš mnoho gramatických chyb? Vyvíjí vývojář software plný chyb? Opomíjí právník klíčové klauzule ve smlouvě? Zaměstnanci, kteří se potýkají s přílišným množstvím úkolů, mohou své úkoly spěchat, což vede k chybám a poklesu kvality jejich výstupů.
Snížená motivace: Pokud kdysi energický grafický designér, který překypoval kreativními nápady, nyní navrhuje repetitivní/nezajímavé výtvory, je pravděpodobně přetížený. Přetížení neznamená pouze to, že má příliš mnoho práce. Může to také znamenat příliš mnoho stejné práce.
V tomto případě jim práci trochu okořeňte tím, že jim trochu zamícháte úkoly.
Nemocenské: Pokud členové vašeho týmu příliš často trpí fyzickými potížemi, například pravidelnými bolestmi hlavy nebo zad, nebo psychickými potížemi, jako jsou úzkosti a deprese, může to být důsledkem přetížení. Než přehodnotíte svou politiku týkající se dovolených, zkuste zjistit, zda to není způsobeno rozdělením práce.
Nežádoucí profesionální chování: Přetěžování mysli příliš velkým množstvím práce vede k nedostatku spánku, což přímo způsobuje výkyvy nálady. To může vést k zbytečným konfliktům v organizaci. Představte si manažera, který se rozčiluje na svůj tým, nebo account manažera, který křičí na klienta. To může být jen důsledkem stresu.
Nižší zapojení: Vyhýbá se jeden člen týmu pravidelně týmovým obědům a firemním akcím? Pravděpodobně je přetížený a chce si odpočinout od setkávání s týmem. To samé může platit i pro další benefity, které nabízíte. Pokud je zaměstnanec odtažitý, podívejte se na jeho pracovní vytížení.
U všech výše uvedených příznaků si vždy můžete představit alternativní příčinu. Můžete si myslet, že lidé čerpají nemocenskou, protože jsou nemocní z jiných důvodů. Nebo že nejsou zapojení, protože jsou plachí nebo introvertní. V mnoha případech to může být pravda.
Předpokládání vnějších příčin a ignorování problémů s přetížením však může mít pro organizaci katastrofální důsledky.
Důsledky ignorování přetížení zaměstnanců
Přetížení zaměstnanců není jednorázový krátkodobý problém. Ve skutečnosti se jedná o chronický problém, který ovlivňuje celou strukturu organizace.
Absence v práci : Americký institut pro stres zjistil, že více než 1 milion zaměstnanců každý den chybí v práci kvůli stresu z přetížení. Když zaměstnanec chybí, přicházíte nejen o jeho práci za daný den, ale také o závislé úkoly. Může jim trvat několik hodin, než doženou zpoždění.
Zvýšená fluktuace zaměstnanců: Jedním z nejbezprostřednějších důsledků ignorování přetížení zaměstnanců je zvýšená fluktuace. Přetížení zaměstnanci, kteří se cítí nedocenění a přepracovaní, mají větší tendenci hledat si jiné zaměstnání, což vede ke ztrátě zkušených a talentovaných pracovníků.
Tiché odchody: Pravděpodobně jste již slyšeli o tomto trendu, kdy se zaměstnanci odklánějí od své práce a rozhodnou se dělat jen to nejnutnější minimum, co se od nich očekává. Jedná se o neagresivní způsob, jakým vám zaměstnanci dávají najevo, že jsou přetížení. Může to vést k
- Přetížení ostatních zaměstnanců v týmu
- Projekty, jejichž dokončení trvá déle
- Nedostatek inovací vede ke ztrátě příležitostí k výdělku
- Nespokojenost klientů a nárůst stížností
Snížená morálka týmu: Když jsou zaměstnanci přetížení, cítí se nuceni dělat více, než je v jejich silách. Takový tlak nikoho nemotivuje. Vytváří to nízkou morálku a kulturu strachu a frustrace.
Toto prostředí potlačuje kreativitu, inovace a spolupráci, které jsou nezbytnými složkami prosperujícího pracoviště. S poklesem morálky klesá i ochota zaměstnanců vynakládat nadstandardní úsilí, což dále snižuje potenciál organizace dosáhnout úspěchu.
Finanční dopady: Špatný duševní stav zaměstnanců stojí organizace každoročně miliardy. Přidejte k tomu ztrátu produktivity, kvality, angažovanosti a špatné chování a vaše zisky budou trpět, pokud budete tyto příznaky ignorovat.
Když zaměstnanci odejdou, náklady na jejich nahrazení jsou značné, a to nejen z hlediska nákladů na nábor a školení, ale také z hlediska ztráty institucionálních znalostí a soudržnosti týmu.
O toxických pracovištích se rychle rozkřikne. Časem bude stále těžší přilákat ty správné talenty, což vás bude stát mnohem více peněz na nábor nových zaměstnanců. Taková negativní publicita může také ovlivnit vztahy s klienty a hodnotu pro akcionáře.
Právní výzvy: Organizace mohou porušovat pracovní právo týkající se pracovní doby, přesčasů nebo bezpečnosti na pracovišti, což může vést k nákladným soudním sporům a pokutám.
Zkrátka a dobře, přetěžování zaměstnanců nemá absolutně žádné výhody. Proto je dobré zabránit přetížení zaměstnanců. Zde je návod, jak na to.
Implementace řešení pro přetížení zaměstnanců
Snížení počtu úkolů, které zaměstnancům přidělujete, není vždy účinným způsobem, jak zabránit jejich přetížení. Holistický přístup musí upřednostňovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, duševní zdraví a spokojenost v práci.
Několik předních společností stanovilo měřítka pro implementaci inovativních řešení, která účinně bojují s tímto problémem. Níže uvádíme některé z osvědčených postupů pro vytváření politik v oblasti zdraví a pohody zaměstnanců.
Přijetí role preventivní zdravotní péče
Preventivní zdravotní iniciativy mají za cíl udržovat a zlepšovat zdraví zaměstnanců ještě předtím, než vzniknou problémy. Společnost Google například disponuje fitness centry, masážními salony a zdravotnickým personálem, který je k dispozici pro konzultace v areálu společnosti. Tento proaktivní přístup nejen pomáhá včas odhalit zdravotní problémy, ale také podporuje kulturu zdravého životního stylu, snižuje stres a předchází vyhoření.
Představujeme programy pomoci zaměstnancům
Programy pomoci zaměstnancům (EAP) nabízejí zaměstnancům důvěrnou možnost vyhledat pomoc s osobními nebo pracovními problémy. Tento systém podpory zajišťuje, že zaměstnanci mají přístup k nezbytným zdrojům pro zvládání stresu, čímž se snižuje dopad přetížení. Program EAP společnosti EY (Ernst & Young) zahrnuje poradenství, právní poradenství a služby finančního plánování.
Hodnocení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem při řízení přetížení v práci
Netflix nabízí neomezený počet dnů dovolené a flexibilní pracovní dobu, aby podpořil lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tato politika věří, že zaměstnanci dokážou efektivně řídit své pracovní vytížení a osobní život a zároveň si vzít čas, který potřebují k načerpání nových sil. To zase dává zaměstnancům kontrolu nad svým časem a autonomii při rozhodování.
Účinná komunikace
V rychle rostoucích organizacích bývají požadavky vysoké a neustále se mění. To může vést k očekávané práci v krátkých termínech. V mnoha případech se tomu nelze vyhnout.
Otevřená a efektivní komunikace může pomoci zmírnit zátěž v takových situacích. Pomáhá zaměstnancům sdělit svým nadřízeným, když se cítí přetížení. Pomáhá kolegům z týmu nabídnout pomoc a převzít více práce, pokud je to možné.
Stanovení realistických očekávání
Manažer s 15 lety zkušeností může být schopen dokončit úkoly za 30 minut, zatímco analytik kvality na začátku kariéry by na to potřeboval tři hodiny. Aby byly očekávání realistické, musí manažeři investovat čas a energii do porozumění schopnostem a dostupnosti zaměstnanců.
Význam projektového řízení při řešení nadměrné pracovní zátěže
Účinné řízení projektů může výrazně zmírnit přetížení zaměstnanců tím, že zefektivní úkoly a zajistí spravedlivé rozložení pracovní zátěže. Tím se budeme zabývat v další části tohoto blogového příspěvku.
Všechny výše uvedené strategie jsou strategie na úrovni organizace, které pomáhají budovat bezpečné a produktivní pracoviště. Ačkoli jsou naprosto nezbytné, neřeší konkrétní detaily. Skutečná změna může přijít pouze ze zlepšení vztahů mezi manažery a vedoucími pracovníky.
Zde jsou způsoby, jak ve vaší organizaci vytvořit kulturu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Role manažerů a zaměstnavatelů při řešení přetížení zaměstnanců
Za řešení přetížení zaměstnanců jsou v první řadě odpovědní manažeři a zaměstnavatelé, protože mají větší moc a autoritu. Jako manažer musíte nést odpovědnost za to, aby členové vašeho týmu nebyli přetížení, měli vyvážený pracovní a soukromý život a zdravý vztah ke své práci.
Některé z možností, jak toho dosáhnout, jsou následující.
Udělejte z blahobytu zaměstnanců svůj cíl.
Jako manažer zahrňte blaho zaměstnanců do své klíčové oblasti odpovědnosti (KRA). Naučte se rozpoznávat varovné signály. Zajistěte, aby váš tým:
- Dodržování pracovní doby
- Preference ohledně času a způsobu schůzek jsou respektovány.
- Vyrovnané pracovní zatížení
- Dovolené jsou schvalovány včas
- Víkendy a svátky jsou skutečně volné
Budujte důvěru
K přetížení nebo nespokojenosti zaměstnanců dochází, když jim chybí pocit sounáležitosti. Aby se tomu zabránilo, měli by se členové týmu aktivně podílet na rozhodování. Zaujměte demokratický přístup k vedení, podporujte autonomii týmu a umožněte mu samosprávu. Důvěřujte jim, že si svůj čas dobře rozvrhnou.
Komunikujte
Ačkoli dnes mají vedoucí pracovníci k dispozici mnoho paradigmat a rámců vedení, přístup V2MOM nabízí výhodu jednoduchosti. Je snadno srozumitelný a implementovatelný. Marc Benioff, předseda představenstva a generální ředitel | Salesforce Odkaz na tweet
Ačkoli dnes mají vedoucí pracovníci k dispozici mnoho paradigmat a rámců vedení, přístup V2MOM nabízí výhodu jednoduchosti. Je snadno srozumitelný a implementovatelný. Marc Benioff, předseda představenstva a generální ředitel | Salesforce Odkaz na tweet
Proces „V2MOM“ společnosti Salesforce, který podporuje transparentnost a sladění různých aspektů práce, včetně pohody, je příkladem toho, jak strukturované rozhovory mohou pomoci řešit a zmírnit obavy související s pracovní zátěží.
Komunikujte proto pravidelně se členy svého týmu:
Naslouchejte jim: Vytvořte prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou cítit pohodlně při vyjadřování svých obav ohledně pracovní zátěže.
Komunikujte s nimi: Pravidelně se s nimi setkávejte a otevřeně s nimi hovořte o duševním zdraví. Tyto rozhovory zaměstnancům potvrdí, že jejich pohoda je prioritou a že je v pořádku požádat o pomoc nebo o úpravu pracovního vytížení.
Přijímejte zpětnou vazbu: Přijímejte zpětnou vazbu. Upravte pracovní zátěž a zavádějte opatření, která chrání zaměstnance před přetížením.
Introspekce: Mnoho problémů souvisejících s přetížením může zůstat nevyřčeno. Například zaměstnanec může brát léky proti bolesti a bojí se někomu říct, že ho práce přivádí k bolestem hlavy. Pozorujte a neustále se zamýšlejte nad tím, jak můžete zlepšit a udržet své týmy šťastné, spokojené a produktivní.
Zatímco provádíte všechny výše uvedené změny v chování, investujte také do efektivního řízení pracovní zátěže zaměstnanců pomocí robustních nástrojů pro řízení projektů.
Zabezpečení pracoviště proti přetížení zaměstnanců do budoucna
Pracovní zátěž zaměstnanců není jako obchodní plán, který sestavujete jednou za rok. Je to každodenní praxe. Abyste měli přehled o denní pracovní zátěži svého týmu, potřebujete software pro řízení projektů, jako je ClickUp.
ClickUp, navržený speciálně pro efektivní řízení projektů, nabízí řadu funkcí pro každou potřebu.
Správné zapracování nových zaměstnanců
Odstraňování přetížení začíná ještě předtím, než nový zaměstnanec nastoupí do práce. Glassdoor uvádí, že efektivní zapracování nových zaměstnanců může zvýšit míru jejich setrvání v zaměstnání až na 82 %!
Vytvořte komplexní program pro zapracování nových zaměstnanců, který popisuje jejich práva, výhody, role, povinnosti a očekávání. Zajistěte, aby byl pro ně kdykoli dostupný.
ClickUp Docs je skvělý způsob, jak konsolidovat dokumenty pro zaškolení zaměstnanců. Tyto dokumenty můžete také propojit s úkoly, jako je zadání bankovních údajů, podepsání smlouvy o mlčenlivosti atd.
Poskytněte týmu šablony pro zvýšení produktivity, které jim pomohou sledovat, upravovat a vyvažovat jejich pracovní rozvrhy.
Správně rozdělte práci
Znalost aktuálního pracovního vytížení je výchozím bodem pro zvýšení produktivity. Právě k tomu slouží zobrazení pracovního vytížení v ClickUp.
- Vizuální řízení kapacity: Zobrazte aktuální úkoly a kapacitu každého člena týmu, což umožňuje rychlé úpravy, aby se zabránilo přetížení.
- Přizpůsobitelné zobrazení: Zobrazte pracovní vytížení tak, jak vyhovuje potřebám a preferencím vašeho týmu.
- Sledování času: Zobrazte odhadovaný a sledovaný čas, abyste zajistili přesné plánování.
- Přesouvání úkolů metodou drag-and-drop: Přesouvejte úkoly vizuálně jediným kliknutím.
- Možnosti filtrování a třídění: Zobrazte pracovní zátěž podle projektu, oddělení nebo jednotlivce, což usnadní analýzu a rozhodování.
Nezapomeňte, že nemáte zaměstnancům plnit pracovní dobu až po okraj. Dejte jim 10–15 % času navíc, aby mohli být kreativní.
Vytvořte virtuální pracovní prostor
Vzdálené týmy jsou dnes normou, alespoň v hybridní podobě. Vytvořte proto online pracovní prostor, který je podobný kanceláři.
Tabule ClickUp umožňuje týmům brainstormovat nápady nebo spolupracovat na řešení problémů. Týmy se mohou sejít na videohovoru a sdílet tabuli, na kterou zapisují své nápady. Poté lze výběr nápadů převést na úkoly nebo akční položky.
Zobrazení ClickUp Chat konsoliduje zprávy mezi členy týmu, aby mohli diskutovat a vyřešit komunikační mezery. Týmy v různých časových pásmech odpovídají na zprávy v době, která jim vyhovuje.
Poskytněte úplné pokyny
Aby byly týmy efektivní, potřebují mít k dispozici všechny informace. Například v softwaru pro správu úkolů ClickUp nastíňte uživatelský příběh, požadavky na funkce, kritéria přijatelnosti atd. Nastavte odpovídající kontrolní seznamy nebo akční položky.
Umožněte účastníkům klást otázky v kontextu v sekci komentářů a udržujte konverzace relevantní.
Zvažte vedení denních záznamů.
Pozvěte některé členy svého týmu, aby vyzkoušeli některý z nástrojů pro sledování produktivity zaměstnanců. Šablony pracovních deníků pomáhají lépe pochopit, jak zaměstnanci tráví své dny. Pokud tráví čas schůzkami, chatováním nebo jinými zbytečnými rozptýleními, snažte se je minimalizovat.
I když děláte vše správně, můžete se setkat se situacemi, kdy jsou zaměstnanci přetížení. V takových případech je třeba reagovat vhodným způsobem. Níže uvádíme několik návrhů.
Strategie pro zmírnění přetížení zaměstnanců
Pokud se vaše týmy cítí přetížené, je nutné okamžitě zasáhnout. Nicméně, unáhlené přerozdělování úkolů má své limity. Je to však dobrý začátek.
Řízení a snižování pracovní zátěže
Když zaznamenáte příznaky přetížení, vraťte se k původnímu plánu. Pomocí nástrojů pro správu pracovní zátěže zkontrolujte, jak je práce v současné době rozdělena, a zjistěte, kde dochází k nerovnoměrnému rozložení. Poté vyzkoušejte následující taktiky.
- Stanovte priority: Vyhodnoťte a seřaďte úkoly podle jejich naléhavosti a důležitosti.
- Přerozdělte: Přerozdělte úkoly podle schopností a kapacit jednotlivých zaměstnanců.
- Posuňte termíny: Promluvte si s obchodním týmem nebo klientem, abyste získali více času.
- Najměte si pomocníky: Najměte si další dodavatele, kteří vám pomohou s některými úkoly.
Prevence a řešení přetížení v práci
Jakmile jste přerozdělili pracovní zátěž, je čas zajistit, aby se tato situace již neopakovala. Některé způsoby, jak toho dosáhnout, jsou následující.
- Přesně odhadněte čas potřebný pro každý úkol a naplánujte si je.
- Investujte do školení a zvyšování kvalifikace, abyste zlepšili produktivitu a efektivitu.
- Provádějte týdenní kontroly, abyste zajistili, že nedojde k přetížení zaměstnanců.
- Věnujte čas retrospektivám a prozkoumejte pracovní zátěž a související problémy.
Využití nástrojů pro lepší řízení pracovní zátěže
Nemějte pocit, že musíte všechno dělat osobně. Využijte technologie, nástroje a automatizaci k řízení svého pracovního vytížení.
Použijte šablonu: Šablona ClickUp pro pracovní vytížení zaměstnanců poskytuje dokonalý rámec pro eliminaci přetížení a prevenci vyhoření. Stáhněte si ji, začněte ji používat a efektivně plánujte své pracovní vytížení.
Zůstaňte informováni: Nechte zapnuté oznámení ClickUp pro úkoly, které jsou po termínu, pro sledovaný čas přesahující odhadovaný čas atd. Věnujte pozornost příznakům přetížení.
Automatizujte: Použijte automatizaci ClickUp k automatizaci opakujících se úkolů v rámci řízení projektů.
Zabraňte přetížení zaměstnanců pomocí ClickUp
Řízení pracovní zátěže přesahuje rámec plnění termínů projektů – nejde jen o to, kolik hodin byste měli pracovat. Dodání včas splňuje pouze potřeby zákazníků. Abyste byli skutečně úspěšní, musíte se ujistit, že jsou splněny i potřeby vašich týmů.
Musíte vytvořit prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí podporováni, oceňováni a motivováni. Nejlepší by bylo ukázat jim, že využíváte všechny nástroje, které máte k dispozici, aby byli produktivní, motivovaní, efektivní a spokojení.
Nástroj pro řízení projektů ClickUp nabízí ty nejlepší funkce, které vám umožní spravovat pracovní zátěž vašeho týmu. Poskytuje vám přehled, který potřebujete k vytvoření efektivní strategie a plánování. Nabízí také vizuální rozhraní a automatizace, které vám pomohou je uvést do praxe.
Zabraňte vyhoření, snižte fluktuaci zaměstnanců a zvyšte celkovou spokojenost v práci s ClickUp. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.
Často kladené otázky
1. Co je to přetížení zaměstnanců?
K přetížení zaměstnanců dochází, když je jednotlivci přiděleno více práce, než je schopen v rámci své pracovní doby rozumně zvládnout, což vede k situaci, kdy pracovní nároky převyšují schopnosti zaměstnance.
2. Jak se vypořádáváte s přetížením v práci?
Nejlepší způsoby, jak se vypořádat s přetížením v práci, jsou:
Správné plánování: Pochopte kapacitu a naplánujte její efektivní využití.
Stanovení priorit: Identifikujte naléhavé a důležité úkoly, abyste se mohli soustředit na to, co vyžaduje okamžitou pozornost. Ostatní úkoly odložte, aniž byste přetěžovali svůj tým.
Stanovení realistických termínů: Komunikujte se svým týmem a stanovte dosažitelné termíny, které umožní vysokou kvalitu práce bez zbytečného stresu.
Otevřená komunikace: Pravidelně vyhodnocujte pracovní zátěž týmu a v případě přetížení ji přerozdělte.
3. V čem spočívá problém s přetížením v práci?
Přetížení v práci má negativní dopad na organizace, zaměstnance, jejich osobní život, rodiny i společnost jako celek.
Pro organizace to má za následek snížení produktivity, vyšší absenci, zvýšenou fluktuaci zaměstnanců a negativní kulturu na pracovišti, což vše má dopad na konečný výsledek.
Pro jednotlivce vede neustálé přetížení úkoly ke zvýšenému stresu, vyhoření, poruchám spánku, oslabení imunitní reakce a zvýšenému riziku chronických onemocnění.
To snižuje množství a kvalitu času, který tráví se svou rodinou, což má vliv na jejich štěstí. Nešťastné rodiny vytvářejí stresovanou, úzkostnou a podrážděnou společnost, která nikomu neprospívá.